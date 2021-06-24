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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

24.06.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)36.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)36.099,90-1,64-10,86
İş Bankası (C)5,302,12-21,97
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,050,66-20,98
İş Girişim9,46-1,05-50,08
İş GMYO2,010,00-20,87
İş Y. Men. Değ.14,12-0,91-14,93
İş Yat. Ort.2,92-0,34-13,18
İşbir Holding6.200,001,64126,48
Işık Plastik29,80-2,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,872,35-23,68
İttifak Holding1,551,97-30,49
İz Hayvancılık Tarım18,391,162,17
İzmir Demir Çelik2,270,44-31,41
İzmir Fırça5,750,883,42
Jantsa Jant Sanayi80,55-0,4994,34
Kafein Yazılım28,221,5132,24
Kalekim Kimyevi Maddeler11,820,17

Kaplamin19,713,19-41,69
Kardemir (A)6,302,945,88
Kardemir (B)6,181,1517,27
Kardemir (D)6,710,9016,09
Karel Elektronik32,904,4442,67
Karsan Otomotiv3,69-0,8113,54
Karsu Tekstil8,455,36-1,17
Kartonsan54,65-2,24-42,28
Katmerciler Ekipman3,564,4015,58
Kent Gıda267,509,99-24,78
Kerevitaş Gıda4,48-2,18-31,91
Kervan Gıda14,850,6812,33
Kervansaray Yat. Holding0,690,00-45,24
Kiler GMYO1,850,00-26,29
Klimasan Klima21,042,2423,98
Koç Holding19,111,38-6,56
Konfrut Gıda16,79-0,65-0,65
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,400,80193,07
Konya Çimento806,30-3,44-28,65
Koray GMYO6,16-0,1638,43
Kordsa Teknik Tekstil20,44-0,2931,45
Koza Altın121,80-0,3325,96
Koza Madencilik15,071,01-2,71
Körfez GMYO5,62-5,07-3,10
Kristal Kola1,940,00-50,51
Kron Telekomünikasyon56,355,5252,96
Kuştur Kuşadası Turizm290,904,6084,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,230,90-3,04
Kütahya Porselen46,803,86-7,23
Lider Faktoring2,78-1,42-18,48
Link Bilgisayar31,662,060,20
Logo Yazılım36,50-0,3817,21
Lokman Hekim Sağlık9,01-0,2225,69
Lüks Kadife48,54-0,9468,47
Makina Takım2,831,07-17,01
Marka Yatırım Holding5,155,10-19,91
Marmaris Altınyunus202,200,1082,00
Marshall256,900,00-16,24
Martı GMYO1,040,97-59,27
Martı Otel2,100,48-1,41
Matriks Bilgi Dağıtım34,761,46

Mavi Giyim57,604,2510,34
Mazhar Zorlu Holding40,440,8528,46
Mega Polietilen8,04-0,624,96
Menderes Tekstil2,120,47-31,39
Mercan Kimya9,51-0,73

Merit Turizm18,698,0380,42
Merko Gıda5,14-0,77-40,51
Metemtur Yatırım6,171,48-23,69
Metro Holding1,69-1,17-18,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,280,44-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,831,10-21,46
Migros Ticaret33,12-0,24-22,62
Milpa4,110,74-10,65
Mistral GMYO4,701,51-0,21
MLP Sağlık22,041,1910,92
MMC San. ve Tic. Yat.6,63-2,5044,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,052,32-40,51
Mondi Tire Kutsan6,531,56-14,08
Naturel Enerji36,96-0,114,09
Naturelgaz8,260,24

Net Holding4,531,5732,07
Netaş Telekom.21,322,01-24,07
Niğbaş Niğde Beton11,939,95-77,06
Nuh Çimento41,800,24-12,97
Nurol GMYO12,431,2270,51
Odaş Elektrik1,93-1,53-50,51
Orge Enerji Elektrik5,86-1,1827,05
Orma Orman Mahsulleri30,001,69103,80
Osmanlı Menkul24,622,24-20,43
Ostim Endüstriyel Yat2,331,75-15,39
Otokar296,902,17-2,43
Oyak Çimento7,090,57-19,25
Oyak Yat. Ort.7,701,5811,56
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,22-0,49

Oylum Sınai Yatırımlar4,101,23-12,95
Özak GMYO4,05-0,25-20,59
Özbal Çelik Boru13,469,97105,50
Özderici GMYO1,610,63-27,48
Özerden Plastik9,844,469,33
Pamukova Elektrik35,103,3064,63
Panora GMYO6,210,651,67
Papilon Savunma14,91-0,86-34,49
Park Elek.Madencilik4,900,20-8,75
Parsan29,74-1,0022,39
Pegasus79,200,706,17
Peker GMYO1,010,00-55,35
Penguen Gıda3,14-2,79-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,401,19

Pera GMYO1,430,00-18,37
Pergamon Dış Ticaret23,141,9426,25
Petkim5,44-0,919,24
Petrokent Turizm2.450,004,38170,30
Pınar Et ve Un18,600,98-15,00
Pınar Su7,250,69-2,42
Pınar Süt18,610,16-17,47
Plastikkart14,500,830,35
Polisan Holding2,803,70-27,17
Politeknik Metal351,000,86-13,49
Prizma Press Matbaacılık4,43-0,23-19,16
QNB Finans Fin. Kir.90,95-1,09-27,41
QNB Finansbank45,942,18-34,70
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,240,67

Ral Yatırım Holding3,361,51-24,32
Ray Sigorta10,839,95-29,90
Reysaş GMYO3,900,78-28,44
Reysaş Lojistik3,800,00-26,56
Rhea Girişim2,060,49-44,62
Rodrigo Tekstil17,20-2,2725,46
Royal Halı3,330,91-3,20
RTA Laboratuvarları22,029,99-27,28
Sabancı Holding9,300,22-15,65
Safkar Ege Soğutmacılık7,733,34-28,95
Sanel Mühendislik4,381,1528,07
Sanifoam Sünger15,491,6413,90
Sanko Pazarlama10,02-2,248,12
Saray Matbaacılık6,4910,00-26,00
Sarkuysan13,17-1,7251,42
Sasa Polyester30,62-1,98104,34
Say Yenilenebilir Enerji26,260,84208,58
Sekuro Plastik21,540,0954,30
Selçuk Ecza Deposu8,80-1,12-34,48
Selçuk Gıda4,644,50-6,83
Senkron Güvenlik28,88-6,549,98
Serve Film Prodüksiyon14,602,82-8,75
Servet GMYO82,950,125,80
Seyitler Kimya13,35-2,41-0,84
Silverline Endüstri5,20-0,76-39,53
Sinpaş GMYO3,95-0,75-5,50
Smartiks Yazılım5,64-0,70-36,34
Sodaş Sodyum Sanayii22,74-2,65-13,65
Söktaş4,670,43-8,25
Sönmez Filament38,882,37-44,62
Sönmez Pamuklu14,505,92-39,58
Sumaş Suni Tahta58,000,0013,17
Şeker Fin. Kir.6,31-4,54-1,41
Şekerbank1,121,82-25,83
Şişe Cam7,93-1,0010,76
Şok Marketler Ticaret11,530,09-8,64
T. Halk Bankası5,240,19-5,76
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,161,24-31,87
T.S.K.B.1,351,50-22,70
T.Tuborg17,401,75-3,71
Taç Tarım Ürünleri26,704,62153,56
Tat Gıda8,33-0,12-27,95
TAV Havalimanları26,94-1,1726,48
Taze Kuru Gıda203,709,99-5,83
Tek-Art Turizm1,71-2,29-15,35
Tekfen Holding15,520,19-5,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,850,29-20,90
Temapol Polimer Plastik16,30-0,9141,74
TGS Dış Ticaret12,644,03-0,55
Tofaş Oto. Fab.30,400,13-1,65
Torunlar GMYO3,19-0,93-18,21
Trabzon Liman31,78-0,56-1,06
Trabzonspor Sportif2,732,6311,89
Trend GMYO7,19-2,04-42,80
TSKB GMYO3,18-5,92-44,70
Tuğçelik12,167,3350,50
Tukaş6,86-1,01-29,21
Turcas Petrol3,681,38-24,12
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,500,21

Turkcell17,051,138,64
Tümosan Motor ve Traktör17,86-1,9226,94
Tüpraş100,10-0,10-7,31
Türk Hava Yolları14,610,3413,17
Türk İlaç Serum32,464,91

Türk Prysmian Kablo12,40-0,402,80
Türk Telekom7,010,57-15,70
Türk Traktör173,400,291,78
Türker Proje Gayrimenkul133,40-1,3318,16
Türkiye Sigorta4,920,20-20,36
Ufuk Yatırım12,99-0,08-3,06
Ulaşlar Turizm Yat.4,220,24-0,47
Ulusoy Elektrik57,300,9711,59
Ulusoy Un Sanayi4,78-0,62-6,06
Umpaş Holding1,457,41-44,44
Uşak Seramik2,030,00-13,25
Utopya Turizm21,50-1,38-44,59
Uzertaş Boya39,30-1,75-30,57
Ülker Bisküvi21,960,64-1,60
Ünlü Yatırım Holding5,290,38

Vakıf Fin. Kir.12,789,98200,00
Vakıf GMYO1,59-4,79-33,72
Vakıf Yat. Ort.8,069,969,51
Vakıflar Bankası3,670,82-22,08
Vakko Tekstil13,14-1,94109,69
Vanet Gıda4,85-0,61-37,26
Verusa Holding49,862,0910,55
Verusaturk Girisim22,32-0,2770,64
Vestel31,601,2850,05
Vestel Beyaz Eşya47,18-0,2518,69
Viking Kağıt5,36-0,37-40,44
Yapı ve Kredi Bank.2,253,21-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,34-0,07-18,93
Yataş13,20-0,68-8,65
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,020,75-8,64
Yeni Gimat GMYO13,75-1,8618,62
Yeşil GMYO1,13-0,88-18,12
Yeşil Yapı1,300,78-29,35
Yeşil Yatırım Holding2,399,63-44,11
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,000,00-13,46
Yonga Mobilya22,00-4,18-26,15
Yükselen Çelik5,040,20-3,67
Yünsa11,48-0,52-17,36
Ziraat Gayrimenkul1,60-0,62

Zorlu Enerji1,890,00-31,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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