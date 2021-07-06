Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.122,50
|0,33
|-15,75
|İş Bankası (C)
|5,22
|-0,57
|-23,15
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,97
|-1,66
|-23,06
|İş Girişim
|9,47
|0,32
|-50,03
|İş GMYO
|1,88
|-0,53
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|14,29
|-2,26
|-13,90
|İş Yat. Ort.
|2,87
|-0,35
|-14,66
|İşbir Holding
|5.394,60
|-10,00
|97,06
|Işık Plastik
|32,38
|0,50
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-1,16
|-25,44
|İttifak Holding
|1,48
|0,68
|-33,63
|İz Hayvancılık Tarım
|18,80
|-2,79
|4,44
|İzmir Demir Çelik
|2,59
|-1,52
|-21,74
|İzmir Fırça
|5,30
|-0,19
|-4,68
|Jantsa Jant Sanayi
|76,35
|-2,24
|84,21
|Kafein Yazılım
|27,54
|-1,85
|29,05
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,08
|1,26
|Kaplamin
|19,38
|-0,36
|-42,66
|Kardemir (A)
|6,29
|2,28
|5,71
|Kardemir (B)
|6,21
|1,80
|17,84
|Kardemir (D)
|6,92
|0,00
|19,72
|Karel Elektronik
|35,06
|-3,04
|52,04
|Karsan Otomotiv
|3,93
|3,69
|20,92
|Karsu Tekstil
|8,22
|-0,84
|-3,86
|Kartonsan
|53,60
|-0,09
|-43,38
|Katmerciler Ekipman
|3,45
|-1,99
|12,01
|Kent Gıda
|245,00
|2,51
|-31,10
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,00
|-30,85
|Kervan Gıda
|15,46
|1,05
|18,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,65
|1,56
|-48,41
|Kiler GMYO
|1,75
|0,00
|-30,28
|Klimasan Klima
|21,02
|-1,59
|23,87
|Koç Holding
|19,59
|-0,56
|-4,22
|Konfrut Gıda
|18,67
|3,38
|10,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|70,00
|-0,85
|195,61
|Konya Çimento
|900,00
|-2,07
|-20,35
|Koray GMYO
|5,82
|-2,02
|30,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,78
|-0,86
|33,63
|Koza Altın
|110,20
|-1,08
|13,96
|Koza Madencilik
|13,68
|0,07
|-11,68
|Körfez GMYO
|5,24
|-1,69
|-9,66
|Kristal Kola
|1,98
|0,51
|-49,49
|Kron Telekomünikasyon
|55,45
|2,12
|50,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|265,00
|-0,79
|68,47
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,15
|0,94
|-6,52
|Kütahya Porselen
|46,70
|0,86
|-7,43
|Lider Faktoring
|2,94
|0,34
|-13,78
|Link Bilgisayar
|31,00
|-1,84
|-1,89
|Logo Yazılım
|34,80
|-2,68
|11,75
|Lokman Hekim Sağlık
|9,43
|2,39
|31,55
|Lüks Kadife
|47,66
|-1,49
|65,41
|Makina Takım
|2,74
|1,48
|-19,65
|Marka Yatırım Holding
|4,79
|-0,83
|-25,51
|Marmaris Altınyunus
|188,00
|-1,62
|69,22
|Marshall
|252,90
|-0,32
|-17,54
|Martı GMYO
|1,12
|0,00
|-56,14
|Martı Otel
|1,94
|-1,52
|-8,92
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,14
|4,15
|Mavi Giyim
|56,75
|-0,09
|8,72
|Mazhar Zorlu Holding
|36,90
|0,82
|17,22
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,44
|-0,82
|Mega Polietilen
|7,76
|-1,02
|1,31
|Menderes Tekstil
|2,07
|-1,43
|-33,01
|Mercan Kimya
|9,58
|3,57
|Merit Turizm
|16,07
|-5,86
|55,13
|Merko Gıda
|5,22
|0,58
|-39,58
|Metemtur Yatırım
|5,25
|4,17
|-35,07
|Metro Holding
|1,66
|-1,78
|-20,19
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,31
|3,12
|-20,07
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,83
|0,55
|-21,46
|Migros Ticaret
|33,44
|2,08
|-21,87
|Milpa
|4,19
|-1,64
|-8,91
|Mistral GMYO
|4,39
|-0,23
|-6,79
|MLP Sağlık
|23,10
|0,96
|16,26
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,30
|-1,41
|36,96
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,41
|-1,20
|-37,47
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|4,08
|-6,05
|Naturel Enerji
|37,12
|-4,08
|4,54
|Naturelgaz
|7,93
|4,34
|Net Holding
|4,08
|-2,63
|18,95
|Netaş Telekom.
|20,60
|0,59
|-26,64
|Niğbaş Niğde Beton
|12,15
|-6,47
|-76,63
|Nuh Çimento
|41,28
|-1,71
|-14,05
|Nurol GMYO
|12,50
|-2,50
|71,47
|Odaş Elektrik
|1,97
|3,68
|-49,49
|Orge Enerji Elektrik
|6,07
|-0,33
|31,60
|Orma Orman Mahsulleri
|28,10
|-1,82
|90,90
|Osmanlı Menkul
|23,98
|3,45
|-22,50
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,33
|1,30
|-15,39
|Otokar
|281,30
|-0,92
|-7,55
|Oyak Çimento
|6,74
|-0,30
|-23,23
|Oyak Yat. Ort.
|7,41
|-0,13
|7,36
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,36
|-0,08
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,20
|3,19
|-10,83
|Özak GMYO
|3,91
|-1,01
|-23,33
|Özbal Çelik Boru
|14,00
|4,17
|113,74
|Özderici GMYO
|1,53
|0,00
|-31,08
|Özerden Plastik
|9,07
|-1,84
|0,78
|Pamukova Elektrik
|36,62
|0,44
|71,76
|Panora GMYO
|6,20
|0,81
|3,02
|Papilon Savunma
|15,06
|-0,13
|-33,83
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|2,52
|-9,12
|Parsan
|29,16
|-0,21
|20,00
|Pegasus
|76,70
|-1,67
|2,82
|Peker GMYO
|1,33
|3,10
|-41,20
|Penguen Gıda
|3,15
|1,61
|-37,62
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,22
|0,06
|Pera GMYO
|1,32
|2,33
|-24,65
|Pergamon Dış Ticaret
|25,08
|10,00
|36,83
|Petkim
|5,23
|-1,13
|5,02
|Petrokent Turizm
|2.425,00
|5,25
|167,54
|Pınar Et ve Un
|17,68
|0,28
|-19,21
|Pınar Su
|7,08
|-0,98
|-4,71
|Pınar Süt
|17,92
|0,06
|-20,53
|Plastikkart
|15,35
|-2,48
|6,23
|Polisan Holding
|2,76
|-0,72
|-28,21
|Politeknik Metal
|359,00
|-0,08
|-11,52
|Prizma Press Matbaacılık
|4,32
|-0,69
|-21,17
|QNB Finans Fin. Kir.
|88,80
|2,30
|-29,13
|QNB Finansbank
|42,00
|0,33
|-40,30
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,40
|-1,42
|Ral Yatırım Holding
|4,01
|1,78
|-9,68
|Ray Sigorta
|10,10
|1,20
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,64
|9,95
|-14,86
|Reysaş Lojistik
|4,23
|4,96
|-18,25
|Rhea Girişim
|1,91
|-0,52
|-48,66
|Rodrigo Tekstil
|16,47
|-0,72
|20,13
|Royal Halı
|3,30
|-0,90
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|19,84
|-0,70
|-34,48
|Sabancı Holding
|9,29
|-1,06
|-15,74
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,62
|0,40
|-29,96
|Sanel Mühendislik
|5,02
|1,21
|46,78
|Sanifoam Sünger
|19,03
|0,95
|39,93
|Sanko Pazarlama
|9,76
|-0,41
|5,31
|Saray Matbaacılık
|4,69
|-1,26
|-46,52
|Sarkuysan
|12,73
|-0,93
|46,37
|Sasa Polyester
|28,90
|-2,17
|92,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|25,34
|1,44
|197,77
|Sekuro Plastik
|22,06
|0,00
|58,02
|Selçuk Ecza Deposu
|8,44
|-0,24
|-37,16
|Selçuk Gıda
|4,96
|-3,50
|-0,40
|Selva Gıda Sanayi
|6,49
|10,00
|Senkron Güvenlik
|30,00
|8,23
|14,24
|Serve Film Prodüksiyon
|17,01
|0,18
|6,31
|Servet GMYO
|90,70
|2,37
|15,69
|Seyitler Kimya
|15,51
|3,47
|15,20
|Silverline Endüstri
|5,14
|-0,58
|-40,23
|Sinpaş GMYO
|4,97
|4,85
|18,90
|Smartiks Yazılım
|5,92
|-2,79
|-33,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,78
|0,00
|-13,50
|Söktaş
|4,24
|2,17
|-16,70
|Sönmez Filament
|39,10
|0,05
|-44,30
|Sönmez Pamuklu
|13,84
|-0,79
|-42,33
|Sumaş Suni Tahta
|61,10
|-4,53
|19,22
|Şeker Fin. Kir.
|5,95
|-0,83
|-7,03
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-29,14
|Şişe Cam
|7,76
|0,13
|8,39
|Şok Marketler Ticaret
|11,71
|1,74
|-6,17
|T. Halk Bankası
|4,99
|-1,58
|-10,25
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,36
|0,79
|-34,45
|T.S.K.B.
|1,28
|-0,78
|-26,71
|T.Tuborg
|17,03
|-0,06
|-5,76
|Taç Tarım Ürünleri
|30,00
|-4,52
|184,90
|Tat Gıda
|8,31
|0,00
|-28,12
|TAV Havalimanları
|25,04
|-2,26
|17,56
|Taze Kuru Gıda
|239,10
|9,98
|10,54
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-1,90
|-23,27
|Tekfen Holding
|14,84
|-0,60
|-9,51
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,86
|1,33
|-20,78
|Temapol Polimer Plastik
|14,92
|-1,00
|29,74
|TGS Dış Ticaret
|13,36
|9,96
|5,11
|Tofaş Oto. Fab.
|31,46
|0,25
|1,78
|Torunlar GMYO
|3,04
|2,70
|-22,05
|Trabzon Liman
|31,14
|-0,13
|-3,05
|Trabzonspor Sportif
|2,87
|3,61
|17,62
|Trend GMYO
|7,06
|0,43
|-43,83
|TSKB GMYO
|2,83
|-2,08
|-50,78
|Tuğçelik
|12,89
|9,98
|59,53
|Tukaş
|6,90
|-1,00
|-28,79
|Turcas Petrol
|3,54
|0,28
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,57
|6,81
|Turkcell
|16,01
|0,00
|2,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,75
|-0,78
|26,15
|Tüpraş
|96,15
|-1,49
|-10,97
|Türk Hava Yolları
|13,88
|-1,70
|7,51
|Türk İlaç Serum
|29,92
|-0,13
|Türk Prysmian Kablo
|11,76
|0,68
|-2,51
|Türk Telekom
|6,61
|0,46
|-18,31
|Türk Traktör
|178,60
|1,88
|4,83
|Türker Proje Gayrimenkul
|127,80
|-2,44
|13,20
|Türkiye Sigorta
|4,85
|2,32
|-21,50
|Ufuk Yatırım
|13,39
|0,00
|-0,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,10
|-1,44
|-3,30
|Ulusoy Elektrik
|57,80
|0,43
|12,56
|Ulusoy Un Sanayi
|5,00
|-1,96
|-1,74
|Umpaş Holding
|1,35
|0,00
|-48,28
|Uşak Seramik
|1,85
|-1,07
|-20,94
|Utopya Turizm
|20,64
|-3,82
|-46,80
|Uzertaş Boya
|37,48
|-1,37
|-33,78
|Ülker Bisküvi
|20,36
|-1,17
|-8,77
|Ünlü Yatırım Holding
|5,19
|5,70
|Vakıf Fin. Kir.
|11,65
|-1,02
|173,47
|Vakıf GMYO
|1,49
|-0,67
|-37,88
|Vakıf Yat. Ort.
|7,87
|0,77
|6,93
|Vakıflar Bankası
|3,53
|-1,12
|-25,05
|Vakko Tekstil
|11,38
|-3,56
|81,60
|Vanet Gıda
|5,33
|0,19
|-31,05
|Verusa Holding
|47,04
|-0,55
|4,30
|Verusaturk Girisim
|23,52
|1,38
|79,82
|Vestel
|31,80
|0,38
|51,00
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|-0,85
|20,90
|Viking Kağıt
|5,17
|1,17
|-42,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,22
|-0,45
|-25,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|35,94
|-0,88
|-0,69
|Yataş
|13,49
|2,35
|-6,64
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,22
|2,43
|-4,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,99
|0,29
|20,69
|Yeşil GMYO
|1,08
|1,89
|-21,74
|Yeşil Yapı
|1,20
|0,00
|-34,78
|Yeşil Yatırım Holding
|2,30
|-2,95
|-46,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.199,90
|-0,81
|-21,80
|Yonga Mobilya
|22,20
|-2,46
|-25,48
|Yükselen Çelik
|5,03
|-1,18
|-3,86
|Yünsa
|11,32
|-2,08
|-18,51
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,90
|-1,04
|-31,41
(Son)
Kaynak: AA
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