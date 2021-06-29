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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

29.06.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.486,00-3,33-14,85
İş Bankası (C)5,15-0,19-24,18
İş Bankası (Kur.)459.999,009,5221,05
İş Fin.Kir.3,001,01-22,28
İş Girişim9,32-0,11-50,82
İş GMYO1,87-2,09-26,38
İş Y. Men. Değ.13,942,50-16,01
İş Yat. Ort.2,83-0,70-15,85
İşbir Holding5.748,90-1,19110,00
Işık Plastik30,004,53

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,840,00-26,32
İttifak Holding1,46-1,35-34,53
İz Hayvancılık Tarım20,540,7914,11
İzmir Demir Çelik2,323,57-29,90
İzmir Fırça5,49-0,18-1,26
Jantsa Jant Sanayi74,00-2,7678,54
Kafein Yazılım27,900,0730,74
Kalekim Kimyevi Maddeler11,20-1,75

Kaplamin18,55-1,70-45,12
Kardemir (A)6,172,323,70
Kardemir (B)6,091,1615,56
Kardemir (D)6,802,5617,65
Karel Elektronik34,605,5550,04
Karsan Otomotiv3,54-2,488,92
Karsu Tekstil7,68-0,78-10,18
Kartonsan52,30-1,32-44,76
Katmerciler Ekipman3,49-0,8513,31
Kent Gıda225,00-3,35-36,73
Kerevitaş Gıda4,52-2,80-31,31
Kervan Gıda13,99-0,576,78
Kervansaray Yat. Holding0,65-2,99-48,41
Kiler GMYO1,71-1,72-31,87
Klimasan Klima19,95-0,4517,56
Koç Holding18,811,02-8,03
Konfrut Gıda16,691,77-1,24
Kontrolmatik Teknoloji Enerji75,005,26216,72
Konya Çimento801,901,24-29,04
Koray GMYO5,73-2,0528,76
Kordsa Teknik Tekstil20,483,1731,70
Koza Altın117,200,4321,20
Koza Madencilik14,490,28-6,46
Körfez GMYO5,25-0,94-9,48
Kristal Kola1,92-1,03-51,02
Kron Telekomünikasyon53,00-2,7543,87
Kuştur Kuşadası Turizm271,000,3772,28
Kuyumcukent Gayrimenkul2,16-1,82-6,09
Kütahya Porselen59,759,9418,43
Lider Faktoring2,74-1,79-19,65
Link Bilgisayar30,000,20-5,05
Logo Yazılım34,581,4111,05
Lokman Hekim Sağlık8,95-1,4324,86
Lüks Kadife49,10-3,2570,41
Makina Takım2,67-2,55-21,70
Marka Yatırım Holding4,861,04-24,42
Marmaris Altınyunus177,10-6,2059,41
Marshall248,30-0,80-19,04
Martı GMYO1,050,00-58,88
Martı Otel1,93-3,02-9,39
Matriks Bilgi Dağıtım31,34-2,73

Mavi Giyim55,450,366,23
Mazhar Zorlu Holding41,00-3,5330,24
Mega Polietilen7,97-1,854,05
Menderes Tekstil2,00-0,99-35,28
Mercan Kimya9,27-1,07

Merit Turizm16,32-8,5757,54
Merko Gıda5,459,88-36,92
Metemtur Yatırım6,01-1,64-25,67
Metro Holding1,641,86-21,15
Metro Petrol ve Tesisleri2,09-1,88-27,68
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-2,17-22,75
Migros Ticaret32,180,12-24,81
Milpa3,95-1,50-14,13
Mistral GMYO4,60-0,43-2,34
MLP Sağlık21,780,289,61
MMC San. ve Tic. Yat.6,54-3,1142,17
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj6,960,00-41,27
Mondi Tire Kutsan6,230,65-18,03
Naturel Enerji35,342,20-0,47
Naturelgaz7,59-2,82

Net Holding4,13-0,7220,41
Netaş Telekom.19,82-0,90-29,42
Niğbaş Niğde Beton12,999,99-75,02
Nuh Çimento41,36-2,68-13,88
Nurol GMYO12,54-4,4272,02
Odaş Elektrik1,852,21-52,56
Orge Enerji Elektrik5,681,0723,14
Orma Orman Mahsulleri29,52-1,60100,54
Osmanlı Menkul22,98-0,43-25,73
Ostim Endüstriyel Yat2,260,44-17,93
Otokar275,00-0,25-9,62
Oyak Çimento6,92-0,14-21,18
Oyak Yat. Ort.7,37-1,606,78
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,240,25

Oylum Sınai Yatırımlar4,40-1,12-6,58
Özak GMYO3,90-0,51-23,53
Özbal Çelik Boru15,100,20130,53
Özderici GMYO1,560,00-29,73
Özerden Plastik10,951,8621,67
Pamukova Elektrik35,86-2,8768,20
Panora GMYO6,08-1,14-0,45
Papilon Savunma15,522,78-31,81
Park Elek.Madencilik4,750,00-11,55
Parsan28,841,4818,68
Pegasus71,00-3,47-4,83
Peker GMYO1,001,01-55,79
Penguen Gıda3,081,99-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,18-0,98

Pera GMYO1,29-3,73-26,36
Pergamon Dış Ticaret22,10-2,2120,58
Petkim5,361,137,63
Petrokent Turizm2.350,90-1,80159,37
Pınar Et ve Un17,82-1,76-18,57
Pınar Su7,05-0,98-5,11
Pınar Süt17,49-1,52-22,44
Plastikkart14,791,372,35
Polisan Holding2,690,75-30,03
Politeknik Metal348,000,00-14,23
Prizma Press Matbaacılık4,28-1,15-21,90
QNB Finans Fin. Kir.87,35-0,17-30,29
QNB Finansbank42,00-0,24-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,50-2,83

Ral Yatırım Holding3,34-0,60-24,77
Ray Sigorta10,256,77-33,66
Reysaş GMYO4,060,74-25,50
Reysaş Lojistik4,053,32-21,72
Rhea Girişim1,90-0,52-48,92
Rodrigo Tekstil17,041,3724,29
Royal Halı3,330,91-3,20
RTA Laboratuvarları21,607,78-28,67
Sabancı Holding9,04-0,44-18,01
Safkar Ege Soğutmacılık7,39-0,81-32,08
Sanel Mühendislik4,662,8736,26
Sanifoam Sünger17,304,8527,21
Sanko Pazarlama9,67-0,514,34
Saray Matbaacılık4,75-9,87-45,84
Sarkuysan12,630,2445,22
Sasa Polyester28,28-2,4288,73
Say Yenilenebilir Enerji23,06-5,10170,98
Sekuro Plastik20,38-0,9745,99
Selçuk Ecza Deposu8,43-1,40-37,24
Selçuk Gıda4,856,13-2,61
Selva Gıda Sanayi4,059,76

Senkron Güvenlik27,000,002,82
Serve Film Prodüksiyon15,01-3,16-6,19
Servet GMYO76,05-2,25-3,00
Seyitler Kimya13,671,561,53
Silverline Endüstri5,041,61-41,40
Sinpaş GMYO3,865,18-7,66
Smartiks Yazılım5,49-1,61-38,04
Sodaş Sodyum Sanayii21,10-2,85-19,88
Söktaş4,29-4,67-15,72
Sönmez Filament37,50-2,60-46,58
Sönmez Pamuklu13,31-2,13-44,54
Sumaş Suni Tahta63,251,1223,41
Şeker Fin. Kir.5,84-0,68-8,75
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,74-0,138,11
Şok Marketler Ticaret11,691,30-7,37
T. Halk Bankası5,131,58-7,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-1,82-34,00
T.S.K.B.1,280,79-26,71
T.Tuborg16,78-0,12-7,14
Taç Tarım Ürünleri35,089,97233,14
Tat Gıda8,130,87-29,68
TAV Havalimanları24,02-3,6912,77
Taze Kuru Gıda271,009,9825,29
Tek-Art Turizm1,570,64-22,28
Tekfen Holding14,920,00-9,02
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,51-2,25-24,83
Temapol Polimer Plastik15,10-0,2031,30
TGS Dış Ticaret11,99-0,25-5,66
Tofaş Oto. Fab.29,66-0,20-4,05
Torunlar GMYO2,92-2,34-25,13
Trabzon Liman30,920,78-3,74
Trabzonspor Sportif2,681,529,84
Trend GMYO7,19-8,06-42,80
TSKB GMYO2,86-0,35-50,26
Tuğçelik12,200,7450,99
Tukaş6,862,85-29,21
Turcas Petrol3,49-0,29-28,04
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,88-2,31

Turkcell16,50-3,065,14
Tümosan Motor ve Traktör18,150,7229,00
Tüpraş95,55-0,88-11,53
Türk Hava Yolları13,39-3,393,72
Türk İlaç Serum31,24-0,32

Türk Prysmian Kablo12,140,830,64
Türk Telekom6,82-2,01-17,98
Türk Traktör171,001,060,37
Türker Proje Gayrimenkul130,00-0,3115,15
Türkiye Sigorta4,790,42-22,47
Ufuk Yatırım13,687,212,09
Ulaşlar Turizm Yat.4,11-2,14-3,07
Ulusoy Elektrik56,00-1,069,06
Ulusoy Un Sanayi4,64-0,22-8,81
Umpaş Holding1,400,00-46,36
Uşak Seramik1,93-2,53-17,52
Utopya Turizm21,00-6,58-45,88
Uzertaş Boya38,880,00-31,31
Ülker Bisküvi20,80-1,52-6,80
Ünlü Yatırım Holding4,82-1,23

Vakıf Fin. Kir.10,70-3,34151,17
Vakıf GMYO1,46-2,67-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,80-2,58-7,61
Vakıflar Bankası3,550,28-24,63
Vakko Tekstil12,482,8099,16
Vanet Gıda5,819,83-24,84
Verusa Holding46,16-1,372,35
Verusaturk Girisim20,28-2,2255,05
Vestel30,80-1,2846,25
Vestel Beyaz Eşya46,300,6516,48
Viking Kağıt5,10-0,97-43,33
Yapı ve Kredi Bank.2,160,00-27,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.39,029,987,82
Yataş12,670,32-12,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,943,68-10,45
Yeni Gimat GMYO13,782,0018,87
Yeşil GMYO1,08-1,82-21,74
Yeşil Yapı1,23-3,15-33,15
Yeşil Yatırım Holding2,712,26-36,63
Yibitaş İnşaat Malzeme12.499,90-5,66-19,87
Yonga Mobilya22,007,21-26,15
Yükselen Çelik5,001,01-4,43
Yünsa11,501,32-17,22
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,83-0,54-33,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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