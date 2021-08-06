Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 33.302,10 2,47 -17,77 İş Bankası (C) 5,44 -0,18 -19,91 İş Bankası (Kur.) 429.999,90 13,16 İş Fin.Kir. 3,11 -4,01 -19,43 İş Girişim 10,73 -8,53 -43,38 İş GMYO 1,87 -1,06 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,08 -1,12 -15,17 İş Yat. Ort. 2,85 -0,70 -15,26 İşbir Holding 5.000,00 -1,96 82,64 Işık Plastik 37,40 -2,25 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,93 2,20 -18,42 İttifak Holding 1,54 1,99 -30,94 İz Hayvancılık Tarım 18,20 -0,82 1,11 İzmir Demir Çelik 2,91 -2,68 -12,07 İzmir Fırça 5,84 -0,68 5,04 Jantsa Jant Sanayi 73,30 0,69 76,85 Kafein Yazılım 26,30 -1,05 23,24 Kalekim Kimyevi Maddeler 12,59 -1,25 Kaplamin 23,00 -2,38 -31,95 Kardemir (A) 7,38 0,00 24,03 Kardemir (B) 7,32 0,55 38,90 Kardemir (D) 8,00 0,38 38,41 Karel Elektronik 34,58 -1,03 49,96 Karsan Otomotiv 3,93 -0,51 20,92 Karsu Tekstil 8,02 -1,96 -6,20 Kartal Yenilenebilir Enerji 10,45 -9,13 Kartonsan 53,05 0,76 -43,97 Katmerciler Ekipman 3,05 -5,28 -0,97 Kent Gıda 209,00 1,95 -41,23 Kerevitaş Gıda 4,60 0,88 -30,09 Kervan Gıda 16,35 -0,55 24,80 Kervansaray Yat. Holding 0,61 -3,17 -51,59 Kiler GMYO 1,78 -0,56 -29,08 Klimasan Klima 21,34 -0,09 25,75 Koç Holding 20,98 -0,57 2,58 Konfrut Gıda 17,27 1,53 2,19 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 59,45 -1,74 151,06 Konya Çimento 897,00 -0,23 -20,62 Koray GMYO 8,31 -0,36 86,74 Kordsa Teknik Tekstil 24,24 1,85 55,88 Koza Altın 107,70 -1,64 11,38 Koza Madencilik 13,92 -1,83 -10,14 Körfez GMYO 5,14 -0,77 -11,38 Kristal Kola 1,86 -6,53 -52,55 Kron Telekomünikasyon 49,64 -9,99 34,74 Kuştur Kuşadası Turizm 221,20 -2,56 40,62 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,92 4,29 26,96 Kütahya Porselen 52,15 0,58 3,37 Kütahya Şeker 35,44 9,99 Lider Faktoring 3,01 -4,75 -11,73 Link Bilgisayar 31,88 -3,51 0,90 Logo Yazılım 37,66 -1,52 20,94 Lokman Hekim Sağlık 9,25 -3,65 29,04 Lüks Kadife 46,50 0,69 61,39 Makina Takım 2,93 -0,68 -14,08 Manas Enerji Yönetimi 17,30 -4,68 Marka Yatırım Holding 4,20 -1,64 -34,68 Marmaris Altınyunus 163,50 -0,91 47,16 Marshall 243,00 0,83 -20,77 Martı GMYO 1,09 0,93 -57,31 Martı Otel 1,74 -1,14 -18,31 Matriks Bilgi Dağıtım 33,08 2,29 Mavi Giyim 55,90 2,38 8,31 Mazhar Zorlu Holding 38,38 1,59 21,92 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 35,96 1,30 Mega Polietilen 6,07 -1,94 -20,76 Menderes Tekstil 2,21 -3,49 -28,48 Mercan Kimya 9,73 0,52 Merit Turizm 17,10 7,48 65,07 Merko Gıda 5,18 0,97 -40,05 Metemtur Yatırım 4,17 -7,13 -48,43 Metro Holding 1,58 -0,63 -24,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,31 -0,86 -20,07 Metro Yatırım Ortaklığı 1,85 -2,63 -20,60 Migros Ticaret 34,42 -0,23 -19,58 Milpa 3,80 0,53 -17,39 Mistral GMYO 4,03 -2,89 -14,44 MLP Sağlık 24,40 -2,09 22,80 MMC San. ve Tic. Yat. 5,98 -0,17 30,00 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,47 -0,27 -36,96 Mondi Tire Kutsan 8,18 4,47 7,63 Naturel Enerji 37,26 -1,27 4,93 Naturelgaz 8,08 -0,98 Net Holding 3,93 -1,50 14,58 Netaş Telekom. 