Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.486,00 0,00 -14,85 İş Bankası (C) 5,10 -0,97 -24,92 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,95 -1,67 -23,58 İş Girişim 9,64 3,43 -49,13 İş GMYO 1,88 0,53 -25,98 İş Y. Men. Değ. 14,19 1,79 -14,50 İş Yat. Ort. 2,86 1,06 -14,96 İşbir Holding 5.300,00 -7,81 93,60 Işık Plastik 29,56 -1,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,83 -1,19 -27,19 İttifak Holding 1,43 -2,05 -35,87 İz Hayvancılık Tarım 20,00 -2,63 11,11 İzmir Demir Çelik 2,46 6,03 -25,67 İzmir Fırça 5,41 -1,46 -2,70 Jantsa Jant Sanayi 77,70 5,00 87,46 Kafein Yazılım 27,14 -2,72 27,18 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,12 -0,71 Kaplamin 18,76 1,13 -44,50 Kardemir (A) 5,90 -4,38 -0,84 Kardemir (B) 5,95 -2,30 12,90 Kardemir (D) 6,67 -1,91 15,40 Karel Elektronik 33,26 -3,87 44,23 Karsan Otomotiv 3,66 3,39 12,62 Karsu Tekstil 7,93 3,26 -7,25 Kartonsan 51,65 -1,24 -45,44 Katmerciler Ekipman 3,42 -2,01 11,04 Kent Gıda 235,80 4,80 -33,69 Kerevitaş Gıda 4,44 -1,77 -32,52 Kervan Gıda 14,18 1,36 8,23 Kervansaray Yat. Holding 0,65 0,00 -48,41 Kiler GMYO 1,76 2,92 -29,88 Klimasan Klima 19,52 -2,16 15,03 Koç Holding 18,33 -2,55 -10,38 Konfrut Gıda 17,06 2,22 0,95 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 75,80 1,07 220,10 Konya Çimento 806,20 0,54 -28,65 Koray GMYO 5,43 -5,24 22,02 Kordsa Teknik Tekstil 19,90 -2,83 27,97 Koza Altın 117,10 -0,09 21,10 Koza Madencilik 14,14 -2,42 -8,72 Körfez GMYO 5,18 -1,33 -10,69 Kristal Kola 1,92 0,00 -51,02 Kron Telekomünikasyon 53,20 0,38 44,41 Kuştur Kuşadası Turizm 275,20 1,55 74,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,11 -2,31 -8,26 Kütahya Porselen 57,60 -3,60 14,17 Lider Faktoring 2,73 -0,36 -19,94 Link Bilgisayar 29,94 -0,20 -5,24 Logo Yazılım 33,22 -3,93 6,68 Lokman Hekim Sağlık 8,69 -2,91 21,23 Lüks Kadife 48,28 -1,67 67,57 Makina Takım 2,61 -2,25 -23,46 Marka Yatırım Holding 4,86 0,00 -24,42 Marmaris Altınyunus 194,80 9,99 75,34 Marshall 250,00 0,68 -18,49 Martı GMYO 1,06 0,95 -58,49 Martı Otel 2,00 3,63 -6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 31,30 -0,13 Mavi Giyim 56,35 1,62 7,95 Mazhar Zorlu Holding 39,60 -3,41 25,79 Mega Polietilen 7,97 0,00 4,05 Menderes Tekstil 2,01 0,50 -34,95 Mercan Kimya 9,11 -1,73 Merit Turizm 17,01 4,23 64,20 Merko Gıda 5,10 -6,42 -40,97 Metemtur Yatırım 6,39 6,32 -20,97 Metro Holding 1,68 2,44 -19,23 Metro Petrol ve Tesisleri 2,11 0,96 -26,99 Metro Yatırım Ortaklığı 1,80 0,00 -22,75 Migros Ticaret 32,50 0,99 -24,07 Milpa 3,90 -1,27 -15,22 Mistral GMYO 4,54 -1,30 -3,61 MLP Sağlık 22,16 1,74 11,52 MMC San. ve Tic. Yat. 6,70 2,45 45,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 6,98 0,29 -41,10 Mondi Tire Kutsan 6,12 -1,77 -19,47 Naturel Enerji 34,92 -1,19 -1,66 Naturelgaz 7,60 0,13 Net Holding 4,13 0,00 20,41 Netaş Telekom. 