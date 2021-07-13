Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.999,90
|-4,76
|-20,99
|İş Bankası (C)
|5,20
|-1,33
|-23,45
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|0,00
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,82
|-1,74
|-26,94
|İş Girişim
|9,01
|-0,77
|-52,45
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|12,90
|-2,57
|-22,28
|İş Yat. Ort.
|2,72
|-2,16
|-19,12
|İşbir Holding
|4.975,00
|-6,13
|81,73
|Işık Plastik
|32,64
|-0,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,85
|-2,30
|-25,44
|İttifak Holding
|1,38
|-0,72
|-38,12
|İz Hayvancılık Tarım
|18,27
|2,18
|1,50
|İzmir Demir Çelik
|2,29
|-2,14
|-30,81
|İzmir Fırça
|4,80
|-4,95
|-13,67
|Jantsa Jant Sanayi
|70,70
|-1,39
|70,57
|Kafein Yazılım
|24,48
|-2,31
|14,72
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,67
|-2,42
|Kaplamin
|19,09
|-3,59
|-43,52
|Kardemir (A)
|6,40
|0,47
|7,56
|Kardemir (B)
|6,38
|0,00
|21,06
|Kardemir (D)
|7,09
|-1,25
|22,66
|Karel Elektronik
|32,92
|-3,63
|42,76
|Karsan Otomotiv
|3,61
|-1,10
|11,08
|Karsu Tekstil
|7,61
|-0,78
|-10,99
|Kartonsan
|48,86
|-1,73
|-48,39
|Katmerciler Ekipman
|2,68
|-3,60
|-12,99
|Kent Gıda
|220,00
|-2,87
|-38,13
|Kerevitaş Gıda
|4,25
|0,00
|-35,41
|Kervan Gıda
|16,58
|-1,37
|26,55
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|-1,61
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,63
|-1,21
|-35,06
|Klimasan Klima
|19,50
|-2,01
|14,91
|Koç Holding
|19,69
|0,92
|-3,73
|Konfrut Gıda
|16,04
|-1,53
|-5,09
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|63,25
|-3,21
|167,10
|Konya Çimento
|1.011,00
|1,24
|-10,53
|Koray GMYO
|6,07
|9,96
|36,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|19,31
|-2,52
|24,18
|Koza Altın
|106,00
|1,15
|9,62
|Koza Madencilik
|13,30
|-0,45
|-14,14
|Körfez GMYO
|4,89
|-1,41
|-15,69
|Kristal Kola
|1,79
|-2,72
|-54,34
|Kron Telekomünikasyon
|52,50
|-0,85
|42,51
|Kuştur Kuşadası Turizm
|250,00
|-3,03
|58,93
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|0,47
|-7,83
|Kütahya Porselen
|53,95
|2,57
|6,94
|Kütahya Şeker
|15,65
|-3,63
|Lider Faktoring
|2,78
|-5,44
|-18,48
|Link Bilgisayar
|30,06
|-0,40
|-4,86
|Logo Yazılım
|35,96
|-1,53
|15,48
|Lokman Hekim Sağlık
|9,27
|-1,17
|29,32
|Lüks Kadife
|45,66
|-0,91
|58,47
|Makina Takım
|2,69
|-2,89
|-21,11
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|0,23
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|179,00
|-4,23
|61,12
|Marshall
|240,00
|0,00
|-21,75
|Martı GMYO
|1,10
|4,76
|-56,92
|Martı Otel
|1,87
|-7,88
|-12,21
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,08
|-2,78
|Mavi Giyim
|54,75
|-1,35
|4,89
|Mazhar Zorlu Holding
|33,64
|-2,27
|6,86
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|30,70
|-3,22
|Mega Polietilen
|8,20
|-1,32
|7,05
|Menderes Tekstil
|2,02
|0,00
|-34,63
|Mercan Kimya
|9,70
|-3,10
|Merit Turizm
|16,04
|9,94
|54,84
|Merko Gıda
|4,76
|-3,05
|-44,91
|Metemtur Yatırım
|5,20
|1,17
|-35,69
|Metro Holding
|1,57
|-2,48
|-24,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|-4,58
|-20,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-1,67
|-24,03
|Migros Ticaret
|33,26
|1,28
|-22,29
|Milpa
|3,78
|-1,31
|-17,83
|Mistral GMYO
|4,07
|-5,13
|-13,59
|MLP Sağlık
|22,86
|0,00
|15,05
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,38
|-1,85
|38,70
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,45
|-0,27
|-37,13
|Mondi Tire Kutsan
|7,83
|5,10
|3,03
|Naturel Enerji
|35,42
|-1,94
|-0,25
|Naturelgaz
|7,65
|-1,67
|Net Holding
|3,76
|-4,08
|9,62
|Netaş Telekom.
|18,76
|-2,24
|-33,19
|Niğbaş Niğde Beton
|11,18
|-3,29
|-78,50
|Nuh Çimento
|36,66
|-3,42
|-23,67
|Nurol GMYO
|12,03
|-0,25
|65,02
|Odaş Elektrik
|1,82
|-2,67
|-53,33
|Orge Enerji Elektrik
|5,71
|0,88
|23,79
|Orma Orman Mahsulleri
|28,02
|-5,66
|90,35
|Osmanlı Menkul
|22,36
|-3,29
|-27,73
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,15
|-2,71
|-21,93
|Otokar
|263,50
|-1,64
|-13,40
|Oyak Çimento
|6,43
|-0,77
|-26,77
|Oyak Yat. Ort.
|6,94
|-2,25
|0,55
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,50
|-0,24
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,87
|-3,49
|-17,83
|Özak GMYO
|4,01
|0,50
|-21,37
|Özbal Çelik Boru
|12,56
|-4,12
|91,76
|Özderici GMYO
|1,36
|-4,23
|-38,74
|Özerden Plastik
|8,70
|-1,81
|-3,33
|Pamukova Elektrik
|34,46
|-3,90
|61,63
|Panora GMYO
|6,35
|0,47
|5,51
|Papilon Savunma
|14,15
|1,43
|-37,83
|Park Elek.Madencilik
|4,61
|-2,54
|-14,15
|Parsan
|27,02
|1,05
|11,19
|Pegasus
|71,85
|0,28
|-3,69
|Peker GMYO
|1,02
|-9,73
|-54,91
|Penguen Gıda
|2,89
|-1,37
|-42,77
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|33,74
|0,36
|Pera GMYO
|1,23
|-0,81
|-29,78
|Pergamon Dış Ticaret
|23,34
|1,92
|27,34
|Petkim
|5,24
|-0,95
|5,22
|Petrokent Turizm
|2.319,00
|-1,32
|155,85
|Pınar Et ve Un
|16,50
|-2,88
|-24,60
|Pınar Su
|6,96
|-0,29
|-6,33
|Pınar Süt
|16,67
|-1,77
|-26,07
|Plastikkart
|16,10
|-1,53
|11,42
|Polisan Holding
|2,62
|-0,38
|-31,85
|Politeknik Metal
|356,90
|0,54
|-12,03
|Prizma Press Matbaacılık
|4,04
|-2,65
|-26,28
|QNB Finans Fin. Kir.
|83,15
|0,00
|-33,64
|QNB Finansbank
|40,40
|-0,98
|-42,57
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,04
|-5,35
|Ral Yatırım Holding
|3,75
|-1,06
|-15,54
|Ray Sigorta
|9,93
|-1,68
|-35,73
|Reysaş GMYO
|4,43
|-3,28
|-18,72
|Reysaş Lojistik
|3,92
|-2,73
|-24,24
|Rhea Girişim
|1,90
|2,70
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|16,36
|2,96
|19,33
|Royal Halı
|3,12
|-2,50
|-9,30
|RTA Laboratuvarları
|20,22
|-4,62
|-33,22
|Sabancı Holding
|8,88
|-0,67
|-19,46
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,08
|-1,67
|-34,93
|Sanel Mühendislik
|4,77
|0,85
|39,47
|Sanifoam Sünger
|20,32
|-0,88
|49,41
|Sanko Pazarlama
|9,27
|-0,86
|0,02
|Saray Matbaacılık
|4,13
|5,09
|-52,91
|Sarkuysan
|11,77
|1,29
|35,33
|Sasa Polyester
|28,34
|7,11
|89,13
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,70
|1,11
|178,50
|Sekuro Plastik
|20,90
|1,85
|49,71
|Selçuk Ecza Deposu
|8,00
|0,00
|-40,44
|Selçuk Gıda
|4,37
|-2,89
|-12,25
|Selva Gıda Sanayi
|6,20
|-3,88
|Senkron Güvenlik
|26,00
|-1,89
|-0,99
|Serve Film Prodüksiyon
|15,99
|-3,73
|-0,06
|Servet GMYO
|75,20
|-3,59
|-4,08
|Seyitler Kimya
|16,07
|-0,37
|19,36
|Silverline Endüstri
|6,59
|1,54
|-23,37
|Sinpaş GMYO
|4,14
|5,61
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,49
|-1,61
|-38,04
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,98
|4,47
|-16,54
|Söktaş
|3,84
|-5,19
|-24,56
|Sönmez Filament
|37,70
|-3,18
|-46,30
|Sönmez Pamuklu
|13,30
|-2,21
|-44,58
|Sumaş Suni Tahta
|58,80
|-1,75
|14,73
|Şeker Fin. Kir.
|5,30
|-3,81
|-17,19
|Şekerbank
|1,02
|-0,97
|-32,45
|Şişe Cam
|7,55
|-0,66
|5,45
|Şok Marketler Ticaret
|11,15
|-0,09
|-10,66
|T. Halk Bankası
|4,77
|-1,45
|-14,21
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,12
|-3,92
|-38,44
|T.S.K.B.
|1,21
|-1,63
|-30,72
|T.Tuborg
|16,64
|-0,36
|-7,91
|Taç Tarım Ürünleri
|28,76
|1,63
|173,12
|Tat Gıda
|8,35
|-1,76
|-27,78
|TAV Havalimanları
|24,46
|-1,61
|14,84
|Taze Kuru Gıda
|215,00
|8,86
|-0,60
|Tek-Art Turizm
|1,44
|-2,70
|-28,71
|Tekfen Holding
|14,26
|-1,59
|-13,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,58
|-2,66
|-24,02
|Temapol Polimer Plastik
|13,67
|-1,37
|18,87
|TGS Dış Ticaret
|11,92
|1,02
|-6,22
|Tofaş Oto. Fab.
|30,10
|-0,73
|-2,62
|Torunlar GMYO
|3,15
|-0,63
|-19,23
|Trabzon Liman
|29,14
|-0,75
|-9,28
|Trabzonspor Sportif
|2,82
|3,30
|15,57
|Trend GMYO
|6,88
|-1,57
|-45,27
|TSKB GMYO
|2,42
|-3,97
|-57,91
|Tuğçelik
|11,94
|-1,89
|47,77
|Tukaş
|6,67
|-0,45
|-31,17
|Turcas Petrol
|3,37
|-1,46
|-30,52
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,93
|-1,29
|Turkcell
|15,71
|0,26
|0,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,19
|-3,17
|15,07
|Tüpraş
|94,00
|-0,53
|-12,96
|Türk Hava Yolları
|13,10
|-1,06
|1,47
|Türk İlaç Serum
|28,84
|-1,90
|Türk Prysmian Kablo
|12,22
|-2,47
|1,31
|Türk Telekom
|6,39
|-0,31
|-21,03
|Türk Traktör
|162,20
|-2,47
|-4,80
|Türker Proje Gayrimenkul
|117,90
|-2,08
|4,43
|Türkiye Sigorta
|4,59
|-1,71
|-25,71
|Ufuk Yatırım
|13,03
|-0,46
|-2,76
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,85
|-3,99
|-9,20
|Ulusoy Elektrik
|55,05
|-0,63
|7,21
|Ulusoy Un Sanayi
|4,74
|-0,63
|-6,85
|Umpaş Holding
|1,24
|1,64
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,72
|-3,91
|-26,50
|Utopya Turizm
|18,74
|-4,39
|-51,70
|Uzertaş Boya
|36,70
|1,94
|-35,16
|Ülker Bisküvi
|19,52
|-1,96
|-12,54
|Ünlü Yatırım Holding
|4,50
|-3,02
|Vakıf Fin. Kir.
|8,75
|0,92
|156,75
|Vakıf GMYO
|1,44
|-1,37
|-39,97
|Vakıf Yat. Ort.
|6,85
|0,59
|-6,93
|Vakıflar Bankası
|3,48
|0,00
|-26,11
|Vakko Tekstil
|10,78
|1,13
|72,03
|Vanet Gıda
|5,01
|0,20
|-35,19
|VBT Yazılım
|13,12
|-4,37
|Verusa Holding
|44,78
|-1,02
|-0,71
|Verusaturk Girisim
|21,18
|-0,09
|61,93
|Vestel
|30,34
|0,07
|44,06
|Vestel Beyaz Eşya
|45,52
|-0,44
|18,10
|Viking Kağıt
|4,94
|-1,00
|-45,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,27
|0,00
|-24,26
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,92
|9,99
|-6,28
|Yataş
|12,57
|-0,79
|-13,01
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,05
|4,65
|-7,95
|Yeni Gimat GMYO
|13,62
|-1,52
|17,49
|Yeşil GMYO
|0,97
|-2,02
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,05
|-5,41
|-42,93
|Yeşil Yatırım Holding
|2,08
|-2,35
|-51,36
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.750,10
|-0,47
|-24,68
|Yonga Mobilya
|20,96
|-1,69
|-29,64
|Yükselen Çelik
|4,86
|-2,41
|-7,11
|Yünsa
|11,10
|1,37
|-20,09
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|-0,63
|Zorlu Enerji
|1,78
|-1,11
|-35,74
(Son)
Kaynak: AA
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