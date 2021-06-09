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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.06.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.987,40-0,04-11,14
İş Bankası (C)5,270,19-22,42
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,17-1,25-17,88
İş Girişim10,01-3,93-47,18
İş GMYO1,942,11-23,62
İş Y. Men. Değ.15,70-1,88-5,41
İş Yat. Ort.2,88-1,03-14,36
İşbir Holding6.510,10-1,52137,80
Işık Plastik30,28-1,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,74-1,14-21,97
İz Hayvancılık Tarım20,100,0011,67
İzmir Demir Çelik2,22-0,89-32,92
İzmir Fırça6,15-0,6510,61
Jantsa Jant Sanayi90,20-2,33117,62
Kafein Yazılım25,320,3218,65
Kalekim Kimyevi Maddeler12,940,86

Kaplamin19,48-1,37-42,37
Kardemir (A)6,92-1,0016,30
Kardemir (B)6,930,1431,50
Kardemir (D)7,72-0,3933,56
Karel Elektronik31,500,9636,60
Karsan Otomotiv3,73-1,8414,77
Karsu Tekstil8,61-3,260,70
Kartonsan56,65-0,96-40,16
Katmerciler Ekipman3,470,0012,66
Kent Gıda262,102,38-26,29
Kerevitaş Gıda4,69-1,26-28,72
Kervan Gıda15,861,2119,97
Kervansaray Yat. Holding0,68-4,23-46,03
Kiler GMYO1,921,05-23,51
Klimasan Klima24,10-0,3342,02
Koç Holding19,290,21-5,68
Konfrut Gıda16,28-1,63-3,67
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,301,91192,65
Konya Çimento824,600,06-27,03
Kordsa Teknik Tekstil22,741,7046,24
Koza Altın125,500,2429,78
Koza Madencilik16,300,185,23
Körfez GMYO4,86-1,42-16,21
Kristal Kola2,07-1,43-47,19
Kron Telekomünikasyon50,150,7036,13
Kuştur Kuşadası Turizm308,002,7095,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,350,862,17
Kütahya Porselen31,64-1,68-37,28
Lider Faktoring2,900,69-14,96
Link Bilgisayar32,82-1,383,87
Logo Yazılım145,601,8216,89
Lokman Hekim Sağlık10,420,5845,36
Lüks Kadife52,60-1,9682,01
Makina Takım2,96-1,33-13,20
Marka Yatırım Holding5,110,39-20,53
Marmaris Altınyunus210,90-1,7289,83
Marshall265,50-1,78-13,43
Martı GMYO1,17-0,85-57,45
Martı Otel2,18-0,462,35
Matriks Bilgi Dağıtım35,480,91

Mavi Giyim48,36-0,25-7,36
Mazhar Zorlu Holding43,749,9538,95
Mega Polietilen7,77-0,641,44
Menderes Tekstil2,220,91-28,16
Mercan Kimya9,903,56

Merit Turizm191,50-2,84128,79
Merko Gıda5,67-0,87-34,38
Metemtur Yatırım7,01-6,53-13,30
Metro Holding1,77-1,67-14,90
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,42-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,92-3,03-17,60
Migros Ticaret34,12-0,12-20,28
Milpa4,080,25-11,30
Mistral GMYO4,840,002,76
MLP Sağlık22,301,3612,23
MMC San. ve Tic. Yat.7,000,0052,17
Mondi Tire Kutsan7,03-0,28-7,50
Naturel Enerji39,78-0,8512,03
Naturelgaz9,03-0,11

Net Holding5,222,9652,19
Netaş Telekom.21,56-1,82-23,22
Niğbaş Niğde Beton11,99-0,08-76,94
Nuh Çimento45,700,04-4,85
Nurol GMYO12,15-4,7166,67
Odaş Elektrik2,11-1,86-45,90
Olmuksan-IP7,53-1,18-36,46
Orge Enerji Elektrik6,301,1036,59
Orma Orman Mahsulleri31,922,97116,85
Osmanlı Menkul26,40-5,04-14,67
Ostim Endüstriyel Yat2,461,23-10,67
Otokar313,002,352,86
Oyak Çimento7,310,14-16,74
Oyak Yat. Ort.8,03-0,3716,34
Oylum Sınai Yatırımlar4,111,99-12,74
Özak GMYO4,17-1,42-18,24
Özbal Çelik Boru7,400,9512,98
Özderici GMYO1,73-0,57-22,07
Özerden Plastik9,21-0,972,33
Pamukova Elektrik32,52-3,3352,53
Panora GMYO6,420,315,11
Papilon Savunma15,58-1,39-31,55
Park Elek.Madencilik5,16-1,15-3,91
Parsan30,78-1,9726,67
Pegasus83,200,5411,53
Peker GMYO1,030,98-54,47
Penguen Gıda3,30-1,49-34,65
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,92-0,13

Pera GMYO1,380,00-21,22
Pergamon Dış Ticaret24,32-1,4632,69
Petkim6,20-0,9624,50
Petrokent Turizm2.435,90-1,78168,74
Pınar Et ve Un19,470,15-11,03
Pınar Su7,660,663,10
Pınar Süt18,731,24-16,94
Plastikkart14,52-3,260,48
Polisan Holding2,86-2,05-25,61
Politeknik Metal308,701,05-23,91
Prizma Press Matbaacılık4,52-1,31-17,52
QNB Finans Fin. Kir.94,001,35-24,98
QNB Finansbank45,32-2,33-35,58
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,227,71

Ral Yatırım Holding3,35-0,30-24,55
Ray Sigorta10,11-0,30-34,56
Reysaş GMYO3,78-1,31-30,64
Reysaş Lojistik4,34-0,69-16,12
Rhea Girişim2,16-1,37-41,94
Rodrigo Tekstil18,56-1,3835,38
Royal Halı3,42-1,72-0,58
RTA Laboratuvarları21,283,50-29,72
Sabancı Holding9,470,74-14,11
Safkar Ege Soğutmacılık7,980,76-26,65
Sanel Mühendislik3,970,5116,08
Sanifoam Sünger14,18-6,094,26
Sanko Pazarlama10,36-1,8911,78
Saray Matbaacılık5,30-0,19-39,57
Sarkuysan13,58-2,3056,14
Sasa Polyester33,96-0,70126,63
Say Yenilenebilir Enerji29,90-0,60251,35
Sekuro Plastik24,549,9575,79
Selçuk Ecza Deposu9,25-0,22-31,13
Selçuk Gıda4,001,27-19,68
Senkron Güvenlik33,100,4926,05
Serve Film Prodüksiyon15,50-1,27-3,13
Servet GMYO90,20-1,9615,05
Seyitler Kimya14,041,574,28
Silverline Endüstri5,39-1,82-37,33
Sinpaş GMYO4,433,025,98
Smartiks Yazılım5,71-0,17-35,55
Sodaş Sodyum Sanayii25,80-0,39-2,03
Söktaş4,90-0,20-3,73
Sönmez Filament39,50-0,05-43,73
Sönmez Pamuklu16,122,41-32,83
Sumaş Suni Tahta60,00-1,2317,07
Şeker Fin. Kir.6,37-0,31-0,47
Şekerbank1,130,00-25,17
Şişe Cam8,14-0,4913,69
Şok Marketler Ticaret10,90-0,73-13,63
T. Halk Bankası4,87-1,02-12,41
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası23,00-0,86-25,95
T.S.K.B.1,410,71-19,27
T.Tuborg17,69-0,28-2,10
Taç Tarım Ürünleri23,66-1,42124,69
Tat Gıda8,87-0,89-23,28
TAV Havalimanları26,800,2225,82
Taze Kuru Gıda194,50-6,08-10,08
Tek-Art Turizm1,881,62-6,93
Tekfen Holding15,460,13-5,73
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,23-0,82-16,51
Temapol Polimer Plastik16,009,0739,13
TGS Dış Ticaret12,863,131,18
Tofaş Oto. Fab.30,721,32-0,62
Torunlar GMYO3,43-0,58-12,05
Trabzon Liman33,862,055,42
Trabzonspor Sportif2,611,166,97
Trend GMYO7,04-0,14-43,99
TSKB GMYO4,095,68-28,87
Tuğçelik12,01-0,3348,64
Tukaş6,970,87-28,07
Turcas Petrol3,92-0,76-19,18
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,33-0,85

Turkcell16,35-0,304,18
Tümosan Motor ve Traktör17,44-2,0823,95
Tüpraş102,60-0,77-5,00
Türk Hava Yolları14,560,5512,78
Türk İlaç Serum37,52-1,00

Türk Prysmian Kablo12,090,500,23
Türk Telekom7,230,98-13,05
Türk Traktör184,200,058,12
Türker Proje Gayrimenkul147,901,8631,00
Türkiye Sigorta5,261,15-14,86
Ufuk Yatırım14,51-8,228,28
Ulaşlar Turizm Yat.4,30-0,231,42
Ulusoy Elektrik58,00-1,6112,95
Ulusoy Un Sanayi5,27-1,683,57
Umpaş Holding1,34-0,74-48,66
Uşak Seramik2,110,48-9,83
Utopya Turizm24,50-3,92-36,86
Uzertaş Boya39,40-1,89-30,39
Ülker Bisküvi22,00-0,72-1,42
Ünlü Yatırım Holding6,636,76

Vakıf Fin. Kir.10,101,00137,09
Vakıf GMYO1,59-2,75-33,72
Vakıf Yat. Ort.5,65-0,53-23,23
Vakıflar Bankası3,65-0,27-22,51
Vakko Tekstil13,82-2,81120,54
Vanet Gıda5,411,12-30,01
Verusa Holding52,75-0,4716,96
Verusaturk Girisim25,32-2,6993,58
Vestel31,560,1349,86
Vestel Beyaz Eşya49,08-1,3323,47
Viking Kağıt5,70-0,18-36,67
Yapı Kredi Koray GMYO6,40-3,0343,82
Yapı ve Kredi Bank.2,270,89-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.38,28-2,725,77
Yataş14,55-2,610,69
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,199,97-4,77
Yeni Gimat GMYO13,600,6717,32
Yeşil GMYO1,17-0,85-15,22
Yeşil Yapı1,360,00-26,09
Yeşil Yatırım Holding3,909,86-8,80
Yibitaş İnşaat Malzeme14.150,00-3,37-9,30
Yonga Mobilya23,900,42-19,77
Yükselen Çelik5,33-0,741,88
Yünsa14,240,852,51
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,01-0,50-27,44
???????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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