19,80 -0,10 -29,49 Niğbaş Niğde Beton 13,90 7,01 -73,27 Nuh Çimento 40,26 -2,66 -16,17 Nurol GMYO 12,62 0,64 73,11 Odaş Elektrik 1,81 -2,16 -53,59 Orge Enerji Elektrik 5,65 -0,53 22,49 Orma Orman Mahsulleri 28,22 -4,40 91,71 Osmanlı Menkul 22,42 -2,44 -27,54 Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -1,77 -19,38 Otokar 278,00 1,09 -8,64 Oyak Çimento 6,77 -2,17 -22,89 Oyak Yat. Ort. 7,20 -2,31 4,32 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,26 0,08 Oylum Sınai Yatırımlar 4,11 -6,59 -12,74 Özak GMYO 3,86 -1,03 -24,31 Özbal Çelik Boru 14,50 -3,97 121,37 Özderici GMYO 1,51 -3,21 -31,98 Özerden Plastik 10,36 -5,39 15,11 Pamukova Elektrik 35,98 0,33 68,76 Panora GMYO 6,14 0,99 0,53 Papilon Savunma 15,24 -1,80 -33,04 Park Elek.Madencilik 4,72 -0,63 -12,10 Parsan 28,30 -1,87 16,46 Pegasus 72,05 1,48 -3,42 Peker GMYO 1,00 0,00 -55,79 Penguen Gıda 3,03 -1,62 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,20 0,06 Pera GMYO 1,25 -3,10 -28,64 Pergamon Dış Ticaret 21,90 -0,90 19,48 Petkim 5,23 -2,43 5,02 Petrokent Turizm 2.585,90 10,00 185,29 Pınar Et ve Un 17,38 -2,47 -20,58 Pınar Su 7,06 0,14 -4,98 Pınar Süt 17,41 -0,46 -22,79 Plastikkart 14,84 0,34 2,70 Polisan Holding 2,66 -1,12 -30,81 Politeknik Metal 358,70 3,07 -11,59 Prizma Press Matbaacılık 4,22 -1,40 -22,99 QNB Finans Fin. Kir. 86,35 -1,14 -31,09 QNB Finansbank 41,52 -1,14 -40,98 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,20 -4,73 Ral Yatırım Holding 3,40 1,80 -23,42 Ray Sigorta 10,16 -0,88 -34,24 Reysaş GMYO 4,04 -0,49 -25,87 Reysaş Lojistik 4,01 -0,99 -22,50 Rhea Girişim 1,88 -1,05 -49,46 Rodrigo Tekstil 17,60 3,29 28,37 Royal Halı 3,31 -0,60 -3,78 RTA Laboratuvarları 20,64 -4,44 -31,84 Sabancı Holding 8,89 -1,66 -19,37 Safkar Ege Soğutmacılık 7,29 -1,35 -33,00 Sanel Mühendislik 4,63 -0,64 35,38 Sanifoam Sünger 17,50 1,16 28,68 Sanko Pazarlama 9,56 -1,14 3,15 Saray Matbaacılık 4,47 -5,89 -49,03 Sarkuysan 12,22 -3,25 40,50 Sasa Polyester 27,18 -3,89 81,39 Say Yenilenebilir Enerji 24,00 4,08 182,02 Sekuro Plastik 20,38 0,00 45,99 Selçuk Ecza Deposu 8,21 -2,61 -38,88 Selçuk Gıda 4,88 0,62 -2,01 Selva Gıda Sanayi 4,45 9,88 Senkron Güvenlik 26,90 -0,37 2,44 Serve Film Prodüksiyon 15,00 -0,07 -6,25 Servet GMYO 79,55 4,60 1,47 Seyitler Kimya 14,55 6,44 8,07 Silverline Endüstri 5,00 -0,79 -41,86 Sinpaş GMYO 4,15 7,51 -0,72 Smartiks Yazılım 5,45 -0,73 -38,49 Sodaş Sodyum Sanayii 20,88 -1,04 -20,72 Söktaş 4,12 -3,96 -19,06 Sönmez Filament 37,46 -0,11 -46,64 Sönmez Pamuklu 13,21 -0,75 -44,96 Sumaş Suni Tahta 61,00 -3,56 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,89 0,86 -7,97 Şekerbank 1,06 -0,93 -29,80 Şişe Cam 7,64 -1,29 6,71 Şok Marketler Ticaret 11,74 0,43 -6,97 T. Halk Bankası 5,05 -1,56 -9,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,00 -34,00 