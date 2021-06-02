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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.06.2021 18:52
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33İş Bankası (Kur.)356.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

İskenderun Demir Çelik12,84-0,0842,10
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.010,101,96-13,55
İş Bankası (C)5,14-1,15-24,33
İş Bankası (Kur.)356.400,00

-6,21
İş Fin.Kir.3,10-0,96-19,69
İş Girişim9,71-2,51-48,76
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,12-1,53-2,88
İş Yat. Ort.2,86-1,38-14,96
İşbir Holding7.371,100,46169,25
Işık Plastik31,18-1,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,631,24-26,91
İz Hayvancılık Tarım20,68-2,8214,89
İzmir Demir Çelik2,22-0,45-32,92
İzmir Fırça6,69-8,7320,32
Jantsa Jant Sanayi85,55-2,40106,40
Kafein Yazılım24,862,0516,50
Kalekim Kimyevi Maddeler12,70-1,63

Kaplamin21,04-1,31-37,75
Kardemir (A)7,06-1,2618,66
Kardemir (B)6,96-1,2832,07
Kardemir (D)7,81-1,7635,12
Karel Elektronik31,62-0,5037,12
Karsan Otomotiv4,670,2143,69
Karsu Tekstil8,28-1,08-3,16
Kartonsan57,20-1,04-39,58
Katmerciler Ekipman3,30-1,207,14
Kent Gıda280,5010,00-21,12
Kerevitaş Gıda4,62-0,22-29,79
Kervan Gıda15,82-0,3819,67
Kervansaray Yat. Holding0,75-2,60-40,48
Kiler GMYO1,871,08-25,50
Klimasan Klima22,10-1,0730,23
Koç Holding18,70-1,01-8,57
Konfrut Gıda16,396,64-3,02
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,502,62214,61
Konya Çimento852,00-2,53-24,60
Kordsa Teknik Tekstil22,68-1,8245,85
Koza Altın120,300,4224,41
Koza Madencilik15,920,062,78
Körfez GMYO4,91-0,20-15,34
Kristal Kola2,040,00-47,96
Kron Telekomünikasyon47,90-2,1730,02
Kuştur Kuşadası Turizm298,00-4,7989,45
Kuyumcukent Gayrimenkul2,400,004,35
Kütahya Porselen33,501,33-33,60
Lider Faktoring2,72-1,45-20,23
Link Bilgisayar33,621,205,47
Logo Yazılım143,800,6315,45
Lokman Hekim Sağlık15,84-2,5247,32
Lüks Kadife55,10-4,2690,66
Makina Takım3,045,56-10,85
Marka Yatırım Holding4,82-2,03-25,04
Marmaris Altınyunus213,40-2,5692,08
Marshall273,30-1,34-10,89
Martı GMYO1,26-10,00-54,18
Martı Otel2,17-2,251,88
Matriks Bilgi Dağıtım34,98-4,37

Mavi Giyim49,90-3,01-4,41
Mazhar Zorlu Holding38,589,9822,55
Mega Polietilen7,88-1,252,87
Menderes Tekstil2,180,00-29,45
Mercan Kimya9,04-1,31

Merit Turizm220,00-4,35162,84
Merko Gıda5,76-0,52-33,33
Metemtur Yatırım25,00-9,4213,12
Metro Holding1,812,84-12,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,441,67-15,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,850,00-20,60
Migros Ticaret34,50-0,35-19,39
Milpa4,274,66-7,17
Mistral GMYO4,841,262,76
MLP Sağlık22,60-2,1613,74
MMC San. ve Tic. Yat.7,001,0152,17
Mondi Tire Kutsan7,20-0,41-5,26
Naturel Enerji38,58-0,828,65
Naturelgaz9,444,31

Net Holding5,18-0,3851,02
Netaş Telekom.21,921,39-21,94
Niğbaş Niğde Beton12,636,76-75,71
Nuh Çimento45,660,35-4,93
Nurol GMYO13,16-2,5280,52
Odaş Elektrik2,174,33-44,36
Olmuksan-IP7,59-0,13-35,95
Orge Enerji Elektrik9,601,3730,08
Orma Orman Mahsulleri32,00-1,23117,39
Osmanlı Menkul25,44-1,40-17,78
Ostim Endüstriyel Yat2,560,00-7,04
Otokar306,501,090,73
Oyak Çimento7,17-0,83-18,34
Oyak Yat. Ort.8,26-6,8819,67
Oylum Sınai Yatırımlar4,173,99-11,46
Özak GMYO4,150,48-18,63
Özbal Çelik Boru7,714,0517,71
Özderici GMYO1,64-1,20-26,13
Özerden Plastik8,702,35-3,33
Pamukova Elektrik32,024,3750,19
Panora GMYO6,230,652,00
Papilon Savunma15,90-0,44-30,14
Park Elek.Madencilik5,220,97-2,79
Parsan29,961,2223,29
Pegasus82,40-0,6610,46
Peker GMYO1,03-0,96-54,47
Penguen Gıda3,14-1,26-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,92-0,06

Pera GMYO1,330,76-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,00-1,8030,94
Petkim6,382,4128,11
Petrokent Turizm2.720,005,84200,09
Pınar Et ve Un19,22-0,16-12,17
Pınar Su7,69-0,393,50
Pınar Süt18,270,16-18,98
Plastikkart13,71-0,65-5,12
Polisan Holding2,850,00-25,87
Politeknik Metal305,50-0,81-24,70
Prizma Press Matbaacılık4,47-0,89-18,43
QNB Finans Fin. Kir.90,80-3,30-27,53
QNB Finansbank44,623,77-36,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,261,34

Ral Yatırım Holding3,37-0,59-24,10
Ray Sigorta10,11-0,88-34,56
Reysaş GMYO3,75-1,06-31,19
Reysaş Lojistik3,70-2,12-28,49
Rhea Girişim2,17-3,13-41,67
Rodrigo Tekstil14,451,055,40
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları20,80-1,52-31,31
Sabancı Holding9,120,77-17,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,63-1,55-29,87
Sanel Mühendislik3,770,5310,23
Sanifoam Sünger15,33-4,3112,72
Sanko Pazarlama10,40-0,5712,22
Saray Matbaacılık5,123,23-41,62
Sarkuysan14,86-1,5970,86
Sasa Polyester34,782,60132,11
Say Yenilenebilir Enerji27,74-0,50225,97
Sekuro Plastik20,38-3,7845,99
Selçuk Ecza Deposu8,87-1,88-33,96
Selçuk Gıda4,00-2,44-19,68
Senkron Güvenlik31,50-4,6619,95
Serve Film Prodüksiyon15,550,97-2,81
Servet GMYO90,85-2,2615,88
Seyitler Kimya23,64-1,50-5,78
Silverline Endüstri5,36-1,11-37,67
Sinpaş GMYO4,156,14-0,72
Smartiks Yazılım5,690,00-35,78
Sodaş Sodyum Sanayii26,981,582,45
Söktaş4,89-0,81-3,93
Sönmez Filament40,00-0,74-43,02
Sönmez Pamuklu15,98-2,56-33,42
Sumaş Suni Tahta62,00-3,0520,98
Şeker Fin. Kir.6,50-2,261,56
Şekerbank1,11-0,89-26,49
Şişe Cam7,81-0,269,09
Şok Marketler Ticaret10,94-1,08-13,31
T. Halk Bankası4,631,31-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,76-2,08-33,16
T.S.K.B.1,370,74-21,56
T.Tuborg18,20-1,250,72
Taç Tarım Ürünleri23,200,87120,32
Tat Gıda8,85-0,56-23,45
TAV Havalimanları23,94-0,5012,39
Taze Kuru Gıda220,00-2,001,71
Tek-Art Turizm1,78-0,56-11,88
Tekfen Holding15,18-1,17-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,13-1,52-17,67
Temapol Polimer Plastik14,27-2,6624,09
TGS Dış Ticaret12,35-3,14-2,83
Tofaş Oto. Fab.29,743,34-3,79
Torunlar GMYO3,432,08-12,05
Trabzon Liman35,50-1,0610,52
Trabzonspor Sportif2,620,777,38
Trend GMYO7,23-0,82-42,48
TSKB GMYO3,91-2,01-32,00
Tuğçelik12,15-6,9750,37
Tukaş6,870,73-29,10
Turcas Petrol4,349,87-10,52
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,44-0,84

Turkcell16,100,752,59
Tümosan Motor ve Traktör18,491,3731,41
Tüpraş101,502,94-6,02
Türk Hava Yolları13,651,195,73
Türk İlaç Serum38,34-3,96

Türk Prysmian Kablo12,27-3,311,72
Türk Telekom6,96-0,43-16,30
Türk Traktör181,30-1,046,42
Türker Proje Gayrimenkul139,10-0,5023,21
Türkiye Sigorta5,25-1,32-15,02
Ufuk Yatırım12,18-2,40-9,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,49-2,395,90
Ulusoy Elektrik57,300,1711,59
Ulusoy Un Sanayi5,341,714,94
Umpaş Holding1,40-1,41-46,36
Uşak Seramik2,152,38-8,12
Utopya Turizm26,10-10,00-32,73
Uzertaş Boya40,16-4,38-29,05
Ülker Bisküvi21,680,65-2,86
Vakıf Fin. Kir.9,85-3,24131,22
Vakıf GMYO2,240,45-32,74
Vakıf Yat. Ort.5,76-1,54-21,74
Vakıflar Bankası3,58-0,28-23,99
Vakko Tekstil13,009,98107,46
Vanet Gıda5,460,18-29,37
Verusa Holding54,05-0,9219,84
Verusaturk Girisim25,140,3292,20
Vestel31,220,7148,24
Vestel Beyaz Eşya49,42-1,1624,33
Viking Kağıt5,91-1,83-34,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,557,7347,19
Yapı ve Kredi Bank.2,210,00-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,35-2,851,34
Yataş15,36-1,226,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,909,86-11,36
Yeni Gimat GMYO13,69-0,4418,10
Yeşil GMYO1,175,41-15,22
Yeşil Yapı1,382,99-25,00
Yeşil Yatırım Holding81,254,17-14,79
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,30

-6,74
Yonga Mobilya24,301,25-18,43
Yükselen Çelik5,411,883,41
Yünsa13,831,32-0,44
Ziraat Gayrimenkul1,620,62

Zorlu Enerji2,117,11-23,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İskenderun, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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