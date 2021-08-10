Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|32.499,90
|-2,40
|-19,75
|İş Bankası (C)
|5,48
|1,67
|-19,32
|İş Bankası (Kur.)
|429.999,90
|13,16
|İş Fin.Kir.
|3,03
|0,33
|-21,50
|İş Girişim
|9,34
|-3,31
|-50,71
|İş GMYO
|1,87
|0,00
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,19
|1,36
|-14,50
|İş Yat. Ort.
|2,81
|-0,35
|-16,45
|İşbir Holding
|4.805,00
|-1,94
|75,52
|Işık Plastik
|38,10
|0,26
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,91
|-1,09
|-20,18
|İttifak Holding
|1,50
|-1,32
|-32,74
|İz Hayvancılık Tarım
|18,01
|-0,50
|0,06
|İzmir Demir Çelik
|2,86
|-2,72
|-13,58
|İzmir Fırça
|5,84
|0,00
|5,04
|Jantsa Jant Sanayi
|72,50
|-1,76
|74,92
|Kafein Yazılım
|25,60
|-0,39
|19,96
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|12,79
|0,79
|Kaplamin
|27,82
|9,96
|-17,69
|Kardemir (A)
|7,19
|0,56
|20,84
|Kardemir (B)
|7,20
|0,42
|36,62
|Kardemir (D)
|8,01
|0,50
|38,58
|Karel Elektronik
|33,98
|0,00
|47,35
|Karsan Otomotiv
|3,97
|-1,24
|22,15
|Karsu Tekstil
|8,30
|1,84
|-2,92
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|11,88
|10,00
|Kartonsan
|53,75
|-0,28
|-43,23
|Katmerciler Ekipman
|2,99
|-0,33
|-2,92
|Kent Gıda
|205,00
|-3,07
|-42,35
|Kerevitaş Gıda
|4,55
|0,22
|-30,85
|Kervan Gıda
|16,10
|0,00
|22,89
|Kervansaray Yat. Holding
|0,60
|1,69
|-52,38
|Kiler GMYO
|1,77
|0,00
|-29,48
|Klimasan Klima
|21,28
|0,57
|25,40
|Koç Holding
|21,02
|1,55
|2,77
|Konfrut Gıda
|17,18
|-0,58
|1,66
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|60,00
|-2,12
|153,38
|Konya Çimento
|877,00
|-2,56
|-22,39
|Koray GMYO
|8,22
|-0,48
|84,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,48
|-2,63
|57,43
|Koza Altın
|105,70
|-0,66
|9,31
|Koza Madencilik
|13,60
|0,15
|-12,20
|Körfez GMYO
|5,17
|2,17
|-10,86
|Kristal Kola
|1,79
|-1,65
|-54,34
|Kron Telekomünikasyon
|45,54
|-1,98
|23,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|210,30
|-2,68
|33,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|3,01
|-0,99
|30,87
|Kütahya Porselen
|53,60
|1,23
|6,24
|Kütahya Şeker
|42,86
|9,95
|Lider Faktoring
|2,93
|-1,01
|-14,08
|Link Bilgisayar
|30,84
|-0,77
|-2,39
|Logo Yazılım
|37,20
|-1,27
|19,46
|Lokman Hekim Sağlık
|9,70
|3,19
|35,32
|Lüks Kadife
|48,00
|1,52
|66,59
|Makina Takım
|3,16
|9,72
|-7,33
|Manas Enerji Yönetimi
|17,62
|0,40
|Marka Yatırım Holding
|4,60
|9,79
|-28,46
|Marmaris Altınyunus
|168,30
|1,51
|51,49
|Marshall
|243,30
|-8,36
|-20,67
|Martı GMYO
|1,06
|-0,93
|-58,49
|Martı Otel
|1,71
|-0,58
|-19,72
|Matriks Bilgi Dağıtım
|34,70
|-2,09
|Mavi Giyim
|56,15
|1,17
|8,80
|Mazhar Zorlu Holding
|36,98
|-3,80
|17,47
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|35,00
|-3,37
|Mega Polietilen
|5,80
|-1,69
|-24,28
|Menderes Tekstil
|2,18
|-0,91
|-29,45
|Mercan Kimya
|9,87
|0,61
|Merit Turizm
|16,51
|0,00
|59,37
|Merko Gıda
|5,09
|0,00
|-41,09
|Metemtur Yatırım
|3,99
|-4,09
|-50,65
|Metro Holding
|1,54
|-1,91
|-25,96
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,32
|0,00
|-19,72
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,79
|0,56
|-23,18
|Migros Ticaret
|35,18
|3,29
|-17,80
|Milpa
|3,83
|1,06
|-16,74
|Mistral GMYO
|4,35
|4,32
|-7,64
|MLP Sağlık
|24,20
|0,41
|21,79
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,70
|-3,39
|23,91
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,36
|-0,41
|-37,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,45
|3,05
|11,18
|Naturel Enerji
|38,20
|0,16
|7,58
|Naturelgaz
|7,93
|-1,25
|Net Holding
|3,87
|-1,78
|12,83
|Netaş Telekom.
|20,24
|0,50
|-27,92
|Niğbaş Niğde Beton
|11,23
|-0,88
|-78,40
|Nuh Çimento
|39,28
|-2,34
|-18,21
|Nurol GMYO
|16,49
|3,00
|126,20
|Odaş Elektrik
|1,36
|-2,16
|-53,48
|Orge Enerji Elektrik
|6,22
|-1,43
|34,85
|Orma Orman Mahsulleri
|31,50
|8,62
|113,99
|Osmanlı Menkul
|22,54
|-1,40
|-26,91
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|-1,72
|-17,20
|Otokar
|344,00
|1,30
|13,05
|Oyak Çimento
|6,95
|-1,28
|-20,84
|Oyak Yat. Ort.
|7,11
|-1,11
|3,01
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,96
|0,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,99
|0,25
|-15,29
|Özak GMYO
|4,12
|-1,20
|-19,22
|Özbal Çelik Boru
|12,99
|0,23
|98,32
|Özderici GMYO
|1,51
|0,00
|-31,98
|Özerden Plastik
|8,11
|-3,45
|-9,89
|Pamukova Elektrik
|33,30
|0,48
|56,19
|Panora GMYO
|6,47
|1,41
|7,51
|Papilon Savunma
|15,05
|-2,84
|-33,88
|Park Elek.Madencilik
|4,86
|-0,82
|-9,50
|Parsan
|28,74
|-0,21
|18,27
|Pegasus
|70,35
|-1,88
|-5,70
|Peker GMYO
|0,96
|0,00
|-58,96
|Penguen Gıda
|3,26
|1,24
|-35,45
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|59,00
|9,97
|Pera GMYO
|1,48
|-6,33
|-15,51
|Pergamon Dış Ticaret
|23,34
|-2,18
|27,34
|Petkim
|5,87
|0,17
|17,87
|Petrokent Turizm
|1.984,90
|-2,72
|118,99
|Pınar Et ve Un
|17,00
|-3,57
|-22,32
|Pınar Su
|7,68
|4,07
|3,36
|Pınar Süt
|17,40
|-3,97
|-22,84
|Plastikkart
|17,73
|3,68
|22,70
|Polisan Holding
|2,82
|0,36
|-26,65
|Politeknik Metal
|348,40
|3,26
|-14,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,97
|9,71
|-9,31
|QNB Finans Fin. Kir.
|78,30
|5,60
|-37,51
|QNB Finansbank
|41,28
|-0,19
|-41,32
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|27,00
|-0,30
|Ral Yatırım Holding
|4,60
|0,00
|3,60
|Ray Sigorta
|9,99
|-0,30
|-35,34
|Reysaş GMYO
|5,02
|0,40
|-7,89
|Reysaş Lojistik
|4,30
|-0,46
|-16,89
|Rhea Girişim
|1,90
|-2,56
|-48,92
|Rodrigo Tekstil
|17,84
|9,99
|30,12
|Royal Halı
|3,30
|-2,94
|-4,07
|RTA Laboratuvarları
|21,20
|0,38
|-29,99
|Sabancı Holding
|9,86
|1,44
|-10,57
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,92
|-5,11
|-18,01
|Sanel Mühendislik
|4,63
|-2,11
|35,38
|Sanifoam Sünger
|20,48
|2,66
|50,59
|Sanko Pazarlama
|10,77
|-5,11
|16,21
|Saray Matbaacılık
|4,24
|-0,93
|-51,65
|Sarkuysan
|12,35
|-0,88
|42,00
|Sasa Polyester
|28,80
|-1,03
|92,20
|Say Yenilenebilir Enerji
|24,02
|-0,66
|182,26
|Sekuro Plastik
|22,16
|-1,07
|58,74
|Selçuk Ecza Deposu
|8,54
|-2,06
|-36,42
|Selçuk Gıda
|6,17
|9,98
|23,90
|Selva Gıda Sanayi
|7,48
|-2,60
|Senkron Güvenlik
|28,00
|9,98
|6,63
|Serve Film Prodüksiyon
|14,84
|-0,87
|-7,25
|Servet GMYO
|67,15
|-4,75
|-14,35
|Seyitler Kimya
|16,10
|-1,53
|19,58
|Silverline Endüstri
|5,43
|0,74
|-36,86
|Sinpaş GMYO
|4,29
|-6,74
|2,63
|Smartiks Yazılım
|5,75
|-0,35
|-35,10
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,30
|-0,36
|-15,32
|Söktaş
|3,78
|-2,58
|-25,74
|Sönmez Filament
|38,40
|-0,72
|-45,30
|Sönmez Pamuklu
|14,50
|0,00
|-39,58
|Sumaş Suni Tahta
|73,00
|-3,12
|42,44
|Şeker Fin. Kir.
|5,63
|0,90
|-12,03
|Şekerbank
|1,05
|0,96
|-30,46
|Şişe Cam
|8,39
|2,57
|17,19
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|1,67
|-2,65
|T. Halk Bankası
|4,65
|0,43
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,90
|-0,50
|-35,93
|T.S.K.B.
|1,32
|-0,75
|-24,42
|T.Tuborg
|17,03
|-0,06
|-5,76
|Taç Tarım Ürünleri
|24,72
|-4,92
|134,76
|Tat Gıda
|8,90
|-0,34
|-23,02
|TAV Havalimanları
|22,68
|-0,53
|6,48
|Taze Kuru Gıda
|203,00
|-1,26
|-6,15
|Tek-Art Turizm
|1,46
|0,00
|-27,72
|Tekfen Holding
|14,88
|1,29
|-9,27
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,92
|-6,61
|-20,09
|Temapol Polimer Plastik
|15,14
|-0,33
|31,65
|TGS Dış Ticaret
|13,94
|-0,85
|9,68
|Tofaş Oto. Fab.
|40,72
|3,82
|31,73
|Torunlar GMYO
|3,53
|0,00
|-9,49
|Trabzon Liman
|29,26
|-2,98
|-8,90
|Trabzonspor Sportif
|3,44
|-5,23
|40,98
|Trend GMYO
|6,77
|-1,17
|-46,14
|TSKB GMYO
|3,15
|2,27
|-45,22
|Tuğçelik
|13,95
|-0,29
|72,65
|Tukaş
|6,80
|-1,73
|-29,82
|Turcas Petrol
|3,57
|-1,11
|-26,39
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,94
|-1,00
|Turkcell
|15,42
|0,46
|0,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,45
|-0,74
|24,02
|Tüpraş
|99,65
|1,58
|-7,73
|Türk Hava Yolları
|12,63
|-1,25
|-2,17
|Türk İlaç Serum
|14,80
|-1,86
|Türk Prysmian Kablo
|10,78
|-2,36
|-10,63
|Türk Telekom
|6,82
|1,34
|-15,72
|Türk Traktör
|176,10
|-2,87
|3,36
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,30
|0,00
|4,78
|Türkiye Sigorta
|4,82
|-1,63
|-21,98
|Ufuk Yatırım
|15,12
|9,96
|12,84
|Ulaşlar Turizm Yat.
|4,01
|-0,74
|-5,42
|Ulusoy Elektrik
|53,25
|-1,21
|3,70
|Ulusoy Un Sanayi
|5,04
|-1,37
|-0,95
|Umpaş Holding
|1,24
|0,81
|-52,49
|Uşak Seramik
|1,94
|0,52
|-17,09
|Utopya Turizm
|19,00
|0,00
|-51,03
|Uzertaş Boya
|33,50
|-4,83
|-40,81
|Ülker Bisküvi
|20,16
|0,20
|-9,67
|Ünlü Yatırım Holding
|5,47
|1,11
|Vakıf Fin. Kir.
|8,51
|-1,62
|149,71
|Vakıf GMYO
|1,47
|-0,68
|-38,72
|Vakıf Yat. Ort.
|6,36
|-0,31
|-13,59
|Vakıflar Bankası
|3,53
|0,57
|-25,05
|Vakko Tekstil
|10,80
|0,47
|72,35
|Vanet Gıda
|5,40
|4,65
|-30,14
|VBT Yazılım
|22,74
|9,96
|Verusa Holding
|47,32
|0,90
|4,97
|Verusaturk Girisim
|22,50
|5,34
|72,44
|Vestel
|29,46
|-0,47
|50,86
|Vestel Beyaz Eşya
|46,44
|0,04
|24,25
|Viking Kağıt
|5,72
|-1,89
|-36,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,49
|2,05
|-16,92
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,62
|-1,29
|-15,39
|Yataş
|13,60
|0,89
|-5,88
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|4,03
|5,77
|-8,41
|Yeni Gimat GMYO
|13,77
|0,36
|18,79
|Yeşil GMYO
|1,00
|-0,99
|-27,54
|Yeşil Yapı
|1,14
|-1,72
|-38,04
|Yeşil Yatırım Holding
|2,21
|-1,34
|-48,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.776,40
|-1,26
|-24,51
|Yonga Mobilya
|21,40
|-0,19
|-28,16
|Yükselen Çelik
|5,64
|-2,76
|7,80
|Yünsa
|11,37
|1,52
|-18,15
|Ziraat Gayrimenkul
|1,59
|0,00
|Zorlu Enerji
|1,77
|-0,56
|-36,10
(Son)
Kaynak: AA
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