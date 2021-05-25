Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 -0,40 22,47 İş Bankası (B) 36.899,90 -0,97 -8,89 İş Bankası (C) 5,02 -2,33 -26,10 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,08 -5,81 -20,21 İş Girişim 14,91 -9,96 -21,32 İş GMYO 1,82 -6,67 -28,35 İş Y. Men. Değ. 17,00 -4,66 2,43 İş Yat. Ort. 2,90 -4,61 -13,77 İşbir Holding 7.372,00 -8,96 169,29 Işık Plastik 31,00 -6,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,97 -4,90 -14,91 İttifak Holding 1,72 -4,44 -22,87 İz Hayvancılık Tarım 19,76 -3,33 9,78 İzmir Demir Çelik 2,16 -3,57 -34,73 İzmir Fırça 7,67 -7,59 37,95 Jantsa Jant Sanayi 84,50 -6,11 103,87 Kafein Yazılım 25,22 -7,28 18,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,87 -4,87 Kaplamin 20,64 -5,67 -38,93 Kardemir (A) 7,07 -6,85 18,82 Kardemir (B) 7,05 -5,75 33,78 Kardemir (D) 7,74 -3,61 33,91 Karel Elektronik 31,90 -3,51 38,33 Karsan Otomotiv 4,75 -5,75 46,15 Karsu Tekstil 9,19 -5,26 7,49 Kartonsan 59,50 -2,62 -37,15 Katmerciler Ekipman 3,42 -6,56 11,04 Kent Gıda 278,00 -4,14 -21,82 Kerevitaş Gıda 4,67 -5,47 -29,03 Kervan Gıda 15,90 -4,68 20,27 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -4,69 -51,59 Kiler GMYO 1,85 -5,61 -26,29 Klimasan Klima 22,88 -4,35 34,83 Koç Holding 18,37 -3,11 -10,18 Konfrut Gıda 15,70 -3,44 -7,10 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,95 -2,48 191,17 Konya Çimento 850,10 -6,36 -24,77 Kordsa Teknik Tekstil 22,70 -5,42 45,98 Koza Altın 122,50 -4,45 26,68 Koza Madencilik 16,72 -4,46 7,94 Körfez GMYO 4,97 -3,50 -14,31 Kristal Kola 2,09 -7,11 -46,68 Kron Telekomünikasyon 51,00 -3,59 38,44 Kuştur Kuşadası Turizm 306,00 -9,49 94,53 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,28 -7,69 -0,87 Kütahya Porselen 55,00 -9,98 9,02 Lider Faktoring 2,73 -4,88 -19,94 Link Bilgisayar 34,00 -6,03 6,67 Logo Yazılım 148,00 -1,79 18,82 Lokman Hekim Sağlık 16,90 -4,52 57,18 Lüks Kadife 57,60 -5,65 99,31 Makina Takım 3,03 -4,72 -11,14 Marka Yatırım Holding 5,28 -8,81 -17,88 Marmaris Altınyunus 200,90 -7,16 80,83 Marshall 303,00 -4,75 -1,21 Martı GMYO 1,46 -4,58 -46,91 Martı Otel 2,12 -5,78 -0,47 Matriks Bilgi Dağıtım 35,30 -4,34 Mavi Giyim 48,80 -5,79 -6,51 Mazhar Zorlu Holding 27,66 -3,08 -12,13 Mega Polietilen 7,24 -7,18 -5,48 Menderes Tekstil 2,22 -9,76 -28,16 Merit Turizm 220,50 -10,00 163,44 Merko Gıda 6,15 -9,96 -28,82 Metemtur Yatırım 33,04 -9,97 49,50 Metro Holding 1,79 -3,24 -13,94 Metro Petrol ve Tesisleri 2,45 -7,89 -15,22 Metro Yatırım Ortaklığı 1,93 -3,98 -17,17 Migros Ticaret 35,24 -3,03 -17,66 Milpa 4,06 -4,92 -11,74 Mistral GMYO 4,89 -3,74 3,82 MLP Sağlık 24,36 -1,93 22,60 MMC San. ve Tic. Yat. 6,98 -1,69 51,74 Mondi Tire Kutsan 7,12 -6,32 -6,32 Naturel Enerji 32,70 -6,20 -7,91 Naturelgaz 9,02 -6,43 Net Holding 5,30 -4,85 54,52 Netaş Telekom. 