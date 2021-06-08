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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.06.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)36.000,102,13-11,11
İş Bankası (C)5,26-0,38-22,56
İş Bankası (Kur.)291.000,000,00-23,42
İş Fin.Kir.3,212,56-16,84
İş Girişim10,429,92-45,01
İş GMYO1,901,06-25,20
İş Y. Men. Değ.16,000,95-3,60
İş Yat. Ort.2,910,69-13,47
İşbir Holding6.610,40-5,65141,47
Işık Plastik30,88-1,22

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,920,00-19,30
İttifak Holding1,765,39-21,08
İz Hayvancılık Tarım20,10-1,9511,67
İzmir Demir Çelik2,241,36-32,32
İzmir Fırça6,19-1,4311,33
Jantsa Jant Sanayi92,35-0,70122,81
Kafein Yazılım25,24-2,7718,28
Kalekim Kimyevi Maddeler12,832,97

Kaplamin19,75-4,03-41,57
Kardemir (A)6,99-0,1417,48
Kardemir (B)6,920,5831,31
Kardemir (D)7,75-0,5134,08
Karel Elektronik31,200,0035,30
Karsan Otomotiv3,80-2,5616,92
Karsu Tekstil8,90-3,894,09
Kartonsan57,20-0,69-39,58
Katmerciler Ekipman3,471,4612,66
Kent Gıda256,000,00-28,01
Kerevitaş Gıda4,751,50-27,81
Kervan Gıda15,670,0618,53
Kervansaray Yat. Holding0,71-1,39-43,65
Kiler GMYO1,901,06-24,30
Klimasan Klima24,18-1,2342,49
Koç Holding19,250,26-5,88
Konfrut Gıda16,550,42-2,07
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,00-1,45187,16
Konya Çimento824,10-0,89-27,07
Kordsa Teknik Tekstil22,36-1,0643,79
Koza Altın125,20-0,0829,47
Koza Madencilik16,27-2,575,04
Körfez GMYO4,93-1,20-15,00
Kristal Kola2,100,96-46,43
Kron Telekomünikasyon49,800,6135,18
Kuştur Kuşadası Turizm299,90-1,9390,65
Kuyumcukent Gayrimenkul2,33-0,851,30
Kütahya Porselen32,18-0,80-36,21
Lider Faktoring2,880,35-15,54
Link Bilgisayar33,280,855,33
Logo Yazılım143,001,6314,80
Lokman Hekim Sağlık15,54-0,9644,53
Lüks Kadife53,65-1,9285,64
Makina Takım3,00-0,33-12,02
Marka Yatırım Holding5,096,49-20,84
Marmaris Altınyunus214,60-0,1993,16
Marshall270,30-0,81-11,87
Martı GMYO1,18-6,35-57,09
Martı Otel2,190,922,82
Matriks Bilgi Dağıtım35,160,34

Mavi Giyim48,480,08-7,13
Mazhar Zorlu Holding39,78-0,8026,37
Mega Polietilen7,820,002,09
Menderes Tekstil2,20-0,90-28,80
Mercan Kimya9,563,02

Merit Turizm197,10-10,00135,48
Merko Gıda5,72-0,87-33,80
Metemtur Yatırım20,50-8,89-7,24
Metro Holding1,80-0,55-13,46
Metro Petrol ve Tesisleri2,40-0,41-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,985,32-15,02
Migros Ticaret34,16-0,64-20,19
Milpa4,07-0,49-11,52
Mistral GMYO4,84-0,212,76
MLP Sağlık22,000,8210,72
MMC San. ve Tic. Yat.7,00-5,4152,17
Mondi Tire Kutsan7,051,59-7,24
Naturel Enerji40,12-2,2412,99
Naturelgaz9,04-1,53

Net Holding5,07-7,6547,81
Netaş Telekom.21,962,91-21,79
Niğbaş Niğde Beton12,00-1,72-76,92
Nuh Çimento45,68-0,70-4,89
Nurol GMYO12,75-3,9974,90
Odaş Elektrik2,153,86-44,87
Olmuksan-IP7,620,79-35,70
Orge Enerji Elektrik9,97-0,8035,09
Orma Orman Mahsulleri31,00-1,59110,60
Osmanlı Menkul27,801,53-10,15
Ostim Endüstriyel Yat2,430,83-11,76
Otokar305,80-1,350,50
Oyak Çimento7,300,00-16,86
Oyak Yat. Ort.8,060,2516,78
Oylum Sınai Yatırımlar4,030,75-14,44
Özak GMYO4,231,20-17,06
Özbal Çelik Boru7,33-1,0811,91
Özderici GMYO1,744,19-21,62
Özerden Plastik9,30-6,633,33
Pamukova Elektrik33,64-1,0657,79
Panora GMYO6,400,794,78
Papilon Savunma15,800,38-30,58
Park Elek.Madencilik5,22-0,38-2,79
Parsan31,405,1629,22
Pegasus82,750,3010,92
Peker GMYO1,020,00-54,91
Penguen Gıda3,350,30-33,66
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,960,06

Pera GMYO1,381,47-21,22
Pergamon Dış Ticaret24,680,1634,65
Petkim6,260,0025,70
Petrokent Turizm2.480,000,87173,61
Pınar Et ve Un19,441,30-11,17
Pınar Su7,61-1,172,42
Pınar Süt18,501,20-17,96
Plastikkart15,014,973,88
Polisan Holding2,921,39-24,05
Politeknik Metal305,50-0,81-24,70
Prizma Press Matbaacılık4,580,22-16,42
QNB Finans Fin. Kir.92,750,71-25,98
QNB Finansbank46,402,11-34,04
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,20-0,68

Ral Yatırım Holding3,36-1,18-24,32
Ray Sigorta10,14-2,97-34,37
Reysaş GMYO3,83-2,05-29,72
Reysaş Lojistik4,372,34-15,54
Rhea Girişim2,191,39-41,13
Rodrigo Tekstil18,829,9937,27
Royal Halı3,482,351,16
RTA Laboratuvarları20,56-0,19-32,10
Sabancı Holding9,40-0,84-14,75
Safkar Ege Soğutmacılık7,920,51-27,21
Sanel Mühendislik3,953,1315,50
Sanifoam Sünger15,10-2,3911,03
Sanko Pazarlama10,560,5713,94
Saray Matbaacılık5,31-4,15-39,45
Sarkuysan13,90-0,3659,82
Sasa Polyester34,201,24128,24
Say Yenilenebilir Enerji30,089,94253,47
Sekuro Plastik22,329,9559,89
Selçuk Ecza Deposu9,272,43-30,99
Selçuk Gıda3,95-1,25-20,68
Senkron Güvenlik32,941,1025,44
Serve Film Prodüksiyon15,700,13-1,88
Servet GMYO92,002,1117,35
Seyitler Kimya25,764,462,67
Silverline Endüstri5,49-1,61-36,16
Sinpaş GMYO4,30-0,922,87
Smartiks Yazılım5,720,18-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii25,90-2,41-1,66
Söktaş4,911,03-3,54
Sönmez Filament39,52-1,20-43,70
Sönmez Pamuklu15,741,88-34,42
Sumaş Suni Tahta60,75-1,2218,54
Şeker Fin. Kir.6,390,16-0,16
Şekerbank1,13-0,88-25,17
Şişe Cam8,18-0,1214,25
Şok Marketler Ticaret10,98-0,45-13,00
T. Halk Bankası4,920,00-11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,202,29-25,31
T.S.K.B.1,400,72-19,84
T.Tuborg17,74-1,44-1,83
Taç Tarım Ürünleri24,002,39127,92
Tat Gıda8,950,67-22,59
TAV Havalimanları26,743,4825,54
Taze Kuru Gıda207,101,77-4,25
Tek-Art Turizm1,85-1,07-8,42
Tekfen Holding15,44-0,45-5,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,290,97-15,82
Temapol Polimer Plastik14,674,5627,57
TGS Dış Ticaret12,470,16-1,89
Tofaş Oto. Fab.30,32-0,52-1,91
Torunlar GMYO3,45-0,86-11,54
Trabzon Liman33,18-0,063,30
Trabzonspor Sportif2,58-1,905,74
Trend GMYO7,050,71-43,91
TSKB GMYO3,87-1,53-32,70
Tuğçelik12,059,8549,13
Tukaş6,91-0,58-28,69
Turcas Petrol3,95-1,25-18,56
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,410,53

Turkcell16,400,554,50
Tümosan Motor ve Traktör17,81-0,8426,58
Tüpraş103,400,49-4,26
Türk Hava Yolları14,481,4012,16
Türk İlaç Serum37,90-1,30

Türk Prysmian Kablo12,031,09-0,27
Türk Telekom7,16-1,10-13,89
Türk Traktör184,100,338,06
Türker Proje Gayrimenkul145,20-0,9528,61
Türkiye Sigorta5,200,58-15,83
Ufuk Yatırım15,819,0317,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,31-2,491,65
Ulusoy Elektrik58,951,3814,80
Ulusoy Un Sanayi5,36-2,905,34
Umpaş Holding1,35-2,88-48,28
Uşak Seramik2,100,00-10,26
Utopya Turizm25,50-1,92-34,28
Uzertaş Boya40,16-0,59-29,05
Ülker Bisküvi22,160,00-0,71
Ünlü Yatırım Holding6,21-5,05

Vakıf Fin. Kir.10,000,30134,74
Vakıf GMYO2,270,44-31,84
Vakıf Yat. Ort.5,68-0,87-22,83
Vakıflar Bankası3,66-0,27-22,29
Vakko Tekstil14,22-2,60126,92
Vanet Gıda5,350,19-30,79
Verusa Holding53,000,0017,52
Verusaturk Girisim26,022,2898,93
Vestel31,520,8349,67
Vestel Beyaz Eşya49,74-0,7225,13
Viking Kağıt5,71-2,56-36,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,601,3848,31
Yapı ve Kredi Bank.2,250,45-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.78,707,598,73
Yataş14,94-1,393,39
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,81-9,93-13,41
Yeni Gimat GMYO13,510,3716,54
Yeşil GMYO1,183,51-14,49
Yeşil Yapı1,361,49-26,09
Yeşil Yatırım Holding3,559,94-16,98
Yibitaş İnşaat Malzeme14.643,400,65-6,13
Yonga Mobilya23,80-0,83-20,10
Yükselen Çelik5,370,752,64
Yünsa14,121,581,65
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,02-0,49-27,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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