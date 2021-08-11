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Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (2)

11.08.2021 18:51
Borsada günlük işlemler (2), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)260.200,0027,98İş Bankası (B)31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)260.200,00

27,98
İş Bankası (B)31.100,00-4,31-23,21
İş Bankası (C)5,31-3,10-21,83
İş Bankası (Kur.)400.000,00-6,985,26
İş Fin.Kir.2,94-2,97-23,83
İş Girişim9,11-2,46-51,93
İş GMYO1,86-0,53-26,77
İş Y. Men. Değ.14,05-0,99-15,35
İş Yat. Ort.2,76-1,78-17,93
İşbir Holding4.450,30-7,3862,56
Işık Plastik38,00-0,26

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,89-2,20-21,93
İttifak Holding1,44-4,00-35,43
İz Hayvancılık Tarım17,33-3,78-3,72
İzmir Demir Çelik2,67-6,64-19,32
İzmir Fırça5,72-2,052,88
Jantsa Jant Sanayi70,65-2,5570,45
Kafein Yazılım25,08-2,0317,53
Kalekim Kimyevi Maddeler14,069,93

Kaplamin27,44-1,37-18,82
Kardemir (A)7,484,0325,71
Kardemir (B)7,524,4442,69
Kardemir (D)7,88-1,6236,33
Karel Elektronik32,50-4,3640,94
Karsan Otomotiv3,93-1,0120,92
Karsu Tekstil8,01-3,49-6,32
Kartal Yenilenebilir Enerji13,069,93

Kartonsan51,75-3,72-45,34
Katmerciler Ekipman3,062,34-0,65
Kent Gıda200,00-2,44-43,76
Kerevitaş Gıda4,44-2,42-32,52
Kervan Gıda15,90-1,2421,36
Kervansaray Yat. Holding0,58-3,33-53,97
Kiler GMYO1,71-3,39-31,87
Klimasan Klima20,80-2,2622,57
Koç Holding21,542,475,32
Konfrut Gıda17,471,693,37
Kontrolmatik Teknoloji Enerji59,80-0,33152,53
Konya Çimento844,10-3,75-25,30
Koray GMYO7,67-6,6972,36
Kordsa Teknik Tekstil23,66-3,3552,15
Koza Altın102,80-2,746,31
Koza Madencilik13,35-1,84-13,82
Körfez GMYO5,08-1,74-12,41
Kristal Kola1,33-4,66-56,46
Kron Telekomünikasyon43,80-3,8218,89
Kuştur Kuşadası Turizm208,00-1,0932,23
Kuyumcukent Gayrimenkul2,76-8,3120,00
Kütahya Porselen55,653,8210,31
Kütahya Şeker38,58-9,99

Lider Faktoring2,992,05-12,32
Link Bilgisayar30,10-2,40-4,74
Logo Yazılım36,40-2,1516,89
Lokman Hekim Sağlık9,55-1,5533,23
Lüks Kadife47,76-0,5065,76
Makina Takım3,03-4,11-11,14
Manas Enerji Yönetimi16,91-4,03

Marka Yatırım Holding5,0610,00-21,31
Marmaris Altınyunus161,40-4,1045,27
Marshall237,70-2,30-22,50
Martı GMYO1,05-0,94-58,88
Martı Otel1,65-3,51-22,54
Matriks Bilgi Dağıtım33,02-4,84

Mavi Giyim55,00-2,056,57
Mazhar Zorlu Holding35,96-2,7614,23
Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi33,38-4,63

Mega Polietilen5,932,24-22,58
Menderes Tekstil2,06-5,50-33,33
Mercan Kimya9,62-2,53

Merit Turizm15,75-4,6052,04
Merko Gıda4,96-2,55-42,59
Metemtur Yatırım3,89-2,51-51,89
Metro Holding1,53-0,65-26,44
Metro Petrol ve Tesisleri2,424,31-16,26
Metro Yatırım Ortaklığı1,76-1,68-24,46
Migros Ticaret35,240,17-17,66
Milpa4,219,92-8,48
Mistral GMYO4,21-3,22-10,62
MLP Sağlık24,00-0,8320,79
MMC San. ve Tic. Yat.5,59-1,9321,52
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,31-0,68-38,31
Mondi Tire Kutsan8,13-3,796,97
Naturel Enerji37,00-3,144,20
Naturelgaz7,78-1,89

Net Holding3,75-3,109,33
Netaş Telekom.18,40-9,09-34,47
Niğbaş Niğde Beton10,89-3,03-79,06
Nuh Çimento38,28-2,55-20,30
Nurol GMYO16,20-1,76122,22
Odaş Elektrik1,360,00-53,48
Orge Enerji Elektrik5,98-3,8629,65
Orma Orman Mahsulleri29,00-7,9497,01
Osmanlı Menkul22,38-0,71-27,43
Ostim Endüstriyel Yat2,26-0,88-17,93
Otokar334,40-2,799,90
Oyak Çimento6,81-2,01-22,44
Oyak Yat. Ort.6,91-2,810,12
Oyak Yatırım Menkul Değerler23,86-0,42

Oylum Sınai Yatırımlar3,90-2,26-17,20
Özak GMYO4,03-2,18-20,98
Özbal Çelik Boru12,60-3,0092,37
Özderici GMYO1,46-3,31-34,23
Özerden Plastik7,92-2,34-12,00
Pamukova Elektrik32,50-2,4052,44
Panora GMYO6,500,468,01
Papilon Savunma14,54-3,30-36,05
Park Elek.Madencilik4,66-4,12-13,22
Parsan27,68-3,6913,91
Pegasus69,15-1,71-7,31
Peker GMYO0,93-3,12-60,24
Penguen Gıda3,08-5,52-39,01
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım56,00-5,08

Pera GMYO1,480,00-15,51
Pergamon Dış Ticaret23,12-0,9426,14
Petkim5,77-1,7015,86
Petrokent Turizm1.979,80-0,26118,42
Pınar Et ve Un16,59-2,41-24,19
Pınar Su7,66-0,263,10
Pınar Süt16,71-3,97-25,90
Plastikkart18,323,3326,78
Polisan Holding2,71-3,90-29,51
Politeknik Metal342,10-1,81-15,68
Prizma Press Matbaacılık4,89-1,61-10,77
QNB Finans Fin. Kir.75,00-4,21-40,14
QNB Finansbank39,84-3,49-43,37
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri12,95-4,07

Ral Yatırım Holding4,49-2,391,13
Ray Sigorta9,95-0,40-35,60
Reysaş GMYO4,89-2,59-10,28
Reysaş Lojistik4,14-3,72-19,98
Rhea Girişim1,84-3,16-50,54
Rodrigo Tekstil16,06-9,9817,14
Royal Halı3,24-1,82-5,81
RTA Laboratuvarları20,60-2,83-31,97
Sabancı Holding9,79-0,71-11,21
Safkar Ege Soğutmacılık9,364,93-13,97
Sanel Mühendislik4,56-1,5133,33
Sanifoam Sünger20,701,0752,21
Sanko Pazarlama10,38-3,6212,00
Saray Matbaacılık4,12-2,83-53,02
Sarkuysan12,01-2,7538,09
Sasa Polyester27,78-3,5485,39
Say Yenilenebilir Enerji23,44-2,41175,44
Sekuro Plastik21,76-1,8155,87
Selçuk Ecza Deposu8,39-1,76-37,54
Selçuk Gıda6,789,8936,14
Selva Gıda Sanayi6,81-8,96

Senkron Güvenlik27,00-3,572,82
Serve Film Prodüksiyon14,75-0,61-7,81
Servet GMYO65,05-3,13-17,03
Seyitler Kimya16,150,3119,95
Silverline Endüstri5,603,13-34,88
Sinpaş GMYO4,17-2,80-0,24
Smartiks Yazılım5,67-1,39-36,00
Sodaş Sodyum Sanayii21,84-2,06-17,07
Söktaş2,26-6,38-30,48
Sönmez Filament38,861,20-44,64
Sönmez Pamuklu13,68-5,66-43,00
Sumaş Suni Tahta68,75-5,8234,15
Şeker Fin. Kir.5,34-5,15-16,56
Şekerbank1,050,00-30,46
Şişe Cam8,34-0,6016,49
Şok Marketler Ticaret12,14-0,08-2,73
T. Halk Bankası4,60-1,08-17,27
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası19,66-1,21-36,70
T.S.K.B.1,27-3,79-27,28
T.Tuborg16,85-1,06-6,75
Taç Tarım Ürünleri25,001,13137,42
Tat Gıda8,64-2,92-25,27
TAV Havalimanları22,30-1,684,69
Taze Kuru Gıda196,50-3,20-9,15
Tek-Art Turizm1,41-3,42-30,20
Tekfen Holding14,51-2,49-11,52
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,72-2,89-22,40
Temapol Polimer Plastik15,391,6533,83
TGS Dış Ticaret14,433,5213,53
Tofaş Oto. Fab.41,141,0333,09
Torunlar GMYO3,51-0,57-10,00
Trabzon Liman28,66-2,05-10,77
Trabzonspor Sportif3,481,1642,62
Trend GMYO6,59-2,66-47,57
TSKB GMYO3,335,71-42,09
Tuğçelik13,39-4,0165,72
Tukaş6,63-2,50-31,58
Turcas Petrol3,33-6,72-31,34
Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.9,85-0,91

Turkcell15,13-1,88-1,09
Tümosan Motor ve Traktör17,25-1,1522,60
Tüpraş96,50-3,16-10,65
Türk Hava Yolları12,21-3,33-5,42
Türk İlaç Serum14,880,54

Türk Prysmian Kablo11,355,29-5,91
Türk Telekom6,64-2,64-17,94
Türk Traktör170,80-3,010,25
Türker Proje Gayrimenkul115,10-2,701,95
Türkiye Sigorta4,75-1,45-23,12
Ufuk Yatırım14,53-3,908,43
Ulaşlar Turizm Yat.3,82-4,74-9,91
Ulusoy Elektrik53,250,003,70
Ulusoy Un Sanayi4,94-1,98-2,92
Umpaş Holding1,23-0,81-52,87
Uşak Seramik1,84-5,15-21,37
Utopya Turizm18,98-0,11-51,08
Uzertaş Boya33,20-0,90-41,34
Ülker Bisküvi19,91-1,24-10,79
Ünlü Yatırım Holding4,97-9,14

Vakıf Fin. Kir.8,15-4,23139,14
Vakıf GMYO1,44-2,04-39,97
Vakıf Yat. Ort.6,20-2,52-15,76
Vakıflar Bankası3,47-1,70-26,33
Vakko Tekstil10,45-3,2466,76
Vanet Gıda5,420,37-29,88
VBT Yazılım22,00-3,25

Verusa Holding46,00-2,792,04
Verusaturk Girisim22,00-2,2268,60
Vestel28,78-2,3147,38
Vestel Beyaz Eşya46,00-0,9523,07
Viking Kağıt6,299,97-30,11
Yapı ve Kredi Bank.2,42-2,81-19,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.30,42-0,65-15,95
Yataş13,16-3,24-8,93
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,79-5,96-13,86
Yeni Gimat GMYO13,65-0,8717,75
Yeşil GMYO0,96-4,00-30,43
Yeşil Yapı1,10-3,51-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,13-3,62-50,19
Yibitaş İnşaat Malzeme11.020,00-6,42-29,36
Yonga Mobilya20,98-1,96-29,57
Yükselen Çelik5,62-0,357,42
Yünsa10,90-4,13-21,53
Ziraat Gayrimenkul1,590,00

Zorlu Enerji1,60-0,99-36,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika Ekonomi


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