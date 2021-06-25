Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.885,00 -3,37 -13,86 İş Bankası (C) 5,22 -1,51 -23,15 İş Bankası (Kur.) 387.000,00 1,84 İş Fin.Kir. 3,02 -0,98 -21,76 İş Girişim 9,27 -2,01 -51,08 İş GMYO 2,00 -0,50 -21,26 İş Y. Men. Değ. 14,18 0,42 -14,57 İş Yat. Ort. 2,88 -1,37 -14,36 İşbir Holding 6.060,80 -2,25 121,39 Işık Plastik 29,28 -1,74 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -1,15 -24,56 İttifak Holding 1,55 0,00 -30,49 İz Hayvancılık Tarım 19,52 6,14 8,44 İzmir Demir Çelik 2,30 1,32 -30,50 İzmir Fırça 5,82 1,22 4,68 Jantsa Jant Sanayi 78,90 -2,05 90,36 Kafein Yazılım 27,00 -4,32 26,52 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,80 -0,17 Kaplamin 19,02 -3,50 -43,73 Kardemir (A) 6,23 -1,11 4,71 Kardemir (B) 6,24 0,97 18,41 Kardemir (D) 6,81 1,49 17,82 Karel Elektronik 32,84 -0,18 42,41 Karsan Otomotiv 3,68 -0,27 13,23 Karsu Tekstil 8,04 -4,85 -5,96 Kartonsan 55,20 1,01 -41,69 Katmerciler Ekipman 3,58 0,56 16,23 Kent Gıda 241,20 -9,83 -32,17 Kerevitaş Gıda 4,59 2,46 -30,24 Kervan Gıda 14,41 -2,08 9,99 Kervansaray Yat. Holding 0,68 -1,45 -46,03 Kiler GMYO 1,84 -0,54 -26,69 Klimasan Klima 20,80 -1,14 22,57 Koç Holding 18,78 -1,73 -8,18 Konfrut Gıda 16,56 -1,37 -2,01 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 68,50 -1,30 189,27 Konya Çimento 832,30 3,22 -26,35 Koray GMYO 6,07 -1,46 36,40 Kordsa Teknik Tekstil 20,08 -1,76 29,13 Koza Altın 119,90 -1,56 23,99 Koza Madencilik 14,84 -1,53 -4,20 Körfez GMYO 5,48 -2,49 -5,52 Kristal Kola 1,91 -1,55 -51,28 Kron Telekomünikasyon 54,80 -2,75 48,75 Kuştur Kuşadası Turizm 281,00 -3,40 78,64 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,22 -0,45 -3,48 Kütahya Porselen 49,44 5,64 -2,00 Lider Faktoring 2,78 0,00 -18,48 Link Bilgisayar 31,00 -2,08 -1,89 Logo Yazılım 35,50 -2,74 14,00 Lokman Hekim Sağlık 9,16 1,66 27,79 Lüks Kadife 48,00 -1,11 66,59 Makina Takım 2,78 -1,77 -18,48 Marka Yatırım Holding 4,90 -4,85 -23,79 Marmaris Altınyunus 197,60 -2,27 77,86 Marshall 256,00 -0,35 -16,53 Martı GMYO 1,05 0,96 -58,88 Martı Otel 2,07 -1,43 -2,82 Matriks Bilgi Dağıtım 33,72 -2,99 Mavi Giyim 56,70 -1,56 8,62 Mazhar Zorlu Holding 40,08 -0,89 27,32 Mega Polietilen 8,21 2,11 7,18 Menderes Tekstil 2,11 -0,47 -31,72 Mercan Kimya 9,57 0,63 Merit Turizm 17,85 -4,49 72,31 Merko Gıda 5,12 -0,39 -40,74 Metemtur Yatırım 6,78 9,89 -16,14 Metro Holding 1,68 -0,59 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,26 -0,88 -21,80 Metro Yatırım Ortaklığı 1,89 3,28 -18,88 Migros Ticaret 32,92 -0,60 -23,08 Milpa 4,10 -0,24 -10,87 Mistral GMYO 4,68 -0,43 -0,64 MLP Sağlık 22,48 2,00 13,14 MMC San. ve Tic. Yat. 6,90 4,07 50,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,00 -0,71 -40,93 Mondi Tire Kutsan 6,41 -1,84 -15,66 Naturel Enerji 36,00 -2,60 1,39 Naturelgaz 8,23 -0,36 Net Holding 4,35 -3,97 26,82 Netaş Telekom. 20,70 -2,91 -26,28 Niğbaş Niğde Beton 13,12 9,97 -74,77 Nuh Çimento 42,08 0,67 -12,38 Nurol GMYO 12,98 4,42 78,05 Odaş Elektrik 1,90 -1,55 -51,28 Orge Enerji Elektrik 5,78 -1,37 25,31 Orma Orman Mahsulleri 30,00 0,00 103,80 Osmanlı Menkul 24,22 -1,62 -21,72 Ostim Endüstriyel Yat 2,31 -0,86 -16,12 Otokar 285,60 -3,81 -6,14 Oyak Çimento 7,06 -0,42 -19,59 Oyak Yat. Ort. 7,58 -1,56 9,82 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,30 0,33 Oylum Sınai Yatırımlar 4,25 3,66 -9,77 Özak GMYO 4,01 -0,99 -21,37 Özbal Çelik Boru 13,70 1,78 109,16 Özderici GMYO 1,63 1,24 -26,58 Özerden Plastik 10,29 4,57 14,33 Pamukova Elektrik 35,80 1,99 67,92 Panora GMYO 6,20 -0,16 1,51 Papilon Savunma 15,88 6,51 -30,23 Park Elek.Madencilik 4,85 -1,02 -9,68 Parsan 29,70 -0,13 22,22 Pegasus 77,25 -2,46 3,55 Peker GMYO 1,00 -0,99 -55,79 Penguen Gıda 3,10 -1,27 -38,61 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,20 -0,62 Pera GMYO 1,39 -2,80 -20,65 Pergamon Dış Ticaret 22,84 -1,30 24,61 Petkim 5,39 -0,92 8,23 Petrokent Turizm 2.420,00 -1,22 166,99 Pınar Et ve Un 18,66 0,32 -14,73 Pınar Su 7,26 0,14 -2,29 Pınar Süt 18,60 -0,05 -17,52 Plastikkart 14,53 0,21 0,55 Polisan Holding 2,74 -2,14 -28,73 Politeknik Metal 353,10 0,60 -12,97 Prizma Press Matbaacılık 4,39 -0,90 -19,89 QNB Finans Fin. Kir. 89,90 -1,15 -28,25 QNB Finansbank 43,20 -5,96 -38,59 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,50 0,95 Ral Yatırım Holding 3,31 -1,49 -25,45 Ray Sigorta 10,10 -6,74 -34,63 Reysaş GMYO 4,15 6,41 -23,85 Reysaş Lojistik 4,18 10,00 -19,21 Rhea Girişim 2,03 -1,46 -45,43 Rodrigo Tekstil 17,18 -0,12 25,31 Royal Halı 3,30 -0,90 -4,07 RTA Laboratuvarları 20,34 -7,63 -32,83 Sabancı Holding 9,23 -0,75 -16,29 Safkar Ege Soğutmacılık 7,60 -1,68 -30,15 Sanel Mühendislik 4,27 -2,51 24,85 Sanifoam Sünger 16,12 4,07 18,53 Sanko Pazarlama 9,86 -1,60 6,39 Saray Matbaacılık 5,85 -9,86 -33,30 Sarkuysan 12,92 -1,90 48,55 Sasa Polyester 29,32 -4,25 95,67 Say Yenilenebilir Enerji 25,56 -2,67 200,35 Sekuro Plastik 21,22 -1,49 52,01 Selçuk Ecza Deposu 8,90 1,14 -33,74 Selçuk Gıda 4,79 3,23 -3,82 Selva Gıda Sanayi 3,36 Senkron Güvenlik 28,54 -1,18 8,68 Serve Film Prodüksiyon 14,53 -0,48 -9,19 Servet GMYO 81,60 -1,63 4,08 Seyitler Kimya 13,73 2,85 1,98 Silverline Endüstri 5,11 -1,73 -40,58 Sinpaş GMYO 3,84 -2,78 -8,13 Smartiks Yazılım 5,60 -0,71 -36,79 Sodaş Sodyum Sanayii 22,50 -1,06 -14,57 Söktaş 4,61 -1,28 -9,43 Sönmez Filament 38,90 0,05 -44,59 Sönmez Pamuklu 14,31 -1,31 -40,38 Sumaş Suni Tahta 56,90 -1,90 11,02 Şeker Fin. Kir. 6,06 -3,96 -5,31 Şekerbank 1,10 -1,79 -27,15 Şişe Cam 7,84 -1,13 9,50 Şok Marketler Ticaret 11,60 0,61 -8,08 T. Halk Bankası 5,08 -3,05 -8,63 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,92 -1,13 -32,65 T.S.K.B. 1,31 -2,96 -24,99 T.Tuborg 17,36 -0,23 -3,93 Taç Tarım Ürünleri 29,00 8,61 175,40 Tat Gıda 8,23 -1,20 -28,81 TAV Havalimanları 26,20 -2,75 23,00 Taze Kuru Gıda 224,00 9,97 3,56 Tek-Art Turizm 1,66 -2,92 -17,82 Tekfen Holding 15,37 -0,97 -6,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,80 -0,73 -21,48 Temapol Polimer Plastik 15,96 -2,09 38,78 TGS Dış Ticaret 12,42 -1,74 -2,28 Tofaş Oto. Fab. 30,24 -0,53 -2,17 Torunlar GMYO 3,12 -2,19 -20,00 Trabzon Liman 31,34 -1,38 -2,43 Trabzonspor Sportif 2,74 0,37 12,30 Trend GMYO 7,40 2,92 -41,13 TSKB GMYO 2,99 -5,97 -48,00 Tuğçelik 11,54 -5,10 42,82 Tukaş 6,85 -0,15 -29,31 Turcas Petrol 3,63 -1,36 -25,15 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,41 -0,95 Turkcell 17,04 -0,06 8,58 Tümosan Motor ve Traktör 17,45 -2,30 24,02 Tüpraş 98,35 -1,75 -8,94 Türk Hava Yolları 14,28 -2,26 10,61 Türk İlaç Serum 31,20 -3,88 Türk Prysmian Kablo 12,65 2,02 4,87 Türk Telekom 7,00 -0,14 -15,82 Türk Traktör 173,00 -0,23 1,54 Türker Proje Gayrimenkul 132,40 -0,75 17,27 Türkiye Sigorta 4,88 -0,81 -21,01 Ufuk Yatırım 12,76 -1,77 -4,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,16 -1,42 -1,89 Ulusoy Elektrik 56,85 -0,79 10,71 Ulusoy Un Sanayi 4,84 1,26 -4,88 Umpaş Holding 1,48 2,07 -43,30 Uşak Seramik 2,01 -0,99 -14,10 Utopya Turizm 22,64 5,30 -41,65 Uzertaş Boya 40,00 1,78 -29,33 Ülker Bisküvi 21,42 -2,46 -4,02 Ünlü Yatırım Holding 5,19 -1,89 Vakıf Fin. Kir. 11,51 -9,94 170,19 Vakıf GMYO 1,59 0,00 -33,72 Vakıf Yat. Ort. 7,26 -9,93 -1,36 Vakıflar Bankası 3,59 -2,18 -23,78 Vakko Tekstil 12,80 -2,59 104,26 Vanet Gıda 4,81 -0,82 -37,77 Verusa Holding 48,60 -2,53 7,76 Verusaturk Girisim 21,54 -3,49 64,68 Vestel 32,00 1,27 51,95 Vestel Beyaz Eşya 46,60 -1,23 17,23 Viking Kağıt 5,30 -1,12 -41,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 -1,78 -26,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,26 9,95 -10,86 Yataş 13,00 -1,52 -10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,96 -1,49 -10,00 Yeni Gimat GMYO 13,72 -0,22 18,36 Yeşil GMYO 1,13 0,00 -18,12 Yeşil Yapı 1,27 -2,31 -30,98 Yeşil Yatırım Holding 2,41 0,84 -43,64 Yibitaş İnşaat Malzeme 13.500,00 0,00 -13,46 Yonga Mobilya 21,60 -1,82 -27,49 Yükselen Çelik 4,99 -0,99 -4,62 Yünsa 11,50 0,17 -17,22 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,87 -1,06 -32,49 ??????? ??????? ??????? ??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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