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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

08.07.2021 18:40
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.700,00-0,59-16,79
İş Bankası (C)5,300,57-21,97
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,94-1,01-23,83
İş Girişim9,27-1,49-51,08
İş GMYO1,88-2,08-25,98
İş Y. Men. Değ.13,70-2,77-17,46
İş Yat. Ort.2,83-0,70-15,85
İşbir Holding5.598,801,09104,51
Işık Plastik34,104,35

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,926,98-19,30
İttifak Holding1,48-2,63-33,63
İz Hayvancılık Tarım19,00-0,425,56
İzmir Demir Çelik2,52-2,70-23,86
İzmir Fırça5,32-3,80-4,32
Jantsa Jant Sanayi74,15-2,4378,90
Kafein Yazılım27,14-2,1627,18
Kalekim Kimyevi Maddeler12,29-0,08

Kaplamin20,88-1,97-38,22
Kardemir (A)6,35-3,936,72
Kardemir (B)6,33-3,3620,11
Kardemir (D)7,08-0,9822,49
Karel Elektronik34,62-0,4050,13
Karsan Otomotiv3,77-2,5816,00
Karsu Tekstil7,96-4,21-6,90
Kartonsan52,05-2,89-45,02
Katmerciler Ekipman3,11-9,860,97
Kent Gıda239,600,00-32,62
Kerevitaş Gıda4,48-2,40-31,91
Kervan Gıda15,972,8321,90
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,72-2,82-31,47
Klimasan Klima20,56-2,8421,15
Koç Holding19,750,25-3,43
Konfrut Gıda17,15-7,601,48
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,55-2,81185,26
Konya Çimento925,50-3,29-18,10
Koray GMYO5,983,2834,38
Kordsa Teknik Tekstil20,32-2,7830,68
Koza Altın107,50-2,5411,17
Koza Madencilik13,62-0,44-12,07
Körfez GMYO5,16-0,96-11,03
Kristal Kola1,92-2,54-51,02
Kron Telekomünikasyon57,40-1,0355,81
Kuştur Kuşadası Turizm251,00-5,2859,57
Kuyumcukent Gayrimenkul2,21-0,45-3,91
Kütahya Porselen47,68-0,38-5,49
Kütahya Şeker18,90

Lider Faktoring2,82-2,08-17,30
Link Bilgisayar31,720,630,39
Logo Yazılım38,925,7024,98
Lokman Hekim Sağlık9,35-1,9930,44
Lüks Kadife48,301,0967,63
Makina Takım2,936,93-14,08
Marka Yatırım Holding4,76-0,21-25,97
Marmaris Altınyunus186,30-1,9067,69
Marshall246,80-1,28-19,53
Martı GMYO1,110,00-56,53
Martı Otel1,87-2,09-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım31,72-2,10

Mavi Giyim57,701,8510,54
Mazhar Zorlu Holding36,62-2,7616,33
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,860,70

Mega Polietilen8,195,006,92
Menderes Tekstil2,152,87-30,42
Mercan Kimya9,78-0,31

Merit Turizm15,80-4,9952,52
Merko Gıda5,06-2,69-41,44
Metemtur Yatırım5,584,69-30,99
Metro Holding1,64-0,61-21,15
Metro Petrol ve Tesisleri2,29-0,43-20,76
Metro Yatırım Ortaklığı1,830,00-21,46
Migros Ticaret33,46-2,68-21,82
Milpa3,98-2,93-13,48
Mistral GMYO4,34-1,36-7,86
MLP Sağlık22,900,4415,25
MMC San. ve Tic. Yat.6,49-0,1541,09
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,540,94-36,37
Mondi Tire Kutsan7,495,64-1,45
Naturel Enerji36,68-1,293,30
Naturelgaz7,67-2,17

Net Holding4,03-1,7117,49
Netaş Telekom.19,97-3,43-28,88
Niğbaş Niğde Beton12,081,68-76,77
Nuh Çimento39,74-1,68-17,26
Nurol GMYO12,22-2,1667,63
Odaş Elektrik1,93-4,46-50,51
Orge Enerji Elektrik5,90-2,6427,91
Orma Orman Mahsulleri29,000,0097,01
Osmanlı Menkul23,26-3,33-24,82
Ostim Endüstriyel Yat2,25-2,60-18,29
Otokar277,30-0,96-8,87
Oyak Çimento6,69-0,89-23,80
Oyak Yat. Ort.7,33-1,356,20
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,580,57

Oylum Sınai Yatırımlar4,04-2,18-14,23
Özak GMYO3,95-1,50-22,55
Özbal Çelik Boru13,07-4,8199,54
Özderici GMYO1,48-2,63-33,33
Özerden Plastik9,10-1,521,11
Pamukova Elektrik35,96-2,4468,67
Panora GMYO6,24-0,483,68
Papilon Savunma14,58-2,80-35,94
Park Elek.Madencilik4,941,23-8,01
Parsan28,50-3,0017,28
Pegasus73,35-3,04-1,68
Peker GMYO1,22-1,61-46,07
Penguen Gıda3,07-0,97-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,26-0,41

Pera GMYO1,27-3,05-27,50
Pergamon Dış Ticaret23,98-4,3130,83
Petkim5,34-0,377,23
Petrokent Turizm2.348,30-2,48159,08
Pınar Et ve Un17,17-2,28-21,54
Pınar Su7,496,540,81
Pınar Süt17,69-0,84-21,55
Plastikkart15,07-1,254,29
Polisan Holding2,74-1,08-28,73
Politeknik Metal362,101,20-10,75
Prizma Press Matbaacılık4,26-0,93-22,26
QNB Finans Fin. Kir.86,950,06-30,61
QNB Finansbank42,14-0,71-40,10
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,500,08

Ral Yatırım Holding3,94-3,19-11,26
Ray Sigorta10,07-0,79-34,82
Reysaş GMYO4,40-3,30-19,27
Reysaş Lojistik4,06-0,49-21,53
Rhea Girişim1,93-2,03-48,12
Rodrigo Tekstil16,76-1,4122,25
Royal Halı3,25-1,22-5,52
RTA Laboratuvarları20,040,35-33,82
Sabancı Holding9,15-0,76-17,01
Safkar Ege Soğutmacılık7,37-1,47-32,26
Sanel Mühendislik4,67-7,5236,55
Sanifoam Sünger19,560,1543,82
Sanko Pazarlama9,72-2,314,88
Saray Matbaacılık4,43-4,11-49,49
Sarkuysan12,17-3,2639,93
Sasa Polyester28,18-2,4988,06
Say Yenilenebilir Enerji25,12-2,64195,18
Sekuro Plastik21,66-1,3755,16
Selçuk Ecza Deposu8,38-2,10-37,61
Selçuk Gıda4,70-3,89-5,62
Selva Gıda Sanayi6,553,64

Senkron Güvenlik28,50-0,568,53
Serve Film Prodüksiyon17,700,0010,62
Servet GMYO82,35-9,955,04
Seyitler Kimya15,700,6416,61
Silverline Endüstri5,649,94-34,42
Sinpaş GMYO4,23-10,001,20
Smartiks Yazılım5,921,72-33,18
Sodaş Sodyum Sanayii21,24-5,60-19,35
Söktaş4,17-2,11-18,07
Sönmez Filament40,20-0,54-42,74
Sönmez Pamuklu13,70-2,14-42,92
Sumaş Suni Tahta60,00-2,4417,07
Şeker Fin. Kir.5,72-2,05-10,63
Şekerbank1,06-0,93-29,80
Şişe Cam7,68-1,927,27
Şok Marketler Ticaret11,41-1,21-8,58
T. Halk Bankası4,91-1,80-11,69
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-0,50-35,61
T.S.K.B.1,27-0,78-27,28
T.Tuborg16,85-1,46-6,75
Taç Tarım Ürünleri30,504,88189,65
Tat Gıda8,19-1,44-29,16
TAV Havalimanları25,32-1,4818,87
Taze Kuru Gıda234,008,748,18
Tek-Art Turizm1,51-2,58-25,25
Tekfen Holding14,89-0,47-9,21
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,74-0,74-22,17
Temapol Polimer Plastik14,61-2,2127,04
TGS Dış Ticaret12,25-5,04-3,62
Tofaş Oto. Fab.30,88-1,91-0,10
Torunlar GMYO3,399,00-13,08
Trabzon Liman30,70-3,22-4,42
Trabzonspor Sportif2,850,0016,80
Trend GMYO7,06-0,42-43,83
TSKB GMYO2,670,38-53,57
Tuğçelik12,79-1,3158,29
Tukaş6,86-2,42-29,21
Turcas Petrol3,51-0,85-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.11,579,98

Turkcell15,93-1,551,51
Tümosan Motor ve Traktör17,20-2,9322,25
Tüpraş95,25-1,14-11,81
Türk Hava Yolları13,66-1,375,81
Türk İlaç Serum29,980,07

Türk Prysmian Kablo12,47-2,433,38
Türk Telekom6,58-0,75-18,69
Türk Traktör168,90-1,63-0,86
Türker Proje Gayrimenkul127,50-1,2412,93
Türkiye Sigorta4,74-1,25-23,28
Ufuk Yatırım14,10-1,475,22
Ulaşlar Turizm Yat.4,00-2,44-5,66
Ulusoy Elektrik56,90-1,0410,81
Ulusoy Un Sanayi4,87-2,21-4,29
Umpaş Holding1,310,77-49,81
Uşak Seramik1,902,15-18,80
Utopya Turizm21,101,93-45,62
Uzertaş Boya37,50-5,64-33,75
Ülker Bisküvi20,22-0,98-9,40
Ünlü Yatırım Holding4,85-3,96

Vakıf Fin. Kir.9,506,38178,76
Vakıf GMYO1,48-1,99-38,30
Vakıf Yat. Ort.7,394,230,41
Vakıflar Bankası3,51-1,13-25,48
Vakko Tekstil11,30-1,5780,33
Vanet Gıda5,25-1,50-32,08
Verusa Holding45,90-3,001,77
Verusaturk Girisim21,94-4,6167,74
Vestel31,50-1,8149,57
Vestel Beyaz Eşya46,18-2,0819,81
Viking Kağıt5,13-0,97-43,00
Yapı ve Kredi Bank.2,25-1,32-24,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.34,58-2,87-4,45
Yataş13,13-3,03-9,13
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,96-5,71-10,00
Yeni Gimat GMYO13,78-1,0118,87
Yeşil GMYO1,05-2,78-23,91
Yeşil Yapı1,17-2,50-36,41
Yeşil Yatırım Holding2,23-4,29-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme11.999,900,00-23,08
Yonga Mobilya21,90-3,35-26,48
Yükselen Çelik5,03-0,40-3,86
Yünsa11,17-1,24-19,59
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,91-1,55-31,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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