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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

03.08.2021 19:28
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)34.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)34.332,90-1,91-15,23
İş Bankası (C)5,381,13-20,80
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.3,07-3,15-20,47
İş Girişim9,70-0,72-48,81
İş GMYO1,901,06-25,20
İş Y. Men. Değ.13,40-0,59-19,26
İş Yat. Ort.2,83-0,70-15,85
İşbir Holding5.001,70-1,4282,70
Işık Plastik37,443,20

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,714,27-23,32
İz Hayvancılık Tarım18,09-0,600,50
İzmir Demir Çelik2,650,38-19,93
İzmir Fırça6,02-2,438,27
Jantsa Jant Sanayi73,05-0,8176,24
Kafein Yazılım26,86-1,6825,87
Kalekim Kimyevi Maddeler12,55-0,16

Kaplamin20,984,48-37,93
Kardemir (A)7,070,4318,82
Kardemir (B)7,020,0033,21
Kardemir (D)7,79-0,2634,78
Karel Elektronik34,643,0350,22
Karsan Otomotiv4,08-0,9725,54
Karsu Tekstil8,723,321,99
Kartal Yenilenebilir Enerji9,74-0,71

Kartonsan51,40-0,96-45,71
Katmerciler Ekipman2,90-0,34-5,84
Kent Gıda214,000,94-39,82
Kerevitaş Gıda4,540,00-31,00
Kervan Gıda16,17-0,9823,42
Kervansaray Yat. Holding0,611,67-51,59
Kiler GMYO1,77-3,28-29,48
Klimasan Klima20,80-0,8622,57
Koç Holding20,64-0,100,92
Konfrut Gıda16,980,470,47
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,40-0,41159,29
Konya Çimento877,40-0,03-22,35
Koray GMYO8,800,8097,75
Kordsa Teknik Tekstil23,18-0,7749,07
Koza Altın104,700,198,27
Koza Madencilik13,821,25-10,78
Körfez GMYO5,18-0,19-10,69
Kristal Kola2,014,69-48,72
Kron Telekomünikasyon49,800,6135,18
Kuştur Kuşadası Turizm224,002,2842,40
Kuyumcukent Gayrimenkul2,59-5,1312,61
Kütahya Porselen51,255,241,59
Kütahya Şeker26,649,99

Lider Faktoring3,200,95-6,16
Link Bilgisayar31,680,130,27
Logo Yazılım36,500,3917,21
Lokman Hekim Sağlık9,45-2,3831,83
Lüks Kadife45,201,1256,88
Makina Takım2,94-0,68-13,78
Manas Enerji Yönetimi15,00-5,72

Marka Yatırım Holding4,37-0,46-32,04
Marmaris Altınyunus165,800,8549,23
Marshall243,00-0,37-20,77
Martı GMYO1,07-3,60-58,10
Martı Otel1,80-0,55-15,49
Matriks Bilgi Dağıtım31,900,69

Mavi Giyim52,65-0,192,02
Mazhar Zorlu Holding38,401,5921,98
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi34,62-0,46

Mega Polietilen6,19-5,93-19,19
Menderes Tekstil2,19-1,79-29,13
Mercan Kimya9,88-3,04

Merit Turizm16,20-2,5356,38
Merko Gıda5,02-0,40-41,90
Metemtur Yatırım5,53-9,93-31,60
Metro Holding1,59-1,24-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,300,00-20,42
Metro Yatırım Ortaklığı1,720,00-26,18
Migros Ticaret34,381,12-19,67
Milpa3,880,52-15,65
Mistral GMYO3,95-0,25-16,14
MLP Sağlık23,541,0318,47
MMC San. ve Tic. Yat.6,18-3,2934,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,52-0,53-36,54
Mondi Tire Kutsan7,85-0,253,29
Naturel Enerji36,941,604,03
Naturelgaz8,101,00

Net Holding4,00-1,2316,62
Netaş Telekom.19,73-0,25-29,74
Niğbaş Niğde Beton11,46-1,55-77,96
Nuh Çimento38,08-1,81-20,71
Nurol GMYO15,584,56113,72
Odaş Elektrik1,331,53-54,51
Orge Enerji Elektrik6,06-3,9631,38
Orma Orman Mahsulleri31,489,99113,86
Osmanlı Menkul22,160,54-28,15
Ostim Endüstriyel Yat2,26-2,16-17,93
Otokar316,605,184,05
Oyak Çimento6,740,45-23,23
Oyak Yat. Ort.7,240,704,90
Oyak Yatırım Menkul Değerler24,00-2,99

Oylum Sınai Yatırımlar4,00-0,50-15,07
Özak GMYO4,17-0,95-18,24
Özbal Çelik Boru13,63-1,94108,09
Özderici GMYO1,530,66-31,08
Özerden Plastik8,21-0,36-8,78
Pamukova Elektrik32,300,8151,50
Panora GMYO6,51-2,408,17
Papilon Savunma14,660,69-35,59
Park Elek.Madencilik4,841,26-9,87
Parsan27,86-1,5514,65
Pegasus68,60-2,00-8,04
Peker GMYO0,981,03-56,68
Penguen Gıda3,140,00-37,82
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım36,684,80

Pera GMYO1,598,16-9,23
Pergamon Dış Ticaret23,100,6126,03
Petkim5,64-1,4013,25
Petrokent Turizm2.160,000,47138,31
Pınar Et ve Un17,521,80-19,94
Pınar Su7,14-0,70-3,90
Pınar Süt17,760,40-21,24
Plastikkart17,631,3222,01
Polisan Holding2,76-1,08-28,21
Politeknik Metal340,20-0,09-16,15
Prizma Press Matbaacılık4,43-1,56-19,16
QNB Finans Fin. Kir.82,00-2,50-34,56
QNB Finansbank40,90-0,73-41,86
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri28,085,17

Ral Yatırım Holding4,29-1,61-3,38
Ray Sigorta9,99-0,10-35,34
Reysaş GMYO4,740,00-13,03
Reysaş Lojistik4,280,47-17,28
Rhea Girişim1,99-2,45-46,51
Rodrigo Tekstil15,15-1,7510,50
Royal Halı3,322,15-3,49
RTA Laboratuvarları21,380,28-29,39
Sabancı Holding9,490,32-13,93
Safkar Ege Soğutmacılık8,08-1,46-25,74
Sanel Mühendislik4,86-0,4142,11
Sanifoam Sünger22,622,6366,32
Sanko Pazarlama9,850,616,28
Saray Matbaacılık4,56-0,22-48,00
Sarkuysan12,702,0146,02
Sasa Polyester28,900,0092,87
Say Yenilenebilir Enerji23,820,51179,91
Sekuro Plastik23,664,0569,48
Selçuk Ecza Deposu8,630,70-35,75
Selçuk Gıda4,777,19-4,22
Selva Gıda Sanayi8,080,25

Senkron Güvenlik24,70-2,83-5,94
Serve Film Prodüksiyon15,10-1,95-5,63
Servet GMYO73,100,14-6,76
Seyitler Kimya15,801,4817,36
Silverline Endüstri5,36-1,47-37,67
Sinpaş GMYO4,50-0,667,66
Smartiks Yazılım5,85-0,85-33,97
Sodaş Sodyum Sanayii21,70-1,81-17,60
Söktaş3,95-0,75-22,40
Sönmez Filament38,78-0,05-44,76
Sönmez Pamuklu13,350,75-44,38
Sumaş Suni Tahta61,00-4,2419,02
Şeker Fin. Kir.5,54-1,07-13,44
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam7,790,918,81
Şok Marketler Ticaret11,550,52-7,45
T. Halk Bankası4,660,87-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,50-2,38-34,00
T.S.K.B.1,280,79-26,71
T.Tuborg16,72-0,36-7,47
Taç Tarım Ürünleri25,501,11142,17
Tat Gıda8,78-0,57-24,06
TAV Havalimanları21,84-1,972,54
Taze Kuru Gıda228,501,115,64
Tek-Art Turizm1,530,66-24,26
Tekfen Holding14,23-0,21-13,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,240,14-16,40
Temapol Polimer Plastik14,79-1,2028,61
TGS Dış Ticaret12,141,93-4,48
Tofaş Oto. Fab.36,568,1018,27
Torunlar GMYO3,580,28-8,21
Trabzon Liman30,12-1,83-6,23
Trabzonspor Sportif3,56-0,8445,90
Trend GMYO6,941,02-44,79
TSKB GMYO2,63-3,31-54,26
Tuğçelik13,73-0,8769,93
Tukaş6,70-0,74-30,86
Turcas Petrol3,520,28-27,42
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,040,60

Turkcell15,240,26-0,37
Tümosan Motor ve Traktör17,17-1,7722,03
Tüpraş95,10-0,47-11,94
Türk Hava Yolları12,63-1,86-2,17
Türk İlaç Serum28,10-0,57

Türk Prysmian Kablo11,58-0,69-4,00
Türk Telekom6,58-0,60-18,69
Türk Traktör172,900,581,48
Türker Proje Gayrimenkul118,200,944,69
Türkiye Sigorta4,80-0,41-22,31
Ufuk Yatırım14,043,244,78
Ulaşlar Turizm Yat.4,014,16-5,42
Ulusoy Elektrik54,25-0,185,65
Ulusoy Un Sanayi5,10-1,350,23
Umpaş Holding1,244,20-52,49
Uşak Seramik1,83-2,66-21,79
Utopya Turizm19,20-3,90-50,52
Uzertaş Boya33,50-3,74-40,81
Ülker Bisküvi20,06-0,20-10,12
Ünlü Yatırım Holding4,94-0,20

Vakıf Fin. Kir.9,083,89166,43
Vakıf GMYO1,510,67-37,05
Vakıf Yat. Ort.6,712,13-8,83
Vakıflar Bankası3,510,86-25,48
Vakko Tekstil10,84-0,6472,99
Vanet Gıda5,292,92-31,57
VBT Yazılım17,282,37

Verusa Holding47,00-3,294,26
Verusaturk Girisim20,74-1,2458,95
Vestel29,38-1,5450,45
Vestel Beyaz Eşya46,42-0,8524,19
Viking Kağıt6,119,89-32,11
Yapı ve Kredi Bank.2,461,65-17,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,20-1,14-13,79
Yataş13,511,12-6,51
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,990,76-9,32
Yeni Gimat GMYO13,73-0,5818,44
Yeşil GMYO1,020,00-26,09
Yeşil Yapı1,140,88-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,27-0,44-46,92
Yibitaş İnşaat Malzeme12.499,80-2,82-19,87
Yonga Mobilya22,201,09-25,48
Yükselen Çelik5,341,522,07
Yünsa10,84-1,19-21,97
Ziraat Gayrimenkul1,600,63

Zorlu Enerji1,820,55-34,30

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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