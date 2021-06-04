Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.799,90 -0,22 -11,60 İş Bankası (C) 5,18 0,78 -23,74 İş Bankası (Kur.) 290.000,00 -9,59 -23,68 İş Fin.Kir. 3,10 0,00 -19,69 İş Girişim 9,50 -0,11 -49,87 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 16,12 -0,12 -2,88 İş Yat. Ort. 2,87 0,00 -14,66 İşbir Holding 7.200,00 -1,37 163,00 Işık Plastik 30,50 -0,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 -1,08 -19,30 İttifak Holding 1,65 -1,20 -26,01 İz Hayvancılık Tarım 20,18 -0,30 12,11 İzmir Demir Çelik 2,23 1,36 -32,62 İzmir Fırça 6,49 2,85 16,73 Jantsa Jant Sanayi 86,60 1,94 108,94 Kafein Yazılım 25,58 3,48 19,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,43 -0,56 Kaplamin 20,82 0,39 -38,40 Kardemir (A) 7,01 -0,85 17,82 Kardemir (B) 6,89 -0,43 30,74 Kardemir (D) 7,75 1,04 34,08 Karel Elektronik 30,84 0,00 33,74 Karsan Otomotiv 3,91 -7,13 20,31 Karsu Tekstil 9,06 4,98 5,96 Kartonsan 57,30 -0,43 -39,48 Katmerciler Ekipman 3,39 -6,61 10,06 Kent Gıda 266,00 5,35 -25,20 Kerevitaş Gıda 4,64 0,00 -29,48 Kervan Gıda 15,64 -0,26 18,31 Kervansaray Yat. Holding 0,72 -1,37 -42,86 Kiler GMYO 1,87 0,00 -25,50 Klimasan Klima 23,78 2,06 40,13 Koç Holding 18,92 0,11 -7,49 Konfrut Gıda 16,74 2,83 -0,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,05 -3,25 195,82 Konya Çimento 833,30 -1,05 -26,26 Kordsa Teknik Tekstil 22,44 -0,53 44,31 Koza Altın 120,80 1,43 24,92 Koza Madencilik 16,69 6,65 7,75 Körfez GMYO 4,97 1,02 -14,31 Kristal Kola 2,03 -0,49 -48,21 Kron Telekomünikasyon 49,44 1,44 34,20 Kuştur Kuşadası Turizm 314,10 -1,47 99,68 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,34 -0,85 1,74 Kütahya Porselen 32,18 -2,60 -36,21 Lider Faktoring 2,88 -3,68 -15,54 Link Bilgisayar 33,10 -0,66 4,76 Logo Yazılım 143,50 -0,35 15,21 Lokman Hekim Sağlık 15,82 -0,44 47,13 Lüks Kadife 54,60 -2,06 88,93 Makina Takım 2,94 -1,34 -13,78 Marka Yatırım Holding 4,83 0,21 -24,88 Marmaris Altınyunus 214,10 -2,33 92,71 Marshall 276,80 -0,61 -9,75 Martı GMYO 1,24 -3,88 -54,91 Martı Otel 2,19 0,46 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,18 3,05 Mavi Giyim 48,32 -0,37 -7,43 Mazhar Zorlu Holding 41,06 -3,21 30,43 Mega Polietilen 7,80 0,65 1,83 Menderes Tekstil 2,21 -0,45 -28,48 Mercan Kimya 9,25 0,54 Merit Turizm 216,00 -10,00 158,06 Merko Gıda 5,77 -1,37 -33,22 Metemtur Yatırım 25,00 0,00 13,12 Metro Holding 1,80 0,56 -13,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 0,42 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,87 0,54 -19,74 Migros Ticaret 34,32 0,06 -19,81 Milpa 4,13 -1,67 -10,22 Mistral GMYO 4,79 -0,83 1,70 MLP Sağlık 22,12 -0,63 11,32 MMC San. ve Tic. Yat. 7,50 7,91 63,04 Mondi Tire Kutsan 7,03 -2,36 -7,50 Naturel Enerji 38,08 2,42 7,24 Naturelgaz 9,36 1,63 Net Holding 5,46 4,00 59,18 Netaş Telekom. 