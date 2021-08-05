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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

05.08.2021 18:58
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.500,00-1,52-19,75
İş Bankası (C)5,451,68-19,77
İş Bankası (Kur.)429.999,90-1,8313,16
İş Fin.Kir.3,244,52-16,06
İş Girişim11,739,93-38,10
İş GMYO1,890,00-25,59
İş Y. Men. Değ.14,243,11-14,20
İş Yat. Ort.2,871,06-14,66
İşbir Holding5.100,002,0086,29
Işık Plastik38,262,85

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,911,11-20,18
İttifak Holding1,51-8,48-32,29
İz Hayvancılık Tarım18,350,001,94
İzmir Demir Çelik2,999,93-9,66
İzmir Fırça5,88-2,815,76
Jantsa Jant Sanayi72,80-0,0775,64
Kafein Yazılım26,58-1,6324,56
Kalekim Kimyevi Maddeler12,751,27

Kaplamin23,569,99-30,30
Kardemir (A)7,381,7924,03
Kardemir (B)7,280,5538,14
Kardemir (D)7,971,5337,89
Karel Elektronik34,94-0,4051,52
Karsan Otomotiv3,95-1,0021,54
Karsu Tekstil8,18-3,08-4,33
Kartal Yenilenebilir Enerji11,507,38

Kartonsan52,651,25-44,39
Katmerciler Ekipman3,229,904,55
Kent Gıda205,00-2,33-42,35
Kerevitaş Gıda4,560,00-30,70
Kervan Gıda16,44-0,3625,48
Kervansaray Yat. Holding0,631,61-50,00
Kiler GMYO1,790,56-28,69
Klimasan Klima21,362,4025,87
Koç Holding21,101,743,17
Konfrut Gıda17,010,950,65
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,50-1,47155,49
Konya Çimento899,101,73-20,43
Koray GMYO8,340,2487,42
Kordsa Teknik Tekstil23,80-0,4253,05
Koza Altın109,503,3013,24
Koza Madencilik14,182,46-8,46
Körfez GMYO5,180,19-10,69
Kristal Kola1,991,53-49,23
Kron Telekomünikasyon55,159,9749,70
Kuştur Kuşadası Turizm227,00-2,8344,31
Kuyumcukent Gayrimenkul2,80-0,3621,74
Kütahya Porselen51,850,392,78
Kütahya Şeker32,229,97

Lider Faktoring3,16-0,63-7,33
Link Bilgisayar33,043,574,57
Logo Yazılım38,241,2222,80
Lokman Hekim Sağlık9,602,8933,92
Lüks Kadife46,18-2,3760,28
Makina Takım2,950,34-13,49
Manas Enerji Yönetimi18,1510,00

Marka Yatırım Holding4,27-2,06-33,59
Marmaris Altınyunus165,00-0,2448,51
Marshall241,00-0,99-21,42
Martı GMYO1,080,00-57,71
Martı Otel1,760,00-17,37
Matriks Bilgi Dağıtım32,341,25

Mavi Giyim54,600,375,80
Mazhar Zorlu Holding37,78-0,5820,01
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,500,00

Mega Polietilen6,19-2,06-19,19
Menderes Tekstil2,294,09-25,89
Mercan Kimya9,68-1,93

Merit Turizm15,91-0,6253,58
Merko Gıda5,131,18-40,63
Metemtur Yatırım4,49-9,84-44,47
Metro Holding1,590,00-23,56
Metro Petrol ve Tesisleri2,332,19-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,909,83-18,45
Migros Ticaret34,500,23-19,39
Milpa3,78-0,79-17,83
Mistral GMYO4,154,53-11,89
MLP Sağlık24,924,4425,42
MMC San. ve Tic. Yat.5,99-3,0730,22
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,490,94-36,79
Mondi Tire Kutsan7,830,383,03
Naturel Enerji37,740,596,29
Naturelgaz8,161,12

Net Holding3,99-1,2416,33
Netaş Telekom.20,100,30-28,42
Niğbaş Niğde Beton11,32-0,70-78,23
Nuh Çimento38,280,31-20,30
Nurol GMYO15,750,51116,05
Odaş Elektrik1,392,96-52,45
Orge Enerji Elektrik6,191,3134,20
Orma Orman Mahsulleri32,08-7,34117,93
Osmanlı Menkul23,505,38-23,80
Ostim Endüstriyel Yat2,280,44-17,20
Otokar330,200,868,52
Oyak Çimento7,121,14-18,91
Oyak Yat. Ort.7,15-0,693,59
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,42-1,01

Oylum Sınai Yatırımlar4,000,50-15,07
Özak GMYO4,200,72-17,65
Özbal Çelik Boru13,46-1,25105,50
Özderici GMYO1,590,00-28,38
Özerden Plastik9,242,332,67
Pamukova Elektrik33,424,5056,75
Panora GMYO6,47-0,157,51
Papilon Savunma14,950,61-34,31
Park Elek.Madencilik4,861,25-9,50
Parsan28,36-0,5616,71
Pegasus68,851,92-7,71
Peker GMYO0,98-1,01-58,11
Penguen Gıda3,170,00-37,23
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım44,369,97

Pera GMYO1,613,21-8,09
Pergamon Dış Ticaret23,18-1,4526,47
Petkim5,740,5315,26
Petrokent Turizm2.100,00-3,23131,69
Pınar Et ve Un17,621,09-19,48
Pınar Su7,362,65-0,94
Pınar Süt18,081,46-19,82
Plastikkart17,10-1,8418,34
Polisan Holding2,820,71-26,65
Politeknik Metal343,800,06-15,26
Prizma Press Matbaacılık4,502,51-17,88
QNB Finans Fin. Kir.81,952,37-34,60
QNB Finansbank41,000,00-41,72
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,20-0,95

Ral Yatırım Holding4,40-1,35-0,90
Ray Sigorta10,07-1,66-34,82
Reysaş GMYO5,005,26-8,26
Reysaş Lojistik4,30-1,15-16,89
Rhea Girişim2,000,50-46,24
Rodrigo Tekstil14,90-0,678,68
Royal Halı3,320,00-3,49
RTA Laboratuvarları21,500,84-29,00
Sabancı Holding9,651,26-12,48
Safkar Ege Soğutmacılık8,503,41-21,88
Sanel Mühendislik4,76-0,8339,18
Sanifoam Sünger19,50-9,3043,38
Sanko Pazarlama9,950,617,36
Saray Matbaacılık4,56-0,87-48,00
Sarkuysan12,670,0845,68
Sasa Polyester29,661,9297,94
Say Yenilenebilir Enerji24,90-4,96192,60
Sekuro Plastik25,20-3,1580,52
Selçuk Ecza Deposu8,761,62-34,78
Selçuk Gıda5,051,411,41
Selva Gıda Sanayi8,04-2,43

Senkron Güvenlik21,06-9,22-19,80
Serve Film Prodüksiyon15,02-2,72-6,13
Servet GMYO71,00-1,05-9,44
Seyitler Kimya15,860,7017,80
Silverline Endüstri5,400,75-37,21
Sinpaş GMYO4,51-1,317,89
Smartiks Yazılım5,79-0,17-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii22,04-1,17-16,31
Söktaş3,87-0,77-23,97
Sönmez Filament38,40-1,23-45,30
Sönmez Pamuklu13,550,37-43,54
Sumaş Suni Tahta62,303,7521,56
Şeker Fin. Kir.5,631,44-12,03
Şekerbank1,060,00-29,80
Şişe Cam7,870,909,92
Şok Marketler Ticaret11,680,34-6,41
T. Halk Bankası4,690,86-15,65
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,180,10-35,03
T.S.K.B.1,331,53-23,85
T.Tuborg17,000,29-5,92
Taç Tarım Ürünleri26,005,95146,91
Tat Gıda8,67-0,12-25,01
TAV Havalimanları21,740,462,07
Taze Kuru Gıda223,303,863,24
Tek-Art Turizm1,50-0,66-25,74
Tekfen Holding14,680,55-10,49
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,20-1,77-16,86
Temapol Polimer Plastik14,940,9529,91
TGS Dış Ticaret12,55-2,94-1,26
Tofaş Oto. Fab.37,58-1,1621,57
Torunlar GMYO3,57-0,83-8,46
Trabzon Liman30,540,33-4,92
Trabzonspor Sportif3,30-4,9035,25
Trend GMYO7,123,19-43,36
TSKB GMYO3,067,75-46,78
Tuğçelik14,334,2277,35
Tukaş6,720,15-30,65
Turcas Petrol3,560,85-26,60
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,01-1,18

Turkcell15,250,33-0,31
Tümosan Motor ve Traktör17,240,2922,53
Tüpraş97,753,38-9,49
Türk Hava Yolları12,761,03-1,16
Türk İlaç Serum28,381,07

Türk Prysmian Kablo11,28-2,76-6,49
Türk Telekom6,610,46-18,31
Türk Traktör181,00-0,066,24
Türker Proje Gayrimenkul120,20-1,396,47
Türkiye Sigorta4,81-0,21-22,14
Ufuk Yatırım14,100,715,22
Ulaşlar Turizm Yat.3,98-0,25-6,13
Ulusoy Elektrik54,150,845,45
Ulusoy Un Sanayi5,211,762,39
Umpaş Holding1,273,25-51,34
Uşak Seramik1,912,69-18,38
Utopya Turizm19,00-1,04-51,03
Uzertaş Boya35,8610,00-36,64
Ülker Bisküvi20,160,30-9,67
Ünlü Yatırım Holding5,38-0,92

Vakıf Fin. Kir.8,88-1,55160,56
Vakıf GMYO1,530,66-36,22
Vakıf Yat. Ort.6,56-1,20-10,87
Vakıflar Bankası3,561,71-24,42
Vakko Tekstil10,74-0,8371,39
Vanet Gıda5,22-0,76-32,47
VBT Yazılım20,9010,00

Verusa Holding47,10-2,524,48
Verusaturk Girisim20,80-0,3859,41
Vestel29,20-1,0849,53
Vestel Beyaz Eşya46,600,0024,68
Viking Kağıt6,10-1,45-32,22
Yapı ve Kredi Bank.2,491,63-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,50-1,36-15,73
Yataş13,75-0,58-4,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,78-2,83-14,09
Yeni Gimat GMYO13,840,0719,39
Yeşil GMYO1,050,96-23,91
Yeşil Yapı1,182,61-35,87
Yeşil Yatırım Holding2,23-0,45-47,85
Yibitaş İnşaat Malzeme12.100,100,00-22,44
Yonga Mobilya21,400,09-28,16
Yükselen Çelik5,39-0,553,02
Yünsa11,132,02-19,88
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,81-1,09-34,66
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(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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