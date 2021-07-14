Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:48
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,003,13-18,52
İş Bankası (C)5,261,15-22,56
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,851,06-26,17
İş Girişim9,222,33-51,35
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,000,78-21,67
İş Yat. Ort.2,740,74-18,53
İşbir Holding5.399,008,5297,22
Işık Plastik35,007,23

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,872,35-23,68
İttifak Holding1,390,72-37,67
İz Hayvancılık Tarım18,26-0,051,44
İzmir Demir Çelik2,300,44-30,50
İzmir Fırça5,106,25-8,27
Jantsa Jant Sanayi74,555,4579,86
Kafein Yazılım24,781,2316,12
Kalekim Kimyevi Maddeler11,730,51

Kaplamin19,331,26-42,81
Kardemir (A)6,491,419,08
Kardemir (B)6,420,6321,82
Kardemir (D)7,272,5425,78
Karel Elektronik33,120,6143,63
Karsan Otomotiv3,681,9413,23
Karsu Tekstil8,379,99-2,11
Kartonsan50,052,44-47,13
Katmerciler Ekipman2,752,61-10,71
Kent Gıda224,001,82-37,01
Kerevitaş Gıda4,321,65-34,35
Kervan Gıda16,51-0,4226,02
Kervansaray Yat. Holding0,610,00-51,59
Kiler GMYO1,651,23-34,26
Klimasan Klima19,861,8517,03
Koç Holding20,202,59-1,23
Konfrut Gıda16,311,68-3,49
Kontrolmatik Teknoloji Enerji67,356,48184,42
Konya Çimento1.005,00-0,59-11,06
Koray GMYO6,507,0846,07
Kordsa Teknik Tekstil20,164,4029,65
Koza Altın108,202,0811,89
Koza Madencilik13,723,16-11,43
Körfez GMYO4,941,02-14,83
Kristal Kola1,821,68-53,57
Kron Telekomünikasyon56,257,1452,69
Kuştur Kuşadası Turizm254,801,9261,98
Kuyumcukent Gayrimenkul2,120,00-7,83
Kütahya Porselen54,200,467,43
Kütahya Şeker15,911,66

Lider Faktoring2,852,52-16,42
Link Bilgisayar30,722,20-2,77
Logo Yazılım36,581,7217,47
Lokman Hekim Sağlık9,350,8630,44
Lüks Kadife46,481,8061,32
Makina Takım2,700,37-20,82
Marka Yatırım Holding4,33-0,92-32,66
Marmaris Altınyunus180,200,6762,20
Marshall240,900,38-21,45
Martı GMYO1,09-0,91-57,31
Martı Otel1,891,07-11,27
Matriks Bilgi Dağıtım30,621,80

Mavi Giyim55,301,005,94
Mazhar Zorlu Holding33,981,017,94
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi31,241,76

Mega Polietilen8,16-0,496,53
Menderes Tekstil2,061,98-33,33
Mercan Kimya10,154,64

Merit Turizm17,609,7369,89
Merko Gıda4,913,15-43,17
Metemtur Yatırım5,301,92-34,45
Metro Holding1,580,64-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,290,00-20,76
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,00-24,03
Migros Ticaret33,280,06-22,24
Milpa3,821,06-16,96
Mistral GMYO4,05-0,49-14,01
MLP Sağlık22,980,5215,65
MMC San. ve Tic. Yat.6,30-1,2536,96
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,561,48-36,20
Mondi Tire Kutsan7,64-2,430,53
Naturel Enerji36,382,712,46
Naturelgaz7,781,70

Net Holding3,811,3311,08
Netaş Telekom.18,840,43-32,91
Niğbaş Niğde Beton11,250,63-78,37
Nuh Çimento37,702,84-21,50
Nurol GMYO12,130,8366,39
Odaş Elektrik1,830,55-53,08
Orge Enerji Elektrik5,740,5324,44
Orma Orman Mahsulleri29,043,6497,28
Osmanlı Menkul22,801,97-26,31
Ostim Endüstriyel Yat2,170,93-21,20
Otokar273,003,61-10,28
Oyak Çimento6,460,47-26,42
Oyak Yat. Ort.7,071,872,43
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,801,22

Oylum Sınai Yatırımlar3,982,84-15,50
Özak GMYO3,98-0,75-21,96
Özbal Çelik Boru13,043,8299,08
Özderici GMYO1,381,47-37,84
Özerden Plastik8,902,30-1,11
Pamukova Elektrik33,80-1,9258,54
Panora GMYO6,614,099,83
Papilon Savunma14,351,41-36,95
Park Elek.Madencilik4,671,30-13,04
Parsan27,582,0713,50
Pegasus72,400,77-2,95
Peker GMYO1,030,98-54,47
Penguen Gıda2,983,11-40,99
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,020,83

Pera GMYO1,240,81-29,21
Pergamon Dış Ticaret23,801,9729,85
Petkim5,321,536,83
Petrokent Turizm2.320,200,05155,98
Pınar Et ve Un16,731,39-23,55
Pınar Su7,031,01-5,38
Pınar Süt16,820,90-25,41
Plastikkart17,307,4519,72
Polisan Holding2,661,53-30,81
Politeknik Metal355,90-0,28-12,28
Prizma Press Matbaacılık4,162,97-24,09
QNB Finans Fin. Kir.86,053,49-31,32
QNB Finansbank40,440,10-42,52
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,843,33

Ral Yatırım Holding3,791,07-14,64
Ray Sigorta10,031,01-35,08
Reysaş GMYO4,511,81-17,25
Reysaş Lojistik3,981,53-23,08
Rhea Girişim1,931,58-48,12
Rodrigo Tekstil16,31-0,3118,96
Royal Halı3,223,21-6,40
RTA Laboratuvarları19,98-1,19-34,02
Sabancı Holding8,981,13-18,56
Safkar Ege Soğutmacılık7,414,66-31,89
Sanel Mühendislik4,861,8942,11
Sanifoam Sünger20,420,4950,15
Sanko Pazarlama9,411,511,53
Saray Matbaacılık4,07-1,45-53,59
Sarkuysan12,032,2138,32
Sasa Polyester31,169,95107,95
Say Yenilenebilir Enerji24,623,88189,31
Sekuro Plastik21,201,4451,86
Selçuk Ecza Deposu8,060,75-39,99
Selçuk Gıda4,502,97-9,64
Selva Gıda Sanayi6,779,19

Senkron Güvenlik25,74-1,00-1,98
Serve Film Prodüksiyon16,000,060,00
Servet GMYO75,350,20-3,89
Seyitler Kimya16,220,9320,47
Silverline Endüstri6,30-4,40-26,74
Sinpaş GMYO4,242,421,44
Smartiks Yazılım5,581,64-37,02
Sodaş Sodyum Sanayii21,86-0,55-17,00
Söktaş3,993,91-21,61
Sönmez Filament37,960,69-45,93
Sönmez Pamuklu13,501,50-43,75
Sumaş Suni Tahta59,801,7016,68
Şeker Fin. Kir.5,320,38-16,88
Şekerbank1,041,96-31,13
Şişe Cam7,600,666,15
Şok Marketler Ticaret11,250,90-9,86
T. Halk Bankası4,800,63-13,67
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,05-0,37-38,67
T.S.K.B.1,220,83-30,15
T.Tuborg16,921,68-6,36
Taç Tarım Ürünleri28,20-1,95167,81
Tat Gıda8,400,60-27,34
TAV Havalimanları24,520,2515,12
Taze Kuru Gıda207,00-3,72-4,30
Tek-Art Turizm1,450,69-28,22
Tekfen Holding14,461,40-11,83
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,600,30-23,79
Temapol Polimer Plastik13,952,0521,30
TGS Dış Ticaret12,020,84-5,43
Tofaş Oto. Fab.30,441,13-1,52
Torunlar GMYO3,160,32-18,97
Trabzon Liman29,742,06-7,41
Trabzonspor Sportif2,840,7116,39
Trend GMYO6,961,16-44,63
TSKB GMYO2,451,24-57,39
Tuğçelik12,514,7754,83
Tukaş6,730,90-30,55
Turcas Petrol3,545,04-27,01
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,90-0,30

Turkcell15,740,190,30
Tümosan Motor ve Traktör16,421,4216,70
Tüpraş95,001,06-12,04
Türk Hava Yolları13,08-0,151,32
Türk İlaç Serum29,000,55

Türk Prysmian Kablo12,361,152,47
Türk Telekom6,440,78-20,42
Türk Traktör167,503,27-1,68
Türker Proje Gayrimenkul120,602,296,82
Türkiye Sigorta4,641,09-24,90
Ufuk Yatırım13,412,920,07
Ulaşlar Turizm Yat.3,921,82-7,55
Ulusoy Elektrik55,450,737,98
Ulusoy Un Sanayi4,872,74-4,29
Umpaş Holding1,261,61-51,72
Uşak Seramik1,741,16-25,64
Utopya Turizm20,509,39-47,16
Uzertaş Boya36,30-1,09-35,87
Ülker Bisküvi19,831,59-11,15
Ünlü Yatırım Holding4,551,11

Vakıf Fin. Kir.9,255,71171,42
Vakıf GMYO1,450,69-39,55
Vakıf Yat. Ort.7,073,21-3,94
Vakıflar Bankası3,510,86-25,48
Vakko Tekstil10,921,3074,26
Vanet Gıda5,101,80-34,02
VBT Yazılım14,439,98

Verusa Holding45,742,141,42
Verusaturk Girisim21,461,3264,07
Vestel31,303,1648,62
Vestel Beyaz Eşya45,940,9219,19
Viking Kağıt5,215,47-42,11
Yapı ve Kredi Bank.2,322,20-22,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.33,18-2,18-8,32
Yataş12,741,35-11,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,080,74-7,27
Yeni Gimat GMYO13,851,6919,48
Yeşil GMYO0,970,00-29,71
Yeşil Yapı1,060,95-42,39
Yeşil Yatırım Holding2,132,40-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.750,10

-24,68
Yonga Mobilya21,201,15-28,83
Yükselen Çelik4,911,03-6,15
Yünsa11,00-0,90-20,81
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,801,12-35,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım 19:25 Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok 19:03 Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil 18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı 18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu 18:07 Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı 17:47 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı 16:19 Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü

Son Dakika Haberleri
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:43 Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:27 Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira: Taraftarın desteğiyle şampiyonluğa ulaşacak bir takım oluşturacağız
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
17:56 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis memuru çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
17:46 Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı
17:41 Ahmet Kural cephesinden hapis cezasına ilişkin ilk açıklama: İstinafa gideceğiz
17:38 PSV Eindhoven maçının biletleri satışa çıkıyor! En ucuz bilet 175 TL'den satışa sunulurken en pahalı bilet 750 TL oldu
17:17 Altın bir önceki güne oranla değer kazandı, Standart altının kilogram fiyatı 503 bin 700 liraya ulaştı
Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor Galatasaray'dan Slavia Prag'a bir teklif daha! Nicolae Stanciu, sarı-kırmızılı formayı giymek için can atıyor         
19:35
Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı Kimse ne dediğini anlamadı! İnce'den kafaları karıştıran sağcılık çıkışı         
19:23
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı Yollar kapandı, dereler taştı! Sağanak yağış Rizelilere kabus yaşattı         
18:43
Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti Egzoz sesi tartışması ölümle bitti! Kavgada vurulan genç hayatını kaybetti         
18:11
Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal'den üzücü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
18:07
Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! 24 şüphelinin HTS ve WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı         
16:38
Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı         
16:04
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor         
14:54
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi         
14:44
Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis         
14:22
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 20:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement