Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.600,00
|-0,30
|-17,04
|İş Bankası (C)
|5,27
|-0,57
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|459.999,00
|21,05
|İş Fin.Kir.
|2,92
|-0,68
|-24,35
|İş Girişim
|9,20
|-0,76
|-51,45
|İş GMYO
|1,88
|0,00
|-25,98
|İş Y. Men. Değ.
|13,70
|0,00
|-17,46
|İş Yat. Ort.
|2,82
|-0,35
|-16,15
|İşbir Holding
|5.500,00
|-1,76
|100,91
|Işık Plastik
|34,52
|1,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|-2,17
|-21,05
|İttifak Holding
|1,46
|-1,35
|-34,53
|İz Hayvancılık Tarım
|18,78
|-1,16
|4,33
|İzmir Demir Çelik
|2,42
|-3,97
|-26,88
|İzmir Fırça
|5,29
|-0,56
|-4,86
|Jantsa Jant Sanayi
|75,10
|1,28
|81,19
|Kafein Yazılım
|26,40
|-2,73
|23,71
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,38
|0,73
|Kaplamin
|20,16
|-3,45
|-40,36
|Kardemir (A)
|6,48
|2,05
|8,91
|Kardemir (B)
|6,45
|1,90
|22,39
|Kardemir (D)
|7,22
|1,98
|24,91
|Karel Elektronik
|35,40
|2,25
|53,51
|Karsan Otomotiv
|3,84
|1,86
|18,15
|Karsu Tekstil
|7,83
|-1,63
|-8,42
|Kartonsan
|51,15
|-1,73
|-45,97
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|-6,75
|-5,84
|Kent Gıda
|235,60
|-1,67
|-33,75
|Kerevitaş Gıda
|4,43
|-1,12
|-32,67
|Kervan Gıda
|16,12
|0,94
|23,04
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|1,70
|-1,16
|-32,27
|Klimasan Klima
|20,40
|-0,78
|20,21
|Koç Holding
|19,90
|0,76
|-2,70
|Konfrut Gıda
|17,14
|-0,06
|1,42
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|68,20
|0,96
|188,01
|Konya Çimento
|968,00
|4,59
|-14,34
|Koray GMYO
|5,95
|-0,50
|33,71
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,28
|-0,20
|30,42
|Koza Altın
|108,40
|0,84
|12,10
|Koza Madencilik
|13,65
|0,22
|-11,88
|Körfez GMYO
|5,10
|-1,16
|-12,07
|Kristal Kola
|1,90
|-1,04
|-51,53
|Kron Telekomünikasyon
|55,15
|-3,92
|49,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|260,00
|3,59
|65,29
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,18
|-1,36
|-5,22
|Kütahya Porselen
|51,95
|8,96
|2,97
|Kütahya Şeker
|17,24
|-8,78
|Lider Faktoring
|2,95
|4,61
|-13,49
|Link Bilgisayar
|31,12
|-1,89
|-1,51
|Logo Yazılım
|37,70
|-3,13
|21,07
|Lokman Hekim Sağlık
|9,25
|-1,07
|29,04
|Lüks Kadife
|47,68
|-1,28
|65,48
|Makina Takım
|2,91
|-0,68
|-14,66
|Marka Yatırım Holding
|4,68
|-1,68
|-27,22
|Marmaris Altınyunus
|185,50
|-0,43
|66,97
|Marshall
|244,80
|-0,81
|-20,18
|Martı GMYO
|1,06
|-4,50
|-58,49
|Martı Otel
|1,85
|-1,07
|-13,15
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,04
|-2,14
|Mavi Giyim
|56,50
|-2,08
|8,24
|Mazhar Zorlu Holding
|36,06
|-1,53
|14,55
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|32,90
|3,26
|Mega Polietilen
|8,36
|2,08
|9,14
|Menderes Tekstil
|2,10
|-2,33
|-32,04
|Mercan Kimya
|10,18
|4,09
|Merit Turizm
|15,61
|-1,20
|50,68
|Merko Gıda
|4,95
|-2,17
|-42,71
|Metemtur Yatırım
|5,16
|-7,53
|-36,18
|Metro Holding
|1,63
|-0,61
|-21,63
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|3,06
|-18,34
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,82
|-0,55
|-21,89
|Migros Ticaret
|33,82
|1,08
|-20,98
|Milpa
|3,97
|-0,25
|-13,70
|Mistral GMYO
|4,30
|-0,92
|-8,70
|MLP Sağlık
|22,86
|-0,17
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,44
|-0,77
|40,00
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|0,27
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,77
|3,74
|2,24
|Naturel Enerji
|37,00
|0,87
|4,20
|Naturelgaz
|8,43
|9,91
|Net Holding
|3,94
|-2,23
|14,87
|Netaş Telekom.
|19,83
|-0,70
|-29,38
|Niğbaş Niğde Beton
|11,95
|-1,08
|-77,02
|Nuh Çimento
|39,58
|-0,40
|-17,59
|Nurol GMYO
|12,08
|-1,15
|65,71
|Odaş Elektrik
|1,88
|-2,59
|-51,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,82
|-1,36
|26,18
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|0,00
|97,01
|Osmanlı Menkul
|23,24
|-0,09
|-24,89
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|0,00
|-18,29
|Otokar
|277,10
|-0,07
|-8,93
|Oyak Çimento
|6,65
|-0,60
|-24,26
|Oyak Yat. Ort.
|7,25
|-1,09
|5,04
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,64
|0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,05
|0,25
|-14,01
|Özak GMYO
|4,06
|2,78
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|13,45
|2,91
|105,34
|Özderici GMYO
|1,45
|-2,03
|-34,68
|Özerden Plastik
|9,40
|3,30
|4,44
|Pamukova Elektrik
|36,38
|1,17
|70,64
|Panora GMYO
|6,40
|2,56
|6,34
|Papilon Savunma
|14,52
|-0,41
|-36,20
|Park Elek.Madencilik
|4,88
|-1,21
|-9,12
|Parsan
|28,14
|-1,26
|15,80
|Pegasus
|73,35
|0,00
|-1,68
|Peker GMYO
|1,10
|-9,84
|-51,37
|Penguen Gıda
|3,07
|0,00
|-39,21
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,30
|0,12
|Pera GMYO
|1,28
|0,79
|-26,93
|Pergamon Dış Ticaret
|24,40
|1,75
|33,12
|Petkim
|5,44
|1,87
|9,24
|Petrokent Turizm
|2.302,30
|-1,96
|154,00
|Pınar Et ve Un
|17,17
|0,00
|-21,54
|Pınar Su
|7,28
|-2,80
|-2,02
|Pınar Süt
|17,30
|-2,20
|-23,28
|Plastikkart
|15,17
|0,66
|4,98
|Polisan Holding
|2,73
|-0,36
|-28,99
|Politeknik Metal
|361,50
|-0,17
|-10,90
|Prizma Press Matbaacılık
|4,25
|-0,23
|-22,45
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,00
|-1,09
|-31,36
|QNB Finansbank
|41,50
|-1,52
|-41,01
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|26,20
|-1,13
|Ral Yatırım Holding
|3,95
|0,25
|-11,04
|Ray Sigorta
|10,30
|2,28
|-33,33
|Reysaş GMYO
|4,55
|3,41
|-16,51
|Reysaş Lojistik
|4,06
|0,00
|-21,53
|Rhea Girişim
|1,92
|-0,52
|-48,39
|Rodrigo Tekstil
|16,47
|-1,73
|20,13
|Royal Halı
|3,27
|0,62
|-4,94
|RTA Laboratuvarları
|19,89
|-0,75
|-34,31
|Sabancı Holding
|9,09
|-0,66
|-17,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,30
|-0,95
|-32,90
|Sanel Mühendislik
|4,72
|1,07
|38,01
|Sanifoam Sünger
|20,68
|5,73
|52,06
|Sanko Pazarlama
|9,75
|0,31
|5,20
|Saray Matbaacılık
|4,15
|-6,32
|-52,68
|Sarkuysan
|12,16
|-0,08
|39,81
|Sasa Polyester
|27,68
|-1,77
|84,72
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,30
|-3,26
|185,55
|Sekuro Plastik
|21,40
|-1,20
|53,30
|Selçuk Ecza Deposu
|8,24
|-1,67
|-38,65
|Selçuk Gıda
|4,69
|-0,21
|-5,82
|Selva Gıda Sanayi
|6,64
|1,37
|Senkron Güvenlik
|28,50
|0,00
|8,53
|Serve Film Prodüksiyon
|17,00
|-3,95
|6,25
|Servet GMYO
|77,00
|-6,50
|-1,79
|Seyitler Kimya
|16,10
|2,55
|19,58
|Silverline Endüstri
|5,91
|4,79
|-31,28
|Sinpaş GMYO
|3,81
|-9,93
|-8,85
|Smartiks Yazılım
|5,88
|-0,68
|-33,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,20
|-0,19
|-19,50
|Söktaş
|4,19
|0,48
|-17,68
|Sönmez Filament
|39,68
|-1,29
|-43,48
|Sönmez Pamuklu
|13,49
|-1,53
|-43,79
|Sumaş Suni Tahta
|60,60
|1,00
|18,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,82
|1,75
|-9,06
|Şekerbank
|1,05
|-0,94
|-30,46
|Şişe Cam
|7,72
|0,52
|7,83
|Şok Marketler Ticaret
|11,38
|-0,26
|-8,82
|T. Halk Bankası
|4,94
|0,61
|-11,15
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,99
|-0,05
|-35,64
|T.S.K.B.
|1,27
|0,00
|-27,28
|T.Tuborg
|16,90
|0,30
|-6,47
|Taç Tarım Ürünleri
|30,20
|-0,98
|186,80
|Tat Gıda
|8,30
|1,34
|-28,21
|TAV Havalimanları
|25,18
|-0,55
|18,22
|Taze Kuru Gıda
|217,90
|-6,88
|0,74
|Tek-Art Turizm
|1,48
|-1,99
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,98
|0,60
|-8,66
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|0,30
|-21,94
|Temapol Polimer Plastik
|14,34
|-1,85
|24,70
|TGS Dış Ticaret
|12,10
|-1,22
|-4,80
|Tofaş Oto. Fab.
|30,80
|-0,26
|-0,36
|Torunlar GMYO
|3,24
|-4,42
|-16,92
|Trabzon Liman
|30,50
|-0,65
|-5,04
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|-1,40
|15,16
|Trend GMYO
|7,07
|0,14
|-43,75
|TSKB GMYO
|2,46
|-7,87
|-57,22
|Tuğçelik
|12,35
|-3,44
|52,85
|Tukaş
|6,89
|0,44
|-28,90
|Turcas Petrol
|3,50
|-0,28
|-27,84
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,60
|-8,38
|Turkcell
|16,02
|0,56
|2,08
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,05
|-0,87
|21,18
|Tüpraş
|96,60
|1,42
|-10,56
|Türk Hava Yolları
|13,57
|-0,66
|5,11
|Türk İlaç Serum
|29,74
|-0,80
|Türk Prysmian Kablo
|12,52
|0,40
|3,79
|Türk Telekom
|6,59
|0,15
|-18,56
|Türk Traktör
|170,50
|0,95
|0,08
|Türker Proje Gayrimenkul
|125,80
|-1,33
|11,43
|Türkiye Sigorta
|4,79
|1,05
|-22,47
|Ufuk Yatırım
|13,80
|-2,13
|2,99
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,05
|1,25
|-4,48
|Ulusoy Elektrik
|56,20
|-1,23
|9,44
|Ulusoy Un Sanayi
|4,84
|-0,62
|-4,88
|Umpaş Holding
|1,30
|-0,76
|-50,19
|Uşak Seramik
|1,86
|-2,11
|-20,51
|Utopya Turizm
|20,00
|-5,21
|-48,45
|Uzertaş Boya
|37,50
|0,00
|-33,75
|Ülker Bisküvi
|20,22
|0,00
|-9,40
|Ünlü Yatırım Holding
|4,81
|-0,82
|Vakıf Fin. Kir.
|9,10
|-4,21
|167,02
|Vakıf GMYO
|1,47
|-0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|7,07
|-4,33
|-3,94
|Vakıflar Bankası
|3,52
|0,28
|-25,27
|Vakko Tekstil
|11,15
|-1,33
|77,93
|Vanet Gıda
|5,18
|-1,33
|-32,99
|Verusa Holding
|46,04
|0,31
|2,08
|Verusaturk Girisim
|22,10
|0,73
|68,96
|Vestel
|31,34
|-0,51
|48,81
|Vestel Beyaz Eşya
|45,78
|-0,87
|18,77
|Viking Kağıt
|5,13
|0,00
|-43,00
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,28
|1,33
|-23,93
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,44
|-3,30
|-7,60
|Yataş
|12,82
|-2,36
|-11,28
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,96
|0,00
|-10,00
|Yeni Gimat GMYO
|13,86
|0,58
|19,56
|Yeşil GMYO
|1,03
|-1,90
|-25,36
|Yeşil Yapı
|1,16
|-0,85
|-36,96
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|1,79
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.895,30
|-0,87
|-23,75
|Yonga Mobilya
|22,00
|0,46
|-26,15
|Yükselen Çelik
|5,01
|-0,40
|-4,24
|Yünsa
|11,13
|-0,36
|-19,88
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,87
|-2,09
|-32,49
(Son)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi