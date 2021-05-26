Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.671,40
|-0,62
|-9,45
|İş Bankası (C)
|5,16
|2,79
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|395.999,90
|4,21
|İş Fin.Kir.
|3,12
|1,30
|-19,17
|İş Girişim
|13,64
|-8,52
|-28,02
|İş GMYO
|1,87
|2,75
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|17,15
|0,88
|3,33
|İş Yat. Ort.
|2,98
|2,76
|-11,39
|İşbir Holding
|7.219,70
|-2,07
|163,72
|Işık Plastik
|31,48
|1,55
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,98
|1,03
|-14,04
|İttifak Holding
|1,71
|-0,58
|-23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|19,97
|1,06
|10,94
|İzmir Demir Çelik
|2,17
|0,46
|-34,43
|İzmir Fırça
|7,80
|1,69
|40,29
|Jantsa Jant Sanayi
|85,20
|0,83
|105,56
|Kafein Yazılım
|25,12
|-0,40
|17,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,37
|-3,60
|Kaplamin
|20,30
|-1,65
|-39,94
|Kardemir (A)
|7,18
|1,56
|20,67
|Kardemir (B)
|7,16
|1,56
|35,86
|Kardemir (D)
|7,98
|3,10
|38,06
|Karel Elektronik
|33,32
|4,45
|44,49
|Karsan Otomotiv
|4,85
|2,11
|49,23
|Karsu Tekstil
|8,91
|-3,05
|4,21
|Kartonsan
|59,95
|0,76
|-36,68
|Katmerciler Ekipman
|3,50
|2,34
|13,64
|Kent Gıda
|274,00
|-1,44
|-22,95
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|0,21
|-28,88
|Kervan Gıda
|15,90
|0,00
|20,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|4,92
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,88
|1,62
|-25,10
|Klimasan Klima
|23,30
|1,84
|37,30
|Koç Holding
|18,67
|1,63
|-8,72
|Konfrut Gıda
|15,47
|-1,46
|-8,46
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,55
|-2,03
|185,26
|Konya Çimento
|860,00
|1,16
|-23,89
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,08
|1,67
|48,42
|Koza Altın
|125,50
|2,45
|29,78
|Koza Madencilik
|16,59
|-0,78
|7,10
|Körfez GMYO
|4,97
|0,00
|-14,31
|Kristal Kola
|2,10
|0,48
|-46,43
|Kron Telekomünikasyon
|50,45
|-1,08
|36,94
|Kuştur Kuşadası Turizm
|336,60
|10,00
|113,99
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|3,07
|2,17
|Kütahya Porselen
|49,50
|-10,00
|-1,88
|Lider Faktoring
|2,75
|0,73
|-19,35
|Link Bilgisayar
|34,00
|0,00
|6,67
|Logo Yazılım
|148,90
|0,61
|19,54
|Lokman Hekim Sağlık
|16,25
|-3,85
|51,13
|Lüks Kadife
|59,15
|2,69
|104,67
|Makina Takım
|3,05
|0,66
|-10,56
|Marka Yatırım Holding
|5,22
|-1,14
|-18,82
|Marmaris Altınyunus
|220,90
|9,96
|98,83
|Marshall
|306,50
|1,16
|-0,07
|Martı GMYO
|1,51
|3,42
|-45,09
|Martı Otel
|2,23
|5,19
|4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,18
|-0,34
|Mavi Giyim
|50,05
|2,56
|-4,12
|Mazhar Zorlu Holding
|26,90
|-2,75
|-14,55
|Mega Polietilen
|7,59
|4,83
|-0,91
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,00
|-28,16
|Merit Turizm
|242,00
|9,75
|189,13
|Merko Gıda
|5,92
|-3,74
|-31,48
|Metemtur Yatırım
|29,74
|-9,99
|34,57
|Metro Holding
|1,79
|0,00
|-13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,46
|0,41
|-14,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|-1,55
|-18,45
|Migros Ticaret
|35,58
|0,96
|-16,87
|Milpa
|4,02
|-0,99
|-12,61
|Mistral GMYO
|4,87
|-0,41
|3,40
|MLP Sağlık
|24,12
|-0,99
|21,39
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,97
|-0,14
|51,52
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|0,28
|-6,05
|Naturel Enerji
|33,10
|1,22
|-6,78
|Naturelgaz
|9,14
|1,33
|Net Holding
|5,42
|2,26
|58,02
|Netaş Telekom.
|21,96
|0,27
|-21,79
|Niğbaş Niğde Beton
|12,59
|-0,87
|-75,79
|Nuh Çimento
|49,98
|0,52
|4,06
|Nurol GMYO
|13,21
|2,40
|81,21
|Odaş Elektrik
|2,40
|3,90
|-38,46
|Olmuksan-IP
|7,30
|0,27
|-38,40
|Orge Enerji Elektrik
|9,99
|0,40
|35,37
|Orma Orman Mahsulleri
|31,96
|6,53
|117,12
|Osmanlı Menkul
|27,92
|4,10
|-9,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|1,75
|-15,39
|Otokar
|305,70
|1,39
|0,46
|Oyak Çimento
|7,16
|2,43
|-18,45
|Oyak Yat. Ort.
|7,72
|0,52
|11,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|2,79
|-14,01
|Özak GMYO
|4,15
|0,24
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|7,60
|4,83
|16,03
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|9,20
|-3,36
|2,22
|Pamukova Elektrik
|27,26
|3,49
|27,86
|Panora GMYO
|6,14
|0,49
|0,53
|Papilon Savunma
|15,81
|-1,13
|-30,54
|Park Elek.Madencilik
|5,14
|1,78
|-4,28
|Parsan
|29,46
|0,68
|21,23
|Pegasus
|79,25
|1,73
|6,23
|Peker GMYO
|1,22
|1,67
|-53,26
|Penguen Gıda
|3,34
|0,30
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,88
|0,13
|Pera GMYO
|1,36
|0,00
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|25,64
|3,30
|39,89
|Petkim
|6,34
|3,59
|27,31
|Petrokent Turizm
|2.320,00
|0,22
|155,96
|Pınar Et ve Un
|19,50
|0,00
|-10,89
|Pınar Su
|7,49
|1,35
|0,81
|Pınar Süt
|18,40
|0,16
|-18,40
|Plastikkart
|14,14
|-2,08
|-2,15
|Polisan Holding
|2,89
|1,05
|-24,83
|Politeknik Metal
|302,60
|4,09
|-25,42
|Prizma Press Matbaacılık
|4,85
|0,62
|-11,50
|QNB Finans Fin. Kir.
|95,15
|-0,52
|-24,06
|QNB Finansbank
|44,00
|-1,96
|-37,46
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,72
|3,94
|Ral Yatırım Holding
|3,43
|-1,15
|-22,75
|Ray Sigorta
|10,60
|-0,09
|-31,39
|Reysaş GMYO
|4,10
|7,33
|-24,77
|Reysaş Lojistik
|3,74
|10,00
|-27,72
|Rhea Girişim
|2,23
|0,00
|-40,05
|Rodrigo Tekstil
|16,33
|-1,57
|19,11
|Royal Halı
|3,45
|-2,82
|0,29
|RTA Laboratuvarları
|22,44
|2,94
|-25,89
|Sabancı Holding
|8,47
|2,05
|-23,18
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,78
|1,70
|-28,49
|Sanel Mühendislik
|3,71
|5,40
|8,48
|Sanifoam Sünger
|17,29
|9,57
|27,13
|Sanko Pazarlama
|10,98
|9,91
|16,93
|Saray Matbaacılık
|4,83
|1,90
|-44,93
|Sarkuysan
|15,61
|-0,45
|79,48
|Sasa Polyester
|32,90
|2,17
|119,56
|Say Yenilenebilir Enerji
|28,94
|-6,04
|240,07
|Sekuro Plastik
|21,72
|-5,40
|55,59
|Selçuk Ecza Deposu
|9,05
|0,11
|-32,62
|Selçuk Gıda
|4,03
|7,47
|-19,08
|Senkron Güvenlik
|27,50
|-5,17
|4,72
|Serve Film Prodüksiyon
|16,47
|9,95
|2,94
|Servet GMYO
|75,10
|0,13
|-4,21
|Seyitler Kimya
|25,24
|8,51
|0,59
|Silverline Endüstri
|5,32
|0,38
|-38,14
|Sinpaş GMYO
|3,26
|3,49
|-22,01
|Smartiks Yazılım
|5,87
|1,91
|-33,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,40
|-1,24
|-3,55
|Söktaş
|4,85
|5,43
|-4,72
|Sönmez Filament
|40,94
|8,02
|-41,68
|Sönmez Pamuklu
|16,61
|1,28
|-30,79
|Sumaş Suni Tahta
|61,15
|9,98
|19,32
|Şeker Fin. Kir.
|6,84
|0,59
|6,87
|Şekerbank
|1,12
|1,82
|-25,83
|Şişe Cam
|7,95
|1,53
|8,76
|Şok Marketler Ticaret
|11,42
|0,62
|-9,51
|T. Halk Bankası
|4,48
|1,82
|-19,42
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,74
|1,02
|-30,01
|T.S.K.B.
|1,36
|3,03
|-22,13
|T.Tuborg
|18,50
|2,78
|2,38
|Taç Tarım Ürünleri
|23,16
|-1,45
|119,94
|Tat Gıda
|9,00
|0,56
|-22,15
|TAV Havalimanları
|23,20
|3,66
|8,92
|Taze Kuru Gıda
|235,00
|4,31
|8,65
|Tek-Art Turizm
|1,75
|4,17
|-13,37
|Tekfen Holding
|15,46
|1,58
|-5,73
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,57
|0,13
|-12,59
|Temapol Polimer Plastik
|15,10
|3,57
|31,30
|TGS Dış Ticaret
|13,22
|2,08
|4,01
|Tofaş Oto. Fab.
|27,98
|1,08
|-9,48
|Torunlar GMYO
|3,24
|-0,31
|-16,92
|Trabzon Liman
|33,60
|4,48
|4,61
|Trabzonspor Sportif
|2,68
|5,10
|9,84
|Trend GMYO
|7,55
|9,90
|-39,94
|TSKB GMYO
|3,84
|0,52
|-33,22
|Tuğçelik
|9,75
|9,92
|20,67
|Tukaş
|7,04
|1,29
|-27,35
|Turcas Petrol
|3,90
|1,56
|-19,59
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,69
|2,22
|Turkcell
|15,87
|2,72
|1,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|19,04
|-0,57
|35,32
|Tüpraş
|99,20
|0,30
|-8,15
|Türk Hava Yolları
|13,05
|1,16
|1,08
|Türk İlaç Serum
|48,10
|1,95
|Türk Prysmian Kablo
|12,46
|6,04
|3,30
|Türk Telekom
|6,82
|2,56
|-17,98
|Türk Traktör
|185,30
|-0,11
|8,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,00
|0,35
|28,43
|Türkiye Sigorta
|5,33
|-0,19
|-13,73
|Ufuk Yatırım
|13,92
|1,53
|3,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,73
|-0,42
|11,56
|Ulusoy Elektrik
|57,40
|0,44
|11,78
|Ulusoy Un Sanayi
|5,48
|1,29
|7,69
|Umpaş Holding
|1,49
|1,36
|-42,91
|Uşak Seramik
|2,59
|-1,15
|10,68
|Utopya Turizm
|25,00
|-4,21
|-35,57
|Uzertaş Boya
|39,50
|1,80
|-30,21
|Ülker Bisküvi
|21,52
|1,51
|-3,57
|Vakıf Fin. Kir.
|11,30
|2,54
|165,26
|Vakıf GMYO
|2,28
|-0,44
|-31,54
|Vakıf Yat. Ort.
|5,94
|3,30
|-19,29
|Vakıflar Bankası
|3,56
|3,19
|-24,42
|Vakko Tekstil
|11,12
|1,18
|77,45
|Vanet Gıda
|5,58
|0,36
|-27,81
|Verusa Holding
|56,85
|0,44
|26,05
|Verusaturk Girisim
|24,84
|-0,64
|89,91
|Vestel
|32,52
|3,70
|54,42
|Vestel Beyaz Eşya
|50,40
|0,88
|23,29
|Viking Kağıt
|5,83
|-1,02
|-35,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,00
|-0,50
|34,83
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,36
|-27,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|77,70
|0,39
|7,35
|Yataş
|16,89
|1,87
|16,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,90
|1,05
|-34,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,40
|1,13
|15,60
|Yeşil GMYO
|1,13
|2,73
|-18,12
|Yeşil Yapı
|1,39
|4,51
|-24,46
|Yeşil Yatırım Holding
|81,15
|6,15
|-14,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.700,00
|0,00
|-5,77
|Yonga Mobilya
|25,06
|3,73
|-15,88
|Yükselen Çelik
|5,32
|2,31
|1,68
|Yünsa
|13,40
|-0,59
|-3,54
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,04
|2,00
|-26,35
(Son)
Kaynak: AA
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