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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

21.06.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)35.201,00-5,74-13,08
İş Bankası (C)5,181,57-23,74
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,010,33-22,02
İş Girişim9,365,05-50,61
İş GMYO1,992,05-21,65
İş Y. Men. Değ.14,22-2,60-14,32
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding6.310,005,17130,49
Işık Plastik27,36-4,00

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-2,27-24,56
İttifak Holding1,530,66-31,39
İz Hayvancılık Tarım18,75-3,804,17
İzmir Demir Çelik2,20-0,45-33,53
İzmir Fırça5,54-1,07-0,36
Jantsa Jant Sanayi77,50-5,0286,98
Kafein Yazılım25,501,1919,50
Kalekim Kimyevi Maddeler11,86-1,90

Kaplamin18,60-1,80-44,97
Kardemir (A)6,27-0,635,38
Kardemir (B)6,120,8216,13
Kardemir (D)6,810,2917,82
Karel Elektronik30,200,5330,96
Karsan Otomotiv3,560,859,54
Karsu Tekstil7,971,66-6,78
Kartonsan53,15-0,28-43,86
Katmerciler Ekipman3,370,309,42
Kent Gıda212,10-2,26-40,35
Kerevitaş Gıda4,26-1,39-35,26
Kervan Gıda14,84-2,6912,25
Kervansaray Yat. Holding0,691,47-45,24
Kiler GMYO1,841,66-26,69
Klimasan Klima20,22-3,6219,15
Koç Holding18,591,86-9,11
Konfrut Gıda15,820,64-6,39
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,55-4,12185,26
Konya Çimento765,00-3,14-32,30
Koray GMYO6,03-0,9935,51
Kordsa Teknik Tekstil20,281,3030,42
Koza Altın120,800,1724,92
Koza Madencilik14,29-0,97-7,75
Körfez GMYO5,442,06-6,21
Kristal Kola1,89-0,53-51,79
Kron Telekomünikasyon54,402,8447,67
Kuştur Kuşadası Turizm299,001,9890,08
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-2,21-3,91
Kütahya Porselen41,209,98-18,33
Lider Faktoring2,68-0,74-21,41
Link Bilgisayar30,56-0,78-3,28
Logo Yazılım36,46-2,7717,08
Lokman Hekim Sağlık8,67-5,3520,95
Lüks Kadife48,20-3,7066,78
Makina Takım2,78-3,14-18,48
Marka Yatırım Holding5,24-2,60-18,51
Marmaris Altınyunus213,502,5992,17
Marshall260,00-1,89-15,23
Martı GMYO1,020,99-60,06
Martı Otel2,204,763,29
Matriks Bilgi Dağıtım32,98-1,49

Mavi Giyim55,60-0,896,51
Mazhar Zorlu Holding42,84-2,2836,09
Mega Polietilen7,900,773,13
Menderes Tekstil2,05-0,49-33,66
Mercan Kimya9,510,53

Merit Turizm18,803,7081,48
Merko Gıda5,15-1,53-40,39
Metemtur Yatırım6,39-10,00-20,97
Metro Holding1,71-0,58-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,23-0,45-22,84
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-1,09-21,89
Migros Ticaret32,50-1,34-24,07
Milpa4,12-2,37-10,43
Mistral GMYO4,68-1,27-0,64
MLP Sağlık22,06-3,2511,02
MMC San. ve Tic. Yat.6,55-1,5042,39
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,12-0,97-39,92
Mondi Tire Kutsan6,37-0,78-16,18
Naturel Enerji35,50-1,28-0,02
Naturelgaz8,28-0,84

Net Holding4,56-2,7732,94
Netaş Telekom.19,80-0,70-29,49
Niğbaş Niğde Beton10,50-5,83-79,81
Nuh Çimento42,24-1,49-12,05
Nurol GMYO12,191,1667,22
Odaş Elektrik1,88-1,57-51,79
Orge Enerji Elektrik5,681,6123,14
Orma Orman Mahsulleri31,500,00113,99
Osmanlı Menkul24,80-0,40-19,85
Ostim Endüstriyel Yat2,28-1,30-17,20
Otokar283,600,78-6,80
Oyak Çimento7,09-0,14-19,25
Oyak Yat. Ort.7,60-0,6510,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,720,57

Oylum Sınai Yatırımlar3,92-0,76-16,77
Özak GMYO4,000,76-21,57
Özbal Çelik Boru10,1210,0054,50
Özderici GMYO1,55-1,27-30,18
Özerden Plastik9,40-1,054,44
Pamukova Elektrik33,26-4,6456,00
Panora GMYO6,10-0,33-0,13
Papilon Savunma13,97-0,92-38,62
Park Elek.Madencilik4,810,00-10,43
Parsan29,38-0,8120,91
Pegasus79,252,526,23
Peker GMYO1,001,01-55,79
Penguen Gıda3,06-2,24-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,080,25

Pera GMYO1,38-2,13-21,22
Pergamon Dış Ticaret22,26-2,6221,45
Petkim5,58-1,7612,05
Petrokent Turizm2.420,000,52166,99
Pınar Et ve Un17,59-3,03-19,62
Pınar Su7,18-2,31-3,36
Pınar Süt18,190,28-19,33
Plastikkart14,294,15-1,11
Polisan Holding2,66-0,75-30,81
Politeknik Metal372,9010,00-8,09
Prizma Press Matbaacılık4,42-1,78-19,34
QNB Finans Fin. Kir.87,50-2,78-30,17
QNB Finansbank39,18-6,71-44,31
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,142,83

Ral Yatırım Holding3,350,60-24,55
Ray Sigorta8,93-3,04-42,20
Reysaş GMYO3,740,27-31,38
Reysaş Lojistik3,84-1,03-25,78
Rhea Girişim2,04-2,39-45,16
Rodrigo Tekstil17,00-3,4124,00
Royal Halı3,34-0,60-2,91
RTA Laboratuvarları18,39-1,76-39,27
Sabancı Holding9,272,21-15,93
Safkar Ege Soğutmacılık7,454,49-31,53
Sanel Mühendislik4,384,2928,07
Sanifoam Sünger14,12-0,563,82
Sanko Pazarlama9,75-0,615,20
Saray Matbaacılık5,850,52-33,30
Sarkuysan12,90-1,5348,32
Sasa Polyester32,04-0,56113,82
Say Yenilenebilir Enerji25,82-3,66203,41
Sekuro Plastik21,16-2,7651,58
Selçuk Ecza Deposu8,50-1,85-36,72
Selçuk Gıda4,589,83-8,03
Senkron Güvenlik27,08-6,623,12
Serve Film Prodüksiyon14,25-1,72-10,94
Servet GMYO81,50-3,213,95
Seyitler Kimya13,58-3,620,87
Silverline Endüstri5,091,19-40,81
Sinpaş GMYO3,81-3,05-8,85
Smartiks Yazılım5,26-1,50-40,63
Sodaş Sodyum Sanayii22,260,09-15,48
Söktaş4,680,65-8,06
Sönmez Filament36,000,00-48,72
Sönmez Pamuklu14,992,60-37,54
Sumaş Suni Tahta57,80-3,4312,78
Şeker Fin. Kir.6,02-1,95-5,94
Şekerbank1,100,00-27,15
Şişe Cam7,950,2511,04
Şok Marketler Ticaret11,43-1,21-9,43
T. Halk Bankası4,971,02-10,61
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,92-0,48-32,65
T.S.K.B.1,30-0,76-25,56
T.Tuborg16,50-2,48-8,69
Taç Tarım Ürünleri24,165,50129,44
Tat Gıda8,201,49-29,07
TAV Havalimanları27,881,4630,89
Taze Kuru Gıda153,109,99-29,22
Tek-Art Turizm1,802,86-10,89
Tekfen Holding15,11-1,11-7,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,701,21-22,63
Temapol Polimer Plastik16,123,8740,17
TGS Dış Ticaret11,45-1,72-9,91
Tofaş Oto. Fab.29,542,21-4,44
Torunlar GMYO3,18-0,31-18,46
Trabzon Liman30,34-1,30-5,54
Trabzonspor Sportif2,830,3515,98
Trend GMYO7,061,00-43,83
TSKB GMYO3,24-1,52-43,65
Tuğçelik10,53-1,5030,32
Tukaş6,810,44-29,72
Turcas Petrol3,51-1,40-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,591,80

Turkcell16,700,916,41
Tümosan Motor ve Traktör17,64-1,3425,37
Tüpraş99,60-1,97-7,78
Türk Hava Yolları14,590,3413,01
Türk İlaç Serum30,78-10,00

Türk Prysmian Kablo13,34-1,3310,59
Türk Telekom7,020,86-15,58
Türk Traktör171,400,230,60
Türker Proje Gayrimenkul133,20-0,9717,98
Türkiye Sigorta4,93-0,20-20,20
Ufuk Yatırım13,000,00-2,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,433,754,48
Ulusoy Elektrik57,251,1511,49
Ulusoy Un Sanayi5,081,60-0,17
Umpaş Holding1,469,77-44,06
Uşak Seramik2,040,00-12,82
Utopya Turizm23,78-4,50-38,71
Uzertaş Boya40,76-9,98-27,99
Ülker Bisküvi21,54-0,19-3,48
Ünlü Yatırım Holding5,40-5,76

Vakıf Fin. Kir.9,619,95125,59
Vakıf GMYO1,49-1,32-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,079,96-17,53
Vakıflar Bankası3,560,28-24,42
Vakko Tekstil13,602,95117,03
Vanet Gıda4,92-4,84-36,35
Verusa Holding47,44-1,255,19
Verusaturk Girisim22,16-3,6569,42
Vestel29,982,6742,36
Vestel Beyaz Eşya45,522,1114,52
Viking Kağıt5,35-3,25-40,56
Yapı ve Kredi Bank.2,160,47-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,10-5,40-19,59
Yataş12,70-3,05-12,11
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,2910,00-2,50
Yeni Gimat GMYO13,970,4320,51
Yeşil GMYO1,09-0,91-21,01
Yeşil Yapı1,23-3,15-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,07-4,17-51,59
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,000,00-10,26
Yonga Mobilya21,26-3,19-28,63
Yükselen Çelik4,97-0,60-5,00
Yünsa11,43-0,35-17,72
Ziraat Gayrimenkul1,60-0,62

Zorlu Enerji1,89-2,58-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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