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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

27.07.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.000,100,00-20,99
İş Bankası (C)5,131,18-24,48
İş Bankası (Kur.)400.000,00

5,26
İş Fin.Kir.2,820,36-26,94
İş Girişim9,51-0,42-49,82
İş GMYO1,871,08-26,38
İş Y. Men. Değ.13,10-1,06-21,07
İş Yat. Ort.2,82-0,35-16,15
İşbir Holding5.270,001,1692,50
Işık Plastik35,00-0,62

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,45-1,36-34,98
İz Hayvancılık Tarım18,08-0,930,44
İzmir Demir Çelik2,48-0,40-25,07
İzmir Fırça5,646,621,44
Jantsa Jant Sanayi71,65-0,7672,87
Kafein Yazılım28,781,9834,87
Kalekim Kimyevi Maddeler11,81-0,92

Kaplamin19,682,82-41,78
Kardemir (A)6,631,0711,43
Kardemir (B)6,620,7625,62
Kardemir (D)7,491,0829,58
Karel Elektronik33,703,3746,14
Karsan Otomotiv3,956,1821,54
Karsu Tekstil7,63-0,39-10,76
Kartal Yenilenebilir Enerji9,78-0,51

Kartonsan49,84-0,42-47,36
Katmerciler Ekipman2,901,40-5,84
Kent Gıda210,00-4,89-40,94
Kerevitaş Gıda4,37-0,23-33,59
Kervan Gıda16,32-1,5124,57
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,670,00-33,47
Klimasan Klima20,38-1,3620,09
Koç Holding19,770,51-3,34
Konfrut Gıda16,050,12-5,03
Kontrolmatik Teknoloji Enerji63,450,95167,95
Konya Çimento902,201,27-20,16
Koray GMYO8,194,6084,04
Kordsa Teknik Tekstil21,461,2338,01
Koza Altın104,800,968,38
Koza Madencilik13,280,61-14,27
Körfez GMYO5,080,99-12,41
Kristal Kola1,871,08-52,30
Kron Telekomünikasyon52,30-4,2141,97
Kuştur Kuşadası Turizm242,003,1153,85
Kuyumcukent Gayrimenkul2,443,396,09
Kütahya Porselen50,50-3,350,10
Kütahya Şeker16,569,96

Lider Faktoring3,137,93-8,21
Link Bilgisayar31,72-0,190,39
Logo Yazılım37,30-0,5319,78
Lokman Hekim Sağlık9,64-0,6234,48
Lüks Kadife45,50-0,6657,92
Makina Takım2,782,21-18,48
Manas Enerji Yönetimi10,89

Marka Yatırım Holding4,06-2,40-36,86
Marmaris Altınyunus169,80-2,0252,84
Marshall238,50-1,24-22,24
Martı GMYO1,07-1,83-58,10
Martı Otel1,82-0,55-14,55
Matriks Bilgi Dağıtım30,780,33

Mavi Giyim55,40-0,456,13
Mazhar Zorlu Holding39,04-3,0824,02
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,48-2,21

Mega Polietilen8,32-0,838,62
Menderes Tekstil2,140,94-30,74
Mercan Kimya10,27-0,96

Merit Turizm16,99-3,1964,01
Merko Gıda5,082,83-41,20
Metemtur Yatırım7,239,88-10,58
Metro Holding1,560,00-25,00
Metro Petrol ve Tesisleri2,210,00-23,53
Metro Yatırım Ortaklığı1,71-1,16-26,61
Migros Ticaret33,46-0,42-21,82
Milpa3,74-0,80-18,70
Mistral GMYO3,950,51-16,14
MLP Sağlık22,56-1,5713,54
MMC San. ve Tic. Yat.6,050,8331,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,56-1,05-36,20
Mondi Tire Kutsan7,48-0,53-1,58
Naturel Enerji35,940,221,22
Naturelgaz7,770,00

Net Holding3,90-0,2613,70
Netaş Telekom.19,22-0,93-31,55
Niğbaş Niğde Beton11,904,94-77,12
Nuh Çimento37,14-1,49-22,67
Nurol GMYO13,865,4090,12
Odaş Elektrik1,84-0,54-52,82
Orge Enerji Elektrik5,60-0,7121,41
Orma Orman Mahsulleri26,50-3,9980,03
Osmanlı Menkul22,76-2,74-26,44
Ostim Endüstriyel Yat2,190,92-20,47
Otokar279,000,36-8,31
Oyak Çimento6,420,63-26,88
Oyak Yat. Ort.6,900,58-0,03
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,88-0,24

Oylum Sınai Yatırımlar4,092,76-13,16
Özak GMYO4,051,25-20,59
Özbal Çelik Boru13,541,80106,72
Özderici GMYO1,44-4,64-35,14
Özerden Plastik8,15-3,21-9,44
Pamukova Elektrik33,20-0,9055,72
Panora GMYO6,863,6313,99
Papilon Savunma15,090,53-33,70
Park Elek.Madencilik4,671,52-13,04
Parsan28,06-0,0715,47
Pegasus71,405,00-4,29
Peker GMYO1,000,00-55,79
Penguen Gıda3,091,98-38,81
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım34,880,06

Pera GMYO1,364,62-22,36
Pergamon Dış Ticaret22,920,1725,05
Petkim5,582,9512,05
Petrokent Turizm2.198,50-3,15142,55
Pınar Et ve Un17,000,24-22,32
Pınar Su7,141,56-3,90
Pınar Süt17,240,47-23,55
Plastikkart17,706,3122,49
Polisan Holding2,732,25-28,99
Politeknik Metal351,60-0,26-13,34
Prizma Press Matbaacılık4,251,43-22,45
QNB Finans Fin. Kir.84,10-0,88-32,88
QNB Finansbank40,00-0,10-43,14
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri25,180,24

Ral Yatırım Holding3,893,18-12,39
Ray Sigorta9,86-1,30-36,18
Reysaş GMYO4,72-1,67-13,39
Reysaş Lojistik4,10-2,15-20,76
Rhea Girişim1,920,52-48,39
Rodrigo Tekstil15,32-2,4211,74
Royal Halı3,231,25-6,10
RTA Laboratuvarları22,880,62-24,44
Sabancı Holding9,292,54-15,74
Safkar Ege Soğutmacılık7,50-0,79-31,07
Sanel Mühendislik4,930,6144,15
Sanifoam Sünger22,166,7462,94
Sanko Pazarlama9,652,224,12
Saray Matbaacılık4,543,18-48,23
Sarkuysan12,332,6641,77
Sasa Polyester29,54-0,4797,14
Say Yenilenebilir Enerji23,58-0,59177,09
Sekuro Plastik21,380,5653,15
Selçuk Ecza Deposu8,451,81-37,09
Selçuk Gıda4,19-3,01-15,86
Selva Gıda Sanayi7,11-3,92

Senkron Güvenlik27,201,123,58
Serve Film Prodüksiyon16,00-6,980,00
Servet GMYO72,85-1,89-7,08
Seyitler Kimya15,90-3,2818,10
Silverline Endüstri5,53-4,49-35,70
Sinpaş GMYO4,31-1,153,11
Smartiks Yazılım5,84-1,52-34,09
Sodaş Sodyum Sanayii23,049,92-12,51
Söktaş3,86-0,26-24,17
Sönmez Filament38,380,37-45,33
Sönmez Pamuklu13,00-2,40-45,83
Sumaş Suni Tahta57,05-1,6411,32
Şeker Fin. Kir.5,370,56-16,09
Şekerbank1,040,00-31,13
Şişe Cam7,490,404,62
Şok Marketler Ticaret11,49-1,54-7,93
T. Halk Bankası4,57-0,65-17,81
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,263,90-34,77
T.S.K.B.1,230,82-29,57
T.Tuborg16,70-0,60-7,58
Taç Tarım Ürünleri26,50-1,78151,66
Tat Gıda8,763,30-24,23
TAV Havalimanları22,822,797,14
Taze Kuru Gıda228,80-3,175,78
Tek-Art Turizm1,452,11-28,22
Tekfen Holding14,170,35-13,60
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,89-2,82-20,44
Temapol Polimer Plastik14,60-1,3526,96
TGS Dış Ticaret11,871,02-6,61
Tofaş Oto. Fab.31,841,993,00
Torunlar GMYO3,34-2,91-14,36
Trabzon Liman29,38-0,07-8,53
Trabzonspor Sportif3,225,2331,97
Trend GMYO6,870,59-45,35
TSKB GMYO2,581,57-55,13
Tuğçelik12,72-1,0957,43
Tukaş6,620,00-31,68
Turcas Petrol3,44-1,71-29,07
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,853,03

Turkcell15,250,39-2,83
Tümosan Motor ve Traktör18,109,9628,64
Tüpraş92,350,33-14,49
Türk Hava Yolları12,551,95-2,79
Türk İlaç Serum28,38-0,77

Türk Prysmian Kablo12,154,920,73
Türk Telekom6,290,48-22,27
Türk Traktör166,600,60-2,21
Türker Proje Gayrimenkul115,80-1,362,57
Türkiye Sigorta4,570,22-26,03
Ufuk Yatırım14,302,886,72
Ulaşlar Turizm Yat.3,73-2,10-12,03
Ulusoy Elektrik55,150,277,40
Ulusoy Un Sanayi4,940,61-2,92
Umpaş Holding1,282,40-50,96
Uşak Seramik1,740,58-25,64
Utopya Turizm19,88-0,15-48,76
Uzertaş Boya36,10-1,15-36,22
Ülker Bisküvi20,02-0,30-10,30
Ünlü Yatırım Holding4,870,00

Vakıf Fin. Kir.9,16-2,14168,78
Vakıf GMYO1,440,70-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,89-3,50-6,39
Vakıflar Bankası3,42-0,29-27,39
Vakko Tekstil10,961,0174,90
Vanet Gıda5,519,98-28,72
VBT Yazılım17,812,77

Verusa Holding45,240,090,31
Verusaturk Girisim20,60-1,2557,49
Vestel31,88-0,3151,38
Vestel Beyaz Eşya47,00-0,4221,94
Viking Kağıt5,302,32-41,11
Yapı ve Kredi Bank.2,270,44-24,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,90-2,09-11,86
Yataş12,840,78-11,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş5,359,8621,59
Yeni Gimat GMYO13,730,2218,44
Yeşil GMYO0,990,00-28,26
Yeşil Yapı1,100,00-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,27-4,62-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme10.790,00-3,19-30,83
Yonga Mobilya21,080,19-29,24
Yükselen Çelik5,040,00-3,67
Yünsa10,71-0,65-22,90
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,820,00-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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