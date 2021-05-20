Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|0,00
|22,96
|İş Bankası (B)
|40.885,20
|9,60
|0,95
|İş Bankası (C)
|5,18
|0,78
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|396.031,00
|4,22
|İş Fin.Kir.
|3,32
|0,61
|-13,99
|İş Girişim
|16,07
|0,31
|-15,20
|İş GMYO
|1,95
|0,00
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|17,96
|2,16
|8,21
|İş Yat. Ort.
|3,08
|4,05
|-8,42
|İşbir Holding
|9.400,20
|9,91
|243,37
|Işık Plastik
|34,24
|-1,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,06
|1,92
|-7,02
|İttifak Holding
|1,77
|-1,67
|-20,63
|İz Hayvancılık Tarım
|19,42
|-4,33
|7,89
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|-2,54
|-30,50
|İzmir Fırça
|7,74
|-2,03
|39,21
|Jantsa Jant Sanayi
|87,85
|9,95
|111,95
|Kafein Yazılım
|28,56
|-0,70
|33,83
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,70
|-4,42
|Kaplamin
|21,80
|-1,36
|-35,50
|Kardemir (A)
|7,45
|-2,87
|25,21
|Kardemir (B)
|7,45
|-2,74
|41,37
|Kardemir (D)
|8,02
|-3,72
|38,75
|Karel Elektronik
|33,50
|2,70
|45,27
|Karsan Otomotiv
|4,61
|-1,28
|41,85
|Karsu Tekstil
|9,76
|-2,50
|14,15
|Kartonsan
|62,70
|0,16
|-33,77
|Katmerciler Ekipman
|3,83
|3,23
|24,35
|Kent Gıda
|299,90
|-2,60
|-15,66
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|-1,61
|-25,53
|Kervan Gıda
|16,51
|-0,54
|24,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|-4,55
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,99
|-2,93
|-20,72
|Klimasan Klima
|25,74
|2,22
|51,68
|Koç Holding
|19,09
|-1,39
|-6,66
|Konfrut Gıda
|15,95
|0,13
|-5,62
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,30
|1,44
|196,88
|Konya Çimento
|926,50
|-4,00
|-18,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,20
|1,26
|55,63
|Koza Altın
|130,00
|-0,76
|34,44
|Koza Madencilik
|17,29
|1,95
|11,62
|Körfez GMYO
|5,10
|-2,30
|-12,07
|Kristal Kola
|2,29
|0,00
|-41,58
|Kron Telekomünikasyon
|54,65
|-2,41
|48,34
|Kuştur Kuşadası Turizm
|309,00
|-1,90
|96,44
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|0,87
|1,30
|Kütahya Porselen
|66,60
|3,18
|32,01
|Lider Faktoring
|2,90
|-1,69
|-14,96
|Link Bilgisayar
|36,12
|-3,42
|13,32
|Logo Yazılım
|155,80
|-2,62
|25,08
|Lokman Hekim Sağlık
|17,13
|-0,12
|59,31
|Lüks Kadife
|56,95
|-3,88
|97,06
|Makina Takım
|3,20
|-0,93
|-6,16
|Marka Yatırım Holding
|5,20
|0,78
|-19,13
|Marmaris Altınyunus
|222,00
|-0,45
|99,82
|Marshall
|315,90
|-2,74
|3,00
|Martı GMYO
|1,61
|4,55
|-41,45
|Martı Otel
|2,24
|-0,44
|5,16
|Matriks Bilgi Dağıtım
|38,06
|-2,76
|Mavi Giyim
|50,85
|0,20
|-2,59
|Mazhar Zorlu Holding
|29,30
|0,00
|-6,93
|Mega Polietilen
|8,04
|-2,90
|4,96
|Menderes Tekstil
|2,57
|-1,15
|-16,83
|Merit Turizm
|259,70
|0,08
|210,27
|Merko Gıda
|5,65
|-1,40
|-34,61
|Metemtur Yatırım
|32,50
|-8,45
|47,06
|Metro Holding
|1,91
|-0,52
|-8,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,56
|1,19
|-11,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,00
|-0,50
|-14,16
|Migros Ticaret
|36,88
|-1,55
|-13,83
|Milpa
|4,11
|-1,20
|-10,65
|Mistral GMYO
|5,06
|1,20
|7,43
|MLP Sağlık
|24,34
|-0,98
|22,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,93
|-10,00
|50,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,01
|-1,27
|-7,76
|Naturel Enerji
|35,28
|-1,67
|-0,64
|Naturelgaz
|9,95
|-8,63
|Net Holding
|5,59
|-0,89
|62,97
|Netaş Telekom.
|22,90
|-2,88
|-18,45
|Niğbaş Niğde Beton
|13,41
|-2,26
|-74,21
|Nuh Çimento
|52,75
|-2,31
|9,83
|Nurol GMYO
|13,97
|-4,12
|91,63
|Odaş Elektrik
|2,46
|-0,40
|-36,92
|Olmuksan-IP
|7,39
|-0,40
|-37,64
|Orge Enerji Elektrik
|10,63
|-0,75
|44,04
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|0,00
|110,60
|Osmanlı Menkul
|27,12
|-2,09
|-12,35
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,62
|5,65
|-4,86
|Otokar
|310,60
|-3,57
|2,07
|Oyak Çimento
|7,42
|0,68
|-15,49
|Oyak Yat. Ort.
|8,25
|3,25
|18,71
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,25
|0,95
|-9,77
|Özak GMYO
|4,39
|-0,90
|-13,92
|Özbal Çelik Boru
|7,56
|1,75
|15,42
|Özderici GMYO
|1,70
|0,00
|-23,42
|Özerden Plastik
|8,30
|-1,31
|-7,78
|Pamukova Elektrik
|28,18
|-2,08
|32,18
|Panora GMYO
|6,33
|1,12
|3,64
|Papilon Savunma
|17,81
|0,74
|-21,75
|Park Elek.Madencilik
|5,45
|0,18
|1,49
|Parsan
|32,06
|2,95
|31,93
|Pegasus
|81,85
|-0,24
|9,72
|Peker GMYO
|1,28
|-1,54
|-50,96
|Penguen Gıda
|3,37
|-1,75
|-33,27
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,98
|0,00
|Pera GMYO
|1,50
|4,90
|-14,37
|Pergamon Dış Ticaret
|25,06
|0,24
|36,72
|Petkim
|6,32
|0,96
|26,91
|Petrokent Turizm
|2.300,00
|-0,86
|153,75
|Pınar Et ve Un
|20,42
|-0,78
|-6,69
|Pınar Su
|7,55
|-1,31
|1,62
|Pınar Süt
|19,11
|-0,05
|-15,25
|Plastikkart
|14,35
|-2,05
|-0,69
|Polisan Holding
|3,11
|1,63
|-19,11
|Politeknik Metal
|313,60
|-3,21
|-22,71
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|0,97
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|101,70
|-1,93
|-18,83
|QNB Finansbank
|47,72
|-4,85
|-32,17
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,60
|0,99
|Ral Yatırım Holding
|3,75
|-1,83
|-15,54
|Ray Sigorta
|11,59
|-2,61
|-24,98
|Reysaş GMYO
|4,09
|-0,97
|-24,95
|Reysaş Lojistik
|3,72
|-0,27
|-28,10
|Rhea Girişim
|2,42
|-0,41
|-34,95
|Rodrigo Tekstil
|18,36
|-1,02
|33,92
|Royal Halı
|3,61
|-2,70
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|21,54
|-1,73
|-28,86
|Sabancı Holding
|8,38
|-0,59
|-24,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,50
|-0,58
|-21,88
|Sanel Mühendislik
|3,81
|-1,55
|11,40
|Sanifoam Sünger
|15,61
|9,24
|14,78
|Sanko Pazarlama
|11,07
|-2,29
|17,89
|Saray Matbaacılık
|4,32
|0,47
|-50,74
|Sarkuysan
|15,44
|-3,14
|77,52
|Sasa Polyester
|33,36
|-2,00
|122,63
|Say Yenilenebilir Enerji
|33,30
|-6,41
|291,30
|Sekuro Plastik
|24,78
|6,08
|77,51
|Selçuk Ecza Deposu
|9,55
|1,38
|-28,90
|Selçuk Gıda
|3,79
|-1,56
|-23,90
|Senkron Güvenlik
|31,40
|0,06
|19,57
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|-2,91
|0,00
|Servet GMYO
|83,45
|-4,30
|6,44
|Seyitler Kimya
|22,60
|-1,91
|-9,93
|Silverline Endüstri
|5,99
|2,04
|-30,35
|Sinpaş GMYO
|3,57
|-3,51
|-14,59
|Smartiks Yazılım
|6,05
|-1,94
|-31,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,84
|-0,15
|1,91
|Söktaş
|4,76
|9,93
|-6,48
|Sönmez Filament
|35,14
|9,95
|-49,94
|Sönmez Pamuklu
|19,00
|7,59
|-20,83
|Sumaş Suni Tahta
|63,90
|-3,18
|24,68
|Şeker Fin. Kir.
