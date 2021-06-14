Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14.06.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)248.999,6022,47İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)248.999,60

22,47
İş Bankası (B)35.900,001,83-11,36
İş Bankası (C)5,31-0,56-21,83
İş Bankası (Kur.)291.000,00

-23,42
İş Fin.Kir.3,16-0,63-18,13
İş Girişim9,83-1,01-48,13
İş GMYO2,00-0,99-21,26
İş Y. Men. Değ.15,15-2,57-8,72
İş Yat. Ort.3,002,74-10,80
İşbir Holding6.293,70-2,42129,90
Işık Plastik30,080,13

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-2,15-20,18
İttifak Holding1,61-4,73-27,80
İz Hayvancılık Tarım19,47-2,168,17
İzmir Demir Çelik2,23-0,45-32,62
İzmir Fırça5,830,344,86
Jantsa Jant Sanayi87,60-1,57111,35
Kafein Yazılım25,26-0,0818,37
Kalekim Kimyevi Maddeler12,65-1,86

Kaplamin19,95-0,25-40,98
Kardemir (A)6,87-0,7215,46
Kardemir (B)6,85-1,4429,98
Kardemir (D)7,64-0,2632,18
Karel Elektronik31,80-2,5137,90
Karsan Otomotiv3,75-0,7915,38
Karsu Tekstil8,50-2,19-0,58
Kartonsan55,20-1,69-41,69
Katmerciler Ekipman3,600,0016,88
Kent Gıda249,00-2,31-29,98
Kerevitaş Gıda4,62-1,28-29,79
Kervan Gıda15,98-0,5620,88
Kervansaray Yat. Holding0,700,00-44,44
Kiler GMYO1,91-2,05-23,90
Klimasan Klima22,16-4,5730,58
Koç Holding19,21-0,72-6,08
Konfrut Gıda16,100,37-4,73
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,30-1,59188,43
Konya Çimento802,40-2,74-28,99
Kordsa Teknik Tekstil22,06-1,2541,86
Koza Altın123,20-2,2227,40
Koza Madencilik15,70-2,421,36
Körfez GMYO5,459,88-6,03
Kristal Kola2,06-0,96-47,45
Kron Telekomünikasyon55,003,4849,29
Kuştur Kuşadası Turizm294,00-0,3486,90
Kuyumcukent Gayrimenkul2,28-2,98-0,87
Kütahya Porselen35,389,94-29,87
Lider Faktoring2,88-0,69-15,54
Link Bilgisayar33,76-2,376,85
Logo Yazılım148,902,6919,54
Lokman Hekim Sağlık10,10-1,9440,90
Lüks Kadife51,85-0,5879,41
Makina Takım2,930,69-14,08
Marka Yatırım Holding5,615,85-12,75
Marmaris Altınyunus209,80-0,2988,84
Marshall252,00-1,68-17,84
Martı GMYO1,040,97-59,27
Martı Otel2,14-0,930,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,88-0,34

Mavi Giyim52,851,541,25
Mazhar Zorlu Holding46,00-8,1846,12
Mega Polietilen7,64-1,04-0,26
Menderes Tekstil2,240,00-27,51
Mercan Kimya10,191,09

Merit Turizm22,589,90117,97
Merko Gıda5,600,00-35,19
Metemtur Yatırım6,655,39-17,75
Metro Holding1,835,17-12,02
Metro Petrol ve Tesisleri2,41-0,41-16,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,911,06-18,03
Migros Ticaret33,50-1,70-21,73
Milpa4,13-0,72-10,22
Mistral GMYO4,73-0,420,42
MLP Sağlık21,640,658,91
MMC San. ve Tic. Yat.6,85-1,8648,91
Mondi Olmuksan7,45-0,40-37,13
Mondi Tire Kutsan6,59-2,37-13,29
Naturel Enerji37,60-2,845,89
Naturelgaz8,75-1,69

Net Holding5,03-1,5746,65
Netaş Telekom.22,102,03-21,30
Niğbaş Niğde Beton11,58-1,03-77,73
Nuh Çimento45,10-1,74-6,10
Nurol GMYO11,78-0,7661,59
Odaş Elektrik2,112,43-45,90
Orge Enerji Elektrik5,96-1,3229,21
Orma Orman Mahsulleri31,52-3,90114,13
Osmanlı Menkul25,98-0,61-16,03
Ostim Endüstriyel Yat2,34-2,50-15,03
Otokar302,70-0,85-0,52
Oyak Çimento7,330,41-16,51
Oyak Yat. Ort.7,63-1,5510,55
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,789,94

Oylum Sınai Yatırımlar4,30-0,23-8,70
Özak GMYO4,15-1,43-18,63
Özbal Çelik Boru7,871,1620,15
Özderici GMYO1,71-3,39-22,97
Özerden Plastik8,52-4,27-5,33
Pamukova Elektrik30,70-0,9744,00
Panora GMYO6,23-0,162,00
Papilon Savunma15,20-0,65-33,22
Park Elek.Madencilik5,120,39-4,66
Parsan33,181,2836,54
Pegasus80,65-0,498,11
Peker GMYO1,01-1,94-55,35
Penguen Gıda3,24-0,92-35,84
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım31,900,13

Pera GMYO1,46-1,35-16,65
Pergamon Dış Ticaret24,200,7532,03
Petkim5,98-3,2420,08
Petrokent Turizm2.602,000,02187,07
Pınar Et ve Un19,17-0,67-12,40
Pınar Su7,49-0,660,81
Pınar Süt18,880,48-16,27
Plastikkart14,10-4,41-2,42
Polisan Holding2,83-1,39-26,39
Politeknik Metal301,60-2,33-25,66
Prizma Press Matbaacılık4,682,86-14,60
QNB Finans Fin. Kir.90,55-1,68-27,73
QNB Finansbank43,38-2,08-38,34
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,160,52

Ral Yatırım Holding3,25-1,22-26,80
Ray Sigorta9,76-2,20-36,83
Reysaş GMYO3,81-1,04-30,09
Reysaş Lojistik4,03-2,89-22,11
Rhea Girişim2,230,90-40,05
Rodrigo Tekstil16,48-3,0620,20
Royal Halı3,35-1,47-2,62
RTA Laboratuvarları20,06-1,76-33,75
Sabancı Holding9,480,11-14,02
Safkar Ege Soğutmacılık8,10-1,70-25,55
Sanel Mühendislik4,070,0019,01
Sanifoam Sünger13,70-2,140,74
Sanko Pazarlama9,97-0,897,58
Saray Matbaacılık5,45-4,05-37,86
Sarkuysan13,31-2,4953,03
Sasa Polyester33,12-2,65121,03
Say Yenilenebilir Enerji28,00-3,31229,02
Sekuro Plastik22,88-1,0463,90
Selçuk Ecza Deposu9,06-0,44-32,55
Selçuk Gıda3,890,26-21,89
Senkron Güvenlik30,00-4,2814,24
Serve Film Prodüksiyon14,75-1,67-7,81
Servet GMYO91,154,4716,26
Seyitler Kimya14,722,519,33
Silverline Endüstri5,642,17-34,42
Sinpaş GMYO3,971,28-5,02
Smartiks Yazılım5,68-0,70-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii24,702,32-6,21
Söktaş4,48-1,10-11,98
Sönmez Filament40,00-0,10-43,02
Sönmez Pamuklu15,60-0,64-35,00
Sumaş Suni Tahta57,85-2,2812,88
Şeker Fin. Kir.6,10-2,87-4,69
Şekerbank1,140,00-24,50
Şişe Cam8,11-0,1213,28
Şok Marketler Ticaret10,94-0,09-13,31
T. Halk Bankası5,050,60-9,17
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası22,36-0,97-28,01
T.S.K.B.1,38-1,43-20,98
T.Tuborg17,42-0,97-3,60
Taç Tarım Ürünleri23,50-1,26123,17
Tat Gıda8,790,34-23,97
TAV Havalimanları27,503,1529,11
Taze Kuru Gıda142,00-9,96-34,35
Tek-Art Turizm1,79-1,65-11,39
Tekfen Holding15,15-1,17-7,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,03-2,09-18,82
Temapol Polimer Plastik15,53-1,7135,04
TGS Dış Ticaret12,630,88-0,63
Tofaş Oto. Fab.31,20-0,890,93
Torunlar GMYO3,36-0,59-13,85
Trabzon Liman32,98-0,362,68
Trabzonspor Sportif2,681,909,84
Trend GMYO6,99-0,85-44,39
TSKB GMYO3,70-5,61-35,65
Tuğçelik12,10-2,1049,75
Tukaş7,192,57-25,80
Turcas Petrol3,79-2,07-21,86
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,290,54

Turkcell16,550,185,46
Tümosan Motor ve Traktör16,71-2,0518,76
Tüpraş104,000,29-3,70
Türk Hava Yolları14,620,2113,25
Türk İlaç Serum38,926,57

Türk Prysmian Kablo12,886,536,78
Türk Telekom7,290,55-12,33
Türk Traktör178,80-2,354,95
Türker Proje Gayrimenkul138,20-3,3622,41
Türkiye Sigorta5,17-0,77-16,32
Ufuk Yatırım14,851,3710,82
Ulaşlar Turizm Yat.4,558,857,31
Ulusoy Elektrik58,202,1913,34
Ulusoy Un Sanayi5,10-1,160,23
Umpaş Holding1,22-3,17-53,26
Uşak Seramik2,03-0,98-13,25
Utopya Turizm24,30-9,93-37,37
Uzertaş Boya38,00-2,71-32,86
Ülker Bisküvi21,60-0,55-3,22
Ünlü Yatırım Holding6,201,14

Vakıf Fin. Kir.9,03-1,85111,97
Vakıf GMYO1,636,54-32,05
Vakıf Yat. Ort.5,421,12-26,36
Vakıflar Bankası3,67-1,08-22,08
Vakko Tekstil13,7510,00119,42
Vanet Gıda5,15-1,53-33,38
Verusa Holding51,40-2,1913,97
Verusaturk Girisim24,90-1,0390,37
Vestel29,88-1,5841,88
Vestel Beyaz Eşya47,42-2,1519,30
Viking Kağıt5,84-0,85-35,11
Yapı Kredi Koray GMYO6,380,1643,37
Yapı ve Kredi Bank.2,25-0,88-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,16-1,27-5,61
Yataş13,82-0,07-4,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,97-7,24-9,77
Yeni Gimat GMYO13,55-1,5316,89
Yeşil GMYO1,13-0,88-18,12
Yeşil Yapı1,31-1,50-28,80
Yeşil Yatırım Holding2,85-9,81-33,35
Yibitaş İnşaat Malzeme14.110,70-1,32-9,55
Yonga Mobilya23,562,79-20,91
Yükselen Çelik5,17-1,52-1,18
Yünsa13,24-1,78-4,69
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji2,000,50-27,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı 18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 18:37 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu 18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi 18:21 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi 17:59 "Müge Anlı bile beni bulamaz" diyen genç kız Müge Anlı'nın programıyla bulundu: Nasıl buldum ama İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu 17:27 İş insanı Tahir Kıran, Çaykur Rizespor'a başkan adayı olmasıyla gündeme oturdu
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi 17:10 Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir 16:11 NATO'ya mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müşterek görev kuvvetinin komutası bu sene Türkiye'dedir

Son Dakika Haberleri
19:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın görüşmesi başladı
19:03 Lyon, Kayserispor'un kapısını Doğan Alemdar için çaldı! 35 milyon TL teklif etti
18:51 Korkunç kaza bir aileyi dağıttı: Anne ve oğul öldü, baba ve kız yaralandı
18:36 Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den "Türkiye, Afganistan'da kalacak mı?" sorusuna yanıt: Konuyu çalışıyoruz, Türkiye kilit rolde
18:27 Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu
18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, savunma ve ticaret alanlarında anlaşmaya vardı
18:20 Çekya'nın İskoçya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada Schick'in attığı gol akıllara durgunluk verdi
18:15 Mustafa Cengiz rahatsızlığı sebebiyle tedavi altına alındı, 3 gün hastanede yatacak!
18:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı
17:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü
Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu Lyon, Kayserispor'a Doğan Alemdar için 35 milyon TL'lik teklifte bulundu         
18:54
Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı Müzeyyen Koç'un ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı         
18:38
2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir 2023 seçimleri için konuşan Numan Kurtulmuş: Muhalefetin anketlerinde bile AK Parti birinci partidir         
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, savunma ve ticaret alanlarında anlaşmaya vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Johnson, savunma ve ticaret alanlarında anlaşmaya vardı         
18:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelendi' Görüşme 19:00'a alındı         
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlarını paylaşan Macron, fotoğrafa not da düştü         
17:37
"Yan bakma" kavgasında kan aktı! Genç kızın çabaları kavgayı ayırmaya yetmedi         
17:16
Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor         
16:40
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu İş Bankası, Türkiye'nin en güçlü markası oldu         
15:41
İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla         
14:32
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı         
13:50
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 19:07:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement