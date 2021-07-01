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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

01.07.2021 18:33
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.600,100,33-14,57
İş Bankası (C)5,161,18-24,04
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,970,68-23,06
İş Girişim9,56-0,83-49,55
İş GMYO1,890,53-25,59
İş Y. Men. Değ.14,14-0,35-14,81
İş Yat. Ort.2,860,00-14,96
İşbir Holding5.320,000,3894,33
Işık Plastik30,603,52

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,841,20-26,32
İttifak Holding1,462,10-34,53
İz Hayvancılık Tarım19,86-0,7010,33
İzmir Demir Çelik2,44-0,81-26,27
İzmir Fırça5,430,37-2,34
Jantsa Jant Sanayi81,104,3895,67
Kafein Yazılım26,72-1,5525,21
Kalekim Kimyevi Maddeler11,493,33

Kaplamin18,981,17-43,85
Kardemir (A)6,022,031,18
Kardemir (B)5,970,3413,28
Kardemir (D)6,64-0,4514,88
Karel Elektronik33,520,7845,36
Karsan Otomotiv3,660,0012,62
Karsu Tekstil8,183,15-4,33
Kartonsan52,401,45-44,65
Katmerciler Ekipman3,430,2911,36
Kent Gıda240,101,82-32,48
Kerevitaş Gıda4,460,45-32,22
Kervan Gıda14,310,929,23
Kervansaray Yat. Holding0,673,08-46,83
Kiler GMYO1,770,57-29,48
Klimasan Klima19,580,3115,38
Koç Holding18,531,09-9,40
Konfrut Gıda17,955,226,21
Kontrolmatik Teknoloji Enerji74,00-2,37212,50
Konya Çimento811,800,69-28,16
Koray GMYO5,979,9434,16
Kordsa Teknik Tekstil20,382,4131,06
Koza Altın118,501,2022,54
Koza Madencilik14,260,85-7,94
Körfez GMYO5,241,16-9,66
Kristal Kola1,920,00-51,02
Kron Telekomünikasyon53,500,5645,22
Kuştur Kuşadası Turizm271,40-1,3872,54
Kuyumcukent Gayrimenkul2,130,95-7,39
Kütahya Porselen51,85-9,982,78
Lider Faktoring2,771,47-18,77
Link Bilgisayar30,200,87-4,42
Logo Yazılım34,443,6710,60
Lokman Hekim Sağlık8,983,3425,28
Lüks Kadife48,24-0,0867,43
Makina Takım2,641,15-22,58
Marka Yatırım Holding4,900,82-23,79
Marmaris Altınyunus200,102,7280,11
Marshall253,401,36-17,38
Martı GMYO1,092,83-57,31
Martı Otel2,000,00-6,10
Matriks Bilgi Dağıtım31,661,15

Mavi Giyim57,001,159,20
Mazhar Zorlu Holding37,96-4,1420,58
Mega Polietilen8,213,017,18
Menderes Tekstil2,051,99-33,66
Mercan Kimya9,251,54

Merit Turizm17,653,7670,38
Merko Gıda5,100,00-40,97
Metemtur Yatırım6,00-6,10-25,79
Metro Holding1,701,19-18,27
Metro Petrol ve Tesisleri2,151,90-25,61
Metro Yatırım Ortaklığı1,821,11-21,89
Migros Ticaret32,40-0,31-24,30
Milpa4,002,56-13,04
Mistral GMYO4,35-4,19-7,64
MLP Sağlık22,561,8113,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,700,0045,65
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,456,73-37,13
Mondi Tire Kutsan6,709,48-11,84
Naturel Enerji35,321,15-0,53
Naturelgaz7,670,92

Net Holding4,170,9721,57
Netaş Telekom.20,423,13-27,28
Niğbaş Niğde Beton13,82-0,58-73,42
Nuh Çimento41,382,78-13,84
Nurol GMYO13,315,4782,58
Odaş Elektrik1,852,21-52,56
Orge Enerji Elektrik5,833,1926,40
Orma Orman Mahsulleri30,407,73106,52
Osmanlı Menkul22,841,87-26,18
Ostim Endüstriyel Yat2,251,35-18,29
Otokar291,004,68-4,37
Oyak Çimento6,820,74-22,32
Oyak Yat. Ort.7,453,477,94
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,260,00

Oylum Sınai Yatırımlar4,08-0,73-13,38
Özak GMYO3,911,30-23,33
Özbal Çelik Boru14,15-2,41116,03
Özderici GMYO1,552,65-30,18
Özerden Plastik9,45-8,785,00
Pamukova Elektrik36,882,5072,98
Panora GMYO6,060,170,69
Papilon Savunma14,96-1,84-34,27
Park Elek.Madencilik4,781,27-10,99
Parsan28,520,7817,37
Pegasus76,055,551,94
Peker GMYO1,1010,00-51,37
Penguen Gıda3,060,99-39,41
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,440,75

Pera GMYO1,293,20-26,36
Pergamon Dış Ticaret22,040,6420,25
Petkim5,291,156,22
Petrokent Turizm2.844,4010,00213,81
Pınar Et ve Un17,410,17-20,44
Pınar Su7,191,84-3,23
Pınar Süt17,40-0,06-22,84
Plastikkart14,55-1,950,69
Polisan Holding2,701,50-29,77
Politeknik Metal379,205,72-6,54
Prizma Press Matbaacılık4,260,95-22,26
QNB Finans Fin. Kir.86,800,52-30,73
QNB Finansbank42,001,16-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,223,89

Ral Yatırım Holding3,554,41-20,05
Ray Sigorta10,160,00-34,24
Reysaş GMYO4,132,23-24,22
Reysaş Lojistik4,030,50-22,11
Rhea Girişim1,901,06-48,92
Rodrigo Tekstil17,27-1,8825,97
Royal Halı3,423,32-0,58
RTA Laboratuvarları20,34-1,45-32,83
Sabancı Holding8,910,22-19,19
Safkar Ege Soğutmacılık7,391,37-32,08
Sanel Mühendislik4,701,5137,43
Sanifoam Sünger18,405,1435,29
Sanko Pazarlama9,772,205,42
Saray Matbaacılık4,541,57-48,23
Sarkuysan12,633,3645,22
Sasa Polyester27,681,8484,72
Say Yenilenebilir Enerji26,4010,00210,22
Sekuro Plastik22,409,9160,46
Selçuk Ecza Deposu8,382,07-37,61
Selçuk Gıda4,71-3,48-5,42
Selva Gıda Sanayi4,899,89

Senkron Güvenlik26,52-1,410,99
Serve Film Prodüksiyon15,201,33-5,00
Servet GMYO81,953,024,53
Seyitler Kimya14,701,039,18
Silverline Endüstri5,061,20-41,16
Sinpaş GMYO4,365,064,31
Smartiks Yazılım5,612,94-36,68
Sodaş Sodyum Sanayii20,74-0,67-21,25
Söktaş4,130,24-18,86
Sönmez Filament38,883,79-44,62
Sönmez Pamuklu13,451,82-43,96
Sumaş Suni Tahta63,003,2822,93
Şeker Fin. Kir.5,981,53-6,56
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam7,761,578,39
Şok Marketler Ticaret11,55-0,52-7,45
T. Halk Bankası5,070,40-8,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,00-34,00
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,00-0,58-5,92
Taç Tarım Ürünleri34,489,18227,45
Tat Gıda8,12-0,12-29,77
TAV Havalimanları25,427,1719,34
Taze Kuru Gıda219,60-9,961,53
Tek-Art Turizm1,550,65-23,27
Tekfen Holding14,860,95-9,39
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,491,25-25,06
Temapol Polimer Plastik14,900,3429,57
TGS Dış Ticaret12,242,86-3,70
Tofaş Oto. Fab.30,001,56-2,95
Torunlar GMYO2,922,46-25,13
Trabzon Liman30,901,18-3,80
Trabzonspor Sportif2,59-1,156,15
Trend GMYO7,010,14-44,23
TSKB GMYO2,91-1,02-49,39
Tuğçelik11,930,5947,65
Tukaş6,982,35-27,97
Turcas Petrol3,472,36-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,831,03

Turkcell16,240,873,48
Tümosan Motor ve Traktör17,720,5125,94
Tüpraş96,151,48-10,97
Türk Hava Yolları13,752,846,51
Türk İlaç Serum30,060,94

Türk Prysmian Kablo12,021,86-0,35
Türk Telekom6,46-0,03-20,17
Türk Traktör179,706,215,48
Türker Proje Gayrimenkul128,803,0414,08
Türkiye Sigorta4,720,00-23,60
Ufuk Yatırım14,02-5,214,63
Ulaşlar Turizm Yat.4,130,24-2,59
Ulusoy Elektrik57,853,5812,66
Ulusoy Un Sanayi4,73-0,21-7,05
Umpaş Holding1,36-2,16-47,89
Uşak Seramik1,860,54-20,51
Utopya Turizm20,70-0,48-46,65
Uzertaş Boya38,263,35-32,40
Ülker Bisküvi20,64-0,48-7,52
Ünlü Yatırım Holding4,861,25

Vakıf Fin. Kir.9,73-7,33128,40
Vakıf GMYO1,493,47-37,88
Vakıf Yat. Ort.6,46-0,92-12,23
Vakıflar Bankası3,530,86-25,05
Vakko Tekstil12,29-1,6096,12
Vanet Gıda5,12-4,30-33,76
Verusa Holding47,482,025,28
Verusaturk Girisim23,1010,0076,61
Vestel31,162,8447,96
Vestel Beyaz Eşya45,921,6419,13
Viking Kağıt5,356,57-40,56
Yapı ve Kredi Bank.2,191,39-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,16-5,58-8,38
Yataş13,030,23-9,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,043,59-8,18
Yeni Gimat GMYO13,970,2920,51
Yeşil GMYO1,070,94-22,46
Yeşil Yapı1,210,00-34,24
Yeşil Yatırım Holding2,45-2,00-42,71
Yibitaş İnşaat Malzeme12.349,90-0,40-20,83
Yonga Mobilya22,504,75-24,47
Yükselen Çelik4,950,20-5,39
Yünsa11,26-0,35-18,94
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,851,09-33,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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