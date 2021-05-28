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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

28.05.2021 18:59
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)34.091,80-7,03-15,82
İş Bankası (C)5,10-0,39-24,92
İş Bankası (Kur.)395.999,90

4,21
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim11,06-9,93-41,64
İş GMYO1,840,00-27,56
İş Y. Men. Değ.17,07-2,622,85
İş Yat. Ort.2,90-0,68-13,77
İşbir Holding7.779,90-0,64184,19
Işık Plastik30,20-2,45

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,96-1,03-15,79
İttifak Holding1,69-0,59-24,22
İz Hayvancılık Tarım22,469,9924,78
İzmir Demir Çelik2,261,80-31,71
İzmir Fırça7,30-2,9331,29
Jantsa Jant Sanayi88,202,08112,80
Kafein Yazılım24,52-0,0814,90
Kalekim Kimyevi Maddeler13,27-1,19

Kaplamin21,00-5,91-37,87
Kardemir (A)7,16-2,9820,34
Kardemir (B)7,04-2,4933,59
Kardemir (D)7,89-1,1336,51
Karel Elektronik33,000,2443,10
Karsan Otomotiv4,67-0,2143,69
Karsu Tekstil8,45-1,86-1,17
Kartonsan57,70-1,54-39,05
Katmerciler Ekipman3,38-2,319,74
Kent Gıda273,00-0,33-23,23
Kerevitaş Gıda4,57-1,08-30,55
Kervan Gıda15,95-0,1920,65
Kervansaray Yat. Holding0,689,68-46,03
Kiler GMYO1,85-0,54-26,29
Klimasan Klima22,760,2634,12
Koç Holding18,582,03-9,16
Konfrut Gıda15,32-1,16-9,35
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,60-0,15181,25
Konya Çimento885,80-1,74-21,61
Kordsa Teknik Tekstil22,48-1,4044,57
Koza Altın119,70-3,0023,78
Koza Madencilik15,71-3,261,42
Körfez GMYO4,87-1,42-16,03
Kristal Kola2,03-1,46-48,21
Kron Telekomünikasyon48,80-1,2132,46
Kuştur Kuşadası Turizm330,001,54109,79
Kuyumcukent Gayrimenkul2,401,694,35
Kütahya Porselen40,12-9,96-20,48
Lider Faktoring2,701,12-20,82
Link Bilgisayar33,300,064,47
Logo Yazılım145,80-4,3917,05
Lokman Hekim Sağlık16,03-1,7849,08
Lüks Kadife57,851,58100,17
Makina Takım2,93-1,68-14,08
Marka Yatırım Holding5,06-4,35-21,31
Marmaris Altınyunus214,00-2,1592,62
Marshall280,00-4,83-8,71
Martı GMYO1,43-3,38-48,00
Martı Otel2,18-0,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım33,70-2,49

Mavi Giyim48,92-0,12-6,28
Mazhar Zorlu Holding29,003,57-7,88
Mega Polietilen7,850,002,48
Menderes Tekstil2,160,93-30,10
Mercan Kimya9,52-1,75

Merit Turizm236,001,90181,96
Merko Gıda5,821,22-32,64
Metemtur Yatırım25,00-6,6513,12
Metro Holding1,76-0,56-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-2,05-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,86-1,59-20,17
Migros Ticaret35,18-0,96-17,80
Milpa3,97-0,50-13,70
Mistral GMYO4,87-0,203,40
MLP Sağlık22,96-3,0415,55
MMC San. ve Tic. Yat.6,95-0,7151,09
Mondi Tire Kutsan7,283,26-4,21
Naturel Enerji33,44-2,11-5,82
Naturelgaz9,08-2,58

Net Holding5,65-0,8864,72
Netaş Telekom.21,32-1,48-24,07
Niğbaş Niğde Beton12,24-2,16-76,46
Nuh Çimento47,66-2,77-0,77
Nurol GMYO13,533,6085,60
Odaş Elektrik2,32-1,69-40,51
Olmuksan-IP7,593,97-35,95
Orge Enerji Elektrik9,52-2,8629,00
Orma Orman Mahsulleri33,300,00126,22
Osmanlı Menkul26,96-3,65-12,86
Ostim Endüstriyel Yat2,270,44-17,57
Otokar298,90-2,67-1,77
Oyak Çimento7,210,14-17,88
Oyak Yat. Ort.7,690,0010,65
Oylum Sınai Yatırımlar3,94-1,01-16,35
Özak GMYO4,110,49-19,41
Özbal Çelik Boru7,52-2,4614,81
Özderici GMYO1,630,00-26,58
Özerden Plastik8,942,76-0,67
Pamukova Elektrik28,020,2131,43
Panora GMYO6,100,16-0,13
Papilon Savunma15,90-2,93-30,14
Park Elek.Madencilik5,08-1,74-5,40
Parsan28,76-1,2418,35
Pegasus81,35-0,799,05
Peker GMYO1,19-2,46-54,41
Penguen Gıda3,28-1,80-35,05
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,900,06

Pera GMYO1,32-2,94-24,65
Pergamon Dış Ticaret24,90-0,4835,85
Petkim6,26-0,1625,70
Petrokent Turizm2.345,000,00158,72
Pınar Et ve Un19,19-3,03-12,31
Pınar Su7,601,202,29
Pınar Süt18,15-0,60-19,51
Plastikkart13,81-2,06-4,43
Polisan Holding2,84-1,73-26,13
Politeknik Metal294,800,27-27,34
Prizma Press Matbaacılık4,63-3,14-15,51
QNB Finans Fin. Kir.95,400,32-23,86
QNB Finansbank43,16-1,01-38,65
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,602,16

Ral Yatırım Holding3,370,00-24,10
Ray Sigorta10,33-1,99-33,14
Reysaş GMYO3,84-2,29-29,54
Reysaş Lojistik3,64-4,21-29,65
Rhea Girişim2,21-0,45-40,59
Rodrigo Tekstil16,06-2,0117,14
Royal Halı3,45-0,290,29
RTA Laboratuvarları21,70-1,09-28,34
Sabancı Holding8,632,25-21,73
Safkar Ege Soğutmacılık7,57-1,56-30,42
Sanel Mühendislik3,751,359,65
Sanifoam Sünger16,50-5,7721,32
Sanko Pazarlama10,49-1,8713,19
Saray Matbaacılık4,852,75-44,70
Sarkuysan14,86-2,7570,86
Sasa Polyester31,841,34112,49
Say Yenilenebilir Enerji28,803,45238,43
Sekuro Plastik20,48-2,2946,70
Selçuk Ecza Deposu8,88-0,45-33,89
Selçuk Gıda4,092,25-17,87
Senkron Güvenlik30,502,4216,15
Serve Film Prodüksiyon15,54-5,65-2,88
Servet GMYO88,006,5412,24
Seyitler Kimya24,862,14-0,92
Silverline Endüstri5,29-1,67-38,49
Sinpaş GMYO3,666,71-12,44
Smartiks Yazılım5,800,17-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii27,147,783,05
Söktaş4,79-3,62-5,89
Sönmez Filament42,54-1,98-39,40
Sönmez Pamuklu16,20-4,14-32,50
Sumaş Suni Tahta61,85-2,6020,68
Şeker Fin. Kir.6,71-0,894,84
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam7,930,898,48
Şok Marketler Ticaret11,36-0,96-9,98
T. Halk Bankası4,594,32-17,45
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,14-2,49-31,94
T.S.K.B.1,320,00-24,42
T.Tuborg18,402,971,83
Taç Tarım Ürünleri23,341,57121,65
Tat Gıda8,980,22-22,33
TAV Havalimanları23,421,659,95
Taze Kuru Gıda229,800,396,24
Tek-Art Turizm1,72-1,15-14,85
Tekfen Holding15,220,53-7,19
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,350,82-15,13
Temapol Polimer Plastik14,80-1,2728,70
TGS Dış Ticaret12,65-1,94-0,47
Tofaş Oto. Fab.28,902,34-6,51
Torunlar GMYO3,330,60-14,62
Trabzon Liman34,36-2,286,97
Trabzonspor Sportif2,55-1,924,51
Trend GMYO7,160,00-43,04
TSKB GMYO3,72-2,11-35,30
Tuğçelik10,810,8433,79
Tukaş6,90-1,99-28,79
Turcas Petrol4,00-1,72-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,46-2,57

Turkcell15,780,510,55
Tümosan Motor ve Traktör18,68-2,3032,76
Tüpraş97,600,83-9,63
Türk Hava Yolları12,98-0,540,54
Türk İlaç Serum42,28-9,08

Türk Prysmian Kablo12,300,411,97
Türk Telekom6,901,77-17,02
Türk Traktör184,50-1,188,29
Türker Proje Gayrimenkul138,10-3,4322,32
Türkiye Sigorta5,23-0,38-15,35
Ufuk Yatırım13,07-8,09-2,46
Ulaşlar Turizm Yat.4,69-1,0510,61
Ulusoy Elektrik56,00-0,099,06
Ulusoy Un Sanayi5,27-2,233,57
Umpaş Holding1,480,00-43,30
Uşak Seramik2,34-8,950,00
Utopya Turizm28,309,95-27,06
Uzertaş Boya43,002,38-24,03
Ülker Bisküvi22,06-1,96-1,15
Vakıf Fin. Kir.10,50-2,87146,48
Vakıf GMYO2,25-0,44-32,44
Vakıf Yat. Ort.5,79-1,53-21,33
Vakıflar Bankası3,560,00-24,42
Vakko Tekstil10,72-1,6571,07
Vanet Gıda5,47-1,44-29,24
Verusa Holding56,40-2,7625,06
Verusaturk Girisim25,50-3,2694,95
Vestel31,62-2,9550,14
Vestel Beyaz Eşya50,750,1024,14
Viking Kağıt6,369,84-29,33
Yapı Kredi Koray GMYO5,82-2,0230,79
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.79,405,449,70
Yataş16,500,2414,19
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,509,72-20,45
Yeni Gimat GMYO13,642,1717,67
Yeşil GMYO1,10-1,79-20,29
Yeşil Yapı1,35-2,17-26,63
Yeşil Yatırım Holding82,25-3,80-13,74
Yibitaş İnşaat Malzeme14.950,003,13-4,17
Yonga Mobilya24,26-1,46-18,56
Yükselen Çelik5,170,19-1,18
Yünsa13,47-0,88-3,03
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji2,01-0,99-27,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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