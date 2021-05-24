Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.05.2021 18:42
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)249.999,7022,96İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)249.999,70

22,96
İş Bankası (B)37.260,100,30-8,00
İş Bankası (C)5,14-0,19-24,33
İş Bankası (Kur.)395.999,90-0,014,21
İş Fin.Kir.3,27-1,21-15,28
İş Girişim16,563,18-12,61
İş GMYO1,95-0,51-23,23
İş Y. Men. Değ.17,830,967,43
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding8.097,30-7,08195,78
Işık Plastik32,98-3,34

Işıklar Enerji Yapı Hol.1,02-2,86-10,53
İttifak Holding1,800,56-19,28
İz Hayvancılık Tarım20,441,5913,56
İzmir Demir Çelik2,24-3,03-32,32
İzmir Fırça8,302,9849,28
Jantsa Jant Sanayi90,002,27117,14
Kafein Yazılım27,20-3,9527,46
Kalekim Kimyevi Maddeler14,58-1,15

Kaplamin21,88-1,97-35,27
Kardemir (A)7,590,8027,56
Kardemir (B)7,480,4041,94
Kardemir (D)8,030,0038,93
Karel Elektronik33,06-0,4843,37
Karsan Otomotiv5,044,1355,08
Karsu Tekstil9,70-3,1013,45
Kartonsan61,10-1,29-35,46
Katmerciler Ekipman3,66-2,1418,83
Kent Gıda290,00-4,76-18,45
Kerevitaş Gıda4,940,00-24,92
Kervan Gıda16,682,0826,17
Kervansaray Yat. Holding0,64-3,03-49,21
Kiler GMYO1,96-1,01-21,91
Klimasan Klima23,92-4,0140,95
Koç Holding18,96-0,99-7,30
Konfrut Gıda16,263,57-3,79
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,700,28198,56
Konya Çimento907,80-0,07-19,66
Kordsa Teknik Tekstil24,00-1,8054,34
Koza Altın128,20-0,1632,57
Koza Madencilik17,500,9812,98
Körfez GMYO5,150,59-11,21
Kristal Kola2,25-2,60-42,60
Kron Telekomünikasyon52,90-2,0443,59
Kuştur Kuşadası Turizm338,105,46114,94
Kuyumcukent Gayrimenkul2,473,787,39
Kütahya Porselen61,10-9,9521,11
Lider Faktoring2,87-1,03-15,84
Link Bilgisayar36,18-0,8813,51
Logo Yazılım150,70-1,5720,99
Lokman Hekim Sağlık17,704,0064,62
Lüks Kadife61,05-0,16111,25
Makina Takım3,18-0,31-6,74
Marka Yatırım Holding5,799,66-9,95
Marmaris Altınyunus216,40-1,6494,78
Marshall318,10-2,213,72
Martı GMYO1,53-1,29-44,36
Martı Otel2,25-0,445,63
Matriks Bilgi Dağıtım36,90-1,91

Mavi Giyim51,800,00-0,77
Mazhar Zorlu Holding28,54-3,45-9,34
Mega Polietilen7,800,261,83
Menderes Tekstil2,46-3,91-20,39
Merit Turizm245,00-3,96192,71
Merko Gıda6,839,98-20,95
Metemtur Yatırım36,704,8666,06
Metro Holding1,85-3,65-11,06
Metro Petrol ve Tesisleri2,663,10-7,96
Metro Yatırım Ortaklığı2,01-0,50-13,73
Migros Ticaret36,34-1,57-15,09
Milpa4,270,71-7,17
Mistral GMYO5,080,797,86
MLP Sağlık24,84-0,4025,01
MMC San. ve Tic. Yat.7,105,1954,35
Mondi Tire Kutsan7,606,440,00
Naturel Enerji34,86-1,08-1,83
Naturelgaz9,64-0,31

Net Holding5,57-0,3662,39
Netaş Telekom.23,321,22-16,95
Niğbaş Niğde Beton13,48-0,37-74,08
Nuh Çimento51,85-1,247,96
Nurol GMYO13,842,5989,85
Odaş Elektrik2,41-2,03-38,21
Olmuksan-IP7,34-0,27-38,06
Orge Enerji Elektrik10,460,4841,73
Orma Orman Mahsulleri31,50-6,53113,99
Osmanlı Menkul26,10-2,39-15,64
Ostim Endüstriyel Yat2,42-3,59-12,12
Otokar312,500,812,70
Oyak Çimento7,39-0,27-15,83
Oyak Yat. Ort.7,89-1,5013,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,18-2,56-11,25
Özak GMYO4,38-0,90-14,12
Özbal Çelik Boru7,73-1,7818,02
Özderici GMYO1,79-4,28-19,37
Özerden Plastik8,660,00-3,78
Pamukova Elektrik26,88-1,9026,08
Panora GMYO6,22-1,111,84
Papilon Savunma17,27-2,48-24,12
Park Elek.Madencilik5,22-2,43-2,79
Parsan31,00-1,8427,57
Pegasus81,40-0,319,12
Peker GMYO1,25-1,57-52,11
Penguen Gıda3,532,92-30,10
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,90-0,19

