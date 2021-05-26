Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.05.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.671,40-0,62-9,45
İş Bankası (C)5,162,79-24,04
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,121,30-19,17
İş Girişim13,64-8,52-28,02
İş GMYO1,872,75-26,38
İş Y. Men. Değ.17,150,883,33
İş Yat. Ort.2,982,76-11,39
İşbir Holding7.219,70-2,07163,72
Işık Plastik31,481,55

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,981,03-14,04
İttifak Holding1,71-0,58-23,32
İz Hayvancılık Tarım19,971,0610,94
İzmir Demir Çelik2,170,46-34,43
İzmir Fırça7,801,6940,29
Jantsa Jant Sanayi85,200,83105,56
Kafein Yazılım25,12-0,4017,71
Kalekim Kimyevi Maddeler13,37-3,60

Kaplamin20,30-1,65-39,94
Kardemir (A)7,181,5620,67
Kardemir (B)7,161,5635,86
Kardemir (D)7,983,1038,06
Karel Elektronik33,324,4544,49
Karsan Otomotiv4,852,1149,23
Karsu Tekstil8,91-3,054,21
Kartonsan59,950,76-36,68
Katmerciler Ekipman3,502,3413,64
Kent Gıda274,00-1,44-22,95
Kerevitaş Gıda4,680,21-28,88
Kervan Gıda15,900,0020,27
Kervansaray Yat. Holding0,644,92-49,21
Kiler GMYO1,881,62-25,10
Klimasan Klima23,301,8437,30
Koç Holding18,671,63-8,72
Konfrut Gıda15,47-1,46-8,46
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,55-2,03185,26
Konya Çimento860,001,16-23,89
Kordsa Teknik Tekstil23,081,6748,42
Koza Altın125,502,4529,78
Koza Madencilik16,59-0,787,10
Körfez GMYO4,970,00-14,31
Kristal Kola2,100,48-46,43
Kron Telekomünikasyon50,45-1,0836,94
Kuştur Kuşadası Turizm336,6010,00113,99
Kuyumcukent Gayrimenkul2,353,072,17
Kütahya Porselen49,50-10,00-1,88
Lider Faktoring2,750,73-19,35
Link Bilgisayar34,000,006,67
Logo Yazılım148,900,6119,54
Lokman Hekim Sağlık16,25-3,8551,13
Lüks Kadife59,152,69104,67
Makina Takım3,050,66-10,56
Marka Yatırım Holding5,22-1,14-18,82
Marmaris Altınyunus220,909,9698,83
Marshall306,501,16-0,07
Martı GMYO1,513,42-45,09
Martı Otel2,235,194,69
Matriks Bilgi Dağıtım35,18-0,34

Mavi Giyim50,052,56-4,12
Mazhar Zorlu Holding26,90-2,75-14,55
Mega Polietilen7,594,83-0,91
Menderes Tekstil2,220,00-28,16
Merit Turizm242,009,75189,13
Merko Gıda5,92-3,74-31,48
Metemtur Yatırım29,74-9,9934,57
Metro Holding1,790,00-13,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,460,41-14,88
Metro Yatırım Ortaklığı1,90-1,55-18,45
Migros Ticaret35,580,96-16,87
Milpa4,02-0,99-12,61
Mistral GMYO4,87-0,413,40
MLP Sağlık24,12-0,9921,39
MMC San. ve Tic. Yat.6,97-0,1451,52
Mondi Tire Kutsan7,140,28-6,05
Naturel Enerji33,101,22-6,78
Naturelgaz9,141,33

Net Holding5,422,2658,02
Netaş Telekom.21,960,27-21,79
Niğbaş Niğde Beton12,59-0,87-75,79
Nuh Çimento49,980,524,06
Nurol GMYO13,212,4081,21
Odaş Elektrik2,403,90-38,46
Olmuksan-IP7,300,27-38,40
Orge Enerji Elektrik9,990,4035,37
Orma Orman Mahsulleri31,966,53117,12
Osmanlı Menkul27,924,10-9,76
Ostim Endüstriyel Yat2,331,75-15,39
Otokar305,701,390,46
Oyak Çimento7,162,43-18,45
Oyak Yat. Ort.7,720,5211,08
Oylum Sınai Yatırımlar4,052,79-14,01
Özak GMYO4,150,24-18,63
Özbal Çelik Boru7,604,8316,03
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik9,20-3,362,22
Pamukova Elektrik27,263,4927,86
Panora GMYO6,140,490,53
Papilon Savunma15,81-1,13-30,54
Park Elek.Madencilik5,141,78-4,28
Parsan29,460,6821,23
Pegasus79,251,736,23
Peker GMYO1,221,67-53,26
Penguen Gıda3,340,30-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,880,13

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,643,3039,89
Petkim6,343,5927,31
Petrokent Turizm2.320,000,22155,96
Pınar Et ve Un19,500,00-10,89
Pınar Su7,491,350,81
Pınar Süt18,400,16-18,40
Plastikkart14,14-2,08-2,15
Polisan Holding2,891,05-24,83
Politeknik Metal302,604,09-25,42
Prizma Press Matbaacılık4,850,62-11,50
QNB Finans Fin. Kir.95,15-0,52-24,06
QNB Finansbank44,00-1,96-37,46
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,723,94

Ral Yatırım Holding3,43-1,15-22,75
Ray Sigorta10,60-0,09-31,39
Reysaş GMYO4,107,33-24,77
Reysaş Lojistik3,7410,00-27,72
Rhea Girişim2,230,00-40,05
Rodrigo Tekstil16,33-1,5719,11
Royal Halı3,45-2,820,29
RTA Laboratuvarları22,442,94-25,89
Sabancı Holding8,472,05-23,18
Safkar Ege Soğutmacılık7,781,70-28,49
Sanel Mühendislik3,715,408,48
Sanifoam Sünger17,299,5727,13
Sanko Pazarlama10,989,9116,93
Saray Matbaacılık4,831,90-44,93
Sarkuysan15,61-0,4579,48
Sasa Polyester32,902,17119,56
Say Yenilenebilir Enerji28,94-6,04240,07
Sekuro Plastik21,72-5,4055,59
Selçuk Ecza Deposu9,050,11-32,62
Selçuk Gıda4,037,47-19,08
Senkron Güvenlik27,50-5,174,72
Serve Film Prodüksiyon16,479,952,94
Servet GMYO75,100,13-4,21
Seyitler Kimya25,248,510,59
Silverline Endüstri5,320,38-38,14
Sinpaş GMYO3,263,49-22,01
Smartiks Yazılım5,871,91-33,75
Sodaş Sodyum Sanayii25,40-1,24-3,55
Söktaş4,855,43-4,72
Sönmez Filament40,948,02-41,68
Sönmez Pamuklu16,611,28-30,79
Sumaş Suni Tahta61,159,9819,32
Şeker Fin. Kir.6,840,596,87
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam7,951,538,76
Şok Marketler Ticaret11,420,62-9,51
T. Halk Bankası4,481,82-19,42
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,741,02-30,01
T.S.K.B.1,363,03-22,13
T.Tuborg18,502,782,38
Taç Tarım Ürünleri23,16-1,45119,94
Tat Gıda9,000,56-22,15
TAV Havalimanları23,203,668,92
Taze Kuru Gıda235,004,318,65
Tek-Art Turizm1,754,17-13,37
Tekfen Holding15,461,58-5,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,570,13-12,59
Temapol Polimer Plastik15,103,5731,30
TGS Dış Ticaret13,222,084,01
Tofaş Oto. Fab.27,981,08-9,48
Torunlar GMYO3,24-0,31-16,92
Trabzon Liman33,604,484,61
Trabzonspor Sportif2,685,109,84
Trend GMYO7,559,90-39,94
TSKB GMYO3,840,52-33,22
Tuğçelik9,759,9220,67
Tukaş7,041,29-27,35
Turcas Petrol3,901,56-19,59
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,692,22

Turkcell15,872,721,12
Tümosan Motor ve Traktör19,04-0,5735,32
Tüpraş99,200,30-8,15
Türk Hava Yolları13,051,161,08
Türk İlaç Serum48,101,95

Türk Prysmian Kablo12,466,043,30
Türk Telekom6,822,56-17,98
Türk Traktör185,30-0,118,76
Türker Proje Gayrimenkul145,000,3528,43
Türkiye Sigorta5,33-0,19-13,73
Ufuk Yatırım13,921,533,88
Ulaşlar Turizm Yat.4,73-0,4211,56
Ulusoy Elektrik57,400,4411,78
Ulusoy Un Sanayi5,481,297,69
Umpaş Holding1,491,36-42,91
Uşak Seramik2,59-1,1510,68
Utopya Turizm25,00-4,21-35,57
Uzertaş Boya39,501,80-30,21
Ülker Bisküvi21,521,51-3,57
Vakıf Fin. Kir.11,302,54165,26
Vakıf GMYO2,28-0,44-31,54
Vakıf Yat. Ort.5,943,30-19,29
Vakıflar Bankası3,563,19-24,42
Vakko Tekstil11,121,1877,45
Vanet Gıda5,580,36-27,81
Verusa Holding56,850,4426,05
Verusaturk Girisim24,84-0,6489,91
Vestel32,523,7054,42
Vestel Beyaz Eşya50,400,8823,29
Viking Kağıt5,83-1,02-35,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,00-0,5034,83
Yapı ve Kredi Bank.2,172,36-27,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.77,700,397,35
Yataş16,891,8716,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş2,901,05-34,09
Yeni Gimat GMYO13,401,1315,60
Yeşil GMYO1,132,73-18,12
Yeşil Yapı1,394,51-24,46
Yeşil Yatırım Holding81,156,15-14,89
Yibitaş İnşaat Malzeme14.700,000,00-5,77
Yonga Mobilya25,063,73-15,88
Yükselen Çelik5,322,311,68
Yünsa13,40-0,59-3,54
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,042,00-26,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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