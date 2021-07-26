Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

26.07.2021 18:48
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,00-3,03-20,99
İş Bankası (C)5,07-0,78-25,36
İş Bankası (Kur.)400.000,00-4,765,26
İş Fin.Kir.2,81-0,35-27,20
İş Girişim9,551,60-49,60
İş GMYO1,850,00-27,17
İş Y. Men. Değ.13,242,24-20,23
İş Yat. Ort.2,832,54-15,85
İşbir Holding5.209,80-3,6190,31
Işık Plastik35,22-1,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-1,15-24,56
İttifak Holding1,472,08-34,08
İz Hayvancılık Tarım18,25-2,411,39
İzmir Demir Çelik2,493,75-24,76
İzmir Fırça5,292,12-4,86
Jantsa Jant Sanayi72,20-1,7774,19
Kafein Yazılım28,221,5132,24
Kalekim Kimyevi Maddeler11,92-0,33

Kaplamin19,14-0,57-43,37
Kardemir (A)6,560,3110,25
Kardemir (B)6,571,8624,67
Kardemir (D)7,412,0728,20
Karel Elektronik32,60-1,2141,37
Karsan Otomotiv3,72-1,3314,46
Karsu Tekstil7,66-1,67-10,41
Kartal Yenilenebilir Enerji9,831,55

Kartonsan50,05-1,28-47,13
Katmerciler Ekipman2,865,93-7,14
Kent Gıda220,80-2,95-37,91
Kerevitaş Gıda4,38-0,90-33,43
Kervan Gıda16,57-0,9026,48
Kervansaray Yat. Holding0,59-1,67-53,17
Kiler GMYO1,671,83-33,47
Klimasan Klima20,663,2021,74
Koç Holding19,67-0,30-3,83
Konfrut Gıda16,03-1,35-5,15
Kontrolmatik Teknoloji Enerji62,85-3,16165,41
Konya Çimento890,90-7,46-21,16
Koray GMYO7,833,7175,96
Kordsa Teknik Tekstil21,205,4736,33
Koza Altın103,80-1,527,34
Koza Madencilik13,20-1,35-14,78
Körfez GMYO5,030,00-13,28
Kristal Kola1,850,00-52,81
Kron Telekomünikasyon54,60-0,1848,21
Kuştur Kuşadası Turizm234,70-7,9649,21
Kuyumcukent Gayrimenkul2,369,772,61
Kütahya Porselen52,25-3,863,57
Kütahya Şeker15,06-3,71

Lider Faktoring2,901,75-14,96
Link Bilgisayar31,780,570,58
Logo Yazılım37,50-1,0620,42
Lokman Hekim Sağlık9,703,8535,32
Lüks Kadife45,80-1,5958,96
Makina Takım2,720,37-20,23
Marka Yatırım Holding4,16-4,59-35,30
Marmaris Altınyunus173,30-2,2055,99
Marshall241,50-1,43-21,26
Martı GMYO1,09-0,91-57,31
Martı Otel1,83-2,66-14,08
Matriks Bilgi Dağıtım30,68-3,64

Mavi Giyim55,651,836,61
Mazhar Zorlu Holding40,28-0,3027,95
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,283,30

Mega Polietilen8,394,229,53
Menderes Tekstil2,121,44-31,39
Mercan Kimya10,37-1,80

Merit Turizm17,55-10,0069,41
Merko Gıda4,94-1,79-42,82
Metemtur Yatırım6,589,85-18,62
Metro Holding1,56-1,27-25,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,21-2,64-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,73-1,14-25,75
Migros Ticaret33,60-0,36-21,50
Milpa3,77-0,79-18,04
Mistral GMYO3,93-3,20-16,56
MLP Sağlık22,920,7915,35
MMC San. ve Tic. Yat.6,00-0,8330,43
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,64-0,78-35,53
Mondi Tire Kutsan7,52-2,34-1,05
Naturel Enerji35,86-1,210,99
Naturelgaz7,77-2,14

Net Holding3,91-2,0113,99
Netaş Telekom.19,401,36-30,91
Niğbaş Niğde Beton11,34-2,16-78,19
Nuh Çimento37,700,43-21,50
Nurol GMYO13,151,6280,38
Odaş Elektrik1,850,00-52,56
Orge Enerji Elektrik5,640,5322,28
Orma Orman Mahsulleri27,600,0087,50
Osmanlı Menkul23,402,54-24,37
Ostim Endüstriyel Yat2,17-0,91-21,20
Otokar278,002,89-8,64
Oyak Çimento6,38-0,93-27,33
Oyak Yat. Ort.6,86-1,86-0,61
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,940,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,980,25-15,50
Özak GMYO4,000,76-21,57
Özbal Çelik Boru13,300,23103,05
Özderici GMYO1,519,42-31,98
Özerden Plastik8,42-4,86-6,44
Pamukova Elektrik33,50-4,0757,13
Panora GMYO6,620,7610,00
Papilon Savunma15,011,83-34,05
Park Elek.Madencilik4,60-1,50-14,34
Parsan28,080,8615,56
Pegasus68,00-3,61-8,85
Peker GMYO1,00-1,96-55,79
Penguen Gıda3,03-1,62-40,00
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,860,23

Pera GMYO1,303,17-25,79
Pergamon Dış Ticaret22,88-1,6324,83
Petkim5,422,268,84
Petrokent Turizm2.270,00-1,30150,44
Pınar Et ve Un16,960,65-22,50
Pınar Su7,03-0,14-5,38
Pınar Süt17,161,54-23,90
Plastikkart16,65-4,3115,22
Polisan Holding2,670,75-30,55
Politeknik Metal352,50-0,70-13,12
Prizma Press Matbaacılık4,19-0,95-23,54
QNB Finans Fin. Kir.84,85-1,34-32,28
QNB Finansbank40,04-1,14-43,08
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,120,48

Ral Yatırım Holding3,771,89-15,09
Ray Sigorta9,99-1,48-35,34
Reysaş GMYO4,800,42-11,93
Reysaş Lojistik4,192,20-19,02
Rhea Girişim1,912,69-48,66
Rodrigo Tekstil15,70-1,1314,51
Royal Halı3,19-3,33-7,27
RTA Laboratuvarları22,749,96-24,90
Sabancı Holding9,060,89-17,83
Safkar Ege Soğutmacılık7,56-0,53-30,51
Sanel Mühendislik4,90-1,2143,27
Sanifoam Sünger20,76-3,8952,65
Sanko Pazarlama9,441,181,86
Saray Matbaacılık4,40-2,22-49,83
Sarkuysan12,010,7638,09
Sasa Polyester29,68-0,7498,07
Say Yenilenebilir Enerji23,72-1,90178,73
Sekuro Plastik21,261,2452,29
Selçuk Ecza Deposu8,301,10-38,21
Selçuk Gıda4,32-2,70-13,25
Selva Gıda Sanayi7,40-9,54

Senkron Güvenlik26,901,432,44
Serve Film Prodüksiyon17,201,847,50
Servet GMYO74,250,34-5,29
Seyitler Kimya16,44-3,2922,11
Silverline Endüstri5,79-3,66-32,67
Sinpaş GMYO4,36-2,244,31
Smartiks Yazılım5,931,19-33,07
Sodaş Sodyum Sanayii20,96-4,29-20,41
Söktaş3,87-2,03-23,97
Sönmez Filament38,240,63-45,53
Sönmez Pamuklu13,32-3,48-44,50
Sumaş Suni Tahta58,00-1,8613,17
Şeker Fin. Kir.5,34-2,02-16,56
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam7,460,134,20
Şok Marketler Ticaret11,670,17-6,49
T. Halk Bankası4,60-2,34-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,500,36-37,22
T.S.K.B.1,22-2,40-30,15
T.Tuborg16,80-0,94-7,03
Taç Tarım Ürünleri26,98-4,39156,22
Tat Gıda8,481,31-26,65
TAV Havalimanları22,20-5,774,23
Taze Kuru Gıda236,309,969,25
Tek-Art Turizm1,42-2,07-29,70
Tekfen Holding14,12-1,47-13,90
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,093,96-18,13
Temapol Polimer Plastik14,800,6828,70
TGS Dış Ticaret11,75-1,59-7,55
Tofaş Oto. Fab.31,222,971,00
Torunlar GMYO3,443,93-11,79
Trabzon Liman29,40-1,21-8,47
Trabzonspor Sportif3,063,0325,41
Trend GMYO6,83-1,44-45,66
TSKB GMYO2,54-0,78-55,83
Tuğçelik12,864,8159,16
Tukaş6,62-0,60-31,68
Turcas Petrol3,50-1,41-27,84
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,56-2,35

Turkcell15,19-0,39-3,21
Tümosan Motor ve Traktör16,46-0,4816,99
Tüpraş92,05-1,87-14,77
Türk Hava Yolları12,31-3,30-4,65
Türk İlaç Serum28,60-8,27

Türk Prysmian Kablo11,58-3,66-4,00
Türk Telekom6,26-0,79-22,64
Türk Traktör165,600,42-2,80
Türker Proje Gayrimenkul117,40-3,223,99
Türkiye Sigorta4,56-1,51-26,19
Ufuk Yatırım13,900,723,73
Ulaşlar Turizm Yat.3,81-2,56-10,14
Ulusoy Elektrik55,00-0,457,11
Ulusoy Un Sanayi4,91-1,60-3,51
Umpaş Holding1,25-3,10-52,11
Uşak Seramik1,73-0,57-26,07
Utopya Turizm19,91-0,45-48,69
Uzertaş Boya36,52-3,59-35,48
Ülker Bisküvi20,080,30-10,03
Ünlü Yatırım Holding4,870,62

Vakıf Fin. Kir.9,362,07174,65
Vakıf GMYO1,43-2,05-40,39
Vakıf Yat. Ort.7,140,85-2,99
Vakıflar Bankası3,43-1,15-27,18
Vakko Tekstil10,85-2,7873,15
Vanet Gıda5,01-1,57-35,19
VBT Yazılım17,33-0,69

Verusa Holding45,201,800,22
Verusaturk Girisim20,86-1,7959,48
Vestel31,98-0,3751,85
Vestel Beyaz Eşya47,201,7722,46
Viking Kağıt5,18-1,15-42,44
Yapı ve Kredi Bank.2,26-0,44-24,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,580,56-9,98
Yataş12,741,27-11,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,879,9310,68
Yeni Gimat GMYO13,70-2,4218,18
Yeşil GMYO0,99-1,98-28,26
Yeşil Yapı1,10-1,79-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,38-4,42-44,34
Yibitaş İnşaat Malzeme11.145,000,00-28,56
Yonga Mobilya21,04-3,93-29,37
Yükselen Çelik5,042,65-3,67
Yünsa10,78-0,92-22,40
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,82-1,62-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı 19:08 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı Sırasını beklemeden giren hasta, tartıştığı doktoru çivili sopayla darbetti 19:02 Sırasını beklemeden giren hasta, tartıştığı doktoru çivili sopayla darbetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker 18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay'dan çok konuşulacak sözler: Suriyeliler giderse ekonomi çöker
18:03 "Görüntülerdeki beyaz madde pudra şekeri" diyen Kürşat Ayvatoğlu'nun kanında uyuşturucu tespit edildi 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu 17:37 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde ipe asılı halde bulundu Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi 17:24 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak 17:10 Bolu belediyesinden ilginç uygulama! Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alınacak Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı 17:05 Kızına gözcülük yaptırıp, çelik kapıları 30 saniyede açan kadın kameralara yakalandı

Son Dakika Haberleri
17:23 Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi
17:16 Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu
17:07 Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste
17:06 Annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin alan şüphelinin sorgusu bitti! Ailesi şikayetçi olmayınca serbest kaldı
16:56 İmamoğlu, sağlıkçıların toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanması kararına karşı çıktı
16:51 Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı
16:37 Böyle nikah töreni görülmedi! Gelin ve damat istedi, korona tedavisi gören belediye başkanı kırmadı
16:32 Milli Takım alay konusu oldu! Plaf futbolunda Umman'a 7-0 kaybetti
16:23 Son Dakika: Selden etkilenen yerler afet bölgesi ilan ediliyor
16:02 Bruno Fernandes'in 'kopyası' ilan edilen Jendoubi'nin, şimdi de Mesut Özil'le olan benzerliği Tokyo Olimpiyatları'na damga vurdu
Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti Fenerbahçe hazırlık maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup etti         
19:32
TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi TRT ekranlarında büyük hata! En çok gol kralı olan futbolcu sorusuna verilen yanlış cevap, doğru kabul edildi         
19:06
Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı Fenerbahçe'de Samatta, Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı         
18:43
Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu Çocuklar Duymasın dizisinin Çaycı Hüseyin'i Alparslan Özmol'un hesabı çalınınca hemen emniyete koştu         
18:10
Çimleri sulamayı bırakmayan komşularının önünde öldüresiye dayak yiyen kadının kocası tutuklandı Çimleri sulamayı bırakmayan komşularının önünde öldüresiye dayak yiyen kadının kocası tutuklandı         
17:55
Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar Liseli Gamze'nin ölümünde soruşturma tamamlandı! İddianamede iğrenç detaylar         
17:27
Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu Popülerliğin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp cam silmeye başlayan Dieter Brummer'ın ölümü acı oldu         
17:16
Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste Sinovac veya BioNTech olan Türk vatandaşları hangi ülkelere girebilir? İşte merak edilen liste         
17:08
Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı Mavi Şimşekler, Benjamin Stambouli'yle 2 yıllık anlaşma sağladı         
16:51
Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı Kaçan kurbanlığı bulmaya giden Onur Eker'e ait olduğu iddia edilen görüntünün başka bir gence ait olduğu ortaya çıktı         
16:07
Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti Tunus'ta hükümet feshedildi, halk soluğu sokaklarda aldı! Darbeyi organize eden ülkeden gelen kutlama mesajları dikkat çekti         
14:51
Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var Kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi Onur Eker'in otopsi raporu çıktı: Vücudunda çok sayıda arı iğnesi var         
14:36
Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar Hatay Belediye Başkanından dikkat çeken sözler: Suriyeliler belediye başkanlığına aday olsalar kazanırlar         
14:04
5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti 5 yaşındaki çocuğu istismar eden sapık yakalandı! Yakınları, görüntüleri emniyete veren aileyi tehdit etti         
13:21
Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor Uğur Şahin'den tedirgin eden sözler: Aşının varyantlara karşı sağladığı koruma düşüyor         
13:11
Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın Önce kanser hastası eşini boğdu, sonra intihar etti! Emekli askerden geriye bu not kaldı: Bağışlayın         
11:55
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 19:46:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement