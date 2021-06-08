Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 36.000,10 2,13 -11,11 İş Bankası (C) 5,26 -0,38 -22,56 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 0,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,21 2,56 -16,84 İş Girişim 10,42 9,92 -45,01 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 16,00 0,95 -3,60 İş Yat. Ort. 2,91 0,69 -13,47 İşbir Holding 6.610,40 -5,65 141,47 Işık Plastik 30,88 -1,22 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 0,00 -19,30 İttifak Holding 1,76 5,39 -21,08 İz Hayvancılık Tarım 20,10 -1,95 11,67 İzmir Demir Çelik 2,24 1,36 -32,32 İzmir Fırça 6,19 -1,43 11,33 Jantsa Jant Sanayi 92,35 -0,70 122,81 Kafein Yazılım 25,24 -2,77 18,28 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,83 2,97 Kaplamin 19,75 -4,03 -41,57 Kardemir (A) 6,99 -0,14 17,48 Kardemir (B) 6,92 0,58 31,31 Kardemir (D) 7,75 -0,51 34,08 Karel Elektronik 31,20 0,00 35,30 Karsan Otomotiv 3,80 -2,56 16,92 Karsu Tekstil 8,90 -3,89 4,09 Kartonsan 57,20 -0,69 -39,58 Katmerciler Ekipman 3,47 1,46 12,66 Kent Gıda 256,00 0,00 -28,01 Kerevitaş Gıda 4,75 1,50 -27,81 Kervan Gıda 15,67 0,06 18,53 Kervansaray Yat. Holding 0,71 -1,39 -43,65 Kiler GMYO 1,90 1,06 -24,30 Klimasan Klima 24,18 -1,23 42,49 Koç Holding 19,25 0,26 -5,88 Konfrut Gıda 16,55 0,42 -2,07 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,00 -1,45 187,16 Konya Çimento 824,10 -0,89 -27,07 Kordsa Teknik Tekstil 22,36 -1,06 43,79 Koza Altın 125,20 -0,08 29,47 Koza Madencilik 16,27 -2,57 5,04 Körfez GMYO 4,93 -1,20 -15,00 Kristal Kola 2,10 0,96 -46,43 Kron Telekomünikasyon 49,80 0,61 35,18 Kuştur Kuşadası Turizm 299,90 -1,93 90,65 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,33 -0,85 1,30 Kütahya Porselen 32,18 -0,80 -36,21 Lider Faktoring 2,88 0,35 -15,54 Link Bilgisayar 33,28 0,85 5,33 Logo Yazılım 143,00 1,63 14,80 Lokman Hekim Sağlık 15,54 -0,96 44,53 Lüks Kadife 53,65 -1,92 85,64 Makina Takım 3,00 -0,33 -12,02 Marka Yatırım Holding 5,09 6,49 -20,84 Marmaris Altınyunus 214,60 -0,19 93,16 Marshall 270,30 -0,81 -11,87 Martı GMYO 1,18 -6,35 -57,09 Martı Otel 2,19 0,92 2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 35,16 0,34 Mavi Giyim 48,48 0,08 -7,13 Mazhar Zorlu Holding 39,78 -0,80 26,37 Mega Polietilen 7,82 0,00 2,09 Menderes Tekstil 2,20 -0,90 -28,80 Mercan Kimya 9,56 3,02 Merit Turizm 197,10 -10,00 135,48 Merko Gıda 5,72 -0,87 -33,80 Metemtur Yatırım 20,50 -8,89 -7,24 Metro Holding 1,80 -0,55 -13,46 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 -0,41 -16,96 Metro Yatırım Ortaklığı 1,98 5,32 -15,02 Migros Ticaret 34,16 -0,64 -20,19 Milpa 4,07 -0,49 -11,52 Mistral GMYO 4,84 -0,21 2,76 MLP Sağlık 22,00 0,82 10,72 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 -5,41 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,05 1,59 -7,24 Naturel Enerji 40,12 -2,24 12,99 Naturelgaz 9,04 -1,53 Net Holding 5,07 -7,65 47,81 Netaş Telekom. 21,96 2,91 -21,79 Niğbaş Niğde Beton 12,00 -1,72 -76,92 Nuh Çimento 45,68 -0,70 -4,89 Nurol GMYO 12,75 -3,99 74,90 Odaş Elektrik 2,15 3,86 -44,87 Olmuksan-IP 7,62 0,79 -35,70 Orge Enerji Elektrik 9,97 -0,80 35,09 Orma Orman Mahsulleri 31,00 -1,59 110,60 Osmanlı Menkul 27,80 1,53 -10,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,43 0,83 -11,76 Otokar 305,80 -1,35 0,50 Oyak Çimento 7,30 0,00 -16,86 Oyak Yat. Ort. 8,06 0,25 16,78 Oylum Sınai Yatırımlar 4,03 0,75 -14,44 Özak GMYO 4,23 1,20 -17,06 Özbal Çelik Boru 7,33 -1,08 11,91 Özderici GMYO 1,74 4,19 -21,62 Özerden Plastik 9,30 -6,63 3,33 Pamukova Elektrik 33,64 -1,06 57,79 Panora GMYO 6,40 0,79 4,78 Papilon Savunma 15,80 0,38 -30,58 Park Elek.Madencilik 5,22 -0,38 -2,79 Parsan 31,40 5,16 29,22 Pegasus 82,75 0,30 10,92 Peker GMYO 1,02 0,00 -54,91 Penguen Gıda 3,35 0,30 -33,66 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,96 0,06 Pera GMYO 1,38 1,47 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 24,68 0,16 34,65 Petkim 6,26 0,00 25,70 Petrokent Turizm 2.480,00 0,87 173,61 Pınar Et ve Un 19,44 1,30 -11,17 Pınar Su 7,61 -1,17 2,42 Pınar Süt 18,50 1,20 -17,96 Plastikkart 15,01 4,97 3,88 Polisan Holding 2,92 1,39 -24,05 Politeknik Metal 305,50 -0,81 -24,70 Prizma Press Matbaacılık 4,58 0,22 -16,42 QNB Finans Fin. Kir. 92,75 0,71 -25,98 QNB Finansbank 46,40 2,11 -34,04 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -0,68 Ral Yatırım Holding 3,36 -1,18 -24,32 Ray Sigorta 10,14 -2,97 -34,37 Reysaş GMYO 3,83 -2,05 -29,72 Reysaş Lojistik 4,37 2,34 -15,54 Rhea Girişim 2,19 1,39 -41,13 Rodrigo Tekstil 18,82 9,99 37,27 Royal Halı 3,48 2,35 1,16 RTA Laboratuvarları 20,56 -0,19 -32,10 Sabancı Holding 9,40 -0,84 -14,75 Safkar Ege Soğutmacılık 7,92 0,51 -27,21 Sanel Mühendislik 3,95 3,13 15,50 Sanifoam Sünger 15,10 -2,39 11,03 Sanko Pazarlama 10,56 0,57 13,94 Saray Matbaacılık 5,31 -4,15 -39,45 Sarkuysan 13,90 -0,36 59,82 Sasa Polyester 34,20 1,24 128,24 Say Yenilenebilir Enerji 30,08 9,94 253,47 Sekuro Plastik 22,32 9,95 59,89 Selçuk Ecza Deposu 9,27 2,43 -30,99 Selçuk Gıda 3,95 -1,25 -20,68 Senkron Güvenlik 32,94 1,10 25,44 Serve Film Prodüksiyon 15,70 0,13 -1,88 Servet GMYO 92,00 2,11 17,35 Seyitler Kimya 25,76 4,46 2,67 Silverline Endüstri 5,49 -1,61 -36,16 Sinpaş GMYO 4,30 -0,92 2,87 Smartiks Yazılım 5,72 0,18 -35,44 Sodaş Sodyum Sanayii 25,90 -2,41 -1,66 Söktaş 4,91 1,03 -3,54 Sönmez Filament 39,52 -1,20 -43,70 Sönmez Pamuklu 15,74 1,88 -34,42 Sumaş Suni Tahta 60,75 -1,22 18,54 Şeker Fin. Kir. 6,39 0,16 -0,16 Şekerbank 1,13 -0,88 -25,17 Şişe Cam 8,18 -0,12 14,25 Şok Marketler Ticaret 10,98 -0,45 -13,00 T. Halk Bankası 4,92 0,00 -11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,20 2,29 -25,31 T.S.K.B. 1,40 0,72 -19,84 T.Tuborg 17,74 -1,44 -1,83 Taç Tarım Ürünleri 24,00 2,39 127,92 Tat Gıda 8,95 0,67 -22,59 TAV Havalimanları 26,74 3,48 25,54 Taze Kuru Gıda 207,10 1,77 -4,25 Tek-Art Turizm 1,85 -1,07 -8,42 Tekfen Holding 15,44 -0,45 -5,85 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,29 0,97 -15,82 Temapol Polimer Plastik 14,67 4,56 27,57 TGS Dış Ticaret 12,47 0,16 -1,89 Tofaş Oto. Fab. 30,32 -0,52 -1,91 Torunlar GMYO 3,45 -0,86 -11,54 Trabzon Liman 33,18 -0,06 3,30 Trabzonspor Sportif 2,58 -1,90 5,74 Trend GMYO 7,05 0,71 -43,91 TSKB GMYO 3,87 -1,53 -32,70 Tuğçelik 12,05 9,85 49,13 Tukaş 6,91 -0,58 -28,69 Turcas Petrol 3,95 -1,25 -18,56 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,41 0,53 Turkcell 16,40 0,55 4,50 Tümosan Motor ve Traktör 17,81 -0,84 26,58 Tüpraş 103,40 0,49 -4,26 Türk Hava Yolları 14,48 1,40 12,16 Türk İlaç Serum 37,90 -1,30 Türk Prysmian Kablo 12,03 1,09 -0,27 Türk Telekom 7,16 -1,10 -13,89 Türk Traktör 184,10 0,33 8,06 Türker Proje Gayrimenkul 145,20 -0,95 28,61 Türkiye Sigorta 5,20 0,58 -15,83 Ufuk Yatırım 15,81 9,03 17,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,31 -2,49 1,65 Ulusoy Elektrik 58,95 1,38 14,80 Ulusoy Un Sanayi 5,36 -2,90 5,34 Umpaş Holding 1,35 -2,88 -48,28 Uşak Seramik 2,10 0,00 -10,26 Utopya Turizm 25,50 -1,92 -34,28 Uzertaş Boya 40,16 -0,59 -29,05 Ülker Bisküvi 22,16 0,00 -0,71 Ünlü Yatırım Holding 6,21 -5,05 Vakıf Fin. Kir. 10,00 0,30 134,74 Vakıf GMYO 2,27 0,44 -31,84 Vakıf Yat. Ort. 5,68 -0,87 -22,83 Vakıflar Bankası 3,66 -0,27 -22,29 Vakko Tekstil 14,22 -2,60 126,92 Vanet Gıda 5,35 0,19 -30,79 Verusa Holding 53,00 0,00 17,52 Verusaturk Girisim 26,02 2,28 98,93 Vestel 31,52 0,83 49,67 Vestel Beyaz Eşya 49,74 -0,72 25,13 Viking Kağıt 5,71 -2,56 -36,56 Yapı Kredi Koray GMYO 6,60 1,38 48,31 Yapı ve Kredi Bank. 2,25 0,45 -24,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 78,70 7,59 8,73 Yataş 14,94 -1,39 3,39 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,81 -9,93 -13,41 Yeni Gimat GMYO 13,51 0,37 16,54 Yeşil GMYO 1,18 3,51 -14,49 Yeşil Yapı 1,36 1,49 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 3,55 9,94 -16,98 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.643,40 0,65 -6,13 Yonga Mobilya 23,80 -0,83 -20,10 Yükselen Çelik 5,37 0,75 2,64 Yünsa 14,12 1,58 1,65 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,02 -0,49 -27,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak

Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır

Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi

Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama

Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor

Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı

Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı