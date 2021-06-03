Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.880,00
|2,48
|-11,41
|İş Bankası (C)
|5,14
|0,00
|-24,33
|İş Bankası (Kur.)
|320.760,00
|-10,00
|-15,59
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|9,51
|-2,06
|-49,82
|İş GMYO
|1,86
|0,00
|-26,77
|İş Y. Men. Değ.
|16,14
|0,12
|-2,76
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|7.300,00
|-0,96
|166,66
|Işık Plastik
|30,60
|-1,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,93
|2,20
|-18,42
|İttifak Holding
|1,67
|2,45
|-25,11
|İz Hayvancılık Tarım
|20,24
|-2,13
|12,44
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-0,90
|-33,53
|İzmir Fırça
|6,31
|-5,68
|13,49
|Jantsa Jant Sanayi
|84,95
|-0,70
|104,96
|Kafein Yazılım
|24,72
|-0,56
|15,84
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,50
|-1,57
|Kaplamin
|20,74
|-1,43
|-38,64
|Kardemir (A)
|7,07
|0,14
|18,82
|Kardemir (B)
|6,92
|-0,57
|31,31
|Kardemir (D)
|7,67
|-1,79
|32,70
|Karel Elektronik
|30,84
|-2,47
|33,74
|Karsan Otomotiv
|4,21
|-9,85
|29,54
|Karsu Tekstil
|8,63
|4,23
|0,94
|Kartonsan
|57,55
|0,61
|-39,21
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|10,00
|17,86
|Kent Gıda
|252,50
|-9,98
|-28,99
|Kerevitaş Gıda
|4,64
|0,43
|-29,48
|Kervan Gıda
|15,68
|-0,88
|18,61
|Kervansaray Yat. Holding
|0,73
|-2,67
|-42,06
|Kiler GMYO
|1,87
|0,00
|-25,50
|Klimasan Klima
|23,30
|5,43
|37,30
|Koç Holding
|18,90
|1,07
|-7,59
|Konfrut Gıda
|16,28
|-0,67
|-3,67
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|72,40
|-2,82
|205,74
|Konya Çimento
|842,10
|-1,16
|-25,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,56
|-0,53
|45,08
|Koza Altın
|119,10
|-1,00
|23,16
|Koza Madencilik
|15,65
|-1,70
|1,03
|Körfez GMYO
|4,92
|0,20
|-15,17
|Kristal Kola
|2,04
|0,00
|-47,96
|Kron Telekomünikasyon
|48,74
|1,75
|32,30
|Kuştur Kuşadası Turizm
|318,80
|6,98
|102,67
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,36
|-1,67
|2,61
|Kütahya Porselen
|33,04
|-1,37
|-34,51
|Lider Faktoring
|2,99
|9,93
|-12,32
|Link Bilgisayar
|33,32
|-0,02
|5,46
|Logo Yazılım
|144,00
|0,14
|15,61
|Lokman Hekim Sağlık
|15,89
|0,32
|47,78
|Lüks Kadife
|55,75
|1,18
|92,91
|Makina Takım
|2,98
|-1,97
|-12,61
|Marka Yatırım Holding
|4,82
|0,00
|-25,04
|Marmaris Altınyunus
|219,20
|2,72
|97,30
|Marshall
|278,50
|1,90
|-9,19
|Martı GMYO
|1,29
|2,38
|-53,09
|Martı Otel
|2,18
|0,46
|2,35
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,14
|-2,40
|Mavi Giyim
|48,50
|-2,81
|-7,09
|Mazhar Zorlu Holding
|42,42
|9,95
|34,75
|Mega Polietilen
|7,75
|-1,65
|1,17
|Menderes Tekstil
|2,22
|1,83
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,20
|1,77
|Merit Turizm
|240,00
|9,09
|186,74
|Merko Gıda
|5,85
|1,56
|-32,29
|Metemtur Yatırım
|25,00
|0,00
|13,12
|Metro Holding
|1,79
|-1,10
|-13,94
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|-2,05
|-17,30
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,86
|0,54
|-20,17
|Migros Ticaret
|34,30
|-0,58
|-19,86
|Milpa
|4,20
|-1,64
|-8,70
|Mistral GMYO
|4,83
|-0,21
|2,55
|MLP Sağlık
|22,26
|-1,50
|12,03
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,95
|-0,71
|51,09
|Mondi Tire Kutsan
|7,20
|0,00
|-5,26
|Naturel Enerji
|37,18
|-3,63
|4,71
|Naturelgaz
|9,21
|-2,44
|Net Holding
|5,25
|1,35
|53,06
|Netaş Telekom.
|21,30
|-2,83
|-24,15
|Niğbaş Niğde Beton
|12,31
|-2,53
|-76,33
|Nuh Çimento
|47,98
|5,08
|-0,10
|Nurol GMYO
|13,35
|1,44
|83,13
|Odaş Elektrik
|2,12
|-2,30
|-45,64
|Olmuksan-IP
|7,81
|2,90
|-34,09
|Orge Enerji Elektrik
|9,76
|1,67
|32,25
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|3,13
|124,18
|Osmanlı Menkul
|25,34
|-0,39
|-18,10
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,49
|-2,73
|-9,58
|Otokar
|301,90
|-1,50
|-0,78
|Oyak Çimento
|7,21
|0,56
|-17,88
|Oyak Yat. Ort.
|8,15
|-1,33
|18,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,09
|-1,92
|-13,16
|Özak GMYO
|4,16
|0,24
|-18,43
|Özbal Çelik Boru
|7,49
|-2,85
|14,35
|Özderici GMYO
|1,65
|0,61
|-25,68
|Özerden Plastik
|9,55
|9,77
|6,11
|Pamukova Elektrik
|32,84
|2,56
|54,03
|Panora GMYO
|6,33
|1,61
|3,64
|Papilon Savunma
|15,64
|-1,64
|-31,28
|Park Elek.Madencilik
|5,15
|-1,34
|-4,10
|Parsan
|29,38
|-1,94
|20,91
|Pegasus
|81,60
|-0,97
|9,38
|Peker GMYO
|1,03
|0,00
|-54,47
|Penguen Gıda
|3,45
|9,87
|-31,68
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,94
|0,06
|Pera GMYO
|1,33
|0,00
|-24,07
|Pergamon Dış Ticaret
|24,32
|1,33
|32,69
|Petkim
|6,32
|-0,94
|26,91
|Petrokent Turizm
|2.989,90
|9,92
|229,87
|Pınar Et ve Un
|19,10
|-0,62
|-12,72
|Pınar Su
|7,68
|-0,13
|3,36
|Pınar Süt
|18,42
|0,82
|-18,31
|Plastikkart
|13,88
|1,24
|-3,94
|Polisan Holding
|2,84
|-0,35
|-26,13
|Politeknik Metal
|299,90
|-1,83
|-26,08
|Prizma Press Matbaacılık
|4,77
|6,71
|-12,96
|QNB Finans Fin. Kir.
|93,00
|2,42
|-25,78
|QNB Finansbank
|44,10
|-1,17
|-37,31
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|23,86
|-1,65
|Ral Yatırım Holding
|3,33
|-1,19
|-25,00
|Ray Sigorta
|10,10
|-0,10
|-34,63
|Reysaş GMYO
|3,77
|0,53
|-30,83
|Reysaş Lojistik
|4,02
|8,65
|-22,30
|Rhea Girişim
|2,14
|-1,38
|-42,47
|Rodrigo Tekstil
|14,15
|-2,08
|3,21
|Royal Halı
|3,44
|2,69
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|20,92
|0,58
|-30,91
|Sabancı Holding
|9,34
|2,41
|-15,29
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,77
|1,83
|-28,58
|Sanel Mühendislik
|3,70
|-1,86
|8,19
|Sanifoam Sünger
|14,69
|-4,17
|8,01
|Sanko Pazarlama
|10,69
|2,79
|15,35
|Saray Matbaacılık
|5,26
|2,73
|-40,02
|Sarkuysan
|14,61
|-1,68
|67,98
|Sasa Polyester
|33,74
|-2,99
|125,17
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,52
|-0,79
|223,38
|Sekuro Plastik
|20,88
|2,45
|49,57
|Selçuk Ecza Deposu
|8,87
|0,00
|-33,96
|Selçuk Gıda
|3,97
|-0,75
|-20,28
|Senkron Güvenlik
|32,00
|1,59
|21,86
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|2,83
|-0,06
|Servet GMYO
|87,65
|-3,52
|11,80
|Seyitler Kimya
|23,20
|-1,86
|-7,54
|Silverline Endüstri
|5,43
|1,31
|-36,86
|Sinpaş GMYO
|4,04
|-2,65
|-3,35
|Smartiks Yazılım
|5,74
|0,88
|-35,21
|Sodaş Sodyum Sanayii
|27,20
|0,82
|3,28
|Söktaş
|4,93
|0,82
|-3,14
|Sönmez Filament
|40,40
|1,00
|-42,45
|Sönmez Pamuklu
|16,70
|4,51
|-30,42
|Sumaş Suni Tahta
|60,05
|-3,15
|17,17
|Şeker Fin. Kir.
|6,45
|-0,77
|0,78
|Şekerbank
|1,11
|0,00
|-26,49
|Şişe Cam
|8,03
|2,82
|12,16
|Şok Marketler Ticaret
|10,88
|-0,55
|-13,79
|T. Halk Bankası
|4,68
|1,08
|-15,83
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,58
|3,95
|-30,52
|T.S.K.B.
|1,36
|-0,73
|-22,13
|T.Tuborg
|18,16
|-0,22
|0,50
|Taç Tarım Ürünleri
|23,50
|1,29
|123,17
|Tat Gıda
|8,84
|-0,11
|-23,54
|TAV Havalimanları
|25,22
|5,35
|18,40
|Taze Kuru Gıda
|236,00
|7,27
|9,11
|Tek-Art Turizm
|1,79
|0,56
|-11,39
|Tekfen Holding
|15,19
|0,07
|-7,38
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|3,23
|-15,01
|Temapol Polimer Plastik
|14,10
|-1,19
|22,61
|TGS Dış Ticaret
|12,73
|3,08
|0,16
|Tofaş Oto. Fab.
|30,14
|1,34
|-2,49
|Torunlar GMYO
|3,45
|0,58
|-11,54
|Trabzon Liman
|34,50
|-2,82
|7,41
|Trabzonspor Sportif
|2,55
|-2,67
|4,51
|Trend GMYO
|7,24
|0,14
|-42,40
|TSKB GMYO
|3,83
|-2,05
|-33,39
|Tuğçelik
|12,13
|-0,16
|50,12
|Tukaş
|6,82
|-0,73
|-29,62
|Turcas Petrol
|4,19
|-3,46
|-13,61
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,37
|-0,74
|Turkcell
|15,97
|-0,81
|1,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,15
|-1,84
|29,00
|Tüpraş
|103,00
|1,48
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|13,99
|2,49
|8,37
|Türk İlaç Serum
|39,30
|2,50
|Türk Prysmian Kablo
|11,80
|-3,83
|-2,18
|Türk Telekom
|6,99
|0,43
|-15,94
|Türk Traktör
|183,80
|1,38
|7,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,90
|5,61
|30,12
|Türkiye Sigorta
|5,16
|-1,71
|-16,48
|Ufuk Yatırım
|12,70
|4,27
|-5,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,53
|0,89
|6,84
|Ulusoy Elektrik
|57,70
|0,70
|12,37
|Ulusoy Un Sanayi
|5,24
|-1,87
|2,98
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,12
|-1,40
|-9,40
|Utopya Turizm
|27,08
|3,75
|-30,21
|Uzertaş Boya
|39,92
|-0,60
|-29,47
|Ülker Bisküvi
|21,86
|0,83
|-2,05
|Vakıf Fin. Kir.
|9,81
|-0,41
|130,28
|Vakıf GMYO
|2,27
|1,34
|-31,84
|Vakıf Yat. Ort.
|5,64
|-2,08
|-23,37
|Vakıflar Bankası
|3,60
|0,56
|-23,57
|Vakko Tekstil
|14,30
|10,00
|128,20
|Vanet Gıda
|5,43
|-0,55
|-29,75
|Verusa Holding
|52,70
|-2,50
|16,85
|Verusaturk Girisim
|25,12
|-0,08
|92,05
|Vestel
|31,32
|0,32
|48,72
|Vestel Beyaz Eşya
|48,74
|-1,38
|22,62
|Viking Kağıt
|5,82
|-1,52
|-35,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,39
|-2,44
|43,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|-0,45
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|74,25
|1,23
|2,58
|Yataş
|15,23
|-0,85
|5,40
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,20
|7,69
|-4,55
|Yeni Gimat GMYO
|13,50
|-1,39
|16,46
|Yeşil GMYO
|1,14
|-2,56
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,35
|-2,17
|-26,63
|Yeşil Yatırım Holding
|78,20
|-3,75
|-17,99
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|0,00
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,00
|-1,23
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,33
|-1,48
|1,88
|Yünsa
|14,10
|1,95
|1,50
|Ziraat Gayrimenkul
|1,63
|0,62
|Zorlu Enerji
|2,07
|-1,90
|-25,27
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi