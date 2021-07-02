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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.07.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.500,00-0,29-14,81
İş Bankası (C)5,15-0,19-24,18
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,980,34-22,80
İş Girişim9,40-1,67-50,40
İş GMYO1,890,00-25,59
İş Y. Men. Değ.14,633,47-11,85
İş Yat. Ort.2,870,35-14,66
İşbir Holding5.600,005,26104,56
Işık Plastik30,820,72

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,851,19-25,44
İttifak Holding1,45-0,68-34,98
İz Hayvancılık Tarım19,82-0,2010,11
İzmir Demir Çelik2,481,64-25,07
İzmir Fırça5,40-0,55-2,88
Jantsa Jant Sanayi78,55-3,1489,51
Kafein Yazılım27,221,8727,56
Kalekim Kimyevi Maddeler11,661,48

Kaplamin19,110,68-43,46
Kardemir (A)6,00-0,330,84
Kardemir (B)5,980,1713,47
Kardemir (D)6,741,5116,61
Karel Elektronik35,104,7152,21
Karsan Otomotiv3,731,9114,77
Karsu Tekstil8,04-1,71-5,96
Kartonsan52,00-0,76-45,07
Katmerciler Ekipman3,450,5812,01
Kent Gıda245,002,04-31,10
Kerevitaş Gıda4,460,00-32,22
Kervan Gıda14,380,499,76
Kervansaray Yat. Holding0,670,00-46,83
Kiler GMYO1,75-1,13-30,28
Klimasan Klima20,806,2322,57
Koç Holding19,454,96-4,90
Konfrut Gıda18,060,616,86
Kontrolmatik Teknoloji Enerji72,30-2,30205,32
Konya Çimento847,004,34-25,04
Koray GMYO6,173,3538,65
Kordsa Teknik Tekstil20,580,9832,35
Koza Altın112,80-4,8116,65
Koza Madencilik13,80-3,23-10,91
Körfez GMYO5,15-1,72-11,21
Kristal Kola1,930,52-50,77
Kron Telekomünikasyon54,101,1246,85
Kuştur Kuşadası Turizm263,80-2,8067,71
Kuyumcukent Gayrimenkul2,12-0,47-7,83
Kütahya Porselen46,68-9,97-7,47
Lider Faktoring2,842,53-16,72
Link Bilgisayar30,500,99-3,47
Logo Yazılım36,004,5315,61
Lokman Hekim Sağlık9,182,2328,07
Lüks Kadife48,18-0,1267,22
Makina Takım2,660,76-21,99
Marka Yatırım Holding4,85-1,02-24,57
Marmaris Altınyunus192,00-4,0572,82
Marshall250,10-1,30-18,45
Martı GMYO1,100,92-56,92
Martı Otel1,96-2,00-7,98
Matriks Bilgi Dağıtım32,001,07

Mavi Giyim56,60-0,708,43
Mazhar Zorlu Holding37,58-1,0019,38
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi30,80

Mega Polietilen8,07-1,715,35
Menderes Tekstil2,04-0,49-33,98
Mercan Kimya9,19-0,65

Merit Turizm17,30-1,9867,00
Merko Gıda5,232,55-39,47
Metemtur Yatırım5,40-10,00-33,21
Metro Holding1,68-1,18-19,23
Metro Petrol ve Tesisleri2,181,40-24,57
Metro Yatırım Ortaklığı1,81-0,55-22,32
Migros Ticaret32,520,37-24,02
Milpa4,194,75-8,91
Mistral GMYO4,503,45-4,46
MLP Sağlık22,700,6214,24
MMC San. ve Tic. Yat.6,40-4,4839,13
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,30-2,01-38,40
Mondi Tire Kutsan6,984,18-8,16
Naturel Enerji35,801,360,82
Naturelgaz7,58-1,17

Net Holding4,200,7222,45
Netaş Telekom.20,12-1,47-28,35
Niğbaş Niğde Beton13,43-2,82-74,17
Nuh Çimento42,101,74-12,34
Nurol GMYO13,310,0082,58
Odaş Elektrik1,83-1,08-53,08
Orge Enerji Elektrik5,982,5729,65
Orma Orman Mahsulleri28,14-7,4391,17
Osmanlı Menkul22,78-0,26-26,37
Ostim Endüstriyel Yat2,270,89-17,57
Otokar283,90-2,44-6,70
Oyak Çimento6,76-0,88-23,01
Oyak Yat. Ort.7,30-2,015,77
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,280,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,02-1,47-14,65
Özak GMYO3,88-0,77-23,92
Özbal Çelik Boru12,74-9,9694,50
Özderici GMYO1,52-1,94-31,53
Özerden Plastik9,40-0,534,44
Pamukova Elektrik35,98-2,4468,76
Panora GMYO6,080,331,03
Papilon Savunma14,70-1,74-35,41
Park Elek.Madencilik4,69-1,88-12,66
Parsan29,081,9619,67
Pegasus77,952,504,49
Peker GMYO1,2110,00-46,51
Penguen Gıda3,080,65-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım32,560,37

Pera GMYO1,26-2,33-28,07
Pergamon Dış Ticaret22,040,0020,25
Petkim5,23-1,135,02
Petrokent Turizm2.560,00-10,00182,44
Pınar Et ve Un17,500,52-20,03
Pınar Su7,16-0,42-3,63
Pınar Süt17,470,40-22,53
Plastikkart15,587,087,82
Polisan Holding2,751,85-28,47
Politeknik Metal371,90-1,93-8,34
Prizma Press Matbaacılık4,311,17-21,35
QNB Finans Fin. Kir.86,800,00-30,73
QNB Finansbank42,040,10-40,24
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,98-0,88

Ral Yatırım Holding3,735,07-15,99
Ray Sigorta10,10-0,59-34,63
Reysaş GMYO4,09-0,97-24,95
Reysaş Lojistik3,98-1,24-23,08
Rhea Girişim1,88-1,05-49,46
Rodrigo Tekstil16,82-2,6122,68
Royal Halı3,36-1,75-2,33
RTA Laboratuvarları19,96-1,87-34,08
Sabancı Holding9,142,58-17,10
Safkar Ege Soğutmacılık7,511,62-30,97
Sanel Mühendislik4,914,4743,57
Sanifoam Sünger18,19-1,1433,75
Sanko Pazarlama9,74-0,315,09
Saray Matbaacılık4,754,63-45,84
Sarkuysan12,801,3547,17
Sasa Polyester28,623,4091,00
Say Yenilenebilir Enerji24,88-5,76192,36
Sekuro Plastik21,96-1,9657,31
Selçuk Ecza Deposu8,35-0,36-37,83
Selçuk Gıda4,852,97-2,61
Selva Gıda Sanayi5,379,82

Senkron Güvenlik27,001,812,82
Serve Film Prodüksiyon16,7210,004,50
Servet GMYO84,553,177,84
Seyitler Kimya14,700,009,18
Silverline Endüstri5,080,40-40,93
Sinpaş GMYO4,615,7310,29
Smartiks Yazılım5,701,60-35,67
Sodaş Sodyum Sanayii22,307,52-15,32
Söktaş4,150,48-18,47
Sönmez Filament39,080,51-44,33
Sönmez Pamuklu13,500,37-43,75
Sumaş Suni Tahta63,000,0022,93
Şeker Fin. Kir.5,92-1,00-7,50
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam7,72-0,527,83
Şok Marketler Ticaret11,48-0,61-8,01
T. Halk Bankası4,96-2,17-10,79
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,500,00-34,00
T.S.K.B.1,27-0,78-27,28
T.Tuborg16,90-0,59-6,47
Taç Tarım Ürünleri34,901,22231,43
Tat Gıda8,251,60-28,64
TAV Havalimanları25,520,3919,81
Taze Kuru Gıda197,70-9,97-8,60
Tek-Art Turizm1,550,00-23,27
Tekfen Holding14,79-0,47-9,82
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,520,46-24,71
Temapol Polimer Plastik15,353,0233,48
TGS Dış Ticaret12,06-1,47-5,11
Tofaş Oto. Fab.31,304,331,26
Torunlar GMYO2,86-2,05-26,67
Trabzon Liman30,70-0,65-4,42
Trabzonspor Sportif2,52-2,703,28
Trend GMYO7,050,57-43,91
TSKB GMYO2,88-1,03-49,91
Tuğçelik11,79-1,1745,92
Tukaş6,94-0,57-28,38
Turcas Petrol3,470,00-28,45
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,75-0,91

Turkcell16,05-1,172,27
Tümosan Motor ve Traktör17,720,0025,94
Tüpraş95,65-0,52-11,44
Türk Hava Yolları13,74-0,076,43
Türk İlaç Serum30,501,46

Türk Prysmian Kablo11,89-1,08-1,43
Türk Telekom6,45-0,15-20,29
Türk Traktör176,00-2,063,30
Türker Proje Gayrimenkul127,60-0,9313,02
Türkiye Sigorta4,720,00-23,60
Ufuk Yatırım13,90-0,863,73
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-0,73-3,30
Ulusoy Elektrik57,850,0012,66
Ulusoy Un Sanayi4,832,11-5,08
Umpaş Holding1,402,94-46,36
Uşak Seramik1,82-2,15-22,22
Utopya Turizm20,961,26-45,98
Uzertaş Boya39,001,93-31,10
Ülker Bisküvi20,52-0,58-8,06
Ünlü Yatırım Holding4,80-1,23

Vakıf Fin. Kir.10,709,97151,17
Vakıf GMYO1,490,00-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,109,91-3,53
Vakıflar Bankası3,52-0,28-25,27
Vakko Tekstil12,20-0,7394,69
Vanet Gıda5,283,13-31,69
Verusa Holding46,48-2,113,06
Verusaturk Girisim23,803,0381,96
Vestel31,08-0,2647,58
Vestel Beyaz Eşya45,980,1319,29
Viking Kağıt5,10-4,67-43,33
Yapı ve Kredi Bank.2,190,00-26,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,469,950,74
Yataş13,140,84-9,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,060,50-7,73
Yeni Gimat GMYO13,980,0720,60
Yeşil GMYO1,06-0,93-23,19
Yeşil Yapı1,19-1,65-35,33
Yeşil Yatırım Holding2,43-0,82-43,17
Yibitaş İnşaat Malzeme12.319,90-0,24-21,03
Yonga Mobilya22,861,60-23,26
Yükselen Çelik4,92-0,61-5,96
Yünsa11,16-0,89-19,66
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,881,62-32,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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