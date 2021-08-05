Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.500,00
|-1,52
|-19,75
|İş Bankası (C)
|5,45
|1,68
|-19,77
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|-1,83
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,24
|4,52
|-16,06
|İş Girişim
|11,73
|9,93
|-38,10
|İş GMYO
|1,89
|0,00
|-25,59
|İş Y. Men. Değ.
|14,24
|3,11
|-14,20
|İş Yat. Ort.
|2,87
|1,06
|-14,66
|İşbir Holding
|5.100,00
|2,00
|86,29
|Işık Plastik
|38,26
|2,85
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|1,11
|-20,18
|İttifak Holding
|1,51
|-8,48
|-32,29
|İz Hayvancılık Tarım
|18,35
|0,00
|1,94
|İzmir Demir Çelik
|2,99
|9,93
|-9,66
|İzmir Fırça
|5,88
|-2,81
|5,76
|Jantsa Jant Sanayi
|72,80
|-0,07
|75,64
|Kafein Yazılım
|26,58
|-1,63
|24,56
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,75
|1,27
|Kaplamin
|23,56
|9,99
|-30,30
|Kardemir (A)
|7,38
|1,79
|24,03
|Kardemir (B)
|7,28
|0,55
|38,14
|Kardemir (D)
|7,97
|1,53
|37,89
|Karel Elektronik
|34,94
|-0,40
|51,52
|Karsan Otomotiv
|3,95
|-1,00
|21,54
|Karsu Tekstil
|8,18
|-3,08
|-4,33
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,50
|7,38
|Kartonsan
|52,65
|1,25
|-44,39
|Katmerciler Ekipman
|3,22
|9,90
|4,55
|Kent Gıda
|205,00
|-2,33
|-42,35
|Kerevitaş Gıda
|4,56
|0,00
|-30,70
|Kervan Gıda
|16,44
|-0,36
|25,48
|Kervansaray Yat. Holding
|0,63
|1,61
|-50,00
|Kiler GMYO
|1,79
|0,56
|-28,69
|Klimasan Klima
|21,36
|2,40
|25,87
|Koç Holding
|21,10
|1,74
|3,17
|Konfrut Gıda
|17,01
|0,95
|0,65
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,50
|-1,47
|155,49
|Konya Çimento
|899,10
|1,73
|-20,43
|Koray GMYO
|8,34
|0,24
|87,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,80
|-0,42
|53,05
|Koza Altın
|109,50
|3,30
|13,24
|Koza Madencilik
|14,18
|2,46
|-8,46
|Körfez GMYO
|5,18
|0,19
|-10,69
|Kristal Kola
|1,99
|1,53
|-49,23
|Kron Telekomünikasyon
|55,15
|9,97
|49,70
|Kuştur Kuşadası Turizm
|227,00
|-2,83
|44,31
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,80
|-0,36
|21,74
|Kütahya Porselen
|51,85
|0,39
|2,78
|Kütahya Şeker
|32,22
|9,97
|Lider Faktoring
|3,16
|-0,63
|-7,33
|Link Bilgisayar
|33,04
|3,57
|4,57
|Logo Yazılım
|38,24
|1,22
|22,80
|Lokman Hekim Sağlık
|9,60
|2,89
|33,92
|Lüks Kadife
|46,18
|-2,37
|60,28
|Makina Takım
|2,95
|0,34
|-13,49
|Manas Enerji Yönetimi
|18,15
|10,00
|Marka Yatırım Holding
|4,27
|-2,06
|-33,59
|Marmaris Altınyunus
|165,00
|-0,24
|48,51
|Marshall
|241,00
|-0,99
|-21,42
|Martı GMYO
|1,08
|0,00
|-57,71
|Martı Otel
|1,76
|0,00
|-17,37
|Matriks Bilgi Dağıtım
|32,34
|1,25
|Mavi Giyim
|54,60
|0,37
|5,80
|Mazhar Zorlu Holding
|37,78
|-0,58
|20,01
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,50
|0,00
|Mega Polietilen
|6,19
|-2,06
|-19,19
|Menderes Tekstil
|2,29
|4,09
|-25,89
|Mercan Kimya
|9,68
|-1,93
|Merit Turizm
|15,91
|-0,62
|53,58
|Merko Gıda
|5,13
|1,18
|-40,63
|Metemtur Yatırım
|4,49
|-9,84
|-44,47
|Metro Holding
|1,59
|0,00
|-23,56
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|2,19
|-19,38
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,90
|9,83
|-18,45
|Migros Ticaret
|34,50
|0,23
|-19,39
|Milpa
|3,78
|-0,79
|-17,83
|Mistral GMYO
|4,15
|4,53
|-11,89
|MLP Sağlık
|24,92
|4,44
|25,42
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,99
|-3,07
|30,22
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,49
|0,94
|-36,79
|Mondi Tire Kutsan
|7,83
|0,38
|3,03
|Naturel Enerji
|37,74
|0,59
|6,29
|Naturelgaz
|8,16
|1,12
|Net Holding
|3,99
|-1,24
|16,33
|Netaş Telekom.
|20,10
|0,30
|-28,42
|Niğbaş Niğde Beton
|11,32
|-0,70
|-78,23
|Nuh Çimento
|38,28
|0,31
|-20,30
|Nurol GMYO
|15,75
|0,51
|116,05
|Odaş Elektrik
|1,39
|2,96
|-52,45
|Orge Enerji Elektrik
|6,19
|1,31
|34,20
|Orma Orman Mahsulleri
|32,08
|-7,34
|117,93
|Osmanlı Menkul
|23,50
|5,38
|-23,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,44
|-17,20
|Otokar
|330,20
|0,86
|8,52
|Oyak Çimento
|7,12
|1,14
|-18,91
|Oyak Yat. Ort.
|7,15
|-0,69
|3,59
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,42
|-1,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,00
|0,50
|-15,07
|Özak GMYO
|4,20
|0,72
|-17,65
|Özbal Çelik Boru
|13,46
|-1,25
|105,50
|Özderici GMYO
|1,59
|0,00
|-28,38
|Özerden Plastik
|9,24
|2,33
|2,67
|Pamukova Elektrik
|33,42
|4,50
|56,75
|Panora GMYO
|6,47
|-0,15
|7,51
|Papilon Savunma
|14,95
|0,61
|-34,31
|Park Elek.Madencilik
|4,86
|1,25
|-9,50
|Parsan
|28,36
|-0,56
|16,71
|Pegasus
|68,85
|1,92
|-7,71
|Peker GMYO
|0,98
|-1,01
|-58,11
|Penguen Gıda
|3,17
|0,00
|-37,23
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|44,36
|9,97
|Pera GMYO
|1,61
|3,21
|-8,09
|Pergamon Dış Ticaret
|23,18
|-1,45
|26,47
|Petkim
|5,74
|0,53
|15,26
|Petrokent Turizm
|2.100,00
|-3,23
|131,69
|Pınar Et ve Un
|17,62
|1,09
|-19,48
|Pınar Su
|7,36
|2,65
|-0,94
|Pınar Süt
|18,08
|1,46
|-19,82
|Plastikkart
|17,10
|-1,84
|18,34
|Polisan Holding
|2,82
|0,71
|-26,65
|Politeknik Metal
|343,80
|0,06
|-15,26
|Prizma Press Matbaacılık
|4,50
|2,51
|-17,88
|QNB Finans Fin. Kir.
|81,95
|2,37
|-34,60
|QNB Finansbank
|41,00
|0,00
|-41,72
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,20
|-0,95
|Ral Yatırım Holding
|4,40
|-1,35
|-0,90
|Ray Sigorta
|10,07
|-1,66
|-34,82
|Reysaş GMYO
|5,00
|5,26
|-8,26
|Reysaş Lojistik
|4,30
|-1,15
|-16,89
|Rhea Girişim
|2,00
|0,50
|-46,24
|Rodrigo Tekstil
|14,90
|-0,67
|8,68
|Royal Halı
|3,32
|0,00
|-3,49
|RTA Laboratuvarları
|21,50
|0,84
|-29,00
|Sabancı Holding
|9,65
|1,26
|-12,48
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,50
|3,41
|-21,88
|Sanel Mühendislik
|4,76
|-0,83
|39,18
|Sanifoam Sünger
|19,50
|-9,30
|43,38
|Sanko Pazarlama
|9,95
|0,61
|7,36
|Saray Matbaacılık
|4,56
|-0,87
|-48,00
|Sarkuysan
|12,67
|0,08
|45,68
|Sasa Polyester
|29,66
|1,92
|97,94
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,90
|-4,96
|192,60
|Sekuro Plastik
|25,20
|-3,15
|80,52
|Selçuk Ecza Deposu
|8,76
|1,62
|-34,78
|Selçuk Gıda
|5,05
|1,41
|1,41
|Selva Gıda Sanayi
|8,04
|-2,43
|Senkron Güvenlik
|21,06
|-9,22
|-19,80
|Serve Film Prodüksiyon
|15,02
|-2,72
|-6,13
|Servet GMYO
|71,00
|-1,05
|-9,44
|Seyitler Kimya
|15,86
|0,70
|17,80
|Silverline Endüstri
|5,40
|0,75
|-37,21
|Sinpaş GMYO
|4,51
|-1,31
|7,89
|Smartiks Yazılım
|5,79
|-0,17
|-34,65
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,04
|-1,17
|-16,31
|Söktaş
|3,87
|-0,77
|-23,97
|Sönmez Filament
|38,40
|-1,23
|-45,30
|Sönmez Pamuklu
|13,55
|0,37
|-43,54
|Sumaş Suni Tahta
|62,30
|3,75
|21,56
|Şeker Fin. Kir.
|5,63
|1,44
|-12,03
|Şekerbank
|1,06
|0,00
|-29,80
|Şişe Cam
|7,87
|0,90
|9,92
|Şok Marketler Ticaret
|11,68
|0,34
|-6,41
|T. Halk Bankası
|4,69
|0,86
|-15,65
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|20,18
|0,10
|-35,03
|T.S.K.B.
|1,33
|1,53
|-23,85
|T.Tuborg
|17,00
|0,29
|-5,92
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|5,95
|146,91
|Tat Gıda
|8,67
|-0,12
|-25,01
|TAV Havalimanları
|21,74
|0,46
|2,07
|Taze Kuru Gıda
|223,30
|3,86
|3,24
|Tek-Art Turizm
|1,50
|-0,66
|-25,74
|Tekfen Holding
|14,68
|0,55
|-10,49
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,20
|-1,77
|-16,86
|Temapol Polimer Plastik
|14,94
|0,95
|29,91
|TGS Dış Ticaret
|12,55
|-2,94
|-1,26
|Tofaş Oto. Fab.
|37,58
|-1,16
|21,57
|Torunlar GMYO
|3,57
|-0,83
|-8,46
|Trabzon Liman
|30,54
|0,33
|-4,92
|Trabzonspor Sportif
|3,30
|-4,90
|35,25
|Trend GMYO
|7,12
|3,19
|-43,36
|TSKB GMYO
|3,06
|7,75
|-46,78
|Tuğçelik
|14,33
|4,22
|77,35
|Tukaş
|6,72
|0,15
|-30,65
|Turcas Petrol
|3,56
|0,85
|-26,60
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|10,01
|-1,18
|Turkcell
|15,25
|0,33
|-0,31
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,24
|0,29
|22,53
|Tüpraş
|97,75
|3,38
|-9,49
|Türk Hava Yolları
|12,76
|1,03
|-1,16
|Türk İlaç Serum
|28,38
|1,07
|Türk Prysmian Kablo
|11,28
|-2,76
|-6,49
|Türk Telekom
|6,61
|0,46
|-18,31
|Türk Traktör
|181,00
|-0,06
|6,24
|Türker Proje Gayrimenkul
|120,20
|-1,39
|6,47
|Türkiye Sigorta
|4,81
|-0,21
|-22,14
|Ufuk Yatırım
|14,10
|0,71
|5,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,98
|-0,25
|-6,13
|Ulusoy Elektrik
|54,15
|0,84
|5,45
|Ulusoy Un Sanayi
|5,21
|1,76
|2,39
|Umpaş Holding
|1,27
|3,25
|-51,34
|Uşak Seramik
|1,91
|2,69
|-18,38
|Utopya Turizm
|19,00
|-1,04
|-51,03
|Uzertaş Boya
|35,86
|10,00
|-36,64
|Ülker Bisküvi
|20,16
|0,30
|-9,67
|Ünlü Yatırım Holding
|5,38
|-0,92
|Vakıf Fin. Kir.
|8,88
|-1,55
|160,56
|Vakıf GMYO
|1,53
|0,66
|-36,22
|Vakıf Yat. Ort.
|6,56
|-1,20
|-10,87
|Vakıflar Bankası
|3,56
|1,71
|-24,42
|Vakko Tekstil
|10,74
|-0,83
|71,39
|Vanet Gıda
|5,22
|-0,76
|-32,47
|VBT Yazılım
|20,90
|10,00
|Verusa Holding
|47,10
|-2,52
|4,48
|Verusaturk Girisim
|20,80
|-0,38
|59,41
|Vestel
|29,20
|-1,08
|49,53
|Vestel Beyaz Eşya
|46,60
|0,00
|24,68
|Viking Kağıt
|6,10
|-1,45
|-32,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|1,63
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,50
|-1,36
|-15,73
|Yataş
|13,75
|-0,58
|-4,84
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,78
|-2,83
|-14,09
|Yeni Gimat GMYO
|13,84
|0,07
|19,39
|Yeşil GMYO
|1,05
|0,96
|-23,91
|Yeşil Yapı
|1,18
|2,61
|-35,87
|Yeşil Yatırım Holding
|2,23
|-0,45
|-47,85
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|12.100,10
|0,00
|-22,44
|Yonga Mobilya
|21,40
|0,09
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,39
|-0,55
|3,02
|Yünsa
|11,13
|2,02
|-19,88
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,81
|-1,09
|-34,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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