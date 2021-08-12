Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 260.200,00 27,98 İş Bankası (B) 31.350,10 0,80 -22,59 İş Bankası (C) 5,44 2,45 -19,91 İş Bankası (Kur.) 400.000,00 5,26 İş Fin.Kir. 2,99 1,70 -22,54 İş Girişim 9,26 1,65 -51,13 İş GMYO 1,87 0,54 -26,38 İş Y. Men. Değ. 14,30 1,78 -13,84 İş Yat. Ort. 2,77 0,36 -17,64 İşbir Holding 4.380,00 -1,58 59,99 Işık Plastik 37,92 -0,21 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,88 -1,12 -22,81 İttifak Holding 1,47 2,08 -34,08 İz Hayvancılık Tarım 18,17 4,85 0,94 İzmir Demir Çelik 2,73 2,25 -17,51 İzmir Fırça 5,64 -1,40 1,44 Jantsa Jant Sanayi 71,20 0,78 71,78 Kafein Yazılım 25,50 1,67 19,50 Kalekim Kimyevi Maddeler 13,35 -5,05 Kaplamin 27,34 -0,36 -19,11 Kardemir (A) 7,51 0,40 26,22 Kardemir (B) 7,49 -0,40 42,13 Kardemir (D) 8,12 3,05 40,48 Karel Elektronik 32,96 1,42 42,93 Karsan Otomotiv 3,96 0,76 21,85 Karsu Tekstil 8,10 1,12 -5,26 Kartal Yenilenebilir Enerji 12,93 -1,00 Kartonsan 52,30 1,06 -44,76 Katmerciler Ekipman 3,06 0,00 -0,65 Kent Gıda 198,00 -1,00 -44,32 Kerevitaş Gıda 4,46 0,45 -32,22 Kervan Gıda 16,04 0,88 22,43 Kervansaray Yat. Holding 0,58 0,00 -53,97 Kiler GMYO 1,74 1,75 -30,68 Kızılbük GMYO 16,58 Klimasan Klima 20,86 0,29 22,92 Koç Holding 22,70 5,39 10,99 Konfrut Gıda 17,00 -2,69 0,59 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 58,65 -1,92 147,68 Konya Çimento 850,40 0,75 -24,74 Koray GMYO 8,14 6,13 82,92 Kordsa Teknik Tekstil 24,32 2,79 56,40 Koza Altın 104,60 1,75 8,17 Koza Madencilik 13,52 1,27 -12,72 Körfez GMYO 5,09 0,20 -12,24 Kristal Kola 1,29 -3,01 -57,77 Kron Telekomünikasyon 44,16 0,82 19,87 Kuştur Kuşadası Turizm 205,90 -1,01 30,90 Kuyumcukent Gayrimenkul 2,52 -8,70 9,57 Kütahya Porselen 57,30 2,96 13,58 Kütahya Şeker 40,60 5,24 Lider Faktoring 2,96 -1,00 -13,20 Link Bilgisayar 30,52 1,40 -3,41 Logo Yazılım 39,02 7,20 25,31 Lokman Hekim Sağlık 9,56 0,10 33,37 Lüks Kadife 46,70 -2,22 62,08 Makina Takım 3,05 0,66 -10,56 Manas Enerji Yönetimi 16,08 -4,91 Marka Yatırım Holding 5,56 9,88 -13,53 Marmaris Altınyunus 161,00 -0,25 44,91 Marshall 234,80 -1,22 -23,44 Martı GMYO 1,07 1,90 -58,10 Martı Otel 1,66 0,61 -22,07 Matriks Bilgi Dağıtım 33,14 0,36 Mavi Giyim 55,50 0,91 7,54 Mazhar Zorlu Holding 35,76 -0,56 13,60 Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi 33,54 0,48 Mega Polietilen 6,04 1,85 -21,15 Menderes Tekstil 2,08 0,97 -32,69 Mercan Kimya 9,69 0,73 Merit Turizm 15,99 1,52 54,35 Merko Gıda 4,97 0,20 -42,48 Metemtur Yatırım 3,77 -3,08 -53,37 Metro Holding 1,52 -0,65 -26,92 Metro Petrol ve Tesisleri 2,35 -2,89 -18,69 Metro Yatırım Ortaklığı 1,78 1,14 -23,61 Migros Ticaret 36,76 4,31 -14,11 Milpa 4,48 6,41 -2,61 Mistral GMYO 4,17 -0,95 -11,46 MLP Sağlık 24,50 2,08 23,30 MMC San. ve Tic. Yat. 5,57 -0,36 21,09 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 7,39 1,09 -37,64 Mondi Tire Kutsan 8,30 2,09 9,21 Naturel Enerji 37,10 0,27 4,48 Naturelgaz 7,91 1,67 Net Holding 3,80 1,33 10,79 Netaş Telekom. 18,04 -1,96 -35,75 Niğbaş Niğde Beton 10,93 0,37 -78,98 Nuh Çimento 37,72 -1,46 -21,46 Nurol GMYO 16,66 2,84 128,53 Odaş Elektrik 1,35 -0,74 -53,82 Orge Enerji Elektrik 6,04 1,00 30,95 Orma Orman Mahsulleri 29,00 0,00 97,01 Osmanlı Menkul 22,60 0,98 -26,72 Ostim Endüstriyel Yat 2,28 0,88 -17,20 Otokar 343,60 2,75 12,92 Oyak Çimento 6,89 1,17 -21,53 Oyak Yat. Ort. 7,15 3,47 3,59 Oyak Yatırım Menkul Değerler 23,70 -0,67 Oylum Sınai Yatırımlar 4,02 3,08 -14,65 Özak GMYO 4,06 0,74 -20,39 Özbal Çelik Boru 12,36 -1,90 88,70 Özderici GMYO 1,46 0,00 -34,23 Özerden Plastik 7,90 -0,25 -12,22 Pamukova Elektrik 32,28 -0,68 51,41 Panora GMYO 6,33 -1,71 6,16 Papilon Savunma 14,87 2,27 -34,60 Park Elek.Madencilik 4,72 1,29 -12,10 Parsan 28,16 1,73 15,88 Pegasus 70,35 1,74 -5,70 Peker GMYO 0,94 1,08 -59,82 Penguen Gıda 3,08 0,00 -39,01 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 59,45 6,16 Pera GMYO 1,47 -0,68 -16,08 Pergamon Dış Ticaret 23,22 0,43 26,69 Petkim 5,94 2,95 19,28 Petrokent Turizm 2.006,00 1,32 121,32 Pınar Et ve Un 16,60 0,06 -24,14 Pınar Su 7,59 -0,91 2,15 Pınar Süt 16,69 -0,12 -25,99 Plastikkart 17,81 -2,78 23,25 Polisan Holding 2,73 0,74 -28,99 Politeknik Metal 341,20 -0,26 -15,90 Prizma Press Matbaacılık 5,00 2,25 -8,76 QNB Finans Fin. Kir. 76,00 1,33 -39,35 QNB Finansbank 40,06 0,55 -43,06 QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri 12,76 -1,47 Ral Yatırım Holding 4,39 -2,23 -1,13 Ray Sigorta 9,89 -0,60 -35,99 Reysaş GMYO 4,98 1,84 -8,62 Reysaş Lojistik 4,13 -0,24 -20,18 Rhea Girişim 1,86 1,09 -50,00 Rodrigo Tekstil 15,40 -4,11 12,33 Royal Halı 3,21 -0,93 -6,69 RTA Laboratuvarları 20,58 -0,10 -32,03 Sabancı Holding 9,94 1,53 -9,85 Safkar Ege Soğutmacılık 9,22 -1,50 -15,26 Sanel Mühendislik 4,67 2,41 36,55 Sanifoam Sünger 20,36 -1,64 49,71 Sanko Pazarlama 10,27 -1,06 10,81 Saray Matbaacılık 4,19 1,70 -52,22 Sarkuysan 12,20 1,58 40,27 Sasa Polyester 28,70 3,31 91,53 Say Yenilenebilir Enerji 23,56 0,51 176,85 Sekuro Plastik 22,08 1,47 58,17 Selçuk Ecza Deposu 8,46 0,83 -37,02 Selçuk Gıda 6,11 -9,88 22,69 Selva Gıda Sanayi 7,21 5,87 Senkron Güvenlik 29,68 9,93 13,02 Serve Film Prodüksiyon 14,85 0,68 -7,19 Servet GMYO 65,00 -0,08 -17,09 Seyitler Kimya 16,50 2,17 22,55 Silverline Endüstri 5,62 0,36 -34,65 Sinpaş GMYO 3,98 -4,56 -4,78 Smartiks Yazılım 5,69 0,35 -35,78 Sodaş Sodyum Sanayii 21,80 -0,18 -17,22 Söktaş 2,17 -3,98 -33,25 Sönmez Filament 38,80 -0,15 -44,73 Sönmez Pamuklu 13,50 -1,32 -43,75 Sumaş Suni Tahta 73,65 7,13 43,71 Şeker Fin. Kir. 5,47 2,43 -14,53 Şekerbank 1,05 0,00 -30,46 Şişe Cam 8,42 0,96 17,61 Şok Marketler Ticaret 12,15 0,08 -2,65 T. Halk Bankası 4,65 1,09 -16,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 19,79 0,66 -36,28 T.S.K.B. 1,30 2,36 -25,56 T.Tuborg 16,95 0,59 -6,20 Taç Tarım Ürünleri 26,00 4,00 146,91 Tat Gıda 8,75 1,27 -24,32 TAV Havalimanları 23,04 3,32 8,17 Taze Kuru Gıda 207,00 5,34 -4,30 Tek-Art Turizm 1,42 0,71 -29,70 Tekfen Holding 15,05 3,72 -8,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,70 -0,30 -22,63 Temapol Polimer Plastik 16,10 4,61 40,00 TGS Dış Ticaret 14,14 -2,01 11,25 Tofaş Oto. Fab. 41,60 1,12 34,58 Torunlar GMYO 3,60 2,56 -7,69 Trabzon Liman 28,88 0,77 -10,09 Trabzonspor Sportif 3,45 -0,86 41,39 Trend GMYO 6,73 2,12 -46,46 TSKB GMYO 3,35 0,60 -41,74 Tuğçelik 13,33 -0,45 64,98 Tukaş 6,64 0,15 -31,48 Turcas Petrol 3,43 3,00 -29,28 Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş. 9,96 1,12 Turkcell 15,59 3,04 1,91 Tümosan Motor ve Traktör 17,40 0,87 23,67 Tüpraş 98,30 1,87 -8,98 Türk Hava Yolları 12,43 1,80 -3,72 Türk İlaç Serum 14,74 -0,94 Türk Prysmian Kablo 11,62 2,38 -3,67 Türk Telekom 6,79 2,26 -16,09 Türk Traktör 174,00 1,87 2,13 Türker Proje Gayrimenkul 118,40 2,87 4,87 Türkiye Sigorta 4,84 1,89 -21,66 Ufuk Yatırım 15,40 5,99 14,93 Ulaşlar Turizm Yat. 3,81 -0,26 -10,14 Ulusoy Elektrik 54,05 1,50 5,26 Ulusoy Un Sanayi 5,02 1,62 -1,35 Umpaş Holding 1,15 -6,50 -55,94 Uşak Seramik 1,89 2,72 -19,23 Utopya Turizm 19,00 0,11 -51,03 Uzertaş Boya 33,20 0,00 -41,34 Ülker Bisküvi 20,06 0,75 -10,12 Ünlü Yatırım Holding 5,13 3,22 Vakıf Fin. Kir. 8,96 9,94 162,91 Vakıf GMYO 1,46 1,39 -39,14 Vakıf Yat. Ort. 6,82 10,00 -7,34 Vakıflar Bankası 3,52 1,44 -25,27 Vakko Tekstil 10,55 0,96 68,36 Vanet Gıda 5,32 -1,85 -31,18 VBT Yazılım 22,58 2,64 Verusa Holding 46,36 0,78 2,84 Verusaturk Girisim 22,40 1,82 71,67 Vestel 29,36 2,02 50,35 Vestel Beyaz Eşya 47,04 2,26 25,85 Viking Kağıt 6,91 9,86 -23,22 Yapı ve Kredi Bank. 2,51 3,72 -16,25 Yaprak Süt ve Besi Çift. 30,90 1,58 -14,62 Yataş 13,40 1,82 -7,27 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,70 -2,37 -15,91 Yeni Gimat GMYO 13,69 0,29 18,10 Yeşil GMYO 0,98 2,08 -28,99 Yeşil Yapı 1,11 0,91 -39,67 Yeşil Yatırım Holding 2,16 1,41 -49,49 Yibitaş İnşaat Malzeme 11.900,00 7,99 -23,72 Yonga Mobilya 21,00 0,10 -29,50 Yükselen Çelik 5,60 -0,36 7,04 Yünsa 11,00 0,92 -20,81 Ziraat Gayrimenkul 1,60 0,63 Zorlu Enerji 1,62 1,25 -35,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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