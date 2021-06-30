Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.486,00
|0,00
|-14,85
|İş Bankası (C)
|5,10
|-0,97
|-24,92
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,95
|-1,67
|-23,58
|İş Girişim
|9,64
|3,43
|-49,13
|İş GMYO
|1,88
|0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,19
|1,79
|-14,50
|İş Yat. Ort.
|2,86
|1,06
|-14,96
|İşbir Holding
|5.300,00
|-7,81
|93,60
|Işık Plastik
|29,56
|-1,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,83
|-1,19
|-27,19
|İttifak Holding
|1,43
|-2,05
|-35,87
|İz Hayvancılık Tarım
|20,00
|-2,63
|11,11
|İzmir Demir Çelik
|2,46
|6,03
|-25,67
|İzmir Fırça
|5,41
|-1,46
|-2,70
|Jantsa Jant Sanayi
|77,70
|5,00
|87,46
|Kafein Yazılım
|27,14
|-2,72
|27,18
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,12
|-0,71
|Kaplamin
|18,76
|1,13
|-44,50
|Kardemir (A)
|5,90
|-4,38
|-0,84
|Kardemir (B)
|5,95
|-2,30
|12,90
|Kardemir (D)
|6,67
|-1,91
|15,40
|Karel Elektronik
|33,26
|-3,87
|44,23
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,39
|12,62
|Karsu Tekstil
|7,93
|3,26
|-7,25
|Kartonsan
|51,65
|-1,24
|-45,44
|Katmerciler Ekipman
|3,42
|-2,01
|11,04
|Kent Gıda
|235,80
|4,80
|-33,69
|Kerevitaş Gıda
|4,44
|-1,77
|-32,52
|Kervan Gıda
|14,18
|1,36
|8,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|0,00
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,76
|2,92
|-29,88
|Klimasan Klima
|19,52
|-2,16
|15,03
|Koç Holding
|18,33
|-2,55
|-10,38
|Konfrut Gıda
|17,06
|2,22
|0,95
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|75,80
|1,07
|220,10
|Konya Çimento
|806,20
|0,54
|-28,65
|Koray GMYO
|5,43
|-5,24
|22,02
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,90
|-2,83
|27,97
|Koza Altın
|117,10
|-0,09
|21,10
|Koza Madencilik
|14,14
|-2,42
|-8,72
|Körfez GMYO
|5,18
|-1,33
|-10,69
|Kristal Kola
|1,92
|0,00
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|53,20
|0,38
|44,41
|Kuştur Kuşadası Turizm
|275,20
|1,55
|74,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-2,31
|-8,26
|Kütahya Porselen
|57,60
|-3,60
|14,17
|Lider Faktoring
|2,73
|-0,36
|-19,94
|Link Bilgisayar
|29,94
|-0,20
|-5,24
|Logo Yazılım
|33,22
|-3,93
|6,68
|Lokman Hekim Sağlık
|8,69
|-2,91
|21,23
|Lüks Kadife
|48,28
|-1,67
|67,57
|Makina Takım
|2,61
|-2,25
|-23,46
|Marka Yatırım Holding
|4,86
|0,00
|-24,42
|Marmaris Altınyunus
|194,80
|9,99
|75,34
|Marshall
|250,00
|0,68
|-18,49
|Martı GMYO
|1,06
|0,95
|-58,49
|Martı Otel
|2,00
|3,63
|-6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,30
|-0,13
|Mavi Giyim
|56,35
|1,62
|7,95
|Mazhar Zorlu Holding
|39,60
|-3,41
|25,79
|Mega Polietilen
|7,97
|0,00
|4,05
|Menderes Tekstil
|2,01
|0,50
|-34,95
|Mercan Kimya
|9,11
|-1,73
|Merit Turizm
|17,01
|4,23
|64,20
|Merko Gıda
|5,10
|-6,42
|-40,97
|Metemtur Yatırım
|6,39
|6,32
|-20,97
|Metro Holding
|1,68
|2,44
|-19,23
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,11
|0,96
|-26,99
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|0,00
|-22,75
|Migros Ticaret
|32,50
|0,99
|-24,07
|Milpa
|3,90
|-1,27
|-15,22
|Mistral GMYO
|4,54
|-1,30
|-3,61
|MLP Sağlık
|22,16
|1,74
|11,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,70
|2,45
|45,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|6,98
|0,29
|-41,10
|Mondi Tire Kutsan
|6,12
|-1,77
|-19,47
|Naturel Enerji
|34,92
|-1,19
|-1,66
|Naturelgaz
|7,60
|0,13
|Net Holding
|4,13
|0,00
|20,41
|Netaş Telekom.
|19,80
|-0,10
|-29,49
|Niğbaş Niğde Beton
|13,90
|7,01
|-73,27
|Nuh Çimento
|40,26
|-2,66
|-16,17
|Nurol GMYO
|12,62
|0,64
|73,11
|Odaş Elektrik
|1,81
|-2,16
|-53,59
|Orge Enerji Elektrik
|5,65
|-0,53
|22,49
|Orma Orman Mahsulleri
|28,22
|-4,40
|91,71
|Osmanlı Menkul
|22,42
|-2,44
|-27,54
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-1,77
|-19,38
|Otokar
|278,00
|1,09
|-8,64
|Oyak Çimento
|6,77
|-2,17
|-22,89
|Oyak Yat. Ort.
|7,20
|-2,31
|4,32
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,26
|0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,11
|-6,59
|-12,74
|Özak GMYO
|3,86
|-1,03
|-24,31
|Özbal Çelik Boru
|14,50
|-3,97
|121,37
|Özderici GMYO
|1,51
|-3,21
|-31,98
|Özerden Plastik
|10,36
|-5,39
|15,11
|Pamukova Elektrik
|35,98
|0,33
|68,76
|Panora GMYO
|6,14
|0,99
|0,53
|Papilon Savunma
|15,24
|-1,80
|-33,04
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|-0,63
|-12,10
|Parsan
|28,30
|-1,87
|16,46
|Pegasus
|72,05
|1,48
|-3,42
|Peker GMYO
|1,00
|0,00
|-55,79
|Penguen Gıda
|3,03
|-1,62
|-40,00
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,20
|0,06
|Pera GMYO
|1,25
|-3,10
|-28,64
|Pergamon Dış Ticaret
|21,90
|-0,90
|19,48
|Petkim
|5,23
|-2,43
|5,02
|Petrokent Turizm
|2.585,90
|10,00
|185,29
|Pınar Et ve Un
|17,38
|-2,47
|-20,58
|Pınar Su
|7,06
|0,14
|-4,98
|Pınar Süt
|17,41
|-0,46
|-22,79
|Plastikkart
|14,84
|0,34
|2,70
|Polisan Holding
|2,66
|-1,12
|-30,81
|Politeknik Metal
|358,70
|3,07
|-11,59
|Prizma Press Matbaacılık
|4,22
|-1,40
|-22,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,35
|-1,14
|-31,09
|QNB Finansbank
|41,52
|-1,14
|-40,98
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,20
|-4,73
|Ral Yatırım Holding
|3,40
|1,80
|-23,42
|Ray Sigorta
|10,16
|-0,88
|-34,24
|Reysaş GMYO
|4,04
|-0,49
|-25,87
|Reysaş Lojistik
|4,01
|-0,99
|-22,50
|Rhea Girişim
|1,88
|-1,05
|-49,46
|Rodrigo Tekstil
|17,60
|3,29
|28,37
|Royal Halı
|3,31
|-0,60
|-3,78
|RTA Laboratuvarları
|20,64
|-4,44
|-31,84
|Sabancı Holding
|8,89
|-1,66
|-19,37
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,29
|-1,35
|-33,00
|Sanel Mühendislik
|4,63
|-0,64
|35,38
|Sanifoam Sünger
|17,50
|1,16
|28,68
|Sanko Pazarlama
|9,56
|-1,14
|3,15
|Saray Matbaacılık
|4,47
|-5,89
|-49,03
|Sarkuysan
|12,22
|-3,25
|40,50
|Sasa Polyester
|27,18
|-3,89
|81,39
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,00
|4,08
|182,02
|Sekuro Plastik
|20,38
|0,00
|45,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,21
|-2,61
|-38,88
|Selçuk Gıda
|4,88
|0,62
|-2,01
|Selva Gıda Sanayi
|4,45
|9,88
|Senkron Güvenlik
|26,90
|-0,37
|2,44
|Serve Film Prodüksiyon
|15,00
|-0,07
|-6,25
|Servet GMYO
|79,55
|4,60
|1,47
|Seyitler Kimya
|14,55
|6,44
|8,07
|Silverline Endüstri
|5,00
|-0,79
|-41,86
|Sinpaş GMYO
|4,15
|7,51
|-0,72
|Smartiks Yazılım
|5,45
|-0,73
|-38,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,88
|-1,04
|-20,72
|Söktaş
|4,12
|-3,96
|-19,06
|Sönmez Filament
|37,46
|-0,11
|-46,64
|Sönmez Pamuklu
|13,21
|-0,75
|-44,96
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-3,56
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,89
|0,86
|-7,97
|Şekerbank
|1,06
|-0,93
|-29,80
|Şişe Cam
|7,64
|-1,29
|6,71
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|0,43
|-6,97
|T. Halk Bankası
|5,05
|-1,56
|-9,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,00
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,10
|1,91
|-5,37
|Taç Tarım Ürünleri
|31,58
|-9,98
|199,91
|Tat Gıda
|8,13
|0,00
|-29,68
|TAV Havalimanları
|23,72
|-1,25
|11,36
|Taze Kuru Gıda
|243,90
|-10,00
|12,76
|Tek-Art Turizm
|1,54
|-1,91
|-23,76
|Tekfen Holding
|14,72
|-1,34
|-10,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,41
|-1,54
|-25,98
|Temapol Polimer Plastik
|14,85
|-1,66
|29,13
|TGS Dış Ticaret
|11,90
|-0,75
|-6,37
|Tofaş Oto. Fab.
|29,54
|-0,40
|-4,44
|Torunlar GMYO
|2,85
|-2,40
|-26,92
|Trabzon Liman
|30,54
|-1,23
|-4,92
|Trabzonspor Sportif
|2,62
|-2,24
|7,38
|Trend GMYO
|7,00
|-2,64
|-44,31
|TSKB GMYO
|2,94
|2,80
|-48,87
|Tuğçelik
|11,86
|-2,79
|46,78
|Tukaş
|6,82
|-0,58
|-29,62
|Turcas Petrol
|3,39
|-2,87
|-30,10
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,74
|-1,58
|Turkcell
|16,10
|-2,42
|2,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,63
|-2,87
|25,30
|Tüpraş
|94,75
|-0,84
|-12,27
|Türk Hava Yolları
|13,37
|-0,15
|3,56
|Türk İlaç Serum
|29,78
|-4,67
|Türk Prysmian Kablo
|11,80
|-2,80
|-2,18
|Türk Telekom
|6,64
|-2,64
|-20,15
|Türk Traktör
|169,20
|-1,05
|-0,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,00
|-3,85
|10,72
|Türkiye Sigorta
|4,72
|-1,46
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|14,79
|8,11
|10,37
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,12
|0,24
|-2,83
|Ulusoy Elektrik
|55,85
|-0,27
|8,76
|Ulusoy Un Sanayi
|4,74
|2,16
|-6,85
|Umpaş Holding
|1,39
|-0,71
|-46,74
|Uşak Seramik
|1,85
|-4,15
|-20,94
|Utopya Turizm
|20,80
|-0,95
|-46,39
|Uzertaş Boya
|37,02
|-4,78
|-34,59
|Ülker Bisküvi
|20,74
|-0,29
|-7,07
|Ünlü Yatırım Holding
|4,80
|-0,41
|Vakıf Fin. Kir.
|10,50
|-1,87
|146,48
|Vakıf GMYO
|1,44
|-1,37
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,52
|-4,12
|-11,41
|Vakıflar Bankası
|3,50
|-1,41
|-25,69
|Vakko Tekstil
|12,49
|0,08
|99,32
|Vanet Gıda
|5,35
|-7,92
|-30,79
|Verusa Holding
|46,54
|0,82
|3,19
|Verusaturk Girisim
|21,00
|3,55
|60,55
|Vestel
|30,30
|-1,62
|43,87
|Vestel Beyaz Eşya
|45,18
|0,63
|17,22
|Viking Kağıt
|5,02
|-1,57
|-44,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,00
|-27,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,12
|-9,99
|-2,96
|Yataş
|13,00
|2,60
|-10,03
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,90
|-1,02
|-11,36
|Yeni Gimat GMYO
|13,93
|1,09
|20,17
|Yeşil GMYO
|1,06
|-1,85
|-23,19
|Yeşil Yapı
|1,21
|-1,63
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,50
|-7,75
|-41,54
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.399,90
|-0,80
|-20,51
|Yonga Mobilya
|21,48
|-2,36
|-27,89
|Yükselen Çelik
|4,94
|-1,20
|-5,58
|Yünsa
|11,30
|-1,74
|-18,66
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,83
|0,00
|-33,94
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi