Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 249.999,70 0,00 22,96 İş Bankası (B) 37.000,00 -2,97 -8,64 İş Bankası (C) 5,09 1,39 -25,07 İş Bankası (Kur.) 396.031,00 4,22 İş Fin.Kir. 3,27 2,19 -15,28 İş Girişim 15,89 -3,11 -16,15 İş GMYO 1,94 1,04 -23,62 İş Y. Men. Değ. 17,15 1,06 3,33 İş Yat. Ort. 2,88 0,70 -14,36 İşbir Holding 7.775,00 2,30 184,01 Işık Plastik 35,78 0,17 Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,04 -1,89 -8,77 İttifak Holding 1,82 0,00 -18,39 İz Hayvancılık Tarım 21,06 8,67 17,00 İzmir Demir Çelik 2,42 -3,97 -26,88 İzmir Fırça 8,15 -1,81 46,58 Jantsa Jant Sanayi 72,65 9,99 75,28 Kafein Yazılım 28,50 1,14 33,55 Kaplamin 22,52 -0,97 -33,37 Kardemir (A) 7,54 -4,07 26,72 Kardemir (B) 7,59 -4,05 44,02 Kardemir (D) 8,16 -2,97 41,18 Karel Elektronik 31,26 2,49 35,56 Karsan Otomotiv 4,57 4,82 40,62 Karsu Tekstil 10,27 -1,25 20,12 Kartonsan 64,45 -1,00 -31,92 Katmerciler Ekipman 3,71 4,21 20,45 Kent Gıda 309,40 0,00 -12,99 Kerevitaş Gıda 4,91 -1,01 -25,38 Kervan Gıda 16,70 -1,12 26,32 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -1,45 -46,03 Kiler GMYO 1,99 3,11 -20,72 Klimasan Klima 24,16 1,43 42,37 Koç Holding 19,23 0,79 -5,98 Konfrut Gıda 16,15 1,51 -4,44 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 71,20 -3,52 200,68 Konya Çimento 938,60 2,61 -16,94 Kordsa Teknik Tekstil 23,64 2,87 52,03 Koza Altın 128,50 2,07 32,89 Koza Madencilik 16,10 5,02 3,94 Körfez GMYO 5,31 1,34 -8,45 Kristal Kola 2,27 0,00 -42,09 Kron Telekomünikasyon 56,60 5,30 53,64 Kuştur Kuşadası Turizm 334,90 0,00 112,91 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,31 0,00 0,43 Kütahya Porselen 64,80 9,92 28,44 Lider Faktoring 2,99 0,00 -12,32 Link Bilgisayar 35,96 1,30 12,82 Logo Yazılım 156,10 0,06 25,32 Lokman Hekim Sağlık 16,88 0,06 56,99 Lüks Kadife 60,85 -3,11 110,55 Makina Takım 3,24 0,62 -4,99 Marka Yatırım Holding 5,17 -0,39 -19,60 Marmaris Altınyunus 232,00 0,00 108,82 Marshall 333,00 -0,60 8,58 Martı GMYO 1,55 -3,73 -43,64 Martı Otel 2,33 -0,43 9,39 Matriks Bilgi Dağıtım 39,98 0,25 Mavi Giyim 50,00 2,04 -4,21 Mazhar Zorlu Holding 29,30 -2,14 -6,93 Mega Polietilen 7,77 4,30 1,44 Menderes Tekstil 2,62 -0,76 -15,21 Merit Turizm 280,00 -3,85 234,53 Merko Gıda 5,77 -2,53 -33,22 Metemtur Yatırım 35,40 4,12 60,18 Metro Holding 1,92 1,59 -7,69 Metro Petrol ve Tesisleri 2,44 -0,41 -15,57 Metro Yatırım Ortaklığı 2,02 0,00 -13,30 Migros Ticaret 37,10 0,05 -13,32 Milpa 4,15 0,73 -9,78 Mistral GMYO 4,99 -0,99 5,94 MLP Sağlık 23,72 0,76 19,38 MMC San. ve Tic. Yat. 7,99 -0,12 73,70 Mondi Tire Kutsan 6,97 4,97 -8,29 Naturel Enerji 36,46 0,05 2,68 Naturelgaz 9,90 10,00 Net Holding 5,67 -0,53 65,31 Netaş Telekom. 23,88 3,83 -14,96 Niğbaş Niğde Beton 13,80 1,47 -73,46 Nuh Çimento 54,80 3,20 14,10 Nurol GMYO 14,50 0,90 98,90 Odaş Elektrik 2,57 0,39 -34,10 Olmuksan-IP 7,46 -0,40 -37,05 Orge Enerji Elektrik 10,77 0,00 45,93 Orma Orman Mahsulleri 32,90 -0,30 123,51 Osmanlı Menkul 28,60 -2,59 -7,56 Ostim Endüstriyel Yat 2,40 6,19 -12,85 Otokar 322,30 0,31 5,92 Oyak Çimento 7,40 1,79 -15,72 Oyak Yat. Ort. 8,00 1,78 15,11 Oylum Sınai Yatırımlar 4,19 2,70 -11,04 Özak GMYO 4,44 1,83 -12,94 Özbal Çelik Boru 7,48 -0,93 14,20 Özderici GMYO 1,70 -2,30 -23,42 Özerden Plastik 8,56 -1,61 -4,89 Pamukova Elektrik 30,00 4,90 40,71 Panora GMYO 6,28 -0,63 2,82 Papilon Savunma 17,42 0,40 -23,46 Park Elek.Madencilik 5,40 0,00 0,56 Parsan 31,58 4,22 29,96 Pegasus 84,30 -1,29 13,00 Peker GMYO 1,29 0,78 -50,57 Penguen Gıda 3,44 -0,86 -31,88 Penta Teknoloji 31,94 Pera GMYO 1,45 2,84 -17,22 Pergamon Dış Ticaret 25,12 0,16 37,05 Petkim 6,39 -0,31 28,31 Petrokent Turizm 2.320,00 0,13 155,96 Pınar Et ve Un 20,54 -0,58 -6,14 Pınar Su 7,76 1,04 4,44 Pınar Süt 19,02 -0,78 -15,65 Plastikkart 14,45 1,40 0,00 Polisan Holding 3,08 1,65 -19,89 Politeknik Metal 328,40 1,05 -19,06 Prizma Press Matbaacılık 5,09 0,00 -7,12 QNB Finans Fin. Kir. 103,50 9,99 -17,40 QNB Finansbank 48,44 5,40 -31,14 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,84 -2,28 Ral Yatırım Holding 3,70 7,25 -16,67 Ray Sigorta 12,03 1,26 -22,14 Reysaş GMYO 4,13 0,00 -24,22 Reysaş Lojistik 3,79 1,34 -26,75 Rhea Girişim 2,37 -0,84 -36,29 Rodrigo Tekstil 17,80 -6,76 29,83 Royal Halı 3,70 2,21 7,56 RTA Laboratuvarları 22,14 0,36 -26,88 Sabancı Holding 8,41 0,60 -23,73 Safkar Ege Soğutmacılık 8,41 0,12 -22,70 Sanel Mühendislik 3,95 -1,25 15,50 Sanifoam Sünger 14,25 -4,30 4,78 Sanko Pazarlama 11,55 3,03 23,00 Saray Matbaacılık 4,22 0,48 -51,88 Sarkuysan 16,26 1,88 86,95 Sasa Polyester 34,66 2,48 131,31 Say Yenilenebilir Enerji 37,00 8,82 334,78 Sekuro Plastik 23,70 2,51 69,77 Selçuk Ecza Deposu 9,61 1,16 -28,45 Selçuk Gıda 3,65 9,94 -26,71 Senkron Güvenlik 32,10 0,19 22,24 Serve Film Prodüksiyon 17,00 -5,03 6,25 Servet GMYO 91,00 1,62 16,07 Seyitler Kimya 23,30 0,52 -7,14 Silverline Endüstri 5,91 0,17 -31,28 Sinpaş GMYO 3,80 -0,26 -9,09 Smartiks Yazılım 6,27 0,00 -29,23 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 0,15 2,07 Söktaş 4,13 1,47 -18,86 Sönmez Filament 31,28 -1,32 -55,44 Sönmez Pamuklu 16,17 0,43 -32,62 Sumaş Suni Tahta 65,25 0,38 27,32 Şeker Fin. Kir. 7,28 2,82 13,75 Şekerbank 1,17 0,86 -22,52 Şişe Cam 7,83 2,09 7,11 Şok Marketler Ticaret 12,02 0,59 -4,75 T. Halk Bankası 4,35 1,64 -21,76 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 22,64 -0,61 -27,11 T.S.K.B. 1,35 4,65 -22,70 T.Tuborg 19,30 1,15 6,81 Taç Tarım Ürünleri 24,98 0,32 137,23 Tat Gıda 9,39 0,00 -18,78 TAV Havalimanları 23,70 -2,07 11,27 Taze Kuru Gıda 248,90 -1,31 15,07 Tek-Art Turizm 1,83 0,00 -9,41 Tekfen Holding 16,19 3,06 -1,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,45 3,55 -2,42 Temapol Polimer Plastik 16,53 0,73 43,74 TGS Dış Ticaret 15,36 -6,80 20,85 Tofaş Oto. Fab. 28,86 -2,37 -6,64 Torunlar GMYO 3,59 0,84 -7,95 Trabzon Liman 32,00 0,06 -0,37 Trabzonspor Sportif 2,35 9,81 -3,69 Trend GMYO 6,58 1,86 -47,65 TSKB GMYO 4,12 -0,96 -28,35 Tuğçelik 8,54 0,95 5,69 Tukaş 7,17 2,43 -26,01 Turcas Petrol 4,12 0,49 -15,05 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,45 7,07 Turkcell 15,66 3,03 -0,21 Tümosan Motor ve Traktör 20,16 0,40 43,28 Tüpraş 101,20 2,64 -6,30 Türk Hava Yolları 13,36 -0,22 3,49 Türk İlaç Serum 39,18 -2,15 Türk Prysmian Kablo 11,42 1,06 -5,62 Türk Telekom 6,79 0,44 -18,34 Türk Traktör 201,30 -1,37 18,15 Türker Proje Gayrimenkul 139,20 -3,33 23,29 Türkiye Sigorta 5,75 2,13 -6,93 Ufuk Yatırım 15,88 0,44 18,51 Ulaşlar Turizm Yat. 5,08 -1,17 19,81 Ulusoy Elektrik 59,50 -0,83 15,87 Ulusoy Un Sanayi 5,42 -2,69 6,51 Umpaş Holding 1,54 0,00 -41,00 Uşak Seramik 2,73 1,87 16,67 Utopya Turizm 30,94 -3,31 -20,26 Uzertaş Boya 49,00 -3,73 -13,43 Ülker Bisküvi 24,00 3,63 3,72 Vakıf Fin. Kir. 12,47 9,96 192,72 Vakıf GMYO 2,48 0,81 -25,53 Vakıf Yat. Ort. 6,53 2,35 -11,28 Vakıflar Bankası 3,46 0,58 -26,54 Vakko Tekstil 11,75 5,57 87,51 Vanet Gıda 5,79 -0,69 -25,10 Verusa Holding 60,20 1,69 33,48 Verusaturk Girisim 26,76 -0,07 104,59 Vestel 30,08 1,14 42,83 Vestel Beyaz Eşya 50,55 0,70 23,65 Viking Kağıt 6,34 -0,16 -29,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,65 3,91 49,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -28,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 90,55 9,96 25,10 Yataş 17,45 1,45 20,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,07 -1,29 -30,23 Yeni Gimat GMYO 13,64 3,96 17,67 Yeşil GMYO 1,21 0,00 -12,32 Yeşil Yapı 1,45 0,69 -21,20 Yeşil Yatırım Holding 84,55 4,77 -11,33 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.904,70 -0,97 -4,46 Yonga Mobilya 25,10 -5,71 -15,74 Yükselen Çelik 5,78 3,03 10,48 Yünsa 12,66 -4,74 -8,86 Ziraat Gayrimenkul 1,60 -0,62 Zorlu Enerji 2,12 0,95 -23,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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