21,90 -6,09 -22,01 Niğbaş Niğde Beton 12,70 -5,79 -75,58 Nuh Çimento 49,72 -4,11 3,52 Nurol GMYO 12,90 -6,79 76,95 Odaş Elektrik 2,31 -4,15 -40,77 Olmuksan-IP 7,28 -0,82 -38,57 Orge Enerji Elektrik 9,95 -4,88 34,82 Orma Orman Mahsulleri 30,00 -4,76 103,80 Osmanlı Menkul 26,82 2,76 -13,32 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -5,37 -16,84 Otokar 301,50 -3,52 -0,92 Oyak Çimento 6,99 -5,41 -20,39 Oyak Yat. Ort. 7,68 -2,66 10,50 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -5,74 -16,35 Özak GMYO 4,14 -5,48 -18,82 Özbal Çelik Boru 7,25 -6,21 10,69 Özderici GMYO 1,65 -7,82 -25,68 Özerden Plastik 9,52 9,93 5,78 Pamukova Elektrik 26,34 -2,01 23,55 Panora GMYO 6,11 -1,77 0,04 Papilon Savunma 15,99 -7,41 -29,75 Park Elek.Madencilik 5,05 -3,26 -5,96 Parsan 29,26 -5,61 20,41 Pegasus 77,90 -4,30 4,42 Peker GMYO 1,20 -4,00 -54,02 Penguen Gıda 3,33 -5,67 -34,06 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,84 -0,19 Pera GMYO 1,36 -7,48 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 24,82 -6,34 35,42 Petkim 6,12 -3,92 22,89 Petrokent Turizm 2.315,00 -0,17 155,41 Pınar Et ve Un 19,50 -4,51 -10,89 Pınar Su 7,39 -3,52 -0,54 Pınar Süt 18,37 -4,12 -18,54 Plastikkart 14,44 -1,84 -0,07 Polisan Holding 2,86 -6,23 -25,61 Politeknik Metal 290,70 -4,06 -28,35 Prizma Press Matbaacılık 4,82 -7,31 -12,04 QNB Finans Fin. Kir. 95,65 0,10 -23,66 QNB Finansbank 44,88 -2,09 -36,20 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 22,82 -5,78 Ral Yatırım Holding 3,47 -5,19 -21,85 Ray Sigorta 10,61 -5,44 -31,33 Reysaş GMYO 3,82 -5,21 -29,91 Reysaş Lojistik 3,40 -5,03 -34,29 Rhea Girişim 2,23 -3,46 -40,05 Rodrigo Tekstil 16,59 -5,90 21,01 Royal Halı 3,55 -1,66 3,20 RTA Laboratuvarları 21,80 -7,55 -28,01 Sabancı Holding 8,30 -2,35 -24,72 Safkar Ege Soğutmacılık 7,65 -6,59 -29,69 Sanel Mühendislik 3,52 -6,38 2,92 Sanifoam Sünger 15,78 -5,51 16,03 Sanko Pazarlama 9,99 -7,59 6,39 Saray Matbaacılık 4,74 -1,66 -45,95 Sarkuysan 15,68 1,88 80,28 Sasa Polyester 32,20 -3,13 114,89 Say Yenilenebilir Enerji 30,80 10,00 261,93 Sekuro Plastik 22,96 -2,30 64,47 Selçuk Ecza Deposu 9,04 -5,04 -32,70 Selçuk Gıda 3,75 -8,54 -24,70 Senkron Güvenlik 29,00 -3,01 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,98 -3,35 -6,37 Servet GMYO 75,00 -3,23 -4,34 Seyitler Kimya 23,26 -6,74 -7,30 Silverline Endüstri 5,30 -7,02 -38,37 Sinpaş GMYO 3,15 -7,89 -24,64 Smartiks Yazılım 5,76 -4,95 -34,99 Sodaş Sodyum Sanayii 25,72 -3,31 -2,34 Söktaş 4,60 -3,56 -9,63 Sönmez Filament 37,90 -9,72 -46,01 Sönmez Pamuklu 16,40 -8,94 -31,67 Sumaş Suni Tahta 55,60 -7,10 8,49 Şeker Fin. Kir. 6,80 -6,21 6,25 Şekerbank 1,10 -5,17 -27,15 Şişe Cam 7,83 -2,73 7,11 Şok Marketler Ticaret 11,35 -3,65 -10,06 T. Halk Bankası 4,40 -0,45 -20,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,52 -2,54 -30,71 T.S.K.B. 1,32 -5,71 -24,42 T.Tuborg 18,00 -5,26 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,50 -2,81 123,17 Tat Gıda 8,95 -3,87 -22,59 TAV Havalimanları 22,38 -5,25 5,07 Taze Kuru Gıda 225,30 -6,12 4,16 Tek-Art Turizm 1,68 -7,18 -16,83 Tekfen Holding 15,22 -4,22 -7,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,56 -6,67 -12,70 Temapol Polimer Plastik 14,58 -6,12 26,78 TGS Dış Ticaret 12,95 -8,16 1,89 Tofaş Oto. Fab. 27,68 -2,26 -10,45 Torunlar GMYO 3,25 -5,80 -16,67 Trabzon Liman 32,16 -3,54 0,12 Trabzonspor Sportif 2,55 -1,16 4,51 Trend GMYO 6,87 -4,18 -45,35 TSKB GMYO 3,82 -4,98 -33,57 Tuğçelik 8,87 4,60 9,78 Tukaş 6,95 -5,44 -28,28 Turcas Petrol 3,84 -6,11 -20,82 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,48 -5,48 Turkcell 15,45 -1,97 -1,55 Tümosan Motor ve Traktör 19,15 -3,87 36,11 Tüpraş 98,90 -3,98 -8,43 Türk Hava Yolları 12,90 -4,23 -0,08 Türk İlaç Serum 47,18 9,98 Türk Prysmian Kablo 11,75 -4,32 -2,59 Türk Telekom 6,65 -2,92 -20,03 Türk Traktör 185,50 -4,13 8,88 Türker Proje Gayrimenkul 144,50 -4,68 27,99 Türkiye Sigorta 5,34 -4,81 -13,57 Ufuk Yatırım 13,71 -8,48 2,31 Ulaşlar Turizm Yat. 4,75 -3,26 12,03 Ulusoy Elektrik 57,15 -3,05 11,30 Ulusoy Un Sanayi 5,41 -5,25 6,32 Umpaş Holding 1,47 0,00 -43,68 Uşak Seramik 2,62 -6,76 11,97 Utopya Turizm 26,10 -10,00 -32,73 Uzertaş Boya 38,80 -9,77 -31,45 Ülker Bisküvi 21,20 -3,42 -5,01 Vakıf Fin. Kir. 11,02 -9,23 158,69 Vakıf GMYO 2,29 -5,37 -31,24 Vakıf Yat. Ort. 5,75 -8,29 -21,88 Vakıflar Bankası 3,45 -2,54 -26,75 Vakko Tekstil 10,99 -4,43 75,38 Vanet Gıda 5,56 -6,40 -28,07 Verusa Holding 56,60 -4,39 25,50 Verusaturk Girisim 25,00 -3,99 91,13 Vestel 31,36 -6,00 48,91 Vestel Beyaz Eşya 49,96 -4,84 22,21 Viking Kağıt 5,89 -5,15 -34,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,03 -2,74 35,51 Yapı ve Kredi Bank. 2,12 -1,85 -29,27 Yaprak Süt ve Besi Çift. 77,40 0,26 6,93 Yataş 16,58 -5,04 14,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,87 -3,04 -34,77 Yeni Gimat GMYO 13,25 -4,61 14,30 Yeşil GMYO 1,10 -5,17 -20,29 Yeşil Yapı 1,33 -6,34 -27,72 Yeşil Yatırım Holding 76,45 -6,60 -19,82 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.700,00 -5,77 -5,77 Yonga Mobilya 24,16 -0,17 -18,90 Yükselen Çelik 5,20 -5,80 -0,61 Yünsa 13,48 0,07 -2,96 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,00 -4,31 -27,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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