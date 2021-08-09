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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

09.08.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)33.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)33.300,00-0,01-17,78
İş Bankası (C)5,39-0,92-20,65
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,02-2,89-21,76
İş Girişim9,66-9,97-49,02
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.14,00-0,57-15,65
İş Yat. Ort.2,82-1,05-16,15
İşbir Holding4.900,00-2,0078,99
Işık Plastik38,001,60

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,92-1,08-19,30
İttifak Holding1,52-1,30-31,84
İz Hayvancılık Tarım18,10-0,550,56
İzmir Demir Çelik2,941,03-11,17
İzmir Fırça5,840,005,04
Jantsa Jant Sanayi73,800,6878,05
Kafein Yazılım25,70-2,2820,43
Kalekim Kimyevi Maddeler12,690,79

Kaplamin25,3010,00-25,15
Kardemir (A)7,15-3,1220,17
Kardemir (B)7,17-2,0536,05
Kardemir (D)7,97-0,3837,89
Karel Elektronik33,98-1,7447,35
Karsan Otomotiv4,022,2923,69
Karsu Tekstil8,151,62-4,68
Kartal Yenilenebilir Enerji10,803,35

Kartonsan53,901,60-43,07
Katmerciler Ekipman3,00-1,64-2,60
Kent Gıda211,501,20-40,52
Kerevitaş Gıda4,54-1,30-31,00
Kervan Gıda16,10-1,5322,89
Kervansaray Yat. Holding0,59-3,28-53,17
Kiler GMYO1,77-0,56-29,48
Klimasan Klima21,16-0,8424,69
Koç Holding20,70-1,331,21
Konfrut Gıda17,280,062,25
Kontrolmatik Teknoloji Enerji61,303,11158,87
Konya Çimento900,000,33-20,35
Koray GMYO8,26-0,6085,62
Kordsa Teknik Tekstil25,143,7161,67
Koza Altın106,40-1,2110,03
Koza Madencilik13,58-2,44-12,33
Körfez GMYO5,06-1,56-12,76
Kristal Kola1,82-2,15-53,57
Kron Telekomünikasyon46,46-6,4126,11
Kuştur Kuşadası Turizm216,10-2,3137,38
Kuyumcukent Gayrimenkul3,044,1132,17
Kütahya Porselen52,951,534,96
Kütahya Şeker38,989,99

Lider Faktoring2,96-1,66-13,20
Link Bilgisayar31,08-2,51-1,63
Logo Yazılım37,680,0521,00
Lokman Hekim Sağlık9,401,6231,13
Lüks Kadife47,281,6864,09
Makina Takım2,88-1,71-15,54
Manas Enerji Yönetimi17,551,45

Marka Yatırım Holding4,19-0,24-34,84
Marmaris Altınyunus165,801,4149,23
Marshall265,509,26-13,43
Martı GMYO1,07-1,83-58,10
Martı Otel1,72-1,15-19,25
Matriks Bilgi Dağıtım35,447,13

Mavi Giyim55,50-0,727,54
Mazhar Zorlu Holding38,440,1622,11
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi36,220,72

Mega Polietilen5,90-2,80-22,98
Menderes Tekstil2,20-0,45-28,80
Mercan Kimya9,810,82

Merit Turizm16,51-3,4559,37
Merko Gıda5,09-1,74-41,09
Metemtur Yatırım4,16-0,24-48,55
Metro Holding1,57-0,63-24,52
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,43-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,78-3,78-23,61
Migros Ticaret34,06-1,05-20,42
Milpa3,79-0,26-17,61
Mistral GMYO4,173,47-11,46
MLP Sağlık24,10-1,2321,29
MMC San. ve Tic. Yat.5,90-1,3428,26
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,39-1,07-37,64
Mondi Tire Kutsan8,200,247,89
Naturel Enerji38,142,367,41
Naturelgaz8,03-0,62

Net Holding3,940,2514,87
Netaş Telekom.20,14-1,47-28,28
Niğbaş Niğde Beton11,33-0,44-78,21
Nuh Çimento40,225,68-16,26
Nurol GMYO16,010,57119,62
Odaş Elektrik1,391,46-52,45
Orge Enerji Elektrik6,310,0036,80
Orma Orman Mahsulleri29,00-5,2397,01
Osmanlı Menkul22,860,70-25,88
Ostim Endüstriyel Yat2,32-1,69-15,75
Otokar339,60-0,7911,61
Oyak Çimento7,040,14-19,82
Oyak Yat. Ort.7,191,274,17
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,960,17

Oylum Sınai Yatırımlar3,981,27-15,50
Özak GMYO4,17-0,24-18,24
Özbal Çelik Boru12,96-2,0497,86
Özderici GMYO1,51-3,21-31,98
Özerden Plastik8,40-3,67-6,67
Pamukova Elektrik33,141,9155,44
Panora GMYO6,38-0,316,01
Papilon Savunma15,493,40-31,94
Park Elek.Madencilik4,901,45-8,75
Parsan28,801,1218,52
Pegasus71,703,17-3,89
Peker GMYO0,96-1,03-58,96
Penguen Gıda3,221,26-36,24
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım53,659,98

Pera GMYO1,58-1,25-9,80
Pergamon Dış Ticaret23,863,4730,18
Petkim5,861,7417,67
Petrokent Turizm2.040,50-2,58125,12
Pınar Et ve Un17,63-0,62-19,44
Pınar Su7,38-0,27-0,67
Pınar Süt18,12-0,55-19,64
Plastikkart17,100,5918,34
Polisan Holding2,810,72-26,91
Politeknik Metal337,40-1,35-16,84
Prizma Press Matbaacılık4,531,80-17,34
QNB Finans Fin. Kir.74,15-7,31-40,82
QNB Finansbank41,36-0,14-41,21
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,080,74

Ral Yatırım Holding4,604,553,60
Ray Sigorta10,020,20-35,15
Reysaş GMYO5,002,46-8,26
Reysaş Lojistik4,32-2,26-16,51
Rhea Girişim1,95-1,52-47,58
Rodrigo Tekstil16,229,9718,31
Royal Halı3,402,10-1,16
RTA Laboratuvarları21,12-0,75-30,25
Sabancı Holding9,72-0,10-11,84
Safkar Ege Soğutmacılık9,400,53-13,60
Sanel Mühendislik4,73-1,0538,30
Sanifoam Sünger19,957,7846,69
Sanko Pazarlama11,359,9822,47
Saray Matbaacılık4,28-4,89-51,20
Sarkuysan12,460,5643,26
Sasa Polyester29,10-2,3594,20
Say Yenilenebilir Enerji24,18-0,08184,14
Sekuro Plastik22,40-2,8660,46
Selçuk Ecza Deposu8,721,16-35,08
Selçuk Gıda5,6110,0012,65
Selva Gıda Sanayi7,68-0,13

Senkron Güvenlik25,469,93-3,05
Serve Film Prodüksiyon14,97-0,13-6,44
Servet GMYO70,502,47-10,08
Seyitler Kimya16,354,8121,44
Silverline Endüstri5,39-0,37-37,33
Sinpaş GMYO4,601,3210,05
Smartiks Yazılım5,77-0,35-34,88
Sodaş Sodyum Sanayii22,380,00-15,02
Söktaş3,880,00-23,77
Sönmez Filament38,681,04-44,90
Sönmez Pamuklu14,502,33-39,58
Sumaş Suni Tahta75,3510,0047,02
Şeker Fin. Kir.5,580,54-12,81
Şekerbank1,04-0,95-31,13
Şişe Cam8,182,2514,25
Şok Marketler Ticaret11,95-0,50-4,25
T. Halk Bankası4,63-0,86-16,73
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası20,00-0,50-35,61
T.S.K.B.1,330,00-23,85
T.Tuborg17,040,53-5,70
Taç Tarım Ürünleri26,001,56146,91
Tat Gıda8,93-0,11-22,76
TAV Havalimanları22,801,337,04
Taze Kuru Gıda205,60-4,81-4,95
Tek-Art Turizm1,46-1,35-27,72
Tekfen Holding14,690,75-10,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,410,95-14,43
Temapol Polimer Plastik15,192,9832,09
TGS Dış Ticaret14,069,9310,62
Tofaş Oto. Fab.39,221,8226,88
Torunlar GMYO3,531,15-9,49
Trabzon Liman30,160,94-6,10
Trabzonspor Sportif3,636,4548,77
Trend GMYO6,85-1,86-45,51
TSKB GMYO3,081,99-46,43
Tuğçelik13,99-1,1373,14
Tukaş6,921,76-28,59
Turcas Petrol3,610,00-25,57
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.10,040,40

Turkcell15,35-0,200,35
Tümosan Motor ve Traktör17,581,3324,95
Tüpraş98,10-0,05-9,17
Türk Hava Yolları12,79-0,31-0,93
Türk İlaç Serum15,084,43

Türk Prysmian Kablo11,04-1,78-8,48
Türk Telekom6,731,05-16,83
Türk Traktör181,301,406,42
Türker Proje Gayrimenkul118,30-1,004,78
Türkiye Sigorta4,902,30-20,69
Ufuk Yatırım13,75-2,622,61
Ulaşlar Turizm Yat.4,04-0,25-4,72
Ulusoy Elektrik53,90-0,554,97
Ulusoy Un Sanayi5,11-0,580,42
Umpaş Holding1,23-0,81-52,87
Uşak Seramik1,930,52-17,52
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya35,20-7,37-37,81
Ülker Bisküvi20,120,00-9,85
Ünlü Yatırım Holding5,41-0,73

Vakıf Fin. Kir.8,65-1,37153,81
Vakıf GMYO1,48-1,33-38,30
Vakıf Yat. Ort.6,38-1,85-13,32
Vakıflar Bankası3,51-0,85-25,48
Vakko Tekstil10,750,0071,55
Vanet Gıda5,16-0,77-33,25
VBT Yazılım20,689,94

Verusa Holding46,90-0,214,04
Verusaturk Girisim21,361,2363,70
Vestel29,601,1651,58
Vestel Beyaz Eşya46,420,4324,19
Viking Kağıt5,83-2,67-35,22
Yapı ve Kredi Bank.2,44-1,21-18,59
Yaprak Süt ve Besi Çift.31,02-1,15-14,29
Yataş13,48-1,03-6,71
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,812,97-13,41
Yeni Gimat GMYO13,72-0,0718,36
Yeşil GMYO1,01-1,94-26,81
Yeşil Yapı1,160,00-36,96
Yeşil Yatırım Holding2,240,00-47,62
Yibitaş İnşaat Malzeme11.926,10-0,95-23,55
Yonga Mobilya21,440,19-28,03
Yükselen Çelik5,803,2010,86
Yünsa11,202,38-19,38
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,780,00-35,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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