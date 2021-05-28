Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 34.091,80 -7,03 -15,82 İş Bankası (C) 5,10 -0,39 -24,92 İş Bankası (Kur.) 395.999,90 4,21 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 11,06 -9,93 -41,64 İş GMYO 1,84 0,00 -27,56 İş Y. Men. Değ. 17,07 -2,62 2,85 İş Yat. Ort. 2,90 -0,68 -13,77 İşbir Holding 7.779,90 -0,64 184,19 Işık Plastik 30,20 -2,45 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,96 -1,03 -15,79 İttifak Holding 1,69 -0,59 -24,22 İz Hayvancılık Tarım 22,46 9,99 24,78 İzmir Demir Çelik 2,26 1,80 -31,71 İzmir Fırça 7,30 -2,93 31,29 Jantsa Jant Sanayi 88,20 2,08 112,80 Kafein Yazılım 24,52 -0,08 14,90 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,27 -1,19 Kaplamin 21,00 -5,91 -37,87 Kardemir (A) 7,16 -2,98 20,34 Kardemir (B) 7,04 -2,49 33,59 Kardemir (D) 7,89 -1,13 36,51 Karel Elektronik 33,00 0,24 43,10 Karsan Otomotiv 4,67 -0,21 43,69 Karsu Tekstil 8,45 -1,86 -1,17 Kartonsan 57,70 -1,54 -39,05 Katmerciler Ekipman 3,38 -2,31 9,74 Kent Gıda 273,00 -0,33 -23,23 Kerevitaş Gıda 4,57 -1,08 -30,55 Kervan Gıda 15,95 -0,19 20,65 Kervansaray Yat. Holding 0,68 9,68 -46,03 Kiler GMYO 1,85 -0,54 -26,29 Klimasan Klima 22,76 0,26 34,12 Koç Holding 18,58 2,03 -9,16 Konfrut Gıda 15,32 -1,16 -9,35 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 66,60 -0,15 181,25 Konya Çimento 885,80 -1,74 -21,61 Kordsa Teknik Tekstil 22,48 -1,40 44,57 Koza Altın 119,70 -3,00 23,78 Koza Madencilik 15,71 -3,26 1,42 Körfez GMYO 4,87 -1,42 -16,03 Kristal Kola 2,03 -1,46 -48,21 Kron Telekomünikasyon 48,80 -1,21 32,46 Kuştur Kuşadası Turizm 330,00 1,54 109,79 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 1,69 4,35 Kütahya Porselen 40,12 -9,96 -20,48 Lider Faktoring 2,70 1,12 -20,82 Link Bilgisayar 33,30 0,06 4,47 Logo Yazılım 145,80 -4,39 17,05 Lokman Hekim Sağlık 16,03 -1,78 49,08 Lüks Kadife 57,85 1,58 100,17 Makina Takım 2,93 -1,68 -14,08 Marka Yatırım Holding 5,06 -4,35 -21,31 Marmaris Altınyunus 214,00 -2,15 92,62 Marshall 280,00 -4,83 -8,71 Martı GMYO 1,43 -3,38 -48,00 Martı Otel 2,18 -0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 33,70 -2,49 Mavi Giyim 48,92 -0,12 -6,28 Mazhar Zorlu Holding 29,00 3,57 -7,88 Mega Polietilen 7,85 0,00 2,48 Menderes Tekstil 2,16 0,93 -30,10 Mercan Kimya 9,52 -1,75 Merit Turizm 236,00 1,90 181,96 Merko Gıda 5,82 1,22 -32,64 Metemtur Yatırım 25,00 -6,65 13,12 Metro Holding 1,76 -0,56 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,39 -2,05 -17,30 Metro Yatırım Ortaklığı 1,86 -1,59 -20,17 Migros Ticaret 35,18 -0,96 -17,80 Milpa 3,97 -0,50 -13,70 Mistral GMYO 4,87 -0,20 3,40 MLP Sağlık 22,96 -3,04 15,55 MMC San. ve Tic. Yat. 6,95 -0,71 51,09 Mondi Tire Kutsan 7,28 3,26 -4,21 Naturel Enerji 33,44 -2,11 -5,82 Naturelgaz 9,08 -2,58 Net Holding 5,65 -0,88 64,72 Netaş Telekom. 21,32 -1,48 -24,07 Niğbaş Niğde Beton 12,24 -2,16 -76,46 Nuh Çimento 47,66 -2,77 -0,77 Nurol GMYO 13,53 3,60 85,60 Odaş Elektrik 2,32 -1,69 -40,51 Olmuksan-IP 7,59 3,97 -35,95 Orge Enerji Elektrik 9,52 -2,86 29,00 Orma Orman Mahsulleri 33,30 0,00 126,22 Osmanlı Menkul 26,96 -3,65 -12,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,27 0,44 -17,57 Otokar 298,90 -2,67 -1,77 Oyak Çimento 7,21 0,14 -17,88 Oyak Yat. Ort. 7,69 0,00 10,65 Oylum Sınai Yatırımlar 3,94 -1,01 -16,35 Özak GMYO 4,11 0,49 -19,41 Özbal Çelik Boru 7,52 -2,46 14,81 Özderici GMYO 1,63 0,00 -26,58 Özerden Plastik 8,94 2,76 -0,67 Pamukova Elektrik 28,02 0,21 31,43 Panora GMYO 6,10 0,16 -0,13 Papilon Savunma 15,90 -2,93 -30,14 Park Elek.Madencilik 5,08 -1,74 -5,40 Parsan 28,76 -1,24 18,35 Pegasus 81,35 -0,79 9,05 Peker GMYO 1,19 -2,46 -54,41 Penguen Gıda 3,28 -1,80 -35,05 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,90 0,06 Pera GMYO 1,32 -2,94 -24,65 Pergamon Dış Ticaret 24,90 -0,48 35,85 Petkim 6,26 -0,16 25,70 Petrokent Turizm 2.345,00 0,00 158,72 Pınar Et ve Un 19,19 -3,03 -12,31 Pınar Su 7,60 1,20 2,29 Pınar Süt 18,15 -0,60 -19,51 Plastikkart 13,81 -2,06 -4,43 Polisan Holding 2,84 -1,73 -26,13 Politeknik Metal 294,80 0,27 -27,34 Prizma Press Matbaacılık 4,63 -3,14 -15,51 QNB Finans Fin. Kir. 95,40 0,32 -23,86 QNB Finansbank 43,16 -1,01 -38,65 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,60 2,16 Ral Yatırım Holding 3,37 0,00 -24,10 Ray Sigorta 10,33 -1,99 -33,14 Reysaş GMYO 3,84 -2,29 -29,54 Reysaş Lojistik 3,64 -4,21 -29,65 Rhea Girişim 2,21 -0,45 -40,59 Rodrigo Tekstil 16,06 -2,01 17,14 Royal Halı 3,45 -0,29 0,29 RTA Laboratuvarları 21,70 -1,09 -28,34 Sabancı Holding 8,63 2,25 -21,73 Safkar Ege Soğutmacılık 7,57 -1,56 -30,42 Sanel Mühendislik 3,75 1,35 9,65 Sanifoam Sünger 16,50 -5,77 21,32 Sanko Pazarlama 10,49 -1,87 13,19 Saray Matbaacılık 4,85 2,75 -44,70 Sarkuysan 14,86 -2,75 70,86 Sasa Polyester 31,84 1,34 112,49 Say Yenilenebilir Enerji 28,80 3,45 238,43 Sekuro Plastik 20,48 -2,29 46,70 Selçuk Ecza Deposu 8,88 -0,45 -33,89 Selçuk Gıda 4,09 2,25 -17,87 Senkron Güvenlik 30,50 2,42 16,15 Serve Film Prodüksiyon 15,54 -5,65 -2,88 Servet GMYO 88,00 6,54 12,24 Seyitler Kimya 24,86 2,14 -0,92 Silverline Endüstri 5,29 -1,67 -38,49 Sinpaş GMYO 3,66 6,71 -12,44 Smartiks Yazılım 5,80 0,17 -34,54 Sodaş Sodyum Sanayii 27,14 7,78 3,05 Söktaş 4,79 -3,62 -5,89 Sönmez Filament 42,54 -1,98 -39,40 Sönmez Pamuklu 16,20 -4,14 -32,50 Sumaş Suni Tahta 61,85 -2,60 20,68 Şeker Fin. Kir. 6,71 -0,89 4,84 Şekerbank 1,10 0,00 -27,15 Şişe Cam 7,93 0,89 8,48 Şok Marketler Ticaret 11,36 -0,96 -9,98 T. Halk Bankası 4,59 4,32 -17,45 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,14 -2,49 -31,94 T.S.K.B. 1,32 0,00 -24,42 T.Tuborg 18,40 2,97 1,83 Taç Tarım Ürünleri 23,34 1,57 121,65 Tat Gıda 8,98 0,22 -22,33 TAV Havalimanları 23,42 1,65 9,95 Taze Kuru Gıda 229,80 0,39 6,24 Tek-Art Turizm 1,72 -1,15 -14,85 Tekfen Holding 15,22 0,53 -7,19 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,35 0,82 -15,13 Temapol Polimer Plastik 14,80 -1,27 28,70 TGS Dış Ticaret 12,65 -1,94 -0,47 Tofaş Oto. Fab. 28,90 2,34 -6,51 Torunlar GMYO 3,33 0,60 -14,62 Trabzon Liman 34,36 -2,28 6,97 Trabzonspor Sportif 2,55 -1,92 4,51 Trend GMYO 7,16 0,00 -43,04 TSKB GMYO 3,72 -2,11 -35,30 Tuğçelik 10,81 0,84 33,79 Tukaş 6,90 -1,99 -28,79 Turcas Petrol 4,00 -1,72 -17,53 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,46 -2,57 Turkcell 15,78 0,51 0,55 Tümosan Motor ve Traktör 18,68 -2,30 32,76 Tüpraş 97,60 0,83 -9,63 Türk Hava Yolları 12,98 -0,54 0,54 Türk İlaç Serum 42,28 -9,08 Türk Prysmian Kablo 12,30 0,41 1,97 Türk Telekom 6,90 1,77 -17,02 Türk Traktör 184,50 -1,18 8,29 Türker Proje Gayrimenkul 138,10 -3,43 22,32 Türkiye Sigorta 5,23 -0,38 -15,35 Ufuk Yatırım 13,07 -8,09 -2,46 Ulaşlar Turizm Yat. 4,69 -1,05 10,61 Ulusoy Elektrik 56,00 -0,09 9,06 Ulusoy Un Sanayi 5,27 -2,23 3,57 Umpaş Holding 1,48 0,00 -43,30 Uşak Seramik 2,34 -8,95 0,00 Utopya Turizm 28,30 9,95 -27,06 Uzertaş Boya 43,00 2,38 -24,03 Ülker Bisküvi 22,06 -1,96 -1,15 Vakıf Fin. Kir. 10,50 -2,87 146,48 Vakıf GMYO 2,25 -0,44 -32,44 Vakıf Yat. Ort. 5,79 -1,53 -21,33 Vakıflar Bankası 3,56 0,00 -24,42 Vakko Tekstil 10,72 -1,65 71,07 Vanet Gıda 5,47 -1,44 -29,24 Verusa Holding 56,40 -2,76 25,06 Verusaturk Girisim 25,50 -3,26 94,95 Vestel 31,62 -2,95 50,14 Vestel Beyaz Eşya 50,75 0,10 24,14 Viking Kağıt 6,36 9,84 -29,33 Yapı Kredi Koray GMYO 5,82 -2,02 30,79 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 79,40 5,44 9,70 Yataş 16,50 0,24 14,19 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,50 9,72 -20,45 Yeni Gimat GMYO 13,64 2,17 17,67 Yeşil GMYO 1,10 -1,79 -20,29 Yeşil Yapı 1,35 -2,17 -26,63 Yeşil Yatırım Holding 82,25 -3,80 -13,74 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.950,00 3,13 -4,17 Yonga Mobilya 24,26 -1,46 -18,56 Yükselen Çelik 5,17 0,19 -1,18 Yünsa 13,47 -0,88 -3,03 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 2,01 -0,99 -27,44 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi

Yalıkavak Marina'dan Mehmet Ağar açıklaması: Şirketimizdeki görevi sona erdi

Ayasofya Camii'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran'ı Kerim okudu

Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak

Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı

Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin

Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı