Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.600,10 0,33 -14,57 İş Bankası (C) 5,16 1,18 -24,04 İş Bankası (Kur.) 459.999,00 21,05 İş Fin.Kir. 2,97 0,68 -23,06 İş Girişim 9,56 -0,83 -49,55 İş GMYO 1,89 0,53 -25,59 İş Y. Men. Değ. 14,14 -0,35 -14,81 İş Yat. Ort. 2,86 0,00 -14,96 İşbir Holding 5.320,00 0,38 94,33 Işık Plastik 30,60 3,52 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,84 1,20 -26,32 İttifak Holding 1,46 2,10 -34,53 İz Hayvancılık Tarım 19,86 -0,70 10,33 İzmir Demir Çelik 2,44 -0,81 -26,27 İzmir Fırça 5,43 0,37 -2,34 Jantsa Jant Sanayi 81,10 4,38 95,67 Kafein Yazılım 26,72 -1,55 25,21 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,49 3,33 Kaplamin 18,98 1,17 -43,85 Kardemir (A) 6,02 2,03 1,18 Kardemir (B) 5,97 0,34 13,28 Kardemir (D) 6,64 -0,45 14,88 Karel Elektronik 33,52 0,78 45,36 Karsan Otomotiv 3,66 0,00 12,62 Karsu Tekstil 8,18 3,15 -4,33 Kartonsan 52,40 1,45 -44,65 Katmerciler Ekipman 3,43 0,29 11,36 Kent Gıda 240,10 1,82 -32,48 Kerevitaş Gıda 4,46 0,45 -32,22 Kervan Gıda 14,31 0,92 9,23 Kervansaray Yat. Holding 0,67 3,08 -46,83 Kiler GMYO 1,77 0,57 -29,48 Klimasan Klima 19,58 0,31 15,38 Koç Holding 18,53 1,09 -9,40 Konfrut Gıda 17,95 5,22 6,21 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 74,00 -2,37 212,50 Konya Çimento 811,80 0,69 -28,16 Koray GMYO 5,97 9,94 34,16 Kordsa Teknik Tekstil 20,38 2,41 31,06 Koza Altın 118,50 1,20 22,54 Koza Madencilik 14,26 0,85 -7,94 Körfez GMYO 5,24 1,16 -9,66 Kristal Kola 1,92 0,00 -51,02 Kron Telekomünikasyon 53,50 0,56 45,22 Kuştur Kuşadası Turizm 271,40 -1,38 72,54 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,13 0,95 -7,39 Kütahya Porselen 51,85 -9,98 2,78 Lider Faktoring 2,77 1,47 -18,77 Link Bilgisayar 30,20 0,87 -4,42 Logo Yazılım 34,44 3,67 10,60 Lokman Hekim Sağlık 8,98 3,34 25,28 Lüks Kadife 48,24 -0,08 67,43 Makina Takım 2,64 1,15 -22,58 Marka Yatırım Holding 4,90 0,82 -23,79 Marmaris Altınyunus 200,10 2,72 80,11 Marshall 253,40 1,36 -17,38 Martı GMYO 1,09 2,83 -57,31 Martı Otel 2,00 0,00 -6,10 Matriks Bilgi Dağıtım 31,66 1,15 Mavi Giyim 57,00 1,15 9,20 Mazhar Zorlu Holding 37,96 -4,14 20,58 Mega Polietilen 8,21 3,01 7,18 Menderes Tekstil 2,05 1,99 -33,66 Mercan Kimya 9,25 1,54 Merit Turizm 17,65 3,76 70,38 Merko Gıda 5,10 0,00 -40,97 Metemtur Yatırım 6,00 -6,10 -25,79 Metro Holding 1,70 1,19 -18,27 Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 1,90 -25,61 Metro Yatırım Ortaklığı 1,82 1,11 -21,89 Migros Ticaret 32,40 -0,31 -24,30 Milpa 4,00 2,56 -13,04 Mistral GMYO 4,35 -4,19 -7,64 MLP Sağlık 22,56 1,81 13,54 MMC San. ve Tic. Yat. 6,70 0,00 45,65 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,45 6,73 -37,13 Mondi Tire Kutsan 6,70 9,48 -11,84 Naturel Enerji 35,32 1,15 -0,53 Naturelgaz 7,67 0,92 Net Holding 4,17 0,97 21,57 Netaş Telekom. 20,42 3,13 -27,28 Niğbaş Niğde Beton 13,82 -0,58 -73,42 Nuh Çimento 41,38 2,78 -13,84 Nurol GMYO 13,31 5,47 82,58 Odaş Elektrik 1,85 2,21 -52,56 Orge Enerji Elektrik 5,83 3,19 26,40 Orma Orman Mahsulleri 30,40 7,73 106,52 Osmanlı Menkul 22,84 1,87 -26,18 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 1,35 -18,29 Otokar 291,00 4,68 -4,37 Oyak Çimento 6,82 0,74 -22,32 Oyak Yat. Ort. 7,45 3,47 7,94 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,26 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,08 -0,73 -13,38 Özak GMYO 3,91 1,30 -23,33 Özbal Çelik Boru 14,15 -2,41 116,03 Özderici GMYO 1,55 2,65 -30,18 Özerden Plastik 9,45 -8,78 5,00 Pamukova Elektrik 36,88 2,50 72,98 Panora GMYO 6,06 0,17 0,69 Papilon Savunma 14,96 -1,84 -34,27 Park Elek.Madencilik 4,78 1,27 -10,99 Parsan 28,52 0,78 17,37 Pegasus 76,05 5,55 1,94 Peker GMYO 1,10 10,00 -51,37 Penguen Gıda 3,06 0,99 -39,41 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 32,44 0,75 Pera GMYO 1,29 3,20 -26,36 Pergamon Dış Ticaret 22,04 0,64 20,25 Petkim 5,29 1,15 6,22 Petrokent Turizm 2.844,40 10,00 213,81 Pınar Et ve Un 17,41 0,17 -20,44 Pınar Su 7,19 1,84 -3,23 Pınar Süt 17,40 -0,06 -22,84 Plastikkart 14,55 -1,95 0,69 Polisan Holding 2,70 1,50 -29,77 Politeknik Metal 379,20 5,72 -6,54 Prizma Press Matbaacılık 4,26 0,95 -22,26 QNB Finans Fin. Kir. 86,80 0,52 -30,73 QNB Finansbank 42,00 1,16 -40,30 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 27,22 3,89 Ral Yatırım Holding 3,55 4,41 -20,05 Ray Sigorta 10,16 0,00 -34,24 Reysaş GMYO 4,13 2,23 -24,22 Reysaş Lojistik 4,03 0,50 -22,11 Rhea Girişim 1,90 1,06 -48,92 Rodrigo Tekstil 17,27 -1,88 25,97 Royal Halı 3,42 3,32 -0,58 RTA Laboratuvarları 20,34 -1,45 -32,83 Sabancı Holding 8,91 0,22 -19,19 Safkar Ege Soğutmacılık 7,39 1,37 -32,08 Sanel Mühendislik 4,70 1,51 37,43 Sanifoam Sünger 18,40 5,14 35,29 Sanko Pazarlama 9,77 2,20 5,42 Saray Matbaacılık 4,54 1,57 -48,23 Sarkuysan 12,63 3,36 45,22 Sasa Polyester 27,68 1,84 84,72 Say Yenilenebilir Enerji 26,40 10,00 210,22 Sekuro Plastik 22,40 9,91 60,46 Selçuk Ecza Deposu 8,38 2,07 -37,61 Selçuk Gıda 4,71 -3,48 -5,42 Selva Gıda Sanayi 4,89 9,89 Senkron Güvenlik 26,52 -1,41 0,99 Serve Film Prodüksiyon 15,20 1,33 -5,00 Servet GMYO 81,95 3,02 4,53 Seyitler Kimya 14,70 1,03 9,18 Silverline Endüstri 5,06 1,20 -41,16 Sinpaş GMYO 4,36 5,06 4,31 Smartiks Yazılım 5,61 2,94 -36,68 Sodaş Sodyum Sanayii 20,74 -0,67 -21,25 Söktaş 4,13 0,24 -18,86 Sönmez Filament 38,88 3,79 -44,62 Sönmez Pamuklu 13,45 1,82 -43,96 Sumaş Suni Tahta 63,00 3,28 22,93 Şeker Fin. Kir. 5,98 1,53 -6,56 Şekerbank 1,06 0,00 -29,80 Şişe Cam 7,76 1,57 8,39 Şok Marketler Ticaret 11,55 -0,52 -7,45 T. Halk Bankası 5,07 0,40 -8,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 0,00 -34,00 T.S.K.B. 1,28 0,00 -26,71 T.Tuborg 17,00 -0,58 -5,92 Taç Tarım Ürünleri 34,48 9,18 227,45 Tat Gıda 8,12 -0,12 -29,77 TAV Havalimanları 25,42 7,17 19,34 Taze Kuru Gıda 219,60 -9,96 1,53 Tek-Art Turizm 1,55 0,65 -23,27 Tekfen Holding 14,86 0,95 -9,39 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,49 1,25 -25,06 Temapol Polimer Plastik 14,90 0,34 29,57 TGS Dış Ticaret 12,24 2,86 -3,70 Tofaş Oto. Fab. 30,00 1,56 -2,95 Torunlar GMYO 2,92 2,46 -25,13 Trabzon Liman 30,90 1,18 -3,80 Trabzonspor Sportif 2,59 -1,15 6,15 Trend GMYO 7,01 0,14 -44,23 TSKB GMYO 2,91 -1,02 -49,39 Tuğçelik 11,93 0,59 47,65 Tukaş 6,98 2,35 -27,97 Turcas Petrol 3,47 2,36 -28,45 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 8,83 1,03 Turkcell 16,24 0,87 3,48 Tümosan Motor ve Traktör 17,72 0,51 25,94 Tüpraş 96,15 1,48 -10,97 Türk Hava Yolları 13,75 2,84 6,51 Türk İlaç Serum 30,06 0,94 Türk Prysmian Kablo 12,02 1,86 -0,35 Türk Telekom 6,46 -0,03 -20,17 Türk Traktör 179,70 6,21 5,48 Türker Proje Gayrimenkul 128,80 3,04 14,08 Türkiye Sigorta 4,72 0,00 -23,60 Ufuk Yatırım 14,02 -5,21 4,63 Ulaşlar Turizm Yat. 4,13 0,24 -2,59 Ulusoy Elektrik 57,85 3,58 12,66 Ulusoy Un Sanayi 4,73 -0,21 -7,05 Umpaş Holding 1,36 -2,16 -47,89 Uşak Seramik 1,86 0,54 -20,51 Utopya Turizm 20,70 -0,48 -46,65 Uzertaş Boya 38,26 3,35 -32,40 Ülker Bisküvi 20,64 -0,48 -7,52 Ünlü Yatırım Holding 4,86 1,25 Vakıf Fin. Kir. 9,73 -7,33 128,40 Vakıf GMYO 1,49 3,47 -37,88 Vakıf Yat. Ort. 6,46 -0,92 -12,23 Vakıflar Bankası 3,53 0,86 -25,05 Vakko Tekstil 12,29 -1,60 96,12 Vanet Gıda 5,12 -4,30 -33,76 Verusa Holding 47,48 2,02 5,28 Verusaturk Girisim 23,10 10,00 76,61 Vestel 31,16 2,84 47,96 Vestel Beyaz Eşya 45,92 1,64 19,13 Viking Kağıt 5,35 6,57 -40,56 Yapı ve Kredi Bank. 2,19 1,39 -26,93 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,16 -5,58 -8,38 Yataş 13,03 0,23 -9,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,04 3,59 -8,18 Yeni Gimat GMYO 13,97 0,29 20,51 Yeşil GMYO 1,07 0,94 -22,46 Yeşil Yapı 1,21 0,00 -34,24 Yeşil Yatırım Holding 2,45 -2,00 -42,71 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.349,90 -0,40 -20,83 Yonga Mobilya 22,50 4,75 -24,47 Yükselen Çelik 4,95 0,20 -5,39 Yünsa 11,26 -0,35 -18,94 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,00 Zorlu Enerji 1,85 1,09 -33,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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