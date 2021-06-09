Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 248.999,60 22,47 İş Bankası (B) 35.987,40 -0,04 -11,14 İş Bankası (C) 5,27 0,19 -22,42 İş Bankası (Kur.) 291.000,00 -23,42 İş Fin.Kir. 3,17 -1,25 -17,88 İş Girişim 10,01 -3,93 -47,18 İş GMYO 1,94 2,11 -23,62 İş Y. Men. Değ. 15,70 -1,88 -5,41 İş Yat. Ort. 2,88 -1,03 -14,36 İşbir Holding 6.510,10 -1,52 137,80 Işık Plastik 30,28 -1,94 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,91 -1,09 -20,18 İttifak Holding 1,74 -1,14 -21,97 İz Hayvancılık Tarım 20,10 0,00 11,67 İzmir Demir Çelik 2,22 -0,89 -32,92 İzmir Fırça 6,15 -0,65 10,61 Jantsa Jant Sanayi 90,20 -2,33 117,62 Kafein Yazılım 25,32 0,32 18,65 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,94 0,86 Kaplamin 19,48 -1,37 -42,37 Kardemir (A) 6,92 -1,00 16,30 Kardemir (B) 6,93 0,14 31,50 Kardemir (D) 7,72 -0,39 33,56 Karel Elektronik 31,50 0,96 36,60 Karsan Otomotiv 3,73 -1,84 14,77 Karsu Tekstil 8,61 -3,26 0,70 Kartonsan 56,65 -0,96 -40,16 Katmerciler Ekipman 3,47 0,00 12,66 Kent Gıda 262,10 2,38 -26,29 Kerevitaş Gıda 4,69 -1,26 -28,72 Kervan Gıda 15,86 1,21 19,97 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -4,23 -46,03 Kiler GMYO 1,92 1,05 -23,51 Klimasan Klima 24,10 -0,33 42,02 Koç Holding 19,29 0,21 -5,68 Konfrut Gıda 16,28 -1,63 -3,67 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 69,30 1,91 192,65 Konya Çimento 824,60 0,06 -27,03 Kordsa Teknik Tekstil 22,74 1,70 46,24 Koza Altın 125,50 0,24 29,78 Koza Madencilik 16,30 0,18 5,23 Körfez GMYO 4,86 -1,42 -16,21 Kristal Kola 2,07 -1,43 -47,19 Kron Telekomünikasyon 50,15 0,70 36,13 Kuştur Kuşadası Turizm 308,00 2,70 95,80 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,35 0,86 2,17 Kütahya Porselen 31,64 -1,68 -37,28 Lider Faktoring 2,90 0,69 -14,96 Link Bilgisayar 32,82 -1,38 3,87 Logo Yazılım 145,60 1,82 16,89 Lokman Hekim Sağlık 10,42 0,58 45,36 Lüks Kadife 52,60 -1,96 82,01 Makina Takım 2,96 -1,33 -13,20 Marka Yatırım Holding 5,11 0,39 -20,53 Marmaris Altınyunus 210,90 -1,72 89,83 Marshall 265,50 -1,78 -13,43 Martı GMYO 1,17 -0,85 -57,45 Martı Otel 2,18 -0,46 2,35 Matriks Bilgi Dağıtım 35,48 0,91 Mavi Giyim 48,36 -0,25 -7,36 Mazhar Zorlu Holding 43,74 9,95 38,95 Mega Polietilen 7,77 -0,64 1,44 Menderes Tekstil 2,22 0,91 -28,16 Mercan Kimya 9,90 3,56 Merit Turizm 191,50 -2,84 128,79 Merko Gıda 5,67 -0,87 -34,38 Metemtur Yatırım 7,01 -6,53 -13,30 Metro Holding 1,77 -1,67 -14,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,41 0,42 -16,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,92 -3,03 -17,60 Migros Ticaret 34,12 -0,12 -20,28 Milpa 4,08 0,25 -11,30 Mistral GMYO 4,84 0,00 2,76 MLP Sağlık 22,30 1,36 12,23 MMC San. ve Tic. Yat. 7,00 0,00 52,17 Mondi Tire Kutsan 7,03 -0,28 -7,50 Naturel Enerji 39,78 -0,85 12,03 Naturelgaz 9,03 -0,11 Net Holding 5,22 2,96 52,19 Netaş Telekom. 21,56 -1,82 -23,22 Niğbaş Niğde Beton 11,99 -0,08 -76,94 Nuh Çimento 45,70 0,04 -4,85 Nurol GMYO 12,15 -4,71 66,67 Odaş Elektrik 2,11 -1,86 -45,90 Olmuksan-IP 7,53 -1,18 -36,46 Orge Enerji Elektrik 6,30 1,10 36,59 Orma Orman Mahsulleri 31,92 2,97 116,85 Osmanlı Menkul 26,40 -5,04 -14,67 Ostim Endüstriyel Yat 2,46 1,23 -10,67 Otokar 313,00 2,35 2,86 Oyak Çimento 7,31 0,14 -16,74 Oyak Yat. Ort. 8,03 -0,37 16,34 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 1,99 -12,74 Özak GMYO 4,17 -1,42 -18,24 Özbal Çelik Boru 7,40 0,95 12,98 Özderici GMYO 1,73 -0,57 -22,07 Özerden Plastik 9,21 -0,97 2,33 Pamukova Elektrik 32,52 -3,33 52,53 Panora GMYO 6,42 0,31 5,11 Papilon Savunma 15,58 -1,39 -31,55 Park Elek.Madencilik 5,16 -1,15 -3,91 Parsan 30,78 -1,97 26,67 Pegasus 83,20 0,54 11,53 Peker GMYO 1,03 0,98 -54,47 Penguen Gıda 3,30 -1,49 -34,65 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 31,92 -0,13 Pera GMYO 1,38 0,00 -21,22 Pergamon Dış Ticaret 24,32 -1,46 32,69 Petkim 6,20 -0,96 24,50 Petrokent Turizm 2.435,90 -1,78 168,74 Pınar Et ve Un 19,47 0,15 -11,03 Pınar Su 7,66 0,66 3,10 Pınar Süt 18,73 1,24 -16,94 Plastikkart 14,52 -3,26 0,48 Polisan Holding 2,86 -2,05 -25,61 Politeknik Metal 308,70 1,05 -23,91 Prizma Press Matbaacılık 4,52 -1,31 -17,52 QNB Finans Fin. Kir. 94,00 1,35 -24,98 QNB Finansbank 45,32 -2,33 -35,58 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 28,22 7,71 Ral Yatırım Holding 3,35 -0,30 -24,55 Ray Sigorta 10,11 -0,30 -34,56 Reysaş GMYO 3,78 -1,31 -30,64 Reysaş Lojistik 4,34 -0,69 -16,12 Rhea Girişim 2,16 -1,37 -41,94 Rodrigo Tekstil 18,56 -1,38 35,38 Royal Halı 3,42 -1,72 -0,58 RTA Laboratuvarları 21,28 3,50 -29,72 Sabancı Holding 9,47 0,74 -14,11 Safkar Ege Soğutmacılık 7,98 0,76 -26,65 Sanel Mühendislik 3,97 0,51 16,08 Sanifoam Sünger 14,18 -6,09 4,26 Sanko Pazarlama 10,36 -1,89 11,78 Saray Matbaacılık 5,30 -0,19 -39,57 Sarkuysan 13,58 -2,30 56,14 Sasa Polyester 33,96 -0,70 126,63 Say Yenilenebilir Enerji 29,90 -0,60 251,35 Sekuro Plastik 24,54 9,95 75,79 Selçuk Ecza Deposu 9,25 -0,22 -31,13 Selçuk Gıda 4,00 1,27 -19,68 Senkron Güvenlik 33,10 0,49 26,05 Serve Film Prodüksiyon 15,50 -1,27 -3,13 Servet GMYO 90,20 -1,96 15,05 Seyitler Kimya 14,04 1,57 4,28 Silverline Endüstri 5,39 -1,82 -37,33 Sinpaş GMYO 4,43 3,02 5,98 Smartiks Yazılım 5,71 -0,17 -35,55 Sodaş Sodyum Sanayii 25,80 -0,39 -2,03 Söktaş 4,90 -0,20 -3,73 Sönmez Filament 39,50 -0,05 -43,73 Sönmez Pamuklu 16,12 2,41 -32,83 Sumaş Suni Tahta 60,00 -1,23 17,07 Şeker Fin. Kir. 6,37 -0,31 -0,47 Şekerbank 1,13 0,00 -25,17 Şişe Cam 8,14 -0,49 13,69 Şok Marketler Ticaret 10,90 -0,73 -13,63 T. Halk Bankası 4,87 -1,02 -12,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,00 -0,86 -25,95 T.S.K.B. 1,41 0,71 -19,27 T.Tuborg 17,69 -0,28 -2,10 Taç Tarım Ürünleri 23,66 -1,42 124,69 Tat Gıda 8,87 -0,89 -23,28 TAV Havalimanları 26,80 0,22 25,82 Taze Kuru Gıda 194,50 -6,08 -10,08 Tek-Art Turizm 1,88 1,62 -6,93 Tekfen Holding 15,46 0,13 -5,73 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,23 -0,82 -16,51 Temapol Polimer Plastik 16,00 9,07 39,13 TGS Dış Ticaret 12,86 3,13 1,18 Tofaş Oto. Fab. 30,72 1,32 -0,62 Torunlar GMYO 3,43 -0,58 -12,05 Trabzon Liman 33,86 2,05 5,42 Trabzonspor Sportif 2,61 1,16 6,97 Trend GMYO 7,04 -0,14 -43,99 TSKB GMYO 4,09 5,68 -28,87 Tuğçelik 12,01 -0,33 48,64 Tukaş 6,97 0,87 -28,07 Turcas Petrol 3,92 -0,76 -19,18 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,33 -0,85 Turkcell 16,35 -0,30 4,18 Tümosan Motor ve Traktör 17,44 -2,08 23,95 Tüpraş 102,60 -0,77 -5,00 Türk Hava Yolları 14,56 0,55 12,78 Türk İlaç Serum 37,52 -1,00 Türk Prysmian Kablo 12,09 0,50 0,23 Türk Telekom 7,23 0,98 -13,05 Türk Traktör 184,20 0,05 8,12 Türker Proje Gayrimenkul 147,90 1,86 31,00 Türkiye Sigorta 5,26 1,15 -14,86 Ufuk Yatırım 14,51 -8,22 8,28 Ulaşlar Turizm Yat. 4,30 -0,23 1,42 Ulusoy Elektrik 58,00 -1,61 12,95 Ulusoy Un Sanayi 5,27 -1,68 3,57 Umpaş Holding 1,34 -0,74 -48,66 Uşak Seramik 2,11 0,48 -9,83 Utopya Turizm 24,50 -3,92 -36,86 Uzertaş Boya 39,40 -1,89 -30,39 Ülker Bisküvi 22,00 -0,72 -1,42 Ünlü Yatırım Holding 6,63 6,76 Vakıf Fin. Kir. 10,10 1,00 137,09 Vakıf GMYO 1,59 -2,75 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 5,65 -0,53 -23,23 Vakıflar Bankası 3,65 -0,27 -22,51 Vakko Tekstil 13,82 -2,81 120,54 Vanet Gıda 5,41 1,12 -30,01 Verusa Holding 52,75 -0,47 16,96 Verusaturk Girisim 25,32 -2,69 93,58 Vestel 31,56 0,13 49,86 Vestel Beyaz Eşya 49,08 -1,33 23,47 Viking Kağıt 5,70 -0,18 -36,67 Yapı Kredi Koray GMYO 6,40 -3,03 43,82 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 0,89 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 38,28 -2,72 5,77 Yataş 14,55 -2,61 0,69 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,19 9,97 -4,77 Yeni Gimat GMYO 13,60 0,67 17,32 Yeşil GMYO 1,17 -0,85 -15,22 Yeşil Yapı 1,36 0,00 -26,09 Yeşil Yatırım Holding 3,90 9,86 -8,80 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.150,00 -3,37 -9,30 Yonga Mobilya 23,90 0,42 -19,77 Yükselen Çelik 5,33 -0,74 1,88 Yünsa 14,24 0,85 2,51 Ziraat Gayrimenkul 1,62 0,00 Zorlu Enerji 2,01 -0,50 -27,44 ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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