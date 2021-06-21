Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|35.201,00
|-5,74
|-13,08
|İş Bankası (C)
|5,18
|1,57
|-23,74
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,01
|0,33
|-22,02
|İş Girişim
|9,36
|5,05
|-50,61
|İş GMYO
|1,99
|2,05
|-21,65
|İş Y. Men. Değ.
|14,22
|-2,60
|-14,32
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|6.310,00
|5,17
|130,49
|Işık Plastik
|27,36
|-4,00
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,86
|-2,27
|-24,56
|İttifak Holding
|1,53
|0,66
|-31,39
|İz Hayvancılık Tarım
|18,75
|-3,80
|4,17
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|-0,45
|-33,53
|İzmir Fırça
|5,54
|-1,07
|-0,36
|Jantsa Jant Sanayi
|77,50
|-5,02
|86,98
|Kafein Yazılım
|25,50
|1,19
|19,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,86
|-1,90
|Kaplamin
|18,60
|-1,80
|-44,97
|Kardemir (A)
|6,27
|-0,63
|5,38
|Kardemir (B)
|6,12
|0,82
|16,13
|Kardemir (D)
|6,81
|0,29
|17,82
|Karel Elektronik
|30,20
|0,53
|30,96
|Karsan Otomotiv
|3,56
|0,85
|9,54
|Karsu Tekstil
|7,97
|1,66
|-6,78
|Kartonsan
|53,15
|-0,28
|-43,86
|Katmerciler Ekipman
|3,37
|0,30
|9,42
|Kent Gıda
|212,10
|-2,26
|-40,35
|Kerevitaş Gıda
|4,26
|-1,39
|-35,26
|Kervan Gıda
|14,84
|-2,69
|12,25
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|1,47
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,84
|1,66
|-26,69
|Klimasan Klima
|20,22
|-3,62
|19,15
|Koç Holding
|18,59
|1,86
|-9,11
|Konfrut Gıda
|15,82
|0,64
|-6,39
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,55
|-4,12
|185,26
|Konya Çimento
|765,00
|-3,14
|-32,30
|Koray GMYO
|6,03
|-0,99
|35,51
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,28
|1,30
|30,42
|Koza Altın
|120,80
|0,17
|24,92
|Koza Madencilik
|14,29
|-0,97
|-7,75
|Körfez GMYO
|5,44
|2,06
|-6,21
|Kristal Kola
|1,89
|-0,53
|-51,79
|Kron Telekomünikasyon
|54,40
|2,84
|47,67
|Kuştur Kuşadası Turizm
|299,00
|1,98
|90,08
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,21
|-2,21
|-3,91
|Kütahya Porselen
|41,20
|9,98
|-18,33
|Lider Faktoring
|2,68
|-0,74
|-21,41
|Link Bilgisayar
|30,56
|-0,78
|-3,28
|Logo Yazılım
|36,46
|-2,77
|17,08
|Lokman Hekim Sağlık
|8,67
|-5,35
|20,95
|Lüks Kadife
|48,20
|-3,70
|66,78
|Makina Takım
|2,78
|-3,14
|-18,48
|Marka Yatırım Holding
|5,24
|-2,60
|-18,51
|Marmaris Altınyunus
|213,50
|2,59
|92,17
|Marshall
|260,00
|-1,89
|-15,23
|Martı GMYO
|1,02
|0,99
|-60,06
|Martı Otel
|2,20
|4,76
|3,29
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,98
|-1,49
|Mavi Giyim
|55,60
|-0,89
|6,51
|Mazhar Zorlu Holding
|42,84
|-2,28
|36,09
|Mega Polietilen
|7,90
|0,77
|3,13
|Menderes Tekstil
|2,05
|-0,49
|-33,66
|Mercan Kimya
|9,51
|0,53
|Merit Turizm
|18,80
|3,70
|81,48
|Merko Gıda
|5,15
|-1,53
|-40,39
|Metemtur Yatırım
|6,39
|-10,00
|-20,97
|Metro Holding
|1,71
|-0,58
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,23
|-0,45
|-22,84
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-1,09
|-21,89
|Migros Ticaret
|32,50
|-1,34
|-24,07
|Milpa
|4,12
|-2,37
|-10,43
|Mistral GMYO
|4,68
|-1,27
|-0,64
|MLP Sağlık
|22,06
|-3,25
|11,02
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,55
|-1,50
|42,39
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,12
|-0,97
|-39,92
|Mondi Tire Kutsan
|6,37
|-0,78
|-16,18
|Naturel Enerji
|35,50
|-1,28
|-0,02
|Naturelgaz
|8,28
|-0,84
|Net Holding
|4,56
|-2,77
|32,94
|Netaş Telekom.
|19,80
|-0,70
|-29,49
|Niğbaş Niğde Beton
|10,50
|-5,83
|-79,81
|Nuh Çimento
|42,24
|-1,49
|-12,05
|Nurol GMYO
|12,19
|1,16
|67,22
|Odaş Elektrik
|1,88
|-1,57
|-51,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,68
|1,61
|23,14
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|0,00
|113,99
|Osmanlı Menkul
|24,80
|-0,40
|-19,85
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-1,30
|-17,20
|Otokar
|283,60
|0,78
|-6,80
|Oyak Çimento
|7,09
|-0,14
|-19,25
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|-0,65
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,72
|0,57
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,92
|-0,76
|-16,77
|Özak GMYO
|4,00
|0,76
|-21,57
|Özbal Çelik Boru
|10,12
|10,00
|54,50
|Özderici GMYO
|1,55
|-1,27
|-30,18
|Özerden Plastik
|9,40
|-1,05
|4,44
|Pamukova Elektrik
|33,26
|-4,64
|56,00
|Panora GMYO
|6,10
|-0,33
|-0,13
|Papilon Savunma
|13,97
|-0,92
|-38,62
|Park Elek.Madencilik
|4,81
|0,00
|-10,43
|Parsan
|29,38
|-0,81
|20,91
|Pegasus
|79,25
|2,52
|6,23
|Peker GMYO
|1,00
|1,01
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,06
|-2,24
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,08
|0,25
|Pera GMYO
|1,38
|-2,13
|-21,22
|Pergamon Dış Ticaret
|22,26
|-2,62
|21,45
|Petkim
|5,58
|-1,76
|12,05
|Petrokent Turizm
|2.420,00
|0,52
|166,99
|Pınar Et ve Un
|17,59
|-3,03
|-19,62
|Pınar Su
|7,18
|-2,31
|-3,36
|Pınar Süt
|18,19
|0,28
|-19,33
|Plastikkart
|14,29
|4,15
|-1,11
|Polisan Holding
|2,66
|-0,75
|-30,81
|Politeknik Metal
|372,90
|10,00
|-8,09
|Prizma Press Matbaacılık
|4,42
|-1,78
|-19,34
|QNB Finans Fin. Kir.
|87,50
|-2,78
|-30,17
|QNB Finansbank
|39,18
|-6,71
|-44,31
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,14
|2,83
|Ral Yatırım Holding
|3,35
|0,60
|-24,55
|Ray Sigorta
|8,93
|-3,04
|-42,20
|Reysaş GMYO
|3,74
|0,27
|-31,38
|Reysaş Lojistik
|3,84
|-1,03
|-25,78
|Rhea Girişim
|2,04
|-2,39
|-45,16
|Rodrigo Tekstil
|17,00
|-3,41
|24,00
|Royal Halı
|3,34
|-0,60
|-2,91
|RTA Laboratuvarları
|18,39
|-1,76
|-39,27
|Sabancı Holding
|9,27
|2,21
|-15,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,45
|4,49
|-31,53
|Sanel Mühendislik
|4,38
|4,29
|28,07
|Sanifoam Sünger
|14,12
|-0,56
|3,82
|Sanko Pazarlama
|9,75
|-0,61
|5,20
|Saray Matbaacılık
|5,85
|0,52
|-33,30
|Sarkuysan
|12,90
|-1,53
|48,32
|Sasa Polyester
|32,04
|-0,56
|113,82
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,82
|-3,66
|203,41
|Sekuro Plastik
|21,16
|-2,76
|51,58
|Selçuk Ecza Deposu
|8,50
|-1,85
|-36,72
|Selçuk Gıda
|4,58
|9,83
|-8,03
|Senkron Güvenlik
|27,08
|-6,62
|3,12
|Serve Film Prodüksiyon
|14,25
|-1,72
|-10,94
|Servet GMYO
|81,50
|-3,21
|3,95
|Seyitler Kimya
|13,58
|-3,62
|0,87
|Silverline Endüstri
|5,09
|1,19
|-40,81
|Sinpaş GMYO
|3,81
|-3,05
|-8,85
|Smartiks Yazılım
|5,26
|-1,50
|-40,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,26
|0,09
|-15,48
|Söktaş
|4,68
|0,65
|-8,06
|Sönmez Filament
|36,00
|0,00
|-48,72
|Sönmez Pamuklu
|14,99
|2,60
|-37,54
|Sumaş Suni Tahta
|57,80
|-3,43
|12,78
|Şeker Fin. Kir.
|6,02
|-1,95
|-5,94
|Şekerbank
|1,10
|0,00
|-27,15
|Şişe Cam
|7,95
|0,25
|11,04
|Şok Marketler Ticaret
|11,43
|-1,21
|-9,43
|T. Halk Bankası
|4,97
|1,02
|-10,61
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,92
|-0,48
|-32,65
|T.S.K.B.
|1,30
|-0,76
|-25,56
|T.Tuborg
|16,50
|-2,48
|-8,69
|Taç Tarım Ürünleri
|24,16
|5,50
|129,44
|Tat Gıda
|8,20
|1,49
|-29,07
|TAV Havalimanları
|27,88
|1,46
|30,89
|Taze Kuru Gıda
|153,10
|9,99
|-29,22
|Tek-Art Turizm
|1,80
|2,86
|-10,89
|Tekfen Holding
|15,11
|-1,11
|-7,86
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,70
|1,21
|-22,63
|Temapol Polimer Plastik
|16,12
|3,87
|40,17
|TGS Dış Ticaret
|11,45
|-1,72
|-9,91
|Tofaş Oto. Fab.
|29,54
|2,21
|-4,44
|Torunlar GMYO
|3,18
|-0,31
|-18,46
|Trabzon Liman
|30,34
|-1,30
|-5,54
|Trabzonspor Sportif
|2,83
|0,35
|15,98
|Trend GMYO
|7,06
|1,00
|-43,83
|TSKB GMYO
|3,24
|-1,52
|-43,65
|Tuğçelik
|10,53
|-1,50
|30,32
|Tukaş
|6,81
|0,44
|-29,72
|Turcas Petrol
|3,51
|-1,40
|-27,63
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,59
|1,80
|Turkcell
|16,70
|0,91
|6,41
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,64
|-1,34
|25,37
|Tüpraş
|99,60
|-1,97
|-7,78
|Türk Hava Yolları
|14,59
|0,34
|13,01
|Türk İlaç Serum
|30,78
|-10,00
|Türk Prysmian Kablo
|13,34
|-1,33
|10,59
|Türk Telekom
|7,02
|0,86
|-15,58
|Türk Traktör
|171,40
|0,23
|0,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|133,20
|-0,97
|17,98
|Türkiye Sigorta
|4,93
|-0,20
|-20,20
|Ufuk Yatırım
|13,00
|0,00
|-2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,43
|3,75
|4,48
|Ulusoy Elektrik
|57,25
|1,15
|11,49
|Ulusoy Un Sanayi
|5,08
|1,60
|-0,17
|Umpaş Holding
|1,46
|9,77
|-44,06
|Uşak Seramik
|2,04
|0,00
|-12,82
|Utopya Turizm
|23,78
|-4,50
|-38,71
|Uzertaş Boya
|40,76
|-9,98
|-27,99
|Ülker Bisküvi
|21,54
|-0,19
|-3,48
|Ünlü Yatırım Holding
|5,40
|-5,76
|Vakıf Fin. Kir.
|9,61
|9,95
|125,59
|Vakıf GMYO
|1,49
|-1,32
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,07
|9,96
|-17,53
|Vakıflar Bankası
|3,56
|0,28
|-24,42
|Vakko Tekstil
|13,60
|2,95
|117,03
|Vanet Gıda
|4,92
|-4,84
|-36,35
|Verusa Holding
|47,44
|-1,25
|5,19
|Verusaturk Girisim
|22,16
|-3,65
|69,42
|Vestel
|29,98
|2,67
|42,36
|Vestel Beyaz Eşya
|45,52
|2,11
|14,52
|Viking Kağıt
|5,35
|-3,25
|-40,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,47
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|29,10
|-5,40
|-19,59
|Yataş
|12,70
|-3,05
|-12,11
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,29
|10,00
|-2,50
|Yeni Gimat GMYO
|13,97
|0,43
|20,51
|Yeşil GMYO
|1,09
|-0,91
|-21,01
|Yeşil Yapı
|1,23
|-3,15
|-33,15
|Yeşil Yatırım Holding
|2,07
|-4,17
|-51,59
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|21,26
|-3,19
|-28,63
|Yükselen Çelik
|4,97
|-0,60
|-5,00
|Yünsa
|11,43
|-0,35
|-17,72
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|-0,62
|Zorlu Enerji
|1,89
|-2,58
|-31,77
(Son)
Kaynak: AA
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