Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|34.332,90
|-1,91
|-15,23
|İş Bankası (C)
|5,38
|1,13
|-20,80
|İş Bankası (Kur.)
|438.000,00
|15,26
|İş Fin.Kir.
|3,07
|-3,15
|-20,47
|İş Girişim
|9,70
|-0,72
|-48,81
|İş GMYO
|1,90
|1,06
|-25,20
|İş Y. Men. Değ.
|13,40
|-0,59
|-19,26
|İş Yat. Ort.
|2,83
|-0,70
|-15,85
|İşbir Holding
|5.001,70
|-1,42
|82,70
|Işık Plastik
|37,44
|3,20
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,90
|0,00
|-21,05
|İttifak Holding
|1,71
|4,27
|-23,32
|İz Hayvancılık Tarım
|18,09
|-0,60
|0,50
|İzmir Demir Çelik
|2,65
|0,38
|-19,93
|İzmir Fırça
|6,02
|-2,43
|8,27
|Jantsa Jant Sanayi
|73,05
|-0,81
|76,24
|Kafein Yazılım
|26,86
|-1,68
|25,87
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,55
|-0,16
|Kaplamin
|20,98
|4,48
|-37,93
|Kardemir (A)
|7,07
|0,43
|18,82
|Kardemir (B)
|7,02
|0,00
|33,21
|Kardemir (D)
|7,79
|-0,26
|34,78
|Karel Elektronik
|34,64
|3,03
|50,22
|Karsan Otomotiv
|4,08
|-0,97
|25,54
|Karsu Tekstil
|8,72
|3,32
|1,99
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|9,74
|-0,71
|Kartonsan
|51,40
|-0,96
|-45,71
|Katmerciler Ekipman
|2,90
|-0,34
|-5,84
|Kent Gıda
|214,00
|0,94
|-39,82
|Kerevitaş Gıda
|4,54
|0,00
|-31,00
|Kervan Gıda
|16,17
|-0,98
|23,42
|Kervansaray Yat. Holding
|0,61
|1,67
|-51,59
|Kiler GMYO
|1,77
|-3,28
|-29,48
|Klimasan Klima
|20,80
|-0,86
|22,57
|Koç Holding
|20,64
|-0,10
|0,92
|Konfrut Gıda
|16,98
|0,47
|0,47
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|61,40
|-0,41
|159,29
|Konya Çimento
|877,40
|-0,03
|-22,35
|Koray GMYO
|8,80
|0,80
|97,75
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,18
|-0,77
|49,07
|Koza Altın
|104,70
|0,19
|8,27
|Koza Madencilik
|13,82
|1,25
|-10,78
|Körfez GMYO
|5,18
|-0,19
|-10,69
|Kristal Kola
|2,01
|4,69
|-48,72
|Kron Telekomünikasyon
|49,80
|0,61
|35,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|224,00
|2,28
|42,40
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,59
|-5,13
|12,61
|Kütahya Porselen
|51,25
|5,24
|1,59
|Kütahya Şeker
|26,64
|9,99
|Lider Faktoring
|3,20
|0,95
|-6,16
|Link Bilgisayar
|31,68
|0,13
|0,27
|Logo Yazılım
|36,50
|0,39
|17,21
|Lokman Hekim Sağlık
|9,45
|-2,38
|31,83
|Lüks Kadife
|45,20
|1,12
|56,88
|Makina Takım
|2,94
|-0,68
|-13,78
|Manas Enerji Yönetimi
|15,00
|-5,72
|Marka Yatırım Holding
|4,37
|-0,46
|-32,04
|Marmaris Altınyunus
|165,80
|0,85
|49,23
|Marshall
|243,00
|-0,37
|-20,77
|Martı GMYO
|1,07
|-3,60
|-58,10
|Martı Otel
|1,80
|-0,55
|-15,49
|Matriks Bilgi Dağıtım
|31,90
|0,69
|Mavi Giyim
|52,65
|-0,19
|2,02
|Mazhar Zorlu Holding
|38,40
|1,59
|21,98
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|34,62
|-0,46
|Mega Polietilen
|6,19
|-5,93
|-19,19
|Menderes Tekstil
|2,19
|-1,79
|-29,13
|Mercan Kimya
|9,88
|-3,04
|Merit Turizm
|16,20
|-2,53
|56,38
|Merko Gıda
|5,02
|-0,40
|-41,90
|Metemtur Yatırım
|5,53
|-9,93
|-31,60
|Metro Holding
|1,59
|-1,24
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|0,00
|-20,42
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,72
|0,00
|-26,18
|Migros Ticaret
|34,38
|1,12
|-19,67
|Milpa
|3,88
|0,52
|-15,65
|Mistral GMYO
|3,95
|-0,25
|-16,14
|MLP Sağlık
|23,54
|1,03
|18,47
|MMC San. ve Tic. Yat.
|6,18
|-3,29
|34,35
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,52
|-0,53
|-36,54
|Mondi Tire Kutsan
|7,85
|-0,25
|3,29
|Naturel Enerji
|36,94
|1,60
|4,03
|Naturelgaz
|8,10
|1,00
|Net Holding
|4,00
|-1,23
|16,62
|Netaş Telekom.
|19,73
|-0,25
|-29,74
|Niğbaş Niğde Beton
|11,46
|-1,55
|-77,96
|Nuh Çimento
|38,08
|-1,81
|-20,71
|Nurol GMYO
|15,58
|4,56
|113,72
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,53
|-54,51
|Orge Enerji Elektrik
|6,06
|-3,96
|31,38
|Orma Orman Mahsulleri
|31,48
|9,99
|113,86
|Osmanlı Menkul
|22,16
|0,54
|-28,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,26
|-2,16
|-17,93
|Otokar
|316,60
|5,18
|4,05
|Oyak Çimento
|6,74
|0,45
|-23,23
|Oyak Yat. Ort.
|7,24
|0,70
|4,90
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|24,00
|-2,99
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|-0,50
|-15,07
|Özak GMYO
|4,17
|-0,95
|-18,24
|Özbal Çelik Boru
|13,63
|-1,94
|108,09
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-31,08
|Özerden Plastik
|8,21
|-0,36
|-8,78
|Pamukova Elektrik
|32,30
|0,81
|51,50
|Panora GMYO
|6,51
|-2,40
|8,17
|Papilon Savunma
|14,66
|0,69
|-35,59
|Park Elek.Madencilik
|4,84
|1,26
|-9,87
|Parsan
|27,86
|-1,55
|14,65
|Pegasus
|68,60
|-2,00
|-8,04
|Peker GMYO
|0,98
|1,03
|-56,68
|Penguen Gıda
|3,14
|0,00
|-37,82
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|36,68
|4,80
|Pera GMYO
|1,59
|8,16
|-9,23
|Pergamon Dış Ticaret
|23,10
|0,61
|26,03
|Petkim
|5,64
|-1,40
|13,25
|Petrokent Turizm
|2.160,00
|0,47
|138,31
|Pınar Et ve Un
|17,52
|1,80
|-19,94
|Pınar Su
|7,14
|-0,70
|-3,90
|Pınar Süt
|17,76
|0,40
|-21,24
|Plastikkart
|17,63
|1,32
|22,01
|Polisan Holding
|2,76
|-1,08
|-28,21
|Politeknik Metal
|340,20
|-0,09
|-16,15
|Prizma Press Matbaacılık
|4,43
|-1,56
|-19,16
|QNB Finans Fin. Kir.
|82,00
|-2,50
|-34,56
|QNB Finansbank
|40,90
|-0,73
|-41,86
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|28,08
|5,17
|Ral Yatırım Holding
|4,29
|-1,61
|-3,38
|Ray Sigorta
|9,99
|-0,10
|-35,34
|Reysaş GMYO
|4,74
|0,00
|-13,03
|Reysaş Lojistik
|4,28
|0,47
|-17,28
|Rhea Girişim
|1,99
|-2,45
|-46,51
|Rodrigo Tekstil
|15,15
|-1,75
|10,50
|Royal Halı
|3,32
|2,15
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,38
|0,28
|-29,39
|Sabancı Holding
|9,49
|0,32
|-13,93
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,08
|-1,46
|-25,74
|Sanel Mühendislik
|4,86
|-0,41
|42,11
|Sanifoam Sünger
|22,62
|2,63
|66,32
|Sanko Pazarlama
|9,85
|0,61
|6,28
|Saray Matbaacılık
|4,56
|-0,22
|-48,00
|Sarkuysan
|12,70
|2,01
|46,02
|Sasa Polyester
|28,90
|0,00
|92,87
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,82
|0,51
|179,91
|Sekuro Plastik
|23,66
|4,05
|69,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,63
|0,70
|-35,75
|Selçuk Gıda
|4,77
|7,19
|-4,22
|Selva Gıda Sanayi
|8,08
|0,25
|Senkron Güvenlik
|24,70
|-2,83
|-5,94
|Serve Film Prodüksiyon
|15,10
|-1,95
|-5,63
|Servet GMYO
|73,10
|0,14
|-6,76
|Seyitler Kimya
|15,80
|1,48
|17,36
|Silverline Endüstri
|5,36
|-1,47
|-37,67
|Sinpaş GMYO
|4,50
|-0,66
|7,66
|Smartiks Yazılım
|5,85
|-0,85
|-33,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,70
|-1,81
|-17,60
|Söktaş
|3,95
|-0,75
|-22,40
|Sönmez Filament
|38,78
|-0,05
|-44,76
|Sönmez Pamuklu
|13,35
|0,75
|-44,38
|Sumaş Suni Tahta
|61,00
|-4,24
|19,02
|Şeker Fin. Kir.
|5,54
|-1,07
|-13,44
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|7,79
|0,91
|8,81
|Şok Marketler Ticaret
|11,55
|0,52
|-7,45
|T. Halk Bankası
|4,66
|0,87
|-16,19
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,50
|-2,38
|-34,00
|T.S.K.B.
|1,28
|0,79
|-26,71
|T.Tuborg
|16,72
|-0,36
|-7,47
|Taç Tarım Ürünleri
|25,50
|1,11
|142,17
|Tat Gıda
|8,78
|-0,57
|-24,06
|TAV Havalimanları
|21,84
|-1,97
|2,54
|Taze Kuru Gıda
|228,50
|1,11
|5,64
|Tek-Art Turizm
|1,53
|0,66
|-24,26
|Tekfen Holding
|14,23
|-0,21
|-13,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,24
|0,14
|-16,40
|Temapol Polimer Plastik
|14,79
|-1,20
|28,61
|TGS Dış Ticaret
|12,14
|1,93
|-4,48
|Tofaş Oto. Fab.
|36,56
|8,10
|18,27
|Torunlar GMYO
|3,58
|0,28
|-8,21
|Trabzon Liman
|30,12
|-1,83
|-6,23
|Trabzonspor Sportif
|3,56
|-0,84
|45,90
|Trend GMYO
|6,94
|1,02
|-44,79
|TSKB GMYO
|2,63
|-3,31
|-54,26
|Tuğçelik
|13,73
|-0,87
|69,93
|Tukaş
|6,70
|-0,74
|-30,86
|Turcas Petrol
|3,52
|0,28
|-27,42
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,04
|0,60
|Turkcell
|15,24
|0,26
|-0,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,17
|-1,77
|22,03
|Tüpraş
|95,10
|-0,47
|-11,94
|Türk Hava Yolları
|12,63
|-1,86
|-2,17
|Türk İlaç Serum
|28,10
|-0,57
|Türk Prysmian Kablo
|11,58
|-0,69
|-4,00
|Türk Telekom
|6,58
|-0,60
|-18,69
|Türk Traktör
|172,90
|0,58
|1,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,20
|0,94
|4,69
|Türkiye Sigorta
|4,80
|-0,41
|-22,31
|Ufuk Yatırım
|14,04
|3,24
|4,78
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|4,16
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|54,25
|-0,18
|5,65
|Ulusoy Un Sanayi
|5,10
|-1,35
|0,23
|Umpaş Holding
|1,24
|4,20
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,83
|-2,66
|-21,79
|Utopya Turizm
|19,20
|-3,90
|-50,52
|Uzertaş Boya
|33,50
|-3,74
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|20,06
|-0,20
|-10,12
|Ünlü Yatırım Holding
|4,94
|-0,20
|Vakıf Fin. Kir.
|9,08
|3,89
|166,43
|Vakıf GMYO
|1,51
|0,67
|-37,05
|Vakıf Yat. Ort.
|6,71
|2,13
|-8,83
|Vakıflar Bankası
|3,51
|0,86
|-25,48
|Vakko Tekstil
|10,84
|-0,64
|72,99
|Vanet Gıda
|5,29
|2,92
|-31,57
|VBT Yazılım
|17,28
|2,37
|Verusa Holding
|47,00
|-3,29
|4,26
|Verusaturk Girisim
|20,74
|-1,24
|58,95
|Vestel
|29,38
|-1,54
|50,45
|Vestel Beyaz Eşya
|46,42
|-0,85
|24,19
|Viking Kağıt
|6,11
|9,89
|-32,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|1,65
|-17,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|31,20
|-1,14
|-13,79
|Yataş
|13,51
|1,12
|-6,51
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,99
|0,76
|-9,32
|Yeni Gimat GMYO
|13,73
|-0,58
|18,44
|Yeşil GMYO
|1,02
|0,00
|-26,09
|Yeşil Yapı
|1,14
|0,88
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,27
|-0,44
|-46,92
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.499,80
|-2,82
|-19,87
|Yonga Mobilya
|22,20
|1,09
|-25,48
|Yükselen Çelik
|5,34
|1,52
|2,07
|Yünsa
|10,84
|-1,19
|-21,97
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,82
|0,55
|-34,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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