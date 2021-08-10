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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

10.08.2021 18:50
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)32.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)32.499,90-2,40-19,75
İş Bankası (C)5,481,67-19,32
İş Bankası (Kur.)429.999,90

13,16
İş Fin.Kir.3,030,33-21,50
İş Girişim9,34-3,31-50,71
İş GMYO1,870,00-26,38
İş Y. Men. Değ.14,191,36-14,50
İş Yat. Ort.2,81-0,35-16,45
İşbir Holding4.805,00-1,9475,52
Işık Plastik38,100,26

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,91-1,09-20,18
İttifak Holding1,50-1,32-32,74
İz Hayvancılık Tarım18,01-0,500,06
İzmir Demir Çelik2,86-2,72-13,58
İzmir Fırça5,840,005,04
Jantsa Jant Sanayi72,50-1,7674,92
Kafein Yazılım25,60-0,3919,96
Kalekim Kimyevi Maddeler12,790,79

Kaplamin27,829,96-17,69
Kardemir (A)7,190,5620,84
Kardemir (B)7,200,4236,62
Kardemir (D)8,010,5038,58
Karel Elektronik33,980,0047,35
Karsan Otomotiv3,97-1,2422,15
Karsu Tekstil8,301,84-2,92
Kartal Yenilenebilir Enerji11,8810,00

Kartonsan53,75-0,28-43,23
Katmerciler Ekipman2,99-0,33-2,92
Kent Gıda205,00-3,07-42,35
Kerevitaş Gıda4,550,22-30,85
Kervan Gıda16,100,0022,89
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,770,00-29,48
Klimasan Klima21,280,5725,40
Koç Holding21,021,552,77
Konfrut Gıda17,18-0,581,66
Kontrolmatik Teknoloji Enerji60,00-2,12153,38
Konya Çimento877,00-2,56-22,39
Koray GMYO8,22-0,4884,72
Kordsa Teknik Tekstil24,48-2,6357,43
Koza Altın105,70-0,669,31
Koza Madencilik13,600,15-12,20
Körfez GMYO5,172,17-10,86
Kristal Kola1,79-1,65-54,34
Kron Telekomünikasyon45,54-1,9823,62
Kuştur Kuşadası Turizm210,30-2,6833,69
Kuyumcukent Gayrimenkul3,01-0,9930,87
Kütahya Porselen53,601,236,24
Kütahya Şeker42,869,95

Lider Faktoring2,93-1,01-14,08
Link Bilgisayar30,84-0,77-2,39
Logo Yazılım37,20-1,2719,46
Lokman Hekim Sağlık9,703,1935,32
Lüks Kadife48,001,5266,59
Makina Takım3,169,72-7,33
Manas Enerji Yönetimi17,620,40

Marka Yatırım Holding4,609,79-28,46
Marmaris Altınyunus168,301,5151,49
Marshall243,30-8,36-20,67
Martı GMYO1,06-0,93-58,49
Martı Otel1,71-0,58-19,72
Matriks Bilgi Dağıtım34,70-2,09

Mavi Giyim56,151,178,80
Mazhar Zorlu Holding36,98-3,8017,47
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi35,00-3,37

Mega Polietilen5,80-1,69-24,28
Menderes Tekstil2,18-0,91-29,45
Mercan Kimya9,870,61

Merit Turizm16,510,0059,37
Merko Gıda5,090,00-41,09
Metemtur Yatırım3,99-4,09-50,65
Metro Holding1,54-1,91-25,96
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,00-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,790,56-23,18
Migros Ticaret35,183,29-17,80
Milpa3,831,06-16,74
Mistral GMYO4,354,32-7,64
MLP Sağlık24,200,4121,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,70-3,3923,91
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,36-0,41-37,89
Mondi Tire Kutsan8,453,0511,18
Naturel Enerji38,200,167,58
Naturelgaz7,93-1,25

Net Holding3,87-1,7812,83
Netaş Telekom.20,240,50-27,92
Niğbaş Niğde Beton11,23-0,88-78,40
Nuh Çimento39,28-2,34-18,21
Nurol GMYO16,493,00126,20
Odaş Elektrik1,36-2,16-53,48
Orge Enerji Elektrik6,22-1,4334,85
Orma Orman Mahsulleri31,508,62113,99
Osmanlı Menkul22,54-1,40-26,91
Ostim Endüstriyel Yat2,28-1,72-17,20
Otokar344,001,3013,05
Oyak Çimento6,95-1,28-20,84
Oyak Yat. Ort.7,11-1,113,01
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,960,00

Oylum Sınai Yatırımlar3,990,25-15,29
Özak GMYO4,12-1,20-19,22
Özbal Çelik Boru12,990,2398,32
Özderici GMYO1,510,00-31,98
Özerden Plastik8,11-3,45-9,89
Pamukova Elektrik33,300,4856,19
Panora GMYO6,471,417,51
Papilon Savunma15,05-2,84-33,88
Park Elek.Madencilik4,86-0,82-9,50
Parsan28,74-0,2118,27
Pegasus70,35-1,88-5,70
Peker GMYO0,960,00-58,96
Penguen Gıda3,261,24-35,45
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım59,009,97

Pera GMYO1,48-6,33-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,34-2,1827,34
Petkim5,870,1717,87
Petrokent Turizm1.984,90-2,72118,99
Pınar Et ve Un17,00-3,57-22,32
Pınar Su7,684,073,36
Pınar Süt17,40-3,97-22,84
Plastikkart17,733,6822,70
Polisan Holding2,820,36-26,65
Politeknik Metal348,403,26-14,13
Prizma Press Matbaacılık4,979,71-9,31
QNB Finans Fin. Kir.78,305,60-37,51
QNB Finansbank41,28-0,19-41,32
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri27,00-0,30

Ral Yatırım Holding4,600,003,60
Ray Sigorta9,99-0,30-35,34
Reysaş GMYO5,020,40-7,89
Reysaş Lojistik4,30-0,46-16,89
Rhea Girişim1,90-2,56-48,92
Rodrigo Tekstil17,849,9930,12
Royal Halı3,30-2,94-4,07
RTA Laboratuvarları21,200,38-29,99
Sabancı Holding9,861,44-10,57
Safkar Ege Soğutmacılık8,92-5,11-18,01
Sanel Mühendislik4,63-2,1135,38
Sanifoam Sünger20,482,6650,59
Sanko Pazarlama10,77-5,1116,21
Saray Matbaacılık4,24-0,93-51,65
Sarkuysan12,35-0,8842,00
Sasa Polyester28,80-1,0392,20
Say Yenilenebilir Enerji24,02-0,66182,26
Sekuro Plastik22,16-1,0758,74
Selçuk Ecza Deposu8,54-2,06-36,42
Selçuk Gıda6,179,9823,90
Selva Gıda Sanayi7,48-2,60

Senkron Güvenlik28,009,986,63
Serve Film Prodüksiyon14,84-0,87-7,25
Servet GMYO67,15-4,75-14,35
Seyitler Kimya16,10-1,5319,58
Silverline Endüstri5,430,74-36,86
Sinpaş GMYO4,29-6,742,63
Smartiks Yazılım5,75-0,35-35,10
Sodaş Sodyum Sanayii22,30-0,36-15,32
Söktaş3,78-2,58-25,74
Sönmez Filament38,40-0,72-45,30
Sönmez Pamuklu14,500,00-39,58
Sumaş Suni Tahta73,00-3,1242,44
Şeker Fin. Kir.5,630,90-12,03
Şekerbank1,050,96-30,46
Şişe Cam8,392,5717,19
Şok Marketler Ticaret12,151,67-2,65
T. Halk Bankası4,650,43-16,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,90-0,50-35,93
T.S.K.B.1,32-0,75-24,42
T.Tuborg17,03-0,06-5,76
Taç Tarım Ürünleri24,72-4,92134,76
Tat Gıda8,90-0,34-23,02
TAV Havalimanları22,68-0,536,48
Taze Kuru Gıda203,00-1,26-6,15
Tek-Art Turizm1,460,00-27,72
Tekfen Holding14,881,29-9,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,92-6,61-20,09
Temapol Polimer Plastik15,14-0,3331,65
TGS Dış Ticaret13,94-0,859,68
Tofaş Oto. Fab.40,723,8231,73
Torunlar GMYO3,530,00-9,49
Trabzon Liman29,26-2,98-8,90
Trabzonspor Sportif3,44-5,2340,98
Trend GMYO6,77-1,17-46,14
TSKB GMYO3,152,27-45,22
Tuğçelik13,95-0,2972,65
Tukaş6,80-1,73-29,82
Turcas Petrol3,57-1,11-26,39
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,94-1,00

Turkcell15,420,460,80
Tümosan Motor ve Traktör17,45-0,7424,02
Tüpraş99,651,58-7,73
Türk Hava Yolları12,63-1,25-2,17
Türk İlaç Serum14,80-1,86

Türk Prysmian Kablo10,78-2,36-10,63
Türk Telekom6,821,34-15,72
Türk Traktör176,10-2,873,36
Türker Proje Gayrimenkul118,300,004,78
Türkiye Sigorta4,82-1,63-21,98
Ufuk Yatırım15,129,9612,84
Ulaşlar Turizm Yat.4,01-0,74-5,42
Ulusoy Elektrik53,25-1,213,70
Ulusoy Un Sanayi5,04-1,37-0,95
Umpaş Holding1,240,81-52,49
Uşak Seramik1,940,52-17,09
Utopya Turizm19,000,00-51,03
Uzertaş Boya33,50-4,83-40,81
Ülker Bisküvi20,160,20-9,67
Ünlü Yatırım Holding5,471,11

Vakıf Fin. Kir.8,51-1,62149,71
Vakıf GMYO1,47-0,68-38,72
Vakıf Yat. Ort.6,36-0,31-13,59
Vakıflar Bankası3,530,57-25,05
Vakko Tekstil10,800,4772,35
Vanet Gıda5,404,65-30,14
VBT Yazılım22,749,96

Verusa Holding47,320,904,97
Verusaturk Girisim22,505,3472,44
Vestel29,46-0,4750,86
Vestel Beyaz Eşya46,440,0424,25
Viking Kağıt5,72-1,89-36,44
Yapı ve Kredi Bank.2,492,05-16,92
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,62-1,29-15,39
Yataş13,600,89-5,88
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş4,035,77-8,41
Yeni Gimat GMYO13,770,3618,79
Yeşil GMYO1,00-0,99-27,54
Yeşil Yapı1,14-1,72-38,04
Yeşil Yatırım Holding2,21-1,34-48,32
Yibitaş İnşaat Malzeme11.776,40-1,26-24,51
Yonga Mobilya21,40-0,19-28,16
Yükselen Çelik5,64-2,767,80
Yünsa11,371,52-18,15
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,77-0,56-36,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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