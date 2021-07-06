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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.07.2021 19:01
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.122,500,33-15,75
İş Bankası (C)5,22-0,57-23,15
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,97-1,66-23,06
İş Girişim9,470,32-50,03
İş GMYO1,88-0,53-25,98
İş Y. Men. Değ.14,29-2,26-13,90
İş Yat. Ort.2,87-0,35-14,66
İşbir Holding5.394,60-10,0097,06
Işık Plastik32,380,50

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-1,16-25,44
İttifak Holding1,480,68-33,63
İz Hayvancılık Tarım18,80-2,794,44
İzmir Demir Çelik2,59-1,52-21,74
İzmir Fırça5,30-0,19-4,68
Jantsa Jant Sanayi76,35-2,2484,21
Kafein Yazılım27,54-1,8529,05
Kalekim Kimyevi Maddeler12,081,26

Kaplamin19,38-0,36-42,66
Kardemir (A)6,292,285,71
Kardemir (B)6,211,8017,84
Kardemir (D)6,920,0019,72
Karel Elektronik35,06-3,0452,04
Karsan Otomotiv3,933,6920,92
Karsu Tekstil8,22-0,84-3,86
Kartonsan53,60-0,09-43,38
Katmerciler Ekipman3,45-1,9912,01
Kent Gıda245,002,51-31,10
Kerevitaş Gıda4,550,00-30,85
Kervan Gıda15,461,0518,00
Kervansaray Yat. Holding0,651,56-48,41
Kiler GMYO1,750,00-30,28
Klimasan Klima21,02-1,5923,87
Koç Holding19,59-0,56-4,22
Konfrut Gıda18,673,3810,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji70,00-0,85195,61
Konya Çimento900,00-2,07-20,35
Koray GMYO5,82-2,0230,79
Kordsa Teknik Tekstil20,78-0,8633,63
Koza Altın110,20-1,0813,96
Koza Madencilik13,680,07-11,68
Körfez GMYO5,24-1,69-9,66
Kristal Kola1,980,51-49,49
Kron Telekomünikasyon55,452,1250,52
Kuştur Kuşadası Turizm265,00-0,7968,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,150,94-6,52
Kütahya Porselen46,700,86-7,43
Lider Faktoring2,940,34-13,78
Link Bilgisayar31,00-1,84-1,89
Logo Yazılım34,80-2,6811,75
Lokman Hekim Sağlık9,432,3931,55
Lüks Kadife47,66-1,4965,41
Makina Takım2,741,48-19,65
Marka Yatırım Holding4,79-0,83-25,51
Marmaris Altınyunus188,00-1,6269,22
Marshall252,90-0,32-17,54
Martı GMYO1,120,00-56,14
Martı Otel1,94-1,52-8,92
Matriks Bilgi Dağıtım33,144,15

Mavi Giyim56,75-0,098,72
Mazhar Zorlu Holding36,900,8217,22
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,44-0,82

Mega Polietilen7,76-1,021,31
Menderes Tekstil2,07-1,43-33,01
Mercan Kimya9,583,57

Merit Turizm16,07-5,8655,13
Merko Gıda5,220,58-39,58
Metemtur Yatırım5,254,17-35,07
Metro Holding1,66-1,78-20,19
Metro Petrol ve Tesisleri2,313,12-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,830,55-21,46
Migros Ticaret33,442,08-21,87
Milpa4,19-1,64-8,91
Mistral GMYO4,39-0,23-6,79
MLP Sağlık23,100,9616,26
MMC San. ve Tic. Yat.6,30-1,4136,96
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,41-1,20-37,47
Mondi Tire Kutsan7,144,08-6,05
Naturel Enerji37,12-4,084,54
Naturelgaz7,934,34

Net Holding4,08-2,6318,95
Netaş Telekom.20,600,59-26,64
Niğbaş Niğde Beton12,15-6,47-76,63
Nuh Çimento41,28-1,71-14,05
Nurol GMYO12,50-2,5071,47
Odaş Elektrik1,973,68-49,49
Orge Enerji Elektrik6,07-0,3331,60
Orma Orman Mahsulleri28,10-1,8290,90
Osmanlı Menkul23,983,45-22,50
Ostim Endüstriyel Yat2,331,30-15,39
Otokar281,30-0,92-7,55
Oyak Çimento6,74-0,30-23,23
Oyak Yat. Ort.7,41-0,137,36
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,36-0,08

Oylum Sınai Yatırımlar4,203,19-10,83
Özak GMYO3,91-1,01-23,33
Özbal Çelik Boru14,004,17113,74
Özderici GMYO1,530,00-31,08
Özerden Plastik9,07-1,840,78
Pamukova Elektrik36,620,4471,76
Panora GMYO6,200,813,02
Papilon Savunma15,06-0,13-33,83
Park Elek.Madencilik4,882,52-9,12
Parsan29,16-0,2120,00
Pegasus76,70-1,672,82
Peker GMYO1,333,10-41,20
Penguen Gıda3,151,61-37,62
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,220,06

Pera GMYO1,322,33-24,65
Pergamon Dış Ticaret25,0810,0036,83
Petkim5,23-1,135,02
Petrokent Turizm2.425,005,25167,54
Pınar Et ve Un17,680,28-19,21
Pınar Su7,08-0,98-4,71
Pınar Süt17,920,06-20,53
Plastikkart15,35-2,486,23
Polisan Holding2,76-0,72-28,21
Politeknik Metal359,00-0,08-11,52
Prizma Press Matbaacılık4,32-0,69-21,17
QNB Finans Fin. Kir.88,802,30-29,13
QNB Finansbank42,000,33-40,30
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,40-1,42

Ral Yatırım Holding4,011,78-9,68
Ray Sigorta10,101,20-34,63
Reysaş GMYO4,649,95-14,86
Reysaş Lojistik4,234,96-18,25
Rhea Girişim1,91-0,52-48,66
Rodrigo Tekstil16,47-0,7220,13
Royal Halı3,30-0,90-4,07
RTA Laboratuvarları19,84-0,70-34,48
Sabancı Holding9,29-1,06-15,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,620,40-29,96
Sanel Mühendislik5,021,2146,78
Sanifoam Sünger19,030,9539,93
Sanko Pazarlama9,76-0,415,31
Saray Matbaacılık4,69-1,26-46,52
Sarkuysan12,73-0,9346,37
Sasa Polyester28,90-2,1792,87
Say Yenilenebilir Enerji25,341,44197,77
Sekuro Plastik22,060,0058,02
Selçuk Ecza Deposu8,44-0,24-37,16
Selçuk Gıda4,96-3,50-0,40
Selva Gıda Sanayi6,4910,00

Senkron Güvenlik30,008,2314,24
Serve Film Prodüksiyon17,010,186,31
Servet GMYO90,702,3715,69
Seyitler Kimya15,513,4715,20
Silverline Endüstri5,14-0,58-40,23
Sinpaş GMYO4,974,8518,90
Smartiks Yazılım5,92-2,79-33,18
Sodaş Sodyum Sanayii22,780,00-13,50
Söktaş4,242,17-16,70
Sönmez Filament39,100,05-44,30
Sönmez Pamuklu13,84-0,79-42,33
Sumaş Suni Tahta61,10-4,5319,22
Şeker Fin. Kir.5,95-0,83-7,03
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,760,138,39
Şok Marketler Ticaret11,711,74-6,17
T. Halk Bankası4,99-1,58-10,25
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,360,79-34,45
T.S.K.B.1,28-0,78-26,71
T.Tuborg17,03-0,06-5,76
Taç Tarım Ürünleri30,00-4,52184,90
Tat Gıda8,310,00-28,12
TAV Havalimanları25,04-2,2617,56
Taze Kuru Gıda239,109,9810,54
Tek-Art Turizm1,55-1,90-23,27
Tekfen Holding14,84-0,60-9,51
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,861,33-20,78
Temapol Polimer Plastik14,92-1,0029,74
TGS Dış Ticaret13,369,965,11
Tofaş Oto. Fab.31,460,251,78
Torunlar GMYO3,042,70-22,05
Trabzon Liman31,14-0,13-3,05
Trabzonspor Sportif2,873,6117,62
Trend GMYO7,060,43-43,83
TSKB GMYO2,83-2,08-50,78
Tuğçelik12,899,9859,53
Tukaş6,90-1,00-28,79
Turcas Petrol3,540,28-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,576,81

Turkcell16,010,002,02
Tümosan Motor ve Traktör17,75-0,7826,15
Tüpraş96,15-1,49-10,97
Türk Hava Yolları13,88-1,707,51
Türk İlaç Serum29,92-0,13

Türk Prysmian Kablo11,760,68-2,51
Türk Telekom6,610,46-18,31
Türk Traktör178,601,884,83
Türker Proje Gayrimenkul127,80-2,4413,20
Türkiye Sigorta4,852,32-21,50
Ufuk Yatırım13,390,00-0,07
Ulaşlar Turizm Yat.4,10-1,44-3,30
Ulusoy Elektrik57,800,4312,56
Ulusoy Un Sanayi5,00-1,96-1,74
Umpaş Holding1,350,00-48,28
Uşak Seramik1,85-1,07-20,94
Utopya Turizm20,64-3,82-46,80
Uzertaş Boya37,48-1,37-33,78
Ülker Bisküvi20,36-1,17-8,77
Ünlü Yatırım Holding5,195,70

Vakıf Fin. Kir.11,65-1,02173,47
Vakıf GMYO1,49-0,67-37,88
Vakıf Yat. Ort.7,870,776,93
Vakıflar Bankası3,53-1,12-25,05
Vakko Tekstil11,38-3,5681,60
Vanet Gıda5,330,19-31,05
Verusa Holding47,04-0,554,30
Verusaturk Girisim23,521,3879,82
Vestel31,800,3851,00
Vestel Beyaz Eşya46,60-0,8520,90
Viking Kağıt5,171,17-42,56
Yapı ve Kredi Bank.2,22-0,45-25,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,94-0,88-0,69
Yataş13,492,35-6,64
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,222,43-4,09
Yeni Gimat GMYO13,990,2920,69
Yeşil GMYO1,081,89-21,74
Yeşil Yapı1,200,00-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,30-2,95-46,21
Yibitaş İnşaat Malzeme12.199,90-0,81-21,80
Yonga Mobilya22,20-2,46-25,48
Yükselen Çelik5,03-1,18-3,86
Yünsa11,32-2,08-18,51
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,90-1,04-31,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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