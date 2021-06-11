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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.06.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.256,100,73-12,95
İş Bankası (C)5,340,00-21,39
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,18-0,63-17,62
İş Girişim9,930,30-47,60
İş GMYO2,022,54-20,47
İş Y. Men. Değ.15,55-0,38-6,31
İş Yat. Ort.2,92-0,68-13,18
İşbir Holding6.450,00-3,08135,61
Işık Plastik30,04-0,66

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,93-2,11-18,42
İttifak Holding1,69-1,74-24,22
İz Hayvancılık Tarım19,90-0,2010,56
İzmir Demir Çelik2,240,90-32,32
İzmir Fırça5,81-3,174,50
Jantsa Jant Sanayi89,001,48114,73
Kafein Yazılım25,282,0218,46
Kalekim Kimyevi Maddeler12,89-0,08

Kaplamin20,003,09-40,83
Kardemir (A)6,920,7316,30
Kardemir (B)6,951,3131,88
Kardemir (D)7,660,5232,53
Karel Elektronik32,620,4341,46
Karsan Otomotiv3,781,0716,31
Karsu Tekstil8,693,331,64
Kartonsan56,15-0,71-40,69
Katmerciler Ekipman3,602,8616,88
Kent Gıda254,900,35-28,32
Kerevitaş Gıda4,68-0,21-28,88
Kervan Gıda16,070,4421,56
Kervansaray Yat. Holding0,70-1,41-44,44
Kiler GMYO1,95-1,52-22,31
Klimasan Klima23,22-0,3436,83
Koç Holding19,35-0,21-5,39
Konfrut Gıda16,040,44-5,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,40-0,86193,07
Konya Çimento825,00-0,07-26,99
Kordsa Teknik Tekstil22,34-1,3343,67
Koza Altın126,00-1,8730,30
Koza Madencilik16,09-1,533,87
Körfez GMYO4,960,61-14,48
Kristal Kola2,080,97-46,94
Kron Telekomünikasyon53,15-0,4744,27
Kuştur Kuşadası Turizm295,00-1,6787,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,35-0,422,17
Kütahya Porselen32,182,61-36,21
Lider Faktoring2,90-1,36-14,96
Link Bilgisayar34,586,669,44
Logo Yazılım145,00-0,9616,41
Lokman Hekim Sağlık10,300,9843,69
Lüks Kadife52,154,5980,45
Makina Takım2,91-0,68-14,66
Marka Yatırım Holding5,302,12-17,57
Marmaris Altınyunus210,401,2089,38
Marshall256,30-2,84-16,43
Martı GMYO1,03-0,96-59,66
Martı Otel2,160,471,41
Matriks Bilgi Dağıtım35,00-0,11

Mavi Giyim52,053,58-0,29
Mazhar Zorlu Holding50,104,1659,15
Mega Polietilen7,72-0,640,78
Menderes Tekstil2,240,00-27,51
Mercan Kimya10,083,81

Merit Turizm166,00-3,7198,33
Merko Gıda5,600,36-35,19
Metemtur Yatırım6,310,00-21,96
Metro Holding1,74-1,14-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,420,41-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-1,05-18,88
Migros Ticaret34,08-0,64-20,37
Milpa4,16-2,35-9,57
Mistral GMYO4,750,210,85
MLP Sağlık21,50-2,718,20
MMC San. ve Tic. Yat.6,981,1651,74
Mondi Tire Kutsan6,75-2,17-11,18
Naturel Enerji38,700,108,99
Naturelgaz8,90-0,45

Net Holding5,110,0048,98
Netaş Telekom.21,66-0,64-22,86
Niğbaş Niğde Beton11,70-1,27-77,50
Nuh Çimento45,90-0,56-4,43
Nurol GMYO11,870,7662,83
Odaş Elektrik2,06-1,44-47,18
Olmuksan-IP7,48-0,53-36,88
Orge Enerji Elektrik6,04-1,1530,95
Orma Orman Mahsulleri32,800,00122,83
Osmanlı Menkul26,14-2,54-15,51
Ostim Endüstriyel Yat2,400,42-12,85
Otokar305,300,030,33
Oyak Çimento7,30-0,27-16,86
Oyak Yat. Ort.7,75-1,0212,29
Oyak Yatırım Menkul Değerler22,549,95

Oylum Sınai Yatırımlar4,312,86-8,49
Özak GMYO4,21-0,47-17,45
Özbal Çelik Boru7,783,4618,78
Özderici GMYO1,770,57-20,27
Özerden Plastik8,90-1,87-1,11
Pamukova Elektrik31,00-3,0645,40
Panora GMYO6,24-1,422,17
Papilon Savunma15,30-0,46-32,78
Park Elek.Madencilik5,10-0,58-5,03
Parsan32,763,8734,81
Pegasus81,05-1,288,65
Peker GMYO1,030,98-54,47
Penguen Gıda3,27-0,61-35,25
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,86-0,44

Pera GMYO1,485,71-15,51
Pergamon Dış Ticaret24,020,0031,05
Petkim6,18-0,4824,10
Petrokent Turizm2.601,602,47187,03
Pınar Et ve Un19,300,84-11,81
Pınar Su7,54-1,181,48
Pınar Süt18,791,40-16,67
Plastikkart14,753,872,08
Polisan Holding2,87-0,69-25,35
Politeknik Metal308,801,21-23,89
Prizma Press Matbaacılık4,550,22-16,97
QNB Finans Fin. Kir.92,10-1,02-26,50
QNB Finansbank44,30-0,76-37,03
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,02-3,50

Ral Yatırım Holding3,290,00-25,90
Ray Sigorta9,98-1,19-35,40
Reysaş GMYO3,85-1,79-29,36
Reysaş Lojistik4,15-3,49-19,79
Rhea Girişim2,21-2,21-40,59
Rodrigo Tekstil17,00-7,8124,00
Royal Halı3,400,00-1,16
RTA Laboratuvarları20,42-1,83-32,56
Sabancı Holding9,47-1,15-14,11
Safkar Ege Soğutmacılık8,24-1,79-24,26
Sanel Mühendislik4,071,2419,01
Sanifoam Sünger14,000,572,94
Sanko Pazarlama10,06-0,408,55
Saray Matbaacılık5,686,17-35,23
Sarkuysan13,651,1956,94
Sasa Polyester34,02-0,29127,04
Say Yenilenebilir Enerji28,96-2,82240,31
Sekuro Plastik23,122,6665,62
Selçuk Ecza Deposu9,10-0,87-32,25
Selçuk Gıda3,88-1,27-22,09
Senkron Güvenlik31,34-3,5719,35
Serve Film Prodüksiyon15,00-0,99-6,25
Servet GMYO87,25-0,1711,29
Seyitler Kimya14,362,216,66
Silverline Endüstri5,52-4,83-35,81
Sinpaş GMYO3,92-1,75-6,22
Smartiks Yazılım5,720,35-35,44
Sodaş Sodyum Sanayii24,14-4,21-8,34
Söktaş4,53-6,60-11,00
Sönmez Filament40,041,37-42,96
Sönmez Pamuklu15,701,55-34,58
Sumaş Suni Tahta59,20-1,7415,51
Şeker Fin. Kir.6,280,00-1,88
Şekerbank1,14-0,87-24,50
Şişe Cam8,12-0,7313,42
Şok Marketler Ticaret10,950,00-13,23
T. Halk Bankası5,022,45-9,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,58-1,74-27,30
T.S.K.B.1,400,00-19,84
T.Tuborg17,59-0,45-2,66
Taç Tarım Ürünleri23,80-0,75126,02
Tat Gıda8,76-0,23-24,23
TAV Havalimanları26,661,2125,16
Taze Kuru Gıda157,70-9,99-27,09
Tek-Art Turizm1,820,55-9,90
Tekfen Holding15,33-0,71-6,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,18-0,42-17,09
Temapol Polimer Plastik15,801,9437,39
TGS Dış Ticaret12,52-0,56-1,49
Tofaş Oto. Fab.31,48-0,441,84
Torunlar GMYO3,38-0,88-13,33
Trabzon Liman33,100,183,05
Trabzonspor Sportif2,63-0,757,79
Trend GMYO7,050,86-43,91
TSKB GMYO3,92-1,51-31,83
Tuğçelik12,360,4952,97
Tukaş7,010,57-27,66
Turcas Petrol3,870,26-20,21
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,24-0,32

Turkcell16,520,125,27
Tümosan Motor ve Traktör17,06-0,1221,25
Tüpraş103,700,58-3,98
Türk Hava Yolları14,591,1113,01
Türk İlaç Serum36,521,05

Türk Prysmian Kablo12,09-0,080,23
Türk Telekom7,25-0,41-12,81
Türk Traktör183,10-0,117,47
Türker Proje Gayrimenkul143,00-2,2626,66
Türkiye Sigorta5,21-1,51-15,67
Ufuk Yatırım14,650,219,33
Ulaşlar Turizm Yat.4,180,00-1,42
Ulusoy Elektrik56,95-0,7010,91
Ulusoy Un Sanayi5,16-0,961,41
Umpaş Holding1,260,00-51,72
Uşak Seramik2,05-1,44-12,39
Utopya Turizm26,983,37-30,46
Uzertaş Boya39,063,22-30,99
Ülker Bisküvi21,72-0,28-2,68
Ünlü Yatırım Holding6,13-3,31

Vakıf Fin. Kir.9,20-4,76115,96
Vakıf GMYO1,53-1,92-36,22
Vakıf Yat. Ort.5,36-2,37-27,17
Vakıflar Bankası3,710,00-21,23
Vakko Tekstil12,50-4,9499,48
Vanet Gıda5,23-2,06-32,34
Verusa Holding52,550,1916,52
Verusaturk Girisim25,160,4892,35
Vestel30,36-2,3844,16
Vestel Beyaz Eşya48,46-0,9021,91
Viking Kağıt5,89-2,00-34,56
Yapı Kredi Koray GMYO6,37-0,3143,15
Yapı ve Kredi Bank.2,27-0,87-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,60-5,05-4,40
Yataş13,83-2,81-4,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,28-5,10-2,73
Yeni Gimat GMYO13,76-0,3618,70
Yeşil GMYO1,14-0,87-17,39
Yeşil Yapı1,33-1,48-27,72
Yeşil Yatırım Holding3,16-9,97-26,10
Yibitaş İnşaat Malzeme14.300,000,70-8,33
Yonga Mobilya22,920,00-23,06
Yükselen Çelik5,25-0,570,35
Yünsa13,48-0,88-2,96
Ziraat Gayrimenkul1,630,62

Zorlu Enerji1,99-0,50-28,16
???????

??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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