Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|-0,40
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.899,90
|-0,97
|-8,89
|İş Bankası (C)
|5,02
|-2,33
|-26,10
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,08
|-5,81
|-20,21
|İş Girişim
|14,91
|-9,96
|-21,32
|İş GMYO
|1,82
|-6,67
|-28,35
|İş Y. Men. Değ.
|17,00
|-4,66
|2,43
|İş Yat. Ort.
|2,90
|-4,61
|-13,77
|İşbir Holding
|7.372,00
|-8,96
|169,29
|Işık Plastik
|31,00
|-6,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,97
|-4,90
|-14,91
|İttifak Holding
|1,72
|-4,44
|-22,87
|İz Hayvancılık Tarım
|19,76
|-3,33
|9,78
|İzmir Demir Çelik
|2,16
|-3,57
|-34,73
|İzmir Fırça
|7,67
|-7,59
|37,95
|Jantsa Jant Sanayi
|84,50
|-6,11
|103,87
|Kafein Yazılım
|25,22
|-7,28
|18,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,87
|-4,87
|Kaplamin
|20,64
|-5,67
|-38,93
|Kardemir (A)
|7,07
|-6,85
|18,82
|Kardemir (B)
|7,05
|-5,75
|33,78
|Kardemir (D)
|7,74
|-3,61
|33,91
|Karel Elektronik
|31,90
|-3,51
|38,33
|Karsan Otomotiv
|4,75
|-5,75
|46,15
|Karsu Tekstil
|9,19
|-5,26
|7,49
|Kartonsan
|59,50
|-2,62
|-37,15
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|-6,56
|11,04
|Kent Gıda
|278,00
|-4,14
|-21,82
|Kerevitaş Gıda
|4,67
|-5,47
|-29,03
|Kervan Gıda
|15,90
|-4,68
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-4,69
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,85
|-5,61
|-26,29
|Klimasan Klima
|22,88
|-4,35
|34,83
|Koç Holding
|18,37
|-3,11
|-10,18
|Konfrut Gıda
|15,70
|-3,44
|-7,10
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,95
|-2,48
|191,17
|Konya Çimento
|850,10
|-6,36
|-24,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,70
|-5,42
|45,98
|Koza Altın
|122,50
|-4,45
|26,68
|Koza Madencilik
|16,72
|-4,46
|7,94
|Körfez GMYO
|4,97
|-3,50
|-14,31
|Kristal Kola
|2,09
|-7,11
|-46,68
|Kron Telekomünikasyon
|51,00
|-3,59
|38,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|306,00
|-9,49
|94,53
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,28
|-7,69
|-0,87
|Kütahya Porselen
|55,00
|-9,98
|9,02
|Lider Faktoring
|2,73
|-4,88
|-19,94
|Link Bilgisayar
|34,00
|-6,03
|6,67
|Logo Yazılım
|148,00
|-1,79
|18,82
|Lokman Hekim Sağlık
|16,90
|-4,52
|57,18
|Lüks Kadife
|57,60
|-5,65
|99,31
|Makina Takım
|3,03
|-4,72
|-11,14
|Marka Yatırım Holding
|5,28
|-8,81
|-17,88
|Marmaris Altınyunus
|200,90
|-7,16
|80,83
|Marshall
|303,00
|-4,75
|-1,21
|Martı GMYO
|1,46
|-4,58
|-46,91
|Martı Otel
|2,12
|-5,78
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,30
|-4,34
|Mavi Giyim
|48,80
|-5,79
|-6,51
|Mazhar Zorlu Holding
|27,66
|-3,08
|-12,13
|Mega Polietilen
|7,24
|-7,18
|-5,48
|Menderes Tekstil
|2,22
|-9,76
|-28,16
|Merit Turizm
|220,50
|-10,00
|163,44
|Merko Gıda
|6,15
|-9,96
|-28,82
|Metemtur Yatırım
|33,04
|-9,97
|49,50
|Metro Holding
|1,79
|-3,24
|-13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,45
|-7,89
|-15,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,93
|-3,98
|-17,17
|Migros Ticaret
|35,24
|-3,03
|-17,66
|Milpa
|4,06
|-4,92
|-11,74
|Mistral GMYO
|4,89
|-3,74
|3,82
|MLP Sağlık
|24,36
|-1,93
|22,60
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,98
|-1,69
|51,74
|Mondi Tire Kutsan
|7,12
|-6,32
|-6,32
|Naturel Enerji
|32,70
|-6,20
|-7,91
|Naturelgaz
|9,02
|-6,43
|Net Holding
|5,30
|-4,85
|54,52
|Netaş Telekom.
|21,90
|-6,09
|-22,01
|Niğbaş Niğde Beton
|12,70
|-5,79
|-75,58
|Nuh Çimento
|49,72
|-4,11
|3,52
|Nurol GMYO
|12,90
|-6,79
|76,95
|Odaş Elektrik
|2,31
|-4,15
|-40,77
|Olmuksan-IP
|7,28
|-0,82
|-38,57
|Orge Enerji Elektrik
|9,95
|-4,88
|34,82
|Orma Orman Mahsulleri
|30,00
|-4,76
|103,80
|Osmanlı Menkul
|26,82
|2,76
|-13,32
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-5,37
|-16,84
|Otokar
|301,50
|-3,52
|-0,92
|Oyak Çimento
|6,99
|-5,41
|-20,39
|Oyak Yat. Ort.
|7,68
|-2,66
|10,50
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|-5,74
|-16,35
|Özak GMYO
|4,14
|-5,48
|-18,82
|Özbal Çelik Boru
|7,25
|-6,21
|10,69
|Özderici GMYO
|1,65
|-7,82
|-25,68
|Özerden Plastik
|9,52
|9,93
|5,78
|Pamukova Elektrik
|26,34
|-2,01
|23,55
|Panora GMYO
|6,11
|-1,77
|0,04
|Papilon Savunma
|15,99
|-7,41
|-29,75
|Park Elek.Madencilik
|5,05
|-3,26
|-5,96
|Parsan
|29,26
|-5,61
|20,41
|Pegasus
|77,90
|-4,30
|4,42
|Peker GMYO
|1,20
|-4,00
|-54,02
|Penguen Gıda
|3,33
|-5,67
|-34,06
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,84
|-0,19
|Pera GMYO
|1,36
|-7,48
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|24,82
|-6,34
|35,42
|Petkim
|6,12
|-3,92
|22,89
|Petrokent Turizm
|2.315,00
|-0,17
|155,41
|Pınar Et ve Un
|19,50
|-4,51
|-10,89
|Pınar Su
|7,39
|-3,52
|-0,54
|Pınar Süt
|18,37
|-4,12
|-18,54
|Plastikkart
|14,44
|-1,84
|-0,07
|Polisan Holding
|2,86
|-6,23
|-25,61
|Politeknik Metal
|290,70
|-4,06
|-28,35
|Prizma Press Matbaacılık
|4,82
|-7,31
|-12,04
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,65
|0,10
|-23,66
|QNB Finansbank
|44,88
|-2,09
|-36,20
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|22,82
|-5,78
|Ral Yatırım Holding
|3,47
|-5,19
|-21,85
|Ray Sigorta
|10,61
|-5,44
|-31,33
|Reysaş GMYO
|3,82
|-5,21
|-29,91
|Reysaş Lojistik
|3,40
|-5,03
|-34,29
|Rhea Girişim
|2,23
|-3,46
|-40,05
|Rodrigo Tekstil
|16,59
|-5,90
|21,01
|Royal Halı
|3,55
|-1,66
|3,20
|RTA Laboratuvarları
|21,80
|-7,55
|-28,01
|Sabancı Holding
|8,30
|-2,35
|-24,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,65
|-6,59
|-29,69
|Sanel Mühendislik
|3,52
|-6,38
|2,92
|Sanifoam Sünger
|15,78
|-5,51
|16,03
|Sanko Pazarlama
|9,99
|-7,59
|6,39
|Saray Matbaacılık
|4,74
|-1,66
|-45,95
|Sarkuysan
|15,68
|1,88
|80,28
|Sasa Polyester
|32,20
|-3,13
|114,89
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,80
|10,00
|261,93
|Sekuro Plastik
|22,96
|-2,30
|64,47
|Selçuk Ecza Deposu
|9,04
|-5,04
|-32,70
|Selçuk Gıda
|3,75
|-8,54
|-24,70
|Senkron Güvenlik
|29,00
|-3,01
|10,43
|Serve Film Prodüksiyon
|14,98
|-3,35
|-6,37
|Servet GMYO
|75,00
|-3,23
|-4,34
|Seyitler Kimya
|23,26
|-6,74
|-7,30
|Silverline Endüstri
|5,30
|-7,02
|-38,37
|Sinpaş GMYO
|3,15
|-7,89
|-24,64
|Smartiks Yazılım
|5,76
|-4,95
|-34,99
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,72
|-3,31
|-2,34
|Söktaş
|4,60
|-3,56
|-9,63
|Sönmez Filament
|37,90
|-9,72
|-46,01
|Sönmez Pamuklu
|16,40
|-8,94
|-31,67
|Sumaş Suni Tahta
|55,60
|-7,10
|8,49
|Şeker Fin. Kir.
|6,80
|-6,21
|6,25
|Şekerbank
|1,10
|-5,17
|-27,15
|Şişe Cam
|7,83
|-2,73
|7,11
|Şok Marketler Ticaret
|11,35
|-3,65
|-10,06
|T. Halk Bankası
|4,40
|-0,45
|-20,86
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,52
|-2,54
|-30,71
|T.S.K.B.
|1,32
|-5,71
|-24,42
|T.Tuborg
|18,00
|-5,26
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|-2,81
|123,17
|Tat Gıda
|8,95
|-3,87
|-22,59
|TAV Havalimanları
|22,38
|-5,25
|5,07
|Taze Kuru Gıda
|225,30
|-6,12
|4,16
|Tek-Art Turizm
|1,68
|-7,18
|-16,83
|Tekfen Holding
|15,22
|-4,22
|-7,19
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,56
|-6,67
|-12,70
|Temapol Polimer Plastik
|14,58
|-6,12
|26,78
|TGS Dış Ticaret
|12,95
|-8,16
|1,89
|Tofaş Oto. Fab.
|27,68
|-2,26
|-10,45
|Torunlar GMYO
|3,25
|-5,80
|-16,67
|Trabzon Liman
|32,16
|-3,54
|0,12
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|-1,16
|4,51
|Trend GMYO
|6,87
|-4,18
|-45,35
|TSKB GMYO
|3,82
|-4,98
|-33,57
|Tuğçelik
|8,87
|4,60
|9,78
|Tukaş
|6,95
|-5,44
|-28,28
|Turcas Petrol
|3,84
|-6,11
|-20,82
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,48
|-5,48
|Turkcell
|15,45
|-1,97
|-1,55
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,15
|-3,87
|36,11
|Tüpraş
|98,90
|-3,98
|-8,43
|Türk Hava Yolları
|12,90
|-4,23
|-0,08
|Türk İlaç Serum
|47,18
|9,98
|Türk Prysmian Kablo
|11,75
|-4,32
|-2,59
|Türk Telekom
|6,65
|-2,92
|-20,03
|Türk Traktör
|185,50
|-4,13
|8,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|144,50
|-4,68
|27,99
|Türkiye Sigorta
|5,34
|-4,81
|-13,57
|Ufuk Yatırım
|13,71
|-8,48
|2,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,75
|-3,26
|12,03
|Ulusoy Elektrik
|57,15
|-3,05
|11,30
|Ulusoy Un Sanayi
|5,41
|-5,25
|6,32
|Umpaş Holding
|1,47
|0,00
|-43,68
|Uşak Seramik
|2,62
|-6,76
|11,97
|Utopya Turizm
|26,10
|-10,00
|-32,73
|Uzertaş Boya
|38,80
|-9,77
|-31,45
|Ülker Bisküvi
|21,20
|-3,42
|-5,01
|Vakıf Fin. Kir.
|11,02
|-9,23
|158,69
|Vakıf GMYO
|2,29
|-5,37
|-31,24
|Vakıf Yat. Ort.
|5,75
|-8,29
|-21,88
|Vakıflar Bankası
|3,45
|-2,54
|-26,75
|Vakko Tekstil
|10,99
|-4,43
|75,38
|Vanet Gıda
|5,56
|-6,40
|-28,07
|Verusa Holding
|56,60
|-4,39
|25,50
|Verusaturk Girisim
|25,00
|-3,99
|91,13
|Vestel
|31,36
|-6,00
|48,91
|Vestel Beyaz Eşya
|49,96
|-4,84
|22,21
|Viking Kağıt
|5,89
|-5,15
|-34,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,03
|-2,74
|35,51
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|-1,85
|-29,27
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|77,40
|0,26
|6,93
|Yataş
|16,58
|-5,04
|14,74
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,87
|-3,04
|-34,77
|Yeni Gimat GMYO
|13,25
|-4,61
|14,30
|Yeşil GMYO
|1,10
|-5,17
|-20,29
|Yeşil Yapı
|1,33
|-6,34
|-27,72
|Yeşil Yatırım Holding
|76,45
|-6,60
|-19,82
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.700,00
|-5,77
|-5,77
|Yonga Mobilya
|24,16
|-0,17
|-18,90
|Yükselen Çelik
|5,20
|-5,80
|-0,61
|Yünsa
|13,48
|0,07
|-2,96
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,00
|-4,31
|-27,80
(Son)
Kaynak: AA
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