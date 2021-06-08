Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|248.999,60
|22,47
|İş Bankası (B)
|36.000,10
|2,13
|-11,11
|İş Bankası (C)
|5,26
|-0,38
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|291.000,00
|0,00
|-23,42
|İş Fin.Kir.
|3,21
|2,56
|-16,84
|İş Girişim
|10,42
|9,92
|-45,01
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|16,00
|0,95
|-3,60
|İş Yat. Ort.
|2,91
|0,69
|-13,47
|İşbir Holding
|6.610,40
|-5,65
|141,47
|Işık Plastik
|30,88
|-1,22
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|0,00
|-19,30
|İttifak Holding
|1,76
|5,39
|-21,08
|İz Hayvancılık Tarım
|20,10
|-1,95
|11,67
|İzmir Demir Çelik
|2,24
|1,36
|-32,32
|İzmir Fırça
|6,19
|-1,43
|11,33
|Jantsa Jant Sanayi
|92,35
|-0,70
|122,81
|Kafein Yazılım
|25,24
|-2,77
|18,28
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,83
|2,97
|Kaplamin
|19,75
|-4,03
|-41,57
|Kardemir (A)
|6,99
|-0,14
|17,48
|Kardemir (B)
|6,92
|0,58
|31,31
|Kardemir (D)
|7,75
|-0,51
|34,08
|Karel Elektronik
|31,20
|0,00
|35,30
|Karsan Otomotiv
|3,80
|-2,56
|16,92
|Karsu Tekstil
|8,90
|-3,89
|4,09
|Kartonsan
|57,20
|-0,69
|-39,58
|Katmerciler Ekipman
|3,47
|1,46
|12,66
|Kent Gıda
|256,00
|0,00
|-28,01
|Kerevitaş Gıda
|4,75
|1,50
|-27,81
|Kervan Gıda
|15,67
|0,06
|18,53
|Kervansaray Yat. Holding
|0,71
|-1,39
|-43,65
|Kiler GMYO
|1,90
|1,06
|-24,30
|Klimasan Klima
|24,18
|-1,23
|42,49
|Koç Holding
|19,25
|0,26
|-5,88
|Konfrut Gıda
|16,55
|0,42
|-2,07
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,00
|-1,45
|187,16
|Konya Çimento
|824,10
|-0,89
|-27,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|22,36
|-1,06
|43,79
|Koza Altın
|125,20
|-0,08
|29,47
|Koza Madencilik
|16,27
|-2,57
|5,04
|Körfez GMYO
|4,93
|-1,20
|-15,00
|Kristal Kola
|2,10
|0,96
|-46,43
|Kron Telekomünikasyon
|49,80
|0,61
|35,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|299,90
|-1,93
|90,65
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,33
|-0,85
|1,30
|Kütahya Porselen
|32,18
|-0,80
|-36,21
|Lider Faktoring
|2,88
|0,35
|-15,54
|Link Bilgisayar
|33,28
|0,85
|5,33
|Logo Yazılım
|143,00
|1,63
|14,80
|Lokman Hekim Sağlık
|15,54
|-0,96
|44,53
|Lüks Kadife
|53,65
|-1,92
|85,64
|Makina Takım
|3,00
|-0,33
|-12,02
|Marka Yatırım Holding
|5,09
|6,49
|-20,84
|Marmaris Altınyunus
|214,60
|-0,19
|93,16
|Marshall
|270,30
|-0,81
|-11,87
|Martı GMYO
|1,18
|-6,35
|-57,09
|Martı Otel
|2,19
|0,92
|2,82
|Matriks Bilgi Dağıtım
|35,16
|0,34
|Mavi Giyim
|48,48
|0,08
|-7,13
|Mazhar Zorlu Holding
|39,78
|-0,80
|26,37
|Mega Polietilen
|7,82
|0,00
|2,09
|Menderes Tekstil
|2,20
|-0,90
|-28,80
|Mercan Kimya
|9,56
|3,02
|Merit Turizm
|197,10
|-10,00
|135,48
|Merko Gıda
|5,72
|-0,87
|-33,80
|Metemtur Yatırım
|20,50
|-8,89
|-7,24
|Metro Holding
|1,80
|-0,55
|-13,46
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|-0,41
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,98
|5,32
|-15,02
|Migros Ticaret
|34,16
|-0,64
|-20,19
|Milpa
|4,07
|-0,49
|-11,52
|Mistral GMYO
|4,84
|-0,21
|2,76
|MLP Sağlık
|22,00
|0,82
|10,72
|MMC San. ve Tic. Yat.
|7,00
|-5,41
|52,17
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|1,59
|-7,24
|Naturel Enerji
|40,12
|-2,24
|12,99
|Naturelgaz
|9,04
|-1,53
|Net Holding
|5,07
|-7,65
|47,81
|Netaş Telekom.
|21,96
|2,91
|-21,79
|Niğbaş Niğde Beton
|12,00
|-1,72
|-76,92
|Nuh Çimento
|45,68
|-0,70
|-4,89
|Nurol GMYO
|12,75
|-3,99
|74,90
|Odaş Elektrik
|2,15
|3,86
|-44,87
|Olmuksan-IP
|7,62
|0,79
|-35,70
|Orge Enerji Elektrik
|9,97
|-0,80
|35,09
|Orma Orman Mahsulleri
|31,00
|-1,59
|110,60
|Osmanlı Menkul
|27,80
|1,53
|-10,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,43
|0,83
|-11,76
|Otokar
|305,80
|-1,35
|0,50
|Oyak Çimento
|7,30
|0,00
|-16,86
|Oyak Yat. Ort.
|8,06
|0,25
|16,78
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,03
|0,75
|-14,44
|Özak GMYO
|4,23
|1,20
|-17,06
|Özbal Çelik Boru
|7,33
|-1,08
|11,91
|Özderici GMYO
|1,74
|4,19
|-21,62
|Özerden Plastik
|9,30
|-6,63
|3,33
|Pamukova Elektrik
|33,64
|-1,06
|57,79
|Panora GMYO
|6,40
|0,79
|4,78
|Papilon Savunma
|15,80
|0,38
|-30,58
|Park Elek.Madencilik
|5,22
|-0,38
|-2,79
|Parsan
|31,40
|5,16
|29,22
|Pegasus
|82,75
|0,30
|10,92
|Peker GMYO
|1,02
|0,00
|-54,91
|Penguen Gıda
|3,35
|0,30
|-33,66
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|31,96
|0,06
|Pera GMYO
|1,38
|1,47
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|24,68
|0,16
|34,65
|Petkim
|6,26
|0,00
|25,70
|Petrokent Turizm
|2.480,00
|0,87
|173,61
|Pınar Et ve Un
|19,44
|1,30
|-11,17
|Pınar Su
|7,61
|-1,17
|2,42
|Pınar Süt
|18,50
|1,20
|-17,96
|Plastikkart
|15,01
|4,97
|3,88
|Polisan Holding
|2,92
|1,39
|-24,05
|Politeknik Metal
|305,50
|-0,81
|-24,70
|Prizma Press Matbaacılık
|4,58
|0,22
|-16,42
|QNB Finans Fin. Kir.
|92,75
|0,71
|-25,98
|QNB Finansbank
|46,40
|2,11
|-34,04
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,20
|-0,68
|Ral Yatırım Holding
|3,36
|-1,18
|-24,32
|Ray Sigorta
|10,14
|-2,97
|-34,37
|Reysaş GMYO
|3,83
|-2,05
|-29,72
|Reysaş Lojistik
|4,37
|2,34
|-15,54
|Rhea Girişim
|2,19
|1,39
|-41,13
|Rodrigo Tekstil
|18,82
|9,99
|37,27
|Royal Halı
|3,48
|2,35
|1,16
|RTA Laboratuvarları
|20,56
|-0,19
|-32,10
|Sabancı Holding
|9,40
|-0,84
|-14,75
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,92
|0,51
|-27,21
|Sanel Mühendislik
|3,95
|3,13
|15,50
|Sanifoam Sünger
|15,10
|-2,39
|11,03
|Sanko Pazarlama
|10,56
|0,57
|13,94
|Saray Matbaacılık
|5,31
|-4,15
|-39,45
|Sarkuysan
|13,90
|-0,36
|59,82
|Sasa Polyester
|34,20
|1,24
|128,24
|Say Yenilenebilir Enerji
|30,08
|9,94
|253,47
|Sekuro Plastik
|22,32
|9,95
|59,89
|Selçuk Ecza Deposu
|9,27
|2,43
|-30,99
|Selçuk Gıda
|3,95
|-1,25
|-20,68
|Senkron Güvenlik
|32,94
|1,10
|25,44
|Serve Film Prodüksiyon
|15,70
|0,13
|-1,88
|Servet GMYO
|92,00
|2,11
|17,35
|Seyitler Kimya
|25,76
|4,46
|2,67
|Silverline Endüstri
|5,49
|-1,61
|-36,16
|Sinpaş GMYO
|4,30
|-0,92
|2,87
|Smartiks Yazılım
|5,72
|0,18
|-35,44
|Sodaş Sodyum Sanayii
|25,90
|-2,41
|-1,66
|Söktaş
|4,91
|1,03
|-3,54
|Sönmez Filament
|39,52
|-1,20
|-43,70
|Sönmez Pamuklu
|15,74
|1,88
|-34,42
|Sumaş Suni Tahta
|60,75
|-1,22
|18,54
|Şeker Fin. Kir.
|6,39
|0,16
|-0,16
|Şekerbank
|1,13
|-0,88
|-25,17
|Şişe Cam
|8,18
|-0,12
|14,25
|Şok Marketler Ticaret
|10,98
|-0,45
|-13,00
|T. Halk Bankası
|4,92
|0,00
|-11,51
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|23,20
|2,29
|-25,31
|T.S.K.B.
|1,40
|0,72
|-19,84
|T.Tuborg
|17,74
|-1,44
|-1,83
|Taç Tarım Ürünleri
|24,00
|2,39
|127,92
|Tat Gıda
|8,95
|0,67
|-22,59
|TAV Havalimanları
|26,74
|3,48
|25,54
|Taze Kuru Gıda
|207,10
|1,77
|-4,25
|Tek-Art Turizm
|1,85
|-1,07
|-8,42
|Tekfen Holding
|15,44
|-0,45
|-5,85
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,29
|0,97
|-15,82
|Temapol Polimer Plastik
|14,67
|4,56
|27,57
|TGS Dış Ticaret
|12,47
|0,16
|-1,89
|Tofaş Oto. Fab.
|30,32
|-0,52
|-1,91
|Torunlar GMYO
|3,45
|-0,86
|-11,54
|Trabzon Liman
|33,18
|-0,06
|3,30
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|-1,90
|5,74
|Trend GMYO
|7,05
|0,71
|-43,91
|TSKB GMYO
|3,87
|-1,53
|-32,70
|Tuğçelik
|12,05
|9,85
|49,13
|Tukaş
|6,91
|-0,58
|-28,69
|Turcas Petrol
|3,95
|-1,25
|-18,56
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,41
|0,53
|Turkcell
|16,40
|0,55
|4,50
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,81
|-0,84
|26,58
|Tüpraş
|103,40
|0,49
|-4,26
|Türk Hava Yolları
|14,48
|1,40
|12,16
|Türk İlaç Serum
|37,90
|-1,30
|Türk Prysmian Kablo
|12,03
|1,09
|-0,27
|Türk Telekom
|7,16
|-1,10
|-13,89
|Türk Traktör
|184,10
|0,33
|8,06
|Türker Proje Gayrimenkul
|145,20
|-0,95
|28,61
|Türkiye Sigorta
|5,20
|0,58
|-15,83
|Ufuk Yatırım
|15,81
|9,03
|17,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,31
|-2,49
|1,65
|Ulusoy Elektrik
|58,95
|1,38
|14,80
|Ulusoy Un Sanayi
|5,36
|-2,90
|5,34
|Umpaş Holding
|1,35
|-2,88
|-48,28
|Uşak Seramik
|2,10
|0,00
|-10,26
|Utopya Turizm
|25,50
|-1,92
|-34,28
|Uzertaş Boya
|40,16
|-0,59
|-29,05
|Ülker Bisküvi
|22,16
|0,00
|-0,71
|Ünlü Yatırım Holding
|6,21
|-5,05
|Vakıf Fin. Kir.
|10,00
|0,30
|134,74
|Vakıf GMYO
|2,27
|0,44
|-31,84
|Vakıf Yat. Ort.
|5,68
|-0,87
|-22,83
|Vakıflar Bankası
|3,66
|-0,27
|-22,29
|Vakko Tekstil
|14,22
|-2,60
|126,92
|Vanet Gıda
|5,35
|0,19
|-30,79
|Verusa Holding
|53,00
|0,00
|17,52
|Verusaturk Girisim
|26,02
|2,28
|98,93
|Vestel
|31,52
|0,83
|49,67
|Vestel Beyaz Eşya
|49,74
|-0,72
|25,13
|Viking Kağıt
|5,71
|-2,56
|-36,56
|Yapı Kredi Koray GMYO
|6,60
|1,38
|48,31
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,25
|0,45
|-24,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|78,70
|7,59
|8,73
|Yataş
|14,94
|-1,39
|3,39
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,81
|-9,93
|-13,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,51
|0,37
|16,54
|Yeşil GMYO
|1,18
|3,51
|-14,49
|Yeşil Yapı
|1,36
|1,49
|-26,09
|Yeşil Yatırım Holding
|3,55
|9,94
|-16,98
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.643,40
|0,65
|-6,13
|Yonga Mobilya
|23,80
|-0,83
|-20,10
|Yükselen Çelik
|5,37
|0,75
|2,64
|Yünsa
|14,12
|1,58
|1,65
|Ziraat Gayrimenkul
|1,62
|0,00
|Zorlu Enerji
|2,02
|-0,49
|-27,08
(Son)
Kaynak: AA
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