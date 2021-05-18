Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.05.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.303,000,82-7,89
İş Bankası (C)5,140,98-24,33
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,300,92-14,51
İş Girişim16,020,82-15,46
İş GMYO1,950,52-23,23
İş Y. Men. Değ.17,582,515,92
İş Yat. Ort.2,962,78-11,99
İşbir Holding8.552,5010,00212,41
Işık Plastik34,78-2,79

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,040,00-8,77
İttifak Holding1,80-1,10-19,28
İz Hayvancılık Tarım20,30-3,6112,78
İzmir Demir Çelik2,36-2,48-28,69
İzmir Fırça7,90-3,0742,09
Jantsa Jant Sanayi79,909,9892,77
Kafein Yazılım28,760,9134,77
Kalekim Kimyevi Maddeler15,38

Kaplamin22,10-1,87-34,62
Kardemir (A)7,671,7228,91
Kardemir (B)7,660,9245,35
Kardemir (D)8,332,0844,12
Karel Elektronik32,624,3541,46
Karsan Otomotiv4,672,1943,69
Karsu Tekstil10,01-2,5317,08
Kartonsan62,60-2,87-33,88
Katmerciler Ekipman3,710,0020,45
Kent Gıda307,90-0,48-13,41
Kerevitaş Gıda4,981,43-24,32
Kervan Gıda16,60-0,6025,57
Kervansaray Yat. Holding0,66-2,94-47,62
Kiler GMYO2,053,02-18,33
Klimasan Klima25,184,2248,38
Koç Holding19,360,68-5,34
Konfrut Gıda15,93-1,36-5,74
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,30-2,67192,65
Konya Çimento965,102,82-14,59
Kordsa Teknik Tekstil23,901,1053,70
Koza Altın131,001,9535,47
Koza Madencilik16,965,349,49
Körfez GMYO5,22-1,69-10,00
Kristal Kola2,290,88-41,58
Kron Telekomünikasyon56,00-1,0652,01
Kuştur Kuşadası Turizm315,00-5,94100,25
Kuyumcukent Gayrimenkul2,310,000,43
Kütahya Porselen64,55-0,3927,95
Lider Faktoring2,95-1,34-13,49
Link Bilgisayar37,404,0017,33
Logo Yazılım160,002,5028,45
Lokman Hekim Sağlık17,151,6059,50
Lüks Kadife59,25-2,63105,02
Makina Takım3,23-0,31-5,28
Marka Yatırım Holding5,16-0,19-19,75
Marmaris Altınyunus223,00-3,88100,72
Marshall324,80-2,465,90
Martı GMYO1,54-0,65-44,00
Martı Otel2,25-3,435,63
Matriks Bilgi Dağıtım39,14-2,10

Mavi Giyim50,751,50-2,78
Mazhar Zorlu Holding29,300,00-6,93
Mega Polietilen8,286,568,09
Menderes Tekstil2,60-0,76-15,86
Merit Turizm259,50-7,32210,04
Merko Gıda5,73-0,69-33,68
Metemtur Yatırım35,500,2860,63
Metro Holding1,920,00-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,533,69-12,46
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-0,50-13,73
Migros Ticaret37,460,97-12,48
Milpa4,160,24-9,57
Mistral GMYO5,000,206,16
MLP Sağlık24,583,6323,70
MMC San. ve Tic. Yat.7,70-3,6367,39
Mondi Tire Kutsan7,101,87-6,58
Naturel Enerji35,88-1,591,05
Naturelgaz10,8910,00

Net Holding5,64-0,5364,43
Netaş Telekom.23,58-1,26-16,03
Niğbaş Niğde Beton13,72-0,58-73,62
Nuh Çimento54,00-1,4612,43
Nurol GMYO14,570,4899,86
Odaş Elektrik2,47-3,89-36,67
Olmuksan-IP7,42-0,54-37,38
Orge Enerji Elektrik10,71-0,5645,12
Orma Orman Mahsulleri31,00-5,78110,60
Osmanlı Menkul27,70-3,15-10,47
Ostim Endüstriyel Yat2,483,33-9,94
Otokar322,10-0,065,85
Oyak Çimento7,37-0,41-16,06
Oyak Yat. Ort.7,99-0,1214,96
Oylum Sınai Yatırımlar4,210,48-10,62
Özak GMYO4,43-0,23-13,14
Özbal Çelik Boru7,43-0,6713,44
Özderici GMYO1,700,00-23,42
Özerden Plastik8,41-1,75-6,56
Pamukova Elektrik28,78-4,0734,99
Panora GMYO6,26-0,322,49
Papilon Savunma17,681,49-22,32
Park Elek.Madencilik5,440,741,30
Parsan31,14-1,3928,15
Pegasus82,05-2,679,99
Peker GMYO1,300,78-50,19
Penguen Gıda3,43-0,29-32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,980,13

Pera GMYO1,43-1,38-18,37
Pergamon Dış Ticaret25,00-0,4836,40
Petkim6,26-2,0325,70
Petrokent Turizm2.320,000,00155,96
Pınar Et ve Un20,580,19-5,96
Pınar Su7,65-1,422,96
Pınar Süt19,120,53-15,21
Plastikkart14,651,381,38
Polisan Holding3,06-0,65-20,41
Politeknik Metal324,00-1,34-20,14
Prizma Press Matbaacılık5,151,18-6,02
QNB Finans Fin. Kir.103,700,19-17,24
QNB Finansbank50,153,53-28,71
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,36-1,93

Ral Yatırım Holding3,823,24-13,96
Ray Sigorta11,90-1,08-22,98
Reysaş GMYO4,130,00-24,22
Reysaş Lojistik3,73-1,58-27,91
Rhea Girişim2,432,53-34,68
Rodrigo Tekstil18,554,2135,30
Royal Halı3,710,277,85
RTA Laboratuvarları21,92-0,99-27,61
Sabancı Holding8,430,24-23,54
Safkar Ege Soğutmacılık8,551,66-21,42
Sanel Mühendislik3,87-2,0313,16
Sanifoam Sünger14,290,285,07
Sanko Pazarlama11,33-1,9020,66
Saray Matbaacılık4,301,90-50,97
Sarkuysan15,94-1,9783,27
Sasa Polyester34,04-1,79127,17
Say Yenilenebilir Enerji35,58-3,84318,10
Sekuro Plastik23,36-1,4367,34
Selçuk Ecza Deposu9,42-1,98-29,87
Selçuk Gıda3,855,48-22,69
Senkron Güvenlik31,38-2,2419,50
Serve Film Prodüksiyon16,48-3,063,00
Servet GMYO87,20-4,1811,22
Seyitler Kimya23,04-1,12-8,17
Silverline Endüstri5,87-0,68-31,74
Sinpaş GMYO3,70-2,63-11,48
Smartiks Yazılım6,17-1,59-30,36
Sodaş Sodyum Sanayii26,880,002,07
Söktaş4,334,84-14,93
Sönmez Filament31,962,17-54,47
Sönmez Pamuklu17,669,21-26,42
Sumaş Suni Tahta66,001,1528,78
Şeker Fin. Kir.7,00-3,859,37
Şekerbank1,170,00-22,52
Şişe Cam8,062,9410,26
Şok Marketler Ticaret11,97-0,42-5,15
T. Halk Bankası4,360,23-21,58
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,54-0,44-27,43
T.S.K.B.1,350,00-22,70
T.Tuborg19,702,079,02
Taç Tarım Ürünleri24,84-0,56135,90
Tat Gıda9,430,43-18,44
TAV Havalimanları23,30-1,699,39
Taze Kuru Gıda242,70-2,4912,21
Tek-Art Turizm1,79-2,19-11,39
Tekfen Holding16,15-0,25-1,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,32-1,54-3,92
Temapol Polimer Plastik16,26-1,6341,39
TGS Dış Ticaret14,40-6,2513,30
Tofaş Oto. Fab.29,000,49-6,18
Torunlar GMYO3,55-1,11-8,97
Trabzon Liman31,18-2,56-2,93
Trabzonspor Sportif2,360,43-3,28
Trend GMYO6,50-1,22-48,29
TSKB GMYO4,01-2,67-30,26
Tuğçelik8,964,9210,89
Tukaş7,200,42-25,70
Turcas Petrol4,05-1,70-16,49
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,40-0,48

Turkcell15,58-0,51-0,72
Tümosan Motor ve Traktör20,00-0,7942,15
Tüpraş101,600,40-5,93
Türk Hava Yolları13,35-0,073,41
Türk İlaç Serum38,34-2,14

Türk Prysmian Kablo11,924,38-1,49
Türk Telekom7,033,53-15,46
Türk Traktör200,40-0,4517,63
Türker Proje Gayrimenkul153,109,9935,61
Türkiye Sigorta5,69-1,04-7,90
Ufuk Yatırım16,302,6421,64
Ulaşlar Turizm Yat.4,91-3,3515,80
Ulusoy Elektrik60,151,0917,14
Ulusoy Un Sanayi5,36-1,115,34
Umpaş Holding1,47-4,55-43,68
Uşak Seramik2,812,9320,09
Utopya Turizm30,00-3,04-22,68
Uzertaş Boya47,00-4,08-16,96
Ülker Bisküvi23,58-1,751,90
Vakıf Fin. Kir.11,75-5,77175,82
Vakıf GMYO2,47-0,40-25,83
Vakıf Yat. Ort.6,41-1,84-12,91
Vakıflar Bankası3,490,87-25,90
Vakko Tekstil11,951,7090,70
Vanet Gıda5,790,00-25,10
Verusa Holding61,101,5035,48
Verusaturk Girisim26,50-0,97102,60
Vestel31,584,9949,95
Vestel Beyaz Eşya51,902,6726,96
Viking Kağıt6,29-0,79-30,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,57-1,2047,64
Yapı ve Kredi Bank.2,150,94-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,50-9,9912,60
Yataş17,902,5823,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,080,33-30,00
Yeni Gimat GMYO14,254,4722,93
Yeşil GMYO1,210,00-12,32
Yeşil Yapı1,460,69-20,65
Yeşil Yatırım Holding85,801,48-10,02
Yibitaş İnşaat Malzeme16.395,1010,005,10
Yonga Mobilya25,00-0,40-16,08
Yükselen Çelik5,69-1,568,76
Yünsa12,891,82-7,21
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,151,42-22,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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