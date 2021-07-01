Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.600,10
|0,33
|-14,57
|İş Bankası (C)
|5,16
|1,18
|-24,04
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,97
|0,68
|-23,06
|İş Girişim
|9,56
|-0,83
|-49,55
|İş GMYO
|1,89
|0,53
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,14
|-0,35
|-14,81
|İş Yat. Ort.
|2,86
|0,00
|-14,96
|İşbir Holding
|5.320,00
|0,38
|94,33
|Işık Plastik
|30,60
|3,52
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,84
|1,20
|-26,32
|İttifak Holding
|1,46
|2,10
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|19,86
|-0,70
|10,33
|İzmir Demir Çelik
|2,44
|-0,81
|-26,27
|İzmir Fırça
|5,43
|0,37
|-2,34
|Jantsa Jant Sanayi
|81,10
|4,38
|95,67
|Kafein Yazılım
|26,72
|-1,55
|25,21
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,49
|3,33
|Kaplamin
|18,98
|1,17
|-43,85
|Kardemir (A)
|6,02
|2,03
|1,18
|Kardemir (B)
|5,97
|0,34
|13,28
|Kardemir (D)
|6,64
|-0,45
|14,88
|Karel Elektronik
|33,52
|0,78
|45,36
|Karsan Otomotiv
|3,66
|0,00
|12,62
|Karsu Tekstil
|8,18
|3,15
|-4,33
|Kartonsan
|52,40
|1,45
|-44,65
|Katmerciler Ekipman
|3,43
|0,29
|11,36
|Kent Gıda
|240,10
|1,82
|-32,48
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,45
|-32,22
|Kervan Gıda
|14,31
|0,92
|9,23
|Kervansaray Yat. Holding
|0,67
|3,08
|-46,83
|Kiler GMYO
|1,77
|0,57
|-29,48
|Klimasan Klima
|19,58
|0,31
|15,38
|Koç Holding
|18,53
|1,09
|-9,40
|Konfrut Gıda
|17,95
|5,22
|6,21
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|74,00
|-2,37
|212,50
|Konya Çimento
|811,80
|0,69
|-28,16
|Koray GMYO
|5,97
|9,94
|34,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,38
|2,41
|31,06
|Koza Altın
|118,50
|1,20
|22,54
|Koza Madencilik
|14,26
|0,85
|-7,94
|Körfez GMYO
|5,24
|1,16
|-9,66
|Kristal Kola
|1,92
|0,00
|-51,02
|Kron Telekomünikasyon
|53,50
|0,56
|45,22
|Kuştur Kuşadası Turizm
|271,40
|-1,38
|72,54
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,13
|0,95
|-7,39
|Kütahya Porselen
|51,85
|-9,98
|2,78
|Lider Faktoring
|2,77
|1,47
|-18,77
|Link Bilgisayar
|30,20
|0,87
|-4,42
|Logo Yazılım
|34,44
|3,67
|10,60
|Lokman Hekim Sağlık
|8,98
|3,34
|25,28
|Lüks Kadife
|48,24
|-0,08
|67,43
|Makina Takım
|2,64
|1,15
|-22,58
|Marka Yatırım Holding
|4,90
|0,82
|-23,79
|Marmaris Altınyunus
|200,10
|2,72
|80,11
|Marshall
|253,40
|1,36
|-17,38
|Martı GMYO
|1,09
|2,83
|-57,31
|Martı Otel
|2,00
|0,00
|-6,10
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,66
|1,15
|Mavi Giyim
|57,00
|1,15
|9,20
|Mazhar Zorlu Holding
|37,96
|-4,14
|20,58
|Mega Polietilen
|8,21
|3,01
|7,18
|Menderes Tekstil
|2,05
|1,99
|-33,66
|Mercan Kimya
|9,25
|1,54
|Merit Turizm
|17,65
|3,76
|70,38
|Merko Gıda
|5,10
|0,00
|-40,97
|Metemtur Yatırım
|6,00
|-6,10
|-25,79
|Metro Holding
|1,70
|1,19
|-18,27
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|1,90
|-25,61
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|1,11
|-21,89
|Migros Ticaret
|32,40
|-0,31
|-24,30
|Milpa
|4,00
|2,56
|-13,04
|Mistral GMYO
|4,35
|-4,19
|-7,64
|MLP Sağlık
|22,56
|1,81
|13,54
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,70
|0,00
|45,65
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,45
|6,73
|-37,13
|Mondi Tire Kutsan
|6,70
|9,48
|-11,84
|Naturel Enerji
|35,32
|1,15
|-0,53
|Naturelgaz
|7,67
|0,92
|Net Holding
|4,17
|0,97
|21,57
|Netaş Telekom.
|20,42
|3,13
|-27,28
|Niğbaş Niğde Beton
|13,82
|-0,58
|-73,42
|Nuh Çimento
|41,38
|2,78
|-13,84
|Nurol GMYO
|13,31
|5,47
|82,58
|Odaş Elektrik
|1,85
|2,21
|-52,56
|Orge Enerji Elektrik
|5,83
|3,19
|26,40
|Orma Orman Mahsulleri
|30,40
|7,73
|106,52
|Osmanlı Menkul
|22,84
|1,87
|-26,18
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|1,35
|-18,29
|Otokar
|291,00
|4,68
|-4,37
|Oyak Çimento
|6,82
|0,74
|-22,32
|Oyak Yat. Ort.
|7,45
|3,47
|7,94
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,26
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,08
|-0,73
|-13,38
|Özak GMYO
|3,91
|1,30
|-23,33
|Özbal Çelik Boru
|14,15
|-2,41
|116,03
|Özderici GMYO
|1,55
|2,65
|-30,18
|Özerden Plastik
|9,45
|-8,78
|5,00
|Pamukova Elektrik
|36,88
|2,50
|72,98
|Panora GMYO
|6,06
|0,17
|0,69
|Papilon Savunma
|14,96
|-1,84
|-34,27
|Park Elek.Madencilik
|4,78
|1,27
|-10,99
|Parsan
|28,52
|0,78
|17,37
|Pegasus
|76,05
|5,55
|1,94
|Peker GMYO
|1,10
|10,00
|-51,37
|Penguen Gıda
|3,06
|0,99
|-39,41
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|32,44
|0,75
|Pera GMYO
|1,29
|3,20
|-26,36
|Pergamon Dış Ticaret
|22,04
|0,64
|20,25
|Petkim
|5,29
|1,15
|6,22
|Petrokent Turizm
|2.844,40
|10,00
|213,81
|Pınar Et ve Un
|17,41
|0,17
|-20,44
|Pınar Su
|7,19
|1,84
|-3,23
|Pınar Süt
|17,40
|-0,06
|-22,84
|Plastikkart
|14,55
|-1,95
|0,69
|Polisan Holding
|2,70
|1,50
|-29,77
|Politeknik Metal
|379,20
|5,72
|-6,54
|Prizma Press Matbaacılık
|4,26
|0,95
|-22,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,80
|0,52
|-30,73
|QNB Finansbank
|42,00
|1,16
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,22
|3,89
|Ral Yatırım Holding
|3,55
|4,41
|-20,05
|Ray Sigorta
|10,16
|0,00
|-34,24
|Reysaş GMYO
|4,13
|2,23
|-24,22
|Reysaş Lojistik
|4,03
|0,50
|-22,11
|Rhea Girişim
|1,90
|1,06
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|17,27
|-1,88
|25,97
|Royal Halı
|3,42
|3,32
|-0,58
|RTA Laboratuvarları
|20,34
|-1,45
|-32,83
|Sabancı Holding
|8,91
|0,22
|-19,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,39
|1,37
|-32,08
|Sanel Mühendislik
|4,70
|1,51
|37,43
|Sanifoam Sünger
|18,40
|5,14
|35,29
|Sanko Pazarlama
|9,77
|2,20
|5,42
|Saray Matbaacılık
|4,54
|1,57
|-48,23
|Sarkuysan
|12,63
|3,36
|45,22
|Sasa Polyester
|27,68
|1,84
|84,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|26,40
|10,00
|210,22
|Sekuro Plastik
|22,40
|9,91
|60,46
|Selçuk Ecza Deposu
|8,38
|2,07
|-37,61
|Selçuk Gıda
|4,71
|-3,48
|-5,42
|Selva Gıda Sanayi
|4,89
|9,89
|Senkron Güvenlik
|26,52
|-1,41
|0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|15,20
|1,33
|-5,00
|Servet GMYO
|81,95
|3,02
|4,53
|Seyitler Kimya
|14,70
|1,03
|9,18
|Silverline Endüstri
|5,06
|1,20
|-41,16
|Sinpaş GMYO
|4,36
|5,06
|4,31
|Smartiks Yazılım
|5,61
|2,94
|-36,68
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,74
|-0,67
|-21,25
|Söktaş
|4,13
|0,24
|-18,86
|Sönmez Filament
|38,88
|3,79
|-44,62
|Sönmez Pamuklu
|13,45
|1,82
|-43,96
|Sumaş Suni Tahta
|63,00
|3,28
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|5,98
|1,53
|-6,56
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|7,76
|1,57
|8,39
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|-0,52
|-7,45
|T. Halk Bankası
|5,07
|0,40
|-8,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|0,00
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,28
|0,00
|-26,71
|T.Tuborg
|17,00
|-0,58
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|34,48
|9,18
|227,45
|Tat Gıda
|8,12
|-0,12
|-29,77
|TAV Havalimanları
|25,42
|7,17
|19,34
|Taze Kuru Gıda
|219,60
|-9,96
|1,53
|Tek-Art Turizm
|1,55
|0,65
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,86
|0,95
|-9,39
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,49
|1,25
|-25,06
|Temapol Polimer Plastik
|14,90
|0,34
|29,57
|TGS Dış Ticaret
|12,24
|2,86
|-3,70
|Tofaş Oto. Fab.
