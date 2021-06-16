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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.06.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,004,5027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,004,5027,98
İş Bankası (B)36.300,300,57-10,37
İş Bankası (C)5,25-1,50-22,71
İş Bankası (Kur.)320.100,0010,00-15,76
İş Fin.Kir.3,110,00-19,43
İş Girişim9,62-2,63-49,23
İş GMYO1,95-2,01-23,23
İş Y. Men. Değ.14,50-3,14-12,64
İş Yat. Ort.2,94-0,34-12,58
İşbir Holding6.050,200,82121,00
Işık Plastik29,26-2,73

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,580,64-29,15
İz Hayvancılık Tarım19,59-3,028,83
İzmir Demir Çelik2,210,45-33,22
İzmir Fırça5,60-3,280,72
Jantsa Jant Sanayi86,00-1,09107,49
Kafein Yazılım25,28-3,0718,46
Kalekim Kimyevi Maddeler12,430,00

Kaplamin19,37-2,52-42,69
Kardemir (A)6,62-3,2211,26
Kardemir (B)6,60-4,2125,24
Kardemir (D)7,30-2,6726,30
Karel Elektronik31,44-0,9536,34
Karsan Otomotiv3,710,0014,15
Karsu Tekstil8,27-2,82-3,27
Kartonsan53,00-1,67-44,02
Katmerciler Ekipman3,45-2,5412,01
Kent Gıda230,50-5,88-35,18
Kerevitaş Gıda4,47-0,89-32,07
Kervan Gıda15,950,3120,65
Kervansaray Yat. Holding0,68-1,45-46,03
Kiler GMYO1,87-2,60-25,50
Klimasan Klima22,08-0,8130,11
Koç Holding18,75-1,16-8,32
Konfrut Gıda15,88-1,85-6,04
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,15-3,05175,13
Konya Çimento756,00-3,52-33,10
Koray GMYO5,93-4,2033,26
Kordsa Teknik Tekstil21,04-2,3235,31
Koza Altın126,601,7730,92
Koza Madencilik15,45-1,47-0,26
Körfez GMYO5,15-3,20-11,21
Kristal Kola1,98-3,41-49,49
Kron Telekomünikasyon54,35-0,8247,53
Kuştur Kuşadası Turizm275,00-3,8574,83
Kuyumcukent Gayrimenkul2,331,301,30
Kütahya Porselen35,50-1,39-29,63
Lider Faktoring2,76-3,83-19,06
Link Bilgisayar32,22-2,071,97
Logo Yazılım142,40-2,7314,32
Lokman Hekim Sağlık9,36-7,4230,58
Lüks Kadife50,05-1,2873,18
Makina Takım2,91-3,96-14,66
Marka Yatırım Holding5,600,00-12,91
Marmaris Altınyunus199,30-3,0679,39
Marshall261,10-5,81-14,87
Martı GMYO1,030,00-59,66
Martı Otel2,06-2,83-3,29
Matriks Bilgi Dağıtım34,30-1,44

Mavi Giyim54,30-3,474,02
Mazhar Zorlu Holding48,501,2954,07
Mega Polietilen7,85-0,762,48
Menderes Tekstil2,18-1,80-29,45
Mercan Kimya9,91-2,17

Merit Turizm18,31-9,9876,75
Merko Gıda5,38-2,71-37,73
Metemtur Yatırım6,65-0,15-17,75
Metro Holding1,74-1,69-16,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,30-2,95-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,89-2,07-18,88
Migros Ticaret33,320,36-22,15
Milpa4,361,63-5,22
Mistral GMYO4,69-0,85-0,42
MLP Sağlık21,560,098,51
MMC San. ve Tic. Yat.6,55-0,7642,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,391,51-37,64
Mondi Tire Kutsan6,47-2,12-14,87
Naturel Enerji36,26-1,842,12
Naturelgaz8,69-1,03

Net Holding4,58-4,3833,53
Netaş Telekom.20,90-2,97-25,57
Niğbaş Niğde Beton10,95-3,01-78,94
Nuh Çimento43,50-1,18-9,43
Nurol GMYO11,642,0259,67
Odaş Elektrik2,03-1,46-47,95
Orge Enerji Elektrik5,65-2,5922,49
Orma Orman Mahsulleri32,000,00117,39
Osmanlı Menkul25,28-1,25-18,29
Ostim Endüstriyel Yat2,32-2,93-15,75
Otokar291,80-1,92-4,10
Oyak Çimento7,15-0,97-18,56
Oyak Yat. Ort.7,60-0,7810,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler25,147,34

Oylum Sınai Yatırımlar4,02-4,06-14,65
Özak GMYO4,13-0,48-19,02
Özbal Çelik Boru8,18-0,2424,89
Özderici GMYO1,63-3,55-26,58
Özerden Plastik9,339,893,67
Pamukova Elektrik32,96-2,1454,60
Panora GMYO6,09-0,81-0,29
Papilon Savunma14,78-1,86-35,06
Park Elek.Madencilik5,08-0,20-5,40
Parsan31,32-3,3328,89
Pegasus76,60-2,792,68
Peker GMYO0,98-2,00-56,68
Penguen Gıda3,21-0,31-36,44
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,2010,00

Pera GMYO1,43-0,69-18,37
Pergamon Dış Ticaret23,66-0,9229,09
Petkim5,85-1,3517,47
Petrokent Turizm2.482,80-4,50173,92
Pınar Et ve Un18,75-1,52-14,32
Pınar Su7,41-0,40-0,27
Pınar Süt18,75-1,06-16,85
Plastikkart14,10-0,49-2,42
Polisan Holding2,76-1,43-28,21
Politeknik Metal322,008,34-20,64
Prizma Press Matbaacılık4,700,00-14,23
QNB Finans Fin. Kir.90,10-0,50-28,09
QNB Finansbank43,000,28-38,88
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,42-1,93

Ral Yatırım Holding3,17-0,31-28,60
Ray Sigorta9,43-1,57-38,96
Reysaş GMYO3,80-0,26-30,28
Reysaş Lojistik3,960,51-23,46
Rhea Girişim2,190,00-41,13
Rodrigo Tekstil17,006,3224,00
Royal Halı3,29-2,08-4,36
RTA Laboratuvarları19,74-1,69-34,81
Sabancı Holding9,25-1,80-16,11
Safkar Ege Soğutmacılık7,64-1,93-29,78
Sanel Mühendislik4,060,2518,71
Sanifoam Sünger13,883,662,06
Sanko Pazarlama10,050,308,44
Saray Matbaacılık5,641,81-35,69
Sarkuysan12,78-2,8146,94
Sasa Polyester32,00-1,84113,55
Say Yenilenebilir Enerji27,20-1,95219,62
Sekuro Plastik22,72-4,6262,75
Selçuk Ecza Deposu8,93-1,43-33,52
Selçuk Gıda3,75-0,79-24,70
Senkron Güvenlik30,000,0014,24
Serve Film Prodüksiyon15,001,69-6,25
Servet GMYO87,65-4,0011,80
Seyitler Kimya13,71-9,331,83
Silverline Endüstri5,24-2,96-39,07
Sinpaş GMYO3,91-2,49-6,46
Smartiks Yazılım5,54-1,42-37,47
Sodaş Sodyum Sanayii23,00-4,88-12,67
Söktaş4,53-1,52-11,00
Sönmez Filament38,00-2,56-45,87
Sönmez Pamuklu15,01-2,15-37,46
Sumaş Suni Tahta57,000,1811,22
Şeker Fin. Kir.6,10-0,97-4,69
Şekerbank1,130,00-25,17
Şişe Cam8,120,2513,42
Şok Marketler Ticaret11,463,99-9,19
T. Halk Bankası5,08-5,22-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,96-1,08-29,30
T.S.K.B.1,34-1,47-23,27
T.Tuborg17,30-0,69-4,26
Taç Tarım Ürünleri23,30-0,85121,27
Tat Gıda8,54-1,16-26,13
TAV Havalimanları27,260,1527,98
Taze Kuru Gıda115,10-9,94-46,79
Tek-Art Turizm1,77-1,12-12,38
Tekfen Holding14,91-0,93-9,08
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,940,14-19,86
Temapol Polimer Plastik16,110,0640,09
TGS Dış Ticaret12,02-2,67-5,43
Tofaş Oto. Fab.30,20-1,44-2,30
Torunlar GMYO3,27-1,21-16,15
Trabzon Liman31,52-2,48-1,87
Trabzonspor Sportif2,822,9215,57
Trend GMYO7,00-1,13-44,31
TSKB GMYO3,53-4,08-38,61
Tuğçelik10,90-6,6034,90
Tukaş6,91-1,14-28,69
Turcas Petrol3,67-0,81-24,33
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,73-4,70

Turkcell16,600,005,78
Tümosan Motor ve Traktör17,11-1,4421,61
Tüpraş103,000,10-4,63
Türk Hava Yolları14,32-1,1710,92
Türk İlaç Serum36,36-2,94

Türk Prysmian Kablo12,450,163,21
Türk Telekom7,07-1,12-14,98
Türk Traktör172,80-0,291,43
Türker Proje Gayrimenkul134,00-1,2518,69
Türkiye Sigorta5,180,19-16,16
Ufuk Yatırım14,47-3,407,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,28-1,380,94
Ulusoy Elektrik57,15-1,2111,30
Ulusoy Un Sanayi5,110,000,42
Umpaş Holding1,3210,00-49,43
Uşak Seramik2,02-0,49-13,68
Utopya Turizm23,40-9,93-39,69
Uzertaş Boya45,9810,00-18,76
Ülker Bisküvi22,325,180,01
Ünlü Yatırım Holding5,92-4,52

Vakıf Fin. Kir.8,24-4,0793,43
Vakıf GMYO1,57-4,27-34,55
Vakıf Yat. Ort.5,21-2,98-29,21
Vakıflar Bankası3,65-3,44-22,51
Vakko Tekstil13,20-6,71110,65
Vanet Gıda4,99-1,77-35,45
Verusa Holding50,65-0,9812,31
Verusaturk Girisim24,70-1,9888,84
Vestel29,16-1,2238,46
Vestel Beyaz Eşya46,38-1,0716,68
Viking Kağıt5,75-1,54-36,11
Yapı ve Kredi Bank.2,23-0,89-25,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,42-4,98-10,42
Yataş13,08-2,61-9,48
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,74-6,03-15,00
Yeni Gimat GMYO13,90-0,7919,91
Yeşil GMYO1,140,88-17,39
Yeşil Yapı1,33-0,75-27,72
Yeşil Yatırım Holding2,32-9,73-45,75
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,00-2,02-10,26
Yonga Mobilya22,180,73-25,54
Yükselen Çelik5,14-0,39-1,76
Yünsa12,48-2,50-10,16
Ziraat Gayrimenkul1,62-0,61

Zorlu Enerji1,990,00-28,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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