Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 34.332,90 -1,91 -15,23 İş Bankası (C) 5,38 1,13 -20,80 İş Bankası (Kur.) 438.000,00 15,26 İş Fin.Kir. 3,07 -3,15 -20,47 İş Girişim 9,70 -0,72 -48,81 İş GMYO 1,90 1,06 -25,20 İş Y. Men. Değ. 13,40 -0,59 -19,26 İş Yat. Ort. 2,83 -0,70 -15,85 İşbir Holding 5.001,70 -1,42 82,70 Işık Plastik 37,44 3,20 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,90 0,00 -21,05 İttifak Holding 1,71 4,27 -23,32 İz Hayvancılık Tarım 18,09 -0,60 0,50 İzmir Demir Çelik 2,65 0,38 -19,93 İzmir Fırça 6,02 -2,43 8,27 Jantsa Jant Sanayi 73,05 -0,81 76,24 Kafein Yazılım 26,86 -1,68 25,87 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,55 -0,16 Kaplamin 20,98 4,48 -37,93 Kardemir (A) 7,07 0,43 18,82 Kardemir (B) 7,02 0,00 33,21 Kardemir (D) 7,79 -0,26 34,78 Karel Elektronik 34,64 3,03 50,22 Karsan Otomotiv 4,08 -0,97 25,54 Karsu Tekstil 8,72 3,32 1,99 Kartal Yenilenebilir Enerji 9,74 -0,71 Kartonsan 51,40 -0,96 -45,71 Katmerciler Ekipman 2,90 -0,34 -5,84 Kent Gıda 214,00 0,94 -39,82 Kerevitaş Gıda 4,54 0,00 -31,00 Kervan Gıda 16,17 -0,98 23,42 Kervansaray Yat. Holding 0,61 1,67 -51,59 Kiler GMYO 1,77 -3,28 -29,48 Klimasan Klima 20,80 -0,86 22,57 Koç Holding 20,64 -0,10 0,92 Konfrut Gıda 16,98 0,47 0,47 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 61,40 -0,41 159,29 Konya Çimento 877,40 -0,03 -22,35 Koray GMYO 8,80 0,80 97,75 Kordsa Teknik Tekstil 23,18 -0,77 49,07 Koza Altın 104,70 0,19 8,27 Koza Madencilik 13,82 1,25 -10,78 Körfez GMYO 5,18 -0,19 -10,69 Kristal Kola 2,01 4,69 -48,72 Kron Telekomünikasyon 49,80 0,61 35,18 Kuştur Kuşadası Turizm 224,00 2,28 42,40 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,59 -5,13 12,61 Kütahya Porselen 51,25 5,24 1,59 Kütahya Şeker 26,64 9,99 Lider Faktoring 3,20 0,95 -6,16 Link Bilgisayar 31,68 0,13 0,27 Logo Yazılım 36,50 0,39 17,21 Lokman Hekim Sağlık 9,45 -2,38 31,83 Lüks Kadife 45,20 1,12 56,88 Makina Takım 2,94 -0,68 -13,78 Manas Enerji Yönetimi 15,00 -5,72 Marka Yatırım Holding 4,37 -0,46 -32,04 Marmaris Altınyunus 165,80 0,85 49,23 Marshall 243,00 -0,37 -20,77 Martı GMYO 1,07 -3,60 -58,10 Martı Otel 1,80 -0,55 -15,49 Matriks Bilgi Dağıtım 31,90 0,69 Mavi Giyim 52,65 -0,19 2,02 Mazhar Zorlu Holding 38,40 1,59 21,98 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 34,62 -0,46 Mega Polietilen 6,19 -5,93 -19,19 Menderes Tekstil 2,19 -1,79 -29,13 Mercan Kimya 9,88 -3,04 Merit Turizm 16,20 -2,53 56,38 Merko Gıda 5,02 -0,40 -41,90 Metemtur Yatırım 5,53 -9,93 -31,60 Metro Holding 1,59 -1,24 -23,56 Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 0,00 -20,42 Metro Yatırım Ortaklığı 1,72 0,00 -26,18 Migros Ticaret 34,38 1,12 -19,67 Milpa 3,88 0,52 -15,65 Mistral GMYO 3,95 -0,25 -16,14 MLP Sağlık 23,54 1,03 18,47 MMC San. ve Tic. Yat. 6,18 -3,29 34,35 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,52 -0,53 -36,54 Mondi Tire Kutsan 7,85 -0,25 3,29 Naturel Enerji 36,94 1,60 4,03 Naturelgaz 8,10 1,00 Net Holding 4,00 -1,23 16,62 Netaş Telekom. 19,73 -0,25 -29,74 Niğbaş Niğde Beton 11,46 -1,55 -77,96 Nuh Çimento 38,08 -1,81 -20,71 Nurol GMYO 15,58 4,56 113,72 Odaş Elektrik 1,33 1,53 -54,51 Orge Enerji Elektrik 6,06 -3,96 31,38 Orma Orman Mahsulleri 31,48 9,99 113,86 Osmanlı Menkul 22,16 0,54 -28,15 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 -2,16 -17,93 Otokar 316,60 5,18 4,05 Oyak Çimento 6,74 0,45 -23,23 Oyak Yat. Ort. 7,24 0,70 4,90 Oyak Yatırım Menkul Değerler 24,00 -2,99 Oylum Sınai Yatırımlar 4,00 -0,50 -15,07 Özak GMYO 4,17 -0,95 -18,24 Özbal Çelik Boru 13,63 -1,94 108,09 Özderici GMYO 1,53 0,66 -31,08 Özerden Plastik 8,21 -0,36 -8,78 Pamukova Elektrik 32,30 0,81 51,50 Panora GMYO 6,51 -2,40 8,17 Papilon Savunma 14,66 0,69 -35,59 Park Elek.Madencilik 4,84 1,26 -9,87 Parsan 27,86 -1,55 14,65 Pegasus 68,60 -2,00 -8,04 Peker GMYO 0,98 1,03 -56,68 Penguen Gıda 3,14 0,00 -37,82 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 36,68 4,80 Pera GMYO 1,59 8,16 -9,23 Pergamon Dış Ticaret 23,10 0,61 26,03 Petkim 5,64 -1,40 13,25 Petrokent Turizm 2.160,00 0,47 138,31 Pınar Et ve Un 17,52 1,80 -19,94 Pınar Su 7,14 -0,70 -3,90 Pınar Süt 17,76 0,40 -21,24 Plastikkart 17,63 1,32 22,01 Polisan Holding 2,76 -1,08 -28,21 Politeknik Metal 340,20 -0,09 -16,15 Prizma Press Matbaacılık 4,43 -1,56 -19,16 QNB Finans Fin. Kir. 82,00 -2,50 -34,56 QNB Finansbank 40,90 -0,73 -41,86 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 28,08 5,17 Ral Yatırım Holding 4,29 -1,61 -3,38 Ray Sigorta 9,99 -0,10 -35,34 Reysaş GMYO 4,74 0,00 -13,03 Reysaş Lojistik 4,28 0,47 -17,28 Rhea Girişim 1,99 -2,45 -46,51 Rodrigo Tekstil 15,15 -1,75 10,50 Royal Halı 3,32 2,15 -3,49 RTA Laboratuvarları 21,38 0,28 -29,39 Sabancı Holding 9,49 0,32 -13,93 Safkar Ege Soğutmacılık 8,08 -1,46 -25,74 Sanel Mühendislik 4,86 -0,41 42,11 Sanifoam Sünger 22,62 2,63 66,32 Sanko Pazarlama 9,85 0,61 6,28 Saray Matbaacılık 4,56 -0,22 -48,00 Sarkuysan 12,70 2,01 46,02 Sasa Polyester 28,90 0,00 92,87 Say Yenilenebilir Enerji 23,82 0,51 179,91 Sekuro Plastik 23,66 4,05 69,48 Selçuk Ecza Deposu 8,63 0,70 -35,75 Selçuk Gıda 4,77 7,19 -4,22 Selva Gıda Sanayi 8,08 0,25 Senkron Güvenlik 24,70 -2,83 -5,94 Serve Film Prodüksiyon 15,10 -1,95 -5,63 Servet GMYO 73,10 0,14 -6,76 Seyitler Kimya 15,80 1,48 17,36 Silverline Endüstri 5,36 -1,47 -37,67 Sinpaş GMYO 4,50 -0,66 7,66 Smartiks Yazılım 5,85 -0,85 -33,97 Sodaş Sodyum Sanayii 21,70 -1,81 -17,60 Söktaş 3,95 -0,75 -22,40 Sönmez Filament 38,78 -0,05 -44,76 Sönmez Pamuklu 13,35 0,75 -44,38 Sumaş Suni Tahta 61,00 -4,24 19,02 Şeker Fin. Kir. 5,54 -1,07 -13,44 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 7,79 0,91 8,81 Şok Marketler Ticaret 11,55 0,52 -7,45 T. Halk Bankası 4,66 0,87 -16,19 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,50 -2,38 -34,00 T.S.K.B. 1,28 0,79 -26,71 T.Tuborg 16,72 -0,36 -7,47 Taç Tarım Ürünleri 25,50 1,11 142,17 Tat Gıda 8,78 -0,57 -24,06 TAV Havalimanları 21,84 -1,97 2,54 Taze Kuru Gıda 228,50 1,11 5,64 Tek-Art Turizm 1,53 0,66 -24,26 Tekfen Holding 14,23 -0,21 -13,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 0,14 -16,40 Temapol Polimer Plastik 14,79 -1,20 28,61 TGS Dış Ticaret 12,14 1,93 -4,48 Tofaş Oto. Fab. 36,56 8,10 18,27 Torunlar GMYO 3,58 0,28 -8,21 Trabzon Liman 30,12 -1,83 -6,23 Trabzonspor Sportif 3,56 -0,84 45,90 Trend GMYO 6,94 1,02 -44,79 TSKB GMYO 2,63 -3,31 -54,26 Tuğçelik 13,73 -0,87 69,93 Tukaş 6,70 -0,74 -30,86 Turcas Petrol 3,52 0,28 -27,42 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,04 0,60 Turkcell 15,24 0,26 -0,37 Tümosan Motor ve Traktör 17,17 -1,77 22,03 Tüpraş 95,10 -0,47 -11,94 Türk Hava Yolları 12,63 -1,86 -2,17 Türk İlaç Serum 28,10 -0,57 Türk Prysmian Kablo 11,58 -0,69 -4,00 Türk Telekom 6,58 -0,60 -18,69 Türk Traktör 172,90 0,58 1,48 Türker Proje Gayrimenkul 118,20 0,94 4,69 Türkiye Sigorta 4,80 -0,41 -22,31 Ufuk Yatırım 14,04 3,24 4,78 Ulaşlar Turizm Yat. 4,01 4,16 -5,42 Ulusoy Elektrik 54,25 -0,18 5,65 Ulusoy Un Sanayi 5,10 -1,35 0,23 Umpaş Holding 1,24 4,20 -52,49 Uşak Seramik 1,83 -2,66 -21,79 Utopya Turizm 19,20 -3,90 -50,52 Uzertaş Boya 33,50 -3,74 -40,81 Ülker Bisküvi 20,06 -0,20 -10,12 Ünlü Yatırım Holding 4,94 -0,20 Vakıf Fin. Kir. 9,08 3,89 166,43 Vakıf GMYO 1,51 0,67 -37,05 Vakıf Yat. Ort. 6,71 2,13 -8,83 Vakıflar Bankası 3,51 0,86 -25,48 Vakko Tekstil 10,84 -0,64 72,99 Vanet Gıda 5,29 2,92 -31,57 VBT Yazılım 17,28 2,37 Verusa Holding 47,00 -3,29 4,26 Verusaturk Girisim 20,74 -1,24 58,95 Vestel 29,38 -1,54 50,45 Vestel Beyaz Eşya 46,42 -0,85 24,19 Viking Kağıt 6,11 9,89 -32,11 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 1,65 -17,92 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,20 -1,14 -13,79 Yataş 13,51 1,12 -6,51 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,99 0,76 -9,32 Yeni Gimat GMYO 13,73 -0,58 18,44 Yeşil GMYO 1,02 0,00 -26,09 Yeşil Yapı 1,14 0,88 -38,04 Yeşil Yatırım Holding 2,27 -0,44 -46,92 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.499,80 -2,82 -19,87 Yonga Mobilya 22,20 1,09 -25,48 Yükselen Çelik 5,34 1,52 2,07 Yünsa 10,84 -1,19 -21,97 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,82 0,55 -34,30 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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