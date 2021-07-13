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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

13.07.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.999,90-4,76-20,99
İş Bankası (C)5,20-1,33-23,45
İş Bankası (Kur.)419.999,600,0010,53
İş Fin.Kir.2,82-1,74-26,94
İş Girişim9,01-0,77-52,45
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.12,90-2,57-22,28
İş Yat. Ort.2,72-2,16-19,12
İşbir Holding4.975,00-6,1381,73
Işık Plastik32,64-0,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,85-2,30-25,44
İttifak Holding1,38-0,72-38,12
İz Hayvancılık Tarım18,272,181,50
İzmir Demir Çelik2,29-2,14-30,81
İzmir Fırça4,80-4,95-13,67
Jantsa Jant Sanayi70,70-1,3970,57
Kafein Yazılım24,48-2,3114,72
Kalekim Kimyevi Maddeler11,67-2,42

Kaplamin19,09-3,59-43,52
Kardemir (A)6,400,477,56
Kardemir (B)6,380,0021,06
Kardemir (D)7,09-1,2522,66
Karel Elektronik32,92-3,6342,76
Karsan Otomotiv3,61-1,1011,08
Karsu Tekstil7,61-0,78-10,99
Kartonsan48,86-1,73-48,39
Katmerciler Ekipman2,68-3,60-12,99
Kent Gıda220,00-2,87-38,13
Kerevitaş Gıda4,250,00-35,41
Kervan Gıda16,58-1,3726,55
Kervansaray Yat. Holding0,61-1,61-51,59
Kiler GMYO1,63-1,21-35,06
Klimasan Klima19,50-2,0114,91
Koç Holding19,690,92-3,73
Konfrut Gıda16,04-1,53-5,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,25-3,21167,10
Konya Çimento1.011,001,24-10,53
Koray GMYO6,079,9636,40
Kordsa Teknik Tekstil19,31-2,5224,18
Koza Altın106,001,159,62
Koza Madencilik13,30-0,45-14,14
Körfez GMYO4,89-1,41-15,69
Kristal Kola1,79-2,72-54,34
Kron Telekomünikasyon52,50-0,8542,51
Kuştur Kuşadası Turizm250,00-3,0358,93
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,47-7,83
Kütahya Porselen53,952,576,94
Kütahya Şeker15,65-3,63

Lider Faktoring2,78-5,44-18,48
Link Bilgisayar30,06-0,40-4,86
Logo Yazılım35,96-1,5315,48
Lokman Hekim Sağlık9,27-1,1729,32
Lüks Kadife45,66-0,9158,47
Makina Takım2,69-2,89-21,11
Marka Yatırım Holding4,370,23-32,04
Marmaris Altınyunus179,00-4,2361,12
Marshall240,000,00-21,75
Martı GMYO1,104,76-56,92
Martı Otel1,87-7,88-12,21
Matriks Bilgi Dağıtım30,08-2,78

Mavi Giyim54,75-1,354,89
Mazhar Zorlu Holding33,64-2,276,86
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi30,70-3,22

Mega Polietilen8,20-1,327,05
Menderes Tekstil2,020,00-34,63
Mercan Kimya9,70-3,10

Merit Turizm16,049,9454,84
Merko Gıda4,76-3,05-44,91
Metemtur Yatırım5,201,17-35,69
Metro Holding1,57-2,48-24,52
Metro Petrol ve Tesisleri2,29-4,58-20,76
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-1,67-24,03
Migros Ticaret33,261,28-22,29
Milpa3,78-1,31-17,83
Mistral GMYO4,07-5,13-13,59
MLP Sağlık22,860,0015,05
MMC San. ve Tic. Yat.6,38-1,8538,70
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,45-0,27-37,13
Mondi Tire Kutsan7,835,103,03
Naturel Enerji35,42-1,94-0,25
Naturelgaz7,65-1,67

Net Holding3,76-4,089,62
Netaş Telekom.18,76-2,24-33,19
Niğbaş Niğde Beton11,18-3,29-78,50
Nuh Çimento36,66-3,42-23,67
Nurol GMYO12,03-0,2565,02
Odaş Elektrik1,82-2,67-53,33
Orge Enerji Elektrik5,710,8823,79
Orma Orman Mahsulleri28,02-5,6690,35
Osmanlı Menkul22,36-3,29-27,73
Ostim Endüstriyel Yat2,15-2,71-21,93
Otokar263,50-1,64-13,40
Oyak Çimento6,43-0,77-26,77
Oyak Yat. Ort.6,94-2,250,55
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,50-0,24

Oylum Sınai Yatırımlar3,87-3,49-17,83
Özak GMYO4,010,50-21,37
Özbal Çelik Boru12,56-4,1291,76
Özderici GMYO1,36-4,23-38,74
Özerden Plastik8,70-1,81-3,33
Pamukova Elektrik34,46-3,9061,63
Panora GMYO6,350,475,51
Papilon Savunma14,151,43-37,83
Park Elek.Madencilik4,61-2,54-14,15
Parsan27,021,0511,19
Pegasus71,850,28-3,69
Peker GMYO1,02-9,73-54,91
Penguen Gıda2,89-1,37-42,77
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım33,740,36

Pera GMYO1,23-0,81-29,78
Pergamon Dış Ticaret23,341,9227,34
Petkim5,24-0,955,22
Petrokent Turizm2.319,00-1,32155,85
Pınar Et ve Un16,50-2,88-24,60
Pınar Su6,96-0,29-6,33
Pınar Süt16,67-1,77-26,07
Plastikkart16,10-1,5311,42
Polisan Holding2,62-0,38-31,85
Politeknik Metal356,900,54-12,03
Prizma Press Matbaacılık4,04-2,65-26,28
QNB Finans Fin. Kir.83,150,00-33,64
QNB Finansbank40,40-0,98-42,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,04-5,35

Ral Yatırım Holding3,75-1,06-15,54
Ray Sigorta9,93-1,68-35,73
Reysaş GMYO4,43-3,28-18,72
Reysaş Lojistik3,92-2,73-24,24
Rhea Girişim1,902,70-48,92
Rodrigo Tekstil16,362,9619,33
Royal Halı3,12-2,50-9,30
RTA Laboratuvarları20,22-4,62-33,22
Sabancı Holding8,88-0,67-19,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,08-1,67-34,93
Sanel Mühendislik4,770,8539,47
Sanifoam Sünger20,32-0,8849,41
Sanko Pazarlama9,27-0,860,02
Saray Matbaacılık4,135,09-52,91
Sarkuysan11,771,2935,33
Sasa Polyester28,347,1189,13
Say Yenilenebilir Enerji23,701,11178,50
Sekuro Plastik20,901,8549,71
Selçuk Ecza Deposu8,000,00-40,44
Selçuk Gıda4,37-2,89-12,25
Selva Gıda Sanayi6,20-3,88

Senkron Güvenlik26,00-1,89-0,99
Serve Film Prodüksiyon15,99-3,73-0,06
Servet GMYO75,20-3,59-4,08
Seyitler Kimya16,07-0,3719,36
Silverline Endüstri6,591,54-23,37
Sinpaş GMYO4,145,61-0,96
Smartiks Yazılım5,49-1,61-38,04
Sodaş Sodyum Sanayii21,984,47-16,54
Söktaş3,84-5,19-24,56
Sönmez Filament37,70-3,18-46,30
Sönmez Pamuklu13,30-2,21-44,58
Sumaş Suni Tahta58,80-1,7514,73
Şeker Fin. Kir.5,30-3,81-17,19
Şekerbank1,02-0,97-32,45
Şişe Cam7,55-0,665,45
Şok Marketler Ticaret11,15-0,09-10,66
T. Halk Bankası4,77-1,45-14,21
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,12-3,92-38,44
T.S.K.B.1,21-1,63-30,72
T.Tuborg16,64-0,36-7,91
Taç Tarım Ürünleri28,761,63173,12
Tat Gıda8,35-1,76-27,78
TAV Havalimanları24,46-1,6114,84
Taze Kuru Gıda215,008,86-0,60
Tek-Art Turizm1,44-2,70-28,71
Tekfen Holding14,26-1,59-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,58-2,66-24,02
Temapol Polimer Plastik13,67-1,3718,87
TGS Dış Ticaret11,921,02-6,22
Tofaş Oto. Fab.30,10-0,73-2,62
Torunlar GMYO3,15-0,63-19,23
Trabzon Liman29,14-0,75-9,28
Trabzonspor Sportif2,823,3015,57
Trend GMYO6,88-1,57-45,27
TSKB GMYO2,42-3,97-57,91
Tuğçelik11,94-1,8947,77
Tukaş6,67-0,45-31,17
Turcas Petrol3,37-1,46-30,52
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,93-1,29

Turkcell15,710,260,10
Tümosan Motor ve Traktör16,19-3,1715,07
Tüpraş94,00-0,53-12,96
Türk Hava Yolları13,10-1,061,47
Türk İlaç Serum28,84-1,90

Türk Prysmian Kablo12,22-2,471,31
Türk Telekom6,39-0,31-21,03
Türk Traktör162,20-2,47-4,80
Türker Proje Gayrimenkul117,90-2,084,43
Türkiye Sigorta4,59-1,71-25,71
Ufuk Yatırım13,03-0,46-2,76
Ulaşlar Turizm Yat.3,85-3,99-9,20
Ulusoy Elektrik55,05-0,637,21
Ulusoy Un Sanayi4,74-0,63-6,85
Umpaş Holding1,241,64-52,49
Uşak Seramik1,72-3,91-26,50
Utopya Turizm18,74-4,39-51,70
Uzertaş Boya36,701,94-35,16
Ülker Bisküvi19,52-1,96-12,54
Ünlü Yatırım Holding4,50-3,02

Vakıf Fin. Kir.8,750,92156,75
Vakıf GMYO1,44-1,37-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,850,59-6,93
Vakıflar Bankası3,480,00-26,11
Vakko Tekstil10,781,1372,03
Vanet Gıda5,010,20-35,19
VBT Yazılım13,12-4,37

Verusa Holding44,78-1,02-0,71
Verusaturk Girisim21,18-0,0961,93
Vestel30,340,0744,06
Vestel Beyaz Eşya45,52-0,4418,10
Viking Kağıt4,94-1,00-45,11
Yapı ve Kredi Bank.2,270,00-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,929,99-6,28
Yataş12,57-0,79-13,01
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,054,65-7,95
Yeni Gimat GMYO13,62-1,5217,49
Yeşil GMYO0,97-2,02-29,71
Yeşil Yapı1,05-5,41-42,93
Yeşil Yatırım Holding2,08-2,35-51,36
Yibitaş İnşaat Malzeme11.750,10-0,47-24,68
Yonga Mobilya20,96-1,69-29,64
Yükselen Çelik4,86-2,41-7,11
Yünsa11,101,37-20,09
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,78-1,11-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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