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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.07.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.009,90-1,42-16,02
İş Bankası (C)5,251,94-22,71
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.3,021,34-21,76
İş Girişim9,440,43-50,18
İş GMYO1,890,00-25,59
İş Y. Men. Değ.14,62-0,07-11,91
İş Yat. Ort.2,880,35-14,36
İşbir Holding5.994,007,04118,95
Işık Plastik32,224,54

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,861,18-24,56
İttifak Holding1,471,38-34,08
İz Hayvancılık Tarım19,34-2,427,44
İzmir Demir Çelik2,636,05-20,53
İzmir Fırça5,31-1,67-4,50
Jantsa Jant Sanayi78,10-0,5788,43
Kafein Yazılım28,063,0931,49
Kalekim Kimyevi Maddeler11,932,32

Kaplamin19,451,78-42,46
Kardemir (A)6,152,503,36
Kardemir (B)6,102,0115,75
Kardemir (D)6,922,6719,72
Karel Elektronik36,163,0256,81
Karsan Otomotiv3,791,6116,62
Karsu Tekstil8,293,11-3,04
Kartonsan53,653,17-43,33
Katmerciler Ekipman3,522,0314,29
Kent Gıda239,00-2,45-32,79
Kerevitaş Gıda4,552,02-30,85
Kervan Gıda15,306,4016,78
Kervansaray Yat. Holding0,64-4,48-49,21
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Klimasan Klima21,362,6925,87
Koç Holding19,701,29-3,68
Konfrut Gıda18,060,006,86
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,60-2,35198,14
Konya Çimento919,008,50-18,67
Koray GMYO5,94-3,7333,48
Kordsa Teknik Tekstil20,961,8534,79
Koza Altın111,40-1,2415,20
Koza Madencilik13,67-0,94-11,75
Körfez GMYO5,333,50-8,10
Kristal Kola1,972,07-49,74
Kron Telekomünikasyon54,300,3747,39
Kuştur Kuşadası Turizm267,101,2569,80
Kuyumcukent Gayrimenkul2,130,47-7,39
Kütahya Porselen46,30-0,81-8,23
Lider Faktoring2,933,17-14,08
Link Bilgisayar31,583,54-0,05
Logo Yazılım35,76-0,6714,84
Lokman Hekim Sağlık9,210,3328,48
Lüks Kadife48,380,4267,91
Makina Takım2,701,50-20,82
Marka Yatırım Holding4,83-0,41-24,88
Marmaris Altınyunus191,10-0,4772,01
Marshall253,701,44-17,28
Martı GMYO1,121,82-56,14
Martı Otel1,970,51-7,51
Matriks Bilgi Dağıtım31,820,38

Mavi Giyim56,800,358,81
Mazhar Zorlu Holding36,60-2,6116,26
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,702,92

Mega Polietilen7,84-2,852,35
Menderes Tekstil2,102,94-32,04
Mercan Kimya9,250,65

Merit Turizm17,07-1,3364,78
Merko Gıda5,19-0,76-39,93
Metemtur Yatırım5,04-6,67-37,67
Metro Holding1,690,60-18,75
Metro Petrol ve Tesisleri2,242,75-22,49
Metro Yatırım Ortaklığı1,820,55-21,89
Migros Ticaret32,760,74-23,46
Milpa4,261,67-7,39
Mistral GMYO4,40-2,22-6,58
MLP Sağlık22,880,7915,15
MMC San. ve Tic. Yat.6,39-0,1638,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,502,74-36,71
Mondi Tire Kutsan6,86-1,72-9,74
Naturel Enerji38,708,108,99
Naturelgaz7,600,26

Net Holding4,19-0,2422,16
Netaş Telekom.20,481,79-27,07
Niğbaş Niğde Beton12,99-3,28-75,02
Nuh Çimento42,00-0,24-12,55
Nurol GMYO12,82-3,6875,86
Odaş Elektrik1,903,83-51,28
Orge Enerji Elektrik6,091,8432,03
Orma Orman Mahsulleri28,621,7194,43
Osmanlı Menkul23,181,76-25,08
Ostim Endüstriyel Yat2,301,32-16,48
Otokar283,900,00-6,70
Oyak Çimento6,760,00-23,01
Oyak Yat. Ort.7,421,647,50
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,380,41

Oylum Sınai Yatırımlar4,071,24-13,59
Özak GMYO3,951,80-22,55
Özbal Çelik Boru13,445,49105,19
Özderici GMYO1,530,66-31,08
Özerden Plastik9,24-1,702,67
Pamukova Elektrik36,461,3371,01
Panora GMYO6,151,152,19
Papilon Savunma15,082,59-33,74
Park Elek.Madencilik4,761,49-11,36
Parsan29,220,4820,25
Pegasus78,000,064,56
Peker GMYO1,296,61-42,97
Penguen Gıda3,100,65-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,201,97

Pera GMYO1,292,38-26,36
Pergamon Dış Ticaret22,803,4524,39
Petkim5,291,156,22
Petrokent Turizm2.304,00-10,00154,19
Pınar Et ve Un17,630,74-19,44
Pınar Su7,15-0,14-3,77
Pınar Süt17,912,52-20,58
Plastikkart15,741,038,93
Polisan Holding2,781,09-27,69
Politeknik Metal359,30-3,39-11,44
Prizma Press Matbaacılık4,350,93-20,62
QNB Finans Fin. Kir.86,800,00-30,73
QNB Finansbank41,86-0,43-40,50
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,78-0,74

Ral Yatırım Holding3,945,63-11,26
Ray Sigorta9,98-1,19-35,40
Reysaş GMYO4,223,18-22,57
Reysaş Lojistik4,031,26-22,11
Rhea Girişim1,922,13-48,39
Rodrigo Tekstil16,59-1,3721,01
Royal Halı3,33-0,89-3,20
RTA Laboratuvarları19,980,10-34,02
Sabancı Holding9,392,74-14,84
Safkar Ege Soğutmacılık7,591,07-30,24
Sanel Mühendislik4,961,0245,03
Sanifoam Sünger18,853,6338,60
Sanko Pazarlama9,800,625,74
Saray Matbaacılık4,750,00-45,84
Sarkuysan12,850,3947,74
Sasa Polyester29,543,2197,14
Say Yenilenebilir Enerji24,980,40193,54
Sekuro Plastik22,060,4658,02
Selçuk Ecza Deposu8,461,32-37,02
Selçuk Gıda5,145,983,21
Selva Gıda Sanayi5,909,87

Senkron Güvenlik27,722,675,56
Serve Film Prodüksiyon16,981,566,13
Servet GMYO88,604,7913,01
Seyitler Kimya14,991,9711,34
Silverline Endüstri5,171,77-39,88
Sinpaş GMYO4,742,8213,40
Smartiks Yazılım6,096,84-31,26
Sodaş Sodyum Sanayii22,782,15-13,50
Söktaş4,150,00-18,47
Sönmez Filament39,080,00-44,33
Sönmez Pamuklu13,953,33-41,88
Sumaş Suni Tahta64,001,5924,88
Şeker Fin. Kir.6,001,35-6,25
Şekerbank1,071,90-29,14
Şişe Cam7,750,398,25
Şok Marketler Ticaret11,510,26-7,77
T. Halk Bankası5,072,22-8,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,20-1,46-34,96
T.S.K.B.1,291,57-26,14
T.Tuborg17,040,83-5,70
Taç Tarım Ürünleri31,42-9,97198,39
Tat Gıda8,310,73-28,12
TAV Havalimanları25,620,3920,28
Taze Kuru Gıda217,409,960,51
Tek-Art Turizm1,581,94-21,78
Tekfen Holding14,930,95-8,96
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,773,83-21,82
Temapol Polimer Plastik15,07-1,8231,04
TGS Dış Ticaret12,150,75-4,41
Tofaş Oto. Fab.31,380,261,52
Torunlar GMYO2,963,50-24,10
Trabzon Liman31,181,56-2,93
Trabzonspor Sportif2,779,9213,52
Trend GMYO7,03-0,28-44,07
TSKB GMYO2,890,35-49,74
Tuğçelik11,72-0,5945,05
Tukaş6,970,43-28,07
Turcas Petrol3,531,73-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.8,962,40

Turkcell16,01-0,252,02
Tümosan Motor ve Traktör17,890,9627,15
Tüpraş97,602,04-9,63
Türk Hava Yolları14,122,779,37
Türk İlaç Serum29,96-1,77

Türk Prysmian Kablo11,68-1,77-3,17
Türk Telekom6,582,02-18,69
Türk Traktör175,30-0,402,89
Türker Proje Gayrimenkul131,002,6616,03
Türkiye Sigorta4,740,42-23,28
Ufuk Yatırım13,39-3,67-0,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,161,46-1,89
Ulusoy Elektrik57,55-0,5212,07
Ulusoy Un Sanayi5,105,590,23
Umpaş Holding1,35-3,57-48,28
Uşak Seramik1,872,75-20,09
Utopya Turizm21,462,39-44,69
Uzertaş Boya38,00-2,56-32,86
Ülker Bisküvi20,600,39-7,70
Ünlü Yatırım Holding4,912,29

Vakıf Fin. Kir.11,7710,00176,29
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.7,8110,006,11
Vakıflar Bankası3,571,42-24,20
Vakko Tekstil11,80-3,2888,31
Vanet Gıda5,320,76-31,18
Verusa Holding47,301,764,88
Verusaturk Girisim23,20-2,5277,37
Vestel31,681,9350,43
Vestel Beyaz Eşya47,002,2221,94
Viking Kağıt5,110,20-43,22
Yapı ve Kredi Bank.2,231,83-25,60
Yaprak Süt ve Besi Çift.36,26-0,550,19
Yataş13,180,30-8,79
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,121,48-6,36
Yeni Gimat GMYO13,95-0,2120,34
Yeşil GMYO1,060,00-23,19
Yeşil Yapı1,200,84-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,37-2,47-44,58
Yibitaş İnşaat Malzeme12.300,00-0,16-21,15
Yonga Mobilya22,76-0,44-23,60
Yükselen Çelik5,093,46-2,71
Yünsa11,563,58-16,78
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,922,13-30,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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