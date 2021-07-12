Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.600,10
|0,00
|-17,04
|İş Bankası (C)
|5,27
|0,00
|-22,42
|İş Bankası (Kur.)
|420.000,00
|-8,70
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,87
|-1,71
|-25,65
|İş Girişim
|9,08
|-1,30
|-52,08
|İş GMYO
|1,85
|-1,60
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,24
|-3,36
|-20,23
|İş Yat. Ort.
|2,78
|-1,42
|-17,34
|İşbir Holding
|5.300,00
|-3,64
|93,60
|Işık Plastik
|32,70
|-5,27
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|-3,33
|-23,68
|İttifak Holding
|1,39
|-4,79
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|17,88
|-4,79
|-0,67
|İzmir Demir Çelik
|2,34
|-3,31
|-29,30
|İzmir Fırça
|5,05
|-4,54
|-9,17
|Jantsa Jant Sanayi
|71,70
|-4,53
|72,99
|Kafein Yazılım
|25,06
|-5,08
|17,43
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,96
|-3,39
|Kaplamin
|19,80
|-1,79
|-41,42
|Kardemir (A)
|6,37
|-1,70
|7,06
|Kardemir (B)
|6,38
|-1,09
|21,06
|Kardemir (D)
|7,18
|-0,55
|24,22
|Karel Elektronik
|34,16
|-3,50
|48,14
|Karsan Otomotiv
|3,65
|-4,95
|12,31
|Karsu Tekstil
|7,67
|-2,04
|-10,29
|Kartonsan
|49,72
|-2,80
|-47,48
|Katmerciler Ekipman
|2,78
|-4,14
|-9,74
|Kent Gıda
|226,50
|-3,86
|-36,30
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|-4,06
|-35,41
|Kervan Gıda
|16,81
|4,28
|28,31
|Kervansaray Yat. Holding
|0,62
|-3,13
|-50,79
|Kiler GMYO
|1,65
|-2,94
|-34,26
|Klimasan Klima
|19,90
|-2,45
|17,27
|Koç Holding
|19,51
|-1,96
|-4,61
|Konfrut Gıda
|16,29
|-4,96
|-3,61
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|65,35
|-4,18
|175,97
|Konya Çimento
|998,60
|3,16
|-11,63
|Koray GMYO
|5,52
|-7,23
|24,04
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,81
|-2,32
|27,40
|Koza Altın
|104,80
|-3,32
|8,38
|Koza Madencilik
|13,36
|-2,12
|-13,75
|Körfez GMYO
|4,96
|-2,75
|-14,48
|Kristal Kola
|1,84
|-3,16
|-53,06
|Kron Telekomünikasyon
|52,95
|-3,99
|43,73
|Kuştur Kuşadası Turizm
|257,80
|-0,85
|63,89
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,11
|-3,21
|-8,26
|Kütahya Porselen
|52,60
|1,25
|4,26
|Kütahya Şeker
|16,24
|-5,80
|Lider Faktoring
|2,94
|-0,34
|-13,78
|Link Bilgisayar
|30,18
|-3,02
|-4,48
|Logo Yazılım
|36,52
|-3,13
|17,28
|Lokman Hekim Sağlık
|9,38
|1,41
|30,86
|Lüks Kadife
|46,08
|-3,36
|59,93
|Makina Takım
|2,77
|-4,81
|-18,77
|Marka Yatırım Holding
|4,36
|-6,84
|-32,19
|Marmaris Altınyunus
|186,90
|0,75
|68,23
|Marshall
|240,00
|-1,96
|-21,75
|Martı GMYO
|1,05
|-0,94
|-58,88
|Martı Otel
|2,03
|9,73
|-4,69
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,94
|-0,32
|Mavi Giyim
|55,50
|-1,77
|6,32
|Mazhar Zorlu Holding
|34,42
|-4,55
|9,34
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,72
|-3,59
|Mega Polietilen
|8,31
|-0,60
|8,49
|Menderes Tekstil
|2,02
|-3,81
|-34,63
|Mercan Kimya
|10,01
|-1,67
|Merit Turizm
|14,59
|-6,53
|40,84
|Merko Gıda
|4,91
|-0,81
|-43,17
|Metemtur Yatırım
|5,14
|-0,39
|-36,43
|Metro Holding
|1,61
|-1,23
|-22,60
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|1,69
|-16,96
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,80
|-1,10
|-22,75
|Migros Ticaret
|32,84
|-2,90
|-23,27
|Milpa
|3,83
|-3,53
|-16,74
|Mistral GMYO
|4,29
|-0,23
|-8,92
|MLP Sağlık
|22,86
|0,00
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,50
|0,93
|41,30
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,47
|-1,19
|-36,96
|Mondi Tire Kutsan
|7,45
|-4,12
|-1,97
|Naturel Enerji
|36,12
|-2,38
|1,72
|Naturelgaz
|7,78
|-7,71
|Net Holding
|3,92
|-0,51
|14,29
|Netaş Telekom.
|19,19
|-3,23
|-31,66
|Niğbaş Niğde Beton
|11,56
|-3,26
|-77,77
|Nuh Çimento
|37,96
|-4,09
|-20,96
|Nurol GMYO
|12,06
|-0,17
|65,43
|Odaş Elektrik
|1,87
|-0,53
|-52,05
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|-2,75
|22,71
|Orma Orman Mahsulleri
|29,70
|2,41
|101,77
|Osmanlı Menkul
|23,12
|-0,52
|-25,28
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,21
|-1,78
|-19,75
|Otokar
|267,90
|-3,32
|-11,96
|Oyak Çimento
|6,48
|-2,56
|-26,20
|Oyak Yat. Ort.
|7,10
|-2,07
|2,87
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,56
|-0,32
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,01
|-0,99
|-14,86
|Özak GMYO
|3,99
|-1,72
|-21,76
|Özbal Çelik Boru
|13,10
|-2,60
|100,00
|Özderici GMYO
|1,42
|-2,07
|-36,04
|Özerden Plastik
|8,86
|-5,74
|-1,56
|Pamukova Elektrik
|35,86
|-1,43
|68,20
|Panora GMYO
|6,32
|-1,25
|5,01
|Papilon Savunma
|13,95
|-3,93
|-38,71
|Park Elek.Madencilik
|4,73
|-3,07
|-11,92
|Parsan
|26,74
|-4,98
|10,04
|Pegasus
|71,65
|-2,32
|-3,95
|Peker GMYO
|1,13
|2,73
|-50,04
|Penguen Gıda
|2,93
|-4,56
|-41,98
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,62
|-1,98
|Pera GMYO
|1,24
|-3,13
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|22,90
|-6,15
|24,94
|Petkim
|5,29
|-2,76
|6,22
|Petrokent Turizm
|2.350,00
|2,07
|159,27
|Pınar Et ve Un
|16,99
|-1,05
|-22,36
|Pınar Su
|6,98
|-4,12
|-6,06
|Pınar Süt
|16,97
|-1,91
|-24,74
|Plastikkart
|16,35
|7,78
|13,15
|Polisan Holding
|2,63
|-3,66
|-31,59
|Politeknik Metal
|355,00
|-1,80
|-12,50
|Prizma Press Matbaacılık
|4,15
|-2,35
|-24,27
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,15
|-3,31
|-33,64
|QNB Finansbank
|40,80
|-1,69
|-42,00
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|25,40
|-3,05
|Ral Yatırım Holding
|3,79
|-4,05
|-14,64
|Ray Sigorta
|10,10
|-1,94
|-34,63
|Reysaş GMYO
|4,58
|0,66
|-15,96
|Reysaş Lojistik
|4,03
|-0,74
|-22,11
|Rhea Girişim
|1,85
|-3,65
|-50,27
|Rodrigo Tekstil
|15,89
|-3,52
|15,90
|Royal Halı
|3,20
|-2,14
|-6,98
|RTA Laboratuvarları
|21,20
|6,59
|-29,99
|Sabancı Holding
|8,94
|-1,65
|-18,92
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,20
|-1,37
|-33,82
|Sanel Mühendislik
|4,73
|0,21
|38,30
|Sanifoam Sünger
|20,50
|-0,87
|50,74
|Sanko Pazarlama
|9,35
|-4,10
|0,89
|Saray Matbaacılık
|3,93
|-5,30
|-55,19
|Sarkuysan
|11,62
|-4,44
|33,60
|Sasa Polyester
|26,46
|-4,41
|76,58
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,44
|-3,54
|175,44
|Sekuro Plastik
|20,52
|-4,11
|46,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,00
|-2,91
|-40,44
|Selçuk Gıda
|4,50
|-4,05
|-9,64
|Selva Gıda Sanayi
|6,45
|-2,86
|Senkron Güvenlik
|26,50
|-7,02
|0,91
|Serve Film Prodüksiyon
|16,61
|-2,29
|3,81
|Servet GMYO
|78,00
|1,30
|-0,51
|Seyitler Kimya
|16,13
|0,19
|19,81
|Silverline Endüstri
|6,49
|9,81
|-24,53
|Sinpaş GMYO
|3,92
|2,89
|-6,22
|Smartiks Yazılım
|5,58
|-5,10
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,04
|-0,75
|-20,11
|Söktaş
|4,05
|-3,34
|-20,43
|Sönmez Filament
|38,94
|-1,86
|-44,53
|Sönmez Pamuklu
|13,60
|0,82
|-43,33
|Sumaş Suni Tahta
|59,85
|-1,24
|16,78
|Şeker Fin. Kir.
|5,51
|-5,33
|-13,91
|Şekerbank
|1,03
|-1,90
|-31,79
|Şişe Cam
|7,60
|-1,55
|6,15
|Şok Marketler Ticaret
|11,16
|-1,93
|-10,58
|T. Halk Bankası
|4,84
|-2,02
|-12,95
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,90
|-0,45
|-35,93
|T.S.K.B.
|1,23
|-3,15
|-29,57
|T.Tuborg
|16,70
|-1,18
|-7,58
|Taç Tarım Ürünleri
|28,30
|-6,29
|168,76
|Tat Gıda
|8,50
|2,41
|-26,48
|TAV Havalimanları
|24,86
|-1,27
|16,71
|Taze Kuru Gıda
|197,50
|-9,36
|-8,69
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,00
|-26,73
|Tekfen Holding
|14,49
|-3,27
|-11,64
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,76
|0,00
|-21,94
|Temapol Polimer Plastik
|13,86
|-3,35
|20,52
|TGS Dış Ticaret
|11,80
|-2,48
|-7,16
|Tofaş Oto. Fab.
|30,32
|-1,56
|-1,91
|Torunlar GMYO
|3,17
|-2,16
|-18,72
|Trabzon Liman
|29,36
|-3,74
|-8,59
|Trabzonspor Sportif
|2,73
|-2,85
|11,89
|Trend GMYO
|6,99
|-1,13
|-44,39
|TSKB GMYO
|2,52
|2,44
|-56,17
|Tuğçelik
|12,17
|-1,46
|50,62
|Tukaş
|6,70
|-2,76
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,42
|-2,29
|-29,48
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,06
|-5,09
|Turkcell
|15,67
|-2,18
|-0,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,72
|-1,94
|18,83
|Tüpraş
|94,50
|-2,17
|-12,50
|Türk Hava Yolları
|13,24
|-2,43
|2,56
|Türk İlaç Serum
|29,40
|-1,14
|Türk Prysmian Kablo
|12,53
|0,08
|3,88
|Türk Telekom
|6,41
|-2,73
|-20,79
|Türk Traktör
|166,30
|-2,46
|-2,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,40
|-4,29
|6,64
|Türkiye Sigorta
|4,67
|-2,51
|-24,41
|Ufuk Yatırım
|13,09
|-5,14
|-2,31
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-0,99
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|55,40
|-1,42
|7,89
|Ulusoy Un Sanayi
|4,77
|-1,45
|-6,26
|Umpaş Holding
|1,22
|-6,15
|-53,26
|Uşak Seramik
|1,79
|-3,76
|-23,50
|Utopya Turizm
|19,60
|-2,00
|-49,48
|Uzertaş Boya
|36,00
|-4,00
|-36,40
|Ülker Bisküvi
|19,91
|-1,53
|-10,79
|Ünlü Yatırım Holding
|4,64
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|8,67
|-4,73
|154,40
|Vakıf GMYO
|1,46
|-0,68
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,81
|-3,68
|-7,47
|Vakıflar Bankası
|3,48
|-1,14
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,66
|-4,39
|70,11
|Vanet Gıda
|5,00
|-3,47
|-35,32
|VBT Yazılım
|13,72
|Verusa Holding
|45,24
|-1,74
|0,31
|Verusaturk Girisim
|21,20
|-4,07
|62,08
|Vestel
|30,32
|-3,25
|43,97
|Vestel Beyaz Eşya
|45,72
|-0,13
|18,62
|Viking Kağıt
|4,99
|-2,73
|-44,56
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|-0,44
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,84
|-7,78
|-14,79
|Yataş
|12,67
|-1,17
|-12,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,87
|-2,27
|-12,05
|Yeni Gimat GMYO
|13,83
|-0,22
|19,31
|Yeşil GMYO
|0,99
|-3,88
|-28,26
|Yeşil Yapı
|1,11
|-4,31
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|-6,17
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.805,70
|-0,75
|-24,32
|Yonga Mobilya
|21,32
|-3,09
|-28,43
|Yükselen Çelik
|4,98
|-0,60
|-4,81
|Yünsa
|10,95
|-1,62
|-21,17
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,80
|-3,74
|-35,02
(Son)
Kaynak: AA
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