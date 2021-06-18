Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 37.344,40 2,59 -7,79 İş Bankası (C) 5,10 -0,97 -24,92 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 9,91 1,84 İş Fin.Kir. 3,00 -1,64 -22,28 İş Girişim 8,91 -1,55 -52,98 İş GMYO 1,95 -0,51 -23,23 İş Y. Men. Değ. 14,60 -0,54 -12,03 İş Yat. Ort. 2,88 -0,35 -14,36 İşbir Holding 6.000,00 -9,84 119,17 Işık Plastik 28,50 -1,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -1,12 -22,81 İttifak Holding 1,52 -0,65 -31,84 İz Hayvancılık Tarım 19,49 0,67 8,28 İzmir Demir Çelik 2,21 -3,07 -33,22 İzmir Fırça 5,60 4,28 0,72 Jantsa Jant Sanayi 81,60 -2,86 96,87 Kafein Yazılım 25,20 -1,56 18,09 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,09 -1,23 Kaplamin 18,94 -1,41 -43,96 Kardemir (A) 6,31 -2,92 6,05 Kardemir (B) 6,07 -5,01 15,18 Kardemir (D) 6,79 -5,30 17,47 Karel Elektronik 30,04 -2,78 30,27 Karsan Otomotiv 3,53 -3,02 8,62 Karsu Tekstil 7,84 -3,21 -8,30 Kartonsan 53,30 0,76 -43,70 Katmerciler Ekipman 3,36 -0,88 9,09 Kent Gıda 217,00 -1,36 -38,98 Kerevitaş Gıda 4,32 -1,37 -34,35 Kervan Gıda 15,25 -3,30 15,36 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -1,45 -46,03 Kiler GMYO 1,81 0,00 -27,89 Klimasan Klima 20,98 -3,23 23,63 Koç Holding 18,25 -1,62 -10,77 Konfrut Gıda 15,72 -1,87 -6,98 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 70,45 -1,67 197,51 Konya Çimento 789,80 5,39 -30,11 Koray GMYO 6,09 3,05 36,85 Kordsa Teknik Tekstil 20,02 -2,72 28,75 Koza Altın 120,60 -2,35 24,72 Koza Madencilik 14,43 -2,63 -6,84 Körfez GMYO 5,33 3,29 -8,10 Kristal Kola 1,90 -2,06 -51,53 Kron Telekomünikasyon 52,90 -2,04 43,59 Kuştur Kuşadası Turizm 293,20 -2,27 86,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,26 -1,74 -1,74 Kütahya Porselen 37,46 2,91 -25,75 Lider Faktoring 2,70 -1,46 -20,82 Link Bilgisayar 30,80 -1,66 -2,52 Logo Yazılım 150,00 4,90 20,42 Lokman Hekim Sağlık 9,16 -0,54 27,79 Lüks Kadife 50,05 -2,82 73,18 Makina Takım 2,87 -1,03 -15,84 Marka Yatırım Holding 5,38 -2,89 -16,33 Marmaris Altınyunus 208,10 -1,00 87,31 Marshall 265,00 -0,41 -13,60 Martı GMYO 1,01 -0,98 -60,45 Martı Otel 2,10 -1,41 -1,41 Matriks Bilgi Dağıtım 33,48 -1,76 Mavi Giyim 56,10 -1,58 7,47 Mazhar Zorlu Holding 43,84 -4,86 39,26 Mega Polietilen 7,84 0,13 2,35 Menderes Tekstil 2,06 -3,29 -33,33 Mercan Kimya 9,46 -0,42 Merit Turizm 18,13 -9,98 75,01 Merko Gıda 5,23 -0,19 -39,47 Metemtur Yatırım 7,10 6,29 -12,19 Metro Holding 1,72 1,18 -17,31 Metro Petrol ve Tesisleri 2,24 -1,75 -22,49 Metro Yatırım Ortaklığı 1,84 -0,54 -21,03 Migros Ticaret 32,94 -1,55 -23,04 Milpa 4,22 -1,63 -8,26 Mistral GMYO 4,74 2,60 0,64 MLP Sağlık 22,80 3,45 14,75 MMC San. ve Tic. Yat. 6,65 1,53 44,57 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,19 -2,31 -39,32 Mondi Tire Kutsan 6,42 -1,23 -15,53 Naturel Enerji 35,96 -2,12 1,27 Naturelgaz 8,35 -2,45 Net Holding 4,69 0,86 36,73 Netaş Telekom. 19,94 -1,48 -28,99 Niğbaş Niğde Beton 11,15 5,09 -78,56 Nuh Çimento 42,88 0,09 -10,72 Nurol GMYO 12,05 2,21 65,29 Odaş Elektrik 1,91 -2,55 -51,03 Orge Enerji Elektrik 5,59 -2,10 21,19 Orma Orman Mahsulleri 31,50 -1,56 113,99 Osmanlı Menkul 24,90 0,08 -19,52 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 0,00 -16,12 Otokar 281,40 -2,12 -7,52 Oyak Çimento 7,10 -0,28 -19,13 Oyak Yat. Ort. 7,65 0,66 10,84 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,58 -0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 3,95 -1,99 -16,14 Özak GMYO 3,97 -1,73 -22,16 Özbal Çelik Boru 9,20 9,92 40,46 Özderici GMYO 1,57 -1,26 -29,28 Özerden Plastik 9,50 2,15 5,56 Pamukova Elektrik 34,88 1,10 63,60 Panora GMYO 6,12 -0,33 0,20 Papilon Savunma 14,10 -2,69 -38,05 Park Elek.Madencilik 4,81 -1,84 -10,43 Parsan 29,62 -3,58 21,89 Pegasus 77,30 0,19 3,62 Peker GMYO 0,99 -1,00 -56,23 Penguen Gıda 3,13 -0,95 -38,02 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,00 -0,12 Pera GMYO 1,41 0,71 -19,51 Pergamon Dış Ticaret 22,86 -2,47 24,72 Petkim 5,68 -2,07 14,06 Petrokent Turizm 2.407,40 -0,25 165,60 Pınar Et ve Un 18,14 -1,47 -17,11 Pınar Su 7,35 -0,68 -1,08 Pınar Süt 18,14 -1,31 -19,56 Plastikkart 13,72 -1,93 -5,05 Polisan Holding 2,68 -1,47 -30,29 Politeknik Metal 339,00 -0,29 -16,45 Prizma Press Matbaacılık 4,50 -1,32 -17,88 QNB Finans Fin. Kir. 90,00 -0,83 -28,17 QNB Finansbank 42,00 -0,62 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,42 -1,78 Ral Yatırım Holding 3,33 -4,31 -25,00 Ray Sigorta 9,21 -2,54 -40,39 Reysaş GMYO 3,73 -0,27 -31,56 Reysaş Lojistik 3,88 0,26 -25,01 Rhea Girişim 2,09 -2,34 -43,82 Rodrigo Tekstil 17,60 -5,88 28,37 Royal Halı 3,36 3,38 -2,33 RTA Laboratuvarları 18,72 -2,45 -38,18 Sabancı Holding 9,07 0,11 -17,74 Safkar Ege Soğutmacılık 7,13 -2,99 -34,47 Sanel Mühendislik 4,20 3,96 22,81 Sanifoam Sünger 14,20 -3,66 4,41 Sanko Pazarlama 9,81 -1,21 5,85 Saray Matbaacılık 5,82 2,46 -33,64 Sarkuysan 13,10 2,34 50,62 Sasa Polyester 32,22 0,88 115,02 Say Yenilenebilir Enerji 26,80 -1,54 214,92 Sekuro Plastik 21,76 0,55 55,87 Selçuk Ecza Deposu 8,66 -2,15 -35,53 Selçuk Gıda 4,17 8,88 -16,27 Senkron Güvenlik 29,00 0,35 10,43 Serve Film Prodüksiyon 14,50 0,00 -9,38 Servet GMYO 84,20 -1,12 7,40 Seyitler Kimya 14,09 -3,49 4,65 Silverline Endüstri 5,03 -2,90 -41,51 Sinpaş GMYO 3,93 -2,00 -5,98 Smartiks Yazılım 5,34 -1,84 -39,73 Sodaş Sodyum Sanayii 22,24 -2,03 -15,55 Söktaş 4,65 -4,52 -8,64 Sönmez Filament 36,00 -2,70 -48,72 Sönmez Pamuklu 14,61 -2,60 -39,13 Sumaş Suni Tahta 59,85 1,44 16,78 Şeker Fin. Kir. 6,14 2,68 -4,06 Şekerbank 1,10 -1,79 -27,15 Şişe Cam 7,93 -1,98 10,76 Şok Marketler Ticaret 11,57 -0,26 -8,32 T. Halk Bankası 4,92 1,44 -11,51 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 21,02 -3,49 -32,32 T.S.K.B. 1,31 -2,24 -24,99 T.Tuborg 16,92 -0,99 -6,36 Taç Tarım Ürünleri 22,90 -0,52 117,47 Tat Gıda 8,08 -3,23 -30,11 TAV Havalimanları 27,48 -1,36 29,01 Taze Kuru Gıda 139,20 9,95 -35,64 Tek-Art Turizm 1,75 0,57 -13,37 Tekfen Holding 15,28 1,26 -6,83 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,62 -2,36 -23,56 Temapol Polimer Plastik 15,52 -3,54 34,96 TGS Dış Ticaret 11,65 0,43 -8,34 Tofaş Oto. Fab. 28,90 -3,86 -6,51 Torunlar GMYO 3,19 -1,24 -18,21 Trabzon Liman 30,74 -1,35 -4,30 Trabzonspor Sportif 2,82 1,08 15,57 Trend GMYO 6,99 -0,14 -44,39 TSKB GMYO 3,29 -2,37 -42,78 Tuğçelik 10,69 -3,69 32,30 Tukaş 6,78 -1,02 -30,03 Turcas Petrol 3,56 -0,56 -26,60 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,42 -1,87 Turkcell 16,55 -0,60 5,46 Tümosan Motor ve Traktör 17,88 4,93 27,08 Tüpraş 101,60 -2,21 -5,93 Türk Hava Yolları 14,54 -0,82 12,63 Türk İlaç Serum 34,20 -3,99 Türk Prysmian Kablo 13,52 6,46 12,08 Türk Telekom 6,96 -1,97 -16,30 Türk Traktör 171,00 -1,38 0,37 Türker Proje Gayrimenkul 134,50 -0,74 19,13 Türkiye Sigorta 4,94 -4,26 -20,04 Ufuk Yatırım 13,00 -0,54 -2,99 Ulaşlar Turizm Yat. 4,27 -0,70 0,71 Ulusoy Elektrik 56,60 1,07 10,22 Ulusoy Un Sanayi 5,00 -0,60 -1,74 Umpaş Holding 1,33 -8,28 -49,04 Uşak Seramik 2,04 -2,39 -12,82 Utopya Turizm 24,90 8,73 -35,82 Uzertaş Boya 45,28 -9,98 -20,00 Ülker Bisküvi 21,58 -2,00 -3,31 Ünlü Yatırım Holding 5,73 1,78 Vakıf Fin. Kir. 8,74 9,94 105,16 Vakıf GMYO 1,51 -2,58 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 5,52 9,96 -25,00 Vakıflar Bankası 3,55 -0,56 -24,63 Vakko Tekstil 13,21 -0,83 110,81 Vanet Gıda 5,17 5,30 -33,12 Verusa Holding 48,04 -3,73 6,52 Verusaturk Girisim 23,00 -4,56 75,84 Vestel 29,20 0,76 38,65 Vestel Beyaz Eşya 44,58 -1,59 12,15 Viking Kağıt 5,53 -2,30 -38,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -0,92 -28,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,76 0,85 -15,01 Yataş 13,10 0,00 -9,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 3,45 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,91 -0,36 20,00 Yeşil GMYO 1,10 -0,90 -20,29 Yeşil Yapı 1,27 -1,55 -30,98 Yeşil Yatırım Holding 2,16 0,93 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.000,20 0,00 -10,26 Yonga Mobilya 21,96 0,27 -26,28 Yükselen Çelik 5,00 -1,77 -4,43 Yünsa 11,47 -2,55 -17,43 Ziraat Gayrimenkul 1,61 -0,62 Zorlu Enerji 1,94 -1,52 -29,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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