Pera GMYO1,470,00-16,08
Pergamon Dış Ticaret26,505,7544,58
Petkim6,37-1,3927,91
Petrokent Turizm2.318,900,82155,84
Pınar Et ve Un20,42-0,58-6,69
Pınar Su7,661,593,10
Pınar Süt19,16-0,93-15,03
Plastikkart14,712,151,80
Polisan Holding3,05-1,29-20,67
Politeknik Metal303,00-2,26-25,32
Prizma Press Matbaacılık5,20-1,89-5,11
QNB Finans Fin. Kir.95,55-4,45-23,74
QNB Finansbank45,84-4,42-34,84
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,22-1,14

Ral Yatırım Holding3,661,67-17,57
Ray Sigorta11,22-2,52-27,38
Reysaş GMYO4,03-1,47-26,06
Reysaş Lojistik3,58-1,65-30,81
Rhea Girişim2,31-3,75-37,90
Rodrigo Tekstil17,63-2,7628,59
Royal Halı3,61-0,824,94
RTA Laboratuvarları23,582,79-22,13
Sabancı Holding8,50-0,35-22,91
Safkar Ege Soğutmacılık8,19-3,08-24,72
Sanel Mühendislik3,76-1,319,94
Sanifoam Sünger16,709,8722,79
Sanko Pazarlama10,81-2,0815,12
Saray Matbaacılık4,829,79-45,04
Sarkuysan15,39-1,3576,95
Sasa Polyester33,24-2,06121,83
Say Yenilenebilir Enerji28,00-9,21229,02
Sekuro Plastik23,500,6068,34
Selçuk Ecza Deposu9,52-0,10-29,12
Selçuk Gıda4,100,24-17,67
Senkron Güvenlik29,90-3,5513,86
Serve Film Prodüksiyon15,50-2,45-3,13
Servet GMYO77,50-3,19-1,15
Seyitler Kimya24,949,96-0,60
Silverline Endüstri5,70-2,06-33,72
Sinpaş GMYO3,42-2,56-18,18
Smartiks Yazılım6,06-1,46-31,60
Sodaş Sodyum Sanayii26,600,081,00
Söktaş4,773,25-6,29
Sönmez Filament41,988,64-40,20
Sönmez Pamuklu18,01-3,90-24,96
Sumaş Suni Tahta59,85-3,3116,78
Şeker Fin. Kir.7,253,4213,28
Şekerbank1,16-0,85-23,18
Şişe Cam8,050,5010,12
Şok Marketler Ticaret11,78-0,84-6,66
T. Halk Bankası4,420,68-20,50
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,08-1,43-28,91
T.S.K.B.1,402,19-19,84
T.Tuborg19,00-2,065,15
Taç Tarım Ürünleri24,18-3,20129,63
Tat Gıda9,31-2,31-19,47
TAV Havalimanları23,620,0010,89
Taze Kuru Gıda240,00-2,4410,96
Tek-Art Turizm1,810,56-10,40
Tekfen Holding15,89-1,18-3,11
Teknosa İç ve Dış Ticaret8,10-2,29-6,46
Temapol Polimer Plastik15,53-2,7635,04
TGS Dış Ticaret14,10-0,7710,94
Tofaş Oto. Fab.28,32-1,46-8,38
Torunlar GMYO3,45-0,86-11,54
Trabzon Liman33,347,763,80
Trabzonspor Sportif2,585,745,74
Trend GMYO7,179,97-42,96
TSKB GMYO4,02-1,23-30,09
Tuğçelik8,48-1,974,95
Tukaş7,35-4,17-24,15
Turcas Petrol4,09-1,21-15,67
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,03-0,79

Turkcell15,761,090,42
Tümosan Motor ve Traktör19,92-1,0941,58
Tüpraş103,000,10-4,63
Türk Hava Yolları13,47-0,154,34
Türk İlaç Serum42,9010,00

Türk Prysmian Kablo12,284,041,80
Türk Telekom6,85-0,15-17,62
Türk Traktör193,50-1,0713,58
Türker Proje Gayrimenkul151,601,4734,28
Türkiye Sigorta5,61-0,71-9,20
Ufuk Yatırım14,98-6,1411,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,911,4515,80
Ulusoy Elektrik58,950,6014,80
Ulusoy Un Sanayi5,71-0,7012,21
Umpaş Holding1,47-3,92-43,68
Uşak Seramik2,810,3620,09
Utopya Turizm29,00-3,33-25,26
Uzertaş Boya43,00-6,40-24,03
Ülker Bisküvi22,76-1,90-1,64
Vakıf Fin. Kir.12,141,68184,98
Vakıf GMYO2,42-0,41-27,34
Vakıf Yat. Ort.6,27-1,42-14,81
Vakıflar Bankası3,540,28-24,84
Vakko Tekstil11,500,7983,52
Vanet Gıda5,940,68-23,16
Verusa Holding59,20-1,4231,26
Verusaturk Girisim26,04-1,7499,08
Vestel33,363,0358,40
Vestel Beyaz Eşya52,500,1928,42
Viking Kağıt6,21-2,97-31,00
Yapı Kredi Koray GMYO6,20-2,0539,33
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.77,20-2,286,66
Yataş17,46-0,6820,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,96-2,63-32,73
Yeni Gimat GMYO13,89-0,0719,82
Yeşil GMYO1,16-2,52-15,94
Yeşil Yapı1,42-1,39-22,83
Yeşil Yatırım Holding81,85-0,67-14,16
Yibitaş İnşaat Malzeme15.600,101,470,00
Yonga Mobilya24,20-2,26-18,76
Yükselen Çelik5,52-1,955,51
Yünsa13,472,43-3,03
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,09-3,24-24,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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