Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.05.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.671,400,00-9,45
İş Bankası (C)5,12-0,78-24,62
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,10-0,64-19,69
İş Girişim12,28-9,97-35,20
İş GMYO1,84-1,60-27,56
İş Y. Men. Değ.17,532,225,62
İş Yat. Ort.2,92-2,01-13,18
İşbir Holding7.829,808,45186,01
Işık Plastik30,96-1,65

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,97-1,02-14,91
İttifak Holding1,70-0,58-23,77
İz Hayvancılık Tarım20,422,2513,44
İzmir Demir Çelik2,222,30-32,92
İzmir Fırça7,52-3,5935,25
Jantsa Jant Sanayi86,401,41108,45
Kafein Yazılım24,54-2,3115,00
Kalekim Kimyevi Maddeler13,430,45

Kaplamin22,329,95-33,96
Kardemir (A)7,382,7924,03
Kardemir (B)7,220,8437,00
Kardemir (D)7,980,0038,06
Karel Elektronik32,92-1,2042,76
Karsan Otomotiv4,68-3,5144,00
Karsu Tekstil8,61-3,370,70
Kartonsan58,60-2,25-38,10
Katmerciler Ekipman3,46-1,1412,34
Kent Gıda273,90-0,04-22,98
Kerevitaş Gıda4,62-1,28-29,79
Kervan Gıda15,980,5020,88
Kervansaray Yat. Holding0,62-3,13-50,79
Kiler GMYO1,86-1,06-25,90
Klimasan Klima22,70-2,5833,77
Koç Holding18,21-2,46-10,96
Konfrut Gıda15,500,19-8,28
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,70-1,26181,67
Konya Çimento901,504,83-20,22
Kordsa Teknik Tekstil22,80-1,2146,62
Koza Altın123,40-1,6727,61
Koza Madencilik16,24-2,114,84
Körfez GMYO4,94-0,60-14,83
Kristal Kola2,06-1,90-47,45
Kron Telekomünikasyon49,40-2,0834,09
Kuştur Kuşadası Turizm325,00-3,45106,61
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,432,61
Kütahya Porselen44,56-9,98-11,67
Lider Faktoring2,67-2,91-21,70
Link Bilgisayar33,28-2,124,41
Logo Yazılım152,502,4222,43
Lokman Hekim Sağlık16,320,4351,78
Lüks Kadife56,95-3,7297,06
Makina Takım2,98-2,30-12,61
Marka Yatırım Holding5,291,34-17,73
Marmaris Altınyunus218,70-1,0096,85
Marshall294,20-4,01-4,08
Martı GMYO1,48-1,99-46,18
Martı Otel2,19-1,792,82
Matriks Bilgi Dağıtım34,56-1,76

Mavi Giyim48,98-2,14-6,17
Mazhar Zorlu Holding28,004,09-11,05
Mega Polietilen7,853,432,48
Menderes Tekstil2,14-3,60-30,74
Mercan Kimya9,69

Merit Turizm231,60-4,30176,70
Merko Gıda5,75-2,87-33,45
Metemtur Yatırım26,78-9,9521,18
Metro Holding1,77-1,12-14,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,44-0,81-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-0,53-18,88
Migros Ticaret35,52-0,17-17,01
Milpa3,99-0,75-13,26
Mistral GMYO4,880,213,61
MLP Sağlık23,68-1,8219,17
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,4352,17
Mondi Tire Kutsan7,05-1,26-7,24
Naturel Enerji34,163,20-3,80
Naturelgaz9,321,97

Net Holding5,705,1766,18
Netaş Telekom.21,64-1,46-22,93
Niğbaş Niğde Beton12,51-0,64-75,94
Nuh Çimento49,02-1,922,07
Nurol GMYO13,06-1,1479,15
Odaş Elektrik2,36-1,67-39,49
Olmuksan-IP7,300,00-38,40
Orge Enerji Elektrik9,80-1,9032,79
Orma Orman Mahsulleri33,304,19126,22
Osmanlı Menkul27,980,21-9,57
Ostim Endüstriyel Yat2,26-3,00-17,93
Otokar307,100,460,92
Oyak Çimento7,200,56-18,00
Oyak Yat. Ort.7,69-0,3910,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,98-1,73-15,50
Özak GMYO4,09-1,45-19,80
Özbal Çelik Boru7,711,4517,71
Özderici GMYO1,63-1,81-26,58
Özerden Plastik8,70-5,43-3,33
Pamukova Elektrik27,962,5731,14
Panora GMYO6,09-0,81-0,29
Papilon Savunma16,383,61-28,03
Park Elek.Madencilik5,170,58-3,72
Parsan29,12-1,1519,84
Pegasus82,003,479,92
Peker GMYO1,220,00-53,26
Penguen Gıda3,340,00-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,880,00

Pera GMYO1,360,00-22,36
Pergamon Dış Ticaret25,02-2,4236,51
Petkim6,27-1,1025,90
Petrokent Turizm2.345,001,08158,72
Pınar Et ve Un19,791,49-9,57
Pınar Su7,510,271,08
Pınar Süt18,26-0,76-19,02
Plastikkart14,10-0,28-2,42
Polisan Holding2,890,00-24,83
Politeknik Metal294,00-2,84-27,54
Prizma Press Matbaacılık4,78-1,44-12,77
QNB Finans Fin. Kir.95,10-0,05-24,10
QNB Finansbank43,60-0,91-38,02
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,10-2,61

Ral Yatırım Holding3,37-1,75-24,10
Ray Sigorta10,54-0,57-31,78
Reysaş GMYO3,93-4,15-27,89
Reysaş Lojistik3,801,60-26,56
Rhea Girişim2,22-0,45-40,32
Rodrigo Tekstil16,390,3719,55
Royal Halı3,460,290,58
RTA Laboratuvarları21,94-2,23-27,54
Sabancı Holding8,44-0,35-23,45
Safkar Ege Soğutmacılık7,69-1,16-29,32
Sanel Mühendislik3,70-0,278,19
Sanifoam Sünger17,511,2728,75
Sanko Pazarlama10,69-1,3615,35
Saray Matbaacılık4,72-2,28-46,18
Sarkuysan15,28-2,1175,68
Sasa Polyester31,42-4,50109,68
Say Yenilenebilir Enerji27,84-3,80227,14
Sekuro Plastik20,96-3,5050,14
Selçuk Ecza Deposu8,92-1,44-33,59
Selçuk Gıda4,00-0,74-19,68
Senkron Güvenlik29,788,2913,40
Serve Film Prodüksiyon16,470,002,94
Servet GMYO82,609,995,36
Seyitler Kimya24,34-3,57-2,99
Silverline Endüstri5,381,13-37,44
Sinpaş GMYO3,435,21-17,94
Smartiks Yazılım5,79-1,36-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii25,18-0,87-4,39
Söktaş4,972,47-2,36
Sönmez Filament43,406,01-38,18
Sönmez Pamuklu16,901,75-29,58
Sumaş Suni Tahta63,503,8423,90
Şeker Fin. Kir.6,77-1,025,78
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam7,86-1,137,52
Şok Marketler Ticaret11,470,44-9,11
T. Halk Bankası4,40-1,79-20,86
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,68-0,28-30,20
T.S.K.B.1,32-2,94-24,42
T.Tuborg17,87-3,41-1,11
Taç Tarım Ürünleri22,98-0,78118,23
Tat Gıda8,96-0,44-22,50
TAV Havalimanları23,04-0,698,17
Taze Kuru Gıda228,90-2,605,83
Tek-Art Turizm1,74-0,57-13,86
Tekfen Holding15,14-2,07-7,68
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,29-3,70-15,82
Temapol Polimer Plastik14,99-0,7330,35
TGS Dış Ticaret12,90-2,421,49
Tofaş Oto. Fab.28,240,93-8,64
Torunlar GMYO3,312,16-15,13
Trabzon Liman35,164,649,46
Trabzonspor Sportif2,60-2,996,56
Trend GMYO7,16-5,17-43,04
TSKB GMYO3,80-1,04-33,91
Tuğçelik10,729,9532,67
Tukaş7,040,00-27,35
Turcas Petrol4,074,36-16,08
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,710,21

Turkcell15,70-1,070,04
Tümosan Motor ve Traktör19,120,4235,89
Tüpraş96,80-2,42-10,37
Türk Hava Yolları13,050,001,08
Türk İlaç Serum46,50-3,33

Türk Prysmian Kablo12,25-1,691,56
Türk Telekom6,78-0,59-18,46
Türk Traktör186,700,769,58
Türker Proje Gayrimenkul143,00-1,3826,66
Türkiye Sigorta5,25-1,50-15,02
Ufuk Yatırım14,222,166,12
Ulaşlar Turizm Yat.4,740,2111,79
Ulusoy Elektrik56,05-2,359,15
Ulusoy Un Sanayi5,39-1,645,93
Umpaş Holding1,48-0,67-43,30
Uşak Seramik2,57-0,779,83
Utopya Turizm25,742,96-33,66
Uzertaş Boya42,006,33-25,80
Ülker Bisküvi22,504,550,82
Vakıf Fin. Kir.10,81-4,34153,76
Vakıf GMYO2,26-0,88-32,14
Vakıf Yat. Ort.5,88-1,01-20,11
Vakıflar Bankası3,560,00-24,42
Vakko Tekstil10,90-1,9873,94
Vanet Gıda5,55-0,54-28,20
Verusa Holding58,002,0228,60
Verusaturk Girisim26,366,12101,53
Vestel32,580,1854,70
Vestel Beyaz Eşya50,700,6024,02
Viking Kağıt5,79-0,69-35,67
Yapı Kredi Koray GMYO5,94-1,0033,48
Yapı ve Kredi Bank.2,16-0,46-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.75,30-3,094,03
Yataş16,46-2,5513,91
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,1910,00-27,50
Yeni Gimat GMYO13,35-0,3715,16
Yeşil GMYO1,12-0,88-18,84
Yeşil Yapı1,38-0,72-25,00
Yeşil Yatırım Holding85,505,36-10,33
Yibitaş İnşaat Malzeme14.496,80-1,38-7,07
Yonga Mobilya24,62-1,76-17,35
Yükselen Çelik5,16-3,01-1,37
Yünsa13,591,42-2,17
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,03-0,49-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız Şenol Güneş'ten sürpriz ilk 11! EURO 2020 öncesi açılışı Azerbaycan'la yapacağız Galata Kulesi'nin bir yanında intihar, bir yanında evlilik teklifi Galata Kulesi'nin bir yanında intihar, bir yanında evlilik teklifi Matematik öğretmeninden Rashford'a ırkçı saldırı! Sosyal medya İngiliz yıldız için ayağa kalktı Matematik öğretmeninden Rashford'a ırkçı saldırı! Sosyal medya İngiliz yıldız için ayağa kalktı İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar İzmir'de esnafı ziyaret eden Babacan'a vatandaş tepki gösterdi: Davanı satmayacaksın, bunu yapan yanındakini de satar Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, Marketteki kadının etek altı görüntülerini çekmişti, "Bir anlık hevesle yaptım" dedi

Son Dakika Haberleri
17:55 Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek
17:47 Altının kilogramı 514 bin 600 liraya geriledi
17:42 Aykut Kocaman üstünden gönderme yaptı! Altınordu Başkanı'ndan hayrete düşüren sözler: İkincilere hiç mi yer yok!
17:30 Çayı altın olan Rize'de, kilolarca çayı yollara dökerek eylem yaptılar
17:28 Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Kaftancıoğlu'na 500 bin liralık dava açtı
17:12 Teknoloji devi Mitsubishi, Türkiye'ye 167 milyon lira değerinde yatırım kararı aldı
17:10 Fenerbahçe'den bir genç isim daha! Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'dan 2000 doğumlu sağ bek Bünyamin geliyor
16:49 İstanbul'da gün bir anda geceye döndü! Camları titreten gök gürültüsü
16:48 Eski futbolcu Tümer Metin'in arabasının farları çalındı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 183 kişi vefat etti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti Maskesiz günler ne zaman? Enfeksiyon uzmanı, aşılamaya dikkat çekip sonbaharı işaret etti         
18:44
İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı İyileşeceğim diye girdiği ameliyattan hasta çıktı! 2 ay, karnında unutulan makasla yaşadı         
18:37
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddialarına meydan okudu: Ekşi yemedim karnım ağrımıyor         
18:06
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti Tüm ikna çabalarına rağmen, 6 katlı binanın çatısından böyle intihar etti         
16:24
Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye 8'er bin TL tazminat ödeyecek         
16:02
Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu Galatasaray'ın yeni yengesi Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu         
15:12
Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim Sağlık çalışanı, damardan ilaç alarak intihar etti: Yaşamayı beceremedim         
15:05
Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi? Biri kazağından tanıdığını söyledi, diğeri ameliyat izinden! Uygunsuz videodaki kadın hangisinin eşi?         
14:43
Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı Birlikte yaşadığı kadın ölüm döşeğinde adına kredi çekti, borçları mirasçılara kaldı         
12:31
Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Serinlemek için suya giren köpek, timsaha av oldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
12:23
Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı Tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç şezlongda öpüşürken yakalandı         
10:37
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu         
09:36
Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Genç kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 19:48:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement