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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

22.06.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)35.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)35.400,200,57-12,59
İş Bankası (C)5,241,16-22,86
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,041,00-21,24
İş Girişim10,299,94-45,70
İş GMYO2,011,01-20,87
İş Y. Men. Değ.14,310,63-13,78
İş Yat. Ort.2,932,09-12,88
İşbir Holding6.000,00-4,91119,17
Işık Plastik30,089,94

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,51-1,31-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,39-1,922,17
İzmir Demir Çelik2,200,00-33,53
İzmir Fırça5,540,00-0,36
Jantsa Jant Sanayi81,004,5295,43
Kafein Yazılım26,323,2223,34
Kalekim Kimyevi Maddeler11,83-0,25

Kaplamin19,112,74-43,46
Kardemir (A)6,26-0,165,21
Kardemir (B)6,130,1616,32
Kardemir (D)6,80-0,1517,65
Karel Elektronik31,383,9136,08
Karsan Otomotiv3,693,6513,54
Karsu Tekstil7,93-0,50-7,25
Kartonsan53,650,94-43,33
Katmerciler Ekipman3,390,5910,06
Kent Gıda221,104,24-37,82
Kerevitaş Gıda4,311,17-34,50
Kervan Gıda14,71-0,8811,27
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,892,72-24,70
Klimasan Klima20,12-0,4918,56
Koç Holding18,951,94-7,35
Konfrut Gıda16,564,68-2,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,800,37186,32
Konya Çimento774,401,23-31,47
Koray GMYO5,95-1,3333,71
Kordsa Teknik Tekstil20,320,2030,68
Koza Altın121,400,5025,54
Koza Madencilik14,471,26-6,58
Körfez GMYO5,847,350,69
Kristal Kola1,942,65-50,51
Kron Telekomünikasyon54,00-0,7446,58
Kuştur Kuşadası Turizm291,00-2,6885,00
Kuyumcukent Gayrimenkul2,20-0,45-4,35
Kütahya Porselen43,545,68-13,70
Lider Faktoring2,742,24-19,65
Link Bilgisayar31,061,64-1,70
Logo Yazılım35,72-2,0314,71
Lokman Hekim Sağlık8,62-0,5820,25
Lüks Kadife49,622,9571,70
Makina Takım2,790,36-18,18
Marka Yatırım Holding5,01-4,39-22,08
Marmaris Altınyunus204,00-4,4583,62
Marshall259,00-0,38-15,55
Martı GMYO1,030,98-59,66
Martı Otel2,12-3,64-0,47
Matriks Bilgi Dağıtım34,364,18

Mavi Giyim54,80-1,444,98
Mazhar Zorlu Holding41,74-2,5732,59
Mega Polietilen7,81-1,141,96
Menderes Tekstil2,081,46-32,69
Mercan Kimya9,631,26

Merit Turizm16,94-9,8963,52
Merko Gıda5,282,52-38,89
Metemtur Yatırım6,10-4,54-24,56
Metro Holding1,710,00-17,79
Metro Petrol ve Tesisleri2,261,35-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,841,10-21,03
Migros Ticaret32,901,23-23,13
Milpa4,130,24-10,22
Mistral GMYO4,690,21-0,42
MLP Sağlık21,80-1,189,71
MMC San. ve Tic. Yat.6,651,5344,57
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,00-1,69-40,93
Mondi Tire Kutsan6,451,26-15,13
Naturel Enerji36,803,663,64
Naturelgaz8,22-0,72

Net Holding4,45-2,4129,74
Netaş Telekom.20,463,33-27,14
Niğbaş Niğde Beton10,48-0,19-79,85
Nuh Çimento43,202,27-10,05
Nurol GMYO12,280,7468,45
Odaş Elektrik1,890,53-51,54
Orge Enerji Elektrik5,781,7625,31
Orma Orman Mahsulleri30,50-3,17107,20
Osmanlı Menkul24,60-0,81-20,49
Ostim Endüstriyel Yat2,280,00-17,20
Otokar288,301,66-5,25
Oyak Çimento7,110,28-19,02
Oyak Yat. Ort.7,600,0010,11
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,30-1,70

Oylum Sınai Yatırımlar3,940,51-16,35
Özak GMYO4,041,00-20,78
Özbal Çelik Boru11,139,9869,92
Özderici GMYO1,592,58-28,38
Özerden Plastik9,410,114,56
Pamukova Elektrik33,661,2057,88
Panora GMYO6,130,490,36
Papilon Savunma14,382,93-36,82
Park Elek.Madencilik4,871,25-9,31
Parsan29,721,1622,30
Pegasus80,000,957,24
Peker GMYO0,99-1,00-56,23
Penguen Gıda3,121,96-38,22
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,100,06

Pera GMYO1,412,17-19,51
Pergamon Dış Ticaret22,320,2721,78
Petkim5,600,3612,45
Petrokent Turizm2.399,90-0,83164,77
Pınar Et ve Un18,052,62-17,52
Pınar Su7,17-0,14-3,50
Pınar Süt18,401,15-18,40
Plastikkart14,491,400,28
Polisan Holding2,711,88-29,51
Politeknik Metal354,00-5,07-12,75
Prizma Press Matbaacılık4,38-0,90-20,07
QNB Finans Fin. Kir.86,20-1,49-31,21
QNB Finansbank41,004,65-41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,043,44

Ral Yatırım Holding3,31-1,19-25,45
Ray Sigorta8,960,34-42,01
Reysaş GMYO3,781,07-30,64
Reysaş Lojistik3,83-0,26-25,98
Rhea Girişim2,060,98-44,62
Rodrigo Tekstil16,90-0,5923,27
Royal Halı3,442,990,00
RTA Laboratuvarları18,21-0,98-39,86
Sabancı Holding9,350,86-15,20
Safkar Ege Soğutmacılık7,38-0,94-32,17
Sanel Mühendislik4,32-1,3726,32
Sanifoam Sünger14,653,757,72
Sanko Pazarlama9,861,136,39
Saray Matbaacılık5,900,85-32,73
Sarkuysan13,494,5755,10
Sasa Polyester32,120,25114,36
Say Yenilenebilir Enerji25,58-0,93200,59
Sekuro Plastik21,622,1754,87
Selçuk Ecza Deposu8,631,53-35,75
Selçuk Gıda4,57-0,22-8,23
Senkron Güvenlik29,508,9412,34
Serve Film Prodüksiyon14,20-0,35-11,25
Servet GMYO82,000,614,59
Seyitler Kimya13,57-0,070,79
Silverline Endüstri5,110,39-40,58
Sinpaş GMYO4,004,99-4,31
Smartiks Yazılım5,687,98-35,89
Sodaş Sodyum Sanayii23,043,50-12,51
Söktaş4,710,64-7,47
Sönmez Filament37,805,00-46,15
Sönmez Pamuklu14,69-2,00-38,79
Sumaş Suni Tahta59,002,0815,12
Şeker Fin. Kir.6,629,973,44
Şekerbank1,110,91-26,49
Şişe Cam7,960,1311,18
Şok Marketler Ticaret11,551,05-8,48
T. Halk Bankası5,276,04-5,22
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,80-0,57-33,03
T.S.K.B.1,332,31-23,85
T.Tuborg17,093,58-5,42
Taç Tarım Ürünleri26,529,77151,85
Tat Gıda8,230,37-28,81
TAV Havalimanları27,86-0,0730,80
Taze Kuru Gıda168,409,99-22,15
Tek-Art Turizm1,77-1,67-12,38
Tekfen Holding15,200,60-7,32
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,760,90-21,94
Temapol Polimer Plastik15,99-0,8139,04
TGS Dış Ticaret11,651,75-8,34
Tofaş Oto. Fab.30,984,870,22
Torunlar GMYO3,252,20-16,67
Trabzon Liman31,985,41-0,44
Trabzonspor Sportif2,74-3,1812,30
Trend GMYO7,151,27-43,12
TSKB GMYO3,260,62-43,30
Tuğçelik10,30-2,1827,48
Tukaş6,820,15-29,62
Turcas Petrol3,581,99-26,19
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,55-0,42

Turkcell16,850,907,37
Tümosan Motor ve Traktör18,806,5833,62
Tüpraş100,500,90-6,94
Türk Hava Yolları14,761,1714,33
Türk İlaç Serum31,381,95

Türk Prysmian Kablo12,81-3,976,20
Türk Telekom7,060,57-15,10
Türk Traktör173,000,931,54
Türker Proje Gayrimenkul134,601,0519,22
Türkiye Sigorta4,991,22-19,23
Ufuk Yatırım12,80-1,54-4,48
Ulaşlar Turizm Yat.4,30-2,931,42
Ulusoy Elektrik57,05-0,3511,10
Ulusoy Un Sanayi4,89-3,74-3,90
Umpaş Holding1,502,74-42,53
Uşak Seramik2,03-0,49-13,25
Utopya Turizm22,06-7,23-43,14
Uzertaş Boya40,840,20-27,84
Ülker Bisküvi21,720,84-2,68
Ünlü Yatırım Holding5,34-1,11

Vakıf Fin. Kir.10,579,99148,12
Vakıf GMYO1,618,05-32,88
Vakıf Yat. Ort.6,679,88-9,38
Vakıflar Bankası3,652,53-22,51
Vakko Tekstil13,58-0,15116,71
Vanet Gıda4,84-1,63-37,39
Verusa Holding49,865,1010,55
Verusaturk Girisim23,064,0676,30
Vestel30,642,2045,49
Vestel Beyaz Eşya47,203,6918,74
Viking Kağıt5,30-0,93-41,11
Yapı ve Kredi Bank.2,201,85-26,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,524,88-15,67
Yataş12,921,73-10,59
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,11-4,20-6,59
Yeni Gimat GMYO13,92-0,3620,08
Yeşil GMYO1,08-0,92-21,74
Yeşil Yapı1,21-1,63-34,24
Yeşil Yatırım Holding1,99-3,86-53,46
Yibitaş İnşaat Malzeme14.000,000,00-10,26
Yonga Mobilya22,968,00-22,92
Yükselen Çelik5,133,22-1,95
Yünsa11,34-0,79-18,37
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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