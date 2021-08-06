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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

06.08.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.302,102,47-17,77
İş Bankası (C)5,44-0,18-19,91
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,11-4,01-19,43
İş Girişim10,73-8,53-43,38
İş GMYO1,87-1,06-26,38
İş Y. Men. Değ.14,08-1,12-15,17
İş Yat. Ort.2,85-0,70-15,26
İşbir Holding5.000,00-1,9682,64
Işık Plastik37,40-2,25

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,932,20-18,42
İttifak Holding1,541,99-30,94
İz Hayvancılık Tarım18,20-0,821,11
İzmir Demir Çelik2,91-2,68-12,07
İzmir Fırça5,84-0,685,04
Jantsa Jant Sanayi73,300,6976,85
Kafein Yazılım26,30-1,0523,24
Kalekim Kimyevi Maddeler12,59-1,25

Kaplamin23,00-2,38-31,95
Kardemir (A)7,380,0024,03
Kardemir (B)7,320,5538,90
Kardemir (D)8,000,3838,41
Karel Elektronik34,58-1,0349,96
Karsan Otomotiv3,93-0,5120,92
Karsu Tekstil8,02-1,96-6,20
Kartal Yenilenebilir Enerji10,45-9,13

Kartonsan53,050,76-43,97
Katmerciler Ekipman3,05-5,28-0,97
Kent Gıda209,001,95-41,23
Kerevitaş Gıda4,600,88-30,09
Kervan Gıda16,35-0,5524,80
Kervansaray Yat. Holding0,61-3,17-51,59
Kiler GMYO1,78-0,56-29,08
Klimasan Klima21,34-0,0925,75
Koç Holding20,98-0,572,58
Konfrut Gıda17,271,532,19
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,45-1,74151,06
Konya Çimento897,00-0,23-20,62
Koray GMYO8,31-0,3686,74
Kordsa Teknik Tekstil24,241,8555,88
Koza Altın107,70-1,6411,38
Koza Madencilik13,92-1,83-10,14
Körfez GMYO5,14-0,77-11,38
Kristal Kola1,86-6,53-52,55
Kron Telekomünikasyon49,64-9,9934,74
Kuştur Kuşadası Turizm221,20-2,5640,62
Kuyumcukent Gayrimenkul2,924,2926,96
Kütahya Porselen52,150,583,37
Kütahya Şeker35,449,99

Lider Faktoring3,01-4,75-11,73
Link Bilgisayar31,88-3,510,90
Logo Yazılım37,66-1,5220,94
Lokman Hekim Sağlık9,25-3,6529,04
Lüks Kadife46,500,6961,39
Makina Takım2,93-0,68-14,08
Manas Enerji Yönetimi17,30-4,68

Marka Yatırım Holding4,20-1,64-34,68
Marmaris Altınyunus163,50-0,9147,16
Marshall243,000,83-20,77
Martı GMYO1,090,93-57,31
Martı Otel1,74-1,14-18,31
Matriks Bilgi Dağıtım33,082,29

Mavi Giyim55,902,388,31
Mazhar Zorlu Holding38,381,5921,92
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,961,30

Mega Polietilen6,07-1,94-20,76
Menderes Tekstil2,21-3,49-28,48
Mercan Kimya9,730,52

Merit Turizm17,107,4865,07
Merko Gıda5,180,97-40,05
Metemtur Yatırım4,17-7,13-48,43
Metro Holding1,58-0,63-24,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,31-0,86-20,07
Metro Yatırım Ortaklığı1,85-2,63-20,60
Migros Ticaret34,42-0,23-19,58
Milpa3,800,53-17,39
Mistral GMYO4,03-2,89-14,44
MLP Sağlık24,40-2,0922,80
MMC San. ve Tic. Yat.5,98-0,1730,00
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,47-0,27-36,96
Mondi Tire Kutsan8,184,477,63
Naturel Enerji37,26-1,274,93
Naturelgaz8,08-0,98

Net Holding3,93-1,5014,58
Netaş Telekom.20,441,69-27,21
Niğbaş Niğde Beton11,380,53-78,12
Nuh Çimento38,06-0,57-20,75
Nurol GMYO15,921,08118,38
Odaş Elektrik1,37-1,44-53,14
Orge Enerji Elektrik6,311,9436,80
Orma Orman Mahsulleri30,60-4,61107,88
Osmanlı Menkul22,70-3,40-26,40
Ostim Endüstriyel Yat2,363,51-14,30
Otokar342,303,6612,49
Oyak Çimento7,03-1,26-19,93
Oyak Yat. Ort.7,10-0,702,87
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,922,13

Oylum Sınai Yatırımlar3,93-1,75-16,56
Özak GMYO4,18-0,48-18,04
Özbal Çelik Boru13,23-1,71101,98
Özderici GMYO1,56-1,89-29,73
Özerden Plastik8,72-5,63-3,11
Pamukova Elektrik32,52-2,6952,53
Panora GMYO6,40-1,086,34
Papilon Savunma14,980,20-34,18
Park Elek.Madencilik4,83-0,62-10,06
Parsan28,480,4217,20
Pegasus69,500,94-6,84
Peker GMYO0,97-1,02-58,53
Penguen Gıda3,180,32-37,03
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım48,789,96

Pera GMYO1,60-0,62-8,66
Pergamon Dış Ticaret23,06-0,5225,81
Petkim5,760,3515,66
Petrokent Turizm2.094,60-0,26131,09
Pınar Et ve Un17,740,68-18,93
Pınar Su7,400,54-0,40
Pınar Süt18,220,77-19,20
Plastikkart17,00-0,5817,65
Polisan Holding2,79-1,06-27,43
Politeknik Metal342,00-0,52-15,71
Prizma Press Matbaacılık4,45-1,11-18,80
QNB Finans Fin. Kir.80,00-2,38-36,15
QNB Finansbank41,421,02-41,12
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri26,88-1,18

Ral Yatırım Holding4,400,00-0,90
Ray Sigorta10,00-0,70-35,28
Reysaş GMYO4,88-2,40-10,46
Reysaş Lojistik4,422,79-14,57
Rhea Girişim1,98-1,00-46,77
Rodrigo Tekstil14,75-1,017,59
Royal Halı3,330,30-3,20
RTA Laboratuvarları21,28-1,02-29,72
Sabancı Holding9,730,83-11,75
Safkar Ege Soğutmacılık9,3510,00-14,06
Sanel Mühendislik4,780,4239,77
Sanifoam Sünger18,51-5,0836,10
Sanko Pazarlama10,323,7211,35
Saray Matbaacılık4,50-1,32-48,69
Sarkuysan12,39-2,2142,46
Sasa Polyester29,800,4798,87
Say Yenilenebilir Enerji24,20-2,81184,37
Sekuro Plastik23,06-8,4965,19
Selçuk Ecza Deposu8,62-1,60-35,82
Selçuk Gıda5,100,992,41
Selva Gıda Sanayi7,69-4,35

Senkron Güvenlik23,169,97-11,81
Serve Film Prodüksiyon14,99-0,20-6,31
Servet GMYO68,80-3,10-12,24
Seyitler Kimya15,60-1,6415,87
Silverline Endüstri5,410,19-37,09
Sinpaş GMYO4,540,678,61
Smartiks Yazılım5,790,00-34,65
Sodaş Sodyum Sanayii22,381,54-15,02
Söktaş3,880,26-23,77
Sönmez Filament38,28-0,31-45,47
Sönmez Pamuklu14,174,58-40,96
Sumaş Suni Tahta68,509,9533,66
Şeker Fin. Kir.5,55-1,42-13,28
Şekerbank1,05-0,94-30,46
Şişe Cam8,001,6511,74
Şok Marketler Ticaret12,012,83-3,77
T. Halk Bankası4,67-0,43-16,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,10-0,40-35,29
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg16,95-0,29-6,20
Taç Tarım Ürünleri25,60-1,54143,11
Tat Gıda8,943,11-22,67
TAV Havalimanları22,503,505,63
Taze Kuru Gıda216,00-3,27-0,14
Tek-Art Turizm1,48-1,33-26,73
Tekfen Holding14,58-0,68-11,10
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,341,94-15,24
Temapol Polimer Plastik14,75-1,2728,26
TGS Dış Ticaret12,791,910,63
Tofaş Oto. Fab.38,522,5024,62
Torunlar GMYO3,49-2,24-10,51
Trabzon Liman29,88-2,16-6,97
Trabzonspor Sportif3,413,3339,75
Trend GMYO6,98-1,97-44,47
TSKB GMYO3,02-1,31-47,48
Tuğçelik14,15-1,2675,12
Tukaş6,801,19-29,82
Turcas Petrol3,611,40-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,00-0,10

Turkcell15,380,850,54
Tümosan Motor ve Traktör17,350,6423,31
Tüpraş98,150,41-9,12
Türk Hava Yolları12,830,55-0,62
Türk İlaç Serum14,44-49,12

Türk Prysmian Kablo11,24-0,35-6,82
Türk Telekom6,660,76-17,70
Türk Traktör178,80-1,224,95
Türker Proje Gayrimenkul119,50-0,585,85
Türkiye Sigorta4,79-0,42-22,47
Ufuk Yatırım14,120,145,37
Ulaşlar Turizm Yat.4,051,76-4,48
Ulusoy Elektrik54,200,095,55
Ulusoy Un Sanayi5,14-1,341,01
Umpaş Holding1,24-2,36-52,49
Uşak Seramik1,920,52-17,95
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya38,005,97-32,86
Ülker Bisküvi20,12-0,20-9,85
Ünlü Yatırım Holding5,451,30

Vakıf Fin. Kir.8,77-1,24157,34
Vakıf GMYO1,50-1,96-37,47
Vakıf Yat. Ort.6,50-0,91-11,68
Vakıflar Bankası3,54-0,56-24,84
Vakko Tekstil10,750,0971,55
Vanet Gıda5,20-0,38-32,73
VBT Yazılım18,81-10,00

Verusa Holding47,00-0,214,26
Verusaturk Girisim21,101,4461,71
Vestel29,260,2149,84
Vestel Beyaz Eşya46,22-0,8223,66
Viking Kağıt5,99-1,80-33,44
Yapı ve Kredi Bank.2,47-0,80-17,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,382,89-13,29
Yataş13,62-0,95-5,74
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,70-2,12-15,91
Yeni Gimat GMYO13,73-0,7918,44
Yeşil GMYO1,03-1,90-25,36
Yeşil Yapı1,16-1,69-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,240,45-47,62
Yibitaş İnşaat Malzeme12.040,10-0,50-22,82
Yonga Mobilya21,400,00-28,16
Yükselen Çelik5,624,277,42
Yünsa10,94-1,71-21,25
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,78-1,66-35,74
?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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