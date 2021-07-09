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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.07.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.600,00-0,30-17,04
İş Bankası (C)5,27-0,57-22,42
İş Bankası (Kur.)459.999,00

21,05
İş Fin.Kir.2,92-0,68-24,35
İş Girişim9,20-0,76-51,45
İş GMYO1,880,00-25,98
İş Y. Men. Değ.13,700,00-17,46
İş Yat. Ort.2,82-0,35-16,15
İşbir Holding5.500,00-1,76100,91
Işık Plastik34,521,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,90-2,17-21,05
İttifak Holding1,46-1,35-34,53
İz Hayvancılık Tarım18,78-1,164,33
İzmir Demir Çelik2,42-3,97-26,88
İzmir Fırça5,29-0,56-4,86
Jantsa Jant Sanayi75,101,2881,19
Kafein Yazılım26,40-2,7323,71
Kalekim Kimyevi Maddeler12,380,73

Kaplamin20,16-3,45-40,36
Kardemir (A)6,482,058,91
Kardemir (B)6,451,9022,39
Kardemir (D)7,221,9824,91
Karel Elektronik35,402,2553,51
Karsan Otomotiv3,841,8618,15
Karsu Tekstil7,83-1,63-8,42
Kartonsan51,15-1,73-45,97
Katmerciler Ekipman2,90-6,75-5,84
Kent Gıda235,60-1,67-33,75
Kerevitaş Gıda4,43-1,12-32,67
Kervan Gıda16,120,9423,04
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO1,70-1,16-32,27
Klimasan Klima20,40-0,7820,21
Koç Holding19,900,76-2,70
Konfrut Gıda17,14-0,061,42
Kontrolmatik Teknoloji Enerji68,200,96188,01
Konya Çimento968,004,59-14,34
Koray GMYO5,95-0,5033,71
Kordsa Teknik Tekstil20,28-0,2030,42
Koza Altın108,400,8412,10
Koza Madencilik13,650,22-11,88
Körfez GMYO5,10-1,16-12,07
Kristal Kola1,90-1,04-51,53
Kron Telekomünikasyon55,15-3,9249,70
Kuştur Kuşadası Turizm260,003,5965,29
Kuyumcukent Gayrimenkul2,18-1,36-5,22
Kütahya Porselen51,958,962,97
Kütahya Şeker17,24-8,78

Lider Faktoring2,954,61-13,49
Link Bilgisayar31,12-1,89-1,51
Logo Yazılım37,70-3,1321,07
Lokman Hekim Sağlık9,25-1,0729,04
Lüks Kadife47,68-1,2865,48
Makina Takım2,91-0,68-14,66
Marka Yatırım Holding4,68-1,68-27,22
Marmaris Altınyunus185,50-0,4366,97
Marshall244,80-0,81-20,18
Martı GMYO1,06-4,50-58,49
Martı Otel1,85-1,07-13,15
Matriks Bilgi Dağıtım31,04-2,14

Mavi Giyim56,50-2,088,24
Mazhar Zorlu Holding36,06-1,5314,55
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi32,903,26

Mega Polietilen8,362,089,14
Menderes Tekstil2,10-2,33-32,04
Mercan Kimya10,184,09

Merit Turizm15,61-1,2050,68
Merko Gıda4,95-2,17-42,71
Metemtur Yatırım5,16-7,53-36,18
Metro Holding1,63-0,61-21,63
Metro Petrol ve Tesisleri2,363,06-18,34
Metro Yatırım Ortaklığı1,82-0,55-21,89
Migros Ticaret33,821,08-20,98
Milpa3,97-0,25-13,70
Mistral GMYO4,30-0,92-8,70
MLP Sağlık22,86-0,1715,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,44-0,7740,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,560,27-36,20
Mondi Tire Kutsan7,773,742,24
Naturel Enerji37,000,874,20
Naturelgaz8,439,91

Net Holding3,94-2,2314,87
Netaş Telekom.19,83-0,70-29,38
Niğbaş Niğde Beton11,95-1,08-77,02
Nuh Çimento39,58-0,40-17,59
Nurol GMYO12,08-1,1565,71
Odaş Elektrik1,88-2,59-51,79
Orge Enerji Elektrik5,82-1,3626,18
Orma Orman Mahsulleri29,000,0097,01
Osmanlı Menkul23,24-0,09-24,89
Ostim Endüstriyel Yat2,250,00-18,29
Otokar277,10-0,07-8,93
Oyak Çimento6,65-0,60-24,26
Oyak Yat. Ort.7,25-1,095,04
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,640,24

Oylum Sınai Yatırımlar4,050,25-14,01
Özak GMYO4,062,78-20,39
Özbal Çelik Boru13,452,91105,34
Özderici GMYO1,45-2,03-34,68
Özerden Plastik9,403,304,44
Pamukova Elektrik36,381,1770,64
Panora GMYO6,402,566,34
Papilon Savunma14,52-0,41-36,20
Park Elek.Madencilik4,88-1,21-9,12
Parsan28,14-1,2615,80
Pegasus73,350,00-1,68
Peker GMYO1,10-9,84-51,37
Penguen Gıda3,070,00-39,21
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,300,12

Pera GMYO1,280,79-26,93
Pergamon Dış Ticaret24,401,7533,12
Petkim5,441,879,24
Petrokent Turizm2.302,30-1,96154,00
Pınar Et ve Un17,170,00-21,54
Pınar Su7,28-2,80-2,02
Pınar Süt17,30-2,20-23,28
Plastikkart15,170,664,98
Polisan Holding2,73-0,36-28,99
Politeknik Metal361,50-0,17-10,90
Prizma Press Matbaacılık4,25-0,23-22,45
QNB Finans Fin. Kir.86,00-1,09-31,36
QNB Finansbank41,50-1,52-41,01
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,20-1,13

Ral Yatırım Holding3,950,25-11,04
Ray Sigorta10,302,28-33,33
Reysaş GMYO4,553,41-16,51
Reysaş Lojistik4,060,00-21,53
Rhea Girişim1,92-0,52-48,39
Rodrigo Tekstil16,47-1,7320,13
Royal Halı3,270,62-4,94
RTA Laboratuvarları19,89-0,75-34,31
Sabancı Holding9,09-0,66-17,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,30-0,95-32,90
Sanel Mühendislik4,721,0738,01
Sanifoam Sünger20,685,7352,06
Sanko Pazarlama9,750,315,20
Saray Matbaacılık4,15-6,32-52,68
Sarkuysan12,16-0,0839,81
Sasa Polyester27,68-1,7784,72
Say Yenilenebilir Enerji24,30-3,26185,55
Sekuro Plastik21,40-1,2053,30
Selçuk Ecza Deposu8,24-1,67-38,65
Selçuk Gıda4,69-0,21-5,82
Selva Gıda Sanayi6,641,37

Senkron Güvenlik28,500,008,53
Serve Film Prodüksiyon17,00-3,956,25
Servet GMYO77,00-6,50-1,79
Seyitler Kimya16,102,5519,58
Silverline Endüstri5,914,79-31,28
Sinpaş GMYO3,81-9,93-8,85
Smartiks Yazılım5,88-0,68-33,63
Sodaş Sodyum Sanayii21,20-0,19-19,50
Söktaş4,190,48-17,68
Sönmez Filament39,68-1,29-43,48
Sönmez Pamuklu13,49-1,53-43,79
Sumaş Suni Tahta60,601,0018,24
Şeker Fin. Kir.5,821,75-9,06
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam7,720,527,83
Şok Marketler Ticaret11,38-0,26-8,82
T. Halk Bankası4,940,61-11,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,99-0,05-35,64
T.S.K.B.1,270,00-27,28
T.Tuborg16,900,30-6,47
Taç Tarım Ürünleri30,20-0,98186,80
Tat Gıda8,301,34-28,21
TAV Havalimanları25,18-0,5518,22
Taze Kuru Gıda217,90-6,880,74
Tek-Art Turizm1,48-1,99-26,73
Tekfen Holding14,980,60-8,66
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,760,30-21,94
Temapol Polimer Plastik14,34-1,8524,70
TGS Dış Ticaret12,10-1,22-4,80
Tofaş Oto. Fab.30,80-0,26-0,36
Torunlar GMYO3,24-4,42-16,92
Trabzon Liman30,50-0,65-5,04
Trabzonspor Sportif2,81-1,4015,16
Trend GMYO7,070,14-43,75
TSKB GMYO2,46-7,87-57,22
Tuğçelik12,35-3,4452,85
Tukaş6,890,44-28,90
Turcas Petrol3,50-0,28-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,60-8,38

Turkcell16,020,562,08
Tümosan Motor ve Traktör17,05-0,8721,18
Tüpraş96,601,42-10,56
Türk Hava Yolları13,57-0,665,11
Türk İlaç Serum29,74-0,80

Türk Prysmian Kablo12,520,403,79
Türk Telekom6,590,15-18,56
Türk Traktör170,500,950,08
Türker Proje Gayrimenkul125,80-1,3311,43
Türkiye Sigorta4,791,05-22,47
Ufuk Yatırım13,80-2,132,99
Ulaşlar Turizm Yat.4,051,25-4,48
Ulusoy Elektrik56,20-1,239,44
Ulusoy Un Sanayi4,84-0,62-4,88
Umpaş Holding1,30-0,76-50,19
Uşak Seramik1,86-2,11-20,51
Utopya Turizm20,00-5,21-48,45
Uzertaş Boya37,500,00-33,75
Ülker Bisküvi20,220,00-9,40
Ünlü Yatırım Holding4,81-0,82

Vakıf Fin. Kir.9,10-4,21167,02
Vakıf GMYO1,47-0,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.7,07-4,33-3,94
Vakıflar Bankası3,520,28-25,27
Vakko Tekstil11,15-1,3377,93
Vanet Gıda5,18-1,33-32,99
Verusa Holding46,040,312,08
Verusaturk Girisim22,100,7368,96
Vestel31,34-0,5148,81
Vestel Beyaz Eşya45,78-0,8718,77
Viking Kağıt5,130,00-43,00
Yapı ve Kredi Bank.2,281,33-23,93
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,44-3,30-7,60
Yataş12,82-2,36-11,28
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,960,00-10,00
Yeni Gimat GMYO13,860,5819,56
Yeşil GMYO1,03-1,90-25,36
Yeşil Yapı1,16-0,85-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,271,79-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme11.895,30-0,87-23,75
Yonga Mobilya22,000,46-26,15
Yükselen Çelik5,01-0,40-4,24
Yünsa11,13-0,36-19,88
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,87-2,09-32,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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