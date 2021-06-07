Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|35.250,00
|-1,54
|-12,96
|İş Bankası (C)
|5,28
|1,93
|-22,27
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|0,34
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,13
|0,97
|-18,91
|İş Girişim
|9,48
|-0,21
|-49,97
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|15,85
|-1,67
|-4,50
|İş Yat. Ort.
|2,89
|0,70
|-14,07
|İşbir Holding
|7.006,00
|-2,69
|155,92
|Işık Plastik
|31,26
|2,49
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,67
|1,21
|-25,11
|İz Hayvancılık Tarım
|20,50
|1,59
|13,89
|İzmir Demir Çelik
|2,21
|-0,90
|-33,22
|İzmir Fırça
|6,28
|-3,24
|12,95
|Jantsa Jant Sanayi
|93,00
|7,39
|124,38
|Kafein Yazılım
|25,96
|1,49
|21,65
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,46
|0,24
|Kaplamin
|20,58
|-1,15
|-39,11
|Kardemir (A)
|7,00
|-0,14
|17,65
|Kardemir (B)
|6,88
|-0,15
|30,55
|Kardemir (D)
|7,79
|0,52
|34,78
|Karel Elektronik
|31,20
|1,17
|35,30
|Karsan Otomotiv
|3,90
|-0,26
|20,00
|Karsu Tekstil
|9,26
|2,21
|8,30
|Kartonsan
|57,60
|0,52
|-39,16
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|0,88
|11,04
|Kent Gıda
|256,00
|-3,76
|-28,01
|Kerevitaş Gıda
|4,68
|0,86
|-28,88
|Kervan Gıda
|15,66
|0,13
|18,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,72
|0,00
|-42,86
|Kiler GMYO
|1,88
|0,53
|-25,10
|Klimasan Klima
|24,48
|2,94
|44,25
|Koç Holding
|19,20
|1,48
|-6,12
|Konfrut Gıda
|16,48
|-1,55
|-2,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|69,00
|-1,50
|191,39
|Konya Çimento
|831,50
|-0,22
|-26,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,60
|0,71
|45,34
|Koza Altın
|125,30
|3,73
|29,58
|Koza Madencilik
|16,70
|0,06
|7,81
|Körfez GMYO
|4,99
|0,40
|-13,97
|Kristal Kola
|2,08
|2,46
|-46,94
|Kron Telekomünikasyon
|49,50
|0,12
|34,36
|Kuştur Kuşadası Turizm
|305,80
|-2,64
|94,41
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,35
|0,43
|2,17
|Kütahya Porselen
|32,44
|0,81
|-35,70
|Lider Faktoring
|2,87
|-0,35
|-15,84
|Link Bilgisayar
|33,00
|-0,30
|4,44
|Logo Yazılım
|140,70
|-1,95
|12,96
|Lokman Hekim Sağlık
|15,69
|-0,82
|45,92
|Lüks Kadife
|54,70
|0,18
|89,27
|Makina Takım
|3,01
|2,38
|-11,73
|Marka Yatırım Holding
|4,78
|-1,04
|-25,66
|Marmaris Altınyunus
|215,00
|0,42
|93,52
|Marshall
|272,50
|-1,55
|-11,15
|Martı GMYO
|1,26
|1,61
|-54,18
|Martı Otel
|2,17
|-0,91
|1,88
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,04
|-0,40
|Mavi Giyim
|48,44
|0,25
|-7,20
|Mazhar Zorlu Holding
|40,10
|-2,34
|27,38
|Mega Polietilen
|7,82
|0,26
|2,09
|Menderes Tekstil
|2,22
|0,45
|-28,16
|Mercan Kimya
|9,28
|0,32
|Merit Turizm
|219,00
|1,39
|161,65
|Merko Gıda
|5,77
|0,00
|-33,22
|Metemtur Yatırım
|22,50
|-10,00
|1,81
|Metro Holding
|1,81
|0,56
|-12,98
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,41
|0,42
|-16,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,88
|0,53
|-19,31
|Migros Ticaret
|34,38
|0,17
|-19,67
|Milpa
|4,09
|-0,97
|-11,09
|Mistral GMYO
|4,85
|1,25
|2,97
|MLP Sağlık
|21,82
|-1,36
|9,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,40
|-1,33
|60,87
|Mondi Tire Kutsan
|6,94
|-1,28
|-8,68
|Naturel Enerji
|41,04
|7,77
|15,58
|Naturelgaz
|9,18
|-1,92
|Net Holding
|5,49
|0,55
|60,06
|Netaş Telekom.
|21,34
|0,19
|-24,00
|Niğbaş Niğde Beton
|12,21
|-1,53
|-76,52
|Nuh Çimento
|46,00
|-0,56
|-4,22
|Nurol GMYO
|13,28
|-0,60
|82,17
|Odaş Elektrik
|2,07
|-2,36
|-46,92
|Olmuksan-IP
|7,56
|-2,20
|-36,20
|Orge Enerji Elektrik
|10,05
|-0,69
|36,18
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|-4,55
|113,99
|Osmanlı Menkul
|27,38
|9,96
|-11,51
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,41
|-0,82
|-12,48
|Otokar
|310,00
|2,58
|1,88
|Oyak Çimento
|7,30
|1,39
|-16,86
|Oyak Yat. Ort.
|8,04
|-2,55
|16,49
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|-2,20
|-15,07
|Özak GMYO
|4,18
|0,72
|-18,04
|Özbal Çelik Boru
|7,41
|-1,20
|13,13
|Özderici GMYO
|1,67
|0,60
|-24,77
|Özerden Plastik
|9,96
|-2,06
|10,67
|Pamukova Elektrik
|34,00
|2,41
|59,47
|Panora GMYO
|6,35
|0,32
|3,97
|Papilon Savunma
|15,74
|0,70
|-30,84
|Park Elek.Madencilik
|5,24
|1,55
|-2,42
|Parsan
|29,86
|2,05
|22,88
|Pegasus
|82,50
|0,98
|10,59
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,34
|-1,47
|-33,86
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,94
|0,06
|Pera GMYO
|1,36
|1,49
|-22,36
|Pergamon Dış Ticaret
|24,64
|1,73
|34,43
|Petkim
|6,26
|-0,95
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.458,70
|-8,63
|171,26
|Pınar Et ve Un
|19,19
|0,00
|-12,31
|Pınar Su
|7,70
|0,92
|3,63
|Pınar Süt
|18,28
|0,38
|-18,93
|Plastikkart
|14,30
|0,07
|-1,04
|Polisan Holding
|2,88
|1,05
|-25,09
|Politeknik Metal
|308,00
|0,98
|-24,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,57
|-2,14
|-16,61
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,10
|0,49
|-26,50
|QNB Finansbank
|45,44
|2,07
|-35,41
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,38
|5,94
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|1,80
|-23,42
|Ray Sigorta
|10,45
|1,95
|-32,36
|Reysaş GMYO
|3,91
|5,96
|-28,26
|Reysaş Lojistik
|4,27
|9,77
|-17,47
|Rhea Girişim
|2,16
|1,41
|-41,94
|Rodrigo Tekstil
|17,11
|9,96
|24,80
|Royal Halı
|3,40
|-0,87
|-1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,60
|-0,19
|-31,97
|Sabancı Holding
|9,48
|2,60
|-14,02
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,88
|0,51
|-27,57
|Sanel Mühendislik
|3,83
|-0,78
|11,99
|Sanifoam Sünger
|15,47
|3,00
|13,75
|Sanko Pazarlama
|10,50
|-0,38
|13,30
|Saray Matbaacılık
|5,54
|6,74
|-36,83
|Sarkuysan
|13,95
|-2,52
|60,39
|Sasa Polyester
|33,78
|1,38
|125,43
|Say Yenilenebilir Enerji
|27,36
|-0,36
|221,50
|Sekuro Plastik
|20,30
|-1,93
|45,42
|Selçuk Ecza Deposu
|9,05
|1,57
|-32,62
|Selçuk Gıda
|4,00
|3,36
|-19,68
|Senkron Güvenlik
|32,58
|-0,06
|24,07
|Serve Film Prodüksiyon
|15,68
|1,16
|-2,00
|Servet GMYO
|90,10
|0,39
|14,92
|Seyitler Kimya
|24,66
|3,79
|-1,72
|Silverline Endüstri
|5,58
|3,91
|-35,12
|Sinpaş GMYO
|4,34
|4,83
|3,83
|Smartiks Yazılım
|5,71
|0,71
|-35,55
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,54
|-1,26
|0,77
|Söktaş
|4,86
|-1,82
|-4,52
|Sönmez Filament
|40,00
|-0,15
|-43,02
|Sönmez Pamuklu
|15,45
|-5,21
|-35,63
|Sumaş Suni Tahta
|61,50
|2,67
|20,00
|Şeker Fin. Kir.
|6,38
|-1,54
|-0,31
|Şekerbank
|1,14
|1,79
|-24,50
|Şişe Cam
|8,19
|1,49
|14,39
|Şok Marketler Ticaret
|11,03
|1,01
|-12,60
|T. Halk Bankası
|4,92
|2,07
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|22,68
|5,78
|-26,98
|T.S.K.B.
|1,39
|1,46
|-20,41
|T.Tuborg
|18,00
|0,00
|-0,39
|Taç Tarım Ürünleri
|23,44
|1,91
|122,60
|Tat Gıda
|8,89
|0,79
|-23,11
|TAV Havalimanları
|25,84
|-0,46
|21,31
|Taze Kuru Gıda
|203,50
|-6,86
|-5,92
|Tek-Art Turizm
|1,87
|1,08
|-7,43
|Tekfen Holding
|15,51
|2,17
|-5,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|-0,41
|-16,63
|Temapol Polimer Plastik
|14,03
|0,79
|22,00
|TGS Dış Ticaret
|12,45
|-0,08
|-2,05
|Tofaş Oto. Fab.
|30,48
|0,73
|-1,39
|Torunlar GMYO
|3,48
|0,29
|-10,77
|Trabzon Liman
|33,20
|-2,64
|3,36
|Trabzonspor Sportif
|2,63
|3,54
|7,79
|Trend GMYO
|7,00
|-2,10
|-44,31
|TSKB GMYO
|3,93
|1,03
|-31,65
|Tuğçelik
|10,97
|-3,94
|35,77
|Tukaş
|6,95
|1,76
|-28,28
|Turcas Petrol
|4,00
|-2,91
|-17,53
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,36
|0,11
|Turkcell
|16,31
|0,74
|3,93
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,96
|0,28
|27,65
|Tüpraş
|102,90
|-0,10
|-4,72
|Türk Hava Yolları
|14,28
|1,71
|10,61
|Türk İlaç Serum
|38,40
|-1,13
|Türk Prysmian Kablo
|11,90
|-2,62
|-1,35
|Türk Telekom
|7,24
|2,26
|-12,93
|Türk Traktör
|183,50
|-0,22
|7,71
|Türker Proje Gayrimenkul
|146,60
|0,34
|29,85
|Türkiye Sigorta
|5,17
|0,58
|-16,32
|Ufuk Yatırım
|14,50
|5,45
|8,21
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,42
|-1,12
|4,25
|Ulusoy Elektrik
|58,15
|0,87
|13,24
|Ulusoy Un Sanayi
|5,52
|1,47
|8,48
|Umpaş Holding
|1,39
|-0,71
|-46,74
|Uşak Seramik
|2,10
|0,48
|-10,26
|Utopya Turizm
|26,00
|-1,89
|-32,99
|Uzertaş Boya
|40,40
|3,59
|-28,62
|Ülker Bisküvi
|22,16
|1,19
|-0,71
|Ünlü Yatırım Holding
|6,54
|Vakıf Fin. Kir.
|9,97
|-1,77
|134,04
|Vakıf GMYO
|2,26
|1,35
|-32,14
|Vakıf Yat. Ort.
|5,73
|1,06
|-22,15
|Vakıflar Bankası
|3,67
|1,66
|-22,08
|Vakko Tekstil
|14,60
|4,96
|132,99
|Vanet Gıda
|5,34
|-0,74
|-30,92
|Verusa Holding
|53,00
|0,38
|17,52
|Verusaturk Girisim
|25,44
|1,52
|94,50
|Vestel
|31,26
|0,32
|48,43
|Vestel Beyaz Eşya
|50,10
|1,91
|26,04
|Viking Kağıt
|5,86
|0,00
|-34,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,51
|0,15
|46,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,24
|1,36
|-25,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|73,15
|-2,27
|1,06
|Yataş
|15,15
|1,13
|4,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,23
|-4,73
|-3,86
|Yeni Gimat GMYO
|13,46
|0,22
|16,11
|Yeşil GMYO
|1,14
|0,00
|-17,39
|Yeşil Yapı
|1,34
|0,00
|-27,17
|Yeşil Yatırım Holding
|72,00
|-6,49
|-24,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.549,10
|0,00
|-6,74
|Yonga Mobilya
|24,00
|-2,04
|-19,43
|Yükselen Çelik
|5,33
|-2,02
|1,88
|Yünsa
|13,90
|-1,00
|0,06
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,03
|-1,46
|-26,71
(Son)
Kaynak: AA
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