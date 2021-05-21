Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

21.05.2021 19:16
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.150,00-9,14-8,27
İş Bankası (C)5,15-0,58-24,18
İş Bankası (Kur.)396.031,00

4,22
İş Fin.Kir.3,31-0,30-14,25
İş Girişim16,05-0,12-15,30
İş GMYO1,960,51-22,83
İş Y. Men. Değ.17,66-1,676,40
İş Yat. Ort.3,080,00-8,42
İşbir Holding8.714,00-7,30218,31
Işık Plastik34,12-0,35

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,05-0,94-7,89
İttifak Holding1,791,13-19,73
İz Hayvancılık Tarım20,123,6011,78
İzmir Demir Çelik2,310,43-30,20
İzmir Fırça8,064,1344,96
Jantsa Jant Sanayi88,000,17112,31
Kafein Yazılım28,32-0,8432,71
Kalekim Kimyevi Maddeler14,750,34

Kaplamin22,322,39-33,96
Kardemir (A)7,531,0726,55
Kardemir (B)7,450,0041,37
Kardemir (D)8,030,1238,93
Karel Elektronik33,22-0,8444,06
Karsan Otomotiv4,844,9948,92
Karsu Tekstil10,012,5617,08
Kartonsan61,90-1,28-34,62
Katmerciler Ekipman3,74-2,3521,43
Kent Gıda304,501,53-14,37
Kerevitaş Gıda4,940,82-24,92
Kervan Gıda16,34-1,0323,60
Kervansaray Yat. Holding0,664,76-47,62
Kiler GMYO1,98-0,50-21,12
Klimasan Klima24,92-3,1946,85
Koç Holding19,150,31-6,37
Konfrut Gıda15,70-1,57-7,10
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,500,28197,72
Konya Çimento908,40-1,95-19,61
Kordsa Teknik Tekstil24,440,9957,17
Koza Altın128,40-1,2332,78
Koza Madencilik17,330,2311,88
Körfez GMYO5,120,39-11,72
Kristal Kola2,310,87-41,07
Kron Telekomünikasyon54,00-1,1946,58
Kuştur Kuşadası Turizm320,603,75103,81
Kuyumcukent Gayrimenkul2,382,153,48
Kütahya Porselen67,851,8834,49
Lider Faktoring2,900,00-14,96
Link Bilgisayar36,501,0514,51
Logo Yazılım153,10-1,7322,91
Lokman Hekim Sağlık17,02-0,6458,29
Lüks Kadife61,157,37111,59
Makina Takım3,19-0,31-6,45
Marka Yatırım Holding5,281,54-17,88
Marmaris Altınyunus220,00-0,9098,02
Marshall325,302,986,06
Martı GMYO1,55-3,73-43,64
Martı Otel2,260,896,10
Matriks Bilgi Dağıtım37,62-1,16

Mavi Giyim51,801,87-0,77
Mazhar Zorlu Holding29,560,89-6,10
Mega Polietilen7,78-3,231,57
Menderes Tekstil2,56-0,39-17,15
Merit Turizm255,10-1,77204,78
Merko Gıda6,219,91-28,13
Metemtur Yatırım35,007,6958,37
Metro Holding1,920,52-7,69
Metro Petrol ve Tesisleri2,580,78-10,73
Metro Yatırım Ortaklığı2,021,00-13,30
Migros Ticaret36,920,11-13,74
Milpa4,243,16-7,83
Mistral GMYO5,04-0,407,01
MLP Sağlık24,942,4725,52
MMC San. ve Tic. Yat.6,75-2,6046,74
Mondi Tire Kutsan7,141,85-6,05
Naturel Enerji35,24-0,11-0,75
Naturelgaz9,67-2,81

Net Holding5,590,0062,97
Netaş Telekom.23,040,61-17,95
Niğbaş Niğde Beton13,530,89-73,98
Nuh Çimento52,50-0,479,31
Nurol GMYO13,49-3,4485,05
Odaş Elektrik2,460,00-36,92
Olmuksan-IP7,36-0,41-37,89
Orge Enerji Elektrik10,41-2,0741,06
Orma Orman Mahsulleri33,708,71128,94
Osmanlı Menkul26,74-1,40-13,58
Ostim Endüstriyel Yat2,51-4,20-8,85
Otokar310,00-0,191,88
Oyak Çimento7,41-0,13-15,60
Oyak Yat. Ort.8,01-2,9115,25
Oylum Sınai Yatırımlar4,290,94-8,92
Özak GMYO4,420,68-13,33
Özbal Çelik Boru7,874,1020,15
Özderici GMYO1,8710,00-15,77
Özerden Plastik8,664,34-3,78
Pamukova Elektrik27,40-2,7728,52
Panora GMYO6,29-0,632,98
Papilon Savunma17,71-0,56-22,19
Park Elek.Madencilik5,35-1,83-0,37
Parsan31,58-1,5029,96
Pegasus81,65-0,249,45
Peker GMYO1,27-0,78-51,34
Penguen Gıda3,431,78-32,08
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,96-0,06

Pera GMYO1,47-2,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret25,060,0036,72
Petkim6,462,2229,72
Petrokent Turizm2.300,100,00153,76
Pınar Et ve Un20,540,59-6,14
Pınar Su7,54-0,131,48
Pınar Süt19,341,20-14,23
Plastikkart14,400,35-0,35
Polisan Holding3,09-0,64-19,63
Politeknik Metal310,00-1,15-23,59
Prizma Press Matbaacılık5,301,92-3,28
QNB Finans Fin. Kir.100,00-1,67-20,19
QNB Finansbank47,960,50-31,83
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,50-0,41

Ral Yatırım Holding3,60-4,00-18,92
Ray Sigorta11,51-0,69-25,50
Reysaş GMYO4,090,00-24,95
Reysaş Lojistik3,64-2,15-29,65
Rhea Girişim2,40-0,83-35,48
Rodrigo Tekstil18,13-1,2532,24
Royal Halı3,640,835,81
RTA Laboratuvarları22,946,50-24,24
Sabancı Holding8,531,79-22,64
Safkar Ege Soğutmacılık8,45-0,59-22,33
Sanel Mühendislik3,810,0011,40
Sanifoam Sünger15,20-2,6311,76
Sanko Pazarlama11,04-0,2717,57
Saray Matbaacılık4,391,62-49,94
Sarkuysan15,601,0479,36
Sasa Polyester33,941,74126,50
Say Yenilenebilir Enerji30,84-7,39262,40
Sekuro Plastik23,36-5,7367,34
Selçuk Ecza Deposu9,53-0,21-29,05
Selçuk Gıda4,097,92-17,87
Senkron Güvenlik31,00-1,2718,05
Serve Film Prodüksiyon15,89-0,69-0,69
Servet GMYO80,05-4,072,10
Seyitler Kimya22,680,35-9,61
Silverline Endüstri5,82-2,84-32,33
Sinpaş GMYO3,51-1,68-16,03
Smartiks Yazılım6,151,65-30,59
Sodaş Sodyum Sanayii26,58-0,970,93
Söktaş4,62-2,94-9,23
Sönmez Filament38,649,96-44,96
Sönmez Pamuklu18,74-1,37-21,92
Sumaş Suni Tahta61,90-3,1320,78
Şeker Fin. Kir.7,01-0,579,53
Şekerbank1,170,00-22,52
Şişe Cam8,01-0,749,58
Şok Marketler Ticaret11,88-0,08-5,86
T. Halk Bankası4,39-0,45-21,04
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,400,09-27,88
T.S.K.B.1,37-0,72-21,56
T.Tuborg19,400,527,36
Taç Tarım Ürünleri24,984,08137,23
Tat Gıda9,530,95-17,57
TAV Havalimanları23,620,0810,89
Taze Kuru Gıda246,002,5013,73
Tek-Art Turizm1,80-0,55-10,89
Tekfen Holding16,080,44-1,95
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,29-0,84-4,27
Temapol Polimer Plastik15,971,5938,87
TGS Dış Ticaret14,21-4,3711,80
Tofaş Oto. Fab.28,740,21-7,02
Torunlar GMYO3,48-1,14-10,77
Trabzon Liman30,94-1,65-3,67
Trabzonspor Sportif2,44-0,410,00
Trend GMYO6,52-0,46-48,13
TSKB GMYO4,070,25-29,22
Tuğçelik8,65-0,237,05
Tukaş7,677,57-20,85
Turcas Petrol4,14-0,96-14,64
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,110,40

Turkcell15,590,00-0,66
Tümosan Motor ve Traktör20,140,6043,14
Tüpraş102,902,69-4,72
Türk Hava Yolları13,49-0,664,49
Türk İlaç Serum39,003,94

Türk Prysmian Kablo11,84-0,84-2,15
Türk Telekom6,86-0,58-17,50
Türk Traktör195,60-0,9614,81
Türker Proje Gayrimenkul149,40-2,9232,33
Türkiye Sigorta5,65-0,53-8,55
Ufuk Yatırım15,96-1,1819,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,84-1,0214,15
Ulusoy Elektrik58,60-0,9314,12
Ulusoy Un Sanayi5,756,6813,00
Umpaş Holding1,532,00-41,38
Uşak Seramik2,80-1,7519,66
Utopya Turizm30,003,45-22,68
Uzertaş Boya45,94-0,73-18,83
Ülker Bisküvi23,20-0,850,26
Vakıf Fin. Kir.11,949,94180,28
Vakıf GMYO2,430,00-27,04
Vakıf Yat. Ort.6,361,60-13,59
Vakıflar Bankası3,530,28-25,05
Vakko Tekstil11,41-1,3082,08
Vanet Gıda5,902,61-23,67
Verusa Holding60,05-1,2333,15
Verusaturk Girisim26,50-0,97102,60
Vestel32,382,2153,75
Vestel Beyaz Eşya52,402,1428,18
Viking Kağıt6,403,06-28,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,33-1,5642,25
Yapı ve Kredi Bank.2,16-1,37-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,00-2,839,14
Yataş17,58-1,1221,66
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,04-2,25-30,91
Yeni Gimat GMYO13,90-1,4219,91
Yeşil GMYO1,190,00-13,77
Yeşil Yapı1,440,70-21,74
Yeşil Yatırım Holding82,40-0,30-13,58
Yibitaş İnşaat Malzeme15.373,90-0,80-1,45
Yonga Mobilya24,761,48-16,88
Yükselen Çelik5,630,187,61
Yünsa13,150,46-5,34
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,16-0,92-22,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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