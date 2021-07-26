Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.000,00 -3,03 -20,99 İş Bankası (C) 5,07 -0,78 -25,36 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 -4,76 5,26 İş Fin.Kir. 2,81 -0,35 -27,20 İş Girişim 9,55 1,60 -49,60 İş GMYO 1,85 0,00 -27,17 İş Y. Men. Değ. 13,24 2,24 -20,23 İş Yat. Ort. 2,83 2,54 -15,85 İşbir Holding 5.209,80 -3,61 90,31 Işık Plastik 35,22 -1,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,86 -1,15 -24,56 İttifak Holding 1,47 2,08 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,25 -2,41 1,39 İzmir Demir Çelik 2,49 3,75 -24,76 İzmir Fırça 5,29 2,12 -4,86 Jantsa Jant Sanayi 72,20 -1,77 74,19 Kafein Yazılım 28,22 1,51 32,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,92 -0,33 Kaplamin 19,14 -0,57 -43,37 Kardemir (A) 6,56 0,31 10,25 Kardemir (B) 6,57 1,86 24,67 Kardemir (D) 7,41 2,07 28,20 Karel Elektronik 32,60 -1,21 41,37 Karsan Otomotiv 3,72 -1,33 14,46 Karsu Tekstil 7,66 -1,67 -10,41 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,83 1,55 Kartonsan 50,05 -1,28 -47,13 Katmerciler Ekipman 2,86 5,93 -7,14 Kent Gıda 220,80 -2,95 -37,91 Kerevitaş Gıda 4,38 -0,90 -33,43 Kervan Gıda 16,57 -0,90 26,48 Kervansaray Yat. Holding 0,59 -1,67 -53,17 Kiler GMYO 1,67 1,83 -33,47 Klimasan Klima 20,66 3,20 21,74 Koç Holding 19,67 -0,30 -3,83 Konfrut Gıda 16,03 -1,35 -5,15 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 62,85 -3,16 165,41 Konya Çimento 890,90 -7,46 -21,16 Koray GMYO 7,83 3,71 75,96 Kordsa Teknik Tekstil 21,20 5,47 36,33 Koza Altın 103,80 -1,52 7,34 Koza Madencilik 13,20 -1,35 -14,78 Körfez GMYO 5,03 0,00 -13,28 Kristal Kola 1,85 0,00 -52,81 Kron Telekomünikasyon 54,60 -0,18 48,21 Kuştur Kuşadası Turizm 234,70 -7,96 49,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,36 9,77 2,61 Kütahya Porselen 52,25 -3,86 3,57 Kütahya Şeker 15,06 -3,71 Lider Faktoring 2,90 1,75 -14,96 Link Bilgisayar 31,78 0,57 0,58 Logo Yazılım 37,50 -1,06 20,42 Lokman Hekim Sağlık 9,70 3,85 35,32 Lüks Kadife 45,80 -1,59 58,96 Makina Takım 2,72 0,37 -20,23 Marka Yatırım Holding 4,16 -4,59 -35,30 Marmaris Altınyunus 173,30 -2,20 55,99 Marshall 241,50 -1,43 -21,26 Martı GMYO 1,09 -0,91 -57,31 Martı Otel 1,83 -2,66 -14,08 Matriks Bilgi Dağıtım 30,68 -3,64 Mavi Giyim 55,65 1,83 6,61 Mazhar Zorlu Holding 40,28 -0,30 27,95 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 36,28 3,30 Mega Polietilen 8,39 4,22 9,53 Menderes Tekstil 2,12 1,44 -31,39 Mercan Kimya 10,37 -1,80 Merit Turizm 17,55 -10,00 69,41 Merko Gıda 4,94 -1,79 -42,82 Metemtur Yatırım 6,58 9,85 -18,62 Metro Holding 1,56 -1,27 -25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 -2,64 -23,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,73 -1,14 -25,75 Migros Ticaret 33,60 -0,36 -21,50 Milpa 3,77 -0,79 -18,04 Mistral GMYO 3,93 -3,20 -16,56 MLP Sağlık 22,92 0,79 15,35 MMC San. ve Tic. Yat. 6,00 -0,83 30,43 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,64 -0,78 -35,53 Mondi Tire Kutsan 7,52 -2,34 -1,05 Naturel Enerji 35,86 -1,21 0,99 Naturelgaz 7,77 -2,14 Net Holding 3,91 -2,01 13,99 Netaş Telekom. 