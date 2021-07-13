Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.999,90 -4,76 -20,99 İş Bankası (C) 5,20 -1,33 -23,45 İş Bankası (Kur.) 419.999,60 0,00 10,53 İş Fin.Kir. 2,82 -1,74 -26,94 İş Girişim 9,01 -0,77 -52,45 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 12,90 -2,57 -22,28 İş Yat. Ort. 2,72 -2,16 -19,12 İşbir Holding 4.975,00 -6,13 81,73 Işık Plastik 32,64 -0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,85 -2,30 -25,44 İttifak Holding 1,38 -0,72 -38,12 İz Hayvancılık Tarım 18,27 2,18 1,50 İzmir Demir Çelik 2,29 -2,14 -30,81 İzmir Fırça 4,80 -4,95 -13,67 Jantsa Jant Sanayi 70,70 -1,39 70,57 Kafein Yazılım 24,48 -2,31 14,72 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,67 -2,42 Kaplamin 19,09 -3,59 -43,52 Kardemir (A) 6,40 0,47 7,56 Kardemir (B) 6,38 0,00 21,06 Kardemir (D) 7,09 -1,25 22,66 Karel Elektronik 32,92 -3,63 42,76 Karsan Otomotiv 3,61 -1,10 11,08 Karsu Tekstil 7,61 -0,78 -10,99 Kartonsan 48,86 -1,73 -48,39 Katmerciler Ekipman 2,68 -3,60 -12,99 Kent Gıda 220,00 -2,87 -38,13 Kerevitaş Gıda 4,25 0,00 -35,41 Kervan Gıda 16,58 -1,37 26,55 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -1,61 -51,59 Kiler GMYO 1,63 -1,21 -35,06 Klimasan Klima 19,50 -2,01 14,91 Koç Holding 19,69 0,92 -3,73 Konfrut Gıda 16,04 -1,53 -5,09 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,25 -3,21 167,10 Konya Çimento 1.011,00 1,24 -10,53 Koray GMYO 6,07 9,96 36,40 Kordsa Teknik Tekstil 19,31 -2,52 24,18 Koza Altın 106,00 1,15 9,62 Koza Madencilik 13,30 -0,45 -14,14 Körfez GMYO 4,89 -1,41 -15,69 Kristal Kola 1,79 -2,72 -54,34 Kron Telekomünikasyon 52,50 -0,85 42,51 Kuştur Kuşadası Turizm 250,00 -3,03 58,93 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,12 0,47 -7,83 Kütahya Porselen 53,95 2,57 6,94 Kütahya Şeker 15,65 -3,63 Lider Faktoring 2,78 -5,44 -18,48 Link Bilgisayar 30,06 -0,40 -4,86 Logo Yazılım 35,96 -1,53 15,48 Lokman Hekim Sağlık 9,27 -1,17 29,32 Lüks Kadife 45,66 -0,91 58,47 Makina Takım 2,69 -2,89 -21,11 Marka Yatırım Holding 4,37 0,23 -32,04 Marmaris Altınyunus 179,00 -4,23 61,12 Marshall 240,00 0,00 -21,75 Martı GMYO 1,10 4,76 -56,92 Martı Otel 1,87 -7,88 -12,21 Matriks Bilgi Dağıtım 30,08 -2,78 Mavi Giyim 54,75 -1,35 4,89 Mazhar Zorlu Holding 33,64 -2,27 6,86 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 30,70 -3,22 Mega Polietilen 8,20 -1,32 7,05 Menderes Tekstil 2,02 0,00 -34,63 Mercan Kimya 9,70 -3,10 Merit Turizm 16,04 9,94 54,84 Merko Gıda 4,76 -3,05 -44,91 Metemtur Yatırım 5,20 1,17 -35,69 Metro Holding 1,57 -2,48 -24,52 Metro Petrol ve Tesisleri 2,29 -4,58 -20,76 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -1,67 -24,03 Migros Ticaret 33,26 1,28 -22,29 Milpa 3,78 -1,31 -17,83 Mistral GMYO 4,07 -5,13 -13,59 MLP Sağlık 22,86 0,00 15,05 MMC San. ve Tic. Yat. 6,38 -1,85 38,70 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,45 -0,27 -37,13 Mondi Tire Kutsan 7,83 5,10 3,03 Naturel Enerji 35,42 -1,94 -0,25 Naturelgaz 7,65 -1,67 Net Holding 3,76 -4,08 9,62 Netaş Telekom. 18,76 -2,24 -33,19 Niğbaş Niğde Beton 11,18 -3,29 -78,50 Nuh Çimento 36,66 -3,42 -23,67 Nurol GMYO 12,03 -0,25 65,02 Odaş Elektrik 1,82 -2,67 -53,33 Orge Enerji Elektrik 5,71 0,88 23,79 Orma Orman Mahsulleri 28,02 -5,66 90,35 Osmanlı Menkul 22,36 -3,29 -27,73 Ostim Endüstriyel Yat 2,15 -2,71 -21,93 Otokar 263,50 -1,64 -13,40 Oyak Çimento 6,43 -0,77 -26,77 Oyak Yat. Ort. 6,94 -2,25 0,55 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,50 -0,24 Oylum Sınai Yatırımlar 3,87 -3,49 -17,83 Özak GMYO 4,01 0,50 -21,37 Özbal Çelik Boru 12,56 -4,12 91,76 Özderici GMYO 1,36 -4,23 -38,74 Özerden Plastik 8,70 -1,81 -3,33 Pamukova Elektrik 34,46 -3,90 61,63 Panora GMYO 6,35 0,47 5,51 Papilon Savunma 14,15 1,43 -37,83 Park Elek.Madencilik 4,61 -2,54 -14,15 Parsan 27,02 1,05 11,19 Pegasus 71,85 0,28 -3,69 Peker GMYO 1,02 -9,73 -54,91 Penguen Gıda 2,89 -1,37 -42,77 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 33,74 0,36 Pera GMYO 1,23 -0,81 -29,78 Pergamon Dış Ticaret 23,34 1,92 27,34 Petkim 5,24 -0,95 5,22 Petrokent Turizm 2.319,00 -1,32 155,85 Pınar Et ve Un 16,50 -2,88 -24,60 Pınar Su 6,96 -0,29 -6,33 Pınar Süt 16,67 -1,77 -26,07 Plastikkart 16,10 -1,53 11,42 Polisan Holding 2,62 -0,38 -31,85 Politeknik Metal 356,90 0,54 -12,03 Prizma Press Matbaacılık 4,04 -2,65 -26,28 QNB Finans Fin. Kir. 83,15 0,00 -33,64 QNB Finansbank 40,40 -0,98 -42,57 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 24,04 -5,35 Ral Yatırım Holding 3,75 -1,06 -15,54 Ray Sigorta 9,93 -1,68 -35,73 Reysaş GMYO 4,43 -3,28 -18,72 Reysaş Lojistik 3,92 -2,73 -24,24 Rhea Girişim 1,90 2,70 -48,92 Rodrigo Tekstil 16,36 2,96 19,33 Royal Halı 3,12 -2,50 -9,30 RTA Laboratuvarları 20,22 -4,62 -33,22 Sabancı Holding 8,88 -0,67 -19,46 Safkar Ege Soğutmacılık 7,08 -1,67 -34,93 Sanel Mühendislik 4,77 0,85 39,47 Sanifoam Sünger 20,32 -0,88 49,41 Sanko Pazarlama 9,27 -0,86 0,02 Saray Matbaacılık 4,13 5,09 -52,91 Sarkuysan 11,77 1,29 35,33 Sasa Polyester 28,34 7,11 89,13 Say Yenilenebilir Enerji 23,70 1,11 178,50 Sekuro Plastik 20,90 1,85 49,71 Selçuk Ecza Deposu 8,00 0,00 -40,44 Selçuk Gıda 4,37 -2,89 -12,25 Selva Gıda Sanayi 6,20 -3,88 Senkron Güvenlik 26,00 -1,89 -0,99 Serve Film Prodüksiyon 15,99 -3,73 -0,06 Servet GMYO 75,20 -3,59 -4,08 Seyitler Kimya 16,07 -0,37 19,36 Silverline Endüstri 6,59 1,54 -23,37 Sinpaş GMYO 4,14 5,61 -0,96 Smartiks Yazılım 5,49 -1,61 -38,04 Sodaş Sodyum Sanayii 21,98 4,47 -16,54 Söktaş 3,84 -5,19 -24,56 Sönmez Filament 37,70 -3,18 -46,30 Sönmez Pamuklu 13,30 -2,21 -44,58 Sumaş Suni Tahta 58,80 -1,75 14,73 Şeker Fin. Kir. 5,30 -3,81 -17,19 Şekerbank 1,02 -0,97 -32,45 Şişe Cam 7,55 -0,66 5,45 Şok Marketler Ticaret 11,15 -0,09 -10,66 T. Halk Bankası 4,77 -1,45 -14,21 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,12 -3,92 -38,44 T.S.K.B. 1,21 -1,63 -30,72 T.Tuborg 16,64 -0,36 -7,91 Taç Tarım Ürünleri 28,76 1,63 173,12 Tat Gıda 8,35 -1,76 -27,78 TAV Havalimanları 24,46 -1,61 14,84 Taze Kuru Gıda 215,00 8,86 -0,60 Tek-Art Turizm 1,44 -2,70 -28,71 Tekfen Holding 14,26 -1,59 -13,05 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,58 -2,66 -24,02 Temapol Polimer Plastik 13,67 -1,37 18,87 TGS Dış Ticaret 11,92 1,02 -6,22 Tofaş Oto. Fab. 30,10 -0,73 -2,62 Torunlar GMYO 3,15 -0,63 -19,23 Trabzon Liman 29,14 -0,75 -9,28 Trabzonspor Sportif 2,82 3,30 15,57 Trend GMYO 6,88 -1,57 -45,27 TSKB GMYO 2,42 -3,97 -57,91 Tuğçelik 11,94 -1,89 47,77 Tukaş 6,67 -0,45 -31,17 Turcas Petrol 3,37 -1,46 -30,52 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,93 -1,29 Turkcell 15,71 0,26 0,10 Tümosan Motor ve Traktör 16,19 -3,17 15,07 Tüpraş 94,00 -0,53 -12,96 Türk Hava Yolları 13,10 -1,06 1,47 Türk İlaç Serum 28,84 -1,90 Türk Prysmian Kablo 12,22 -2,47 1,31 Türk Telekom 6,39 -0,31 -21,03 Türk Traktör 162,20 -2,47 -4,80 Türker Proje Gayrimenkul 117,90 -2,08 4,43 Türkiye Sigorta 4,59 -1,71 -25,71 Ufuk Yatırım 13,03 -0,46 -2,76 Ulaşlar Turizm Yat. 3,85 -3,99 -9,20 Ulusoy Elektrik 55,05 -0,63 7,21 Ulusoy Un Sanayi 4,74 -0,63 -6,85 Umpaş Holding 1,24 1,64 -52,49 Uşak Seramik 1,72 -3,91 -26,50 Utopya Turizm 18,74 -4,39 -51,70 Uzertaş Boya 36,70 1,94 -35,16 Ülker Bisküvi 19,52 -1,96 -12,54 Ünlü Yatırım Holding 4,50 -3,02 Vakıf Fin. Kir. 8,75 0,92 156,75 Vakıf GMYO 1,44 -1,37 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,85 0,59 -6,93 Vakıflar Bankası 3,48 0,00 -26,11 Vakko Tekstil 10,78 1,13 72,03 Vanet Gıda 5,01 0,20 -35,19 VBT Yazılım 13,12 -4,37 Verusa Holding 44,78 -1,02 -0,71 Verusaturk Girisim 21,18 -0,09 61,93 Vestel 30,34 0,07 44,06 Vestel Beyaz Eşya 45,52 -0,44 18,10 Viking Kağıt 4,94 -1,00 -45,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 0,00 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 33,92 9,99 -6,28 Yataş 12,57 -0,79 -13,01 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,05 4,65 -7,95 Yeni Gimat GMYO 13,62 -1,52 17,49 Yeşil GMYO 0,97 -2,02 -29,71 Yeşil Yapı 1,05 -5,41 -42,93 Yeşil Yatırım Holding 2,08 -2,35 -51,36 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.750,10 -0,47 -24,68 Yonga Mobilya 20,96 -1,69 -29,64 Yükselen Çelik 4,86 -2,41 -7,11 Yünsa 11,10 1,37 -20,09 Ziraat Gayrimenkul 1,59 -0,63 Zorlu Enerji 1,78 -1,11 -35,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

Son Dakika

Son Dakika: Bakan Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı

Yürekleri ağıza getiren görüntüler! Yolda ilerleyen kamyonetin arkasındaki kundakta bebek taşındığı iddia edildi

Irak'ın güneyindeki hastane dehşeti yaşıyor! Korkunç yangında ölü sayısı 92'ye yükseldi

Şahan Gökbakar'a "iskele" şoku! İzinsiz yerleştirmişti, kaldırılmasına karar verildi

Türk Bayrağı'nı çöpe attıktan sonra "çok neşeliydim yaptım" savunmasını yapan kadın tutuklandı

Meteoroloji gün verip uyardı, sıcaklıklar 40 dereceyi görecek

Akbank müşterilerinin gönlünü yeniden kazanmak için harekete geçti, 31 Temmuz'a kadar bu işlemler ücretsiz!

Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher ekibindeki bir polis memurunun silahlı saldırısında hayatını kaybetti