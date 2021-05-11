Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|38.134,10
|0,00
|-5,84
|İş Bankası (C)
|5,04
|-1,18
|-25,80
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|0,42
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,22
|-1,83
|-16,58
|İş Girişim
|17,77
|9,96
|-6,23
|İş GMYO
|1,92
|0,52
|-24,41
|İş Y. Men. Değ.
|16,75
|-1,35
|0,92
|İş Yat. Ort.
|2,86
|-0,69
|-14,96
|İşbir Holding
|7.600,00
|0,00
|177,62
|Işık Plastik
|35,88
|7,10
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,05
|2,94
|-7,89
|İttifak Holding
|1,80
|-2,17
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|18,56
|0,05
|3,11
|İzmir Demir Çelik
|2,37
|6,28
|-28,39
|İzmir Fırça
|8,40
|-3,34
|51,08
|Jantsa Jant Sanayi
|69,25
|-9,95
|67,08
|Kafein Yazılım
|28,00
|-2,71
|31,21
|Kaplamin
|23,08
|-0,69
|-31,72
|Kardemir (A)
|8,01
|2,04
|34,62
|Kardemir (B)
|7,93
|1,54
|50,47
|Kardemir (D)
|8,58
|-1,49
|48,44
|Karel Elektronik
|30,02
|-3,60
|30,18
|Karsan Otomotiv
|4,41
|8,35
|35,69
|Karsu Tekstil
|9,46
|-5,02
|10,64
|Kartonsan
|66,10
|-0,15
|-30,18
|Katmerciler Ekipman
|3,57
|-3,25
|15,91
|Kent Gıda
|309,50
|-2,37
|-12,96
|Kerevitaş Gıda
|4,99
|-5,67
|-24,16
|Kervan Gıda
|17,09
|0,06
|29,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|1,49
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,94
|1,04
|-22,71
|Klimasan Klima
|24,14
|1,68
|42,25
|Koç Holding
|19,19
|-0,83
|-6,17
|Konfrut Gıda
|15,76
|-2,78
|-6,75
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,75
|1,18
|207,22
|Konya Çimento
|913,10
|-1,58
|-19,19
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,26
|-2,27
|49,58
|Koza Altın
|127,30
|-0,93
|31,64
|Koza Madencilik
|15,55
|0,97
|0,39
|Körfez GMYO
|5,25
|-2,23
|-9,48
|Kristal Kola
|2,24
|-2,18
|-42,86
|Kron Telekomünikasyon
|53,70
|-1,47
|45,77
|Kuştur Kuşadası Turizm
|304,50
|-6,05
|93,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,30
|-0,86
|0,00
|Kütahya Porselen
|58,00
|5,26
|14,97
|Lider Faktoring
|2,98
|1,02
|-12,61
|Link Bilgisayar
|35,48
|-3,06
|11,31
|Logo Yazılım
|158,90
|-3,40
|27,57
|Lokman Hekim Sağlık
|16,86
|-0,47
|56,80
|Lüks Kadife
|59,60
|-1,32
|106,23
|Makina Takım
|3,20
|-5,04
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|5,13
|-1,35
|-20,22
|Marmaris Altınyunus
|223,30
|-0,27
|100,99
|Marshall
|309,60
|-3,28
|0,95
|Martı GMYO
|1,63
|-1,21
|-40,73
|Martı Otel
|2,24
|-1,32
|5,16
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,62
|-0,80
|Mavi Giyim
|47,96
|1,96
|-8,12
|Mazhar Zorlu Holding
|29,94
|-0,20
|-4,89
|Mega Polietilen
|7,40
|4,52
|-3,39
|Menderes Tekstil
|2,56
|-3,03
|-17,15
|Merit Turizm
|264,80
|-4,85
|216,37
|Merko Gıda
|5,65
|1,07
|-34,61
|Metemtur Yatırım
|32,50
|8,33
|47,06
|Metro Holding
|1,89
|-1,56
|-9,13
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,38
|-2,46
|-17,65
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,03
|-0,98
|-12,88
|Migros Ticaret
|36,84
|-0,11
|-13,93
|Milpa
|4,01
|-3,14
|-12,83
|Mistral GMYO
|5,01
|-1,38
|6,37
|MLP Sağlık
|23,30
|0,69
|17,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,90
|5,33
|71,74
|Mondi Tire Kutsan
|6,67
|-1,48
|-12,24
|Naturel Enerji
|36,08
|-0,33
|1,61
|Naturelgaz
|9,16
|-2,45
|Net Holding
|5,79
|-1,86
|68,80
|Netaş Telekom.
|23,06
|-1,87
|-17,88
|Niğbaş Niğde Beton
|13,35
|-1,18
|-74,33
|Nuh Çimento
|52,80
|-6,47
|9,94
|Nurol GMYO
|14,29
|0,56
|96,02
|Odaş Elektrik
|2,53
|0,80
|-35,13
|Olmuksan-IP
|7,41
|-0,67
|-37,47
|Orge Enerji Elektrik
|10,72
|-1,47
|45,26
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|-7,30
|113,99
|Osmanlı Menkul
|29,02
|-1,63
|-6,21
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,23
|-1,33
|-19,02
|Otokar
|328,10
|-2,70
|7,83
|Oyak Çimento
|7,21
|-0,41
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|7,81
|-1,51
|12,37
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,13
|1,98
|-12,31
|Özak GMYO
|4,36
|-2,24
|-14,51
|Özbal Çelik Boru
|7,70
|4,19
|17,56
|Özderici GMYO
|1,71
|-1,16
|-22,97
|Özerden Plastik
|8,49
|-0,12
|-5,67
|Pamukova Elektrik
|28,72
|-0,62
|34,71
|Panora GMYO
|6,28
|-0,95
|2,82
|Papilon Savunma
|17,40
|-1,97
|-23,55
|Park Elek.Madencilik
|5,40
|-1,46
|0,56
|Parsan
|30,00
|-3,23
|23,46
|Pegasus
|81,85
|-2,50
|9,72
|Peker GMYO
|1,27
|-1,55
|-51,34
|Penguen Gıda
|3,34
|-1,18
|-33,86
|Pera GMYO
|1,41
|-2,08
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|25,04
|-2,57
|36,62
|Petkim
|6,63
|0,30
|33,13
|Petrokent Turizm
|2.335,00
|-2,66
|157,61
|Pınar Et ve Un
|20,70
|-2,27
|-5,41
|Pınar Su
|7,66
|-1,67
|3,10
|Pınar Süt
|19,32
|-1,68
|-14,32
|Plastikkart
|14,04
|-0,85
|-2,84
|Polisan Holding
|3,02
|-2,58
|-21,45
|Politeknik Metal
|311,10
|-0,61
|-23,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,10
|-3,04
|-6,93
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,00
|-4,12
|-25,78
|QNB Finansbank
|46,14
|-4,27
|-34,41
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,96
|1,72
|Ral Yatırım Holding
|3,45
|-0,86
|-22,30
|Ray Sigorta
|11,78
|-1,83
|-23,75
|Reysaş GMYO
|4,13
|-0,96
|-24,22
|Reysaş Lojistik
|3,66
|-2,40
|-29,26
|Rhea Girişim
|2,44
|-3,56
|-34,41
|Rodrigo Tekstil
|19,54
|2,95
|42,52
|Royal Halı
|3,90
|-1,52
|13,37
|RTA Laboratuvarları
|22,30
|-2,36
|-26,35
|Sabancı Holding
|8,63
|-1,15
|-21,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,40
|-2,44
|-22,79
|Sanel Mühendislik
|3,84
|-2,04
|12,28
|Sanifoam Sünger
|13,96
|-2,79
|2,65
|Sanko Pazarlama
|11,08
|-0,54
|18,00
|Saray Matbaacılık
|4,16
|0,00
|-52,57
|Sarkuysan
|16,85
|6,78
|93,74
|Sasa Polyester
|34,32
|-1,49
|129,04
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,00
|1,23
|287,78
|Sekuro Plastik
|23,38
|-1,85
|67,48
|Selçuk Ecza Deposu
|9,63
|-1,73
|-28,31
|Selçuk Gıda
|3,31
|-0,30
|-33,53
|Senkron Güvenlik
|32,00
|-2,97
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|16,50
|10,00
|3,13
|Servet GMYO
|90,95
|2,19
|16,01
|Seyitler Kimya
|23,46
|-0,17
|-6,50
|Silverline Endüstri
|5,89
|-0,84
|-31,51
|Sinpaş GMYO
|3,74
|-1,58
|-10,53
|Smartiks Yazılım
|6,05
|-1,47
|-31,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,70
|-0,96
|1,38
|Söktaş
|4,04
|-2,18
|-20,63
|Sönmez Filament
|30,68
|7,27
|-56,30
|Sönmez Pamuklu
|15,90
|0,63
|-33,75
|Sumaş Suni Tahta
|65,05
|-3,70
|26,93
|Şeker Fin. Kir.
|6,71
|-3,73
|4,84
|Şekerbank
|1,16
|-1,69
|-23,18
|Şişe Cam
|7,66
|-0,65
|4,79
|Şok Marketler Ticaret
|11,97
|-1,72
|-5,15
|T. Halk Bankası
|4,29
|-0,92
|-22,84
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,62
|-1,57
|-27,17
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|-25,56
|T.Tuborg
|19,20
|3,23
|6,25
|Taç Tarım Ürünleri
|25,10
|-4,92
|138,37
|Tat Gıda
|9,35
|-1,89
|-19,13
|TAV Havalimanları
|23,94
|-1,40
|12,39
|Taze Kuru Gıda
|251,60
|-2,40
|16,32
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-1,67
|-12,38
|Tekfen Holding
|15,88
|-1,98
|-3,17
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,39
|1,08
|-3,12
|Temapol Polimer Plastik
|15,95
|-2,86
|38,70
|TGS Dış Ticaret
|15,66
|2,69
|23,21
|Tofaş Oto. Fab.
|29,46
|-1,41
|-4,69
|Torunlar GMYO
|3,60
|1,98
|-7,69
|Trabzon Liman
|32,08
|-3,78
|-0,12
|Trabzonspor Sportif
|2,17
|-0,91
|-11,07
|Trend GMYO
|6,35
|-0,16
|-49,48
|TSKB GMYO
|4,15
|-5,90
|-27,83
|Tuğçelik
|8,47
|2,42
|4,83
|Tukaş
|7,04
|-0,85
|-27,35
|Turcas Petrol
|4,04
|4,94
|-16,70
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,73
|-1,62
|Turkcell
|15,22
|-0,26
|-3,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,04
|-2,81
|42,43
|Tüpraş
|95,75
|-0,62
|-11,34
|Türk Hava Yolları
|13,35
|-0,15
|3,41
|Türk İlaç Serum
|38,30
|-4,25
|Türk Prysmian Kablo
|10,60
|3,31
|-12,40
|Türk Telekom
|6,74
|-1,46
|-18,95
|Türk Traktör
|204,50
|-3,31
|20,03
|Türker Proje Gayrimenkul
|142,20
|5,41
|25,95
|Türkiye Sigorta
|5,71
|2,88
|-7,58
|Ufuk Yatırım
|16,00
|-3,03
|19,40
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,99
|-3,11
|17,69
|Ulusoy Elektrik
|60,15
|-1,31
|17,14
|Ulusoy Un Sanayi
|5,53
|-3,32
|8,68
|Umpaş Holding
|1,50
|-3,23
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,67
|0,38
|14,10
|Utopya Turizm
|30,68
|0,26
|-20,93
|Uzertaş Boya
|46,60
|-6,76
|-17,67
|Ülker Bisküvi
|23,14
|1,22
|0,00
|Vakıf Fin. Kir.
|12,60
|-9,94
|195,77
|Vakıf GMYO
|2,42
|0,00
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,35
|-3,64
|-13,72
|Vakıflar Bankası
|3,43
|-0,58
|-27,18
|Vakko Tekstil
|10,89
|-6,12
|73,78
|Vanet Gıda
|5,73
|-1,38
|-25,87
|Verusa Holding
|57,80
|-2,53
|28,16
|Verusaturk Girisim
|26,40
|-2,58
|101,83
|Vestel
|29,68
|-0,34
|40,93
|Vestel Beyaz Eşya
|50,00
|-0,10
|22,31
|Viking Kağıt
|6,39
|0,63
|-29,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,40
|-0,62
|43,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-1,40
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|74,90
|-4,59
|3,48
|Yataş
|17,20
|0,47
|19,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,01
|1,01
|-31,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,05
|0,85
|12,58
|Yeşil GMYO
|1,22
|-0,81
|-11,59
|Yeşil Yapı
|1,44
|0,70
|-21,74
|Yeşil Yatırım Holding
|83,95
|2,57
|-11,96
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.666,90
|-0,90
|-5,98
|Yonga Mobilya
|28,48
|0,21
|-4,39
|Yükselen Çelik
|5,64
|1,08
|7,80
|Yünsa
|13,38
|3,00
|-3,68
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,12
|0,47
|-23,47
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi