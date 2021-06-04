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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.06.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.799,90-0,22-11,60
İş Bankası (C)5,180,78-23,74
İş Bankası (Kur.)290.000,00-9,59-23,68
İş Fin.Kir.3,100,00-19,69
İş Girişim9,50-0,11-49,87
İş GMYO1,870,54-26,38
İş Y. Men. Değ.16,12-0,12-2,88
İş Yat. Ort.2,870,00-14,66
İşbir Holding7.200,00-1,37163,00
Işık Plastik30,50-0,33

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,65-1,20-26,01
İz Hayvancılık Tarım20,18-0,3012,11
İzmir Demir Çelik2,231,36-32,62
İzmir Fırça6,492,8516,73
Jantsa Jant Sanayi86,601,94108,94
Kafein Yazılım25,583,4819,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,43-0,56

Kaplamin20,820,39-38,40
Kardemir (A)7,01-0,8517,82
Kardemir (B)6,89-0,4330,74
Kardemir (D)7,751,0434,08
Karel Elektronik30,840,0033,74
Karsan Otomotiv3,91-7,1320,31
Karsu Tekstil9,064,985,96
Kartonsan57,30-0,43-39,48
Katmerciler Ekipman3,39-6,6110,06
Kent Gıda266,005,35-25,20
Kerevitaş Gıda4,640,00-29,48
Kervan Gıda15,64-0,2618,31
Kervansaray Yat. Holding0,72-1,37-42,86
Kiler GMYO1,870,00-25,50
Klimasan Klima23,782,0640,13
Koç Holding18,920,11-7,49
Konfrut Gıda16,742,83-0,95
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,05-3,25195,82
Konya Çimento833,30-1,05-26,26
Kordsa Teknik Tekstil22,44-0,5344,31
Koza Altın120,801,4324,92
Koza Madencilik16,696,657,75
Körfez GMYO4,971,02-14,31
Kristal Kola2,03-0,49-48,21
Kron Telekomünikasyon49,441,4434,20
Kuştur Kuşadası Turizm314,10-1,4799,68
Kuyumcukent Gayrimenkul2,34-0,851,74
Kütahya Porselen32,18-2,60-36,21
Lider Faktoring2,88-3,68-15,54
Link Bilgisayar33,10-0,664,76
Logo Yazılım143,50-0,3515,21
Lokman Hekim Sağlık15,82-0,4447,13
Lüks Kadife54,60-2,0688,93
Makina Takım2,94-1,34-13,78
Marka Yatırım Holding4,830,21-24,88
Marmaris Altınyunus214,10-2,3392,71
Marshall276,80-0,61-9,75
Martı GMYO1,24-3,88-54,91
Martı Otel2,190,462,82
Matriks Bilgi Dağıtım35,183,05

Mavi Giyim48,32-0,37-7,43
Mazhar Zorlu Holding41,06-3,2130,43
Mega Polietilen7,800,651,83
Menderes Tekstil2,21-0,45-28,48
Mercan Kimya9,250,54

Merit Turizm216,00-10,00158,06
Merko Gıda5,77-1,37-33,22
Metemtur Yatırım25,000,0013,12
Metro Holding1,800,56-13,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,400,42-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,870,54-19,74
Migros Ticaret34,320,06-19,81
Milpa4,13-1,67-10,22
Mistral GMYO4,79-0,831,70
MLP Sağlık22,12-0,6311,32
MMC San. ve Tic. Yat.7,507,9163,04
Mondi Tire Kutsan7,03-2,36-7,50
Naturel Enerji38,082,427,24
Naturelgaz9,361,63

Net Holding5,464,0059,18
Netaş Telekom.21,300,00-24,15
Niğbaş Niğde Beton12,400,73-76,15
Nuh Çimento46,26-3,58-3,68
Nurol GMYO13,360,0783,26
Odaş Elektrik2,120,00-45,64
Olmuksan-IP7,73-1,02-34,77
Orge Enerji Elektrik10,123,6937,13
Orma Orman Mahsulleri33,000,00124,18
Osmanlı Menkul24,90-1,74-19,52
Ostim Endüstriyel Yat2,43-2,41-11,76
Otokar302,200,10-0,69
Oyak Çimento7,20-0,14-18,00
Oyak Yat. Ort.8,251,2319,53
Oylum Sınai Yatırımlar4,090,00-13,16
Özak GMYO4,15-0,24-18,63
Özbal Çelik Boru7,500,1314,50
Özderici GMYO1,660,61-25,23
Özerden Plastik10,176,4913,00
Pamukova Elektrik33,201,1055,72
Panora GMYO6,330,003,64
Papilon Savunma15,63-0,06-31,33
Park Elek.Madencilik5,160,19-3,91
Parsan29,26-0,4120,41
Pegasus81,700,129,52
Peker GMYO1,02-0,97-54,91
Penguen Gıda3,39-1,74-32,87
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,92-0,06

Pera GMYO1,340,75-23,50
Pergamon Dış Ticaret24,22-0,4132,14
Petkim6,320,0026,91
Petrokent Turizm2.691,00-10,00196,89
Pınar Et ve Un19,190,47-12,31
Pınar Su7,63-0,652,69
Pınar Süt18,21-1,14-19,25
Plastikkart14,292,95-1,11
Polisan Holding2,850,35-25,87
Politeknik Metal305,001,70-24,83
Prizma Press Matbaacılık4,67-2,10-14,78
QNB Finans Fin. Kir.91,65-1,45-26,86
QNB Finansbank44,520,95-36,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,904,36

Ral Yatırım Holding3,340,30-24,77
Ray Sigorta10,251,49-33,66
Reysaş GMYO3,69-2,12-32,29
Reysaş Lojistik3,89-3,23-24,82
Rhea Girişim2,13-0,47-42,74
Rodrigo Tekstil15,569,9613,49
Royal Halı3,43-0,29-0,29
RTA Laboratuvarları20,64-1,34-31,84
Sabancı Holding9,24-1,07-16,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,840,90-27,94
Sanel Mühendislik3,864,3212,87
Sanifoam Sünger15,022,2510,44
Sanko Pazarlama10,54-1,4013,73
Saray Matbaacılık5,19-1,33-40,82
Sarkuysan14,31-2,0564,53
Sasa Polyester33,32-1,24122,36
Say Yenilenebilir Enerji27,46-0,22222,68
Sekuro Plastik20,70-0,8648,28
Selçuk Ecza Deposu8,910,45-33,67
Selçuk Gıda3,87-2,52-22,29
Senkron Güvenlik32,601,8824,14
Serve Film Prodüksiyon15,50-3,06-3,13
Servet GMYO89,752,4014,48
Seyitler Kimya23,762,41-5,30
Silverline Endüstri5,37-1,10-37,56
Sinpaş GMYO4,142,48-0,96
Smartiks Yazılım5,67-1,22-36,00
Sodaş Sodyum Sanayii26,88-1,182,07
Söktaş4,950,41-2,75
Sönmez Filament40,06-0,84-42,93
Sönmez Pamuklu16,30-2,40-32,08
Sumaş Suni Tahta59,90-0,2516,88
Şeker Fin. Kir.6,480,471,25
Şekerbank1,120,90-25,83
Şişe Cam8,070,5012,72
Şok Marketler Ticaret10,920,37-13,47
T. Halk Bankası4,822,99-13,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,44-0,65-30,97
T.S.K.B.1,370,74-21,56
T.Tuborg18,00-0,88-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,00-2,13118,42
Tat Gıda8,82-0,23-23,71
TAV Havalimanları25,962,9321,88
Taze Kuru Gıda218,50-7,421,02
Tek-Art Turizm1,853,35-8,42
Tekfen Holding15,18-0,07-7,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,25-1,49-16,28
Temapol Polimer Plastik13,92-1,2821,04
TGS Dış Ticaret12,46-2,12-1,97
Tofaş Oto. Fab.30,260,40-2,11
Torunlar GMYO3,470,58-11,03
Trabzon Liman34,10-1,166,16
Trabzonspor Sportif2,54-0,394,10
Trend GMYO7,15-1,24-43,12
TSKB GMYO3,891,57-32,35
Tuğçelik11,42-5,8541,34
Tukaş6,830,15-29,51
Turcas Petrol4,12-1,67-15,05
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,35-0,21

Turkcell16,191,383,16
Tümosan Motor ve Traktör17,91-1,3227,29
Tüpraş103,000,00-4,63
Türk Hava Yolları14,040,368,75
Türk İlaç Serum38,84-1,17

Türk Prysmian Kablo12,223,561,31
Türk Telekom7,081,29-14,86
Türk Traktör183,900,057,94
Türker Proje Gayrimenkul146,10-0,5429,41
Türkiye Sigorta5,14-0,39-16,80
Ufuk Yatırım13,758,272,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,47-1,325,42
Ulusoy Elektrik57,65-0,0912,27
Ulusoy Un Sanayi5,443,826,91
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik2,09-1,42-10,68
Utopya Turizm26,50-2,14-31,70
Uzertaş Boya39,00-2,30-31,10
Ülker Bisküvi21,900,18-1,87
Vakıf Fin. Kir.10,153,47138,26
Vakıf GMYO2,23-1,76-33,04
Vakıf Yat. Ort.5,670,53-22,96
Vakıflar Bankası3,610,28-23,35
Vakko Tekstil13,91-2,73121,98
Vanet Gıda5,38-0,92-30,40
Verusa Holding52,800,1917,07
Verusaturk Girisim25,06-0,2491,59
Vestel31,16-0,5147,96
Vestel Beyaz Eşya49,160,8623,67
Viking Kağıt5,860,69-34,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,501,7246,07
Yapı ve Kredi Bank.2,210,45-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.74,850,813,41
Yataş14,98-1,643,67
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,445,710,91
Yeni Gimat GMYO13,43-0,5215,85
Yeşil GMYO1,140,00-17,39
Yeşil Yapı1,34-0,74-27,17
Yeşil Yatırım Holding77,00-1,53-19,24
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,300,00-6,74
Yonga Mobilya24,502,08-17,75
Yükselen Çelik5,442,063,98
Yünsa14,04-0,431,07
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,06-0,48-25,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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