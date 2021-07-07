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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

07.07.2021 18:35
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.900,00-0,65-16,30
İş Bankası (C)5,270,96-22,42
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,970,00-23,06
İş Girişim9,41-0,63-50,34
İş GMYO1,922,13-24,41
İş Y. Men. Değ.14,09-1,40-15,11
İş Yat. Ort.2,85-0,70-15,26
İşbir Holding5.538,402,67102,31
Işık Plastik32,680,93

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,861,18-24,56
İttifak Holding1,522,70-31,84
İz Hayvancılık Tarım19,081,496,00
İzmir Demir Çelik2,590,00-21,74
İzmir Fırça5,534,34-0,54
Jantsa Jant Sanayi76,00-0,4683,36
Kafein Yazılım27,740,7329,99
Kalekim Kimyevi Maddeler12,301,82

Kaplamin21,309,91-36,98
Kardemir (A)6,615,0911,09
Kardemir (B)6,555,4824,29
Kardemir (D)7,153,3223,70
Karel Elektronik34,76-0,8650,74
Karsan Otomotiv3,87-1,5319,08
Karsu Tekstil8,311,09-2,81
Kartonsan53,600,00-43,38
Katmerciler Ekipman3,450,0012,01
Kent Gıda239,60-2,20-32,62
Kerevitaş Gıda4,590,88-30,24
Kervan Gıda15,530,4518,54
Kervansaray Yat. Holding0,64-1,54-49,21
Kiler GMYO1,771,14-29,48
Klimasan Klima21,160,6724,69
Koç Holding19,700,56-3,68
Konfrut Gıda18,56-0,599,82
Kontrolmatik Teknoloji Enerji69,50-0,71193,50
Konya Çimento957,006,33-15,31
Koray GMYO5,79-0,5230,11
Kordsa Teknik Tekstil20,900,5834,41
Koza Altın110,300,0914,06
Koza Madencilik13,680,00-11,68
Körfez GMYO5,21-0,57-10,17
Kristal Kola1,97-0,51-49,74
Kron Telekomünikasyon58,004,6057,44
Kuştur Kuşadası Turizm265,000,0068,47
Kuyumcukent Gayrimenkul2,223,26-3,48
Kütahya Porselen47,862,48-5,13
Lider Faktoring2,88-2,04-15,54
Link Bilgisayar31,521,68-0,24
Logo Yazılım36,825,8018,24
Lokman Hekim Sağlık9,541,1733,09
Lüks Kadife47,780,2565,83
Makina Takım2,740,00-19,65
Marka Yatırım Holding4,77-0,42-25,82
Marmaris Altınyunus189,901,0170,93
Marshall250,00-1,15-18,49
Martı GMYO1,11-0,89-56,53
Martı Otel1,91-1,55-10,33
Matriks Bilgi Dağıtım32,40-2,23

Mavi Giyim56,65-0,188,52
Mazhar Zorlu Holding37,662,0619,63
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,640,64

Mega Polietilen7,800,521,83
Menderes Tekstil2,090,97-32,36
Mercan Kimya9,812,40

Merit Turizm16,633,4860,53
Merko Gıda5,20-0,38-39,81
Metemtur Yatırım5,331,52-34,08
Metro Holding1,65-0,60-20,67
Metro Petrol ve Tesisleri2,30-0,43-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,830,00-21,46
Migros Ticaret34,382,81-19,67
Milpa4,10-2,15-10,87
Mistral GMYO4,400,23-6,58
MLP Sağlık22,80-1,3014,75
MMC San. ve Tic. Yat.6,503,1741,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,470,81-36,96
Mondi Tire Kutsan7,09-0,70-6,71
Naturel Enerji37,160,114,65
Naturelgaz7,84-1,13

Net Holding4,100,4919,53
Netaş Telekom.20,680,39-26,35
Niğbaş Niğde Beton11,88-2,22-77,15
Nuh Çimento40,42-2,08-15,84
Nurol GMYO12,49-0,0871,33
Odaş Elektrik2,022,54-48,21
Orge Enerji Elektrik6,06-0,1631,38
Orma Orman Mahsulleri29,003,2097,01
Osmanlı Menkul24,060,33-22,24
Ostim Endüstriyel Yat2,31-0,86-16,12
Otokar280,00-0,46-7,98
Oyak Çimento6,750,15-23,12
Oyak Yat. Ort.7,430,277,65
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,440,33

Oylum Sınai Yatırımlar4,13-1,67-12,31
Özak GMYO4,012,56-21,37
Özbal Çelik Boru13,73-1,93109,62
Özderici GMYO1,52-0,65-31,53
Özerden Plastik9,241,872,67
Pamukova Elektrik36,860,6672,89
Panora GMYO6,271,134,18
Papilon Savunma15,00-0,40-34,09
Park Elek.Madencilik4,880,00-9,12
Parsan29,380,7520,91
Pegasus75,65-1,371,41
Peker GMYO1,24-6,77-45,18
Penguen Gıda3,10-1,59-38,61
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,403,55

Pera GMYO1,31-0,76-25,22
Pergamon Dış Ticaret25,06-0,0836,72
Petkim5,362,497,63
Petrokent Turizm2.408,00-0,70165,67
Pınar Et ve Un17,57-0,62-19,71
Pınar Su7,03-0,71-5,38
Pınar Süt17,84-0,45-20,89
Plastikkart15,26-0,595,61
Polisan Holding2,770,36-27,95
Politeknik Metal357,80-0,33-11,81
Prizma Press Matbaacılık4,30-0,46-21,53
QNB Finans Fin. Kir.86,90-2,14-30,65
QNB Finansbank42,441,05-39,67
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,480,30

Ral Yatırım Holding4,071,50-8,33
Ray Sigorta10,150,50-34,30
Reysaş GMYO4,55-1,94-16,51
Reysaş Lojistik4,08-3,55-21,14
Rhea Girişim1,973,14-47,04
Rodrigo Tekstil17,003,2224,00
Royal Halı3,29-0,30-4,36
RTA Laboratuvarları19,970,66-34,05
Sabancı Holding9,22-0,75-16,38
Safkar Ege Soğutmacılık7,48-1,84-31,25
Sanel Mühendislik5,050,6047,66
Sanifoam Sünger19,532,6343,60
Sanko Pazarlama9,951,957,36
Saray Matbaacılık4,62-1,49-47,32
Sarkuysan12,58-1,1844,64
Sasa Polyester28,900,0092,87
Say Yenilenebilir Enerji25,801,82203,17
Sekuro Plastik21,96-0,4557,31
Selçuk Ecza Deposu8,561,42-36,27
Selçuk Gıda4,89-1,41-1,81
Selva Gıda Sanayi6,32-2,62

Senkron Güvenlik28,66-4,479,14
Serve Film Prodüksiyon17,704,0610,62
Servet GMYO91,450,8316,65
Seyitler Kimya15,600,5815,87
Silverline Endüstri5,13-0,19-40,35
Sinpaş GMYO4,70-5,4312,44
Smartiks Yazılım5,82-1,69-34,31
Sodaş Sodyum Sanayii22,50-1,23-14,57
Söktaş4,260,47-16,31
Sönmez Filament40,423,38-42,42
Sönmez Pamuklu14,001,16-41,67
Sumaş Suni Tahta61,500,6520,00
Şeker Fin. Kir.5,84-1,85-8,75
Şekerbank1,070,00-29,14
Şişe Cam7,830,909,36
Şok Marketler Ticaret11,55-1,37-7,45
T. Halk Bankası5,000,20-10,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,10-1,28-35,29
T.S.K.B.1,280,00-26,71
T.Tuborg17,100,41-5,37
Taç Tarım Ürünleri29,08-3,07176,16
Tat Gıda8,310,00-28,12
TAV Havalimanları25,702,6420,66
Taze Kuru Gıda215,20-10,00-0,51
Tek-Art Turizm1,550,00-23,27
Tekfen Holding14,960,81-8,78
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,79-1,02-21,59
Temapol Polimer Plastik14,940,1329,91
TGS Dış Ticaret12,90-3,441,49
Tofaş Oto. Fab.31,480,061,84
Torunlar GMYO3,112,30-20,26
Trabzon Liman31,721,86-1,25
Trabzonspor Sportif2,85-0,7016,80
Trend GMYO7,090,42-43,60
TSKB GMYO2,66-6,01-53,74
Tuğçelik12,960,5460,40
Tukaş7,031,88-27,45
Turcas Petrol3,540,00-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,529,93

Turkcell16,181,063,10
Tümosan Motor ve Traktör17,72-0,1725,94
Tüpraş96,350,21-10,79
Türk Hava Yolları13,85-0,227,28
Türk İlaç Serum29,960,13

Türk Prysmian Kablo12,788,675,95
Türk Telekom6,630,30-18,07
Türk Traktör171,70-3,860,78
Türker Proje Gayrimenkul129,101,0214,35
Türkiye Sigorta4,80-1,03-22,31
Ufuk Yatırım14,316,876,79
Ulaşlar Turizm Yat.4,100,00-3,30
Ulusoy Elektrik57,50-0,5211,98
Ulusoy Un Sanayi4,98-0,40-2,13
Umpaş Holding1,30-3,70-50,19
Uşak Seramik1,860,54-20,51
Utopya Turizm20,700,29-46,65
Uzertaş Boya39,746,03-29,79
Ülker Bisküvi20,420,29-8,50
Ünlü Yatırım Holding5,05-2,70

Vakıf Fin. Kir.8,93-4,18162,03
Vakıf GMYO1,511,34-37,05
Vakıf Yat. Ort.7,09-9,91-3,67
Vakıflar Bankası3,550,57-24,63
Vakko Tekstil11,480,8883,20
Vanet Gıda5,330,00-31,05
Verusa Holding47,320,604,92
Verusaturk Girisim23,00-2,2175,84
Vestel32,080,8852,33
Vestel Beyaz Eşya47,161,2022,35
Viking Kağıt5,180,19-42,44
Yapı ve Kredi Bank.2,282,70-23,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.35,60-0,95-1,63
Yataş13,540,37-6,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,20-0,47-4,55
Yeni Gimat GMYO13,92-0,5020,08
Yeşil GMYO1,080,00-21,74
Yeşil Yapı1,200,00-34,78
Yeşil Yatırım Holding2,331,30-45,51
Yibitaş İnşaat Malzeme12.000,00-1,64-23,08
Yonga Mobilya22,662,07-23,93
Yükselen Çelik5,050,40-3,48
Yünsa11,31-0,09-18,58
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,942,11-29,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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