Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

20.05.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,700,0022,96İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,700,0022,96
İş Bankası (B)40.885,209,600,95
İş Bankası (C)5,180,78-23,74
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,320,61-13,99
İş Girişim16,070,31-15,20
İş GMYO1,950,00-23,23
İş Y. Men. Değ.17,962,168,21
İş Yat. Ort.3,084,05-8,42
İşbir Holding9.400,209,91243,37
Işık Plastik34,24-1,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,061,92-7,02
İttifak Holding1,77-1,67-20,63
İz Hayvancılık Tarım19,42-4,337,89
İzmir Demir Çelik2,30-2,54-30,50
İzmir Fırça7,74-2,0339,21
Jantsa Jant Sanayi87,859,95111,95
Kafein Yazılım28,56-0,7033,83
Kalekim Kimyevi Maddeler14,70-4,42

Kaplamin21,80-1,36-35,50
Kardemir (A)7,45-2,8725,21
Kardemir (B)7,45-2,7441,37
Kardemir (D)8,02-3,7238,75
Karel Elektronik33,502,7045,27
Karsan Otomotiv4,61-1,2841,85
Karsu Tekstil9,76-2,5014,15
Kartonsan62,700,16-33,77
Katmerciler Ekipman3,833,2324,35
Kent Gıda299,90-2,60-15,66
Kerevitaş Gıda4,90-1,61-25,53
Kervan Gıda16,51-0,5424,89
Kervansaray Yat. Holding0,63-4,55-50,00
Kiler GMYO1,99-2,93-20,72
Klimasan Klima25,742,2251,68
Koç Holding19,09-1,39-6,66
Konfrut Gıda15,950,13-5,62
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,301,44196,88
Konya Çimento926,50-4,00-18,01
Kordsa Teknik Tekstil24,201,2655,63
Koza Altın130,00-0,7634,44
Koza Madencilik17,291,9511,62
Körfez GMYO5,10-2,30-12,07
Kristal Kola2,290,00-41,58
Kron Telekomünikasyon54,65-2,4148,34
Kuştur Kuşadası Turizm309,00-1,9096,44
Kuyumcukent Gayrimenkul2,330,871,30
Kütahya Porselen66,603,1832,01
Lider Faktoring2,90-1,69-14,96
Link Bilgisayar36,12-3,4213,32
Logo Yazılım155,80-2,6225,08
Lokman Hekim Sağlık17,13-0,1259,31
Lüks Kadife56,95-3,8897,06
Makina Takım3,20-0,93-6,16
Marka Yatırım Holding5,200,78-19,13
Marmaris Altınyunus222,00-0,4599,82
Marshall315,90-2,743,00
Martı GMYO1,614,55-41,45
Martı Otel2,24-0,445,16
Matriks Bilgi Dağıtım38,06-2,76

Mavi Giyim50,850,20-2,59
Mazhar Zorlu Holding29,300,00-6,93
Mega Polietilen8,04-2,904,96
Menderes Tekstil2,57-1,15-16,83
Merit Turizm259,700,08210,27
Merko Gıda5,65-1,40-34,61
Metemtur Yatırım32,50-8,4547,06
Metro Holding1,91-0,52-8,17
Metro Petrol ve Tesisleri2,561,19-11,42
Metro Yatırım Ortaklığı2,00-0,50-14,16
Migros Ticaret36,88-1,55-13,83
Milpa4,11-1,20-10,65
Mistral GMYO5,061,207,43
MLP Sağlık24,34-0,9822,50
MMC San. ve Tic. Yat.6,93-10,0050,65
Mondi Tire Kutsan7,01-1,27-7,76
Naturel Enerji35,28-1,67-0,64
Naturelgaz9,95-8,63

Net Holding5,59-0,8962,97
Netaş Telekom.22,90-2,88-18,45
Niğbaş Niğde Beton13,41-2,26-74,21
Nuh Çimento52,75-2,319,83
Nurol GMYO13,97-4,1291,63
Odaş Elektrik2,46-0,40-36,92
Olmuksan-IP7,39-0,40-37,64
Orge Enerji Elektrik10,63-0,7544,04
Orma Orman Mahsulleri31,000,00110,60
Osmanlı Menkul27,12-2,09-12,35
Ostim Endüstriyel Yat2,625,65-4,86
Otokar310,60-3,572,07
Oyak Çimento7,420,68-15,49
Oyak Yat. Ort.8,253,2518,71
Oylum Sınai Yatırımlar4,250,95-9,77
Özak GMYO4,39-0,90-13,92
Özbal Çelik Boru7,561,7515,42
Özderici GMYO1,700,00-23,42
Özerden Plastik8,30-1,31-7,78
Pamukova Elektrik28,18-2,0832,18
Panora GMYO6,331,123,64
Papilon Savunma17,810,74-21,75
Park Elek.Madencilik5,450,181,49
Parsan32,062,9531,93
Pegasus81,85-0,249,72
Peker GMYO1,28-1,54-50,96
Penguen Gıda3,37-1,75-33,27
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,980,00

Pera GMYO1,504,90-14,37
Pergamon Dış Ticaret25,060,2436,72
Petkim6,320,9626,91
Petrokent Turizm2.300,00-0,86153,75
Pınar Et ve Un20,42-0,78-6,69
Pınar Su7,55-1,311,62
Pınar Süt19,11-0,05-15,25
Plastikkart14,35-2,05-0,69
Polisan Holding3,111,63-19,11
Politeknik Metal313,60-3,21-22,71
Prizma Press Matbaacılık5,200,97-5,11
QNB Finans Fin. Kir.101,70-1,93-18,83
QNB Finansbank47,72-4,85-32,17
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,600,99

Ral Yatırım Holding3,75-1,83-15,54
Ray Sigorta11,59-2,61-24,98
Reysaş GMYO4,09-0,97-24,95
Reysaş Lojistik3,72-0,27-28,10
Rhea Girişim2,42-0,41-34,95
Rodrigo Tekstil18,36-1,0233,92
Royal Halı3,61-2,704,94
RTA Laboratuvarları21,54-1,73-28,86
Sabancı Holding8,38-0,59-24,00
Safkar Ege Soğutmacılık8,50-0,58-21,88
Sanel Mühendislik3,81-1,5511,40
Sanifoam Sünger15,619,2414,78
Sanko Pazarlama11,07-2,2917,89
Saray Matbaacılık4,320,47-50,74
Sarkuysan15,44-3,1477,52
Sasa Polyester33,36-2,00122,63
Say Yenilenebilir Enerji33,30-6,41291,30
Sekuro Plastik24,786,0877,51
Selçuk Ecza Deposu9,551,38-28,90
Selçuk Gıda3,79-1,56-23,90
Senkron Güvenlik31,400,0619,57
Serve Film Prodüksiyon16,00-2,910,00
Servet GMYO83,45-4,306,44
Seyitler Kimya22,60-1,91-9,93
Silverline Endüstri5,992,04-30,35
Sinpaş GMYO3,57-3,51-14,59
Smartiks Yazılım6,05-1,94-31,72
Sodaş Sodyum Sanayii26,84-0,151,91
Söktaş4,769,93-6,48
Sönmez Filament35,149,95-49,94
Sönmez Pamuklu19,007,59-20,83
Sumaş Suni Tahta63,90-3,1824,68
Şeker Fin. Kir.7,050,7110,16
Şekerbank1,170,00-22,52
Şişe Cam8,070,1210,40
Şok Marketler Ticaret11,89-0,67-5,78
T. Halk Bankası4,411,15-20,68
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,38-0,71-27,95
T.S.K.B.1,382,22-20,98
T.Tuborg19,30-2,036,81
Taç Tarım Ürünleri24,00-3,38127,92
Tat Gıda9,440,11-18,35
TAV Havalimanları23,601,2910,80
Taze Kuru Gıda240,00-1,1110,96
Tek-Art Turizm1,811,12-10,40
Tekfen Holding16,01-0,87-2,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,360,48-3,46
Temapol Polimer Plastik15,72-3,3236,70
TGS Dış Ticaret14,863,1916,92
Tofaş Oto. Fab.28,68-1,10-7,22
Torunlar GMYO3,52-0,85-9,74
Trabzon Liman31,460,90-2,05
Trabzonspor Sportif2,453,810,41
Trend GMYO6,550,77-47,89
TSKB GMYO4,061,25-29,39
Tuğçelik8,67-3,247,30
Tukaş7,13-0,97-26,42
Turcas Petrol4,183,21-13,81
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,07-3,17

Turkcell15,590,06-0,66
Tümosan Motor ve Traktör20,020,1042,29
Tüpraş100,20-1,38-7,22
Türk Hava Yolları13,581,725,19
Türk İlaç Serum37,52-2,14

Türk Prysmian Kablo11,940,17-1,32
Türk Telekom6,90-1,85-17,02
Türk Traktör197,50-1,4515,92
Türker Proje Gayrimenkul153,900,5236,32
Türkiye Sigorta5,68-0,18-8,06
Ufuk Yatırım16,15-0,9220,52
Ulaşlar Turizm Yat.4,89-0,4115,33
Ulusoy Elektrik59,15-1,6615,19
Ulusoy Un Sanayi5,390,565,93
Umpaş Holding1,502,04-42,53
Uşak Seramik2,851,4221,79
Utopya Turizm29,00-3,33-25,26
Uzertaş Boya46,28-1,53-18,23
Ülker Bisküvi23,40-0,761,12
Vakıf Fin. Kir.10,86-7,57154,93
Vakıf GMYO2,43-1,62-27,04
Vakıf Yat. Ort.6,26-2,34-14,95
Vakıflar Bankası3,520,86-25,27
Vakko Tekstil11,56-3,2684,48
Vanet Gıda5,75-0,69-25,61
Verusa Holding60,80-0,4934,81
Verusaturk Girisim26,760,98104,59
Vestel31,680,3250,43
Vestel Beyaz Eşya51,30-1,1625,49
Viking Kağıt6,21-1,27-31,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,43-2,1344,49
Yapı ve Kredi Bank.2,191,86-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.81,30-0,2512,32
Yataş17,78-0,6723,04
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,110,97-29,32
Yeni Gimat GMYO14,10-1,0521,63
Yeşil GMYO1,19-1,65-13,77
Yeşil Yapı1,43-2,05-22,28
Yeşil Yatırım Holding82,65-3,67-13,32
Yibitaş İnşaat Malzeme15.498,00-5,47-0,66
Yonga Mobilya24,40-2,40-18,09
Yükselen Çelik5,62-1,237,42
Yünsa13,091,55-5,77
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,181,40-21,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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