Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|35.400,20
|0,57
|-12,59
|İş Bankası (C)
|5,24
|1,16
|-22,86
|İş Bankası (Kur.)
|387.000,00
|1,84
|İş Fin.Kir.
|3,04
|1,00
|-21,24
|İş Girişim
|10,29
|9,94
|-45,70
|İş GMYO
|2,01
|1,01
|-20,87
|İş Y. Men. Değ.
|14,31
|0,63
|-13,78
|İş Yat. Ort.
|2,93
|2,09
|-12,88
|İşbir Holding
|6.000,00
|-4,91
|119,17
|Işık Plastik
|30,08
|9,94
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,51
|-1,31
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,39
|-1,92
|2,17
|İzmir Demir Çelik
|2,20
|0,00
|-33,53
|İzmir Fırça
|5,54
|0,00
|-0,36
|Jantsa Jant Sanayi
|81,00
|4,52
|95,43
|Kafein Yazılım
|26,32
|3,22
|23,34
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,83
|-0,25
|Kaplamin
|19,11
|2,74
|-43,46
|Kardemir (A)
|6,26
|-0,16
|5,21
|Kardemir (B)
|6,13
|0,16
|16,32
|Kardemir (D)
|6,80
|-0,15
|17,65
|Karel Elektronik
|31,38
|3,91
|36,08
|Karsan Otomotiv
|3,69
|3,65
|13,54
|Karsu Tekstil
|7,93
|-0,50
|-7,25
|Kartonsan
|53,65
|0,94
|-43,33
|Katmerciler Ekipman
|3,39
|0,59
|10,06
|Kent Gıda
|221,10
|4,24
|-37,82
|Kerevitaş Gıda
|4,31
|1,17
|-34,50
|Kervan Gıda
|14,71
|-0,88
|11,27
|Kervansaray Yat. Holding
|0,69
|0,00
|-45,24
|Kiler GMYO
|1,89
|2,72
|-24,70
|Klimasan Klima
|20,12
|-0,49
|18,56
|Koç Holding
|18,95
|1,94
|-7,35
|Konfrut Gıda
|16,56
|4,68
|-2,01
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,80
|0,37
|186,32
|Konya Çimento
|774,40
|1,23
|-31,47
|Koray GMYO
|5,95
|-1,33
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,32
|0,20
|30,68
|Koza Altın
|121,40
|0,50
|25,54
|Koza Madencilik
|14,47
|1,26
|-6,58
|Körfez GMYO
|5,84
|7,35
|0,69
|Kristal Kola
|1,94
|2,65
|-50,51
|Kron Telekomünikasyon
|54,00
|-0,74
|46,58
|Kuştur Kuşadası Turizm
|291,00
|-2,68
|85,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,20
|-0,45
|-4,35
|Kütahya Porselen
|43,54
|5,68
|-13,70
|Lider Faktoring
|2,74
|2,24
|-19,65
|Link Bilgisayar
|31,06
|1,64
|-1,70
|Logo Yazılım
|35,72
|-2,03
|14,71
|Lokman Hekim Sağlık
|8,62
|-0,58
|20,25
|Lüks Kadife
|49,62
|2,95
|71,70
|Makina Takım
|2,79
|0,36
|-18,18
|Marka Yatırım Holding
|5,01
|-4,39
|-22,08
|Marmaris Altınyunus
|204,00
|-4,45
|83,62
|Marshall
|259,00
|-0,38
|-15,55
|Martı GMYO
|1,03
|0,98
|-59,66
|Martı Otel
|2,12
|-3,64
|-0,47
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,36
|4,18
|Mavi Giyim
|54,80
|-1,44
|4,98
|Mazhar Zorlu Holding
|41,74
|-2,57
|32,59
|Mega Polietilen
|7,81
|-1,14
|1,96
|Menderes Tekstil
|2,08
|1,46
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,63
|1,26
|Merit Turizm
|16,94
|-9,89
|63,52
|Merko Gıda
|5,28
|2,52
|-38,89
|Metemtur Yatırım
|6,10
|-4,54
|-24,56
|Metro Holding
|1,71
|0,00
|-17,79
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,26
|1,35
|-21,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,84
|1,10
|-21,03
|Migros Ticaret
|32,90
|1,23
|-23,13
|Milpa
|4,13
|0,24
|-10,22
|Mistral GMYO
|4,69
|0,21
|-0,42
|MLP Sağlık
|21,80
|-1,18
|9,71
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,65
|1,53
|44,57
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,00
|-1,69
|-40,93
|Mondi Tire Kutsan
|6,45
|1,26
|-15,13
|Naturel Enerji
|36,80
|3,66
|3,64
|Naturelgaz
|8,22
|-0,72
|Net Holding
|4,45
|-2,41
|29,74
|Netaş Telekom.
|20,46
|3,33
|-27,14
|Niğbaş Niğde Beton
|10,48
|-0,19
|-79,85
|Nuh Çimento
|43,20
|2,27
|-10,05
|Nurol GMYO
|12,28
|0,74
|68,45
|Odaş Elektrik
|1,89
|0,53
|-51,54
|Orge Enerji Elektrik
|5,78
|1,76
|25,31
|Orma Orman Mahsulleri
|30,50
|-3,17
|107,20
|Osmanlı Menkul
|24,60
|-0,81
|-20,49
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,00
|-17,20
|Otokar
|288,30
|1,66
|-5,25
|Oyak Çimento
|7,11
|0,28
|-19,02
|Oyak Yat. Ort.
|7,60
|0,00
|10,11
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,30
|-1,70
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,94
|0,51
|-16,35
|Özak GMYO
|4,04
|1,00
|-20,78
|Özbal Çelik Boru
|11,13
|9,98
|69,92
|Özderici GMYO
|1,59
|2,58
|-28,38
|Özerden Plastik
|9,41
|0,11
|4,56
|Pamukova Elektrik
|33,66
|1,20
|57,88
|Panora GMYO
|6,13
|0,49
|0,36
|Papilon Savunma
|14,38
|2,93
|-36,82
|Park Elek.Madencilik
|4,87
|1,25
|-9,31
|Parsan
|29,72
|1,16
|22,30
|Pegasus
|80,00
|0,95
|7,24
|Peker GMYO
|0,99
|-1,00
|-56,23
|Penguen Gıda
|3,12
|1,96
|-38,22
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,10
|0,06
|Pera GMYO
|1,41
|2,17
|-19,51
|Pergamon Dış Ticaret
|22,32
|0,27
|21,78
|Petkim
|5,60
|0,36
|12,45
|Petrokent Turizm
|2.399,90
|-0,83
|164,77
|Pınar Et ve Un
|18,05
|2,62
|-17,52
|Pınar Su
|7,17
|-0,14
|-3,50
|Pınar Süt
|18,40
|1,15
|-18,40
|Plastikkart
|14,49
|1,40
|0,28
|Polisan Holding
|2,71
|1,88
|-29,51
|Politeknik Metal
|354,00
|-5,07
|-12,75
|Prizma Press Matbaacılık
|4,38
|-0,90
|-20,07
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,20
|-1,49
|-31,21
|QNB Finansbank
|41,00
|4,65
|-41,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,04
|3,44
|Ral Yatırım Holding
|3,31
|-1,19
|-25,45
|Ray Sigorta
|8,96
|0,34
|-42,01
|Reysaş GMYO
|3,78
|1,07
|-30,64
|Reysaş Lojistik
|3,83
|-0,26
|-25,98
|Rhea Girişim
|2,06
|0,98
|-44,62
|Rodrigo Tekstil
|16,90
|-0,59
|23,27
|Royal Halı
|3,44
|2,99
|0,00
|RTA Laboratuvarları
|18,21
|-0,98
|-39,86
|Sabancı Holding
|9,35
|0,86
|-15,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,38
|-0,94
|-32,17
|Sanel Mühendislik
|4,32
|-1,37
|26,32
|Sanifoam Sünger
|14,65
|3,75
|7,72
|Sanko Pazarlama
|9,86
|1,13
|6,39
|Saray Matbaacılık
|5,90
|0,85
|-32,73
|Sarkuysan
|13,49
|4,57
|55,10
|Sasa Polyester
|32,12
|0,25
|114,36
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,58
|-0,93
|200,59
|Sekuro Plastik
|21,62
|2,17
|54,87
|Selçuk Ecza Deposu
|8,63
|1,53
|-35,75
|Selçuk Gıda
|4,57
|-0,22
|-8,23
|Senkron Güvenlik
|29,50
|8,94
|12,34
|Serve Film Prodüksiyon
|14,20
|-0,35
|-11,25
|Servet GMYO
|82,00
|0,61
|4,59
|Seyitler Kimya
|13,57
|-0,07
|0,79
|Silverline Endüstri
|5,11
|0,39
|-40,58
|Sinpaş GMYO
|4,00
|4,99
|-4,31
|Smartiks Yazılım
|5,68
|7,98
|-35,89
|Sodaş Sodyum Sanayii
|23,04
|3,50
|-12,51
|Söktaş
|4,71
|0,64
|-7,47
|Sönmez Filament
|37,80
|5,00
|-46,15
|Sönmez Pamuklu
|14,69
|-2,00
|-38,79
|Sumaş Suni Tahta
|59,00
|2,08
|15,12
|Şeker Fin. Kir.
|6,62
|9,97
|3,44
|Şekerbank
|1,11
|0,91
|-26,49
|Şişe Cam
|7,96
|0,13
|11,18
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|1,05
|-8,48
|T. Halk Bankası
|5,27
|6,04
|-5,22
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,80
|-0,57
|-33,03
|T.S.K.B.
|1,33
|2,31
|-23,85
|T.Tuborg
|17,09
|3,58
|-5,42
|Taç Tarım Ürünleri
|26,52
|9,77
|151,85
|Tat Gıda
|8,23
|0,37
|-28,81
|TAV Havalimanları
|27,86
|-0,07
|30,80
|Taze Kuru Gıda
|168,40
|9,99
|-22,15
|Tek-Art Turizm
|1,77
|-1,67
|-12,38
|Tekfen Holding
|15,20
|0,60
|-7,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|0,90
|-21,94
|Temapol Polimer Plastik
|15,99
|-0,81
|39,04
|TGS Dış Ticaret
|11,65
|1,75
|-8,34
|Tofaş Oto. Fab.
|30,98
|4,87
|0,22
|Torunlar GMYO
|3,25
|2,20
|-16,67
|Trabzon Liman
|31,98
|5,41
|-0,44
|Trabzonspor Sportif
|2,74
|-3,18
|12,30
|Trend GMYO
|7,15
|1,27
|-43,12
|TSKB GMYO
|3,26
|0,62
|-43,30
|Tuğçelik
|10,30
|-2,18
|27,48
|Tukaş
|6,82
|0,15
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,58
|1,99
|-26,19
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,55
|-0,42
|Turkcell
|16,85
|0,90
|7,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|18,80
|6,58
|33,62
|Tüpraş
|100,50
|0,90
|-6,94
|Türk Hava Yolları
|14,76
|1,17
|14,33
|Türk İlaç Serum
|31,38
|1,95
|Türk Prysmian Kablo
|12,81
|-3,97
|6,20
|Türk Telekom
|7,06
|0,57
|-15,10
|Türk Traktör
|173,00
|0,93
|1,54
|Türker Proje Gayrimenkul
|134,60
|1,05
|19,22
|Türkiye Sigorta
|4,99
|1,22
|-19,23
|Ufuk Yatırım
|12,80
|-1,54
|-4,48
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,30
|-2,93
|1,42
|Ulusoy Elektrik
|57,05
|-0,35
|11,10
|Ulusoy Un Sanayi
|4,89
|-3,74
|-3,90
|Umpaş Holding
|1,50
|2,74
|-42,53
|Uşak Seramik
|2,03
|-0,49
|-13,25
|Utopya Turizm
|22,06
|-7,23
|-43,14
|Uzertaş Boya
|40,84
|0,20
|-27,84
|Ülker Bisküvi
|21,72
|0,84
|-2,68
|Ünlü Yatırım Holding
|5,34
|-1,11
|Vakıf Fin. Kir.
|10,57
|9,99
|148,12
|Vakıf GMYO
|1,61
|8,05
|-32,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,67
|9,88
|-9,38
|Vakıflar Bankası
|3,65
|2,53
|-22,51
|Vakko Tekstil
|13,58
|-0,15
|116,71
|Vanet Gıda
|4,84
|-1,63
|-37,39
|Verusa Holding
|49,86
|5,10
|10,55
|Verusaturk Girisim
|23,06
|4,06
|76,30
|Vestel
|30,64
|2,20
|45,49
|Vestel Beyaz Eşya
|47,20
|3,69
|18,74
|Viking Kağıt
|5,30
|-0,93
|-41,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,20
|1,85
|-26,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,52
|4,88
|-15,67
|Yataş
|12,92
|1,73
|-10,59
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,11
|-4,20
|-6,59
|Yeni Gimat GMYO
|13,92
|-0,36
|20,08
|Yeşil GMYO
|1,08
|-0,92
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,21
|-1,63
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|1,99
|-3,86
|-53,46
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.000,00
|0,00
|-10,26
|Yonga Mobilya
|22,96
|8,00
|-22,92
|Yükselen Çelik
|5,13
|3,22
|-1,95
|Yünsa
|11,34
|-0,79
|-18,37
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,89
|0,00
|-31,77
(Son)
Kaynak: AA
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