Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 34.336,10 0,27 -15,22 İş Bankası (C) 5,20 2,16 -23,45 İş Bankası (Kur.) 356.400,00 -10,00 -6,21 İş Fin.Kir. 3,13 0,97 -18,91 İş Girişim 9,96 0,00 -47,44 İş GMYO 1,86 -0,53 -26,77 İş Y. Men. Değ. 16,37 -2,09 -1,37 İş Yat. Ort. 2,90 0,69 -13,77 İşbir Holding 7.337,00 -0,19 168,01 Işık Plastik 31,70 0,96 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 -1,06 -18,42 İttifak Holding 1,61 -1,83 -27,80 İz Hayvancılık Tarım 21,28 -1,66 18,22 İzmir Demir Çelik 2,23 -1,33 -32,62 İzmir Fırça 7,33 3,82 31,83 Jantsa Jant Sanayi 87,65 1,51 111,47 Kafein Yazılım 24,36 0,83 14,15 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,91 1,10 Kaplamin 21,32 -2,20 -36,92 Kardemir (A) 7,15 0,56 20,17 Kardemir (B) 7,05 0,57 33,78 Kardemir (D) 7,95 1,15 37,54 Karel Elektronik 31,78 -1,06 37,81 Karsan Otomotiv 4,66 2,42 43,38 Karsu Tekstil 8,37 0,12 -2,11 Kartonsan 57,80 1,14 -38,95 Katmerciler Ekipman 3,34 -2,62 8,44 Kent Gıda 255,00 0,43 -28,29 Kerevitaş Gıda 4,63 -0,64 -29,64 Kervan Gıda 15,88 -0,19 20,12 Kervansaray Yat. Holding 0,77 10,00 -38,89 Kiler GMYO 1,85 -1,07 -26,29 Klimasan Klima 22,34 0,27 31,64 Koç Holding 18,89 1,67 -7,64 Konfrut Gıda 15,37 0,33 -9,05 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 72,60 10,00 206,59 Konya Çimento 874,10 -1,50 -22,65 Kordsa Teknik Tekstil 23,10 3,59 48,55 Koza Altın 119,80 0,17 23,89 Koza Madencilik 15,91 -0,06 2,71 Körfez GMYO 4,92 -1,80 -15,17 Kristal Kola 2,04 0,99 -47,96 Kron Telekomünikasyon 48,96 2,90 32,90 Kuştur Kuşadası Turizm 313,00 -0,48 98,98 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,40 0,84 4,35 Kütahya Porselen 33,06 -8,47 -34,47 Lider Faktoring 2,76 1,10 -19,06 Link Bilgisayar 33,22 1,28 4,22 Logo Yazılım 142,90 3,03 14,72 Lokman Hekim Sağlık 16,25 0,00 51,13 Lüks Kadife 57,55 2,95 99,13 Makina Takım 2,88 0,35 -15,54 Marka Yatırım Holding 4,92 -2,19 -23,48 Marmaris Altınyunus 219,00 -3,52 97,12 Marshall 277,00 0,98 -9,68 Martı GMYO 1,40 0,72 -49,09 Martı Otel 2,22 -4,31 4,23 Matriks Bilgi Dağıtım 36,58 9,98 Mavi Giyim 51,45 1,88 -1,44 Mazhar Zorlu Holding 35,08 9,97 11,44 Mega Polietilen 7,98 3,37 4,18 Menderes Tekstil 2,18 0,93 -29,45 Mercan Kimya 9,16 0,55 Merit Turizm 230,00 -3,36 174,79 Merko Gıda 5,79 -1,53 -32,99 Metemtur Yatırım 27,60 9,96 24,89 Metro Holding 1,76 1,15 -15,38 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 0,42 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -1,07 -20,60 Migros Ticaret 34,62 -0,06 -19,11 Milpa 4,08 2,77 -11,30 Mistral GMYO 4,78 -0,62 1,49 MLP Sağlık 23,10 -1,70 16,26 MMC San. ve Tic. Yat. 6,93 -0,72 50,65 Mondi Tire Kutsan 7,23 -1,63 -4,87 Naturel Enerji 38,90 9,95 9,55 Naturelgaz 9,05 0,11 Net Holding 5,20 -3,17 51,60 Netaş Telekom. 21,62 3,74 -23,01 Niğbaş Niğde Beton 11,83 -1,25 -77,25 Nuh Çimento 45,50 -1,13 -5,26 Nurol GMYO 13,50 -1,10 85,19 Odaş Elektrik 2,08 -9,96 -46,67 Olmuksan-IP 7,60 0,26 -35,86 Orge Enerji Elektrik 9,47 0,32 28,32 Orma Orman Mahsulleri 32,40 -1,82 120,11 Osmanlı Menkul 25,80 0,16 -16,61 Ostim Endüstriyel Yat 2,56 9,87 -7,04 Otokar 303,20 0,13 -0,36 Oyak Çimento 7,23 -0,69 -17,65 Oyak Yat. Ort. 8,87 5,60 28,51 Oylum Sınai Yatırımlar 4,01 2,56 -14,86 Özak GMYO 4,13 0,24 -19,02 Özbal Çelik Boru 7,41 -2,11 13,13 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 8,50 -2,19 -5,56 Pamukova Elektrik 30,68 -0,45 43,90 Panora GMYO 6,19 1,14 1,35 Papilon Savunma 15,97 1,53 -29,83 Park Elek.Madencilik 5,17 0,98 -3,72 Parsan 29,60 1,79 21,81 Pegasus 82,95 -0,24 11,19 Peker GMYO 1,04 0,00 -54,02 Penguen Gıda 3,18 -1,24 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,94 0,19 Pera GMYO 1,32 -1,49 -24,65 Pergamon Dış Ticaret 24,44 -1,37 33,34 Petkim 6,23 0,81 25,10 Petrokent Turizm 2.570,00 7,08 183,54 Pınar Et ve Un 19,25 0,00 -12,03 Pınar Su 7,72 0,39 3,90 Pınar Süt 18,24 -1,19 -19,11 Plastikkart 13,80 -1,15 -4,50 Polisan Holding 2,85 0,35 -25,87 Politeknik Metal 308,00 2,60 -24,09 Prizma Press Matbaacılık 4,51 -0,88 -17,70 QNB Finans Fin. Kir. 93,90 -1,57 -25,06 QNB Finansbank 43,00 1,08 -38,88 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 23,94 -0,42 Ral Yatırım Holding 3,39 1,50 -23,65 Ray Sigorta 10,20 1,90 -33,98 Reysaş GMYO 3,79 0,80 -30,46 Reysaş Lojistik 3,78 5,88 -26,94 Rhea Girişim 2,24 0,90 -39,78 Rodrigo Tekstil 14,30 -3,64 4,30 Royal Halı 3,40 -0,87 -1,16 RTA Laboratuvarları 21,12 -0,85 -30,25 Sabancı Holding 9,05 2,14 -17,92 Safkar Ege Soğutmacılık 7,75 4,73 -28,77 Sanel Mühendislik 3,75 2,74 9,65 Sanifoam Sünger 16,02 5,95 17,79 Sanko Pazarlama 10,46 -0,38 12,86 Saray Matbaacılık 4,96 -0,80 -43,44 Sarkuysan 15,10 1,48 73,61 Sasa Polyester 33,90 9,99 126,23 Say Yenilenebilir Enerji 27,88 -1,06 227,61 Sekuro Plastik 21,18 5,06 51,72 Selçuk Ecza Deposu 9,04 0,00 -32,70 Selçuk Gıda 4,10 1,99 -17,67 Senkron Güvenlik 33,04 6,93 25,82 Serve Film Prodüksiyon 15,40 -3,69 -3,75 Servet GMYO 92,95 0,38 18,56 Seyitler Kimya 24,00 -3,38 -4,35 Silverline Endüstri 5,42 2,26 -36,98 Sinpaş GMYO 3,91 -1,01 -6,46 Smartiks Yazılım 5,69 -0,18 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 26,56 0,68 0,85 Söktaş 4,93 -3,33 -3,14 Sönmez Filament 40,30 -0,89 -42,59 Sönmez Pamuklu 16,40 2,44 -31,67 Sumaş Suni Tahta 63,95 7,21 24,78 Şeker Fin. Kir. 6,65 0,00 3,91 Şekerbank 1,12 1,82 -25,83 Şişe Cam 7,83 1,03 9,36 Şok Marketler Ticaret 11,06 -0,63 -12,36 T. Halk Bankası 4,57 0,66 -17,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,20 3,41 -31,75 T.S.K.B. 1,36 2,26 -22,13 T.Tuborg 18,43 2,11 1,99 Taç Tarım Ürünleri 23,00 0,17 118,42 Tat Gıda 8,90 -0,22 -23,02 TAV Havalimanları 24,06 0,33 12,96 Taze Kuru Gıda 224,50 -0,22 3,79 Tek-Art Turizm 1,79 -3,24 -11,39 Tekfen Holding 15,36 1,86 -6,34 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 0,56 -16,40 Temapol Polimer Plastik 14,66 1,38 27,48 TGS Dış Ticaret 12,75 -2,07 0,31 Tofaş Oto. Fab. 28,78 -0,83 -6,89 Torunlar GMYO 3,36 0,00 -13,85 Trabzon Liman 35,88 -5,03 11,71 Trabzonspor Sportif 2,60 4,00 6,56 Trend GMYO 7,29 3,85 -42,00 TSKB GMYO 3,99 -1,72 -30,61 Tuğçelik 13,06 9,84 61,63 Tukaş 6,82 0,59 -29,62 Turcas Petrol 3,95 0,77 -18,56 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,52 -1,24 Turkcell 15,98 0,88 1,83 Tümosan Motor ve Traktör 18,24 -0,16 29,64 Tüpraş 98,60 1,28 -8,70 Türk Hava Yolları 13,49 1,28 4,49 Türk İlaç Serum 39,92 0,60 Türk Prysmian Kablo 12,69 -0,39 5,20 Türk Telekom 6,99 0,14 -15,94 Türk Traktör 183,20 -1,29 7,53 Türker Proje Gayrimenkul 139,80 -0,57 23,83 Türkiye Sigorta 5,32 0,76 -13,89 Ufuk Yatırım 12,48 -0,64 -6,87 Ulaşlar Turizm Yat. 4,60 -2,75 8,49 Ulusoy Elektrik 57,20 0,88 11,39 Ulusoy Un Sanayi 5,25 0,77 3,17 Umpaş Holding 1,42 -1,39 -45,59 Uşak Seramik 2,10 -9,87 -10,26 Utopya Turizm 29,00 -3,33 -25,26 Uzertaş Boya 42,00 -0,24 -25,80 Ülker Bisküvi 21,54 -1,19 -3,48 Vakıf Fin. Kir. 10,18 2,72 138,97 Vakıf GMYO 2,23 -2,62 -33,04 Vakıf Yat. Ort. 5,85 -0,51 -20,52 Vakıflar Bankası 3,59 1,70 -23,78 Vakko Tekstil 11,82 9,95 88,62 Vanet Gıda 5,45 1,68 -29,50 Verusa Holding 54,55 -2,42 20,95 Verusaturk Girisim 25,06 0,16 91,59 Vestel 31,00 -0,13 47,20 Vestel Beyaz Eşya 50,00 -1,38 25,79 Viking Kağıt 6,02 -4,75 -33,11 Yapı Kredi Koray GMYO 6,08 4,65 36,63 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 2,79 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 75,50 -1,31 4,31 Yataş 15,55 -1,46 7,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,55 -7,79 -19,32 Yeni Gimat GMYO 13,75 0,29 18,62 Yeşil GMYO 1,11 0,00 -19,57 Yeşil Yapı 1,34 0,75 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 78,00 -0,76 -18,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 3,43 -6,74 Yonga Mobilya 24,00 -0,58 -19,43 Yükselen Çelik 5,31 0,76 1,49 Yünsa 13,65 -3,40 -1,74 Ziraat Gayrimenkul 1,61 -0,62 Zorlu Enerji 1,97 0,51 -28,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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