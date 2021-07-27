Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 32.000,10 0,00 -20,99 İş Bankası (C) 5,13 1,18 -24,48 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,82 0,36 -26,94 İş Girişim 9,51 -0,42 -49,82 İş GMYO 1,87 1,08 -26,38 İş Y. Men. Değ. 13,10 -1,06 -21,07 İş Yat. Ort. 2,82 -0,35 -16,15 İşbir Holding 5.270,00 1,16 92,50 Işık Plastik 35,00 -0,62 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,87 1,16 -23,68 İttifak Holding 1,45 -1,36 -34,98 İz Hayvancılık Tarım 18,08 -0,93 0,44 İzmir Demir Çelik 2,48 -0,40 -25,07 İzmir Fırça 5,64 6,62 1,44 Jantsa Jant Sanayi 71,65 -0,76 72,87 Kafein Yazılım 28,78 1,98 34,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 11,81 -0,92 Kaplamin 19,68 2,82 -41,78 Kardemir (A) 6,63 1,07 11,43 Kardemir (B) 6,62 0,76 25,62 Kardemir (D) 7,49 1,08 29,58 Karel Elektronik 33,70 3,37 46,14 Karsan Otomotiv 3,95 6,18 21,54 Karsu Tekstil 7,63 -0,39 -10,76 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,78 -0,51 Kartonsan 49,84 -0,42 -47,36 Katmerciler Ekipman 2,90 1,40 -5,84 Kent Gıda 210,00 -4,89 -40,94 Kerevitaş Gıda 4,37 -0,23 -33,59 Kervan Gıda 16,32 -1,51 24,57 Kervansaray Yat. Holding 0,59 0,00 -53,17 Kiler GMYO 1,67 0,00 -33,47 Klimasan Klima 20,38 -1,36 20,09 Koç Holding 19,77 0,51 -3,34 Konfrut Gıda 16,05 0,12 -5,03 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 63,45 0,95 167,95 Konya Çimento 902,20 1,27 -20,16 Koray GMYO 8,19 4,60 84,04 Kordsa Teknik Tekstil 21,46 1,23 38,01 Koza Altın 104,80 0,96 8,38 Koza Madencilik 13,28 0,61 -14,27 Körfez GMYO 5,08 0,99 -12,41 Kristal Kola 1,87 1,08 -52,30 Kron Telekomünikasyon 52,30 -4,21 41,97 Kuştur Kuşadası Turizm 242,00 3,11 53,85 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,44 3,39 6,09 Kütahya Porselen 50,50 -3,35 0,10 Kütahya Şeker 16,56 9,96 Lider Faktoring 3,13 7,93 -8,21 Link Bilgisayar 31,72 -0,19 0,39 Logo Yazılım 37,30 -0,53 19,78 Lokman Hekim Sağlık 9,64 -0,62 34,48 Lüks Kadife 45,50 -0,66 57,92 Makina Takım 2,78 2,21 -18,48 Manas Enerji Yönetimi 10,89 Marka Yatırım Holding 4,06 -2,40 -36,86 Marmaris Altınyunus 169,80 -2,02 52,84 Marshall 238,50 -1,24 -22,24 Martı GMYO 1,07 -1,83 -58,10 Martı Otel 1,82 -0,55 -14,55 Matriks Bilgi Dağıtım 30,78 0,33 Mavi Giyim 55,40 -0,45 6,13 Mazhar Zorlu Holding 39,04 -3,08 24,02 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,48 -2,21 Mega Polietilen 8,32 -0,83 8,62 Menderes Tekstil 2,14 0,94 -30,74 Mercan Kimya 10,27 -0,96 Merit Turizm 16,99 -3,19 64,01 Merko Gıda 5,08 2,83 -41,20 Metemtur Yatırım 7,23 9,88 -10,58 Metro Holding 1,56 0,00 -25,00 Metro Petrol ve Tesisleri 2,21 0,00 -23,53 Metro Yatırım Ortaklığı 1,71 -1,16 -26,61 Migros Ticaret 33,46 -0,42 -21,82 Milpa 3,74 -0,80 -18,70 Mistral GMYO 3,95 0,51 -16,14 MLP Sağlık 22,56 -1,57 13,54 MMC San. ve Tic. Yat. 6,05 0,83 31,52 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,56 -1,05 -36,20 Mondi Tire Kutsan 7,48 -0,53 -1,58 Naturel Enerji 35,94 0,22 1,22 Naturelgaz 7,77 0,00 Net Holding 3,90 -0,26 13,70 Netaş Telekom. 19,22 -0,93 -31,55 Niğbaş Niğde Beton 11,90 4,94 -77,12 Nuh Çimento 37,14 -1,49 -22,67 Nurol GMYO 13,86 5,40 90,12 Odaş Elektrik 1,84 -0,54 -52,82 Orge Enerji Elektrik 5,60 -0,71 21,41 Orma Orman Mahsulleri 26,50 -3,99 80,03 Osmanlı Menkul 22,76 -2,74 -26,44 Ostim Endüstriyel Yat 2,19 0,92 -20,47 Otokar 279,00 0,36 -8,31 Oyak Çimento 6,42 0,63 -26,88 Oyak Yat. Ort. 6,90 0,58 -0,03 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,88 -0,24 Oylum Sınai Yatırımlar 4,09 2,76 -13,16 Özak GMYO 4,05 1,25 -20,59 Özbal Çelik Boru 13,54 1,80 106,72 Özderici GMYO 1,44 -4,64 -35,14 Özerden Plastik 8,15 -3,21 -9,44 Pamukova Elektrik 33,20 -0,90 55,72 Panora GMYO 6,86 3,63 13,99 Papilon Savunma 15,09 0,53 -33,70 Park Elek.Madencilik 4,67 1,52 -13,04 Parsan 28,06 -0,07 15,47 Pegasus 71,40 5,00 -4,29 Peker GMYO 1,00 0,00 -55,79 Penguen Gıda 3,09 1,98 -38,81 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 34,88 0,06 Pera GMYO 1,36 4,62 -22,36 Pergamon Dış Ticaret 22,92 0,17 25,05 Petkim 5,58 2,95 12,05 Petrokent Turizm 2.198,50 -3,15 142,55 Pınar Et ve Un 17,00 0,24 -22,32 Pınar Su 7,14 1,56 -3,90 Pınar Süt 17,24 0,47 -23,55 Plastikkart 17,70 6,31 22,49 Polisan Holding 2,73 2,25 -28,99 Politeknik Metal 351,60 -0,26 -13,34 Prizma Press Matbaacılık 4,25 1,43 -22,45 QNB Finans Fin. Kir. 84,10 -0,88 -32,88 QNB Finansbank 40,00 -0,10 -43,14 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 25,18 0,24 Ral Yatırım Holding 3,89 3,18 -12,39 Ray Sigorta 9,86 -1,30 -36,18 Reysaş GMYO 4,72 -1,67 -13,39 Reysaş Lojistik 4,10 -2,15 -20,76 Rhea Girişim 1,92 0,52 -48,39 Rodrigo Tekstil 15,32 -2,42 11,74 Royal Halı 3,23 1,25 -6,10 RTA Laboratuvarları 22,88 0,62 -24,44 Sabancı Holding 9,29 2,54 -15,74 Safkar Ege Soğutmacılık 7,50 -0,79 -31,07 Sanel Mühendislik 4,93 0,61 44,15 Sanifoam Sünger 22,16 6,74 62,94 Sanko Pazarlama 9,65 2,22 4,12 Saray Matbaacılık 4,54 3,18 -48,23 Sarkuysan 12,33 2,66 41,77 Sasa Polyester 29,54 -0,47 97,14 Say Yenilenebilir Enerji 23,58 -0,59 177,09 Sekuro Plastik 21,38 0,56 53,15 Selçuk Ecza Deposu 8,45 1,81 -37,09 Selçuk Gıda 4,19 -3,01 -15,86 Selva Gıda Sanayi 7,11 -3,92 Senkron Güvenlik 27,20 1,12 3,58 Serve Film Prodüksiyon 16,00 -6,98 0,00 Servet GMYO 72,85 -1,89 -7,08 Seyitler Kimya 15,90 -3,28 18,10 Silverline Endüstri 5,53 -4,49 -35,70 Sinpaş GMYO 4,31 -1,15 3,11 Smartiks Yazılım 5,84 -1,52 -34,09 Sodaş Sodyum Sanayii 23,04 9,92 -12,51 Söktaş 3,86 -0,26 -24,17 Sönmez Filament 38,38 0,37 -45,33 Sönmez Pamuklu 13,00 -2,40 -45,83 Sumaş Suni Tahta 57,05 -1,64 11,32 Şeker Fin. Kir. 5,37 0,56 -16,09 Şekerbank 1,04 0,00 -31,13 Şişe Cam 7,49 0,40 4,62 Şok Marketler Ticaret 11,49 -1,54 -7,93 T. Halk Bankası 4,57 -0,65 -17,81 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,26 3,90 -34,77 T.S.K.B. 1,23 0,82 -29,57 T.Tuborg 16,70 -0,60 -7,58 Taç Tarım Ürünleri 26,50 -1,78 151,66 Tat Gıda 8,76 3,30 -24,23 TAV Havalimanları 22,82 2,79 7,14 Taze Kuru Gıda 228,80 -3,17 5,78 Tek-Art Turizm 1,45 2,11 -28,22 Tekfen Holding 14,17 0,35 -13,60 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,89 -2,82 -20,44 Temapol Polimer Plastik 14,60 -1,35 26,96 TGS Dış Ticaret 11,87 1,02 -6,61 Tofaş Oto. Fab. 31,84 1,99 3,00 Torunlar GMYO 3,34 -2,91 -14,36 Trabzon Liman 29,38 -0,07 -8,53 Trabzonspor Sportif 3,22 5,23 31,97 Trend GMYO 6,87 0,59 -45,35 TSKB GMYO 2,58 1,57 -55,13 Tuğçelik 12,72 -1,09 57,43 Tukaş 6,62 0,00 -31,68 Turcas Petrol 3,44 -1,71 -29,07 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,85 3,03 Turkcell 15,25 0,39 -2,83 Tümosan Motor ve Traktör 18,10 9,96 28,64 Tüpraş 92,35 0,33 -14,49 Türk Hava Yolları 12,55 1,95 -2,79 Türk İlaç Serum 28,38 -0,77 Türk Prysmian Kablo 12,15 4,92 0,73 Türk Telekom 6,29 0,48 -22,27 Türk Traktör 166,60 0,60 -2,21 Türker Proje Gayrimenkul 115,80 -1,36 2,57 Türkiye Sigorta 4,57 0,22 -26,03 Ufuk Yatırım 14,30 2,88 6,72 Ulaşlar Turizm Yat. 3,73 -2,10 -12,03 Ulusoy Elektrik 55,15 0,27 7,40 Ulusoy Un Sanayi 4,94 0,61 -2,92 Umpaş Holding 1,28 2,40 -50,96 Uşak Seramik 1,74 0,58 -25,64 Utopya Turizm 19,88 -0,15 -48,76 Uzertaş Boya 36,10 -1,15 -36,22 Ülker Bisküvi 20,02 -0,30 -10,30 Ünlü Yatırım Holding 4,87 0,00 Vakıf Fin. Kir. 9,16 -2,14 168,78 Vakıf GMYO 1,44 0,70 -39,97 Vakıf Yat. Ort. 6,89 -3,50 -6,39 Vakıflar Bankası 3,42 -0,29 -27,39 Vakko Tekstil 10,96 1,01 74,90 Vanet Gıda 5,51 9,98 -28,72 VBT Yazılım 17,81 2,77 Verusa Holding 45,24 0,09 0,31 Verusaturk Girisim 20,60 -1,25 57,49 Vestel 31,88 -0,31 51,38 Vestel Beyaz Eşya 47,00 -0,42 21,94 Viking Kağıt 5,30 2,32 -41,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,27 0,44 -24,26 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,90 -2,09 -11,86 Yataş 12,84 0,78 -11,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 5,35 9,86 21,59 Yeni Gimat GMYO 13,73 0,22 18,44 Yeşil GMYO 0,99 0,00 -28,26 Yeşil Yapı 1,10 0,00 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,27 -4,62 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 10.790,00 -3,19 -30,83 Yonga Mobilya 21,08 0,19 -29,24 Yükselen Çelik 5,04 0,00 -3,67 Yünsa 10,71 -0,65 -22,90 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,82 0,00 -34,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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