|30,00
|1,56
|-2,95
|Torunlar GMYO
|2,92
|2,46
|-25,13
|Trabzon Liman
|30,90
|1,18
|-3,80
|Trabzonspor Sportif
|2,59
|-1,15
|6,15
|Trend GMYO
|7,01
|0,14
|-44,23
|TSKB GMYO
|2,91
|-1,02
|-49,39
|Tuğçelik
|11,93
|0,59
|47,65
|Tukaş
|6,98
|2,35
|-27,97
|Turcas Petrol
|3,47
|2,36
|-28,45
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|8,83
|1,03
|Turkcell
|16,24
|0,87
|3,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,72
|0,51
|25,94
|Tüpraş
|96,15
|1,48
|-10,97
|Türk Hava Yolları
|13,75
|2,84
|6,51
|Türk İlaç Serum
|30,06
|0,94
|Türk Prysmian Kablo
|12,02
|1,86
|-0,35
|Türk Telekom
|6,46
|-0,03
|-20,17
|Türk Traktör
|179,70
|6,21
|5,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|128,80
|3,04
|14,08
|Türkiye Sigorta
|4,72
|0,00
|-23,60
|Ufuk Yatırım
|14,02
|-5,21
|4,63
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,13
|0,24
|-2,59
|Ulusoy Elektrik
|57,85
|3,58
|12,66
|Ulusoy Un Sanayi
|4,73
|-0,21
|-7,05
|Umpaş Holding
|1,36
|-2,16
|-47,89
|Uşak Seramik
|1,86
|0,54
|-20,51
|Utopya Turizm
|20,70
|-0,48
|-46,65
|Uzertaş Boya
|38,26
|3,35
|-32,40
|Ülker Bisküvi
|20,64
|-0,48
|-7,52
|Ünlü Yatırım Holding
|4,86
|1,25
|Vakıf Fin. Kir.
|9,73
|-7,33
|128,40
|Vakıf GMYO
|1,49
|3,47
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|6,46
|-0,92
|-12,23
|Vakıflar Bankası
|3,53
|0,86
|-25,05
|Vakko Tekstil
|12,29
|-1,60
|96,12
|Vanet Gıda
|5,12
|-4,30
|-33,76
|Verusa Holding
|47,48
|2,02
|5,28
|Verusaturk Girisim
|23,10
|10,00
|76,61
|Vestel
|31,16
|2,84
|47,96
|Vestel Beyaz Eşya
|45,92
|1,64
|19,13
|Viking Kağıt
|5,35
|6,57
|-40,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,19
|1,39
|-26,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,16
|-5,58
|-8,38
|Yataş
|13,03
|0,23
|-9,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,04
|3,59
|-8,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,97
|0,29
|20,51
|Yeşil GMYO
|1,07
|0,94
|-22,46
|Yeşil Yapı
|1,21
|0,00
|-34,24
|Yeşil Yatırım Holding
|2,45
|-2,00
|-42,71
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.349,90
|-0,40
|-20,83
|Yonga Mobilya
|22,50
|4,75
|-24,47
|Yükselen Çelik
|4,95
|0,20
|-5,39
|Yünsa
|11,26
|-0,35
|-18,94
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,85
|1,09
|-33,21
(Son)
Kaynak: AA
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