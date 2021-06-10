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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.06.2021 18:44
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.000,00-2,74-13,58
İş Bankası (C)5,341,33-21,39
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,200,95-17,10
İş Girişim9,90-1,10-47,76
İş GMYO1,971,55-22,44
İş Y. Men. Değ.15,61-0,57-5,95
İş Yat. Ort.2,942,08-12,58
İşbir Holding6.655,102,23143,10
Işık Plastik30,24-0,13

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,954,40-16,67
İttifak Holding1,72-1,15-22,87
İz Hayvancılık Tarım19,94-0,8010,78
İzmir Demir Çelik2,220,00-32,92
İzmir Fırça6,00-2,447,91
Jantsa Jant Sanayi87,70-2,77111,59
Kafein Yazılım24,78-2,1316,12
Kalekim Kimyevi Maddeler12,90-0,31

Kaplamin19,40-0,41-42,60
Kardemir (A)6,87-0,7215,46
Kardemir (B)6,86-1,0130,17
Kardemir (D)7,62-1,3031,83
Karel Elektronik32,483,1140,85
Karsan Otomotiv3,740,2715,08
Karsu Tekstil8,41-2,32-1,64
Kartonsan56,55-0,18-40,27
Katmerciler Ekipman3,500,8613,64
Kent Gıda254,00-3,09-28,57
Kerevitaş Gıda4,690,00-28,72
Kervan Gıda16,000,8821,03
Kervansaray Yat. Holding0,714,41-43,65
Kiler GMYO1,983,13-21,12
Klimasan Klima23,30-3,3237,30
Koç Holding19,390,52-5,20
Konfrut Gıda15,97-1,90-5,50
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,001,01195,61
Konya Çimento825,600,12-26,94
Kordsa Teknik Tekstil22,64-0,4445,59
Koza Altın128,402,3132,78
Koza Madencilik16,340,255,49
Körfez GMYO4,931,44-15,00
Kristal Kola2,06-0,48-47,45
Kron Telekomünikasyon53,406,4844,95
Kuştur Kuşadası Turizm300,00-2,6090,72
Kuyumcukent Gayrimenkul2,360,432,61
Kütahya Porselen31,36-0,88-37,84
Lider Faktoring2,941,38-13,78
Link Bilgisayar32,42-1,222,61
Logo Yazılım146,400,5517,53
Lokman Hekim Sağlık10,20-2,1142,29
Lüks Kadife49,86-5,2172,53
Makina Takım2,93-1,01-14,08
Marka Yatırım Holding5,191,57-19,28
Marmaris Altınyunus207,90-1,4287,13
Marshall263,80-0,64-13,99
Martı GMYO1,12-4,27-59,27
Martı Otel2,15-1,380,94
Matriks Bilgi Dağıtım35,04-1,24

Mavi Giyim50,253,91-3,74
Mazhar Zorlu Holding48,109,9752,80
Mega Polietilen7,770,001,44
Menderes Tekstil2,240,90-27,51
Mercan Kimya9,71-1,92

Merit Turizm172,40-9,97105,97
Merko Gıda5,58-1,59-35,42
Metemtur Yatırım6,31-9,99-21,96
Metro Holding1,76-0,56-15,38
Metro Petrol ve Tesisleri2,410,00-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,91-0,52-18,03
Migros Ticaret34,300,53-19,86
Milpa4,264,41-7,39
Mistral GMYO4,74-2,070,64
MLP Sağlık22,10-0,9011,22
MMC San. ve Tic. Yat.6,90-1,4350,00
Mondi Tire Kutsan6,90-1,85-9,21
Naturel Enerji38,66-2,828,88
Naturelgaz8,94-1,00

Net Holding5,11-2,1148,98
Netaş Telekom.21,801,11-22,36
Niğbaş Niğde Beton11,85-1,17-77,21
Nuh Çimento46,161,01-3,89
Nurol GMYO11,78-3,0561,59
Odaş Elektrik2,09-0,95-46,41
Olmuksan-IP7,52-0,13-36,54
Orge Enerji Elektrik6,11-3,0232,47
Orma Orman Mahsulleri32,802,76122,83
Osmanlı Menkul26,821,59-13,32
Ostim Endüstriyel Yat2,39-2,85-13,21
Otokar305,20-2,490,30
Oyak Çimento7,320,14-16,63
Oyak Yat. Ort.7,83-2,4913,44
Oyak Yatırım Menkul Değerler20,50

Oylum Sınai Yatırımlar4,191,95-11,04
Özak GMYO4,231,44-17,06
Özbal Çelik Boru7,521,6214,81
Özderici GMYO1,761,73-20,72
Özerden Plastik9,07-1,520,78
Pamukova Elektrik31,98-1,6650,00
Panora GMYO6,33-1,403,64
Papilon Savunma15,37-1,35-32,47
Park Elek.Madencilik5,13-0,58-4,47
Parsan31,542,4729,79
Pegasus82,10-1,3210,05
Peker GMYO1,02-0,97-54,91
Penguen Gıda3,29-0,30-34,85
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,000,25

Pera GMYO1,401,45-20,08
Pergamon Dış Ticaret24,02-1,2331,05
Petkim6,210,1624,70
Petrokent Turizm2.538,904,23180,11
Pınar Et ve Un19,14-1,69-12,54
Pınar Su7,63-0,392,69
Pınar Süt18,53-1,07-17,83
Plastikkart14,20-2,20-1,73
Polisan Holding2,891,05-24,83
Politeknik Metal305,10-1,17-24,80
Prizma Press Matbaacılık4,540,44-17,15
QNB Finans Fin. Kir.93,05-1,01-25,74
QNB Finansbank44,64-1,50-36,55
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,00-0,78

Ral Yatırım Holding3,29-1,79-25,90
Ray Sigorta10,10-0,10-34,63
Reysaş GMYO3,923,70-28,07
Reysaş Lojistik4,30-0,92-16,89
Rhea Girişim2,264,63-39,25
Rodrigo Tekstil18,44-0,6534,50
Royal Halı3,40-0,58-1,16
RTA Laboratuvarları20,80-2,26-31,31
Sabancı Holding9,581,16-13,11
Safkar Ege Soğutmacılık8,395,14-22,89
Sanel Mühendislik4,021,2617,54
Sanifoam Sünger13,92-1,832,35
Sanko Pazarlama10,10-2,518,98
Saray Matbaacılık5,350,94-39,00
Sarkuysan13,49-0,6655,10
Sasa Polyester34,120,47127,70
Say Yenilenebilir Enerji29,80-0,33250,18
Sekuro Plastik22,52-8,2361,32
Selçuk Ecza Deposu9,18-0,76-31,66
Selçuk Gıda3,93-1,75-21,08
Senkron Güvenlik32,50-1,8123,76
Serve Film Prodüksiyon15,15-2,26-5,31
Servet GMYO87,40-3,1011,48
Seyitler Kimya14,050,074,36
Silverline Endüstri5,807,61-32,56
Sinpaş GMYO3,99-9,93-4,55
Smartiks Yazılım5,70-0,18-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii25,20-2,33-4,31
Söktaş4,85-1,02-4,72
Sönmez Filament39,500,00-43,73
Sönmez Pamuklu15,46-4,09-35,58
Sumaş Suni Tahta60,250,4217,56
Şeker Fin. Kir.6,28-1,41-1,88
Şekerbank1,151,77-23,84
Şişe Cam8,180,4914,25
Şok Marketler Ticaret10,950,46-13,23
T. Halk Bankası4,900,62-11,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,98-0,09-26,01
T.S.K.B.1,40-0,71-19,84
T.Tuborg17,67-0,11-2,21
Taç Tarım Ürünleri23,981,35127,73
Tat Gıda8,78-1,01-24,06
TAV Havalimanları26,34-1,7223,66
Taze Kuru Gıda175,20-9,92-19,00
Tek-Art Turizm1,81-3,72-10,40
Tekfen Holding15,44-0,13-5,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,21-0,28-16,74
Temapol Polimer Plastik15,50-3,1334,78
TGS Dış Ticaret12,59-2,10-0,94
Tofaş Oto. Fab.31,622,932,29
Torunlar GMYO3,41-0,58-12,56
Trabzon Liman33,04-2,422,86
Trabzonspor Sportif2,651,538,61
Trend GMYO6,99-0,71-44,39
TSKB GMYO3,98-2,69-30,78
Tuğçelik12,302,4152,23
Tukaş6,970,00-28,07
Turcas Petrol3,86-1,53-20,41
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,27-0,64

Turkcell16,500,925,14
Tümosan Motor ve Traktör17,08-2,0621,39
Tüpraş103,100,49-4,54
Türk Hava Yolları14,43-0,8911,77
Türk İlaç Serum36,14-3,68

Türk Prysmian Kablo12,100,080,31
Türk Telekom7,280,69-12,45
Türk Traktör183,30-0,497,59
Türker Proje Gayrimenkul146,30-1,0829,58
Türkiye Sigorta5,290,57-14,38
Ufuk Yatırım14,620,769,10
Ulaşlar Turizm Yat.4,18-2,79-1,42
Ulusoy Elektrik57,35-1,1211,68
Ulusoy Un Sanayi5,21-1,142,39
Umpaş Holding1,26-5,97-51,72
Uşak Seramik2,08-1,42-11,11
Utopya Turizm26,106,53-32,73
Uzertaş Boya37,84-3,96-33,14
Ülker Bisküvi21,78-1,00-2,41
Ünlü Yatırım Holding6,34-4,37

Vakıf Fin. Kir.9,66-4,36126,76
Vakıf GMYO1,56-1,89-34,97
Vakıf Yat. Ort.5,49-2,83-25,41
Vakıflar Bankası3,711,64-21,23
Vakko Tekstil13,15-4,85109,85
Vanet Gıda5,34-1,29-30,92
Verusa Holding52,45-0,5716,30
Verusaturk Girisim25,04-1,1191,44
Vestel31,10-1,4647,67
Vestel Beyaz Eşya48,90-0,3723,02
Viking Kağıt6,015,44-33,22
Yapı Kredi Koray GMYO6,39-0,1643,60
Yapı ve Kredi Bank.2,290,88-23,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,44-4,810,69
Yataş14,23-2,20-1,52
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,517,642,50
Yeni Gimat GMYO13,811,5419,13
Yeşil GMYO1,15-1,71-16,67
Yeşil Yapı1,35-0,74-26,63
Yeşil Yatırım Holding3,51-10,00-17,92
Yibitaş İnşaat Malzeme14.201,000,36-8,97
Yonga Mobilya22,92-4,10-23,06
Yükselen Çelik5,28-0,940,92
Yünsa13,60-4,49-2,10
Ziraat Gayrimenkul1,620,00

Zorlu Enerji2,00-0,50-27,80
??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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