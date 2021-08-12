Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|260.200,00
|27,98
|İş Bankası (B)
|31.350,10
|0,80
|-22,59
|İş Bankası (C)
|5,44
|2,45
|-19,91
|İş Bankası (Kur.)
|400.000,00
|5,26
|İş Fin.Kir.
|2,99
|1,70
|-22,54
|İş Girişim
|9,26
|1,65
|-51,13
|İş GMYO
|1,87
|0,54
|-26,38
|İş Y. Men. Değ.
|14,30
|1,78
|-13,84
|İş Yat. Ort.
|2,77
|0,36
|-17,64
|İşbir Holding
|4.380,00
|-1,58
|59,99
|Işık Plastik
|37,92
|-0,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,88
|-1,12
|-22,81
|İttifak Holding
|1,47
|2,08
|-34,08
|İz Hayvancılık Tarım
|18,17
|4,85
|0,94
|İzmir Demir Çelik
|2,73
|2,25
|-17,51
|İzmir Fırça
|5,64
|-1,40
|1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|71,20
|0,78
|71,78
|Kafein Yazılım
|25,50
|1,67
|19,50
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|13,35
|-5,05
|Kaplamin
|27,34
|-0,36
|-19,11
|Kardemir (A)
|7,51
|0,40
|26,22
|Kardemir (B)
|7,49
|-0,40
|42,13
|Kardemir (D)
|8,12
|3,05
|40,48
|Karel Elektronik
|32,96
|1,42
|42,93
|Karsan Otomotiv
|3,96
|0,76
|21,85
|Karsu Tekstil
|8,10
|1,12
|-5,26
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|12,93
|-1,00
|Kartonsan
|52,30
|1,06
|-44,76
|Katmerciler Ekipman
|3,06
|0,00
|-0,65
|Kent Gıda
|198,00
|-1,00
|-44,32
|Kerevitaş Gıda
|4,46
|0,45
|-32,22
|Kervan Gıda
|16,04
|0,88
|22,43
|Kervansaray Yat. Holding
|0,58
|0,00
|-53,97
|Kiler GMYO
|1,74
|1,75
|-30,68
|Kızılbük GMYO
|16,58
|Klimasan Klima
|20,86
|0,29
|22,92
|Koç Holding
|22,70
|5,39
|10,99
|Konfrut Gıda
|17,00
|-2,69
|0,59
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|58,65
|-1,92
|147,68
|Konya Çimento
|850,40
|0,75
|-24,74
|Koray GMYO
|8,14
|6,13
|82,92
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,32
|2,79
|56,40
|Koza Altın
|104,60
|1,75
|8,17
|Koza Madencilik
|13,52
|1,27
|-12,72
|Körfez GMYO
|5,09
|0,20
|-12,24
|Kristal Kola
|1,29
|-3,01
|-57,77
|Kron Telekomünikasyon
|44,16
|0,82
|19,87
|Kuştur Kuşadası Turizm
|205,90
|-1,01
|30,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,52
|-8,70
|9,57
|Kütahya Porselen
|57,30
|2,96
|13,58
|Kütahya Şeker
|40,60
|5,24
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,00
|-13,20
|Link Bilgisayar
|30,52
|1,40
|-3,41
|Logo Yazılım
|39,02
|7,20
|25,31
|Lokman Hekim Sağlık
|9,56
|0,10
|33,37
|Lüks Kadife
|46,70
|-2,22
|62,08
|Makina Takım
|3,05
|0,66
|-10,56
|Manas Enerji Yönetimi
|16,08
|-4,91
|Marka Yatırım Holding
|5,56
|9,88
|-13,53
|Marmaris Altınyunus
|161,00
|-0,25
|44,91
|Marshall
|234,80
|-1,22
|-23,44
|Martı GMYO
|1,07
|1,90
|-58,10
|Martı Otel
|1,66
|0,61
|-22,07
|Matriks Bilgi Dağıtım
|33,14
|0,36
|Mavi Giyim
|55,50
|0,91
|7,54
|Mazhar Zorlu Holding
|35,76
|-0,56
|13,60
|Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi
|33,54
|0,48
|Mega Polietilen
|6,04
|1,85
|-21,15
|Menderes Tekstil
|2,08
|0,97
|-32,69
|Mercan Kimya
|9,69
|0,73
|Merit Turizm
|15,99
|1,52
|54,35
|Merko Gıda
|4,97
|0,20
|-42,48
|Metemtur Yatırım
|3,77
|-3,08
|-53,37
|Metro Holding
|1,52
|-0,65
|-26,92
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|-2,89
|-18,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,78
|1,14
|-23,61
|Migros Ticaret
|36,76
|4,31
|-14,11
|Milpa
|4,48
|6,41
|-2,61
|Mistral GMYO
|4,17
|-0,95
|-11,46
|MLP Sağlık
|24,50
|2,08
|23,30
|MMC San. ve Tic. Yat.
|5,57
|-0,36
|21,09
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|7,39
|1,09
|-37,64
|Mondi Tire Kutsan
|8,30
|2,09
|9,21
|Naturel Enerji
|37,10
|0,27
|4,48
|Naturelgaz
|7,91
|1,67
|Net Holding
|3,80
|1,33
|10,79
|Netaş Telekom.
|18,04
|-1,96
|-35,75
|Niğbaş Niğde Beton
|10,93
|0,37
|-78,98
|Nuh Çimento
|37,72
|-1,46
|-21,46
|Nurol GMYO
|16,66
|2,84
|128,53
|Odaş Elektrik
|1,35
|-0,74
|-53,82
|Orge Enerji Elektrik
|6,04
|1,00
|30,95
|Orma Orman Mahsulleri
|29,00
|0,00
|97,01
|Osmanlı Menkul
|22,60
|0,98
|-26,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|0,88
|-17,20
|Otokar
|343,60
|2,75
|12,92
|Oyak Çimento
|6,89
|1,17
|-21,53
|Oyak Yat. Ort.
|7,15
|3,47
|3,59
|Oyak Yatırım Menkul Değerler
|23,70
|-0,67
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,02
|3,08
|-14,65
|Özak GMYO
|4,06
|0,74
|-20,39
|Özbal Çelik Boru
|12,36
|-1,90
|88,70
|Özderici GMYO
|1,46
|0,00
|-34,23
|Özerden Plastik
|7,90
|-0,25
|-12,22
|Pamukova Elektrik
|32,28
|-0,68
|51,41
|Panora GMYO
|6,33
|-1,71
|6,16
|Papilon Savunma
|14,87
|2,27
|-34,60
|Park Elek.Madencilik
|4,72
|1,29
|-12,10
|Parsan
|28,16
|1,73
|15,88
|Pegasus
|70,35
|1,74
|-5,70
|Peker GMYO
|0,94
|1,08
|-59,82
|Penguen Gıda
|3,08
|0,00
|-39,01
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|59,45
|6,16
|Pera GMYO
|1,47
|-0,68
|-16,08
|Pergamon Dış Ticaret
|23,22
|0,43
|26,69
|Petkim
|5,94
|2,95
|19,28
|Petrokent Turizm
|2.006,00
|1,32
|121,32
|Pınar Et ve Un
|16,60
|0,06
|-24,14
|Pınar Su
|7,59
|-0,91
|2,15
|Pınar Süt
|16,69
|-0,12
|-25,99
|Plastikkart
|17,81
|-2,78
|23,25
|Polisan Holding
|2,73
|0,74
|-28,99
|Politeknik Metal
|341,20
|-0,26
|-15,90
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|2,25
|-8,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|76,00
|1,33
|-39,35
|QNB Finansbank
|40,06
|0,55
|-43,06
|QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri
|12,76
|-1,47
|Ral Yatırım Holding
|4,39
|-2,23
|-1,13
|Ray Sigorta
|9,89
|-0,60
|-35,99
|Reysaş GMYO
|4,98
|1,84
|-8,62
|Reysaş Lojistik
|4,13
|-0,24
|-20,18
|Rhea Girişim
|1,86
|1,09
|-50,00
|Rodrigo Tekstil
|15,40
|-4,11
|12,33
|Royal Halı
|3,21
|-0,93
|-6,69
|RTA Laboratuvarları
|20,58
|-0,10
|-32,03
|Sabancı Holding
|9,94
|1,53
|-9,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|9,22
|-1,50
|-15,26
|Sanel Mühendislik
|4,67
|2,41
|36,55
|Sanifoam Sünger
|20,36
|-1,64
|49,71
|Sanko Pazarlama
|10,27
|-1,06
|10,81
|Saray Matbaacılık
|4,19
|1,70
|-52,22
|Sarkuysan
|12,20
|1,58
|40,27
|Sasa Polyester
|28,70
|3,31
|91,53
|Say Yenilenebilir Enerji
|23,56
|0,51
|176,85
|Sekuro Plastik
|22,08
|1,47
|58,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,46
|0,83
|-37,02
|Selçuk Gıda
|6,11
|-9,88
|22,69
|Selva Gıda Sanayi
|7,21
|5,87
|Senkron Güvenlik
|29,68
|9,93
|13,02
|Serve Film Prodüksiyon
|14,85
|0,68
|-7,19
|Servet GMYO
|65,00
|-0,08
|-17,09
|Seyitler Kimya
|16,50
|2,17
|22,55
|Silverline Endüstri
|5,62
|0,36
|-34,65
|Sinpaş GMYO
|3,98
|-4,56
|-4,78
|Smartiks Yazılım
|5,69
|0,35
|-35,78
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,80
|-0,18
|-17,22
|Söktaş
|2,17
|-3,98
|-33,25
|Sönmez Filament
|38,80
|-0,15
|-44,73
|Sönmez Pamuklu
|13,50
|-1,32
|-43,75
|Sumaş Suni Tahta
|73,65
|7,13
|43,71
|Şeker Fin. Kir.
|5,47
|2,43
|-14,53
|Şekerbank
|1,05
|0,00
|-30,46
|Şişe Cam
|8,42
|0,96
|17,61
|Şok Marketler Ticaret
|12,15
|0,08
|-2,65
|T. Halk Bankası
|4,65
|1,09
|-16,37
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|19,79
|0,66
|-36,28
|T.S.K.B.
|1,30
|2,36
|-25,56
|T.Tuborg
|16,95
|0,59
|-6,20
|Taç Tarım Ürünleri
|26,00
|4,00
|146,91
|Tat Gıda
|8,75
|1,27
|-24,32
|TAV Havalimanları
|23,04
|3,32
|8,17
|Taze Kuru Gıda
|207,00
|5,34
|-4,30
|Tek-Art Turizm
|1,42
|0,71
|-29,70
|Tekfen Holding
|15,05
|3,72
|-8,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,70
|-0,30
|-22,63
|Temapol Polimer Plastik
|16,10
|4,61
|40,00
|TGS Dış Ticaret
|14,14
|-2,01
|11,25
|Tofaş Oto. Fab.
|41,60
|1,12
|34,58
|Torunlar GMYO
|3,60
|2,56
|-7,69
|Trabzon Liman
|28,88
|0,77
|-10,09
|Trabzonspor Sportif
|3,45
|-0,86
|41,39
|Trend GMYO
|6,73
|2,12
|-46,46
|TSKB GMYO
|3,35
|0,60
|-41,74
|Tuğçelik
|13,33
|-0,45
|64,98
|Tukaş
|6,64
|0,15
|-31,48
|Turcas Petrol
|3,43
|3,00
|-29,28
|Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.
|9,96
|1,12
|Turkcell
|15,59
|3,04
|1,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|17,40
|0,87
|23,67
|Tüpraş
|98,30
|1,87
|-8,98
|Türk Hava Yolları
|12,43
|1,80
|-3,72
|Türk İlaç Serum
|14,74
|-0,94
|Türk Prysmian Kablo
|11,62
|2,38
|-3,67
|Türk Telekom
|6,79
|2,26
|-16,09
|Türk Traktör
|174,00
|1,87
|2,13
|Türker Proje Gayrimenkul
|118,40
|2,87
|4,87
|Türkiye Sigorta
|4,84
|1,89
|-21,66
|Ufuk Yatırım
|15,40
|5,99
|14,93
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,81
|-0,26
|-10,14
|Ulusoy Elektrik
|54,05
|1,50
|5,26
|Ulusoy Un Sanayi
|5,02
|1,62
|-1,35
|Umpaş Holding
|1,15
|-6,50
|-55,94
|Uşak Seramik
|1,89
|2,72
|-19,23
|Utopya Turizm
|19,00
|0,11
|-51,03
|Uzertaş Boya
|33,20
|0,00
|-41,34
|Ülker Bisküvi
|20,06
|0,75
|-10,12
|Ünlü Yatırım Holding
|5,13
|3,22
|Vakıf Fin. Kir.
|8,96
|9,94
|162,91
|Vakıf GMYO
|1,46
|1,39
|-39,14
|Vakıf Yat. Ort.
|6,82
|10,00
|-7,34
|Vakıflar Bankası
|3,52
|1,44
|-25,27
|Vakko Tekstil
|10,55
|0,96
|68,36
|Vanet Gıda
|5,32
|-1,85
|-31,18
|VBT Yazılım
|22,58
|2,64
|Verusa Holding
|46,36
|0,78
|2,84
|Verusaturk Girisim
|22,40
|1,82
|71,67
|Vestel
|29,36
|2,02
|50,35
|Vestel Beyaz Eşya
|47,04
|2,26
|25,85
|Viking Kağıt
|6,91
|9,86
|-23,22
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,51
|3,72
|-16,25
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|30,90
|1,58
|-14,62
|Yataş
|13,40
|1,82
|-7,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,70
|-2,37
|-15,91
|Yeni Gimat GMYO
|13,69
|0,29
|18,10
|Yeşil GMYO
|0,98
|2,08
|-28,99
|Yeşil Yapı
|1,11
|0,91
|-39,67
|Yeşil Yatırım Holding
|2,16
|1,41
|-49,49
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|11.900,00
|7,99
|-23,72
|Yonga Mobilya
|21,00
|0,10
|-29,50
|Yükselen Çelik
|5,60
|-0,36
|7,04
|Yünsa
|11,00
|0,92
|-20,81
|Ziraat Gayrimenkul
|1,60
|0,63
|Zorlu Enerji
|1,62
|1,25
|-35,94
(Son)
Kaynak: AA
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