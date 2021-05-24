Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|249.999,70
|22,96
|İş Bankası (B)
|37.260,10
|0,30
|-8,00
|İş Bankası (C)
|5,14
|-0,19
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|-0,01
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,27
|-1,21
|-15,28
|İş Girişim
|16,56
|3,18
|-12,61
|İş GMYO
|1,95
|-0,51
|-23,23
|İş Y. Men. Değ.
|17,83
|0,96
|7,43
|İş Yat. Ort.
|3,04
|-1,30
|-9,61
|İşbir Holding
|8.097,30
|-7,08
|195,78
|Işık Plastik
|32,98
|-3,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|1,02
|-2,86
|-10,53
|İttifak Holding
|1,80
|0,56
|-19,28
|İz Hayvancılık Tarım
|20,44
|1,59
|13,56
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|-3,03
|-32,32
|İzmir Fırça
|8,30
|2,98
|49,28
|Jantsa Jant Sanayi
|90,00
|2,27
|117,14
|Kafein Yazılım
|27,20
|-3,95
|27,46
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|14,58
|-1,15
|Kaplamin
|21,88
|-1,97
|-35,27
|Kardemir (A)
|7,59
|0,80
|27,56
|Kardemir (B)
|7,48
|0,40
|41,94
|Kardemir (D)
|8,03
|0,00
|38,93
|Karel Elektronik
|33,06
|-0,48
|43,37
|Karsan Otomotiv
|5,04
|4,13
|55,08
|Karsu Tekstil
|9,70
|-3,10
|13,45
|Kartonsan
|61,10
|-1,29
|-35,46
|Katmerciler Ekipman
|3,66
|-2,14
|18,83
|Kent Gıda
|290,00
|-4,76
|-18,45
|Kerevitaş Gıda
|4,94
|0,00
|-24,92
|Kervan Gıda
|16,68
|2,08
|26,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|-3,03
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,96
|-1,01
|-21,91
|Klimasan Klima
|23,92
|-4,01
|40,95
|Koç Holding
|18,96
|-0,99
|-7,30
|Konfrut Gıda
|16,26
|3,57
|-3,79
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,70
|0,28
|198,56
|Konya Çimento
|907,80
|-0,07
|-19,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,00
|-1,80
|54,34
|Koza Altın
|128,20
|-0,16
|32,57
|Koza Madencilik
|17,50
|0,98
|12,98
|Körfez GMYO
|5,15
|0,59
|-11,21
|Kristal Kola
|2,25
|-2,60
|-42,60
|Kron Telekomünikasyon
|52,90
|-2,04
|43,59
|Kuştur Kuşadası Turizm
|338,10
|5,46
|114,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,47
|3,78
|7,39
|Kütahya Porselen
|61,10
|-9,95
|21,11
|Lider Faktoring
|2,87
|-1,03
|-15,84
|Link Bilgisayar
|36,18
|-0,88
|13,51
|Logo Yazılım
|150,70
|-1,57
|20,99
|Lokman Hekim Sağlık
|17,70
|4,00
|64,62
|Lüks Kadife
|61,05
|-0,16
|111,25
|Makina Takım
|3,18
|-0,31
|-6,74
|Marka Yatırım Holding
|5,79
|9,66
|-9,95
|Marmaris Altınyunus
|216,40
|-1,64
|94,78
|Marshall
|318,10
|-2,21
|3,72
|Martı GMYO
|1,53
|-1,29
|-44,36
|Martı Otel
|2,25
|-0,44
|5,63
|Matriks Bilgi Dağıtım
|36,90
|-1,91
|Mavi Giyim
|51,80
|0,00
|-0,77
|Mazhar Zorlu Holding
|28,54
|-3,45
|-9,34
|Mega Polietilen
|7,80
|0,26
|1,83
|Menderes Tekstil
|2,46
|-3,91
|-20,39
|Merit Turizm
|245,00
|-3,96
|192,71
|Merko Gıda
|6,83
|9,98
|-20,95
|Metemtur Yatırım
|36,70
|4,86
|66,06
|Metro Holding
|1,85
|-3,65
|-11,06
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,66
|3,10
|-7,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,01
|-0,50
|-13,73
|Migros Ticaret
|36,34
|-1,57
|-15,09
|Milpa
|4,27
|0,71
|-7,17
|Mistral GMYO
|5,08
|0,79
|7,86
|MLP Sağlık
|24,84
|-0,40
|25,01
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,10
|5,19
|54,35
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|6,44
|0,00
|Naturel Enerji
|34,86
|-1,08
|-1,83
|Naturelgaz
|9,64
|-0,31
|Net Holding
|5,57
|-0,36
|62,39
|Netaş Telekom.
|23,32
|1,22
|-16,95
|Niğbaş Niğde Beton
|13,48
|-0,37
|-74,08
|Nuh Çimento
|51,85
|-1,24
|7,96
|Nurol GMYO
|13,84
|2,59
|89,85
|Odaş Elektrik
|2,41
|-2,03
|-38,21
|Olmuksan-IP
|7,34
|-0,27
|-38,06
|Orge Enerji Elektrik
|10,46
|0,48
|41,73
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|-6,53
|113,99
|Osmanlı Menkul
|26,10
|-2,39
|-15,64
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,42
|-3,59
|-12,12
|Otokar
|312,50
|0,81
|2,70
|Oyak Çimento
|7,39
|-0,27
|-15,83
|Oyak Yat. Ort.
|7,89
|-1,50
|13,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,18
|-2,56
|-11,25
|Özak GMYO
|4,38
|-0,90
|-14,12
|Özbal Çelik Boru
|7,73
|-1,78
|18,02
|Özderici GMYO
|1,79
|-4,28
|-19,37
|Özerden Plastik
|8,66
|0,00
|-3,78
|Pamukova Elektrik
|26,88
|-1,90
|26,08
|Panora GMYO
|6,22
|-1,11
|1,84
|Papilon Savunma
|17,27
|-2,48
|-24,12
|Park Elek.Madencilik
|5,22
|-2,43
|-2,79
|Parsan
|31,00
|-1,84
|27,57
|Pegasus
|81,40
|-0,31
|9,12
|Peker GMYO
|1,25
|-1,57
|-52,11
|Penguen Gıda
|3,53
|2,92
|-30,10
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,90
|-0,19
|Pera GMYO
|1,47
|0,00
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|26,50
|5,75
|44,58
|Petkim
|6,37
|-1,39
|27,91
|Petrokent Turizm
|2.318,90
|0,82
|155,84
|Pınar Et ve Un
|20,42
|-0,58
|-6,69
|Pınar Su
|7,66
|1,59
|3,10
|Pınar Süt
|19,16
|-0,93
|-15,03
|Plastikkart
|14,71
|2,15
|1,80
|Polisan Holding
|3,05
|-1,29
|-20,67
|Politeknik Metal
|303,00
|-2,26
|-25,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,20
|-1,89
|-5,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,55
|-4,45
|-23,74
|QNB Finansbank
|45,84
|-4,42
|-34,84
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,22
|-1,14
|Ral Yatırım Holding
|3,66
|1,67
|-17,57
|Ray Sigorta
|11,22
|-2,52
|-27,38
|Reysaş GMYO
|4,03
|-1,47
|-26,06
|Reysaş Lojistik
|3,58
|-1,65
|-30,81
|Rhea Girişim
|2,31
|-3,75
|-37,90
|Rodrigo Tekstil
|17,63
|-2,76
|28,59
|Royal Halı
|3,61
|-0,82
|4,94
|RTA Laboratuvarları
|23,58
|2,79
|-22,13
|Sabancı Holding
|8,50
|-0,35
|-22,91
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,19
|-3,08
|-24,72
|Sanel Mühendislik
|3,76
|-1,31
|9,94
|Sanifoam Sünger
|16,70
|9,87
|22,79
|Sanko Pazarlama
|10,81
|-2,08
|15,12
|Saray Matbaacılık
|4,82
|9,79
|-45,04
|Sarkuysan
|15,39
|-1,35
|76,95
|Sasa Polyester
|33,24
|-2,06
|121,83
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,00
|-9,21
|229,02
|Sekuro Plastik
|23,50
|0,60
|68,34
|Selçuk Ecza Deposu
|9,52
|-0,10
|-29,12
|Selçuk Gıda
|4,10
|0,24
|-17,67
|Senkron Güvenlik
|29,90
|-3,55
|13,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-2,45
|-3,13
|Servet GMYO
|77,50
|-3,19
|-1,15
|Seyitler Kimya
|24,94
|9,96
|-0,60
|Silverline Endüstri
|5,70
|-2,06
|-33,72
|Sinpaş GMYO
|3,42
|-2,56
|-18,18
|Smartiks Yazılım
|6,06
|-1,46
|-31,60
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,60
|0,08
|1,00
|Söktaş
|4,77
|3,25
|-6,29
|Sönmez Filament
|41,98
|8,64
|-40,20
|Sönmez Pamuklu
|18,01
|-3,90
|-24,96
|Sumaş Suni Tahta
|59,85
|-3,31
|16,78
|Şeker Fin. Kir.
|7,25
|3,42
|13,28
|Şekerbank
|1,16
|-0,85
|-23,18
|Şişe Cam
|8,05
|0,50
|10,12
|Şok Marketler Ticaret
|11,78
|-0,84
|-6,66
|T. Halk Bankası
|4,42
|0,68
|-20,50
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,08
|-1,43
|-28,91
|T.S.K.B.
|1,40
|2,19
|-19,84
|T.Tuborg
|19,00
|-2,06
|5,15
|Taç Tarım Ürünleri
|24,18
|-3,20
|129,63
|Tat Gıda
|9,31
|-2,31
|-19,47
|TAV Havalimanları
|23,62
|0,00
|10,89
|Taze Kuru Gıda
|240,00
|-2,44
|10,96
|Tek-Art Turizm
|1,81
|0,56
|-10,40
|Tekfen Holding
|15,89
|-1,18
|-3,11
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,10
|-2,29
|-6,46
|Temapol Polimer Plastik
|15,53
|-2,76
|35,04
|TGS Dış Ticaret
|14,10
|-0,77
|10,94
|Tofaş Oto. Fab.
|28,32
|-1,46
|-8,38
|Torunlar GMYO
|3,45
|-0,86
|-11,54
|Trabzon Liman
|33,34
|7,76
|3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|5,74
|5,74
|Trend GMYO
|7,17
|9,97
|-42,96
|TSKB GMYO
|4,02
|-1,23
|-30,09
|Tuğçelik
|8,48
|-1,97
|4,95
|Tukaş
|7,35
|-4,17
|-24,15
|Turcas Petrol
|4,09
|-1,21
|-15,67
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,03
|-0,79
|Turkcell
|15,76
|1,09
|0,42
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,92
|-1,09
|41,58
|Tüpraş
|103,00
|0,10
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|13,47
|-0,15
|4,34
|Türk İlaç Serum
|42,90
|10,00
|Türk Prysmian Kablo
|12,28
|4,04
|1,80
|Türk Telekom
|6,85
|-0,15
|-17,62
|Türk Traktör
|193,50
|-1,07
|13,58
|Türker Proje Gayrimenkul
|151,60
|1,47
|34,28
|Türkiye Sigorta
|5,61
|-0,71
|-9,20
|Ufuk Yatırım
|14,98
|-6,14
|11,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,91
|1,45
|15,80
|Ulusoy Elektrik
|58,95
|0,60
|14,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,71
|-0,70
|12,21
|Umpaş Holding
|1,47
|-3,92
|-43,68
|Uşak Seramik
|2,81
|0,36
|20,09
|Utopya Turizm
|29,00
|-3,33
|-25,26
|Uzertaş Boya
|43,00
|-6,40
|-24,03
|Ülker Bisküvi
|22,76
|-1,90
|-1,64
|Vakıf Fin. Kir.
|12,14
|1,68
|184,98
|Vakıf GMYO
|2,42
|-0,41
|-27,34
|Vakıf Yat. Ort.
|6,27
|-1,42
|-14,81
|Vakıflar Bankası
|3,54
|0,28
|-24,84
|Vakko Tekstil
|11,50
|0,79
|83,52
|Vanet Gıda
|5,94
|0,68
|-23,16
|Verusa Holding
|59,20
|-1,42
|31,26
|Verusaturk Girisim
|26,04
|-1,74
|99,08
|Vestel
|33,36
|3,03
|58,40
|Vestel Beyaz Eşya
|52,50
|0,19
|28,42
|Viking Kağıt
|6,21
|-2,97
|-31,00
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,20
|-2,05
|39,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|77,20
|-2,28
|6,66
|Yataş
|17,46
|-0,68
|20,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,96
|-2,63
|-32,73
|Yeni Gimat GMYO
|13,89
|-0,07
|19,82
|Yeşil GMYO
|1,16
|-2,52
|-15,94
|Yeşil Yapı
|1,42
|-1,39
|-22,83
|Yeşil Yatırım Holding
|81,85
|-0,67
|-14,16
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|15.600,10
|1,47
|0,00
|Yonga Mobilya
|24,20
|-2,26
|-18,76
|Yükselen Çelik
|5,52
|-1,95
|5,51
|Yünsa
|13,47
|2,43
|-3,03
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,09
|-3,24
|-24,55
(Son)
Kaynak: AA
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