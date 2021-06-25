Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

25.06.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.885,00-3,37-13,86
İş Bankası (C)5,22-1,51-23,15
İş Bankası (Kur.)387.000,00

1,84
İş Fin.Kir.3,02-0,98-21,76
İş Girişim9,27-2,01-51,08
İş GMYO2,00-0,50-21,26
İş Y. Men. Değ.14,180,42-14,57
İş Yat. Ort.2,88-1,37-14,36
İşbir Holding6.060,80-2,25121,39
Işık Plastik29,28-1,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,550,00-30,49
İz Hayvancılık Tarım19,526,148,44
İzmir Demir Çelik2,301,32-30,50
İzmir Fırça5,821,224,68
Jantsa Jant Sanayi78,90-2,0590,36
Kafein Yazılım27,00-4,3226,52
Kalekim Kimyevi Maddeler11,80-0,17

Kaplamin19,02-3,50-43,73
Kardemir (A)6,23-1,114,71
Kardemir (B)6,240,9718,41
Kardemir (D)6,811,4917,82
Karel Elektronik32,84-0,1842,41
Karsan Otomotiv3,68-0,2713,23
Karsu Tekstil8,04-4,85-5,96
Kartonsan55,201,01-41,69
Katmerciler Ekipman3,580,5616,23
Kent Gıda241,20-9,83-32,17
Kerevitaş Gıda4,592,46-30,24
Kervan Gıda14,41-2,089,99
Kervansaray Yat. Holding0,68-1,45-46,03
Kiler GMYO1,84-0,54-26,69
Klimasan Klima20,80-1,1422,57
Koç Holding18,78-1,73-8,18
Konfrut Gıda16,56-1,37-2,01
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,50-1,30189,27
Konya Çimento832,303,22-26,35
Koray GMYO6,07-1,4636,40
Kordsa Teknik Tekstil20,08-1,7629,13
Koza Altın119,90-1,5623,99
Koza Madencilik14,84-1,53-4,20
Körfez GMYO5,48-2,49-5,52
Kristal Kola1,91-1,55-51,28
Kron Telekomünikasyon54,80-2,7548,75
Kuştur Kuşadası Turizm281,00-3,4078,64
Kuyumcukent Gayrimenkul2,22-0,45-3,48
Kütahya Porselen49,445,64-2,00
Lider Faktoring2,780,00-18,48
Link Bilgisayar31,00-2,08-1,89
Logo Yazılım35,50-2,7414,00
Lokman Hekim Sağlık9,161,6627,79
Lüks Kadife48,00-1,1166,59
Makina Takım2,78-1,77-18,48
Marka Yatırım Holding4,90-4,85-23,79
Marmaris Altınyunus197,60-2,2777,86
Marshall256,00-0,35-16,53
Martı GMYO1,050,96-58,88
Martı Otel2,07-1,43-2,82
Matriks Bilgi Dağıtım33,72-2,99

Mavi Giyim56,70-1,568,62
Mazhar Zorlu Holding40,08-0,8927,32
Mega Polietilen8,212,117,18
Menderes Tekstil2,11-0,47-31,72
Mercan Kimya9,570,63

Merit Turizm17,85-4,4972,31
Merko Gıda5,12-0,39-40,74
Metemtur Yatırım6,789,89-16,14
Metro Holding1,68-0,59-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,26-0,88-21,80
Metro Yatırım Ortaklığı1,893,28-18,88
Migros Ticaret32,92-0,60-23,08
Milpa4,10-0,24-10,87
Mistral GMYO4,68-0,43-0,64
MLP Sağlık22,482,0013,14
MMC San. ve Tic. Yat.6,904,0750,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,00-0,71-40,93
Mondi Tire Kutsan6,41-1,84-15,66
Naturel Enerji36,00-2,601,39
Naturelgaz8,23-0,36

Net Holding4,35-3,9726,82
Netaş Telekom.20,70-2,91-26,28
Niğbaş Niğde Beton13,129,97-74,77
Nuh Çimento42,080,67-12,38
Nurol GMYO12,984,4278,05
Odaş Elektrik1,90-1,55-51,28
Orge Enerji Elektrik5,78-1,3725,31
Orma Orman Mahsulleri30,000,00103,80
Osmanlı Menkul24,22-1,62-21,72
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,86-16,12
Otokar285,60-3,81-6,14
Oyak Çimento7,06-0,42-19,59
Oyak Yat. Ort.7,58-1,569,82
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,300,33

