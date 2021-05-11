Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.05.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)38.134,100,00-5,84
İş Bankası (C)5,04-1,18-25,80
İş Bankası (Kur.)396.031,000,424,22
İş Fin.Kir.3,22-1,83-16,58
İş Girişim17,779,96-6,23
İş GMYO1,920,52-24,41
İş Y. Men. Değ.16,75-1,350,92
İş Yat. Ort.2,86-0,69-14,96
İşbir Holding7.600,000,00177,62
Işık Plastik35,887,10

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,052,94-7,89
İttifak Holding1,80-2,17-19,28
İz Hayvancılık Tarım18,560,053,11
İzmir Demir Çelik2,376,28-28,39
İzmir Fırça8,40-3,3451,08
Jantsa Jant Sanayi69,25-9,9567,08
Kafein Yazılım28,00-2,7131,21
Kaplamin23,08-0,69-31,72
Kardemir (A)8,012,0434,62
Kardemir (B)7,931,5450,47
Kardemir (D)8,58-1,4948,44
Karel Elektronik30,02-3,6030,18
Karsan Otomotiv4,418,3535,69
Karsu Tekstil9,46-5,0210,64
Kartonsan66,10-0,15-30,18
Katmerciler Ekipman3,57-3,2515,91
Kent Gıda309,50-2,37-12,96
Kerevitaş Gıda4,99-5,67-24,16
Kervan Gıda17,090,0629,27
Kervansaray Yat. Holding0,681,49-46,03
Kiler GMYO1,941,04-22,71
Klimasan Klima24,141,6842,25
Koç Holding19,19-0,83-6,17
Konfrut Gıda15,76-2,78-6,75
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,751,18207,22
Konya Çimento913,10-1,58-19,19
Kordsa Teknik Tekstil23,26-2,2749,58
Koza Altın127,30-0,9331,64
Koza Madencilik15,550,970,39
Körfez GMYO5,25-2,23-9,48
Kristal Kola2,24-2,18-42,86
Kron Telekomünikasyon53,70-1,4745,77
Kuştur Kuşadası Turizm304,50-6,0593,58
Kuyumcukent Gayrimenkul2,30-0,860,00
Kütahya Porselen58,005,2614,97
Lider Faktoring2,981,02-12,61
Link Bilgisayar35,48-3,0611,31
Logo Yazılım158,90-3,4027,57
Lokman Hekim Sağlık16,86-0,4756,80
Lüks Kadife59,60-1,32106,23
Makina Takım3,20-5,04-6,16
Marka Yatırım Holding5,13-1,35-20,22
Marmaris Altınyunus223,30-0,27100,99
Marshall309,60-3,280,95
Martı GMYO1,63-1,21-40,73
Martı Otel2,24-1,325,16
Matriks Bilgi Dağıtım39,62-0,80

Mavi Giyim47,961,96-8,12
Mazhar Zorlu Holding29,94-0,20-4,89
Mega Polietilen7,404,52-3,39
Menderes Tekstil2,56-3,03-17,15
Merit Turizm264,80-4,85216,37
Merko Gıda5,651,07-34,61
Metemtur Yatırım32,508,3347,06
Metro Holding1,89-1,56-9,13
Metro Petrol ve Tesisleri2,38-2,46-17,65
Metro Yatırım Ortaklığı2,03-0,98-12,88
Migros Ticaret36,84-0,11-13,93
Milpa4,01-3,14-12,83
Mistral GMYO5,01-1,386,37
MLP Sağlık23,300,6917,26
MMC San. ve Tic. Yat.7,905,3371,74
Mondi Tire Kutsan6,67-1,48-12,24
Naturel Enerji36,08-0,331,61
Naturelgaz9,16-2,45

Net Holding5,79-1,8668,80
Netaş Telekom.23,06-1,87-17,88
Niğbaş Niğde Beton13,35-1,18-74,33
Nuh Çimento52,80-6,479,94
Nurol GMYO14,290,5696,02
Odaş Elektrik2,530,80-35,13
Olmuksan-IP7,41-0,67-37,47
Orge Enerji Elektrik10,72-1,4745,26
Orma Orman Mahsulleri31,50-7,30113,99
Osmanlı Menkul29,02-1,63-6,21
Ostim Endüstriyel Yat2,23-1,33-19,02
Otokar328,10-2,707,83
Oyak Çimento7,21-0,41-17,88
Oyak Yat. Ort.7,81-1,5112,37
Oylum Sınai Yatırımlar4,131,98-12,31
Özak GMYO4,36-2,24-14,51
Özbal Çelik Boru7,704,1917,56
Özderici GMYO1,71-1,16-22,97
Özerden Plastik8,49-0,12-5,67
Pamukova Elektrik28,72-0,6234,71
Panora GMYO6,28-0,952,82
Papilon Savunma17,40-1,97-23,55
Park Elek.Madencilik5,40-1,460,56
Parsan30,00-3,2323,46
Pegasus81,85-2,509,72
Peker GMYO1,27-1,55-51,34
Penguen Gıda3,34-1,18-33,86
Pera GMYO1,41-2,08-19,51
Pergamon Dış Ticaret25,04-2,5736,62
Petkim6,630,3033,13
Petrokent Turizm2.335,00-2,66157,61
Pınar Et ve Un20,70-2,27-5,41
Pınar Su7,66-1,673,10
Pınar Süt19,32-1,68-14,32
Plastikkart14,04-0,85-2,84
Polisan Holding3,02-2,58-21,45
Politeknik Metal311,10-0,61-23,32
Prizma Press Matbaacılık5,10-3,04-6,93
QNB Finans Fin. Kir.93,00-4,12-25,78
QNB Finansbank46,14-4,27-34,41
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,961,72

Ral Yatırım Holding3,45-0,86-22,30
Ray Sigorta11,78-1,83-23,75
Reysaş GMYO4,13-0,96-24,22
Reysaş Lojistik3,66-2,40-29,26
Rhea Girişim2,44-3,56-34,41
Rodrigo Tekstil19,542,9542,52
Royal Halı3,90-1,5213,37
RTA Laboratuvarları22,30-2,36-26,35
Sabancı Holding8,63-1,15-21,73
Safkar Ege Soğutmacılık8,40-2,44-22,79
Sanel Mühendislik3,84-2,0412,28
Sanifoam Sünger13,96-2,792,65
Sanko Pazarlama11,08-0,5418,00
Saray Matbaacılık4,160,00-52,57
Sarkuysan16,856,7893,74
Sasa Polyester34,32-1,49129,04
Say Yenilenebilir Enerji33,001,23287,78
Sekuro Plastik23,38-1,8567,48
Selçuk Ecza Deposu9,63-1,73-28,31
Selçuk Gıda3,31-0,30-33,53
Senkron Güvenlik32,00-2,9721,86
Serve Film Prodüksiyon16,5010,003,13
Servet GMYO90,952,1916,01
Seyitler Kimya23,46-0,17-6,50
Silverline Endüstri5,89-0,84-31,51
Sinpaş GMYO3,74-1,58-10,53
Smartiks Yazılım6,05-1,47-31,72
Sodaş Sodyum Sanayii26,70-0,961,38
Söktaş4,04-2,18-20,63
Sönmez Filament30,687,27-56,30
Sönmez Pamuklu15,900,63-33,75
Sumaş Suni Tahta65,05-3,7026,93
Şeker Fin. Kir.6,71-3,734,84
Şekerbank1,16-1,69-23,18
Şişe Cam7,66-0,654,79
Şok Marketler Ticaret11,97-1,72-5,15
T. Halk Bankası4,29-0,92-22,84
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,62-1,57-27,17
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg19,203,236,25
Taç Tarım Ürünleri25,10-4,92138,37
Tat Gıda9,35-1,89-19,13
TAV Havalimanları23,94-1,4012,39
Taze Kuru Gıda251,60-2,4016,32
Tek-Art Turizm1,77-1,67-12,38
Tekfen Holding15,88-1,98-3,17
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,391,08-3,12
Temapol Polimer Plastik15,95-2,8638,70
TGS Dış Ticaret15,662,6923,21
Tofaş Oto. Fab.29,46-1,41-4,69
Torunlar GMYO3,601,98-7,69
Trabzon Liman32,08-3,78-0,12
Trabzonspor Sportif2,17-0,91-11,07
Trend GMYO6,35-0,16-49,48
TSKB GMYO4,15-5,90-27,83
Tuğçelik8,472,424,83
Tukaş7,04-0,85-27,35
Turcas Petrol4,044,94-16,70
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,73-1,62

Turkcell15,22-0,26-3,02
Tümosan Motor ve Traktör20,04-2,8142,43
Tüpraş95,75-0,62-11,34
Türk Hava Yolları13,35-0,153,41
Türk İlaç Serum38,30-4,25

Türk Prysmian Kablo10,603,31-12,40
Türk Telekom6,74-1,46-18,95
Türk Traktör204,50-3,3120,03
Türker Proje Gayrimenkul142,205,4125,95
Türkiye Sigorta5,712,88-7,58
Ufuk Yatırım16,00-3,0319,40
Ulaşlar Turizm Yat.4,99-3,1117,69
Ulusoy Elektrik60,15-1,3117,14
Ulusoy Un Sanayi5,53-3,328,68
Umpaş Holding1,50-3,23-42,53
Uşak Seramik2,670,3814,10
Utopya Turizm30,680,26-20,93
Uzertaş Boya46,60-6,76-17,67
Ülker Bisküvi23,141,220,00
Vakıf Fin. Kir.12,60-9,94195,77
Vakıf GMYO2,420,00-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,35-3,64-13,72
Vakıflar Bankası3,43-0,58-27,18
Vakko Tekstil10,89-6,1273,78
Vanet Gıda5,73-1,38-25,87
Verusa Holding57,80-2,5328,16
Verusaturk Girisim26,40-2,58101,83
Vestel29,68-0,3440,93
Vestel Beyaz Eşya50,00-0,1022,31
Viking Kağıt6,390,63-29,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,40-0,6243,82
Yapı ve Kredi Bank.2,12-1,40-29,27
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,90-4,593,48
Yataş17,200,4719,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,011,01-31,59
Yeni Gimat GMYO13,050,8512,58
Yeşil GMYO1,22-0,81-11,59
Yeşil Yapı1,440,70-21,74
Yeşil Yatırım Holding83,952,57-11,96
Yibitaş İnşaat Malzeme14.666,90-0,90-5,98
Yonga Mobilya28,480,21-4,39
Yükselen Çelik5,641,087,80
Yünsa13,383,00-3,68
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,120,47-23,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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