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,10 1,91 -5,37 Taç Tarım Ürünleri 31,58 -9,98 199,91 Tat Gıda 8,13 0,00 -29,68 TAV Havalimanları 23,72 -1,25 11,36 Taze Kuru Gıda 243,90 -10,00 12,76 Tek-Art Turizm 1,54 -1,91 -23,76 Tekfen Holding 14,72 -1,34 -10,24 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,41 -1,54 -25,98 Temapol Polimer Plastik 14,85 -1,66 29,13 TGS Dış Ticaret 11,90 -0,75 -6,37 Tofaş Oto. Fab. 29,54 -0,40 -4,44 Torunlar GMYO 2,85 -2,40 -26,92 Trabzon Liman 30,54 -1,23 -4,92 Trabzonspor Sportif 2,62 -2,24 7,38 Trend GMYO 7,00 -2,64 -44,31 TSKB GMYO 2,94 2,80 -48,87 Tuğçelik 11,86 -2,79 46,78 Tukaş 6,82 -0,58 -29,62 Turcas Petrol 3,39 -2,87 -30,10 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,74 -1,58 Turkcell 16,10 -2,42 2,59 Tümosan Motor ve Traktör 17,63 -2,87 25,30 Tüpraş 94,75 -0,84 -12,27 Türk Hava Yolları 13,37 -0,15 3,56 Türk İlaç Serum 29,78 -4,67 Türk Prysmian Kablo 11,80 -2,80 -2,18 Türk Telekom 6,64 -2,64 -20,15 Türk Traktör 169,20 -1,05 -0,69 Türker Proje Gayrimenkul 125,00 -3,85 10,72 Türkiye Sigorta 4,72 -1,46 -23,60 Ufuk Yatırım 14,79 8,11 10,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,12 0,24 -2,83 Ulusoy Elektrik 55,85 -0,27 8,76 Ulusoy Un Sanayi 4,74 2,16 -6,85 Umpaş Holding 1,39 -0,71 -46,74 Uşak Seramik 1,85 -4,15 -20,94 Utopya Turizm 20,80 -0,95 -46,39 Uzertaş Boya 37,02 -4,78 -34,59 Ülker Bisküvi 20,74 -0,29 -7,07 Ünlü Yatırım Holding 4,80 -0,41 Vakıf Fin. Kir. 10,50 -1,87 146,48 Vakıf GMYO 1,44 -1,37 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,52 -4,12 -11,41 Vakıflar Bankası 3,50 -1,41 -25,69 Vakko Tekstil 12,49 0,08 99,32 Vanet Gıda 5,35 -7,92 -30,79 Verusa Holding 46,54 0,82 3,19 Verusaturk Girisim 21,00 3,55 60,55 Vestel 30,30 -1,62 43,87 Vestel Beyaz Eşya 45,18 0,63 17,22 Viking Kağıt 5,02 -1,57 -44,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,00 -27,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 35,12 -9,99 -2,96 Yataş 13,00 2,60 -10,03 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,90 -1,02 -11,36 Yeni Gimat GMYO 13,93 1,09 20,17 Yeşil GMYO 1,06 -1,85 -23,19 Yeşil Yapı 1,21 -1,63 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,50 -7,75 -41,54 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.399,90 -0,80 -20,51 Yonga Mobilya 21,48 -2,36 -27,89 Yükselen Çelik 4,94 -1,20 -5,58 Yünsa 11,30 -1,74 -18,66 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,83 0,00 -33,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak

Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi

Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı

Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman

Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı

Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı

Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi