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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.06.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.880,002,48-11,41
İş Bankası (C)5,140,00-24,33
İş Bankası (Kur.)320.760,00-10,00-15,59
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,51-2,06-49,82
İş GMYO1,860,00-26,77
İş Y. Men. Değ.16,140,12-2,76
İş Yat. Ort.2,870,35-14,66
İşbir Holding7.300,00-0,96166,66
Işık Plastik30,60-1,86

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,672,45-25,11
İz Hayvancılık Tarım20,24-2,1312,44
İzmir Demir Çelik2,20-0,90-33,53
İzmir Fırça6,31-5,6813,49
Jantsa Jant Sanayi84,95-0,70104,96
Kafein Yazılım24,72-0,5615,84
Kalekim Kimyevi Maddeler12,50-1,57

Kaplamin20,74-1,43-38,64
Kardemir (A)7,070,1418,82
Kardemir (B)6,92-0,5731,31
Kardemir (D)7,67-1,7932,70
Karel Elektronik30,84-2,4733,74
Karsan Otomotiv4,21-9,8529,54
Karsu Tekstil8,634,230,94
Kartonsan57,550,61-39,21
Katmerciler Ekipman3,6310,0017,86
Kent Gıda252,50-9,98-28,99
Kerevitaş Gıda4,640,43-29,48
Kervan Gıda15,68-0,8818,61
Kervansaray Yat. Holding0,73-2,67-42,06
Kiler GMYO1,870,00-25,50
Klimasan Klima23,305,4337,30
Koç Holding18,901,07-7,59
Konfrut Gıda16,28-0,67-3,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,40-2,82205,74
Konya Çimento842,10-1,16-25,48
Kordsa Teknik Tekstil22,56-0,5345,08
Koza Altın119,10-1,0023,16
Koza Madencilik15,65-1,701,03
Körfez GMYO4,920,20-15,17
Kristal Kola2,040,00-47,96
Kron Telekomünikasyon48,741,7532,30
Kuştur Kuşadası Turizm318,806,98102,67
Kuyumcukent Gayrimenkul2,36-1,672,61
Kütahya Porselen33,04-1,37-34,51
Lider Faktoring2,999,93-12,32
Link Bilgisayar33,32-0,025,46
Logo Yazılım144,000,1415,61
Lokman Hekim Sağlık15,890,3247,78
Lüks Kadife55,751,1892,91
Makina Takım2,98-1,97-12,61
Marka Yatırım Holding4,820,00-25,04
Marmaris Altınyunus219,202,7297,30
Marshall278,501,90-9,19
Martı GMYO1,292,38-53,09
Martı Otel2,180,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım34,14-2,40

Mavi Giyim48,50-2,81-7,09
Mazhar Zorlu Holding42,429,9534,75
Mega Polietilen7,75-1,651,17
Menderes Tekstil2,221,83-28,16
Mercan Kimya9,201,77

Merit Turizm240,009,09186,74
Merko Gıda5,851,56-32,29
Metemtur Yatırım25,000,0013,12
Metro Holding1,79-1,10-13,94
Metro Petrol ve Tesisleri2,39-2,05-17,30
Metro Yatırım Ortaklığı1,860,54-20,17
Migros Ticaret34,30-0,58-19,86
Milpa4,20-1,64-8,70
Mistral GMYO4,83-0,212,55
MLP Sağlık22,26-1,5012,03
MMC San. ve Tic. Yat.6,95-0,7151,09
Mondi Tire Kutsan7,200,00-5,26
Naturel Enerji37,18-3,634,71
Naturelgaz9,21-2,44

Net Holding5,251,3553,06
Netaş Telekom.21,30-2,83-24,15
Niğbaş Niğde Beton12,31-2,53-76,33
Nuh Çimento47,985,08-0,10
Nurol GMYO13,351,4483,13
Odaş Elektrik2,12-2,30-45,64
Olmuksan-IP7,812,90-34,09
Orge Enerji Elektrik9,761,6732,25
Orma Orman Mahsulleri33,003,13124,18
Osmanlı Menkul25,34-0,39-18,10
Ostim Endüstriyel Yat2,49-2,73-9,58
Otokar301,90-1,50-0,78
Oyak Çimento7,210,56-17,88
Oyak Yat. Ort.8,15-1,3318,08
Oylum Sınai Yatırımlar4,09-1,92-13,16
Özak GMYO4,160,24-18,43
Özbal Çelik Boru7,49-2,8514,35
Özderici GMYO1,650,61-25,68
Özerden Plastik9,559,776,11
Pamukova Elektrik32,842,5654,03
Panora GMYO6,331,613,64
Papilon Savunma15,64-1,64-31,28
Park Elek.Madencilik5,15-1,34-4,10
Parsan29,38-1,9420,91
Pegasus81,60-0,979,38
Peker GMYO1,030,00-54,47
Penguen Gıda3,459,87-31,68
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,940,06

Pera GMYO1,330,00-24,07
Pergamon Dış Ticaret24,321,3332,69
Petkim6,32-0,9426,91
Petrokent Turizm2.989,909,92229,87
Pınar Et ve Un19,10-0,62-12,72
Pınar Su7,68-0,133,36
Pınar Süt18,420,82-18,31
Plastikkart13,881,24-3,94
Polisan Holding2,84-0,35-26,13
Politeknik Metal299,90-1,83-26,08
Prizma Press Matbaacılık4,776,71-12,96
QNB Finans Fin. Kir.93,002,42-25,78
QNB Finansbank44,10-1,17-37,31
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri23,86-1,65

Ral Yatırım Holding3,33-1,19-25,00
Ray Sigorta10,10-0,10-34,63
Reysaş GMYO3,770,53-30,83
Reysaş Lojistik4,028,65-22,30
Rhea Girişim2,14-1,38-42,47
Rodrigo Tekstil14,15-2,083,21
Royal Halı3,442,690,00
RTA Laboratuvarları20,920,58-30,91
Sabancı Holding9,342,41-15,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,771,83-28,58
Sanel Mühendislik3,70-1,868,19
Sanifoam Sünger14,69-4,178,01
Sanko Pazarlama10,692,7915,35
Saray Matbaacılık5,262,73-40,02
Sarkuysan14,61-1,6867,98
Sasa Polyester33,74-2,99125,17
Say Yenilenebilir Enerji27,52-0,79223,38
Sekuro Plastik20,882,4549,57
Selçuk Ecza Deposu8,870,00-33,96
Selçuk Gıda3,97-0,75-20,28
Senkron Güvenlik32,001,5921,86
Serve Film Prodüksiyon15,992,83-0,06
Servet GMYO87,65-3,5211,80
Seyitler Kimya23,20-1,86-7,54
Silverline Endüstri5,431,31-36,86
Sinpaş GMYO4,04-2,65-3,35
Smartiks Yazılım5,740,88-35,21
Sodaş Sodyum Sanayii27,200,823,28
Söktaş4,930,82-3,14
Sönmez Filament40,401,00-42,45
Sönmez Pamuklu16,704,51-30,42
Sumaş Suni Tahta60,05-3,1517,17
Şeker Fin. Kir.6,45-0,770,78
Şekerbank1,110,00-26,49
Şişe Cam8,032,8212,16
Şok Marketler Ticaret10,88-0,55-13,79
T. Halk Bankası4,681,08-15,83
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,583,95-30,52
T.S.K.B.1,36-0,73-22,13
T.Tuborg18,16-0,220,50
Taç Tarım Ürünleri23,501,29123,17
Tat Gıda8,84-0,11-23,54
TAV Havalimanları25,225,3518,40
Taze Kuru Gıda236,007,279,11
Tek-Art Turizm1,790,56-11,39
Tekfen Holding15,190,07-7,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,363,23-15,01
Temapol Polimer Plastik14,10-1,1922,61
TGS Dış Ticaret12,733,080,16
Tofaş Oto. Fab.30,141,34-2,49
Torunlar GMYO3,450,58-11,54
Trabzon Liman34,50-2,827,41
Trabzonspor Sportif2,55-2,674,51
Trend GMYO7,240,14-42,40
TSKB GMYO3,83-2,05-33,39
Tuğçelik12,13-0,1650,12
Tukaş6,82-0,73-29,62
Turcas Petrol4,19-3,46-13,61
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,37-0,74

Turkcell15,97-0,811,76
Tümosan Motor ve Traktör18,15-1,8429,00
Tüpraş103,001,48-4,63
Türk Hava Yolları13,992,498,37
Türk İlaç Serum39,302,50

Türk Prysmian Kablo11,80-3,83-2,18
Türk Telekom6,990,43-15,94
Türk Traktör183,801,387,88
Türker Proje Gayrimenkul146,905,6130,12
Türkiye Sigorta5,16-1,71-16,48
Ufuk Yatırım12,704,27-5,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,530,896,84
Ulusoy Elektrik57,700,7012,37
Ulusoy Un Sanayi5,24-1,872,98
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik2,12-1,40-9,40
Utopya Turizm27,083,75-30,21
Uzertaş Boya39,92-0,60-29,47
Ülker Bisküvi21,860,83-2,05
Vakıf Fin. Kir.9,81-0,41130,28
Vakıf GMYO2,271,34-31,84
Vakıf Yat. Ort.5,64-2,08-23,37
Vakıflar Bankası3,600,56-23,57
Vakko Tekstil14,3010,00128,20
Vanet Gıda5,43-0,55-29,75
Verusa Holding52,70-2,5016,85
Verusaturk Girisim25,12-0,0892,05
Vestel31,320,3248,72
Vestel Beyaz Eşya48,74-1,3822,62
Viking Kağıt5,82-1,52-35,33
Yapı Kredi Koray GMYO6,39-2,4443,60
Yapı ve Kredi Bank.2,20-0,45-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,251,232,58
Yataş15,23-0,855,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,207,69-4,55
Yeni Gimat GMYO13,50-1,3916,46
Yeşil GMYO1,14-2,56-17,39
Yeşil Yapı1,35-2,17-26,63
Yeşil Yatırım Holding78,20-3,75-17,99
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,300,00-6,74
Yonga Mobilya24,00-1,23-19,43
Yükselen Çelik5,33-1,481,88
Yünsa14,101,951,50
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji2,07-1,90-25,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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