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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

12.07.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.600,100,00-17,04
İş Bankası (C)5,270,00-22,42
İş Bankası (Kur.)420.000,00-8,7010,53
İş Fin.Kir.2,87-1,71-25,65
İş Girişim9,08-1,30-52,08
İş GMYO1,85-1,60-27,17
İş Y. Men. Değ.13,24-3,36-20,23
İş Yat. Ort.2,78-1,42-17,34
İşbir Holding5.300,00-3,6493,60
Işık Plastik32,70-5,27

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,87-3,33-23,68
İttifak Holding1,39-4,79-37,67
İz Hayvancılık Tarım17,88-4,79-0,67
İzmir Demir Çelik2,34-3,31-29,30
İzmir Fırça5,05-4,54-9,17
Jantsa Jant Sanayi71,70-4,5372,99
Kafein Yazılım25,06-5,0817,43
Kalekim Kimyevi Maddeler11,96-3,39

Kaplamin19,80-1,79-41,42
Kardemir (A)6,37-1,707,06
Kardemir (B)6,38-1,0921,06
Kardemir (D)7,18-0,5524,22
Karel Elektronik34,16-3,5048,14
Karsan Otomotiv3,65-4,9512,31
Karsu Tekstil7,67-2,04-10,29
Kartonsan49,72-2,80-47,48
Katmerciler Ekipman2,78-4,14-9,74
Kent Gıda226,50-3,86-36,30
Kerevitaş Gıda4,25-4,06-35,41
Kervan Gıda16,814,2828,31
Kervansaray Yat. Holding0,62-3,13-50,79
Kiler GMYO1,65-2,94-34,26
Klimasan Klima19,90-2,4517,27
Koç Holding19,51-1,96-4,61
Konfrut Gıda16,29-4,96-3,61
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,35-4,18175,97
Konya Çimento998,603,16-11,63
Koray GMYO5,52-7,2324,04
Kordsa Teknik Tekstil19,81-2,3227,40
Koza Altın104,80-3,328,38
Koza Madencilik13,36-2,12-13,75
Körfez GMYO4,96-2,75-14,48
Kristal Kola1,84-3,16-53,06
Kron Telekomünikasyon52,95-3,9943,73
Kuştur Kuşadası Turizm257,80-0,8563,89
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-3,21-8,26
Kütahya Porselen52,601,254,26
Kütahya Şeker16,24-5,80

Lider Faktoring2,94-0,34-13,78
Link Bilgisayar30,18-3,02-4,48
Logo Yazılım36,52-3,1317,28
Lokman Hekim Sağlık9,381,4130,86
Lüks Kadife46,08-3,3659,93
Makina Takım2,77-4,81-18,77
Marka Yatırım Holding4,36-6,84-32,19
Marmaris Altınyunus186,900,7568,23
Marshall240,00-1,96-21,75
Martı GMYO1,05-0,94-58,88
Martı Otel2,039,73-4,69
Matriks Bilgi Dağıtım30,94-0,32

Mavi Giyim55,50-1,776,32
Mazhar Zorlu Holding34,42-4,559,34
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,72-3,59

Mega Polietilen8,31-0,608,49
Menderes Tekstil2,02-3,81-34,63
Mercan Kimya10,01-1,67

Merit Turizm14,59-6,5340,84
Merko Gıda4,91-0,81-43,17
Metemtur Yatırım5,14-0,39-36,43
Metro Holding1,61-1,23-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,401,69-16,96
Metro Yatırım Ortaklığı1,80-1,10-22,75
Migros Ticaret32,84-2,90-23,27
Milpa3,83-3,53-16,74
Mistral GMYO4,29-0,23-8,92
MLP Sağlık22,860,0015,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,500,9341,30
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,47-1,19-36,96
Mondi Tire Kutsan7,45-4,12-1,97
Naturel Enerji36,12-2,381,72
Naturelgaz7,78-7,71

Net Holding3,92-0,5114,29
Netaş Telekom.19,19-3,23-31,66
Niğbaş Niğde Beton11,56-3,26-77,77
Nuh Çimento37,96-4,09-20,96
Nurol GMYO12,06-0,1765,43
Odaş Elektrik1,87-0,53-52,05
Orge Enerji Elektrik5,66-2,7522,71
Orma Orman Mahsulleri29,702,41101,77
Osmanlı Menkul23,12-0,52-25,28
Ostim Endüstriyel Yat2,21-1,78-19,75
Otokar267,90-3,32-11,96
Oyak Çimento6,48-2,56-26,20
Oyak Yat. Ort.7,10-2,072,87
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,56-0,32

Oylum Sınai Yatırımlar4,01-0,99-14,86
Özak GMYO3,99-1,72-21,76
Özbal Çelik Boru13,10-2,60100,00
Özderici GMYO1,42-2,07-36,04
Özerden Plastik8,86-5,74-1,56
Pamukova Elektrik35,86-1,4368,20
Panora GMYO6,32-1,255,01
Papilon Savunma13,95-3,93-38,71
Park Elek.Madencilik4,73-3,07-11,92
Parsan26,74-4,9810,04
Pegasus71,65-2,32-3,95
Peker GMYO1,132,73-50,04
Penguen Gıda2,93-4,56-41,98
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,62-1,98

Pera GMYO1,24-3,13-29,21
Pergamon Dış Ticaret22,90-6,1524,94
Petkim5,29-2,766,22
Petrokent Turizm2.350,002,07159,27
Pınar Et ve Un16,99-1,05-22,36
Pınar Su6,98-4,12-6,06
Pınar Süt16,97-1,91-24,74
Plastikkart16,357,7813,15
Polisan Holding2,63-3,66-31,59
Politeknik Metal355,00-1,80-12,50
Prizma Press Matbaacılık4,15-2,35-24,27
QNB Finans Fin. Kir.83,15-3,31-33,64
QNB Finansbank40,80-1,69-42,00
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,40-3,05

Ral Yatırım Holding3,79-4,05-14,64
Ray Sigorta10,10-1,94-34,63
Reysaş GMYO4,580,66-15,96
Reysaş Lojistik4,03-0,74-22,11
Rhea Girişim1,85-3,65-50,27
Rodrigo Tekstil15,89-3,5215,90
Royal Halı3,20-2,14-6,98
RTA Laboratuvarları21,206,59-29,99
Sabancı Holding8,94-1,65-18,92
Safkar Ege Soğutmacılık7,20-1,37-33,82
Sanel Mühendislik4,730,2138,30
Sanifoam Sünger20,50-0,8750,74
Sanko Pazarlama9,35-4,100,89
Saray Matbaacılık3,93-5,30-55,19
Sarkuysan11,62-4,4433,60
Sasa Polyester26,46-4,4176,58
Say Yenilenebilir Enerji23,44-3,54175,44
Sekuro Plastik20,52-4,1146,99
Selçuk Ecza Deposu8,00-2,91-40,44
Selçuk Gıda4,50-4,05-9,64
Selva Gıda Sanayi6,45-2,86

Senkron Güvenlik26,50-7,020,91
Serve Film Prodüksiyon16,61-2,293,81
Servet GMYO78,001,30-0,51
Seyitler Kimya16,130,1919,81
Silverline Endüstri6,499,81-24,53
Sinpaş GMYO3,922,89-6,22
Smartiks Yazılım5,58-5,10-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii21,04-0,75-20,11
Söktaş4,05-3,34-20,43
Sönmez Filament38,94-1,86-44,53
Sönmez Pamuklu13,600,82-43,33
Sumaş Suni Tahta59,85-1,2416,78
Şeker Fin. Kir.5,51-5,33-13,91
Şekerbank1,03-1,90-31,79
Şişe Cam7,60-1,556,15
Şok Marketler Ticaret11,16-1,93-10,58
T. Halk Bankası4,84-2,02-12,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,90-0,45-35,93
T.S.K.B.1,23-3,15-29,57
T.Tuborg16,70-1,18-7,58
Taç Tarım Ürünleri28,30-6,29168,76
Tat Gıda8,502,41-26,48
TAV Havalimanları24,86-1,2716,71
Taze Kuru Gıda197,50-9,36-8,69
Tek-Art Turizm1,480,00-26,73
Tekfen Holding14,49-3,27-11,64
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,760,00-21,94
Temapol Polimer Plastik13,86-3,3520,52
TGS Dış Ticaret11,80-2,48-7,16
Tofaş Oto. Fab.30,32-1,56-1,91
Torunlar GMYO3,17-2,16-18,72
Trabzon Liman29,36-3,74-8,59
Trabzonspor Sportif2,73-2,8511,89
Trend GMYO6,99-1,13-44,39
TSKB GMYO2,522,44-56,17
Tuğçelik12,17-1,4650,62
Tukaş6,70-2,76-30,86
Turcas Petrol3,42-2,29-29,48
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,06-5,09

Turkcell15,67-2,18-0,15
Tümosan Motor ve Traktör16,72-1,9418,83
Tüpraş94,50-2,17-12,50
Türk Hava Yolları13,24-2,432,56
Türk İlaç Serum29,40-1,14

Türk Prysmian Kablo12,530,083,88
Türk Telekom6,41-2,73-20,79
Türk Traktör166,30-2,46-2,39
Türker Proje Gayrimenkul120,40-4,296,64
Türkiye Sigorta4,67-2,51-24,41
Ufuk Yatırım13,09-5,14-2,31
Ulaşlar Turizm Yat.4,01-0,99-5,42
Ulusoy Elektrik55,40-1,427,89
Ulusoy Un Sanayi4,77-1,45-6,26
Umpaş Holding1,22-6,15-53,26
Uşak Seramik1,79-3,76-23,50
Utopya Turizm19,60-2,00-49,48
Uzertaş Boya36,00-4,00-36,40
Ülker Bisküvi19,91-1,53-10,79
Ünlü Yatırım Holding4,64-3,53

Vakıf Fin. Kir.8,67-4,73154,40
Vakıf GMYO1,46-0,68-39,14
Vakıf Yat. Ort.6,81-3,68-7,47
Vakıflar Bankası3,48-1,14-26,11
Vakko Tekstil10,66-4,3970,11
Vanet Gıda5,00-3,47-35,32
VBT Yazılım13,72

Verusa Holding45,24-1,740,31
Verusaturk Girisim21,20-4,0762,08
Vestel30,32-3,2543,97
Vestel Beyaz Eşya45,72-0,1318,62
Viking Kağıt4,99-2,73-44,56
Yapı ve Kredi Bank.2,27-0,44-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,84-7,78-14,79
Yataş12,67-1,17-12,32
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,87-2,27-12,05
Yeni Gimat GMYO13,83-0,2219,31
Yeşil GMYO0,99-3,88-28,26
Yeşil Yapı1,11-4,31-39,67
Yeşil Yatırım Holding2,13-6,17-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.805,70-0,75-24,32
Yonga Mobilya21,32-3,09-28,43
Yükselen Çelik4,98-0,60-4,81
Yünsa10,95-1,62-21,17
Ziraat Gayrimenkul1,600,00

Zorlu Enerji1,80-3,74-35,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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