20,44 1,69 -27,21 Niğbaş Niğde Beton 11,38 0,53 -78,12 Nuh Çimento 38,06 -0,57 -20,75 Nurol GMYO 15,92 1,08 118,38 Odaş Elektrik 1,37 -1,44 -53,14 Orge Enerji Elektrik 6,31 1,94 36,80 Orma Orman Mahsulleri 30,60 -4,61 107,88 Osmanlı Menkul 22,70 -3,40 -26,40 Ostim Endüstriyel Yat 2,36 3,51 -14,30 Otokar 342,30 3,66 12,49 Oyak Çimento 7,03 -1,26 -19,93 Oyak Yat. Ort. 7,10 -0,70 2,87 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,92 2,13 Oylum Sınai Yatırımlar 3,93 -1,75 -16,56 Özak GMYO 4,18 -0,48 -18,04 Özbal Çelik Boru 13,23 -1,71 101,98 Özderici GMYO 1,56 -1,89 -29,73 Özerden Plastik 8,72 -5,63 -3,11 Pamukova Elektrik 32,52 -2,69 52,53 Panora GMYO 6,40 -1,08 6,34 Papilon Savunma 14,98 0,20 -34,18 Park Elek.Madencilik 4,83 -0,62 -10,06 Parsan 28,48 0,42 17,20 Pegasus 69,50 0,94 -6,84 Peker GMYO 0,97 -1,02 -58,53 Penguen Gıda 3,18 0,32 -37,03 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 48,78 9,96 Pera GMYO 1,60 -0,62 -8,66 Pergamon Dış Ticaret 23,06 -0,52 25,81 Petkim 5,76 0,35 15,66 Petrokent Turizm 2.094,60 -0,26 131,09 Pınar Et ve Un 17,74 0,68 -18,93 Pınar Su 7,40 0,54 -0,40 Pınar Süt 18,22 0,77 -19,20 Plastikkart 17,00 -0,58 17,65 Polisan Holding 2,79 -1,06 -27,43 Politeknik Metal 342,00 -0,52 -15,71 Prizma Press Matbaacılık 4,45 -1,11 -18,80 QNB Finans Fin. Kir. 80,00 -2,38 -36,15 QNB Finansbank 41,42 1,02 -41,12 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 26,88 -1,18 Ral Yatırım Holding 4,40 0,00 -0,90 Ray Sigorta 10,00 -0,70 -35,28 Reysaş GMYO 4,88 -2,40 -10,46 Reysaş Lojistik 4,42 2,79 -14,57 Rhea Girişim 1,98 -1,00 -46,77 Rodrigo Tekstil 14,75 -1,01 7,59 Royal Halı 3,33 0,30 -3,20 RTA Laboratuvarları 21,28 -1,02 -29,72 Sabancı Holding 9,73 0,83 -11,75 Safkar Ege Soğutmacılık 9,35 10,00 -14,06 Sanel Mühendislik 4,78 0,42 39,77 Sanifoam Sünger 18,51 -5,08 36,10 Sanko Pazarlama 10,32 3,72 11,35 Saray Matbaacılık 4,50 -1,32 -48,69 Sarkuysan 12,39 -2,21 42,46 Sasa Polyester 29,80 0,47 98,87 Say Yenilenebilir Enerji 24,20 -2,81 184,37 Sekuro Plastik 23,06 -8,49 65,19 Selçuk Ecza Deposu 8,62 -1,60 -35,82 Selçuk Gıda 5,10 0,99 2,41 Selva Gıda Sanayi 7,69 -4,35 Senkron Güvenlik 23,16 9,97 -11,81 Serve Film Prodüksiyon 14,99 -0,20 -6,31 Servet GMYO 68,80 -3,10 -12,24 Seyitler Kimya 15,60 -1,64 15,87 Silverline Endüstri 5,41 0,19 -37,09 Sinpaş GMYO 4,54 0,67 8,61 Smartiks Yazılım 5,79 0,00 -34,65 Sodaş Sodyum Sanayii 22,38 1,54 -15,02 Söktaş 3,88 0,26 -23,77 Sönmez Filament 38,28 -0,31 -45,47 Sönmez Pamuklu 14,17 4,58 -40,96 Sumaş Suni Tahta 68,50 9,95 33,66 Şeker Fin. Kir. 5,55 -1,42 -13,28 Şekerbank 1,05 -0,94 -30,46 Şişe Cam 8,00 1,65 11,74 Şok Marketler Ticaret 12,01 2,83 -3,77 T. Halk Bankası 4,67 -0,43 -16,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 20,10 -0,40 -35,29 T.S.K.B. 1,33 0,00 -23,85 T.Tuborg 16,95 -0,29 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 25,60 -1,54 143,11 Tat Gıda 8,94 3,11 -22,67 TAV Havalimanları 22,50 3,50 5,63 Taze Kuru Gıda 216,00 -3,27 -0,14 Tek-Art Turizm 1,48 -1,33 -26,73 Tekfen Holding 14,58 -0,68 -11,10 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,34 1,94 -15,24 Temapol Polimer Plastik 14,75 -1,27 28,26 TGS Dış Ticaret 12,79 1,91 0,63 Tofaş Oto. Fab. 38,52 2,50 24,62 Torunlar GMYO 3,49 -2,24 -10,51 Trabzon Liman 29,88 -2,16 -6,97 Trabzonspor Sportif 3,41 3,33 39,75 Trend GMYO 6,98 -1,97 -44,47 TSKB GMYO 3,02 -1,31 -47,48 Tuğçelik 14,15 -1,26 75,12 Tukaş 6,80 1,19 -29,82 Turcas Petrol 3,61 1,40 -25,57 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 10,00 -0,10 Turkcell 15,38 0,85 0,54 Tümosan Motor ve Traktör 17,35 0,64 23,31 Tüpraş 98,15 0,41 -9,12 Türk Hava Yolları 12,83 0,55 -0,62 Türk İlaç Serum 14,44 -49,12 Türk Prysmian Kablo 11,24 -0,35 -6,82 Türk Telekom 6,66 0,76 -17,70 Türk Traktör 178,80 -1,22 4,95 Türker Proje Gayrimenkul 119,50 -0,58 5,85 Türkiye Sigorta 4,79 -0,42 -22,47 Ufuk Yatırım 14,12 0,14 5,37 Ulaşlar Turizm Yat. 4,05 1,76 -4,48 Ulusoy Elektrik 54,20 0,09 5,55 Ulusoy Un Sanayi 5,14 -1,34 1,01 Umpaş Holding 1,24 -2,36 -52,49 Uşak Seramik 1,92 0,52 -17,95 Utopya Turizm 19,00 0,00 -51,03 Uzertaş Boya 38,00 5,97 -32,86 Ülker Bisküvi 20,12 -0,20 -9,85 Ünlü Yatırım Holding 5,45 1,30 Vakıf Fin. Kir. 8,77 -1,24 157,34 Vakıf GMYO 1,50 -1,96 -37,47 Vakıf Yat. Ort. 6,50 -0,91 -11,68 Vakıflar Bankası 3,54 -0,56 -24,84 Vakko Tekstil 10,75 0,09 71,55 Vanet Gıda 5,20 -0,38 -32,73 VBT Yazılım 18,81 -10,00 Verusa Holding 47,00 -0,21 4,26 Verusaturk Girisim 21,10 1,44 61,71 Vestel 29,26 0,21 49,84 Vestel Beyaz Eşya 46,22 -0,82 23,66 Viking Kağıt 5,99 -1,80 -33,44 Yapı ve Kredi Bank. 2,47 -0,80 -17,59 Yaprak Süt ve Besi Çift. 31,38 2,89 -13,29 Yataş 13,62 -0,95 -5,74 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,70 -2,12 -15,91 Yeni Gimat GMYO 13,73 -0,79 18,44 Yeşil GMYO 1,03 -1,90 -25,36 Yeşil Yapı 1,16 -1,69 -36,96 Yeşil Yatırım Holding 2,24 0,45 -47,62 Yibitaş İnşaat Malzeme 12.040,10 -0,50 -22,82 Yonga Mobilya 21,40 0,00 -28,16 Yükselen Çelik 5,62 4,27 7,42 Yünsa 10,94 -1,71 -21,25 Ziraat Gayrimenkul 1,59 0,00 Zorlu Enerji 1,78 -1,66 -35,74 ?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ?????????????(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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