Oylum Sınai Yatırımlar4,253,66-9,77
Özak GMYO4,01-0,99-21,37
Özbal Çelik Boru13,701,78109,16
Özderici GMYO1,631,24-26,58
Özerden Plastik10,294,5714,33
Pamukova Elektrik35,801,9967,92
Panora GMYO6,20-0,161,51
Papilon Savunma15,886,51-30,23
Park Elek.Madencilik4,85-1,02-9,68
Parsan29,70-0,1322,22
Pegasus77,25-2,463,55
Peker GMYO1,00-0,99-55,79
Penguen Gıda3,10-1,27-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,20-0,62

Pera GMYO1,39-2,80-20,65
Pergamon Dış Ticaret22,84-1,3024,61
Petkim5,39-0,928,23
Petrokent Turizm2.420,00-1,22166,99
Pınar Et ve Un18,660,32-14,73
Pınar Su7,260,14-2,29
Pınar Süt18,60-0,05-17,52
Plastikkart14,530,210,55
Polisan Holding2,74-2,14-28,73
Politeknik Metal353,100,60-12,97
Prizma Press Matbaacılık4,39-0,90-19,89
QNB Finans Fin. Kir.89,90-1,15-28,25
QNB Finansbank43,20-5,96-38,59
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,500,95

Ral Yatırım Holding3,31-1,49-25,45
Ray Sigorta10,10-6,74-34,63
Reysaş GMYO4,156,41-23,85
Reysaş Lojistik4,1810,00-19,21
Rhea Girişim2,03-1,46-45,43
Rodrigo Tekstil17,18-0,1225,31
Royal Halı3,30-0,90-4,07
RTA Laboratuvarları20,34-7,63-32,83
Sabancı Holding9,23-0,75-16,29
Safkar Ege Soğutmacılık7,60-1,68-30,15
Sanel Mühendislik4,27-2,5124,85
Sanifoam Sünger16,124,0718,53
Sanko Pazarlama9,86-1,606,39
Saray Matbaacılık5,85-9,86-33,30
Sarkuysan12,92-1,9048,55
Sasa Polyester29,32-4,2595,67
Say Yenilenebilir Enerji25,56-2,67200,35
Sekuro Plastik21,22-1,4952,01
Selçuk Ecza Deposu8,901,14-33,74
Selçuk Gıda4,793,23-3,82
Selva Gıda Sanayi3,36

Senkron Güvenlik28,54-1,188,68
Serve Film Prodüksiyon14,53-0,48-9,19
Servet GMYO81,60-1,634,08
Seyitler Kimya13,732,851,98
Silverline Endüstri5,11-1,73-40,58
Sinpaş GMYO3,84-2,78-8,13
Smartiks Yazılım5,60-0,71-36,79
Sodaş Sodyum Sanayii22,50-1,06-14,57
Söktaş4,61-1,28-9,43
Sönmez Filament38,900,05-44,59
Sönmez Pamuklu14,31-1,31-40,38
Sumaş Suni Tahta56,90-1,9011,02
Şeker Fin. Kir.6,06-3,96-5,31
Şekerbank1,10-1,79-27,15
Şişe Cam7,84-1,139,50
Şok Marketler Ticaret11,600,61-8,08
T. Halk Bankası5,08-3,05-8,63
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,92-1,13-32,65
T.S.K.B.1,31-2,96-24,99
T.Tuborg17,36-0,23-3,93
Taç Tarım Ürünleri29,008,61175,40
Tat Gıda8,23-1,20-28,81
TAV Havalimanları26,20-2,7523,00
Taze Kuru Gıda224,009,973,56
Tek-Art Turizm1,66-2,92-17,82
Tekfen Holding15,37-0,97-6,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,80-0,73-21,48
Temapol Polimer Plastik15,96-2,0938,78
TGS Dış Ticaret12,42-1,74-2,28
Tofaş Oto. Fab.30,24-0,53-2,17
Torunlar GMYO3,12-2,19-20,00
Trabzon Liman31,34-1,38-2,43
Trabzonspor Sportif2,740,3712,30
Trend GMYO7,402,92-41,13
TSKB GMYO2,99-5,97-48,00
Tuğçelik11,54-5,1042,82
Tukaş6,85-0,15-29,31
Turcas Petrol3,63-1,36-25,15
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,41-0,95

Turkcell17,04-0,068,58
Tümosan Motor ve Traktör17,45-2,3024,02
Tüpraş98,35-1,75-8,94
Türk Hava Yolları14,28-2,2610,61
Türk İlaç Serum31,20-3,88

Türk Prysmian Kablo12,652,024,87
Türk Telekom7,00-0,14-15,82
Türk Traktör173,00-0,231,54
Türker Proje Gayrimenkul132,40-0,7517,27
Türkiye Sigorta4,88-0,81-21,01
Ufuk Yatırım12,76-1,77-4,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,16-1,42-1,89
Ulusoy Elektrik56,85-0,7910,71
Ulusoy Un Sanayi4,841,26-4,88
Umpaş Holding1,482,07-43,30
Uşak Seramik2,01-0,99-14,10
Utopya Turizm22,645,30-41,65
Uzertaş Boya40,001,78-29,33
Ülker Bisküvi21,42-2,46-4,02
Ünlü Yatırım Holding5,19-1,89

Vakıf Fin. Kir.11,51-9,94170,19
Vakıf GMYO1,590,00-33,72
Vakıf Yat. Ort.7,26-9,93-1,36
Vakıflar Bankası3,59-2,18-23,78
Vakko Tekstil12,80-2,59104,26
Vanet Gıda4,81-0,82-37,77
Verusa Holding48,60-2,537,76
Verusaturk Girisim21,54-3,4964,68
Vestel32,001,2751,95
Vestel Beyaz Eşya46,60-1,2317,23
Viking Kağıt5,30-1,12-41,11
Yapı ve Kredi Bank.2,21-1,78-26,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,269,95-10,86
Yataş13,00-1,52-10,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,96-1,49-10,00
Yeni Gimat GMYO13,72-0,2218,36
Yeşil GMYO1,130,00-18,12
Yeşil Yapı1,27-2,31-30,98
Yeşil Yatırım Holding2,410,84-43,64
Yibitaş İnşaat Malzeme13.500,000,00-13,46
Yonga Mobilya21,60-1,82-27,49
Yükselen Çelik4,99-0,99-4,62
Yünsa11,500,17-17,22
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,87-1,06-32,49
???????

???????

??????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın 19:41 Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı düelloya davet etti: FB TV'de yayına çıkalım, istediğiniz gazeteciyi de yanınıza alın Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz 19:20 Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu: Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek 18:24 Elçin Sangu, eski menajerine 3 milyon lira tazminat ödeyecek
Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı 18:14 Üyelik aidatlarına yapılan zam sonrası Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü 18:05 Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023 17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme 17:05 Boğaziçili öğrencilerin bursu yönetmelikte olmayan hükümlerle kesilmiş! Mahkeme "yürütmeyi durdurma" kararı verdi Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü 16:45 Alçılı ayağıyla otomobil kullanan genç, çarptığı kadının ölümüne sebep olunca gözyaşı döktü

Son Dakika Haberleri
18:03 Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın
17:55 3. kattan atlayarak ölen genç kızın babası ve ağabeyinden ilginç savunma! Farklı şeyler konuştular
17:46 Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi
17:43 Avrupa basketbolunun efsanesi Zeljko Obradovic, Partizan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Erken seçim isteyen muhalefete Erdoğan'dan yanıt: Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023
17:31 İngiliz Bakan Hancock'tan, evli danışmanıyla eşini aldattığı görüntülerle ilgili açıklama: Sosyal mesafe kuralını çiğnediğimi kabul ediyorum
17:28 Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı
17:07 İzmir depremzedelerinden Kılıçdaroğlu'na sitem: 8 aydır nerede olduğunuzu öğrenmek istiyorum
17:01 Fatih Terim'den beklenmedik karar! Mbaye Diagne takıma geri dönüyor
16:38 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2019 ve 2020 yılları için ibra edildi
Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti Ankara'da tellaklar hamamların kapalı olmasını peştemallarıyla protesto etti         
19:46
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 56 kişi vefat etti, 5 bin 630 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız Son Dakika: Ali Koç'tan eski Başkan Aziz Yıldırım'a benzeri görülmemiş yanıt: Hazımsız         
18:52
Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar Bakan Koca'dan kendisini aşı üzerinden eleştiren Kaftancıoğlu'na olay gönderme: Umarız bugünlerde sık sık güneşe çıkıyorlar         
18:23
Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı Ordu'da Delta varyantı alarmı! 10 katlı site karantinaya alındı         
18:07
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı Sosyal medya, Luiz Gustavo'nun güzel eşinin yaptığı paylaşımıyla sallandı         
17:28
Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı Sinovac'da 3'üncü ay sonuçları: Antikor düşse de hastalanan kişi sayısı yüzde 2'lerde kaldı         
16:51
Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak Rahmi Koç ve İmamoğlu anlaşmaya vardı! Fenerbahçe Vapuru'nun bakımını yine İBB yapacak         
16:17
AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi AK Partili ilçe başkanı Fatih Füzün'den skandal sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi         
15:53
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Marcus, olay öncesi masalarına oturup selfie paylaşmış         
14:38
"Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolmuştu! Genç kadın evine geri döndü         
13:26
"Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek         
10:54
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı Elazığ'da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 12 yaralı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 20:20:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement