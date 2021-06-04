Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.799,90
|-0,22
|-11,60
|İş Bankası (C)
|5,18
|0,78
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|290.000,00
|-9,59
|-23,68
|İş Fin.Kir.
|3,10
|0,00
|-19,69
|İş Girişim
|9,50
|-0,11
|-49,87
|İş GMYO
|1,87
|0,54
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|16,12
|-0,12
|-2,88
|İş Yat. Ort.
|2,87
|0,00
|-14,66
|İşbir Holding
|7.200,00
|-1,37
|163,00
|Işık Plastik
|30,50
|-0,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|-19,30
|İttifak Holding
|1,65
|-1,20
|-26,01
|İz Hayvancılık Tarım
|20,18
|-0,30
|12,11
|İzmir Demir Çelik
|2,23
|1,36
|-32,62
|İzmir Fırça
|6,49
|2,85
|16,73
|Jantsa Jant Sanayi
|86,60
|1,94
|108,94
|Kafein Yazılım
|25,58
|3,48
|19,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,43
|-0,56
|Kaplamin
|20,82
|0,39
|-38,40
|Kardemir (A)
|7,01
|-0,85
|17,82
|Kardemir (B)
|6,89
|-0,43
|30,74
|Kardemir (D)
|7,75
|1,04
|34,08
|Karel Elektronik
|30,84
|0,00
|33,74
|Karsan Otomotiv
|3,91
|-7,13
|20,31
|Karsu Tekstil
|9,06
|4,98
|5,96
|Kartonsan
|57,30
|-0,43
|-39,48
|Katmerciler Ekipman
|3,39
|-6,61
|10,06
|Kent Gıda
|266,00
|5,35
|-25,20
|Kerevitaş Gıda
|4,64
|0,00
|-29,48
|Kervan Gıda
|15,64
|-0,26
|18,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|-1,37
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,87
|0,00
|-25,50
|Klimasan Klima
|23,78
|2,06
|40,13
|Koç Holding
|18,92
|0,11
|-7,49
|Konfrut Gıda
|16,74
|2,83
|-0,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,05
|-3,25
|195,82
|Konya Çimento
|833,30
|-1,05
|-26,26
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,44
|-0,53
|44,31
|Koza Altın
|120,80
|1,43
|24,92
|Koza Madencilik
|16,69
|6,65
|7,75
|Körfez GMYO
|4,97
|1,02
|-14,31
|Kristal Kola
|2,03
|-0,49
|-48,21
|Kron Telekomünikasyon
|49,44
|1,44
|34,20
|Kuştur Kuşadası Turizm
|314,10
|-1,47
|99,68
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,34
|-0,85
|1,74
|Kütahya Porselen
|32,18
|-2,60
|-36,21
|Lider Faktoring
|2,88
|-3,68
|-15,54
|Link Bilgisayar
|33,10
|-0,66
|4,76
|Logo Yazılım
|143,50
|-0,35
|15,21
|Lokman Hekim Sağlık
|15,82
|-0,44
|47,13
|Lüks Kadife
|54,60
|-2,06
|88,93
|Makina Takım
|2,94
|-1,34
|-13,78
|Marka Yatırım Holding
|4,83
|0,21
|-24,88
|Marmaris Altınyunus
|214,10
|-2,33
|92,71
|Marshall
|276,80
|-0,61
|-9,75
|Martı GMYO
|1,24
|-3,88
|-54,91
|Martı Otel
|2,19
|0,46
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,18
|3,05
|Mavi Giyim
|48,32
|-0,37
|-7,43
|Mazhar Zorlu Holding
|41,06
|-3,21
|30,43
|Mega Polietilen
|7,80
|0,65
|1,83
|Menderes Tekstil
|2,21
|-0,45
|-28,48
|Mercan Kimya
|9,25
|0,54
|Merit Turizm
|216,00
|-10,00
|158,06
|Merko Gıda
|5,77
|-1,37
|-33,22
|Metemtur Yatırım
|25,00
|0,00
|13,12
|Metro Holding
|1,80
|0,56
|-13,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|0,42
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,87
|0,54
|-19,74
|Migros Ticaret
|34,32
|0,06
|-19,81
|Milpa
|4,13
|-1,67
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,79
|-0,83
|1,70
|MLP Sağlık
|22,12
|-0,63
|11,32
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,50
|7,91
|63,04
|Mondi Tire Kutsan
|7,03
|-2,36
|-7,50
|Naturel Enerji
|38,08
|2,42
|7,24
|Naturelgaz
|9,36
|1,63
|Net Holding
|5,46
|4,00
|59,18
|Netaş Telekom.
|21,30
|0,00
|-24,15
|Niğbaş Niğde Beton
|12,40
|0,73
|-76,15
|Nuh Çimento
|46,26
|-3,58
|-3,68
|Nurol GMYO
|13,36
|0,07
|83,26
|Odaş Elektrik
|2,12
|0,00
|-45,64
|Olmuksan-IP
|7,73
|-1,02
|-34,77
|Orge Enerji Elektrik
|10,12
|3,69
|37,13
|Orma Orman Mahsulleri
|33,00
|0,00
|124,18
|Osmanlı Menkul
|24,90
|-1,74
|-19,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|-2,41
|-11,76
|Otokar
|302,20
|0,10
|-0,69
|Oyak Çimento
|7,20
|-0,14
|-18,00
|Oyak Yat. Ort.
|8,25
|1,23
|19,53
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,09
|0,00
|-13,16
|Özak GMYO
|4,15
|-0,24
|-18,63
|Özbal Çelik Boru
|7,50
|0,13
|14,50
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|-25,23
|Özerden Plastik
|10,17
|6,49
|13,00
|Pamukova Elektrik
|33,20
|1,10
|55,72
|Panora GMYO
|6,33
|0,00
|3,64
|Papilon Savunma
|15,63
|-0,06
|-31,33
|Park Elek.Madencilik
|5,16
|0,19
|-3,91
|Parsan
|29,26
|-0,41
|20,41
|Pegasus
|81,70
|0,12
|9,52
|Peker GMYO
|1,02
|-0,97
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,39
|-1,74
|-32,87
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,92
|-0,06
|Pera GMYO
|1,34
|0,75
|-23,50
|Pergamon Dış Ticaret
|24,22
|-0,41
|32,14
|Petkim
|6,32
|0,00
|26,91
|Petrokent Turizm
|2.691,00
|-10,00
|196,89
|Pınar Et ve Un
|19,19
|0,47
|-12,31
|Pınar Su
|7,63
|-0,65
|2,69
|Pınar Süt
|18,21
|-1,14
|-19,25
|Plastikkart
|14,29
|2,95
|-1,11
|Polisan Holding
|2,85
|0,35
|-25,87
|Politeknik Metal
|305,00
|1,70
|-24,83
|Prizma Press Matbaacılık
|4,67
|-2,10
|-14,78
|QNB Finans Fin. Kir.
|91,65
|-1,45
|-26,86
|QNB Finansbank
|44,52
|0,95
|-36,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,90
|4,36
|Ral Yatırım Holding
|3,34
|0,30
|-24,77
|Ray Sigorta
|10,25
|1,49
|-33,66
|Reysaş GMYO
|3,69
|-2,12
|-32,29
|Reysaş Lojistik
|3,89
|-3,23
|-24,82
|Rhea Girişim
|2,13
|-0,47
|-42,74
|Rodrigo Tekstil
|15,56
|9,96
|13,49
|Royal Halı
|3,43
|-0,29
|-0,29
|RTA Laboratuvarları
|20,64
|-1,34
|-31,84
|Sabancı Holding
|9,24
|-1,07
|-16,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,84
|0,90
|-27,94
|Sanel Mühendislik
|3,86
|4,32
|12,87
|Sanifoam Sünger
|15,02
|2,25
|10,44
|Sanko Pazarlama
|10,54
|-1,40
|13,73
|Saray Matbaacılık
|5,19
|-1,33
|-40,82
|Sarkuysan
|14,31
|-2,05
|64,53
|Sasa Polyester
|33,32
|-1,24
|122,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,46
|-0,22
|222,68
|Sekuro Plastik
|20,70
|-0,86
|48,28
|Selçuk Ecza Deposu
|8,91
|0,45
|-33,67
|Selçuk Gıda
|3,87
|-2,52
|-22,29
|Senkron Güvenlik
|32,60
|1,88
|24,14
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-3,06
|-3,13
|Servet GMYO
|89,75
|2,40
|14,48
|Seyitler Kimya
|23,76
|2,41
|-5,30
|Silverline Endüstri
|5,37
|-1,10
|-37,56
|Sinpaş GMYO
|4,14
|2,48
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,67
|-1,22
|-36,00
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,88
|-1,18
|2,07
|Söktaş
|4,95
|0,41
|-2,75
|Sönmez Filament
|40,06
|-0,84
|-42,93
|Sönmez Pamuklu
|16,30
|-2,40
|-32,08
|Sumaş Suni Tahta
|59,90
|-0,25
|16,88
|Şeker Fin. Kir.
|6,48
|0,47
|1,25
|Şekerbank
|1,12
|0,90
|-25,83
|Şişe Cam
|8,07
|0,50
|12,72
|Şok Marketler Ticaret
|10,92
|0,37
|-13,47
|T. Halk Bankası
|4,82
|2,99
|-13,31
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|21,44
|-0,65
|-30,97
|T.S.K.B.
|1,37
|0,74
|-21,56
|T.Tuborg
|18,00
|-0,88
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|23,00
|-2,13
|118,42
|Tat Gıda
|8,82
|-0,23
|-23,71
|TAV Havalimanları
|25,96
|2,93
|21,88
|Taze Kuru Gıda
|218,50
|-7,42
|1,02
|Tek-Art Turizm
|1,85
|3,35
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,18
|-0,07
|-7,44
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,25
|-1,49
|-16,28
|Temapol Polimer Plastik
|13,92
|-1,28
|21,04
|TGS Dış Ticaret
|12,46
|-2,12
|-1,97
|Tofaş Oto. Fab.
|30,26
|0,40
|-2,11
|Torunlar GMYO
|3,47
|0,58
|-11,03
|Trabzon Liman
|34,10
|-1,16
|6,16
|Trabzonspor Sportif
|2,54
|-0,39
|4,10
|Trend GMYO
|7,15
|-1,24
|-43,12
|TSKB GMYO
|3,89
|1,57
|-32,35
|Tuğçelik
|11,42
|-5,85
|41,34
|Tukaş
|6,83
|0,15
|-29,51
|Turcas Petrol
|4,12
|-1,67
|-15,05
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,35
|-0,21
|Turkcell
|16,19
|1,38
|3,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,91
|-1,32
|27,29
|Tüpraş
|103,00
|0,00
|-4,63
|Türk Hava Yolları
|14,04
|0,36
|8,75
|Türk İlaç Serum
|38,84
|-1,17
|Türk Prysmian Kablo
|12,22
|3,56
|1,31
|Türk Telekom
|7,08
|1,29
|-14,86
|Türk Traktör
|183,90
|0,05
|7,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,10
|-0,54
|29,41
|Türkiye Sigorta
|5,14
|-0,39
|-16,80
|Ufuk Yatırım
|13,75
|8,27
|2,61
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,47
|-1,32
|5,42
|Ulusoy Elektrik
|57,65
|-0,09
|12,27
|Ulusoy Un Sanayi
|5,44
|3,82
|6,91
|Umpaş Holding
|1,40
|0,00
|-46,36
|Uşak Seramik
|2,09
|-1,42
|-10,68
|Utopya Turizm
|26,50
|-2,14
|-31,70
|Uzertaş Boya
|39,00
|-2,30
|-31,10
|Ülker Bisküvi
|21,90
|0,18
|-1,87
|Vakıf Fin. Kir.
|10,15
|3,47
|138,26
|Vakıf GMYO
|2,23
|-1,76
|-33,04
|Vakıf Yat. Ort.
|5,67
|0,53
|-22,96
|Vakıflar Bankası
|3,61
|0,28
|-23,35
|Vakko Tekstil
|13,91
|-2,73
|121,98
|Vanet Gıda
|5,38
|-0,92
|-30,40
|Verusa Holding
|52,80
|0,19
|17,07
|Verusaturk Girisim
|25,06
|-0,24
|91,59
|Vestel
|31,16
|-0,51
|47,96
|Vestel Beyaz Eşya
|49,16
|0,86
|23,67
|Viking Kağıt
|5,86
|0,69
|-34,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,50
|1,72
|46,07
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,45
|-26,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|74,85
|0,81
|3,41
|Yataş
|14,98
|-1,64
|3,67
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,44
|5,71
|0,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,43
|-0,52
|15,85
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,00
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,34
|-0,74
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|77,00
|-1,53
|-19,24
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,30
|0,00
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,50
|2,08
|-17,75
|Yükselen Çelik
|5,44
|2,06
|3,98
|Yünsa
|14,04
|-0,43
|1,07
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|-0,61
|Zorlu Enerji
|2,06
|-0,48
|-25,63
(Son)
Kaynak: AA
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