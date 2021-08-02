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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

02.08.2021 18:54
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.999,900,20-13,58
İş Bankası (C)5,320,95-21,68
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.3,179,69-17,88
İş Girişim9,770,72-48,44
İş GMYO1,880,53-25,98
İş Y. Men. Değ.13,48-0,96-18,78
İş Yat. Ort.2,851,42-15,26
İşbir Holding5.073,80-4,2885,34
Işık Plastik36,281,74

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,902,27-21,05
İttifak Holding1,642,50-26,46
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,331,11
İzmir Demir Çelik2,64-0,38-20,23
İzmir Fırça6,179,9810,97
Jantsa Jant Sanayi73,653,6677,69
Kafein Yazılım27,32-2,0828,02
Kalekim Kimyevi Maddeler12,570,48

Kaplamin20,081,36-40,59
Kardemir (A)7,04-1,1218,32
Kardemir (B)7,02-1,1333,21
Kardemir (D)7,81-0,5135,12
Karel Elektronik33,62-1,1845,79
Karsan Otomotiv4,12-9,8526,77
Karsu Tekstil8,449,90-1,29
Kartal Yenilenebilir Enerji9,81-10,00

Kartonsan51,900,10-45,18
Katmerciler Ekipman2,91-3,00-5,52
Kent Gıda212,001,05-40,38
Kerevitaş Gıda4,541,57-31,00
Kervan Gıda16,330,5524,64
Kervansaray Yat. Holding0,60-3,23-52,38
Kiler GMYO1,835,17-27,09
Klimasan Klima20,983,0523,63
Koç Holding20,660,491,01
Konfrut Gıda16,903,170,00
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,650,08160,35
Konya Çimento877,70-1,57-22,33
Koray GMYO8,73-2,0296,18
Kordsa Teknik Tekstil23,36-0,1750,23
Koza Altın104,500,008,07
Koza Madencilik13,65-0,36-11,88
Körfez GMYO5,190,97-10,52
Kristal Kola1,922,67-51,02
Kron Telekomünikasyon49,50-0,5234,36
Kuştur Kuşadası Turizm219,00-4,7839,22
Kuyumcukent Gayrimenkul2,73-4,8818,70
Kütahya Porselen48,702,44-3,47
Kütahya Şeker24,229,99

Lider Faktoring3,17-2,76-7,04
Link Bilgisayar31,641,670,14
Logo Yazılım36,360,5016,76
Lokman Hekim Sağlık9,680,8335,04
Lüks Kadife44,70-0,4555,14
Makina Takım2,963,86-13,20
Manas Enerji Yönetimi15,919,95

Marka Yatırım Holding4,39-0,23-31,73
Marmaris Altınyunus164,40-2,5547,97
Marshall243,901,88-20,48
Martı GMYO1,113,74-56,53
Martı Otel1,81-0,55-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım31,680,57

Mavi Giyim52,75-1,222,21
Mazhar Zorlu Holding37,80-3,0820,08
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,78-0,86

Mega Polietilen6,58-1,20-14,10
Menderes Tekstil2,231,83-27,83
Mercan Kimya10,19-0,49

Merit Turizm16,62-1,0160,43
Merko Gıda5,040,60-41,67
Metemtur Yatırım6,14-9,97-24,06
Metro Holding1,610,00-22,60
Metro Petrol ve Tesisleri2,301,77-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,72-0,58-26,18
Migros Ticaret34,00-0,29-20,56
Milpa3,861,85-16,09
Mistral GMYO3,962,06-15,92
MLP Sağlık23,303,5617,26
MMC San. ve Tic. Yat.6,39-10,0038,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,560,27-36,20
Mondi Tire Kutsan7,87-1,623,55
Naturel Enerji36,360,942,40
Naturelgaz8,020,63

Net Holding4,052,0218,08
Netaş Telekom.19,782,22-29,56
Niğbaş Niğde Beton11,64-0,85-77,62
Nuh Çimento38,781,25-19,26
Nurol GMYO14,90-0,67104,39
Odaş Elektrik1,31-1,82-55,19
Orge Enerji Elektrik6,315,8736,80
Orma Orman Mahsulleri28,629,9994,43
Osmanlı Menkul22,04-2,22-28,54
Ostim Endüstriyel Yat2,312,21-16,12
Otokar301,003,26-1,08
Oyak Çimento6,714,19-23,58
Oyak Yat. Ort.7,19-0,144,17
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,74-0,48

Oylum Sınai Yatırımlar4,021,01-14,65
Özak GMYO4,211,20-17,45
Özbal Çelik Boru13,90-2,11112,21
Özderici GMYO1,522,70-31,53
Özerden Plastik8,242,87-8,44
Pamukova Elektrik32,04-1,0550,28
Panora GMYO6,67-2,7710,83
Papilon Savunma14,56-0,82-36,03
Park Elek.Madencilik4,781,49-10,99
Parsan28,300,7116,46
Pegasus70,00-0,92-6,17
Peker GMYO0,97-1,02-57,12
Penguen Gıda3,141,29-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım35,00-1,13

Pera GMYO1,472,08-16,08
Pergamon Dış Ticaret22,960,8825,27
Petkim5,720,8814,86
Petrokent Turizm2.150,00-2,56137,20
Pınar Et ve Un17,210,41-21,36
Pınar Su7,191,41-3,23
Pınar Süt17,691,20-21,55
Plastikkart17,402,3520,42
Polisan Holding2,791,45-27,43
Politeknik Metal340,50-0,93-16,08
Prizma Press Matbaacılık4,505,63-17,88
QNB Finans Fin. Kir.84,100,18-32,88
QNB Finansbank41,200,83-41,44
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,700,75

Ral Yatırım Holding4,363,56-1,80
Ray Sigorta10,001,83-35,28
Reysaş GMYO4,741,94-13,03
Reysaş Lojistik4,263,40-17,67
Rhea Girişim2,040,99-45,16
Rodrigo Tekstil15,422,3212,47
Royal Halı3,25-0,31-5,52
RTA Laboratuvarları21,32-2,02-29,59
Sabancı Holding9,46-0,21-14,20
Safkar Ege Soğutmacılık8,206,22-24,63
Sanel Mühendislik4,88-0,6142,69
Sanifoam Sünger22,04-3,1662,06
Sanko Pazarlama9,791,355,63
Saray Matbaacılık4,571,56-47,89
Sarkuysan12,451,8043,15
Sasa Polyester28,900,2192,87
Say Yenilenebilir Enerji23,70-0,92178,50
Sekuro Plastik22,742,3462,89
Selçuk Ecza Deposu8,571,90-36,20
Selçuk Gıda4,45-0,45-10,64
Selva Gıda Sanayi8,06-1,35

Senkron Güvenlik25,42-0,70-3,20
Serve Film Prodüksiyon15,40-1,03-3,75
Servet GMYO73,000,55-6,89
Seyitler Kimya15,570,5815,65
Silverline Endüstri5,440,37-36,74
Sinpaş GMYO4,53-1,318,37
Smartiks Yazılım5,902,43-33,41
Sodaş Sodyum Sanayii22,10-3,58-16,08
Söktaş3,982,31-21,81
Sönmez Filament38,800,52-44,73
Sönmez Pamuklu13,251,53-44,79
Sumaş Suni Tahta63,709,9224,29
Şeker Fin. Kir.5,602,56-12,50
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam7,721,717,83
Şok Marketler Ticaret11,490,52-7,93
T. Halk Bankası4,620,65-16,91
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası21,00-0,66-32,39
T.S.K.B.1,271,60-27,28
T.Tuborg16,781,08-7,14
Taç Tarım Ürünleri25,22-4,40139,51
Tat Gıda8,831,15-23,63
TAV Havalimanları22,28-1,244,60
Taze Kuru Gıda226,00-3,134,48
Tek-Art Turizm1,520,00-24,75
Tekfen Holding14,260,00-13,05
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,232,26-16,51
Temapol Polimer Plastik14,973,2430,17
TGS Dış Ticaret11,910,93-6,29
Tofaş Oto. Fab.33,823,179,41
Torunlar GMYO3,570,56-8,46
Trabzon Liman30,682,68-4,48
Trabzonspor Sportif3,59-1,9147,13
Trend GMYO6,870,88-45,35
TSKB GMYO2,72-1,81-52,70
Tuğçelik13,85-2,3371,41
Tukaş6,751,20-30,34
Turcas Petrol3,511,74-27,63
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,98-1,29

Turkcell15,20-1,17-0,64
Tümosan Motor ve Traktör17,480,0024,24
Tüpraş95,551,87-11,53
Türk Hava Yolları12,871,10-0,31
Türk İlaç Serum28,26-1,94

Türk Prysmian Kablo11,66-0,09-3,34
Türk Telekom6,621,53-18,19
Türk Traktör171,901,600,90
Türker Proje Gayrimenkul117,100,173,72
Türkiye Sigorta4,823,21-21,98
Ufuk Yatırım13,60-2,161,49
Ulaşlar Turizm Yat.3,85-2,04-9,20
Ulusoy Elektrik54,350,465,84
Ulusoy Un Sanayi5,172,781,60
Umpaş Holding1,19-2,46-54,41
Uşak Seramik1,886,82-19,66
Utopya Turizm19,98-0,10-48,51
Uzertaş Boya34,80-0,57-38,52
Ülker Bisküvi20,100,80-9,94
Ünlü Yatırım Holding4,950,20

Vakıf Fin. Kir.8,74-1,47156,46
Vakıf GMYO1,500,67-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,57-1,94-10,73
Vakıflar Bankası3,480,58-26,11
Vakko Tekstil10,91-0,4674,10
Vanet Gıda5,14-1,72-33,51
VBT Yazılım16,88-4,04

Verusa Holding48,601,597,81
Verusaturk Girisim21,000,8660,94
Vestel29,84-0,0752,81
Vestel Beyaz Eşya46,820,6925,26
Viking Kağıt5,56-6,71-38,22
Yapı ve Kredi Bank.2,421,26-19,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,560,51-12,80
Yataş13,360,83-7,54
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,96-2,22-10,00
Yeni Gimat GMYO13,810,1519,13
Yeşil GMYO1,023,03-26,09
Yeşil Yapı1,132,73-38,59
Yeşil Yatırım Holding2,28-0,87-46,68
Yibitaş İnşaat Malzeme12.863,107,09-17,55
Yonga Mobilya21,961,20-26,28
Yükselen Çelik5,260,570,54
Yünsa10,972,05-21,03
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,811,69-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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