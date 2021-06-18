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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

18.06.2021 19:00
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)37.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)37.344,402,59-7,79
İş Bankası (C)5,10-0,97-24,92
İş Bankası (Kur.)387.000,009,911,84
İş Fin.Kir.3,00-1,64-22,28
İş Girişim8,91-1,55-52,98
İş GMYO1,95-0,51-23,23
İş Y. Men. Değ.14,60-0,54-12,03
İş Yat. Ort.2,88-0,35-14,36
İşbir Holding6.000,00-9,84119,17
Işık Plastik28,50-1,72

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,88-1,12-22,81
İttifak Holding1,52-0,65-31,84
İz Hayvancılık Tarım19,490,678,28
İzmir Demir Çelik2,21-3,07-33,22
İzmir Fırça5,604,280,72
Jantsa Jant Sanayi81,60-2,8696,87
Kafein Yazılım25,20-1,5618,09
Kalekim Kimyevi Maddeler12,09-1,23

Kaplamin18,94-1,41-43,96
Kardemir (A)6,31-2,926,05
Kardemir (B)6,07-5,0115,18
Kardemir (D)6,79-5,3017,47
Karel Elektronik30,04-2,7830,27
Karsan Otomotiv3,53-3,028,62
Karsu Tekstil7,84-3,21-8,30
Kartonsan53,300,76-43,70
Katmerciler Ekipman3,36-0,889,09
Kent Gıda217,00-1,36-38,98
Kerevitaş Gıda4,32-1,37-34,35
Kervan Gıda15,25-3,3015,36
Kervansaray Yat. Holding0,68-1,45-46,03
Kiler GMYO1,810,00-27,89
Klimasan Klima20,98-3,2323,63
Koç Holding18,25-1,62-10,77
Konfrut Gıda15,72-1,87-6,98
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,45-1,67197,51
Konya Çimento789,805,39-30,11
Koray GMYO6,093,0536,85
Kordsa Teknik Tekstil20,02-2,7228,75
Koza Altın120,60-2,3524,72
Koza Madencilik14,43-2,63-6,84
Körfez GMYO5,333,29-8,10
Kristal Kola1,90-2,06-51,53
Kron Telekomünikasyon52,90-2,0443,59
Kuştur Kuşadası Turizm293,20-2,2786,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,26-1,74-1,74
Kütahya Porselen37,462,91-25,75
Lider Faktoring2,70-1,46-20,82
Link Bilgisayar30,80-1,66-2,52
Logo Yazılım150,004,9020,42
Lokman Hekim Sağlık9,16-0,5427,79
Lüks Kadife50,05-2,8273,18
Makina Takım2,87-1,03-15,84
Marka Yatırım Holding5,38-2,89-16,33
Marmaris Altınyunus208,10-1,0087,31
Marshall265,00-0,41-13,60
Martı GMYO1,01-0,98-60,45
Martı Otel2,10-1,41-1,41
Matriks Bilgi Dağıtım33,48-1,76

Mavi Giyim56,10-1,587,47
Mazhar Zorlu Holding43,84-4,8639,26
Mega Polietilen7,840,132,35
Menderes Tekstil2,06-3,29-33,33
Mercan Kimya9,46-0,42

Merit Turizm18,13-9,9875,01
Merko Gıda5,23-0,19-39,47
Metemtur Yatırım7,106,29-12,19
Metro Holding1,721,18-17,31
Metro Petrol ve Tesisleri2,24-1,75-22,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,84-0,54-21,03
Migros Ticaret32,94-1,55-23,04
Milpa4,22-1,63-8,26
Mistral GMYO4,742,600,64
MLP Sağlık22,803,4514,75
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,19-2,31-39,32
Mondi Tire Kutsan6,42-1,23-15,53
Naturel Enerji35,96-2,121,27
Naturelgaz8,35-2,45

Net Holding4,690,8636,73
Netaş Telekom.19,94-1,48-28,99
Niğbaş Niğde Beton11,155,09-78,56
Nuh Çimento42,880,09-10,72
Nurol GMYO12,052,2165,29
Odaş Elektrik1,91-2,55-51,03
Orge Enerji Elektrik5,59-2,1021,19
Orma Orman Mahsulleri31,50-1,56113,99
Osmanlı Menkul24,900,08-19,52
Ostim Endüstriyel Yat2,310,00-16,12
Otokar281,40-2,12-7,52
Oyak Çimento7,10-0,28-19,13
Oyak Yat. Ort.7,650,6610,84
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,58-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar3,95-1,99-16,14
Özak GMYO3,97-1,73-22,16
Özbal Çelik Boru9,209,9240,46
Özderici GMYO1,57-1,26-29,28
Özerden Plastik9,502,155,56
Pamukova Elektrik34,881,1063,60
Panora GMYO6,12-0,330,20
Papilon Savunma14,10-2,69-38,05
Park Elek.Madencilik4,81-1,84-10,43
Parsan29,62-3,5821,89
Pegasus77,300,193,62
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,13-0,95-38,02
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,00-0,12

Pera GMYO1,410,71-19,51
Pergamon Dış Ticaret22,86-2,4724,72
Petkim5,68-2,0714,06
Petrokent Turizm2.407,40-0,25165,60
Pınar Et ve Un18,14-1,47-17,11
Pınar Su7,35-0,68-1,08
Pınar Süt18,14-1,31-19,56
Plastikkart13,72-1,93-5,05
Polisan Holding2,68-1,47-30,29
Politeknik Metal339,00-0,29-16,45
Prizma Press Matbaacılık4,50-1,32-17,88
QNB Finans Fin. Kir.90,00-0,83-28,17
QNB Finansbank42,00-0,62-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,42-1,78

Ral Yatırım Holding3,33-4,31-25,00
Ray Sigorta9,21-2,54-40,39
Reysaş GMYO3,73-0,27-31,56
Reysaş Lojistik3,880,26-25,01
Rhea Girişim2,09-2,34-43,82
Rodrigo Tekstil17,60-5,8828,37
Royal Halı3,363,38-2,33
RTA Laboratuvarları18,72-2,45-38,18
Sabancı Holding9,070,11-17,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,13-2,99-34,47
Sanel Mühendislik4,203,9622,81
Sanifoam Sünger14,20-3,664,41
Sanko Pazarlama9,81-1,215,85
Saray Matbaacılık5,822,46-33,64
Sarkuysan13,102,3450,62
Sasa Polyester32,220,88115,02
Say Yenilenebilir Enerji26,80-1,54214,92
Sekuro Plastik21,760,5555,87
Selçuk Ecza Deposu8,66-2,15-35,53
Selçuk Gıda4,178,88-16,27
Senkron Güvenlik29,000,3510,43
Serve Film Prodüksiyon14,500,00-9,38
Servet GMYO84,20-1,127,40
Seyitler Kimya14,09-3,494,65
Silverline Endüstri5,03-2,90-41,51
Sinpaş GMYO3,93-2,00-5,98
Smartiks Yazılım5,34-1,84-39,73
Sodaş Sodyum Sanayii22,24-2,03-15,55
Söktaş4,65-4,52-8,64
Sönmez Filament36,00-2,70-48,72
Sönmez Pamuklu14,61-2,60-39,13
Sumaş Suni Tahta59,851,4416,78
Şeker Fin. Kir.6,142,68-4,06
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam7,93-1,9810,76
Şok Marketler Ticaret11,57-0,26-8,32
T. Halk Bankası4,921,44-11,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,02-3,49-32,32
T.S.K.B.1,31-2,24-24,99
T.Tuborg16,92-0,99-6,36
Taç Tarım Ürünleri22,90-0,52117,47
Tat Gıda8,08-3,23-30,11
TAV Havalimanları27,48-1,3629,01
Taze Kuru Gıda139,209,95-35,64
Tek-Art Turizm1,750,57-13,37
Tekfen Holding15,281,26-6,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,62-2,36-23,56
Temapol Polimer Plastik15,52-3,5434,96
TGS Dış Ticaret11,650,43-8,34
Tofaş Oto. Fab.28,90-3,86-6,51
Torunlar GMYO3,19-1,24-18,21
Trabzon Liman30,74-1,35-4,30
Trabzonspor Sportif2,821,0815,57
Trend GMYO6,99-0,14-44,39
TSKB GMYO3,29-2,37-42,78
Tuğçelik10,69-3,6932,30
Tukaş6,78-1,02-30,03
Turcas Petrol3,56-0,56-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,42-1,87

Turkcell16,55-0,605,46
Tümosan Motor ve Traktör17,884,9327,08
Tüpraş101,60-2,21-5,93
Türk Hava Yolları14,54-0,8212,63
Türk İlaç Serum34,20-3,99

Türk Prysmian Kablo13,526,4612,08
Türk Telekom6,96-1,97-16,30
Türk Traktör171,00-1,380,37
Türker Proje Gayrimenkul134,50-0,7419,13
Türkiye Sigorta4,94-4,26-20,04
Ufuk Yatırım13,00-0,54-2,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,27-0,700,71
Ulusoy Elektrik56,601,0710,22
Ulusoy Un Sanayi5,00-0,60-1,74
Umpaş Holding1,33-8,28-49,04
Uşak Seramik2,04-2,39-12,82
Utopya Turizm24,908,73-35,82
Uzertaş Boya45,28-9,98-20,00
Ülker Bisküvi21,58-2,00-3,31
Ünlü Yatırım Holding5,731,78

Vakıf Fin. Kir.8,749,94105,16
Vakıf GMYO1,51-2,58-37,05
Vakıf Yat. Ort.5,529,96-25,00
Vakıflar Bankası3,55-0,56-24,63
Vakko Tekstil13,21-0,83110,81
Vanet Gıda5,175,30-33,12
Verusa Holding48,04-3,736,52
Verusaturk Girisim23,00-4,5675,84
Vestel29,200,7638,65
Vestel Beyaz Eşya44,58-1,5912,15
Viking Kağıt5,53-2,30-38,56
Yapı ve Kredi Bank.2,15-0,92-28,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,760,85-15,01
Yataş13,100,00-9,34
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,903,45-11,36
Yeni Gimat GMYO13,91-0,3620,00
Yeşil GMYO1,10-0,90-20,29
Yeşil Yapı1,27-1,55-30,98
Yeşil Yatırım Holding2,160,93-49,49
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,200,00-10,26
Yonga Mobilya21,960,27-26,28
Yükselen Çelik5,00-1,77-4,43
Yünsa11,47-2,55-17,43
Ziraat Gayrimenkul1,61-0,62

Zorlu Enerji1,94-1,52-29,96

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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