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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.06.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.250,00-1,54-12,96
İş Bankası (C)5,281,93-22,27
İş Bankası (Kur.)291.000,000,34-23,42
İş Fin.Kir.3,130,97-18,91
İş Girişim9,48-0,21-49,97
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.15,85-1,67-4,50
İş Yat. Ort.2,890,70-14,07
İşbir Holding7.006,00-2,69155,92
Işık Plastik31,262,49

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,671,21-25,11
İz Hayvancılık Tarım20,501,5913,89
İzmir Demir Çelik2,21-0,90-33,22
İzmir Fırça6,28-3,2412,95
Jantsa Jant Sanayi93,007,39124,38
Kafein Yazılım25,961,4921,65
Kalekim Kimyevi Maddeler12,460,24

Kaplamin20,58-1,15-39,11
Kardemir (A)7,00-0,1417,65
Kardemir (B)6,88-0,1530,55
Kardemir (D)7,790,5234,78
Karel Elektronik31,201,1735,30
Karsan Otomotiv3,90-0,2620,00
Karsu Tekstil9,262,218,30
Kartonsan57,600,52-39,16
Katmerciler Ekipman3,420,8811,04
Kent Gıda256,00-3,76-28,01
Kerevitaş Gıda4,680,86-28,88
Kervan Gıda15,660,1318,46
Kervansaray Yat. Holding0,720,00-42,86
Kiler GMYO1,880,53-25,10
Klimasan Klima24,482,9444,25
Koç Holding19,201,48-6,12
Konfrut Gıda16,48-1,55-2,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,00-1,50191,39
Konya Çimento831,50-0,22-26,42
Kordsa Teknik Tekstil22,600,7145,34
Koza Altın125,303,7329,58
Koza Madencilik16,700,067,81
Körfez GMYO4,990,40-13,97
Kristal Kola2,082,46-46,94
Kron Telekomünikasyon49,500,1234,36
Kuştur Kuşadası Turizm305,80-2,6494,41
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,432,17
Kütahya Porselen32,440,81-35,70
Lider Faktoring2,87-0,35-15,84
Link Bilgisayar33,00-0,304,44
Logo Yazılım140,70-1,9512,96
Lokman Hekim Sağlık15,69-0,8245,92
Lüks Kadife54,700,1889,27
Makina Takım3,012,38-11,73
Marka Yatırım Holding4,78-1,04-25,66
Marmaris Altınyunus215,000,4293,52
Marshall272,50-1,55-11,15
Martı GMYO1,261,61-54,18
Martı Otel2,17-0,911,88
Matriks Bilgi Dağıtım35,04-0,40

Mavi Giyim48,440,25-7,20
Mazhar Zorlu Holding40,10-2,3427,38
Mega Polietilen7,820,262,09
Menderes Tekstil2,220,45-28,16
Mercan Kimya9,280,32

Merit Turizm219,001,39161,65
Merko Gıda5,770,00-33,22
Metemtur Yatırım22,50-10,001,81
Metro Holding1,810,56-12,98
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,42-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,880,53-19,31
Migros Ticaret34,380,17-19,67
Milpa4,09-0,97-11,09
Mistral GMYO4,851,252,97
MLP Sağlık21,82-1,369,81
MMC San. ve Tic. Yat.7,40-1,3360,87
Mondi Tire Kutsan6,94-1,28-8,68
Naturel Enerji41,047,7715,58
Naturelgaz9,18-1,92

Net Holding5,490,5560,06
Netaş Telekom.21,340,19-24,00
Niğbaş Niğde Beton12,21-1,53-76,52
Nuh Çimento46,00-0,56-4,22
Nurol GMYO13,28-0,6082,17
Odaş Elektrik2,07-2,36-46,92
Olmuksan-IP7,56-2,20-36,20
Orge Enerji Elektrik10,05-0,6936,18
Orma Orman Mahsulleri31,50-4,55113,99
Osmanlı Menkul27,389,96-11,51
Ostim Endüstriyel Yat2,41-0,82-12,48
Otokar310,002,581,88
Oyak Çimento7,301,39-16,86
Oyak Yat. Ort.8,04-2,5516,49
Oylum Sınai Yatırımlar4,00-2,20-15,07
Özak GMYO4,180,72-18,04
Özbal Çelik Boru7,41-1,2013,13
Özderici GMYO1,670,60-24,77
Özerden Plastik9,96-2,0610,67
Pamukova Elektrik34,002,4159,47
Panora GMYO6,350,323,97
Papilon Savunma15,740,70-30,84
Park Elek.Madencilik5,241,55-2,42
Parsan29,862,0522,88
Pegasus82,500,9810,59
Peker GMYO1,020,00-54,91
Penguen Gıda3,34-1,47-33,86
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,940,06

Pera GMYO1,361,49-22,36
Pergamon Dış Ticaret24,641,7334,43
Petkim6,26-0,9525,70
Petrokent Turizm2.458,70-8,63171,26
Pınar Et ve Un19,190,00-12,31
Pınar Su7,700,923,63
Pınar Süt18,280,38-18,93
Plastikkart14,300,07-1,04
Polisan Holding2,881,05-25,09
Politeknik Metal308,000,98-24,09
Prizma Press Matbaacılık4,57-2,14-16,61
QNB Finans Fin. Kir.92,100,49-26,50
QNB Finansbank45,442,07-35,41
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,385,94

Ral Yatırım Holding3,401,80-23,42
Ray Sigorta10,451,95-32,36
Reysaş GMYO3,915,96-28,26
Reysaş Lojistik4,279,77-17,47
Rhea Girişim2,161,41-41,94
Rodrigo Tekstil17,119,9624,80
Royal Halı3,40-0,87-1,16
RTA Laboratuvarları20,60-0,19-31,97
Sabancı Holding9,482,60-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık7,880,51-27,57
Sanel Mühendislik3,83-0,7811,99
Sanifoam Sünger15,473,0013,75
Sanko Pazarlama10,50-0,3813,30
Saray Matbaacılık5,546,74-36,83
Sarkuysan13,95-2,5260,39
Sasa Polyester33,781,38125,43
Say Yenilenebilir Enerji27,36-0,36221,50
Sekuro Plastik20,30-1,9345,42
Selçuk Ecza Deposu9,051,57-32,62
Selçuk Gıda4,003,36-19,68
Senkron Güvenlik32,58-0,0624,07
Serve Film Prodüksiyon15,681,16-2,00
Servet GMYO90,100,3914,92
Seyitler Kimya24,663,79-1,72
Silverline Endüstri5,583,91-35,12
Sinpaş GMYO4,344,833,83
Smartiks Yazılım5,710,71-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii26,54-1,260,77
Söktaş4,86-1,82-4,52
Sönmez Filament40,00-0,15-43,02
Sönmez Pamuklu15,45-5,21-35,63
Sumaş Suni Tahta61,502,6720,00
Şeker Fin. Kir.6,38-1,54-0,31
Şekerbank1,141,79-24,50
Şişe Cam8,191,4914,39
Şok Marketler Ticaret11,031,01-12,60
T. Halk Bankası4,922,07-11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,685,78-26,98
T.S.K.B.1,391,46-20,41
T.Tuborg18,000,00-0,39
Taç Tarım Ürünleri23,441,91122,60
Tat Gıda8,890,79-23,11
TAV Havalimanları25,84-0,4621,31
Taze Kuru Gıda203,50-6,86-5,92
Tek-Art Turizm1,871,08-7,43
Tekfen Holding15,512,17-5,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,22-0,41-16,63
Temapol Polimer Plastik14,030,7922,00
TGS Dış Ticaret12,45-0,08-2,05
Tofaş Oto. Fab.30,480,73-1,39
Torunlar GMYO3,480,29-10,77
Trabzon Liman33,20-2,643,36
Trabzonspor Sportif2,633,547,79
Trend GMYO7,00-2,10-44,31
TSKB GMYO3,931,03-31,65
Tuğçelik10,97-3,9435,77
Tukaş6,951,76-28,28
Turcas Petrol4,00-2,91-17,53
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,360,11

Turkcell16,310,743,93
Tümosan Motor ve Traktör17,960,2827,65
Tüpraş102,90-0,10-4,72
Türk Hava Yolları14,281,7110,61
Türk İlaç Serum38,40-1,13

Türk Prysmian Kablo11,90-2,62-1,35
Türk Telekom7,242,26-12,93
Türk Traktör183,50-0,227,71
Türker Proje Gayrimenkul146,600,3429,85
Türkiye Sigorta5,170,58-16,32
Ufuk Yatırım14,505,458,21
Ulaşlar Turizm Yat.4,42-1,124,25
Ulusoy Elektrik58,150,8713,24
Ulusoy Un Sanayi5,521,478,48
Umpaş Holding1,39-0,71-46,74
Uşak Seramik2,100,48-10,26
Utopya Turizm26,00-1,89-32,99
Uzertaş Boya40,403,59-28,62
Ülker Bisküvi22,161,19-0,71
Ünlü Yatırım Holding6,54

Vakıf Fin. Kir.9,97-1,77134,04
Vakıf GMYO2,261,35-32,14
Vakıf Yat. Ort.5,731,06-22,15
Vakıflar Bankası3,671,66-22,08
Vakko Tekstil14,604,96132,99
Vanet Gıda5,34-0,74-30,92
Verusa Holding53,000,3817,52
Verusaturk Girisim25,441,5294,50
Vestel31,260,3248,43
Vestel Beyaz Eşya50,101,9126,04
Viking Kağıt5,860,00-34,89
Yapı Kredi Koray GMYO6,510,1546,29
Yapı ve Kredi Bank.2,241,36-25,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.73,15-2,271,06
Yataş15,151,134,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,23-4,73-3,86
Yeni Gimat GMYO13,460,2216,11
Yeşil GMYO1,140,00-17,39
Yeşil Yapı1,340,00-27,17
Yeşil Yatırım Holding72,00-6,49-24,49
Yibitaş İnşaat Malzeme14.549,100,00-6,74
Yonga Mobilya24,00-2,04-19,43
Yükselen Çelik5,33-2,021,88
Yünsa13,90-1,000,06
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,03-1,46-26,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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