|7,05
|0,71
|10,16
|Şekerbank
|1,17
|0,00
|-22,52
|Şişe Cam
|8,07
|0,12
|10,40
|Şok Marketler Ticaret
|11,89
|-0,67
|-5,78
|T. Halk Bankası
|4,41
|1,15
|-20,68
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,38
|-0,71
|-27,95
|T.S.K.B.
|1,38
|2,22
|-20,98
|T.Tuborg
|19,30
|-2,03
|6,81
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|-3,38
|127,92
|Tat Gıda
|9,44
|0,11
|-18,35
|TAV Havalimanları
|23,60
|1,29
|10,80
|Taze Kuru Gıda
|240,00
|-1,11
|10,96
|Tek-Art Turizm
|1,81
|1,12
|-10,40
|Tekfen Holding
|16,01
|-0,87
|-2,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,36
|0,48
|-3,46
|Temapol Polimer Plastik
|15,72
|-3,32
|36,70
|TGS Dış Ticaret
|14,86
|3,19
|16,92
|Tofaş Oto. Fab.
|28,68
|-1,10
|-7,22
|Torunlar GMYO
|3,52
|-0,85
|-9,74
|Trabzon Liman
|31,46
|0,90
|-2,05
|Trabzonspor Sportif
|2,45
|3,81
|0,41
|Trend GMYO
|6,55
|0,77
|-47,89
|TSKB GMYO
|4,06
|1,25
|-29,39
|Tuğçelik
|8,67
|-3,24
|7,30
|Tukaş
|7,13
|-0,97
|-26,42
|Turcas Petrol
|4,18
|3,21
|-13,81
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,07
|-3,17
|Turkcell
|15,59
|0,06
|-0,66
|Tümosan Motor ve Traktör
|20,02
|0,10
|42,29
|Tüpraş
|100,20
|-1,38
|-7,22
|Türk Hava Yolları
|13,58
|1,72
|5,19
|Türk İlaç Serum
|37,52
|-2,14
|Türk Prysmian Kablo
|11,94
|0,17
|-1,32
|Türk Telekom
|6,90
|-1,85
|-17,02
|Türk Traktör
|197,50
|-1,45
|15,92
|Türker Proje Gayrimenkul
|153,90
|0,52
|36,32
|Türkiye Sigorta
|5,68
|-0,18
|-8,06
|Ufuk Yatırım
|16,15
|-0,92
|20,52
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,89
|-0,41
|15,33
|Ulusoy Elektrik
|59,15
|-1,66
|15,19
|Ulusoy Un Sanayi
|5,39
|0,56
|5,93
|Umpaş Holding
|1,50
|2,04
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,85
|1,42
|21,79
|Utopya Turizm
|29,00
|-3,33
|-25,26
|Uzertaş Boya
|46,28
|-1,53
|-18,23
|Ülker Bisküvi
|23,40
|-0,76
|1,12
|Vakıf Fin. Kir.
|10,86
|-7,57
|154,93
|Vakıf GMYO
|2,43
|-1,62
|-27,04
|Vakıf Yat. Ort.
|6,26
|-2,34
|-14,95
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,86
|-25,27
|Vakko Tekstil
|11,56
|-3,26
|84,48
|Vanet Gıda
|5,75
|-0,69
|-25,61
|Verusa Holding
|60,80
|-0,49
|34,81
|Verusaturk Girisim
|26,76
|0,98
|104,59
|Vestel
|31,68
|0,32
|50,43
|Vestel Beyaz Eşya
|51,30
|-1,16
|25,49
|Viking Kağıt
|6,21
|-1,27
|-31,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,43
|-2,13
|44,49
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,86
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|81,30
|-0,25
|12,32
|Yataş
|17,78
|-0,67
|23,04
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,11
|0,97
|-29,32
|Yeni Gimat GMYO
|14,10
|-1,05
|21,63
|Yeşil GMYO
|1,19
|-1,65
|-13,77
|Yeşil Yapı
|1,43
|-2,05
|-22,28
|Yeşil Yatırım Holding
|82,65
|-3,67
|-13,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.498,00
|-5,47
|-0,66
|Yonga Mobilya
|24,40
|-2,40
|-18,09
|Yükselen Çelik
|5,62
|-1,23
|7,42
|Yünsa
|13,09
|1,55
|-5,77
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,18
|1,40
|-21,30
(Son)
Kaynak: AA
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