21,30 0,00 -24,15 Niğbaş Niğde Beton 12,40 0,73 -76,15 Nuh Çimento 46,26 -3,58 -3,68 Nurol GMYO 13,36 0,07 83,26 Odaş Elektrik 2,12 0,00 -45,64 Olmuksan-IP 7,73 -1,02 -34,77 Orge Enerji Elektrik 10,12 3,69 37,13 Orma Orman Mahsulleri 33,00 0,00 124,18 Osmanlı Menkul 24,90 -1,74 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 -2,41 -11,76 Otokar 302,20 0,10 -0,69 Oyak Çimento 7,20 -0,14 -18,00 Oyak Yat. Ort. 8,25 1,23 19,53 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 0,00 -13,16 Özak GMYO 4,15 -0,24 -18,63 Özbal Çelik Boru 7,50 0,13 14,50 Özderici GMYO 1,66 0,61 -25,23 Özerden Plastik 10,17 6,49 13,00 Pamukova Elektrik 33,20 1,10 55,72 Panora GMYO 6,33 0,00 3,64 Papilon Savunma 15,63 -0,06 -31,33 Park Elek.Madencilik 5,16 0,19 -3,91 Parsan 29,26 -0,41 20,41 Pegasus 81,70 0,12 9,52 Peker GMYO 1,02 -0,97 -54,91 Penguen Gıda 3,39 -1,74 -32,87 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 -0,06 Pera GMYO 1,34 0,75 -23,50 Pergamon Dış Ticaret 24,22 -0,41 32,14 Petkim 6,32 0,00 26,91 Petrokent Turizm 2.691,00 -10,00 196,89 Pınar Et ve Un 19,19 0,47 -12,31 Pınar Su 7,63 -0,65 2,69 Pınar Süt 18,21 -1,14 -19,25 Plastikkart 14,29 2,95 -1,11 Polisan Holding 2,85 0,35 -25,87 Politeknik Metal 305,00 1,70 -24,83 Prizma Press Matbaacılık 4,67 -2,10 -14,78 QNB Finans Fin. Kir. 91,65 -1,45 -26,86 QNB Finansbank 44,52 0,95 -36,72 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,90 4,36 Ral Yatırım Holding 3,34 0,30 -24,77 Ray Sigorta 10,25 1,49 -33,66 Reysaş GMYO 3,69 -2,12 -32,29 Reysaş Lojistik 3,89 -3,23 -24,82 Rhea Girişim 2,13 -0,47 -42,74 Rodrigo Tekstil 15,56 9,96 13,49 Royal Halı 3,43 -0,29 -0,29 RTA Laboratuvarları 20,64 -1,34 -31,84 Sabancı Holding 9,24 -1,07 -16,20 Safkar Ege Soğutmacılık 7,84 0,90 -27,94 Sanel Mühendislik 3,86 4,32 12,87 Sanifoam Sünger 15,02 2,25 10,44 Sanko Pazarlama 10,54 -1,40 13,73 Saray Matbaacılık 5,19 -1,33 -40,82 Sarkuysan 14,31 -2,05 64,53 Sasa Polyester 33,32 -1,24 122,36 Say Yenilenebilir Enerji 27,46 -0,22 222,68 Sekuro Plastik 20,70 -0,86 48,28 Selçuk Ecza Deposu 8,91 0,45 -33,67 Selçuk Gıda 3,87 -2,52 -22,29 Senkron Güvenlik 32,60 1,88 24,14 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -3,06 -3,13 Servet GMYO 89,75 2,40 14,48 Seyitler Kimya 23,76 2,41 -5,30 Silverline Endüstri 5,37 -1,10 -37,56 Sinpaş GMYO 4,14 2,48 -0,96 Smartiks Yazılım 5,67 -1,22 -36,00 Sodaş Sodyum Sanayii 26,88 -1,18 2,07 Söktaş 4,95 0,41 -2,75 Sönmez Filament 40,06 -0,84 -42,93 Sönmez Pamuklu 16,30 -2,40 -32,08 Sumaş Suni Tahta 59,90 -0,25 16,88 Şeker Fin. Kir. 6,48 0,47 1,25 Şekerbank 1,12 0,90 -25,83 Şişe Cam 8,07 0,50 12,72 Şok Marketler Ticaret 10,92 0,37 -13,47 T. Halk Bankası 4,82 2,99 -13,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,44 -0,65 -30,97 T.S.K.B. 1,37 0,74 -21,56 T.Tuborg 18,00 -0,88 -0,39 Taç Tarım Ürünleri 23,00 -2,13 118,42 Tat Gıda 8,82 -0,23 -23,71 TAV Havalimanları 25,96 2,93 21,88 Taze Kuru Gıda 218,50 -7,42 1,02 Tek-Art Turizm 1,85 3,35 -8,42 Tekfen Holding 15,18 -0,07 -7,44 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,25 -1,49 -16,28 Temapol Polimer Plastik 13,92 -1,28 21,04 TGS Dış Ticaret 12,46 -2,12 -1,97 Tofaş Oto. Fab. 30,26 0,40 -2,11 Torunlar GMYO 3,47 0,58 -11,03 Trabzon Liman 34,10 -1,16 6,16 Trabzonspor Sportif 2,54 -0,39 4,10 Trend GMYO 7,15 -1,24 -43,12 TSKB GMYO 3,89 1,57 -32,35 Tuğçelik 11,42 -5,85 41,34 Tukaş 6,83 0,15 -29,51 Turcas Petrol 4,12 -1,67 -15,05 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,35 -0,21 Turkcell 16,19 1,38 3,16 Tümosan Motor ve Traktör 17,91 -1,32 27,29 Tüpraş 103,00 0,00 -4,63 Türk Hava Yolları 14,04 0,36 8,75 Türk İlaç Serum 38,84 -1,17 Türk Prysmian Kablo 12,22 3,56 1,31 Türk Telekom 7,08 1,29 -14,86 Türk Traktör 183,90 0,05 7,94 Türker Proje Gayrimenkul 146,10 -0,54 29,41 Türkiye Sigorta 5,14 -0,39 -16,80 Ufuk Yatırım 13,75 8,27 2,61 Ulaşlar Turizm Yat. 4,47 -1,32 5,42 Ulusoy Elektrik 57,65 -0,09 12,27 Ulusoy Un Sanayi 5,44 3,82 6,91 Umpaş Holding 1,40 0,00 -46,36 Uşak Seramik 2,09 -1,42 -10,68 Utopya Turizm 26,50 -2,14 -31,70 Uzertaş Boya 39,00 -2,30 -31,10 Ülker Bisküvi 21,90 0,18 -1,87 Vakıf Fin. Kir. 10,15 3,47 138,26 Vakıf GMYO 2,23 -1,76 -33,04 Vakıf Yat. Ort. 5,67 0,53 -22,96 Vakıflar Bankası 3,61 0,28 -23,35 Vakko Tekstil 13,91 -2,73 121,98 Vanet Gıda 5,38 -0,92 -30,40 Verusa Holding 52,80 0,19 17,07 Verusaturk Girisim 25,06 -0,24 91,59 Vestel 31,16 -0,51 47,96 Vestel Beyaz Eşya 49,16 0,86 23,67 Viking Kağıt 5,86 0,69 -34,89 Yapı Kredi Koray GMYO 6,50 1,72 46,07 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 0,45 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 74,85 0,81 3,41 Yataş 14,98 -1,64 3,67 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,44 5,71 0,91 Yeni Gimat GMYO 13,43 -0,52 15,85 Yeşil GMYO 1,14 0,00 -17,39 Yeşil Yapı 1,34 -0,74 -27,17 Yeşil Yatırım Holding 77,00 -1,53 -19,24 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.549,30 0,00 -6,74 Yonga Mobilya 24,50 2,08 -17,75 Yükselen Çelik 5,44 2,06 3,98 Yünsa 14,04 -0,43 1,07 Ziraat Gayrimenkul 1,62 -0,61 Zorlu Enerji 2,06 -0,48 -25,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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