19,40 1,36 -30,91 Niğbaş Niğde Beton 11,34 -2,16 -78,19 Nuh Çimento 37,70 0,43 -21,50 Nurol GMYO 13,15 1,62 80,38 Odaş Elektrik 1,85 0,00 -52,56 Orge Enerji Elektrik 5,64 0,53 22,28 Orma Orman Mahsulleri 27,60 0,00 87,50 Osmanlı Menkul 23,40 2,54 -24,37 Ostim Endüstriyel Yat 2,17 -0,91 -21,20 Otokar 278,00 2,89 -8,64 Oyak Çimento 6,38 -0,93 -27,33 Oyak Yat. Ort. 6,86 -1,86 -0,61 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,94 0,00 Oylum Sınai Yatırımlar 3,98 0,25 -15,50 Özak GMYO 4,00 0,76 -21,57 Özbal Çelik Boru 13,30 0,23 103,05 Özderici GMYO 1,51 9,42 -31,98 Özerden Plastik 8,42 -4,86 -6,44 Pamukova Elektrik 33,50 -4,07 57,13 Panora GMYO 6,62 0,76 10,00 Papilon Savunma 15,01 1,83 -34,05 Park Elek.Madencilik 4,60 -1,50 -14,34 Parsan 28,08 0,86 15,56 Pegasus 68,00 -3,61 -8,85 Peker GMYO 1,00 -1,96 -55,79 Penguen Gıda 3,03 -1,62 -40,00 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,86 0,23 Pera GMYO 1,30 3,17 -25,79 Pergamon Dış Ticaret 22,88 -1,63 24,83 Petkim 5,42 2,26 8,84 Petrokent Turizm 2.270,00 -1,30 150,44 Pınar Et ve Un 16,96 0,65 -22,50 Pınar Su 7,03 -0,14 -5,38 Pınar Süt 17,16 1,54 -23,90 Plastikkart 16,65 -4,31 15,22 Polisan Holding 2,67 0,75 -30,55 Politeknik Metal 352,50 -0,70 -13,12 Prizma Press Matbaacılık 4,19 -0,95 -23,54 QNB Finans Fin. Kir. 84,85 -1,34 -32,28 QNB Finansbank 40,04 -1,14 -43,08 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,12 0,48 Ral Yatırım Holding 3,77 1,89 -15,09 Ray Sigorta 9,99 -1,48 -35,34 Reysaş GMYO 4,80 0,42 -11,93 Reysaş Lojistik 4,19 2,20 -19,02 Rhea Girişim 1,91 2,69 -48,66 Rodrigo Tekstil 15,70 -1,13 14,51 Royal Halı 3,19 -3,33 -7,27 RTA Laboratuvarları 22,74 9,96 -24,90 Sabancı Holding 9,06 0,89 -17,83 Safkar Ege Soğutmacılık 7,56 -0,53 -30,51 Sanel Mühendislik 4,90 -1,21 43,27 Sanifoam Sünger 20,76 -3,89 52,65 Sanko Pazarlama 9,44 1,18 1,86 Saray Matbaacılık 4,40 -2,22 -49,83 Sarkuysan 12,01 0,76 38,09 Sasa Polyester 29,68 -0,74 98,07 Say Yenilenebilir Enerji 23,72 -1,90 178,73 Sekuro Plastik 21,26 1,24 52,29 Selçuk Ecza Deposu 8,30 1,10 -38,21 Selçuk Gıda 4,32 -2,70 -13,25 Selva Gıda Sanayi 7,40 -9,54 Senkron Güvenlik 26,90 1,43 2,44 Serve Film Prodüksiyon 17,20 1,84 7,50 Servet GMYO 74,25 0,34 -5,29 Seyitler Kimya 16,44 -3,29 22,11 Silverline Endüstri 5,79 -3,66 -32,67 Sinpaş GMYO 4,36 -2,24 4,31 Smartiks Yazılım 5,93 1,19 -33,07 Sodaş Sodyum Sanayii 20,96 -4,29 -20,41 Söktaş 3,87 -2,03 -23,97 Sönmez Filament 38,24 0,63 -45,53 Sönmez Pamuklu 13,32 -3,48 -44,50 Sumaş Suni Tahta 58,00 -1,86 13,17 Şeker Fin. Kir. 5,34 -2,02 -16,56 Şekerbank 1,04 -0,95 -31,13 Şişe Cam 7,46 0,13 4,20 Şok Marketler Ticaret 11,67 0,17 -6,49 T. Halk Bankası 4,60 -2,34 -17,27 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,50 0,36 -37,22 T.S.K.B. 1,22 -2,40 -30,15 T.Tuborg 16,80 -0,94 -7,03 Taç Tarım Ürünleri 26,98 -4,39 156,22 Tat Gıda 8,48 1,31 -26,65 TAV Havalimanları 22,20 -5,77 4,23 Taze Kuru Gıda 236,30 9,96 9,25 Tek-Art Turizm 1,42 -2,07 -29,70 Tekfen Holding 14,12 -1,47 -13,90 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,09 3,96 -18,13 Temapol Polimer Plastik 14,80 0,68 28,70 TGS Dış Ticaret 11,75 -1,59 -7,55 Tofaş Oto. Fab. 31,22 2,97 1,00 Torunlar GMYO 3,44 3,93 -11,79 Trabzon Liman 29,40 -1,21 -8,47 Trabzonspor Sportif 3,06 3,03 25,41 Trend GMYO 6,83 -1,44 -45,66 TSKB GMYO 2,54 -0,78 -55,83 Tuğçelik 12,86 4,81 59,16 Tukaş 6,62 -0,60 -31,68 Turcas Petrol 3,50 -1,41 -27,84 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,56 -2,35 Turkcell 15,19 -0,39 -3,21 Tümosan Motor ve Traktör 16,46 -0,48 16,99 Tüpraş 92,05 -1,87 -14,77 Türk Hava Yolları 12,31 -3,30 -4,65 Türk İlaç Serum 28,60 -8,27 Türk Prysmian Kablo 11,58 -3,66 -4,00 Türk Telekom 6,26 -0,79 -22,64 Türk Traktör 165,60 0,42 -2,80 Türker Proje Gayrimenkul 117,40 -3,22 3,99 Türkiye Sigorta 4,56 -1,51 -26,19 Ufuk Yatırım 13,90 0,72 3,73 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -2,56 -10,14 Ulusoy Elektrik 55,00 -0,45 7,11 Ulusoy Un Sanayi 4,91 -1,60 -3,51 Umpaş Holding 1,25 -3,10 -52,11 Uşak Seramik 1,73 -0,57 -26,07 Utopya Turizm 19,91 -0,45 -48,69 Uzertaş Boya 36,52 -3,59 -35,48 Ülker Bisküvi 20,08 0,30 -10,03 Ünlü Yatırım Holding 4,87 0,62 Vakıf Fin. Kir. 9,36 2,07 174,65 Vakıf GMYO 1,43 -2,05 -40,39 Vakıf Yat. Ort. 7,14 0,85 -2,99 Vakıflar Bankası 3,43 -1,15 -27,18 Vakko Tekstil 10,85 -2,78 73,15 Vanet Gıda 5,01 -1,57 -35,19 VBT Yazılım 17,33 -0,69 Verusa Holding 45,20 1,80 0,22 Verusaturk Girisim 20,86 -1,79 59,48 Vestel 31,98 -0,37 51,85 Vestel Beyaz Eşya 47,20 1,77 22,46 Viking Kağıt 5,18 -1,15 -42,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,26 -0,44 -24,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,58 0,56 -9,98 Yataş 12,74 1,27 -11,83 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,87 9,93 10,68 Yeni Gimat GMYO 13,70 -2,42 18,18 Yeşil GMYO 0,99 -1,98 -28,26 Yeşil Yapı 1,10 -1,79 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,38 -4,42 -44,34 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.145,00 0,00 -28,56 Yonga Mobilya 21,04 -3,93 -29,37 Yükselen Çelik 5,04 2,65 -3,67 Yünsa 10,78 -0,92 -22,40 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,82 -1,62 -34,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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