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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

16.07.2021 18:57
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,000,00-18,52
İş Bankası (C)5,20-1,14-23,45
İş Bankası (Kur.)419.999,60

10,53
İş Fin.Kir.2,84-0,35-26,42
İş Girişim9,432,28-50,24
İş GMYO1,860,54-26,77
İş Y. Men. Değ.13,110,85-21,01
İş Yat. Ort.2,750,36-18,23
İşbir Holding5.403,300,0897,37
Işık Plastik35,722,06

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,870,00-23,68
İttifak Holding1,422,16-36,32
İz Hayvancılık Tarım18,400,772,22
İzmir Demir Çelik2,331,30-29,60
İzmir Fırça5,150,98-7,37
Jantsa Jant Sanayi73,35-1,6176,97
Kafein Yazılım25,282,0218,46
Kalekim Kimyevi Maddeler11,881,28

Kaplamin19,430,52-42,51
Kardemir (A)6,601,6910,92
Kardemir (B)6,470,7822,77
Kardemir (D)7,381,5127,68
Karel Elektronik33,200,2443,97
Karsan Otomotiv3,731,3614,77
Karsu Tekstil7,78-7,05-9,01
Kartal Yenilenebilir Enerji8,80

Kartonsan51,252,40-45,87
Katmerciler Ekipman2,74-0,36-11,04
Kent Gıda227,501,56-36,02
Kerevitaş Gıda4,381,39-33,43
Kervan Gıda16,721,2727,62
Kervansaray Yat. Holding0,610,00-51,59
Kiler GMYO1,650,00-34,26
Klimasan Klima20,101,2118,44
Koç Holding20,00-0,99-2,21
Konfrut Gıda16,24-0,43-3,91
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,20-3,19175,34
Konya Çimento980,00-2,49-13,27
Koray GMYO7,1510,0060,67
Kordsa Teknik Tekstil20,06-0,5029,00
Koza Altın106,10-1,949,72
Koza Madencilik13,51-1,53-12,78
Körfez GMYO5,042,02-13,10
Kristal Kola1,830,55-53,32
Kron Telekomünikasyon54,20-3,6447,12
Kuştur Kuşadası Turizm249,90-1,9258,87
Kuyumcukent Gayrimenkul2,11-0,47-8,26
Kütahya Porselen54,500,558,03
Kütahya Şeker15,80-0,69

Lider Faktoring2,83-0,70-17,01
Link Bilgisayar31,101,24-1,57
Logo Yazılım37,582,7320,68
Lokman Hekim Sağlık9,26-0,9629,18
Lüks Kadife46,740,5662,22
Makina Takım2,700,00-20,82
Marka Yatırım Holding4,29-0,92-33,28
Marmaris Altınyunus177,50-1,5059,77
Marshall246,502,32-19,63
Martı GMYO1,100,92-56,92
Martı Otel1,88-0,53-11,74
Matriks Bilgi Dağıtım33,007,77

Mavi Giyim55,00-0,545,36
Mazhar Zorlu Holding37,369,9518,68
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi33,346,72

Mega Polietilen8,11-0,615,87
Menderes Tekstil2,080,97-32,69
Mercan Kimya10,08-0,69

Merit Turizm18,505,1178,58
Merko Gıda4,90-0,20-43,29
Metemtur Yatırım5,452,83-32,59
Metro Holding1,590,63-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,27-0,87-21,45
Metro Yatırım Ortaklığı1,770,00-24,03
Migros Ticaret34,002,16-20,56
Milpa3,820,00-16,96
Mistral GMYO4,02-0,74-14,65
MLP Sağlık22,92-0,2615,35
MMC San. ve Tic. Yat.6,02-4,4430,87
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,701,85-35,02
Mondi Tire Kutsan7,650,130,66
Naturel Enerji36,460,222,68
Naturelgaz7,931,93

Net Holding4,025,5117,20
Netaş Telekom.19,282,34-31,34
Niğbaş Niğde Beton11,310,53-78,25
Nuh Çimento37,66-0,11-21,59
Nurol GMYO12,12-0,0866,26
Odaş Elektrik1,840,55-52,82
Orge Enerji Elektrik5,72-0,3524,01
Orma Orman Mahsulleri28,50-1,8693,61
Osmanlı Menkul22,68-0,53-26,70
Ostim Endüstriyel Yat2,180,46-20,84
Otokar269,10-1,43-11,56
Oyak Çimento6,470,15-26,31
Oyak Yat. Ort.7,04-0,422,00
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,960,65

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,00-15,50
Özak GMYO3,990,25-21,76
Özbal Çelik Boru14,158,51116,03
Özderici GMYO1,380,00-37,84
Özerden Plastik8,70-2,25-3,33
Pamukova Elektrik34,642,4962,48
Panora GMYO6,60-0,159,67
Papilon Savunma14,370,14-36,86
Park Elek.Madencilik4,690,43-12,66
Parsan27,881,0914,73
Pegasus71,60-1,10-4,02
Peker GMYO1,040,97-54,02
Penguen Gıda3,031,68-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,722,06

Pera GMYO1,250,81-28,64
Pergamon Dış Ticaret23,40-1,6827,67
Petkim5,340,387,23
Petrokent Turizm2.336,000,68157,72
Pınar Et ve Un16,790,36-23,28
Pınar Su7,050,28-5,11
Pınar Süt16,890,42-25,10
Plastikkart16,91-2,2517,02
Polisan Holding2,660,00-30,81
Politeknik Metal356,400,14-12,16
Prizma Press Matbaacılık4,15-0,24-24,27
QNB Finans Fin. Kir.85,90-0,17-31,44
QNB Finansbank40,40-0,10-42,57
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri24,900,24

Ral Yatırım Holding3,71-2,11-16,44
Ray Sigorta10,181,50-34,11
Reysaş GMYO4,704,21-13,76
Reysaş Lojistik4,092,76-20,95
Rhea Girişim1,90-1,55-48,92
Rodrigo Tekstil16,14-1,0417,72
Royal Halı3,281,86-4,65
RTA Laboratuvarları20,181,00-33,36
Sabancı Holding8,990,11-18,46
Safkar Ege Soğutmacılık7,653,24-29,69
Sanel Mühendislik4,890,6242,98
Sanifoam Sünger21,284,2156,47
Sanko Pazarlama9,36-0,530,99
Saray Matbaacılık4,141,72-52,79
Sarkuysan12,00-0,2537,97
Sasa Polyester30,32-2,70102,34
Say Yenilenebilir Enerji24,40-0,89186,72
Sekuro Plastik21,08-0,5751,00
Selçuk Ecza Deposu8,080,25-39,84
Selçuk Gıda4,500,00-9,64
Selva Gıda Sanayi7,449,90

Senkron Güvenlik26,804,122,06
Serve Film Prodüksiyon17,006,256,25
Servet GMYO76,751,86-2,10
Seyitler Kimya16,783,4524,63
Silverline Endüstri6,10-3,17-29,07
Sinpaş GMYO4,454,956,46
Smartiks Yazılım5,641,08-36,34
Sodaş Sodyum Sanayii21,62-1,10-17,91
Söktaş3,96-0,75-22,20
Sönmez Filament38,100,37-45,73
Sönmez Pamuklu13,40-0,74-44,17
Sumaş Suni Tahta59,10-1,1715,32
Şeker Fin. Kir.5,452,44-14,84
Şekerbank1,061,92-29,80
Şişe Cam7,54-0,795,31
Şok Marketler Ticaret11,290,36-9,54
T. Halk Bankası4,75-1,04-14,57
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,190,73-38,22
T.S.K.B.1,252,46-28,43
T.Tuborg16,930,06-6,31
Taç Tarım Ürünleri28,00-0,71165,91
Tat Gıda8,410,12-27,26
TAV Havalimanları24,24-1,1413,80
Taze Kuru Gıda212,502,66-1,76
Tek-Art Turizm1,450,00-28,22
Tekfen Holding14,37-0,62-12,38
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,742,12-22,17
Temapol Polimer Plastik15,057,8930,87
TGS Dış Ticaret11,94-0,67-6,06
Tofaş Oto. Fab.30,801,18-0,36
Torunlar GMYO3,283,80-15,90
Trabzon Liman29,900,54-6,91
Trabzonspor Sportif2,860,7017,21
Trend GMYO6,94-0,29-44,79
TSKB GMYO2,522,86-56,17
Tuğçelik12,31-1,6052,35
Tukaş6,70-0,45-30,86
Turcas Petrol3,570,85-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,70-2,02

Turkcell15,62-0,76-0,47
Tümosan Motor ve Traktör16,490,4317,20
Tüpraş94,75-0,26-12,27
Türk Hava Yolları13,080,001,32
Türk İlaç Serum30,986,83

Türk Prysmian Kablo11,99-2,99-0,60
Türk Telekom6,37-1,09-21,28
Türk Traktör166,90-0,36-2,04
Türker Proje Gayrimenkul121,200,507,35
Türkiye Sigorta4,650,22-24,73
Ufuk Yatırım13,752,542,61
Ulaşlar Turizm Yat.3,90-0,51-8,02
Ulusoy Elektrik54,80-1,176,72
Ulusoy Un Sanayi4,890,41-3,90
Umpaş Holding1,260,00-51,72
Uşak Seramik1,740,00-25,64
Utopya Turizm19,83-3,27-48,89
Uzertaş Boya36,18-0,33-36,08
Ülker Bisküvi19,82-0,05-11,19
Ünlü Yatırım Holding4,570,44

Vakıf Fin. Kir.9,09-1,73166,73
Vakıf GMYO1,450,00-39,55
Vakıf Yat. Ort.7,02-0,71-4,62
Vakıflar Bankası3,49-0,57-25,90
Vakko Tekstil10,91-0,0974,10
Vanet Gıda5,01-1,76-35,19
VBT Yazılım15,879,98

Verusa Holding45,54-0,440,98
Verusaturk Girisim21,30-0,7562,84
Vestel31,480,5849,48
Vestel Beyaz Eşya45,80-0,3018,82
Viking Kağıt5,210,00-42,11
Yapı ve Kredi Bank.2,30-0,86-23,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,56-1,87-10,03
Yataş12,740,00-11,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,03-1,23-8,41
Yeni Gimat GMYO14,061,5221,29
Yeşil GMYO1,036,19-25,36
Yeşil Yapı1,125,66-39,13
Yeşil Yatırım Holding2,349,86-45,28
Yibitaş İnşaat Malzeme11.414,40-2,86-26,83
Yonga Mobilya21,903,30-26,48
Yükselen Çelik4,920,20-5,96
Yünsa10,98-0,18-20,96
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,873,89-32,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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