Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|33.000,00
|3,13
|-18,52
|İş Bankası (C)
|5,26
|1,15
|-22,56
|İş Bankası (Kur.)
|419.999,60
|10,53
|İş Fin.Kir.
|2,85
|1,06
|-26,17
|İş Girişim
|9,22
|2,33
|-51,35
|İş GMYO
|1,85
|0,00
|-27,17
|İş Y. Men. Değ.
|13,00
|0,78
|-21,67
|İş Yat. Ort.
|2,74
|0,74
|-18,53
|İşbir Holding
|5.399,00
|8,52
|97,22
|Işık Plastik
|35,00
|7,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,87
|2,35
|-23,68
|İttifak Holding
|1,39
|0,72
|-37,67
|İz Hayvancılık Tarım
|18,26
|-0,05
|1,44
|İzmir Demir Çelik
|2,30
|0,44
|-30,50
|İzmir Fırça
|5,10
|6,25
|-8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|74,55
|5,45
|79,86
|Kafein Yazılım
|24,78
|1,23
|16,12
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|11,73
|0,51
|Kaplamin
|19,33
|1,26
|-42,81
|Kardemir (A)
|6,49
|1,41
|9,08
|Kardemir (B)
|6,42
|0,63
|21,82
|Kardemir (D)
|7,27
|2,54
|25,78
|Karel Elektronik
|33,12
|0,61
|43,63
|Karsan Otomotiv
|3,68
|1,94
|13,23
|Karsu Tekstil
|8,37
|9,99
|-2,11
|Kartonsan
|50,05
|2,44
|-47,13
|Katmerciler Ekipman
|2,75
|2,61
|-10,71
|Kent Gıda
|224,00
|1,82
|-37,01
|Kerevitaş Gıda
|4,32
|1,65
|-34,35
|Kervan Gıda
|16,51
|-0,42
|26,02
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|0,00
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,65
|1,23
|-34,26
|Klimasan Klima
|19,86
|1,85
|17,03
|Koç Holding
|20,20
|2,59
|-1,23
|Konfrut Gıda
|16,31
|1,68
|-3,49
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|67,35
|6,48
|184,42
|Konya Çimento
|1.005,00
|-0,59
|-11,06
|Koray GMYO
|6,50
|7,08
|46,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,16
|4,40
|29,65
|Koza Altın
|108,20
|2,08
|11,89
|Koza Madencilik
|13,72
|3,16
|-11,43
|Körfez GMYO
|4,94
|1,02
|-14,83
|Kristal Kola
|1,82
|1,68
|-53,57
|Kron Telekomünikasyon
|56,25
|7,14
|52,69
|Kuştur Kuşadası Turizm
|254,80
|1,92
|61,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,12
|0,00
|-7,83
|Kütahya Porselen
|54,20
|0,46
|7,43
|Kütahya Şeker
|15,91
|1,66
|Lider Faktoring
|2,85
|2,52
|-16,42
|Link Bilgisayar
|30,72
|2,20
|-2,77
|Logo Yazılım
|36,58
|1,72
|17,47
|Lokman Hekim Sağlık
|9,35
|0,86
|30,44
|Lüks Kadife
|46,48
|1,80
|61,32
|Makina Takım
|2,70
|0,37
|-20,82
|Marka Yatırım Holding
|4,33
|-0,92
|-32,66
|Marmaris Altınyunus
|180,20
|0,67
|62,20
|Marshall
|240,90
|0,38
|-21,45
|Martı GMYO
|1,09
|-0,91
|-57,31
|Martı Otel
|1,89
|1,07
|-11,27
|Matriks Bilgi Dağıtım
|30,62
|1,80
|Mavi Giyim
|55,30
|1,00
|5,94
|Mazhar Zorlu Holding
|33,98
|1,01
|7,94
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|31,24
|1,76
|Mega Polietilen
|8,16
|-0,49
|6,53
|Menderes Tekstil
|2,06
|1,98
|-33,33
|Mercan Kimya
|10,15
|4,64
|Merit Turizm
|17,60
|9,73
|69,89
|Merko Gıda
|4,91
|3,15
|-43,17
|Metemtur Yatırım
|5,30
|1,92
|-34,45
|Metro Holding
|1,58
|0,64
|-24,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,29
|0,00
|-20,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|0,00
|-24,03
|Migros Ticaret
|33,28
|0,06
|-22,24
|Milpa
|3,82
|1,06
|-16,96
|Mistral GMYO
|4,05
|-0,49
|-14,01
|MLP Sağlık
|22,98
|0,52
|15,65
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,30
|-1,25
|36,96
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,56
|1,48
|-36,20
|Mondi Tire Kutsan
|7,64
|-2,43
|0,53
|Naturel Enerji
|36,38
|2,71
|2,46
|Naturelgaz
|7,78
|1,70
|Net Holding
|3,81
|1,33
|11,08
|Netaş Telekom.
|18,84
|0,43
|-32,91
|Niğbaş Niğde Beton
|11,25
|0,63
|-78,37
|Nuh Çimento
|37,70
|2,84
|-21,50
|Nurol GMYO
|12,13
|0,83
|66,39
|Odaş Elektrik
|1,83
|0,55
|-53,08
|Orge Enerji Elektrik
|5,74
|0,53
|24,44
|Orma Orman Mahsulleri
|29,04
|3,64
|97,28
|Osmanlı Menkul
|22,80
|1,97
|-26,31
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,17
|0,93
|-21,20
|Otokar
|273,00
|3,61
|-10,28
|Oyak Çimento
|6,46
|0,47
|-26,42
|Oyak Yat. Ort.
|7,07
|1,87
|2,43
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,80
|1,22
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,98
|2,84
|-15,50
|Özak GMYO
|3,98
|-0,75
|-21,96
|Özbal Çelik Boru
|13,04
|3,82
|99,08
|Özderici GMYO
|1,38
|1,47
|-37,84
|Özerden Plastik
|8,90
|2,30
|-1,11
|Pamukova Elektrik
|33,80
|-1,92
|58,54
|Panora GMYO
|6,61
|4,09
|9,83
|Papilon Savunma
|14,35
|1,41
|-36,95
|Park Elek.Madencilik
|4,67
|1,30
|-13,04
|Parsan
|27,58
|2,07
|13,50
|Pegasus
|72,40
|0,77
|-2,95
|Peker GMYO
|1,03
|0,98
|-54,47
|Penguen Gıda
|2,98
|3,11
|-40,99
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|34,02
|0,83
|Pera GMYO
|1,24
|0,81
|-29,21
|Pergamon Dış Ticaret
|23,80
|1,97
|29,85
|Petkim
|5,32
|1,53
|6,83
|Petrokent Turizm
|2.320,20
|0,05
|155,98
|Pınar Et ve Un
|16,73
|1,39
|-23,55
|Pınar Su
|7,03
|1,01
|-5,38
|Pınar Süt
|16,82
|0,90
|-25,41
|Plastikkart
|17,30
|7,45
|19,72
|Polisan Holding
|2,66
|1,53
|-30,81
|Politeknik Metal
|355,90
|-0,28
|-12,28
|Prizma Press Matbaacılık
|4,16
|2,97
|-24,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|86,05
|3,49
|-31,32
|QNB Finansbank
|40,44
|0,10
|-42,52
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|24,84
|3,33
|Ral Yatırım Holding
|3,79
|1,07
|-14,64
|Ray Sigorta
|10,03
|1,01
|-35,08
|Reysaş GMYO
|4,51
|1,81
|-17,25
|Reysaş Lojistik
|3,98
|1,53
|-23,08
|Rhea Girişim
|1,93
|1,58
|-48,12
|Rodrigo Tekstil
|16,31
|-0,31
|18,96
|Royal Halı
|3,22
|3,21
|-6,40
|RTA Laboratuvarları
|19,98
|-1,19
|-34,02
|Sabancı Holding
|8,98
|1,13
|-18,56
|Safkar Ege Soğutmacılık
|7,41
|4,66
|-31,89
|Sanel Mühendislik
|4,86
|1,89
|42,11
|Sanifoam Sünger
|20,42
|0,49
|50,15
|Sanko Pazarlama
|9,41
|1,51
|1,53
|Saray Matbaacılık
|4,07
|-1,45
|-53,59
|Sarkuysan
|12,03
|2,21
|38,32
|Sasa Polyester
|31,16
|9,95
|107,95
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,62
|3,88
|189,31
|Sekuro Plastik
|21,20
|1,44
|51,86
|Selçuk Ecza Deposu
|8,06
|0,75
|-39,99
|Selçuk Gıda
|4,50
|2,97
|-9,64
|Selva Gıda Sanayi
|6,77
|9,19
|Senkron Güvenlik
|25,74
|-1,00
|-1,98
|Serve Film Prodüksiyon
|16,00
|0,06
|0,00
|Servet GMYO
|75,35
|0,20
|-3,89
|Seyitler Kimya
|16,22
|0,93
|20,47
|Silverline Endüstri
|6,30
|-4,40
|-26,74
|Sinpaş GMYO
|4,24
|2,42
|1,44
|Smartiks Yazılım
|5,58
|1,64
|-37,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,86
|-0,55
|-17,00
|Söktaş
|3,99
|3,91
|-21,61
|Sönmez Filament
|37,96
|0,69
|-45,93
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|1,50
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|59,80
|1,70
|16,68
|Şeker Fin. Kir.
|5,32
|0,38
|-16,88
|Şekerbank
|1,04
|1,96
|-31,13
|Şişe Cam
|7,60
|0,66
|6,15
|Şok Marketler Ticaret
|11,25
|0,90
|-9,86
|T. Halk Bankası
|4,80
|0,63
|-13,67
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,05
|-0,37
|-38,67
|T.S.K.B.
|1,22
|0,83
|-30,15
|T.Tuborg
|16,92
|1,68
|-6,36
|Taç Tarım Ürünleri
|28,20
|-1,95
|167,81
|Tat Gıda
|8,40
|0,60
|-27,34
|TAV Havalimanları
|24,52
|0,25
|15,12
|Taze Kuru Gıda
|207,00
|-3,72
|-4,30
|Tek-Art Turizm
|1,45
|0,69
|-28,22
|Tekfen Holding
|14,46
|1,40
|-11,83
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,60
|0,30
|-23,79
|Temapol Polimer Plastik
|13,95
|2,05
|21,30
|TGS Dış Ticaret
|12,02
|0,84
|-5,43
|Tofaş Oto. Fab.
|30,44
|1,13
|-1,52
|Torunlar GMYO
|3,16
|0,32
|-18,97
|Trabzon Liman
|29,74
|2,06
|-7,41
|Trabzonspor Sportif
|2,84
|0,71
|16,39
|Trend GMYO
|6,96
|1,16
|-44,63
|TSKB GMYO
|2,45
|1,24
|-57,39
|Tuğçelik
|12,51
|4,77
|54,83
|Tukaş
|6,73
|0,90
|-30,55
|Turcas Petrol
|3,54
|5,04
|-27,01
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,90
|-0,30
|Turkcell
|15,74
|0,19
|0,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|16,42
|1,42
|16,70
|Tüpraş
|95,00
|1,06
|-12,04
|Türk Hava Yolları
|13,08
|-0,15
|1,32
|Türk İlaç Serum
|29,00
|0,55
|Türk Prysmian Kablo
|12,36
|1,15
|2,47
|Türk Telekom
|6,44
|0,78
|-20,42
|Türk Traktör
|167,50
|3,27
|-1,68
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,60
|2,29
|6,82
|Türkiye Sigorta
|4,64
|1,09
|-24,90
|Ufuk Yatırım
|13,41
|2,92
|0,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,92
|1,82
|-7,55
|Ulusoy Elektrik
|55,45
|0,73
|7,98
|Ulusoy Un Sanayi
|4,87
|2,74
|-4,29
|Umpaş Holding
|1,26
|1,61
|-51,72
|Uşak Seramik
|1,74
|1,16
|-25,64
|Utopya Turizm
|20,50
|9,39
|-47,16
|Uzertaş Boya
|36,30
|-1,09
|-35,87
|Ülker Bisküvi
|19,83
|1,59
|-11,15
|Ünlü Yatırım Holding
|4,55
|1,11
|Vakıf Fin. Kir.
|9,25
|5,71
|171,42
|Vakıf GMYO
|1,45
|0,69
|-39,55
|Vakıf Yat. Ort.
|7,07
|3,21
|-3,94
|Vakıflar Bankası
|3,51
|0,86
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,92
|1,30
|74,26
|Vanet Gıda
|5,10
|1,80
|-34,02
|VBT Yazılım
|14,43
|9,98
|Verusa Holding
|45,74
|2,14
|1,42
|Verusaturk Girisim
|21,46
|1,32
|64,07
|Vestel
|31,30
|3,16
|48,62
|Vestel Beyaz Eşya
|45,94
|0,92
|19,19
|Viking Kağıt
|5,21
|5,47
|-42,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|2,20
|-22,59
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|33,18
|-2,18
|-8,32
|Yataş
|12,74
|1,35
|-11,83
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,08
|0,74
|-7,27
|Yeni Gimat GMYO
|13,85
|1,69
|19,48
|Yeşil GMYO
|0,97
|0,00
|-29,71
|Yeşil Yapı
|1,06
|0,95
|-42,39
|Yeşil Yatırım Holding
|2,13
|2,40
|-50,19
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.750,10
|-24,68
|Yonga Mobilya
|21,20
|1,15
|-28,83
|Yükselen Çelik
|4,91
|1,03
|-6,15
|Yünsa
|11,00
|-0,90
|-20,81
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,80
|1,12
|-35,02
(Son)
Kaynak: AA
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