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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

04.08.2021 18:46
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.000,00-3,88-18,52
İş Bankası (C)5,36-0,37-21,09
İş Bankası (Kur.)438.000,00

15,26
İş Fin.Kir.3,100,98-19,69
İş Girişim10,6710,00-43,69
İş GMYO1,89-0,53-25,59
İş Y. Men. Değ.13,813,06-16,79
İş Yat. Ort.2,840,35-15,55
İşbir Holding4.999,80-0,0482,63
Işık Plastik37,20-0,64

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,900,00-21,05
İttifak Holding1,65-3,51-26,01
İz Hayvancılık Tarım18,351,441,94
İzmir Demir Çelik2,722,64-17,81
İzmir Fırça6,050,508,81
Jantsa Jant Sanayi72,85-0,2775,76
Kafein Yazılım27,020,6026,62
Kalekim Kimyevi Maddeler12,590,32

Kaplamin21,422,10-36,63
Kardemir (A)7,252,5521,85
Kardemir (B)7,243,1337,38
Kardemir (D)7,850,7735,81
Karel Elektronik35,081,2752,12
Karsan Otomotiv3,99-2,2122,77
Karsu Tekstil8,44-3,21-1,29
Kartal Yenilenebilir Enerji10,719,96

Kartonsan52,001,17-45,07
Katmerciler Ekipman2,931,03-4,87
Kent Gıda209,90-1,92-40,97
Kerevitaş Gıda4,560,44-30,70
Kervan Gıda16,502,0425,94
Kervansaray Yat. Holding0,621,64-50,79
Kiler GMYO1,780,56-29,08
Klimasan Klima20,860,2922,92
Koç Holding20,740,481,41
Konfrut Gıda16,85-0,77-0,30
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,400,00159,29
Konya Çimento883,800,73-21,79
Koray GMYO8,32-5,4586,97
Kordsa Teknik Tekstil23,903,1153,70
Koza Altın106,001,249,62
Koza Madencilik13,840,14-10,65
Körfez GMYO5,17-0,19-10,86
Kristal Kola1,96-2,49-50,00
Kron Telekomünikasyon50,150,7036,13
Kuştur Kuşadası Turizm233,604,2948,51
Kuyumcukent Gayrimenkul2,818,4922,17
Kütahya Porselen51,650,782,38
Kütahya Şeker29,309,98

Lider Faktoring3,18-0,63-6,74
Link Bilgisayar31,900,690,96
Logo Yazılım37,783,5121,32
Lokman Hekim Sağlık9,33-1,2730,16
Lüks Kadife47,304,6564,16
Makina Takım2,940,00-13,78
Manas Enerji Yönetimi16,5010,00

Marka Yatırım Holding4,36-0,23-32,19
Marmaris Altınyunus165,40-0,2448,87
Marshall243,400,16-20,64
Martı GMYO1,080,93-57,71
Martı Otel1,76-2,22-17,37
Matriks Bilgi Dağıtım31,940,13

Mavi Giyim54,403,325,41
Mazhar Zorlu Holding38,00-1,0420,71
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,502,54

Mega Polietilen6,322,10-17,49
Menderes Tekstil2,200,46-28,80
Mercan Kimya9,87-0,10

Merit Turizm16,01-1,1754,55
Merko Gıda5,071,00-41,32
Metemtur Yatırım4,98-9,95-38,41
Metro Holding1,590,00-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,28-0,87-21,11
Metro Yatırım Ortaklığı1,730,58-25,75
Migros Ticaret34,420,12-19,58
Milpa3,81-1,80-17,17
Mistral GMYO3,970,51-15,71
MLP Sağlık23,861,3620,08
MMC San. ve Tic. Yat.6,180,0034,35
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,42-1,33-37,38
Mondi Tire Kutsan7,80-0,642,63
Naturel Enerji37,521,575,67
Naturelgaz8,07-0,37

Net Holding4,041,0017,78
Netaş Telekom.20,041,57-28,63
Niğbaş Niğde Beton11,40-0,52-78,08
Nuh Çimento38,160,21-20,55
Nurol GMYO15,670,58114,95
Odaş Elektrik1,351,50-53,82
Orge Enerji Elektrik6,110,8332,47
Orma Orman Mahsulleri34,629,97135,19
Osmanlı Menkul22,300,63-27,69
Ostim Endüstriyel Yat2,270,44-17,57
Otokar327,403,417,60
Oyak Çimento7,044,45-19,82
Oyak Yat. Ort.7,20-0,554,32
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,66-1,42

Oylum Sınai Yatırımlar3,98-0,50-15,50
Özak GMYO4,170,00-18,24
Özbal Çelik Boru13,630,00108,09
Özderici GMYO1,593,92-28,38
Özerden Plastik9,039,990,33
Pamukova Elektrik31,98-0,9950,00
Panora GMYO6,48-0,467,67
Papilon Savunma14,861,36-34,71
Park Elek.Madencilik4,80-0,83-10,61
Parsan28,522,3717,37
Pegasus67,55-1,53-9,45
Peker GMYO0,991,02-57,68
Penguen Gıda3,170,96-37,23
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım40,349,98

Pera GMYO1,56-1,89-10,94
Pergamon Dış Ticaret23,521,8228,32
Petkim5,711,2414,66
Petrokent Turizm2.170,000,46139,41
Pınar Et ve Un17,43-0,51-20,35
Pınar Su7,170,42-3,50
Pınar Süt17,820,34-20,97
Plastikkart17,42-1,1920,55
Polisan Holding2,801,45-27,17
Politeknik Metal343,601,00-15,31
Prizma Press Matbaacılık4,39-0,90-19,89
QNB Finans Fin. Kir.80,05-2,38-36,11
QNB Finansbank41,000,24-41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,46-2,21

Ral Yatırım Holding4,463,960,45
Ray Sigorta10,242,50-33,72
Reysaş GMYO4,750,21-12,84
Reysaş Lojistik4,351,64-15,93
Rhea Girişim1,990,00-46,51
Rodrigo Tekstil15,00-0,999,41
Royal Halı3,320,00-3,49
RTA Laboratuvarları21,32-0,28-29,59
Sabancı Holding9,530,42-13,57
Safkar Ege Soğutmacılık8,221,73-24,45
Sanel Mühendislik4,80-1,2340,35
Sanifoam Sünger21,50-4,9558,09
Sanko Pazarlama9,890,416,71
Saray Matbaacılık4,600,88-47,55
Sarkuysan12,66-0,3145,56
Sasa Polyester29,100,6994,20
Say Yenilenebilir Enerji26,209,99207,87
Sekuro Plastik26,029,9786,39
Selçuk Ecza Deposu8,62-0,12-35,82
Selçuk Gıda4,984,400,00
Selva Gıda Sanayi8,241,98

Senkron Güvenlik23,20-6,07-11,65
Serve Film Prodüksiyon15,442,25-3,50
Servet GMYO71,75-1,85-8,48
Seyitler Kimya15,75-0,3216,98
Silverline Endüstri5,360,00-37,67
Sinpaş GMYO4,571,569,33
Smartiks Yazılım5,80-0,85-34,54
Sodaş Sodyum Sanayii22,302,76-15,32
Söktaş3,90-1,27-23,38
Sönmez Filament38,880,26-44,62
Sönmez Pamuklu13,501,12-43,75
Sumaş Suni Tahta60,05-1,5617,17
Şeker Fin. Kir.5,550,18-13,28
Şekerbank1,060,95-29,80
Şişe Cam7,800,138,95
Şok Marketler Ticaret11,640,78-6,73
T. Halk Bankası4,65-0,21-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,16-1,66-35,09
T.S.K.B.1,312,34-24,99
T.Tuborg16,951,38-6,20
Taç Tarım Ürünleri24,54-3,76133,05
Tat Gıda8,68-1,14-24,92
TAV Havalimanları21,64-0,921,60
Taze Kuru Gıda215,00-5,91-0,60
Tek-Art Turizm1,51-1,31-25,25
Tekfen Holding14,602,60-10,97
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,331,24-15,36
Temapol Polimer Plastik14,800,0728,70
TGS Dış Ticaret12,936,511,73
Tofaş Oto. Fab.38,023,9923,00
Torunlar GMYO3,600,56-7,69
Trabzon Liman30,441,06-5,23
Trabzonspor Sportif3,47-2,5342,21
Trend GMYO6,90-0,58-45,11
TSKB GMYO2,847,98-50,61
Tuğçelik13,750,1570,17
Tukaş6,710,15-30,75
Turcas Petrol3,530,28-27,22
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,130,90

Turkcell15,20-0,26-0,64
Tümosan Motor ve Traktör17,190,1222,17
Tüpraş94,55-0,58-12,45
Türk Hava Yolları12,630,00-2,17
Türk İlaç Serum28,08-0,07

Türk Prysmian Kablo11,600,17-3,83
Türk Telekom6,580,00-18,69
Türk Traktör181,104,746,30
Türker Proje Gayrimenkul121,903,137,97
Türkiye Sigorta4,820,42-21,98
Ufuk Yatırım14,00-0,284,48
Ulaşlar Turizm Yat.3,99-0,50-5,90
Ulusoy Elektrik53,70-1,014,58
Ulusoy Un Sanayi5,120,390,62
Umpaş Holding1,23-0,81-52,87
Uşak Seramik1,861,64-20,51
Utopya Turizm19,200,00-50,52
Uzertaş Boya32,60-2,69-42,40
Ülker Bisküvi20,100,20-9,94
Ünlü Yatırım Holding5,439,92

Vakıf Fin. Kir.9,02-0,66164,67
Vakıf GMYO1,520,66-36,63
Vakıf Yat. Ort.6,64-1,04-9,78
Vakıflar Bankası3,50-0,28-25,69
Vakko Tekstil10,83-0,0972,83
Vanet Gıda5,26-0,57-31,95
VBT Yazılım19,009,95

Verusa Holding48,322,817,19
Verusaturk Girisim20,880,6860,02
Vestel29,520,4851,17
Vestel Beyaz Eşya46,600,3924,68
Viking Kağıt6,191,31-31,22
Yapı ve Kredi Bank.2,45-0,41-18,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,92-0,90-14,56
Yataş13,832,37-4,29
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,89-2,51-11,59
Yeni Gimat GMYO13,830,7319,31
Yeşil GMYO1,041,96-24,64
Yeşil Yapı1,150,88-37,50
Yeşil Yatırım Holding2,24-1,32-47,62
Yibitaş İnşaat Malzeme12.100,00-3,20-22,44
Yonga Mobilya21,38-3,69-28,23
Yükselen Çelik5,421,503,60
Yünsa10,910,65-21,46
Ziraat Gayrimenkul1,59-0,63

Zorlu Enerji1,830,55-33,94
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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