Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.000,00
|-2,97
|-8,64
|İş Bankası (C)
|5,09
|1,39
|-25,07
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,27
|2,19
|-15,28
|İş Girişim
|15,89
|-3,11
|-16,15
|İş GMYO
|1,94
|1,04
|-23,62
|İş Y. Men. Değ.
|17,15
|1,06
|3,33
|İş Yat. Ort.
|2,88
|0,70
|-14,36
|İşbir Holding
|7.775,00
|2,30
|184,01
|Işık Plastik
|35,78
|0,17
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,04
|-1,89
|-8,77
|İttifak Holding
|1,82
|0,00
|-18,39
|İz Hayvancılık Tarım
|21,06
|8,67
|17,00
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-3,97
|-26,88
|İzmir Fırça
|8,15
|-1,81
|46,58
|Jantsa Jant Sanayi
|72,65
|9,99
|75,28
|Kafein Yazılım
|28,50
|1,14
|33,55
|Kaplamin
|22,52
|-0,97
|-33,37
|Kardemir (A)
|7,54
|-4,07
|26,72
|Kardemir (B)
|7,59
|-4,05
|44,02
|Kardemir (D)
|8,16
|-2,97
|41,18
|Karel Elektronik
|31,26
|2,49
|35,56
|Karsan Otomotiv
|4,57
|4,82
|40,62
|Karsu Tekstil
|10,27
|-1,25
|20,12
|Kartonsan
|64,45
|-1,00
|-31,92
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|4,21
|20,45
|Kent Gıda
|309,40
|0,00
|-12,99
|Kerevitaş Gıda
|4,91
|-1,01
|-25,38
|Kervan Gıda
|16,70
|-1,12
|26,32
|Kervansaray Yat. Holding
|0,68
|-1,45
|-46,03
|Kiler GMYO
|1,99
|3,11
|-20,72
|Klimasan Klima
|24,16
|1,43
|42,37
|Koç Holding
|19,23
|0,79
|-5,98
|Konfrut Gıda
|16,15
|1,51
|-4,44
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|71,20
|-3,52
|200,68
|Konya Çimento
|938,60
|2,61
|-16,94
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,64
|2,87
|52,03
|Koza Altın
|128,50
|2,07
|32,89
|Koza Madencilik
|16,10
|5,02
|3,94
|Körfez GMYO
|5,31
|1,34
|-8,45
|Kristal Kola
|2,27
|0,00
|-42,09
|Kron Telekomünikasyon
|56,60
|5,30
|53,64
|Kuştur Kuşadası Turizm
|334,90
|0,00
|112,91
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,31
|0,00
|0,43
|Kütahya Porselen
|64,80
|9,92
|28,44
|Lider Faktoring
|2,99
|0,00
|-12,32
|Link Bilgisayar
|35,96
|1,30
|12,82
|Logo Yazılım
|156,10
|0,06
|25,32
|Lokman Hekim Sağlık
|16,88
|0,06
|56,99
|Lüks Kadife
|60,85
|-3,11
|110,55
|Makina Takım
|3,24
|0,62
|-4,99
|Marka Yatırım Holding
|5,17
|-0,39
|-19,60
|Marmaris Altınyunus
|232,00
|0,00
|108,82
|Marshall
|333,00
|-0,60
|8,58
|Martı GMYO
|1,55
|-3,73
|-43,64
|Martı Otel
|2,33
|-0,43
|9,39
|Matriks Bilgi Dağıtım
|39,98
|0,25
|Mavi Giyim
|50,00
|2,04
|-4,21
|Mazhar Zorlu Holding
|29,30
|-2,14
|-6,93
|Mega Polietilen
|7,77
|4,30
|1,44
|Menderes Tekstil
|2,62
|-0,76
|-15,21
|Merit Turizm
|280,00
|-3,85
|234,53
|Merko Gıda
|5,77
|-2,53
|-33,22
|Metemtur Yatırım
|35,40
|4,12
|60,18
|Metro Holding
|1,92
|1,59
|-7,69
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,44
|-0,41
|-15,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,02
|0,00
|-13,30
|Migros Ticaret
|37,10
|0,05
|-13,32
|Milpa
|4,15
|0,73
|-9,78
|Mistral GMYO
|4,99
|-0,99
|5,94
|MLP Sağlık
|23,72
|0,76
|19,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,99
|-0,12
|73,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|4,97
|-8,29
|Naturel Enerji
|36,46
|0,05
|2,68
|Naturelgaz
|9,90
|10,00
|Net Holding
|5,67
|-0,53
|65,31
|Netaş Telekom.
|23,88
|3,83
|-14,96
|Niğbaş Niğde Beton
|13,80
|1,47
|-73,46
|Nuh Çimento
|54,80
|3,20
|14,10
|Nurol GMYO
|14,50
|0,90
|98,90
|Odaş Elektrik
|2,57
|0,39
|-34,10
|Olmuksan-IP
|7,46
|-0,40
|-37,05
|Orge Enerji Elektrik
|10,77
|0,00
|45,93
|Orma Orman Mahsulleri
|32,90
|-0,30
|123,51
|Osmanlı Menkul
|28,60
|-2,59
|-7,56
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,40
|6,19
|-12,85
|Otokar
|322,30
|0,31
|5,92
|Oyak Çimento
|7,40
|1,79
|-15,72
|Oyak Yat. Ort.
|8,00
|1,78
|15,11
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,19
|2,70
|-11,04
|Özak GMYO
|4,44
|1,83
|-12,94
|Özbal Çelik Boru
|7,48
|-0,93
|14,20
|Özderici GMYO
|1,70
|-2,30
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,56
|-1,61
|-4,89
|Pamukova Elektrik
|30,00
|4,90
|40,71
|Panora GMYO
|6,28
|-0,63
|2,82
|Papilon Savunma
|17,42
|0,40
|-23,46
|Park Elek.Madencilik
|5,40
|0,00
|0,56
|Parsan
|31,58
|4,22
|29,96
|Pegasus
|84,30
|-1,29
|13,00
|Peker GMYO
|1,29
|0,78
|-50,57
|Penguen Gıda
|3,44
|-0,86
|-31,88
|Penta Teknoloji
|31,94
|Pera GMYO
|1,45
|2,84
|-17,22
|Pergamon Dış Ticaret
|25,12
|0,16
|37,05
|Petkim
|6,39
|-0,31
|28,31
|Petrokent Turizm
|2.320,00
|0,13
|155,96
|Pınar Et ve Un
|20,54
|-0,58
|-6,14
|Pınar Su
|7,76
|1,04
|4,44
|Pınar Süt
|19,02
|-0,78
|-15,65
|Plastikkart
|14,45
|1,40
|0,00
|Polisan Holding
|3,08
|1,65
|-19,89
|Politeknik Metal
|328,40
|1,05
|-19,06
|Prizma Press Matbaacılık
|5,09
|0,00
|-7,12
|QNB Finans Fin. Kir.
|103,50
|9,99
|-17,40
|QNB Finansbank
|48,44
|5,40
|-31,14
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,84
|-2,28
|Ral Yatırım Holding
|3,70
|7,25
|-16,67
|Ray Sigorta
|12,03
|1,26
|-22,14
|Reysaş GMYO
|4,13
|0,00
|-24,22
|Reysaş Lojistik
|3,79
|1,34
|-26,75
|Rhea Girişim
|2,37
|-0,84
|-36,29
|Rodrigo Tekstil
|17,80
|-6,76
|29,83
|Royal Halı
|3,70
|2,21
|7,56
|RTA Laboratuvarları
|22,14
|0,36
|-26,88
|Sabancı Holding
|8,41
|0,60
|-23,73
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,41
|0,12
|-22,70
|Sanel Mühendislik
|3,95
|-1,25
|15,50
|Sanifoam Sünger
|14,25
|-4,30
|4,78
|Sanko Pazarlama
|11,55
|3,03
|23,00
|Saray Matbaacılık
|4,22
|0,48
|-51,88
|Sarkuysan
|16,26
|1,88
|86,95
|Sasa Polyester
|34,66
|2,48
|131,31
|Say Yenilenebilir Enerji
|37,00
|8,82
|334,78
|Sekuro Plastik
|23,70
|2,51
|69,77
|Selçuk Ecza Deposu
|9,61
|1,16
|-28,45
|Selçuk Gıda
|3,65
|9,94
|-26,71
|Senkron Güvenlik
|32,10
|0,19
|22,24
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-5,03
|6,25
|Servet GMYO
|91,00
|1,62
|16,07
|Seyitler Kimya
|23,30
|0,52
|-7,14
|Silverline Endüstri
|5,91
|0,17
|-31,28
|Sinpaş GMYO
|3,80
|-0,26
|-9,09
|Smartiks Yazılım
|6,27
|0,00
|-29,23
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|0,15
|2,07
|Söktaş
|4,13
|1,47
|-18,86
|Sönmez Filament
|31,28
|-1,32
|-55,44
|Sönmez Pamuklu
|16,17
|0,43
|-32,62
|Sumaş Suni Tahta
|65,25
|0,38
|27,32
|Şeker Fin. Kir.
|7,28
|2,82
|13,75
|Şekerbank
|1,17
|0,86
|-22,52
|Şişe Cam
|7,83
|2,09
|7,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,02
|0,59
|-4,75
|T. Halk Bankası
|4,35
|1,64
|-21,76
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,64
|-0,61
|-27,11
|T.S.K.B.
|1,35
|4,65
|-22,70
|T.Tuborg
|19,30
|1,15
|6,81
|Taç Tarım Ürünleri
|24,98
|0,32
|137,23
|Tat Gıda
|9,39
|0,00
|-18,78
|TAV Havalimanları
|23,70
|-2,07
|11,27
|Taze Kuru Gıda
|248,90
|-1,31
|15,07
|Tek-Art Turizm
|1,83
|0,00
|-9,41
|Tekfen Holding
|16,19
|3,06
|-1,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,45
|3,55
|-2,42
|Temapol Polimer Plastik
|16,53
|0,73
|43,74
|TGS Dış Ticaret
|15,36
|-6,80
|20,85
|Tofaş Oto. Fab.
|28,86
|-2,37
|-6,64
|Torunlar GMYO
|3,59
|0,84
|-7,95
|Trabzon Liman
|32,00
|0,06
|-0,37
|Trabzonspor Sportif
|2,35
|9,81
|-3,69
|Trend GMYO
|6,58
|1,86
|-47,65
|TSKB GMYO
|4,12
|-0,96
|-28,35
|Tuğçelik
|8,54
|0,95
|5,69
|Tukaş
|7,17
|2,43
|-26,01
|Turcas Petrol
|4,12
|0,49
|-15,05
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,45
|7,07
|Turkcell
|15,66
|3,03
|-0,21
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,16
|0,40
|43,28
|Tüpraş
|101,20
|2,64
|-6,30
|Türk Hava Yolları
|13,36
|-0,22
|3,49
|Türk İlaç Serum
|39,18
|-2,15
|Türk Prysmian Kablo
|11,42
|1,06
|-5,62
|Türk Telekom
|6,79
|0,44
|-18,34
|Türk Traktör
|201,30
|-1,37
|18,15
|Türker Proje Gayrimenkul
|139,20
|-3,33
|23,29
|Türkiye Sigorta
|5,75
|2,13
|-6,93
|Ufuk Yatırım
|15,88
|0,44
|18,51
|Ulaşlar Turizm Yat.
|5,08
|-1,17
|19,81
|Ulusoy Elektrik
|59,50
|-0,83
|15,87
|Ulusoy Un Sanayi
|5,42
|-2,69
|6,51
|Umpaş Holding
|1,54
|0,00
|-41,00
|Uşak Seramik
|2,73
|1,87
|16,67
|Utopya Turizm
|30,94
|-3,31
|-20,26
|Uzertaş Boya
|49,00
|-3,73
|-13,43
|Ülker Bisküvi
|24,00
|3,63
|3,72
|Vakıf Fin. Kir.
|12,47
|9,96
|192,72
|Vakıf GMYO
|2,48
|0,81
|-25,53
|Vakıf Yat. Ort.
|6,53
|2,35
|-11,28
|Vakıflar Bankası
|3,46
|0,58
|-26,54
|Vakko Tekstil
|11,75
|5,57
|87,51
|Vanet Gıda
|5,79
|-0,69
|-25,10
|Verusa Holding
|60,20
|1,69
|33,48
|Verusaturk Girisim
|26,76
|-0,07
|104,59
|Vestel
|30,08
|1,14
|42,83
|Vestel Beyaz Eşya
|50,55
|0,70
|23,65
|Viking Kağıt
|6,34
|-0,16
|-29,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,65
|3,91
|49,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,95
|-28,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|90,55
|9,96
|25,10
|Yataş
|17,45
|1,45
|20,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,07
|-1,29
|-30,23
|Yeni Gimat GMYO
|13,64
|3,96
|17,67
|Yeşil GMYO
|1,21
|0,00
|-12,32
|Yeşil Yapı
|1,45
|0,69
|-21,20
|Yeşil Yatırım Holding
|84,55
|4,77
|-11,33
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.904,70
|-0,97
|-4,46
|Yonga Mobilya
|25,10
|-5,71
|-15,74
|Yükselen Çelik
|5,78
|3,03
|10,48
|Yünsa
|12,66
|-4,74
|-8,86
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|2,12
|0,95
|-23,47
(Son)
Kaynak: AA
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