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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.06.2021 19:00
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)34.336,100,27-15,22
İş Bankası (C)5,202,16-23,45
İş Bankası (Kur.)356.400,00-10,00-6,21
İş Fin.Kir.3,130,97-18,91
İş Girişim9,960,00-47,44
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.16,37-2,09-1,37
İş Yat. Ort.2,900,69-13,77
İşbir Holding7.337,00-0,19168,01
Işık Plastik31,700,96

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-1,06-18,42
İttifak Holding1,61-1,83-27,80
İz Hayvancılık Tarım21,28-1,6618,22
İzmir Demir Çelik2,23-1,33-32,62
İzmir Fırça7,333,8231,83
Jantsa Jant Sanayi87,651,51111,47
Kafein Yazılım24,360,8314,15
Kalekim Kimyevi Maddeler12,911,10

Kaplamin21,32-2,20-36,92
Kardemir (A)7,150,5620,17
Kardemir (B)7,050,5733,78
Kardemir (D)7,951,1537,54
Karel Elektronik31,78-1,0637,81
Karsan Otomotiv4,662,4243,38
Karsu Tekstil8,370,12-2,11
Kartonsan57,801,14-38,95
Katmerciler Ekipman3,34-2,628,44
Kent Gıda255,000,43-28,29
Kerevitaş Gıda4,63-0,64-29,64
Kervan Gıda15,88-0,1920,12
Kervansaray Yat. Holding0,7710,00-38,89
Kiler GMYO1,85-1,07-26,29
Klimasan Klima22,340,2731,64
Koç Holding18,891,67-7,64
Konfrut Gıda15,370,33-9,05
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,6010,00206,59
Konya Çimento874,10-1,50-22,65
Kordsa Teknik Tekstil23,103,5948,55
Koza Altın119,800,1723,89
Koza Madencilik15,91-0,062,71
Körfez GMYO4,92-1,80-15,17
Kristal Kola2,040,99-47,96
Kron Telekomünikasyon48,962,9032,90
Kuştur Kuşadası Turizm313,00-0,4898,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,844,35
Kütahya Porselen33,06-8,47-34,47
Lider Faktoring2,761,10-19,06
Link Bilgisayar33,221,284,22
Logo Yazılım142,903,0314,72
Lokman Hekim Sağlık16,250,0051,13
Lüks Kadife57,552,9599,13
Makina Takım2,880,35-15,54
Marka Yatırım Holding4,92-2,19-23,48
Marmaris Altınyunus219,00-3,5297,12
Marshall277,000,98-9,68
Martı GMYO1,400,72-49,09
Martı Otel2,22-4,314,23
Matriks Bilgi Dağıtım36,589,98

Mavi Giyim51,451,88-1,44
Mazhar Zorlu Holding35,089,9711,44
Mega Polietilen7,983,374,18
Menderes Tekstil2,180,93-29,45
Mercan Kimya9,160,55

Merit Turizm230,00-3,36174,79
Merko Gıda5,79-1,53-32,99
Metemtur Yatırım27,609,9624,89
Metro Holding1,761,15-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,400,42-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-1,07-20,60
Migros Ticaret34,62-0,06-19,11
Milpa4,082,77-11,30
Mistral GMYO4,78-0,621,49
MLP Sağlık23,10-1,7016,26
MMC San. ve Tic. Yat.6,93-0,7250,65
Mondi Tire Kutsan7,23-1,63-4,87
Naturel Enerji38,909,959,55
Naturelgaz9,050,11

Net Holding5,20-3,1751,60
Netaş Telekom.21,623,74-23,01
Niğbaş Niğde Beton11,83-1,25-77,25
Nuh Çimento45,50-1,13-5,26
Nurol GMYO13,50-1,1085,19
Odaş Elektrik2,08-9,96-46,67
Olmuksan-IP7,600,26-35,86
Orge Enerji Elektrik9,470,3228,32
Orma Orman Mahsulleri32,40-1,82120,11
Osmanlı Menkul25,800,16-16,61
Ostim Endüstriyel Yat2,569,87-7,04
Otokar303,200,13-0,36
Oyak Çimento7,23-0,69-17,65
Oyak Yat. Ort.8,875,6028,51
Oylum Sınai Yatırımlar4,012,56-14,86
Özak GMYO4,130,24-19,02
Özbal Çelik Boru7,41-2,1113,13
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik8,50-2,19-5,56
Pamukova Elektrik30,68-0,4543,90
Panora GMYO6,191,141,35
Papilon Savunma15,971,53-29,83
Park Elek.Madencilik5,170,98-3,72
Parsan29,601,7921,81
Pegasus82,95-0,2411,19
Peker GMYO1,040,00-54,02
Penguen Gıda3,18-1,24-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,940,19

Pera GMYO1,32-1,49-24,65
Pergamon Dış Ticaret24,44-1,3733,34
Petkim6,230,8125,10
Petrokent Turizm2.570,007,08183,54
Pınar Et ve Un19,250,00-12,03
Pınar Su7,720,393,90
Pınar Süt18,24-1,19-19,11
Plastikkart13,80-1,15-4,50
Polisan Holding2,850,35-25,87
Politeknik Metal308,002,60-24,09
Prizma Press Matbaacılık4,51-0,88-17,70
QNB Finans Fin. Kir.93,90-1,57-25,06
QNB Finansbank43,001,08-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,94-0,42

Ral Yatırım Holding3,391,50-23,65
Ray Sigorta10,201,90-33,98
Reysaş GMYO3,790,80-30,46
Reysaş Lojistik3,785,88-26,94
Rhea Girişim2,240,90-39,78
Rodrigo Tekstil14,30-3,644,30
Royal Halı3,40-0,87-1,16
RTA Laboratuvarları21,12-0,85-30,25
Sabancı Holding9,052,14-17,92
Safkar Ege Soğutmacılık7,754,73-28,77
Sanel Mühendislik3,752,749,65
Sanifoam Sünger16,025,9517,79
Sanko Pazarlama10,46-0,3812,86
Saray Matbaacılık4,96-0,80-43,44
Sarkuysan15,101,4873,61
Sasa Polyester33,909,99126,23
Say Yenilenebilir Enerji27,88-1,06227,61
Sekuro Plastik21,185,0651,72
Selçuk Ecza Deposu9,040,00-32,70
Selçuk Gıda4,101,99-17,67
Senkron Güvenlik33,046,9325,82
Serve Film Prodüksiyon15,40-3,69-3,75
Servet GMYO92,950,3818,56
Seyitler Kimya24,00-3,38-4,35
Silverline Endüstri5,422,26-36,98
Sinpaş GMYO3,91-1,01-6,46
Smartiks Yazılım5,69-0,18-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii26,560,680,85
Söktaş4,93-3,33-3,14
Sönmez Filament40,30-0,89-42,59
Sönmez Pamuklu16,402,44-31,67
Sumaş Suni Tahta63,957,2124,78
Şeker Fin. Kir.6,650,003,91
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam7,831,039,36
Şok Marketler Ticaret11,06-0,63-12,36
T. Halk Bankası4,570,66-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,203,41-31,75
T.S.K.B.1,362,26-22,13
T.Tuborg18,432,111,99
Taç Tarım Ürünleri23,000,17118,42
Tat Gıda8,90-0,22-23,02
TAV Havalimanları24,060,3312,96
Taze Kuru Gıda224,50-0,223,79
Tek-Art Turizm1,79-3,24-11,39
Tekfen Holding15,361,86-6,34
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,240,56-16,40
Temapol Polimer Plastik14,661,3827,48
TGS Dış Ticaret12,75-2,070,31
Tofaş Oto. Fab.28,78-0,83-6,89
Torunlar GMYO3,360,00-13,85
Trabzon Liman35,88-5,0311,71
Trabzonspor Sportif2,604,006,56
Trend GMYO7,293,85-42,00
TSKB GMYO3,99-1,72-30,61
Tuğçelik13,069,8461,63
Tukaş6,820,59-29,62
Turcas Petrol3,950,77-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,52-1,24

Turkcell15,980,881,83
Tümosan Motor ve Traktör18,24-0,1629,64
Tüpraş98,601,28-8,70
Türk Hava Yolları13,491,284,49
Türk İlaç Serum39,920,60

Türk Prysmian Kablo12,69-0,395,20
Türk Telekom6,990,14-15,94
Türk Traktör183,20-1,297,53
Türker Proje Gayrimenkul139,80-0,5723,83
Türkiye Sigorta5,320,76-13,89
Ufuk Yatırım12,48-0,64-6,87
Ulaşlar Turizm Yat.4,60-2,758,49
Ulusoy Elektrik57,200,8811,39
Ulusoy Un Sanayi5,250,773,17
Umpaş Holding1,42-1,39-45,59
Uşak Seramik2,10-9,87-10,26
Utopya Turizm29,00-3,33-25,26
Uzertaş Boya42,00-0,24-25,80
Ülker Bisküvi21,54-1,19-3,48
Vakıf Fin. Kir.10,182,72138,97
Vakıf GMYO2,23-2,62-33,04
Vakıf Yat. Ort.5,85-0,51-20,52
Vakıflar Bankası3,591,70-23,78
Vakko Tekstil11,829,9588,62
Vanet Gıda5,451,68-29,50
Verusa Holding54,55-2,4220,95
Verusaturk Girisim25,060,1691,59
Vestel31,00-0,1347,20
Vestel Beyaz Eşya50,00-1,3825,79
Viking Kağıt6,02-4,75-33,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,084,6536,63
Yapı ve Kredi Bank.2,212,79-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.75,50-1,314,31
Yataş15,55-1,467,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,55-7,79-19,32
Yeni Gimat GMYO13,750,2918,62
Yeşil GMYO1,110,00-19,57
Yeşil Yapı1,340,75-27,17
Yeşil Yatırım Holding78,00-0,76-18,20
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,303,43-6,74
Yonga Mobilya24,00-0,58-19,43
Yükselen Çelik5,310,761,49
Yünsa13,65-3,40-1,74
Ziraat Gayrimenkul1,61-0,62

Zorlu Enerji1,970,51-28,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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